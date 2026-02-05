VIDEO „PSD face un joc periculos!”. Mihai Coteț (PNL): Premierul a subliniat clar că taxele nu vor mai crește
PSNews.ro, 5 februarie 2026 17:20
Vicepreședintele Senatului, Mihai Coteț, a declarat joi, în emisiunea „Puterea Știrilor", că pachetul de relansare economică anunțat de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, reprezintă „o abordare antreprenorială" fără precedent în politica fiscală recentă. „Observ o abordare foarte antreprenorială a acestor măsuri. Este pentru prima dată, sincer, când un guvern vine cu stilul acesta de măsuri fiscal-financiare […]
Acum 30 minute
17:20
Șeful diplomației americane afirmă că orice acord nuclear cu Rusia trebuie să includă China # PSNews.ro
Șeful diplomației americane, Marco Rubio, a declarat miercuri că orice viitor acord privind controlul armelor nucleare cu Rusia ar trebui să includă și China, cu doar o zi înainte de expirarea tratatului New START dintre Washington și Moscova, potrivit AFP, citată de Agerpres. Rubio a subliniat că președintele SUA a transmis în repetate rânduri că […]
17:20
Pomicultorii afectaţi de îngheţul din aprilie–mai 2025 vor primi un sprijin financiar de urgenţă. Câți bani se dau # PSNews.ro
Pomicultorii afectaţi de îngheţul târziu de primăvară, manifestat în perioada aprilie–mai 2025, vor primi un sprijin financiar de urgenţă de maximum 10.180,6 lei/ha (echivalentul a 2.000 euro/ha), acordat proporţional cu gradul de afectare. Schema beneficiază de un buget total de 58,53 milioane lei (11,5 milioane euro), asigurat din Fondul European de Garantare Agricolă, sub formă […]
17:20
ANALIZĂ România, veriga uitată în războiul pentru „mineralele rare”. Grafitul, cuprul și magneziul carpato-pontic # PSNews.ro
România nu exploatează încă pământuri rare la scară industrială, însă se află tot mai clar pe harta europeană a materiilor prime critice, vizând grafit, cupru, magneziu și, în perspectivă, alte elemente de pământuri rare și metale strategice. Sub presiunea tensiunilor dintre China și Occident pentru resurse, autoritățile de la București încearcă să refacă un sector […]
17:20
Ce spune ministrul Apărării despre declarația lui Donald Trump privind participarea aliaților NATO în Afganistan # PSNews.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a fost întrebat joi, în conferință de presă, despre declarația președintelui american, Donald Trump, privind participarea aliaților NATO la războiul din Afganistan. „Am văzut declarația președintelui Trump, cum am văzut și discuția între președintele Trump și secretarul general al NATO, care menționa că la fiecare doi soldați, doi militari americani decedați […]
17:20
Cine va fi exceptat de la neplata primei zile de concediu medical. Corecții de ultimă oră de la Ministerul Sănătății # PSNews.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat joi că măsura privind neplata primei zile de concediu medical va include excepţii pentru pacienţii vulnerabili, cum ar fi cei oncologici, cu boli rare sau cronici. Într-o postare pe Facebook, Rogobete a explicat: „Există situaţii clare, fără loc de interpretări sau suspiciuni – vorbim despre pacienţi oncologici, pacienţi cu […]
17:20
Prima producție Neptun Deep, estimată pentru 2027. Care va fi impactul estimat asupra prețului gazelor # PSNews.ro
Oficialii Petrom au spus că proiectul Neptun este în timp și în buget, preentând și câteva detalii despre stadiul actual al celui mai mare proiect energetic al României de acum. „Proiectul avansează conform graficului și de asemenea este în buget și fără incidente de securitate în muncă. Suntem avansați cu lucrările pe partea de stație […]
17:20
Acum 2 ore
16:10
Declarațiile lui Nicușor Dan despre parteneriatul strategic cu SUA, după exercițiile militare de la Smârdan # PSNews.ro
