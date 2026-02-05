BREAKING Avocata Georgescu a scăpat din arestul Capitalei, instanța i-a admis cererea
Aktual24, 5 februarie 2026 17:00
Instanța a admis contestațiile formulate de inculpații Georgescu Adriana-Mihaela și Iscru Gheorghe și a respins propunerea de arestare preventivă înaintată de procurorii anticorupție, dispunând în schimb plasarea acestora în arest la domiciliu, potrivit unei decizii definitive pronunțate joi. Decizia a fost luată de judecătorii de drepturi și libertăți, care au desființat încheierea din 29 ianuarie […]
• • •
Alte ştiri de Aktual24
Acum 5 minute
17:10
Moscova expulzează un angajat al ambasadei germane ca măsură de represalii, după ce un diplomat rus a fost acuzat de spionaj și expulzat din Germania # Aktual24
Șeful misiunii diplomatice germane a primit o notă prin care un diplomat de la ambasada Germaniei la Moscova este declarat persona non grata, un răspuns de tip „tit-for-tat” la o acțiune similară a guvernului german. Moscova îndepărtează un angajat al ambasadei germane ca răspuns la acțiunea Berlinului de a expulza un diplomat rus pe care […]
Acum 15 minute
17:00
Instanța a admis contestațiile formulate de inculpații Georgescu Adriana-Mihaela și Iscru Gheorghe și a respins propunerea de arestare preventivă înaintată de procurorii anticorupție, dispunând în schimb plasarea acestora în arest la domiciliu, potrivit unei decizii definitive pronunțate joi. Decizia a fost luată de judecătorii de drepturi și libertăți, care au desființat încheierea din 29 ianuarie […]
Acum o oră
16:40
Germania a anunțat o creștere semnificativă a prezenței sale militare în Lituania, ridicând numărul de soldați la aproape 2.000. Această mișcare face parte din eforturile de a consolida securitatea flancului estic al NATO și de a descuraja orice potențială agresiune din partea Rusiei. Brigada 45 blindată „Lituania”, formată în aprilie anul trecut, devine astfel prima […]
16:40
Planurile suveraniștilor: ”Câte 25 de ani pușcărie pentru toți cei care l-ați denigrat pe Călin Georgescu. Călătorie sprâncenată la temniță” – VIDEO # Aktual24
Noua vedetă a postului Realitatea Plus, Virgil Zidaru (Makaveli), afirmă că, în urma raportului preliminar al Comisiei Juridice a Camerei Reprezentanților din Statele Unite, țoți cei care l-au ”denigrat” pe Călin Georgescu vor ajunge să execute câte 25 de ani de închisoare. ”Parada s-a terminat. O să vă duceți la pușcărie, câte 25 de ani […]
Acum 2 ore
15:40
Greenpeace critică sponsorizarea Jocurilor Olimpice de Iarnă de către producători de combustibili fosili # Aktual24
Activiștii Greenpeace au organizat joi un protest la Milano împotriva sponsorizării Jocurilor Olimpice Milano-Cortina de către gigantul energetic Eni, avertizând că emisiile de combustibili fosili amenință viabilitatea sporturilor de iarnă. Purtând pancarte pe care scria „Dați afară poluatorii din Jocuri”, activiștii au amplasat o machetă a inelelor olimpice acoperite cu petrol negru în fața catedralei […]
15:40
EXCLUSIV Cum a ajuns Claudiu Manda secretar general al PSD. Lideri PSD: ”Lia Olguța Vasilescu a amenințat că își va depune candidatura la șefia partidului și că ar avea șanse reale să câștige” # Aktual24
Sorin Grindeanu, actualul președinte al PSD, l-a susținut pe Claudiu Manda pentru funcția de secretar general al PSD la presiunile primarului Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, care a amenințat că va candida ea însăși la șefia PSD dacă soțul ei nu primește funcția, au declarat mai mulți lideri ai PSD pentru aktual24.ro. La finalul anului 2024, […]
15:20
”Pista rusă”. Firele din Cazul Epstein duc la Moscova și către „un prieten al lui Vladimir Putin” – Amplă investigație Le Parisien # Aktual24
