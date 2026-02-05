Lecție de fair-play! Cum au fost surprinși Șumudică și Benzema imediat după ce starul francez i-a dat 3 goluri echipei românului. Video
Fanatik, 5 februarie 2026 21:50
Karim Benzema a dat recital cu echipa lui Marius Șumudică în Arabia Saudită! Moment special petrecut între cei doi la finalul meciului
• • •
Alte ştiri de Fanatik
Acum 15 minute
22:10
Bîrligea și Târnovanu, colegi de suferință la FCSB – FC Botoșani! Cum au fost surprinse rezervele de lux ale campioanei pe Arena Națională. Video # Fanatik
Daniel Bîrligea și Ștefan Târnovanu, doar rezerve la FCSB - FC Botoșani! Cum au fost surprinse vedetele lui Gigi Becali în prima repriză pe Arena Națională
Acum o oră
21:50
Care este cel mai mare regret al Soranei Cîrstea, după 20 de ani în tenis. Sportiva a spus totul abia acum # Fanatik
Părerea de rău cu care rămâne, de fapt, Sorana Cîrstea după ce a dedicat 20 de ani din viața sa tenisului. Jucătoarea de 35 de ani a dat cărțile pe față.
21:50
Lecție de fair-play! Cum au fost surprinși Șumudică și Benzema imediat după ce starul francez i-a dat 3 goluri echipei românului. Video # Fanatik
Karim Benzema a dat recital cu echipa lui Marius Șumudică în Arabia Saudită! Moment special petrecut între cei doi la finalul meciului
21:30
Peluza Nord s-a ținut de cuvânt! Ce s-a întâmplat încă din minutul 1 al meciului FCSB – FC Botoșani. Foto # Fanatik
Meciul dintre FCSB și FC Botoșani, din runda cu numărul 25 a SuperLigii, a cunoscut revenirea suporterilor de la Peluza Nord în tribune, asta după ce aceștia s-au aflat în protest.
Acum 2 ore
21:20
Scandal pe drepturi de imagine la Dinamo! Fiica regretatului Lică Nunweiller cere daune de milioane de euro de la club: Cîrjan și Musi sunt și ei vizați # Fanatik
Fiica fostului mare fotbalist al lui Dinamo, Lică Nunweiller, este în război cu echipa din „Ștefan cel Mare” și solicită daune financiare semnificative! Care este motivul și ce a transmis într-un demers către CNA
21:20
Darius Olaru, criză de nervi în FCSB – FC Botoşani! A cerut penalty, dar decizia luată de Iulian Călin l-a scos din sărite. Video # Fanatik
Darius Olaru a făcut o criză de nervi în meciul dintre FCSB şi FC Botoşani. În minutul 25, mijlocaşul a căzut în careu după ce a fost ţinut de Bordeianu. Decizia arbitrului l-a scos din sărite.
21:10
Detalii din celula unde bărbatul care și-a sechestrat concubina a încercat să-și pună capăt zilelor. ”A fost oprit de colegi” # Fanatik
Detalii exclusive obținute de FANATIK despre gestul extrem al bărbatului care și-a sechestrat concubina și copilul. Cu ce a încercat să-și facă rău și cum a fost oprit la timp de polițiști.
21:10
Filipe Coelho își „înțeapă“ rivalii după Universitatea Craiova – Oțelul 1-0: „Nu vreau să nu fiu fair-play, dar…” # Fanatik
Universitatea Craiova a învins Oțelul Galați cu 1–0, iar Filipe Coelho a analizat meciul și a avertizat că urmează o perioadă dificilă pentru echipa sa. Ce a spus despre adversara de azi.
21:00
Gică Craioveanu i-a comparat pe jucătorii Universităţii Craiova cu „galacticii”, după 1-0 cu Oțelul: „Am văzut asta la Real Madrid anul trecut” # Fanatik
Universitatea Craiova a câştigat cu 1-0 meciul cu Oţelul şi revine pe primul loc în SuperLiga. Gică Craioveanu a făcut o comparaţie surpriză între jucătorii lui Coelho şi "galacticii" e la Real Madrid.
20:50
CCA a decis arbitrul partidei dintre Dinamo și Universitatea Craiova, meci care ar putea să fie unul decisiv în lupta pentru locul 1 la finalul sezonului regulat.
20:30
Schimbare de ultimă oră în echipa de start a FCSB-ului cu FC Botoşani! Ngezana s-a accidentat la încălzire # Fanatik
Schimbare în echipa de start a FCSB-ului împotriva lui FC Botoşani. Ngezana s-a accidentat la încălzire şi va fi înlocuit de Graovac.