Președintele României, Nicușor Dan a declarat că exercițiile militare care s-au desfășurat la Smârdan și la care au participat forțe românești și americane arată soliditatea și dezvoltarea continuă a Parteneriatului Strategic dintre România și SUA. „Exercițiile militare desfășurate în ultimele zile la Smârdan, unde forțele românești s-au antrenat alături de cele americane, arată că Parteneriatul […]
16:10
Bolojan: Noile prețuri reglementate la gaze nu vor fi ″în principiu″ mai mari decât plafoanele din prezent # PSNews.ro
Noile prețuri reglementate la gaze naturale, de care vor beneficia de la 1 aprilie consumatorii casnici și CET-urile care produc agent termic pentru încălzirea centralizată, nu vor fi, ″în principiu″, mai mari decât actualele prețuri plafonate, valabile până la 31 martie, a declarat premierul Ilie Bolojan. ″Împreună cu domnul ministru al Energiei și cu ceilalți […]
16:10
VIDEO Nazare prezintă schemele de sprijin pentru sectoarele strategice și valorificarea mineralelor rare # PSNews.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a prezentat joi un pachet de măsuri destinat relansării economice și creșterii competitivității României, construit pe baza spațiului fiscal creat după majorările de taxe. Planul se concentrează pe două direcții principale: măsuri fiscale și reașezarea schemelor de sprijin pentru companii, cu accent pe investiții de calitate și pe sectoarele strategice. […]
16:10
Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, a afirmat într-o conferință de presă că la nivelul Guvernului nu s-a luat, încă o decizie în privința unei eventuale suprapuneri a taxelor pe coletele din afara Uniunii Europene, taxe care au fost introduse în România, dar care urmează să fie reglementate și la nivelul Uniunii. Ministrul Alexandru Nazare a […]
16:10
Delegaţia României, aşezată pe ultimele rânduri la Summitul Mineralelor Rare de la Washington. Țoiu a plecat fără poză # PSNews.ro
România a participat recent, alături de peste 50 de țări, la Summitul Mineralelor Rare de la Washington, însă delegația noastră a fost plasată pe ultimele rânduri, iar ministrul de Externe, Oana Țoiu, nu a reușit să aibă o întrevedere bilaterală cu secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, plecând astfel din SUA fără nicio fotografie […]
16:10
Bonificație nouă de 3% din impozit pentru microîntreprinderi și plătitori de impozit pe profit # PSNews.ro
Guvernul a discutat să introducă o bonificație nouă, de 3% din impozit, pentru microîntreprinderi și plătitori de impozit pe profit. Modificările fac parte dintr-un proiect de lege pentru relansare economică, pregătit acum de către Guvern, care a preluat o serie de măsuri referitoare la credit fiscal, amortizare rapidă, deduceri suplimentare, investiții în cercetare-dezvoltare, dintr-un program […]
16:10
Nazare, explicație neașteptată despre prima zi de concediu medical neplătită. Cine a făcut propunerea # PSNews.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a precizat joi că inițiativa privind neplata primei zile de concediu medical a venit de la Ministerul Sănătății, condus de Alexandru Rogobete. Nazare a explicat că această măsură vine într-un context în care statul a plătit anul trecut cu 2,4 miliarde de lei mai mult pentru concediile medicale, acoperind și restanțe […]
Acum 4 ore
15:10
VIDEO Reforma administrativ-teritorială, în lucru la Guvern. Vlad Gheorghe: Mă susțin Bolojan și Ciucu # PSNews.ro
Vlad Gheorghe, recent numit consilier onorific în Cancelaria premierului Ilie Bolojan, a explicat miercuri, în emisiunea Puterea Știrilor, că atribuțiile sale vizează reorganizarea administrativ-teritorială a României, cu accent pe regiunea București–Ilfov, proiect pe care îl descrie drept o reformă etapizată, menită să crească eficiența administrativă și competitivitatea economică. „Mă ocup chiar cu reorganizarea administrativ-teritorială a […]
15:10