Suspiciunile și acuzațiile privind legături internaționale ale rețelei lui Jeffrey Epstein continuă să zdruncine elitele politice și economice mondiale, pe fondul noilor documente declasificate de autoritățile americane, relatează publicația franceză Le Parisien. Potrivit unei ample investigații realizate de Le Parisien, una dintre cele mai spectaculoase dimensiuni ale cazului de proxenetism asociat cu Epstein conduce spre […]
Acum 4 ore
15:10
Ucraina, folosită ca poligon de încercare pentru un sistem american secret de apărare antidrone # Aktual24
SUA se pregătește pentru o posibilă desfășurare a unui nou sistem mobil de contra-drone, care ar putea îmbunătăți semnificativ protecția unităților împotriva amenințărilor aeriene și ar putea schimba abordarea războiului cu drone la nivel tactic. Sistemul în cauză este sistemul avansat Denied Area Sprinter-Hellfire (DASH), care este probabil o modificare a sistemului de rachete sol-aer […]
14:40
Groenlanda doboară recorduri de temperatură. Insula își reorientează economia de la pescuit la minerale # Aktual24
Groenlanda, insula arctică râvnită de președintele american Donald Trump, a cunoscut cea mai caldă lună ianuarie înregistrată vreodată, în 2026. Rata de încălzire este de patru ori mai rapidă decât media globală cea ce schimbă perspectivele pentru mai multe sectoare, de la pescuit la minerit. Citirile preliminare ale temperaturii de la Institutul Meteorologic Danez din […]
14:30
Președintele Dan pune punct scandalului suveranist: ”Parteneriatul Strategic între România și Statele Unite ale Americii este puternic și se consolidează permanent” # Aktual24
Președintele Nicușor Dan a declarat, joi, că ”Parteneriatul Strategic între România și Statele Unite ale Americii este puternic și se consolidează permanent”, în contextul acuzațiilor propagandei suveraniste legate de raportul Comisiei Juridice din Congresul Statelor Unite. ”Exercițiile militare desfășurate în ultimele zile la Smârdan, unde forțele românești s-au antrenat alături de cele americane, arată că […]
14:20
Iași, campion în Europa la numărul de deținători de mașini. Doar 2,6% dintre ieșeni spun că nu au mașină # Aktual24
Unul din cinci cetățeni care locuiesc în orașe din Europa Centrală și de Est declară că nu deține o mașină, nici personal, nici la nivelul gospodăriei, potrivit datelor din studiul Friendly City Index, realizat în 27 de orașe din nouă țări din regiune, cu populație de peste 250.000 de locuitori. Conform studiului, București se află […]
14:10
Acordul START se încheie azi. Rusia anunță că „nu mai este legată” de limitele privind armele nucleare # Aktual24
Rusia a anunțat miercuri că „nu mai este legată” de limitele privind numărul de focoase nucleare pe care le poate desfășura, deoarece ultimul său tratat de control al armelor cu Statele Unite expiră. Noul acord START se va încheia joi, eliberând oficial atât Moscova, cât și Washingtonul de o serie de restricții asupra arsenalelor lor […]
13:40
Eurobarometru, principalele preocupări ale cetățenilor UE: războaiele de la granițel și dezinformarea # Aktual24
Războaiele active în apropierea frontierelor UE și dezinformarea au devenit cele mai mari preocupări pentru cetățenii europeni, potrivit unui sondaj Eurobarometru publicat miercuri de Parlamentul European. Sondajul, realizat toamna trecută, a constatat că 72% dintre respondenți și-au exprimat o îngrijorare ridicată cu privire la războaiele active în apropierea frontierelor UE, în timp ce 69% au […]
Acum 6 ore
13:10
Lecțiile războiului din Ucraina: Franța și Marea Britanie pregătesc o nouă modificare a rachetelor Storm Shadow/SCALP # Aktual24