Acum 4 ore
20:20
Bănia fierbe după decizia privind palmaresul Universității Craiova. Reacții intense din partea fanilor ambelor echipe # Fanatik
Decizia instanței privind palmaresul Universității Craiova a stârnit reacții intense în Bănie. Multe comentarii cu tentă ironică au venit din zona Băniei imediat după hotărârea istorică.
20:10
Declarație-șoc: „Aș legaliza și prostituția în România!” A explodat şi a venit cu o propunere despre legea lobby-ului # Fanatik
Dumitru Dragomir a adus în discuție la "Profețiile lui Mitică" două propuneri legislative care, dacă ar fi adoptate, ar crește veniturile la bugetul de stat.
20:00
Emoții în Bănie! Puștiul-minune al Universității Craiova a lovit decisiv în duelul cu Oțelul, apoi a ieșit accidentat # Fanatik
Duelul dintre Universitatea Craiova și Oțelul Galați, din runda cu numărul 25 a SuperLigii, a fost unul crâncen, care s-a deblocat după un gol marcat de perla oltenilor.
19:50
Fosta campioană a Angliei a fost depunctată din cauza problemelor financiare, iar situația din clasament a devenit una dramatică.
19:40
Când va debuta Ofri Arad la FCSB! Ultimele informații despre transferul de Champions League al campionilor. Exclusiv # Fanatik
Informații de ultimă oră și extrem de importante în legătură cu Ofri Arad, transferul de Champions League de la FCSB. Când va debuta mijlocașul israelian în echipa lui Elias Charalambous.
19:40
Fanatik SuperLiga, vineri, 6 februarie, ora 13:30. Horia Ivanovici, ediție incendiară cu invitați de top după U Craiova – Oțelul și FCSB – Botoșani # Fanatik
Fanatik Superliga vine cu o nouă ediție excepțională, vineri, 6 februarie, ora 13:30. Horia Ivanovici îi va avea invitați în platou pe Andrei Vochin, Marian Aliuță și Super-Gigi
19:20
Costel Gâlcă anunță schimbări în primul 11 la Rapid, înaintea derby-ului cu Petrolul: „E nevoie de ceva mai fresh” # Fanatik
Constantin Gâlcă, înainte de derby-ul cu Petrolul, nu a vrut să vorbească despre titlu. Ce schimbări a anunțat antrenorul în Giulești.
18:50
Ce nereguli a scos la iveală ultimul control de audit la STB: datorii mascate și „risc de fraudă la intervenția directorilor” # Fanatik
Ce nereguli au scos la iveală ultimul control de audit la STB, măsura cerută de primarul Ciucu și blocată de consilierii PSD și AUR. Ce probleme a descoperit recent și Curtea de Conturi
18:50
Al-Okhdood – Al-Hilal, în etapa 21 din campionatul Arabiei Saudite. Cum arată echipele de start. Marius Șumudică, duel tare cu Simone Inzaghi # Fanatik
Marius Șumudică se pregătește de duelul cu liderul din Arabia Saudită! Al-Okhdood o va întâlni pe Al-Hilal în etapa 21 de campionat. Pe FANATIK găsiți toate detaliile despre meciul antrenorului român.
18:50
Fotbalul modern nu mai este doar despre intuiție, pasiune sau noroc. În ultimii ani, modul în care suporterii, analiștii și pasionații de statistici privesc meciurile s-a schimbat radical. Apariția platformelor de analiză avansată, accesul rapid […]
Acum 6 ore
18:20
Scouteri la Universitatea Craiova – Oțelul! Vedetele echipei, urmărite de două cluburi din străinătate # Fanatik
Veste de ultim moment în contextul meciului Universitatea Craiova - Oțelul Galați! Scouteri din străinătate sunt prezenți pe „Ion Oblemenco”
18:10
Nicușor Bancu, direct în top la startul meciului cu Oțelul. Seară istorică pe „Ion Oblemenco” pentru căpitanul Universității Craiova # Fanatik
Nicușor Bancu a fost omagiat înainte de Universitatea Craiova – Oțelul Galați, după ce a ajuns la 420 de meciuri în tricoul Științei. Căpitanul alb-albaștrilor a urcat pe locul 3 all-time în istoria clubului.