Măsurile adoptate de Uniunea Europeană pentru reducerea dependenței de importurile de materii prime critice nu au produs, până acum, efecte concrete, iar producția internă rămâne limitată, în timp ce reciclarea este abia la început. Concluzia aparține Curții de Conturi Europene, care avertizează, într-un raport publicat luni, 2 februarie, că UE întâmpină dificultăți majore în asigurarea […]
15:10
Ministrul Sănătății: România și Israel pregătesc un acord pentru teste genetice și terapii oncologice personalizate # PSNews.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat miercuri că au fost inițiate procedurile pentru semnarea unui acord între Ministerul Sănătății și Statul Israel, care ar permite realizarea de determinări genetice pentru anumite boli rare și adaptarea tratamentelor oncologice în funcție de profilul fiecărui pacient. Anunțul a fost făcut după vizita efectuată la Hadassah University Medical Center, […]
15:10
VIDEO Ministrul Finanţelor prezintă pachetul de relansare economică: Mutăm focusul de pe consum, pe investiţii # PSNews.ro
Ministrul Finanţelor a prezentat, joi, pachetul de relansare economică, despre care afirmă că are o componentă fiscală de măsuri fiscale şi o componentă de reaşezare a schemelor de susţinere pentru companii. Ministrul a mai spus că se mută focusul de pe consum, pe investiţii. "Am prezentat astăzi în şedinţa de guvern actul normativ privind instituirea […]
15:10
Regimul microîntreprinderilor, revizuit de Guvern: termene mai flexibile și reguli mai clare pentru firme # PSNews.ro
Guvernul pregătește modificări importante ale regimului de impozitare a microîntreprinderilor, potrivit unui proiect de lege obținut de Profit. Schimbările vizează atât condițiile de încadrare, cât și aplicarea și pierderea regimului de microîntreprindere, cu accent pe facilități pentru firmele nou-înființate și clarificarea modului de calcul al veniturilor. Proiectul face parte dintr-un pachet legislativ pentru relansare economică, […]
15:10
Modificări la regimul TVA: Crește plafonul la încasare de la 1 martie, cu o nouă majorare anul următor # PSNews.ro
Guvernul pregătește majorarea plafonului pentru aplicarea sistemului TVA la încasare de la 4,5 milioane lei la 5 milioane lei, începând cu 1 martie 2026. O nouă creștere este prevăzută de la 1 ianuarie 2027, când pragul va ajunge la 5,5 milioane lei, potrivit Profit. Măsurile sunt incluse într-un proiect de lege pentru relansare economică, aflat […]
15:10
DOCUMENT. VIDEO Cele 12 măsuri majore pentru sprijinirea firmelor, anunțate de ministrul Finanțelor # PSNews.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a prezentat joi un pachet amplu de măsuri destinat stimulării mediului de afaceri, care vizează atât companiile mari, cât și IMM-urile și microîntreprinderile. Oficialul a detaliat, punctual, principalele direcții de intervenție: Ministerul Finanțelor pregătește introducerea unui credit fiscal de 10% pentru activitățile de cercetare-dezvoltare, suplimentar deducerii existente de 50%. Totodată, va […]
14:10
Washington Post anunță concedieri masive și desființarea unor secții. Jeff Bezos, acuzat că se aliniază cu Donald Trump # PSNews.ro
Angajații reputatei publicații americane au primit miercuri dimineață un mail prin care sunt îndemnați „să stea acasă" și să participe la ora locală 8.30 (n.r. 15.30 în România) la o ședință prin Zoom în care vor fi anunțați de „acțiuni semnificative în întreaga companie". Aceste acțiuni includ închiderea aproape în totalitate a departamentului Sport, închiderea […]
14:10
Scandal în POT: Gavrilă, acuzată de un fost membru că cerea cotizații de 8.000 lei. Ce spune președinta partidului # PSNews.ro
Deputatul neafiliat Radu Ionescu, exclus recent din Partidul Oamenilor Tineri (POT), o acuză pe președinta formațiunii, Anamaria Gavrilă, că ar fi impus parlamentarilor plata unor cotizații lunare de aproximativ 8.000 de lei prin intermediul unor firme „umbrelă" și că i-ar fi obligat să angajeze personal fictiv. În replică, lidera POT a declarat pentru Digi24.ro că […]