Franța și Marea Britanie pregătesc o nouă modificare a rachetelor Storm Shadow/SCALP, bazată pe experiența de succes a utilizării lor în Ucraina. Dezvoltarea versiunii Mk2 va începe în 2026, concentrându-se pe îmbunătățirea sistemelor de ghidare. Programul franco-britanic de modernizare a rachetelor de croazieră Storm Shadow și SCALP-EG intră într-o nouă fază, cu modificărea Mk2 în […]
13:10
CTP desființează acuzațiile din raportul din SUA: ”Trebuie să fii bătut în cap sau/și aurici să crezi. Vă dați seama unde au ajuns lăcomia și trufia mogulilor americani?” # Aktual24
Cristian Tudor Popescu abordează cu duritate acuzațiile cuprinse în Raportul preliminar al Comitetului Judiciar al Camerei Reprezentanților din Congresul SUA. ”Trebuie să fii bătut în cap sau/și aurici, ca să crezi că acelei comisii MAGA din Congresul SUA i-ar păsa cât negru sub unghie de Georgescu-Dumnezeilă și alegerile fraudate din România. Marele „Raport” este nimic […]
12:50
Robert Negoiță, reacție la perchezițiile DNA: ”Nu am construit drumuri pentru fratele meu, sunt drumuri publice pentru cetățenii Sectorului 3” # Aktual24
Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, vizat joi de percheziții ale Direcției Naționale Anticorupție, a declarat că nu a construit drumuri publice pentru fratele său, dezvoltator imobiliar, susținând că toate lucrările realizate au avut ca scop exclusiv deservirea cetățenilor din Sectorul 3. „Nu i-am construit niciodată fratelui meu. Sunt drumuri publice, exclusiv, pentru cetățenii din Sectorul […]
12:40
„Al doilea plan de invazie”. Armata vietnameză se pregătește pentru o posibilă agresiune americană și cere vigilență # Aktual24
Armata vietnameză se pregătește pentru un posibil „război de agresiune” din partea SUA, la mai bine de 50 de ani după sfârșitul conflictului din Vietnam. Chiar dacă relațiile diplomatice între Hanoi și Washington s-au consolidat recent, documentele militare interne scot la iveală temeri profunde privind intențiile americane și strategia de apărare a Vietnamului, relatează The […]
12:40
Bolojan a pus-o la punct pe jurnalista lui Călin Georgescu: ”Este o întrebare de tip fake-ul cu ceasul” # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan a pus-o la punct în conferința de presă pe trimisa Realitatea Plus, Alesia Păcuraru. Bolojan i-a adus aminte că postul ei la lansat fake news-ul legat de ceasul său. Alesia Păcuraru: Domnule prim-ministru, la şedinţa de la Vila Lac a Partidului Naţional Liberal se vede foarte clar… Ilie Bolojan: Am o rugăminte. […]
12:10
S-au dezumflat „suveraniștii”: „Raportul privind cenzura nu reprezintă poziția oficială a SUA”, admite chiar prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu # Aktual24
În emisiunea Marius Tucă Show de miercuri, analistul politic și, mai nou, prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu a oferit o explicație detaliată privind controversatul raport invocat frecvent în dezbaterile publice din România, care acuză mecanisme de cenzură în Europa. Invitatul a subliniat că documentul nu reprezintă poziția oficială a Congresului SUA, ci un raport întocmit exclusiv […]
11:40
„Colosul din Florida”: O statuie aurită a lui Donald Trump, înaltă de 5 metri, va fi instalată pe terenul de golf al președintelui SUA # Aktual24
Un proiect bizar născut din entuziasmul investitorilor în criptomonede și din cultul personalității lui Donald Trump se apropie de finalizare. Statuia gigantică de bronz acoperită cu foiță de aur, poreclită „Don Colossus”, înălțime de 15 picioare (aproximativ 5 metri) plus un piedestal de 2,5 tone, urmează să fie dezvelită pe terenul complexului de golf Trump […]
11:20
Serbia, lovitură pentru Rusia. Intenționează să achiziționeze gaze prin UE pentru a scăpa de Moscova. Plus: conductă pentru petrol din România # Aktual24
