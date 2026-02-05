Miruță a întrebat dacă mai retrag americanii trupe din România. Ce răspuns a primit

19:50

Autoritățile au emis o alertă alimentară și îi avertizează pe consumatori să nu consume un produs retras de pe piață din cauza unui posibil risc pentru sănătate. Persoanele care au achiziționat alimentul sunt sfătuite să nu îl consume. Autoritățile au emis o alertă alimentară după ce un lot de salată de icre cu caras și […]