14:10
Concluziile Inspecției Judiciare după documentarul ce a zguduit sistemul judiciar dar și societatea civilă din România # PSNews.ro
Inspecția Judiciară a stabilit, într-un raport publicat recent, că niciuna dintre acuzațiile formulate în documentarul „Justiție capturată", realizat de Recorder și publicat în decembrie 2025, nu este susținută de probe. Raportul, datat 26 ianuarie 2026, analizează conținutul materialului de presă și concluzionează că afirmațiile privind presupuse influențe asupra soluțiilor pronunțate în dosare de corupție nu […]
14:10
Președintele Finlandei, afirmă că politica externă a SUA subminează valorile europene. Ce măsuri a luat # PSNews.ro
Președintele Finlandei, Alexander Stubb, considerat unul dintre liderii europeni apropiați de președintele Donald Trump, a declarat miercuri în Parlament că Europa și Finlanda trebuie să recunoască schimbările prin care trec Statele Unite și faptul că ideologia administrației americane „intră în conflict cu propriile noastre valori", potrivit Reuters. „Politica externă a actualei administrații americane se bazează […]
14:10
Sistemul de educație din România se confruntă cu mai multe crize simultan și este aproape de grevă, după ce anul trecut profesorii și elevii au suportat măsurile de austeritate. Guvernul riscă să aibă un întreg sistem blocat, mai ales că în 2026 se anunță alte măsuri de austeritate care vor afecta sistemul de învățământ. Educația, […]
14:10
Toni Greblă: Nu a existat niciun temei legal pentru anularea alegerilor şi nici pentru interzicerea lui Călin Georgescu # PSNews.ro
Fostul șef al Autorității Electorale Permanente (AEP) a prins din nou glas în spațiul public. Toni Greblă critică dur decizia de anulare a alegerilor și susține că n-a existat niciun temei pentru decizia CCR din 6 decembrie 2024 și nici pentru interzicerea lui Călin Georgescu de a candida la scrutinul electoral din luna martie a […]
14:10
Manole anunță sprijin pentru pensionari în martie și aprilie. Câți bani ar putea primi seniorii # PSNews.ro
Florin Manole, ministrul Muncii, anunță acordarea sprijinului pentru pensionari din Pachetul de Solidaritate propus de PSD. „Pensionarii cu pensii mici au simțit mai mult decât oricine impactul creșterii TVA și inflația de anul trecut. Prin Pachetul de Solidaritate propunem un lucru foarte simplu: să avem grijă să nu-i lăsăm în urmă pe cei care au cea […]
Acum 6 ore
13:10
Guvernul va declara combinatul siderurgic Liberty Galați drept unitate strategică. Ce spun autoritățile locale # PSNews.ro

13:10
„Europa este neadecvată evoluției lumii!”. Vasile Dîncu propune 10 principii operaționale în interacțiunea cu Trump # PSNews.ro
Europarlamentarul PSD Vasile Dîncu susține, într-un articol publicat pe blogul său, că „Donald Trump nu trebuie privit doar ca un individ care nu respectǎ tradiția democratică, ci mai degrabă ca și un spărgător al inerțiilor, dar și exagerărilor dinamicii vieții politice de azi”. „Demersul lui bulversant nu se originează doar într-o concepție excesiv pragmatistă sau […] Articolul „Europa este neadecvată evoluției lumii!”. Vasile Dîncu propune 10 principii operaționale în interacțiunea cu Trump apare prima dată în PS News.
13:10
SUA vor oferi R. Moldova 36,5 milioane de dolari pentru securitate energetică, cibernetică și alte priorități naționale # PSNews.ro
Statele Unite vor oferi R. Moldova 36,5 milioane de dolari. Anunțul a fost făcut miercuri, 4 februarie, de către ambasadorul R. Moldova în SUA, Vlad Kulminski, într-o postare pe Facebook. Oficialul a menționat că banii vor fi utilizați pentru „securitatea energetică, securitatea cibernetică, reziliență și alte priorități conexe în domeniul securității naționale”, informează Ziarul de Gardă. […] Articolul SUA vor oferi R. Moldova 36,5 milioane de dolari pentru securitate energetică, cibernetică și alte priorități naționale apare prima dată în PS News.