Președintele sârb Aleksandar Vucic a anunțat intenția țării de a-și schimba semnificativ strategia energetică și de a abandona treptat dominația gazelor rusești. Într-un interviu acordat Reuters, el a declarat că Belgradul negociază deja achiziționarea de combustibil prin mecanismul colectiv al Uniunii Europene. Această decizie face parte din adaptarea politicii sârbe la cerințele UE, care insistă […]
Acum 8 ore
11:00
Putin ignoră total amenințările lui Trump: Rusia va continua livrările de petrol către Cuba, în ciuda „blocadei petroliere” impuse de SUA # Aktual24
Rusia a anunțat că nu va renunța la livrările de petrol către Cuba, chiar dacă administrația Donald Trump a introdus măsuri economice severe care vizează indirect orice țară ce exportă combustibili către insulă. Declarația vine în contextul unei crize energetice acute în Cuba, unde rezervele de petrol sunt estimate la doar 15-20 de zile, iar […]
10:50
Flagrant cu focuri de armă în Gruiu (Ilfov), Găină a fost prins cu 4 kilograme de cocaină. Tatăl lui a fost polițist – VIDEO # Aktual24
Polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate – Serviciul Antidrog, împreună cu procurorii DIICOT – Structura Centrală, au destructurat un grup infracțional organizat specializat în trafic internațional și intern de droguri de risc și mare risc, format din trei persoane, potrivit unui comunicat transmis joi. Surse au declarat pentru aktual24.ro că în cauză sunt cercetați […]
10:30
Speră la al treilea mandat? Donald Trump refuză să spună pe cine va sprijini, dintre Vance și Rubio, pentru alegerile prezidențiale din 2028 # Aktual24
Președintele SUA Donald Trump a evitat să-și desemneze un succesor clar pentru alegerile prezidențiale din 2028, refuzând să ia partea vicepreședintelui J.D. Vance sau a secretarului de stat Marco Rubio. Într-un interviu acordat NBC News și citat de Reuters, Trump i-a lăudat pe ambii ca fiind „fantastici” și „foarte capabili”, subliniind doar diferențe de stil, […]
10:10
Un episcop rus a găsit explicația: „Nu va fi pace în Ucraina câtă vreme rusoaicele fac avorturi și apelează la vrăjitoare, tarot și numerologie” # Aktual24
Într-o predică recentă, episcopul Pitirim Tvorogov, șeful Eparhiei Skopin a Bisericii Ortodoxe Ruse, a oferit o explicație teologică controversată pentru eșecul negocierilor de pace dintre Rusia și Ucraina. Potrivit acestuia, toate tentativele de mediere au eșuat nu din cauza diferențelor geopolitice, ci din lipsa „voinței lui Dumnezeu”, blocată de păcatele grave ale societății ruse – […]
09:40
George Simion a plătit degeaba 100.000 de dolari ca să-l vadă pe Trump. Acum, el cere 4,5 milioane despăgubiri firmei americane de lobby care i-a dat țeapă # Aktual24
Partidul Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) se află în centrul unui scandal financiar internațional după ce a încheiat un contract cu o firmă americană de lobby pentru a facilita accesul liderului său, George Simion, la înalți oficiali ai administrației SUA, inclusiv președintele Donald Trump și vicepreședintele JD Vance. Potrivit documentelor judiciare citate de Antena 3 […]
09:40
Ciprian Ciucu: ”Suntem nebuni la cap? STB are un buget cât tot orașul Brașov. Acolo sunt zeci și sute de șefi” # Aktual24
Primarul general Ciprian Ciucu a declarat, joi dimineață, că situația financiară de la STB (societatea de transport în comun) este dramatică și precizat că nu dorește să taie niciun salariu al angajaților, așa cum circulă zvonuri în ultimele zile. Ciucu a precizat că majoritatea PSD-AUR-PPUSL din Consiliul General s-a opus unui audit la STB. ”Vreau […]
09:20
DNA îl ia pe Negoiță de la Sectorul 3. Percheziții în biroul primarului PSD, dosarul a fost deschis în urma unui reportaj Recorder # Aktual24