18:10
Pedeapsa cu moartea pentru vizionarea unui serial iubit de români: coșmarul trăit de tinerii din Coreea de Nord. ONU se arată îngrijorată. „Avem dovezi” # Fanatik
Adolescenții sunt executați public și trimiși în lagăre de muncă pentru că vizionează un serial popular și în România. Legile din Coreea de Nord îi îngrijorează pe cei de ONU, care trag un semnal de alarmă
18:00
În perioada 6-22 februarie nordul Italiei devine epicentrul sporturilor de iarnă, un adevărat festival al zăpezii și gheții care aduce laolaltă aproape 3000 de sportivi din peste 90 de țări. România este reprezentată la Jocurile […]
18:00
Fostul jucător de la Dinamo şi Rapid anunţă revenirea FCSB-ului: “Dacă prinde play-off-ul, mi-e teamă că va câştiga titlul” # Fanatik
Un fost jucător de la Dinamo și Rapid se teme de prezența FCSB-ului în play-off. Campioana en-titre trebuie să treacă de FC Botoșani pentru a spera în continuare la o poziție în primele 6 din SuperLiga.
17:50
Cristi Balaj a analizat fazele controversate care au încins Farul – Dinamo 2-3: “A plonjat! Este definiţia simulării” # Fanatik
Cristi Balaj a analizat toate fazele controversate din Farul Constanța - Dinamo 2-3. Ce spune fostul arbitru despre contactul din careu în urma căruia Alex Musi a primit galben pentru simulare.
17:40
Fotbalist nou sub comanda lui Eugen Neagoe. Pe cine se va putea baza antrenorul Petrolului după meciul cu Rapid # Fanatik
Ploieștenii se zbat să iasă din zona fierbinte a clasamentului, în care se află după 25 de etape jucate în Superliga României, acolo unde au cel mai slab atac
17:30
Reacția spumoasă a bărbatului care deține un tigru siberian în Dâmbovița, după ce a fost săltat de Gardă. Povestea neștiută: „Sunt lei peste tot de furat” # Fanatik
Un tigru siberian a devenit vedetă de TikTok, dar i-a adus și necazuri dâmbovițeanului care îl crește. FANATIK a aflat poveste din spatele imaginilor virale!
17:20
Lovitură de teatru! După Politic, FCSB e gata să cedeze un alt fotbalist în SuperLiga: „Am discutat cu domnul Becali” # Fanatik
După Dennis Politic, un nou fotbalist poate pleca de la FCSB la FC Hermannstadt. Claudiu Rotar a oferit toate detaliile în direct. Pe FANATIK găsiți numele jucătorului ce e aproape de a o părăsi pe echipa campioană.
17:20
Florin Prunea, dat pe spate de o concurentă de la Desafio. E soția unui artist celebru din România # Fanatik
Florin Prunea a recunoscut că este impresionat de o participantă a emisiunii Desafio, difuzată la Pro TV. Aceasta nu este străină de lumina reflectoarelor.
17:10
Adrian Mititelu jr., ironic cu Mihai Rotaru după decizia instanței pentru Universitatea Craiova: „Îi urez să câștige primul titlu, noi avem deja 4 în palmares!” # Fanatik
Adrian Mititelu a dat frâu liber ironiilor după decizia instanței în favoarea celor de la FCU Craiova. Cum l-a înțepat fiul lui Adrian Mititelu pe patronul lui CSU Craiova, Mihai Rotaru
16:30
Adrian Mititelu, exploziv după victoria din dosarul palmaresului Universității Craiova: „Nu aveam cum să pierd azi de ziua lui Hagi și a tatălui meu” # Fanatik
Adrian Mititelu, prima reacție după verdictul dat în procesul privind palmaresul Universității Craiova. De ce a adus în discuție numele lui Gheorghe Hagi.
16:30
Lovitură pentru giganții asiatici, oxigen pentru comercianții români: adevărul despre taxa Temu. Guvernul nu mai subvenționează platformele din afara UE # Fanatik
Ministerul Finanțelor a clasificat drept fake news informația potrivit căreia România pierde bani după introducerea taxei de 25 de lei pentru coletele extracomunitare.
Acum 8 ore
16:20
Ce transfer în SuperLiga! Mijlocașul cu 53 de selecții la națională și cu experiență în Bundesliga a semnat: „O adevărată sărbătoare!” # Fanatik
Formația din SuperLiga se întărește cu un transfer neașteptat! Internaționalul cu meciuri în Bundesliga pentru două echipe diferite a semnat. Află despre cine este vorba
16:10
Andrei Nicolescu, foc şi pară după arbitrajul de la Farul – Dinamo 2-3: „O să mergem la comisii! Nu se poate” # Fanatik
Andrei Nicolescu s-a dezlănțuit la finalul meciului Farul - Dinamo 2-3. Deși echipa sa a câștigat, președintele „câinilor roșii” a pus tunurile pe arbitrajul brigăzii lui Horațiu Feșnic
15:50
Lista intersecțiilor supravegheate de camere cu recunoaștere facială, fake news-ul viralizat pe internet. Poliția avertizează: ”E o informație nereală” # Fanatik
Un avertisment care a circulat intens în mediul online și pe aplicații de mesagerie despre presupuse camere cu recunoaștere facială în București este fals. Poliția și IGPR clarifică situația.