13:10
PSD critică strategia Guvernului: Situația actuală putea fi evitată dacă pachetul economic era adoptat acum cinci luni # PSNews.ro
Reprezentanţii PSD consideră că măcar o parte din situaţia actuală ar fi putut fi evitată dacă pachetul de stimulare a economiei, propus de social-democraţi, ar fi fost adoptat de acum cinci luni şi că deficitul poate fi redus „nu doar prin tăieri cu orice preţ”, de la oricine, „fără milă, fără dialog, fără raţiune”, ci […] Articolul PSD critică strategia Guvernului: Situația actuală putea fi evitată dacă pachetul economic era adoptat acum cinci luni apare prima dată în PS News.
13:10
Robert Negoiţă a avut o primă reacţie după ce procurorii DNA au efectuat percheziţii la Primăria Sectorului 3. Edilul nu consideră că a greşit în ceea ce a făcut. Totuşi, Negoiţă recunoaşte că a ocolit legea, dar a făcut-o pentru că Primăria Capitalei bloca documentaţia de urbanism. „E o investigaţie. Procurorii trebuie să îşi facă […] Articolul Robert Negoiţă, prima reacţie după percheziţiile DNA: „Vom vedea dacă am greşit” apare prima dată în PS News.
13:10
Ministerul Mediului publică raportul despre litoralul românesc: Construcții ilegale și abuzuri urbanistice # PSNews.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat miercuri publicarea raportului final al Comisiei interministeriale privind situația terenurilor din zona costieră a Mării Negre, document care evidențiază amploarea construcțiilor ridicate ilegal pe litoralul românesc. „Recent am ieșit în conferință de presă să anunț aprobarea raportului privind situația terenurilor din zona costieră. Concluzia cea mai relevantă? Peste 4000 de […] Articolul Ministerul Mediului publică raportul despre litoralul românesc: Construcții ilegale și abuzuri urbanistice apare prima dată în PS News.
13:10
Consumul de lactate integrale ar putea reduce riscul de Alzheimer, sugerează un nou studiu # PSNews.ro
Un amplu studiu suedez, care a urmărit aproape 28.000 de adulți timp de 25 de ani, a identificat o asociere neașteptată între anumite produse lactate integrale și un risc mai scăzut de demență, potrivit ScienceDaily, relatează Mediafax. Cercetătorii au observat că un consum mai ridicat de brânză și smântână cu conținut integral de grăsimi a fost […] Articolul Consumul de lactate integrale ar putea reduce riscul de Alzheimer, sugerează un nou studiu apare prima dată în PS News.
13:10
Ministrul Pîslaru confirmă: 231 milioane euro din PNRR, pierduți din cauza tărăgănării deciziei CCR # PSNews.ro
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a confirmat că România va pierde 231 de milioane de euro din PNRR, după ce Comisia Europeană a considerat că nu a fost îndeplinit jalonul 215, referitor la pensiile magistraţilor. Declarațiile au fost făcute la Digi24. Pîslaru a confirmat că vineri a avut loc o întâlnire la Bruxelles cu privire […] Articolul Ministrul Pîslaru confirmă: 231 milioane euro din PNRR, pierduți din cauza tărăgănării deciziei CCR apare prima dată în PS News.
12:10
Bolojan avertizează: Probabilitatea să pierdem acești bani este foarte mare. Mâine voi informa CCR asupra consecințelor # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a anunțat miercuri că va informa joi, 5 februarie, Curtea Constituțională cu privire la consecințele amânării unei decizii legate de pensiile magistraților, avertizând că, în lipsa unei hotărâri, „probabilitatea să pierdem acești bani este foarte mare”. Declarațiile au fost făcute într-o conferință de presă susținută la Palatul Victoria, unde șeful Guvernului a […] Articolul Bolojan avertizează: Probabilitatea să pierdem acești bani este foarte mare. Mâine voi informa CCR asupra consecințelor apare prima dată în PS News.