Procurorii Direcția Națională Anticorupție efectuează, joi dimineață, percheziții la Primăria Sectorului 3 din București, în cadrul unui dosar în care primarul Robert Negoiță este suspectat că ar fi dispus construirea unui drum din fonduri publice pentru fratele său, dezvoltator imobiliar, au declarat surse judiciare. Potrivit acelorași surse, ancheta vizează suspiciuni potrivit cărora edilul ar fi […]
09:20
Această boală gravă poate apărea brusc și evolua rapid, punând în pericol viața celor afectați. Adolescenții și tinerii cu vârste între 15 și 24 de ani sunt printre cei mai vulnerabili, iar ignorarea simptomelor sau întârzierea tratamentului poate avea consecințe dramatice. Înțelegerea motivelor pentru care această grupă de vârstă este expusă și adoptarea măsurilor de […]
Acum 12 ore
09:00
Mai rău ca-n Rusia: Departamentul de Securitate Internă al SUA obligă Meta și Google să predea datele personale ale utilizatorilor care critică regimul Trump # Aktual24
Departamentul de Securitate Internă (DHS) al SUA a început să folosească citații administrative – ordine legale emise direct de agenție, fără aprobare judecătorească – pentru a obliga companii tech precum Meta și Google să predea date personale despre utilizatori care critică politicile administrației Trump sau documentează activități ICE. Conform unui articol publicat de TechCrunch, aceste […]
08:50
Consumul de brânzeturi integrale și smântână, asociat, într-un studiu suedez, cu un risc mai redus de demență # Aktual24
Un studiu amplu suedez, publicat în revista Neurology, a urmărit 27.670 de persoane timp de aproximativ 25 de ani și a identificat o legătură neașteptată între consumul de lactate integrale (cu conținut ridicat de grăsimi) și sănătatea creierului. Rezultatele sugerează că un consum mai mare de brânză integrală și smântână ar putea fi asociat cu […]
08:40
Dezvăluiri din dosarele Epstein: Miliardarul pedofil a convins o elevă de liceu din România să-l viziteze în Florida, oferindu-i mii de dolari # Aktual24
În contextul ultimei serii masive de documente desecretizate din dosarul Jeffrey Epstein – peste 3 milioane de pagini publicate de Departamentul de Justiție al SUA la sfârșitul lunii ianuarie 2026 –, apar detalii tulburătoare despre modul în care miliardarul condamnat manipula tinere vulnerabile din țări est-europene, inclusiv România. Un schimb de e-mailuri din 2008, descoperit […]
08:20
Vitamina C nu este doar celebră pentru rolul său în întărirea imunității sau prevenirea răcelilor. Cercetările recente arată că acest nutrient esențial are un impact direct asupra hormonilor din corpul nostru. De la cortizol, hormonul stresului, la hormonii sexuali precum estrogenul și testosteronul, vitamina C poate influența modul în care corpul reacționează la stres, metabolism […]
08:10
Miliardarul Jeff Bezos dă afară o treime din angajații ziarului The Washington Post, după ce tirajul a scăzut masiv, pe fondul poziționării pro-Trump # Aktual24
Ziarul american The Washington Post, deținut din 2013 de fondatorul Amazon, Jeff Bezos, a declanșat miercuri un amplu proces de restructurare care presupune concedieri la scară largă. Potrivit unui mesaj intern transmis angajaților și citat de agenția Reuters, reducerile de personal vor viza aproximativ o treime din totalul angajaților, din toate departamentele publicației. Anunțul a […]
07:50
Ce se întâmplă cu adolescenții români? Un băiat de 16 ani din Baia Mare, reținut după ce a înjunghiat în spate un polițist # Aktual24
Un incident extrem de grav a avut loc miercuri seara, pe strada Luminișului din municipiul Baia Mare, unde un polițist aflat în timpul liber a fost atacat pe la spate și înjunghiat de două ori cu un obiect ascuțit, cel mai probabil un cuțit. Potrivit primelor informații, transmise de site-ul vasiledale.ro, polițistul, angajat al Biroului […]