15:10
Decizie definitivă în procesul pentru palmares al Universității Craiova! Adrian Mititelu, victorie uriașă în instanță! # Fanatik
Curtea de Apel Timișoara a respins apelul CS Universitatea Craiova în dosarul palmaresului. Sentința Tribunalului Dolj din 2017 rămâne valabilă! Ce înseamnă asta.
14:40
Gigi Becali, transfer de senzație pe final de mercato! Fotbalistul de națională a semnat cu FCSB # Fanatik
E gata! FCSB a bătut palma cu fotbalistul de națională! Întăriri pentru campioana României pe finalul perioadei de transferuri. Despre cine este vorba.
14:30
Toate culisele transferului spectaculos al lui Dennis Politic la Hermannstadt: l-a convins personal Dorinel Munteanu! # Fanatik
Dennis Politic pleacă de la FCSB și ajunge la FC Hermannstadt, care va avea ca obiectiv lupta pentru evitarea retrogradării. Află toate culisele mutării și cum a fost convins să accepte mutarea la Sibiu
Acum 12 ore
14:20
Răzvan Marin, tată pentru a doua oară. Mesajul superb prin care soția fotbalistului a dat vestea cea mare # Fanatik
Răzvan Marin este în culmea fericirii după ce partenera de viață a născut. Sportivul a anunțat că a venit pe lume cel de-al doilea copil, momentul fiind unul inedit.
14:00
Valeriu Iftime, declaraţii războinice înainte de FCSB – Botoşani: „Nu mergem cu pantalonii în vine!” Cum l-au speriat jucătorii săi: „Ne fuge pământul de sub picioare” # Fanatik
Valeriu Iftime a scos armele pe masă înainte de FCSB - FC Botoșani. Patronul moldovenilor i-a atacat, din nou, pe roș-albaștri și promit că echipa sa îi va face zile fripte campioanei la București
13:50
Jeff Bezos a provocat o „baie de sânge” la Washington Post. Dramele jurnaliștilor concediați: unii au fost dați afară din mijlocul războiului, alții din concediu de maternitate # Fanatik
Concedieri masive la una dintre cele mai mari publicații din lume: jurnaliști aflați pe front, mame în concediu de maternitate și echipe întregi din Asia, Africa și Orientul Mijlociu au fost dați afară. ”Tocmai am fost concediată chiar în mijlocul unei zone de luptă. Sunt devastată"
13:40
Dănuț Lupu, viral de ziua lui Gică Hagi: „Dacă la mașini e Mercedes și restul, la fotbaliști români avem Dobrin și restul!”. Exclusiv # Fanatik
Dănuț Lupu a oferit o replică virală de ziua lui Gică Hagi. Ce a povestit fostul fotbalist de la Dinamo despre „Regele” fotbalului românesc. Pe FANATIK găsiți toate detaliile.
13:20
Dennis Politic, atacantul pe care FCSB a plătit un milion de euro, pleacă de la campiona României. Gigi Becali i-a decis soarta fotbalistului cumpărat de la Dinamo.
13:10
Imperiul imobiliar de sute de mii de euro a lui Robert Negoiță, în pericol după descinderile de la DNA? Ce probleme financiare are milionarul fără conturi bancare # Fanatik
Robert Negoiță se confruntă cu probleme care amenință imperiul său de sute de mii de euro. Descoperă cum gestionează milionarul „călcat” de DNA provocările financiare fără conturi bancare.
12:40
Basarab Panduru, ironia supremă pentru Alex Musi după Farul – Dinamo: „Vezi că e piscina goală și îți spargi capul” # Fanatik
Basarab Panduru nu s-a ferit să-l ironizeze pe Alex Musi după simularea pentru care tânărul atacant al lui Dinamo a primit cartonașul galben. Cum l-a înțepat fostul fotbalist
12:30
Cum arată locuința lui Robert Negoiță în care a descins DNA: „Locuiesc singur”. Ce plante exotice i-a lăsat fosta iubită și cu cine bea vin în timpul liber # Fanatik
Robert Negoiță este vizat într-un dosar DNA, iar procurorii au descins inclusiv în apartamentul în care petrece cel mai mult timp. Cum arată casa primarului din sectorul 3?
12:10
Prin tehnologie, inovație și experiențe memorabile, transformăm fiecare meci într-un moment de spectacol autentic. Joci informat, în stilul tău Jocul nu mai este doar pe stadion sau pe ecran, este în mâinile tale. Tu alegi […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.