Semnal de criză în cea mai mare economie a lumii: peste 100.000 de joburi dispar într-o lună, nivel nemaivăzut din 2009. Giganţi concediază masiv, angajările îngheaţă, iar piaţa muncii începe să dea semne de fractură
Business Magazin, 5 februarie 2026 19:00
Ministrul Finanţelor prezintă pachetul de relansare economică. Impactul bugetar negativ este estimat la 2,1-2,2 mld.lei în 2026: „Încercăm să mutăm logica dinspre consum spre investiţii. Pachetul are două componente: una de stimulare a investiţiilor şi o a doua de regândire a modului în care funcţionează schemele de suport pentru companii” # Business Magazin
Miruţă, despre raportul privind anularea alegerilor: S-a trecut destul de repede peste detalii # Business Magazin
În cadrul unei conferinţe de presă, ministrul Apărării, Radu Miruţă, a declarat că s-a trecut destul de repede public peste detaliile prezentate în raportul privind anularea alegerilor din 2024, prezentat de Nicuşor Dan.
Rogobete: Legea prin care prima zi de concediu medical e fără plată va avea excepţii # Business Magazin
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, spune că legea prin care nu se plăteşte prima zi de concediu medical va avea şi excepţii, acolo unde lucrurile sunt ferme şi evidente. Declaraţiile vin după numeroasele dezbateri despre bolnavii cronici care ar rămâne fără plata primei zile de concediu.
Radu Miruţă explică mecanismul SAFE şi limitele transparenţei privind sprijinul pentru Ucraina # Business Magazin
Radu Miruţă explică fermitatea MAPN în contractele de apărare, penalităţile aplicate, SAFE şi limitele desecretizării ajutorului pentru Ucraina.
Ivan, despre preţul gazelor: Garanţia sigură este că omul nu o să aibă o preţ mai mare decât astăzi # Business Magazin
Consumatorii casnici din România sunt protejaţi de scumpiri la gazele naturale pentru încă un an peste termenul actual. Ministrul Energiei a confirmat că un nou mecanism de plafonare pe tot lanţul de distribuţie va menţine tarifele la nivelul actual până cel puţin la data de 31 martie 2027.
Cu cât se va împrumuta România în 2026 pe plan intern şi cât va lua de pe pieţele externe? Povara deficitului. România trebuie să se împrumute în 2026 pentru deficitul bugetar aproape cât şi pentru refinanţarea datoriilor scadente # Business Magazin
Deficitul bugetar ar trebui să continue în acest an epopeea ajustării, spre 6-6,5% din PIB, dar şi aşa rămâne o povară, România trebuind să se împrumute pentru finanţarea acestui deficit aproape la fel de mult cât şi pentru refinanţarea datoriilor scadente în 2026.
Kinderpedia a ridicat 2,2 milioane de euro într-o nouă rundă de finanţare. Platforma edtech are venituri recurente de 1,7 milioane de euro şi peste 500.000 de utilizatori în 40 de ţări # Business Magazin
Kinderpedia, platforma românească de comunicare şi management pentru şcoli şi grădiniţe, a ridicat 2,2 milioane de euro într-o nouă rundă de finanţare. Runda totală vizează 3,5 milioane de euro şi rămâne deschisă pentru alţi investitori încă aproximativ jumătate de an.
Primăria Capitalei: Amenzile pentru călătorii fără bilet se aplică şi în cazul noilor buletine elect # Business Magazin
Călătorii care circulă fără bilet sau abonament pot fi sancţionaţi chiar dacă deţin noile cărţi de identitate electronice.
Bolojan fixează termene pentru priorităţile Guvernului: aprobarea bugetului şi relansarea economică # Business Magazin
Guvernul vrea să aibă bugetul aprobat luna aceasta, iar premierul Ilie Bolojan a prezentat, miercuri seara, paşii până la adoptarea bugetului şi până la relansarea economică.
Premierul Ilie Bolojan îi răspunde lui Kelemen Hunor: „Primăriile pot creşte impozitele, dar nu pot să le scadă. Vom analiza o corecţie legislativă”.
Bolojan, avertisment pentru CCR: Probabilitatea să pierdem aceşti bani este foarte mare # Business Magazin
Premierul Ilie Bolojan a anunţat miercuri că va informa joi, 5 februarie, Curtea Constituţională cu privire la consecinţele amânării unei decizii legate de pensiile magistraţilor, avertizând că, în lipsa unei hotărâri, „probabilitatea să pierdem aceşti bani este foarte mare”.
Guvernul pregăteşte o perioadă tranzitorie de renunţare treptată la plafonarea preţului la gaze, cu un preţ administrat pentru consumatorii casnici până în primăvara anului 2027, a anunţat, miercuri, premierul Ilie Bolojan.
Premierul Ilie Bolojan anunţă plafonarea „administrativă” a preţului la gaze pentru populaţie, de la 1 aprilie. „Vom reglementa preţul pentru casnici pe tot lanţul, de la producători, la transportatori, distribuitori şi furnizori. Preţul va rămâne stabil pe tot parcursul anului şi nu vor fi alte modificări până în primăvara anului viitor” # Business Magazin
Rogobete, discuţii în Israel despre terapiile oncologice şi determinările genetice pentru boli rare # Business Magazin
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a vizitat miercuri spitalul universitar Hadassah din Israel, unde a discutat despre semnarea unui acord pentru realizarea determinărilor genetice în cazul bolilor rare şi pentru adaptarea terapiilor oncologice.
Rogobete vrea modelul israelian cu patru case de asigurări: Concurenţa generează servicii mai bune # Business Magazin
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a transmis, miercuri, că reforma sistemului medical din România trebuie să înceapă cu schimbarea modului de finanţare. Aflat în Israel, ministrul a analizat modelul caselor de asigurări fără monopol, bazat pe competiţie şi digitalizare.
Kelemen Hunor: „S-a ajuns la linia roşie”. Certurile în coaliţie sunt o tradiţie românească # Business Magazin
Liderul UDMR, Kelemen Hunor, spune că s-a ajuns la „linia roşie” cu noile taxe locale şi că presiunea în rândul populaţiei este „foarte mare”.
Nazare: „Schimbăm paradigma dezvoltării României” prin pachetul de măsuri pentru relansare # Business Magazin
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a anunţat miercuri că va publica pachetul de măsuri pentru relansarea economică, după o serie de consultări cu mediul de afaceri. Ministrul vizează mutarea accentului de pe consum pe „investiţii masive”.
Dacia lansează un nou program de plecări voluntare. Compensaţii de până la 210.000 de lei net # Business Magazin
Dacia, a doua cea mai bine vândută marcă auto din Europa, lansează un nou program de încetare amiabilă a contractului de muncă pentru angajaţi şi precizează că plecările voluntare ale salariaţilor nu au legătură cu o stare economică proastă, ci cu intensificarea proceselor de robotizare.
