De câte puncte mai are nevoie CFR pentru a prinde play-off-ul? Daniel Pancu a dat verdictul: „Suntem acolo, dar venim de departe”

Primasport.ro, 5 februarie 2026 18:30

De câte puncte mai are nevoie CFR pentru a prinde play-off-ul? Daniel Pancu a dat verdictul: „Suntem acolo, dar venim de departe”

Acum 10 minute
18:40
Scandal de proporţii la Dinamo! Tras pe linie moartă de Zeljko Kopic, jucătorul îl ameninţă cu judecata pe Andrei Nicolescu
18:40
Emma Răducanu s-a calificat în semifinale la Transylvania Open
18:40
VIDEO | Universitatea Craiova – Oţelul Galaţi, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oltenii ratează şanse bune
Acum 30 minute
18:30
Andrea Gaudenzi a fost reales preşedinte al ATP. Este al treilea său mandat
18:30
De câte puncte mai are nevoie CFR pentru a prinde play-off-ul? Daniel Pancu a dat verdictul: „Suntem acolo, dar venim de departe”
18:30
VIDEO | Universitatea Craiova – Oţelul Galaţi, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Şansă mare irosită de Bancu
Acum o oră
18:00
Surpriza zilei! Dorit de AS Roma şi AC Milan, Radu Drăguşin a făcut anunţul despre viitorul său: „A început un nou capitol pentru mine!”
18:00
VIDEO | Universitatea Craiova – Oţelul Galaţi, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
17:50
Costel Gâlcă rămâne cu picioarele pe pământ, chiar dacă a dus-o pe Rapid pe primul loc: „Important e să ne atingem obiectivul”
Acum 2 ore
17:40
După Dennis Politic, Hermannstadt mai vrea un jucător de la FCSB. ”Tot împrumut, da, până în vară, după discutăm mai departe”
17:20
MM Stoica, anunţ cu privire la transferul lui Kevin Ciubotaru la FCSB!
17:10
Cele trei puncte obţinute cu Farul nu îi mulţumesc pe dinamovişti! „Cânii” merg la Comisie împotriva lui Horaţiu Feşnic: „O să facem cerere oficială”
17:10
Echipa finlandeză de hochei, afectată de un virus. Meciul împotriva Canadei a fost amânat
17:00
Jucător cu 53 de meciuri în naţionala Ungariei, prezentat de un club din Superliga
16:50
Ministrul Apărării anunţă investigaţii la Clubul Sportiv al Armatei. E vizată inclusiv situaţia Stelei
Acum 4 ore
16:40
Davide Massaro a revenit în fotbalul românesc şi a fost prezentat oficial
16:40
Prima reacţie din partea Universităţii Craiova după decizia Curţii de Apel Timişoara: „Se va duce la judecată”
16:30
VIDEO | FCSB-FC Botoşani, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro, de la 20:30. Meci decisiv pentru echipa lui Becali
16:20
Agenţia americană însărcinată cu lupta împotriva discriminării la locul de muncă acuză Nike de discriminarea albilor
16:20
Kid Rock împotriva lui Bad Bunny. Donald Trump şi apropiaţii săi organizează un concert alternativ în pauza Super Bowl
16:20
S-a bătut palma pentru cedarea lui Dennis Politic în Superliga. Ce se întâmplă cu salariul jucătorului
15:50
Victorie importantă obţinută de Adrian Mititelu în instanţă!
15:30
Dublă pentru Denis Drăguş în Turcia
15:20
Şeful lui Dinamo a făcut anunţul! Fotbalistul pleacă de la echipă: ”Relaţia s-a degradat în timp!”
Acum 6 ore
14:20
N'Golo Kante, întâmpinat de sute de fani la sosirea la Istanbul pentru transferul la Fenerbahce
14:20
Români în Europa. Jucătorul dorit de Gigi Becali a marcat două goluri
13:50
Bomba zilei! Cristiano Ronaldo, OUT de la Al-Nassr. Unde poate ajunge portughezul
13:40
Dennis Politic pleacă de la FCSB în Superligă şi va lupta pentru evitarea retrogradării!
13:20
Gigi Becali a bătut palma şi a făcut al patrulea transfer al iernii la FCSB!
12:50
E gata! OUT de la FCSB. Gigi Becali nu a mai stat la discuţii cu legenda clubului
12:50
Mesajul lui Gheorghe Popescu pentru Gheorghe Hagi: ”La mulţi ani coechipierului meu din familie şi fratelui meu de pe teren!”
12:50
Pancu a anunţat un nou transfer la CFR: "Va semna, a făcut vizita medicală"
Acum 8 ore
12:00
Ioan Andone merge pe mâna lor la titlu: "Au cel mai bun antrenor!"
11:50
Inter şi Cristi Chivu s-au calificat în semifinalele Cupei! Succes la limită cu Torino
11:30
Situaţie halucinantă la un club din Superligă! Au anunţat noul antrenor, dar nu l-au demis pe cel vechi
11:10
Marc-Andre Ter Stegen a reacţionat după accidentarea care îi pune în pericol împrumutul la Girona: ”Rolul meu s-a schimbat complet acum”
10:50
Mesajul emoţionant transmis de Gheorghe Popescu lui Gheorghe Hagi: ”La mulţi ani coechipierului meu din familie şi fratelui meu de pe teren!”
Acum 12 ore
10:10
Pugilista Imane Khelif îi răspunde lui Donald Trump: ”Nu sunt trans, sunt o fată, am crescut ca o fată”
10:10
Panduru ştie ce va face Kopic, după ce antrenorul este aproape să scrie istorie la Dinamo: ”O să fie alergătură!” | VIDEO EXCLUSIV
10:00
Panduru ştie ce va face Kopic, după ce este aproape să scrie istorie la Dinamo: ”O să fie alergătură!” | VIDEO EXCLUSIV
10:00
Neluţu Varga, reacţie categorică după succesul CFR-ului de la Arad!
09:50
Unde va avea cantonamentul Argentina în timpul Cupei Mondiale din SUA
09:50
Chivu a răbufnit la conferinţă după ultima victorie: "Am auzit bine? Nu mai înţeleg nimic"
09:30
Lovitură pentru Pancu! Unul dintre titulari este OUT pentru derby-ul cu "U" Cluj
09:10
VIDEO | Universitatea Craiova – Oţelul Galaţi, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro, ora 18:00! Oltenii vor să rămână în fruntea clasamentului
Acum 24 ore
00:40
Real Sociedad a revenit de la 1-2 cu Alaves şi merge în semifinalele Cupei Spaniei
00:30
Real Sociedad a revenit de la 1-2 cu Alaves şi merge în semifinale Cupei Spaniei
00:20
Musi a făcut marele anunţ despre titlu la Dinamo: ”Există VAR!” | VIDEO
00:10
Manchester City trece de Newcastle şi va juca finala Cupei Ligii cu Arsenal
00:10
Materiale pirotehnice găsite de jandarmi în maşinile unor suporteri înainte de meciul Farul – Dinamo