07:30
Estul Cubei, inclusiv orașul Santiago de Cuba – al doilea ca mărime al țării – s-a confruntat miercuri seara cu o pană masivă de curent, care a lăsat în întuneric milioane de locuitori. Incidentul a fost confirmat de compania de stat Unión Eléctrica de Cuba (UNE) și de televiziunea națională Canal Caribe, informațiile fiind preluate […]
07:20
Experți în securitate avertizează că regiunea arctică nu mai este doar un peisaj înghețat și liniștit, ci un teren strategic supus unor tensiuni geopolitice tot mai complexe. Profesoara Gunhild Hoogensen Gjørv, specialistă în studii de securitate și geopolitică la Universitatea Arctică din Norvegia, a declarat pentru TVP World că, deși Arctica are de mult timp […]
07:00
Lovitură grea pentru Trump: Curtea Supremă a SUA, dominată de judecători numiți de el, a autorizat California să utilizeze noua hartă electorală, favorabilă democraților # Aktual24
Curtea Supremă a SUA a autorizat miercuri California să utilizeze noua sa hartă electorală, adoptată cu scopul declarat de a favoriza democrații la alegerile de la jumătatea mandatului în 2026. Fără motivația judecătorilor, această hotărâre de urgență validează efectiv o schemă de redesenare electorală menită să ofere stângii americane cinci locuri suplimentare în Camera Reprezentanților […]
06:40
Laborator biologic ilegal, suspectat de legături cu China, descoperit în Las Vegas. FBI a intervenit # Aktual24
Autoritățile americane au descoperit un laborator biologic neautorizat într-o locuință din estul orașului Las Vegas, ridicând semne de întrebare privind posibile conexiuni internaționale. Ofițerii SWAT au intervenit sâmbătă pentru a executa mandatul de percheziție și au găsit peste 1.000 de probe biologice periculoase ascunse într-un garaj încuiat. Echipele specializate au acționat cu precauție maximă, iar […]
Acum 24 ore
03:00
Spania a luat decizii care l-au înfuriat pe Elon Musk: ”Premierul spaniol este un trădător”. Madridul își apără ”suveranitatea digitală” # Aktual24
Ministrul spaniol al Justiției, Félix Bolaños, l-a acuzat pe miliardarul american Elon Musk că încearcă să submineze democrația, după ce acesta a lansat atacuri personale la adresa premierului Spaniei, Pedro Sánchez, pe platforma de socializare X. Reacția ministrului Justiției a venit după ce Musk l-a catalogat pe Pedro Sánchez drept „fascist totalitar” și „trădător al […]
00:00
Oferta „atractivă” pe care Rusia a înaintat-o Statelor Unite, în schimbul „restituirii integrale a relațiilor bilaterale” # Aktual24
Relațiile dintre Rusia și SUA se află la un punct crucial, iar propunerile Moscovei pentru normalizare pot schimba cursul cooperării bilaterale. Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat că a înaintat Washingtonului un pachet de propuneri menite să „contribuie la eliminarea obstacolelor majore din calea restabilirii complete a relațiilor bilaterale”, relatează RBC Ukraine. Perspective […]
4 februarie 2026
23:40
Melinda French Gates, despre apariția lui Bill Gates în dosarele Epstein: „Au fost vremuri dureroase în căsnicia mea” # Aktual24
Melinda French Gates, fosta soție a lui Bill Gates, dezvăluie că apariția numelui fostului ei soț în dosarele legate de Jeffrey Epstein reaprinde amintiri extrem de dureroase din căsnicia lor. Aceasta este o perioadă pe care încearcă cu greu să o lase definitiv în urmă și care îi provoacă o tristețe profundă. Într-un interviu sincer, […]
23:20
Ziarul Washington Post a concediat, miercuri, o treime din angajați, eliminând secțiunea de sport, mai multe birouri din străinătate și secțiunea de recenzare a cărților, într-o epurare pe scară largă care a reprezentat o lovitură brutală pentru jurnalism și pentru unul dintre cele mai legendare branduri ale sale. Redactorul executiv al The Post, Matt Murray, […]