12:10
Vlad Gheorghe, consilier onorific al premierului Ilie Bolojan, afirmă că perchezițiile efectuate joi de procurorii DNA la Primăria Sectorului 3 și la domiciliul primarului Robert Negoiță au legătură cu o plângere penală depusă chiar de el, privind construirea ilegală de drumuri în beneficiul unor proiecte imobiliare controlate de familia edilului. Într-o postare pe Facebook, Vlad […] Articolul Cine a depus plângerea care a dus la perchezițiile DNA la primăria lui Robert Negoiță apare prima dată în PS News.
12:10
Premierul Ilie Bolojan este, mai nou, și ținta preferată a foștilor lideri liberali. După Crin Antonescu și Florin Cîțu, un alt fost președinte al PNL, Theodor Stolojan, critică guvernul condus de Ilie Bolojan, aducând în sprijinul afirmațiilor sale argumente de ordin economic. Foștii lideri ai PNL, necruțători cu Bolojan Stolojan se declară nemulțumit de modul […] Articolul Theodor Stolojan, atac frontal la Guvernul Bolojan: „Incompetentă sau corupție?” apare prima dată în PS News.
12:10
VIDEO Ciucu dă asigurări: nu vor fi concedieri şi nu se reduc salariile şoferilor şi vatmanilor STB # PSNews.ro
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a oferit asigurări, joi, că eforturile de eficientizare a activităţii STB nu vor duce la concedieri în rândul vatmanilor sau al şoferilor.Precizările au fost făcute într-un live realizat de edilul general într-un mijloc de transport în comun. Ciucu a menţionat că, de fiecare dată când vor apărea zvonuri, va […] Articolul VIDEO Ciucu dă asigurări: nu vor fi concedieri şi nu se reduc salariile şoferilor şi vatmanilor STB apare prima dată în PS News.
12:10
Constantin Toma, PSD: Nu avem competență să mai putem micșora taxele; de acord cu reducerea propusă de Kelemen Hunor # PSNews.ro
Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, a declarat că nu mai poate propune scăderea taxelor și impozitelor locale, după ce au fost aprobate de Consiliul Local, decât în contextul unei modificări legislative, el punctând însă că este de acord cu propunerea UDMR de a le reduce cu până la 50%. Premierul Ilie Bolojan a transmis, miercuri, […] Articolul Constantin Toma, PSD: Nu avem competență să mai putem micșora taxele; de acord cu reducerea propusă de Kelemen Hunor apare prima dată în PS News.
12:10
Ilie Bolojan: Coaliția ar putea funcționa mai bine cu mai mult respect și respectarea înțelegerilor # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, miercuri seară, că este convins că ar putea funcţiona mult mai bine coaliţia, dar pentru asta ar fi nevoie de mai mult respect reciproc, să fie respectate programul de guvernare şi înţelegerile. El a explicat că a încercat în permanenţă să evite conflictele şi să nu le potenţeze, conform News.ro. […] Articolul Ilie Bolojan: Coaliția ar putea funcționa mai bine cu mai mult respect și respectarea înțelegerilor apare prima dată în PS News.
12:10
Senatul a adoptat tacit un proiect de lege prevede că elevii de clasa a VIII-a vor învăța doar dimineața # PSNews.ro
Senatul a adoptat tacit ieri un proiect de lege prevede că elevii de clasa a VIII-a vor învăța doar dimineața. Documentul elimină sintagma, începând cu anul 2030, din legea în vigoare. Această măsură are caracter de urgență, întrucât actualele condiții de organizare a orarului școlar generează discriminări, afectează sănătatea elevilor și reduc șansele reale la […] Articolul Senatul a adoptat tacit un proiect de lege prevede că elevii de clasa a VIII-a vor învăța doar dimineața apare prima dată în PS News.
