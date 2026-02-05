Semnal de criză în cea mai mare economie a lumii: peste 100.000 de joburi dispar într-o lună, nivel nemaivăzut din 2009. Giganţi concediază masiv, angajările îngheaţă, iar piaţa muncii începe să dea semne de fractură

17:30

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, spune că legea prin care nu se plăteşte prima zi de concediu medical va avea şi excepţii, acolo unde lucrurile sunt ferme şi evidente. Declaraţiile vin după numeroasele dezbateri despre bolnavii cronici care ar rămâne fără plata primei zile de concediu.