22:40
O agenție de presă din Iran a difuzat o fotografie a unei baze militare franceze. Macron: „Rămânem extrem de vigilenți” # Aktual24
O nouă escaladare a tensiunilor din Orientul Mijlociu a fost semnalată după ce o agenţie de presă iraniană a publicat o imagine sensibilă din punct de vedere strategic, alimentând îngrijorări la nivel internaţional şi determinând o reacţie fermă din partea Franţei. Preşedintele Emmanuel Macron a transmis un mesaj de vigilenţă maximă, subliniind că securitatea militarilor […]
22:40
O activistă germană a fost condamnată la opt ani de închisoare în Ungaria pentru agresarea unor extremiști de dreapta și pentru apartenența la un grup de extremă stânga. Persoana în vârstă de 25 de ani, identificată doar ca Maja T., a fost găsită vinovată de implicare în agresiuni violente comise de grupul Antifa Ost în […]
22:00
Franța: Un elev în vârstă de 14 ani și-a înjunghiat profesoara de arte. A spus poliției că simțea „prea multă ură” # Aktual24
Un adolescent de 14 ani din Franța, care și-a înjunghiat profesoara de artă, a declarat poliției franceze că a atacat-o pentru că simțea „prea multă ură”, a declarat un procuror. Starea femeii de 60 de ani rămâne „îngrijorătoare” după ce a fost înjunghiată de cel puțin trei ori în piept, în fața a 22 de […]
21:50
Cooperarea în domeniul apărării dintre UE și Norvegia se transformă din teorie în practică, țara fiind eligibilă pentru finanțare prin programul SAFE # Aktual24
Uniunea Europeană își intensifică angajamentul pentru securitatea Arcticii, transformând cooperarea teoretică cu Norvegia în acțiuni concrete și vizibile, ca răspuns la tensiunile tot mai mari din regiunea nordică. Amenințările crescânde din partea Rusiei și provocările geopolitice din nordul îndepărtat au determinat blocul comunitar să aprofundeze parteneriatele strategice, concentrându-se pe securitate cibernetică, protecția infrastructurilor critice și […]
21:40
Bolojan intră tare și peste CCR și îi avertizează pe judecători: ”Dacă se va merge din nou pe amânare, fiecare instituţie trebuie să fie informată cu privire la consecinţele unor anumite decizii” # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan a anunţat că, în cursul zilei de joi, va informa Curtea Constituţională asupra consecinţelor amânării unor decizii privind pensiile magistraţilor. În condiţiile în care CCR va amâna decizia, există o probabilitate „foarte mare” ca România să piardă fondurile din PNRR, a subliniat premierul, în cadrul unei conferinţe de presă susţinute la Palatul […]
21:40
Israelul a intrat cu buldozerele într-o parte a cimitirului din Gaza care adăpostește morminte ale soldaților aliați căzuți în cele două războaie mondiale # Aktual24
Forțele israeliene au intrat cu buldozerele într-un cimitir din Gaza, în care se află mormintele de război ale soldaților britanici, australieni și alte naționalități uciși în Primul și Al Doilea Război Mondial, arată imagini din satelit și mărturii ale martorilor. Imaginile din satelit ale cimitirului din al-Tuffah, un district al orașului Gaza, arată lucrări de […]
21:20
Rusia îi sfătuiește pe cercetători să evite Occidentul și supraveghează călătoriile în mediul academic # Aktual24
Ministerul Științei din Rusia avertizează universitățile să limiteze călătoriile internaționale ale cercetătorilor, în contextul tensiunilor geopolitice și al sancțiunilor internaționale. Această decizie are potențialul de a remodela mobilitatea academică și direcția cercetărilor științifice din țară, relatează Euronews Italia. Restricții și controale asupra călătoriilor internaționale Ministerul Științei și Învățământului din Rusia a solicitat universităților, centrelor de […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.