12:10
Ministerul Energiei a publicat și retras rapid un proiect de OUG privind limitarea adaosului comercial la energie # PSNews.ro
Un proiect de ordonanță privind instituirea unui mecanism temporar de limitare a adaosului comercial aplicat energiei electrice și gazelor naturale a fost publicat în transparență decizională de Ministerul Energiei la scurt timp după ce premierul Ilie Bolojan a anunțat ca schema de plafonare a gazelor va fi înlocuită nu cu reliberalizarea, se va menține o […] Articolul Ministerul Energiei a publicat și retras rapid un proiect de OUG privind limitarea adaosului comercial la energie apare prima dată în PS News.
12:10
Datele raportului SUA și cele ale TikTok arată diferențe majore privind alegerile prezidențiale din România, din 2024 # PSNews.ro
Raportul preliminar al Comisiei juridice din Camera Reprezentanţilor respinge acuzaţiile de interferenţă rusă în alegerile din 2024 din România și arată că TikTok nu a identificat nicio rețea coordonată de 25.000 de conturi pentru Călin Georgescu. Cu toate acestea, rapoarte oficiale ale companiei au consemnat diverse situaţii în care au fost descoperite şi eliminate conturi […] Articolul Datele raportului SUA și cele ale TikTok arată diferențe majore privind alegerile prezidențiale din România, din 2024 apare prima dată în PS News.
12:10
Dacia, a doua cea mai bine vândută marcă auto din Europa, lansează un nou program de încetare amiabilă a contractului de muncă pentru angajați și precizează că plecările voluntare ale salariaților nu au legătură cu o stare economică proastă, ci cu intensificarea proceselor de robotizare. Planul de plecări se bazează exclusiv pe voluntariat și pe […] Articolul Dacia lansează un nou program de plecări voluntare. Care este valoarea compensațiilor apare prima dată în PS News.
Acum 8 ore
11:10
Prefectul Capitalei, reacție la perchezițiile DNA în cazul Robert Negoiță: „Am constatat ceva trist” # PSNews.ro
Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, afirmă că drumul a fost construit peste o magistrală de gaz „fără niciun fel de autorizaţii” şi că la vremea respectivă PRefectura a solicitat Primăriei Sectorului 3 mai multe documente, primind doar o parte dintre acestea, în cazul celorlalte reprezentanţii tergiversând lucrurile. „Am constatat ceva trist, că s-a construit peste o […] Articolul Prefectul Capitalei, reacție la perchezițiile DNA în cazul Robert Negoiță: „Am constatat ceva trist” apare prima dată în PS News.
11:10
R.Moldova va avea noi ambasadori în mai multe țări, printre care și România. Potrivit decretelor de numire publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, Mihail Mîțu va fi noul ambasador în România. Republica Moldova va avea un nou ambasador în România. Este vorba despre Mihail Mîțu, cel care îl va înlocui pe Victor Chirilă în […] Articolul R.Moldova are un nou ambasador în România. Cine este Mihail Mîțu apare prima dată în PS News.
11:10
Anunțul momentului despre viitorul ministru al Educației – precizările premierului Ilie Bolojan # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a anunțat că săptămâna viitoare este așteptată numirea unui nou ministru al Educației. Bolojan a afirmat că îngrijorările sindicatelor legate de posibile reduceri bugetare nu au fundament real. De asemenea, prim-ministrul a precizat că, în calitate de ministru interimar, a urmărit deblocarea fondurilor europene pentru educație: „În aceste câteva săptămani în care […] Articolul Anunțul momentului despre viitorul ministru al Educației – precizările premierului Ilie Bolojan apare prima dată în PS News.
11:10
„Am ok-ul să mă întâlnesc cu Coldea”. Interceptări DNA în dosarul apropiatului lui Gruia Stoica # PSNews.ro
Procurorii Secției I din DNA anchetează o speță penală, în care suspectează săvârșirea unor fapte de dare de mită, în legătură cu preluarea unei clădiri din București. În dosar sunt implicați practicianul în insolvență Dan Urse și Cristian Rădulescu, director general la Grup Feroviar Român, parte a Grampet Group, controlat de omul de afaceri Gruia […] Articolul „Am ok-ul să mă întâlnesc cu Coldea”. Interceptări DNA în dosarul apropiatului lui Gruia Stoica apare prima dată în PS News.
