„Grosolan încălcat”. Trump respinge oferta lui Putin privind ultimul pact nuclear dintre SUA și Rusia și propune altceva
HotNews.ro, 6 februarie 2026 00:40
Președintele SUA, Donald Trump, a respins joi oferta omologului său rus de a prelungi voluntar, cu un an, limita privind desfășurarea armelor nucleare strategice, după expirarea pactului bilateral New START, care ținut acest tip de…
• • •
Alte ştiri de HotNews.ro
Acum 15 minute
01:10
Uber, obligată să plătească 8,5 milioane de dolari, într-un proces în care o femeie a acuzat un șofer că a oprit mașina și a violat-o # HotNews.ro
Compania Uber trebuie să plătească 8,5 milioane de dolari după ce a fost găsită vinovată într-un proces intentat de o femeie care a acuzat că a fost agresată sexual de un șofer al platformei de…
Acum o oră
00:40
„Grosolan încălcat”. Trump respinge oferta lui Putin privind ultimul pact nuclear dintre SUA și Rusia și propune altceva # HotNews.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a respins joi oferta omologului său rus de a prelungi voluntar, cu un an, limita privind desfășurarea armelor nucleare strategice, după expirarea pactului bilateral New START, care ținut acest tip de…
00:40
Dosarele Epstein: Cum încerca strategul MAGA Steve Bannon să obțină sprijin şi finanţare pentru partidele de extremă dreapta din Europa # HotNews.ro
Zeci de mesaje conţinute în ultima tranşă de dosare Epstein date publicităţii dezvăluie încercările fostului strateg-şef al lui Trump, Steve Bannon, de a-l convinge pe Jeffrey Epstein să ofere sprijin şi finanţare pentru a susţine…
Acum 2 ore
00:00
Fost prim-ministru, anchetat în Europa pentru legăturile cu Jeffrey Epstein. Suspiciuni de „corupție agravată” # HotNews.ro
Poliţia norvegiană a anunţat joi deschiderea unei anchete asupra fostului prim-ministru Thorbjorn Jagland, sub suspiciunea de corupţie agravată din cauza legăturilor sale stabilite cu infractorul sexual american Jeffrey Epstein, transmite AFP, preluată de Agerpres. Şef…
5 februarie 2026
23:50
CIA, Agenţia americană de Informaţii, a anunţat încetarea publicării raportului său anual privind „Starea lumii” (World Factbook), o lucrare de referință foarte populară care a fost difuzată fără intermitenţe timp de mai bine de 60…
23:30
În beznă și sub amenințarea unei blocade SUA, Cuba se îndreaptă spre o situație-limită: Președintele tocmai a anunțat planul de raționalizare # HotNews.ro
Președintele cubanez Miguel Diaz-Canel a anunțat joi că guvernul său va lansa săptămâna viitoare un plan pentru a face față penuriei de combustibil, în contextul în care SUA intenționează să blocheze aprovizionarea cu petrol a…
Acum 4 ore
23:20
Miliarde de măști sanitare, distruse în Germania. Achiziții enorme făcute în timpul pandemiei # HotNews.ro
Guvernul german a anunţat joi că a incinerat aproximativ trei miliarde de măşti sanitare achiziţionate în perioada pandemiei de COVID-19, dar care au rămas nefolosite şi au expirat între timp, relatează agenţia DPA, preluată de…
23:00
Judecătorul CCR Dacian Dragoș, întrebat pe stradă de ce nu sunt tăiate pensiile speciale. „Nu depinde numai de mine” # HotNews.ro
Dacian Dragoș, judecător la Curtea Constituțională, a spus, la Antena 3, că este întrebat pe stradă sau de cunoscuți de ce nu sunt tăiate pensiile speciale. Dragoș a adăugat că, „în general”, oamenii înțeleg explicațiile…
22:50
Craiova învinge Oţelul şi oltenii revin pe primul loc / FCSB reuşeşte a doua victorie consecutivă # HotNews.ro
Echipa Universitatea Craiova a învins joi, pe teren propriu, scor 1-0, gruparea Oţelul Galaţi, în etapa a 25-a din SuperLiga. Oltenii au avut prima ocazie importantă a partidei încă din minutul 5, când Bancu a…
22:40
Autoritățile din Moscova au dreptul să controleze telefoanele pasagerilor din metrou. Care este pretextul # HotNews.ro
Conducerea metroului din Moscova a anunțat pe 2 februarie că inspectarea telefoanelor mobile ale pasagerilor poate fi aplicată, „la nevoie”, ca măsură suplimentară de securitate, în plus față de controalele care au loc deja în…
22:40
Noi convorbiri între ruși, ucraineni și americani sunt prevăzute să aibă loc „în săptămânile următoare’”, a anunțat joi negociatorul-șef al Kievului, după discuții „constructive” la Abu Dhabi care au dus la un nou schimb de…
22:40
Lavrov susține că Rusia are contacte „secrete” cu unii lideri UE. Despre Macron spune că „nu este serios” / „Tot ce fac europenii este să saboteze negocierile dintre noi şi americani” # HotNews.ro
Vladimir Putin este dispus să răspundă unui apel telefonic din partea omologului său francez Emmanuel Macron pentru discuţii „serioase”, a declarat ministrul rus de externe Serghei Lavrov, calificând în acelaşi timp drept „diplomaţie patetică” declaraţiile…
22:10
Proiectul privind sancționarea membrilor CCR, criticat de un judecător al Curții: „Abia atunci ar fi controlată, se distruge independența ei” # HotNews.ro
Judecătorul CCR Dacian Dragoș susține că proiectul PNL privind sancționarea judecătorilor Curții care boicotează ședințele de plen ar distruge independența instituției întrucât i-ar pune la membrii săi „la cheremul” celor care i-au numit. Într-o emisiune…
22:00
Robert Negoiţă, după cele șase ore de audieri la DNA: Nu mă consider vinovat, nici vorbă # HotNews.ro
Primarul Sectoului 3, Robert Negoiţă, a plecat, joi seară, de la sediul DNA după ore întregi de audieri şi a declarat presei că nu se consideră vinovat. Robert Negoiţă a ieşit joi seară din sediul…
Acum 6 ore
21:20
Trump își exprimă întreaga susținere pentru Viktor Orban, în alegerile din aprilie: „Noi culmi de cooperare și realizări spectaculoase” # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump și-a manifestat joi deplina susținere pentru premierul ungar Viktor Orban înaintea alegerilor din 12 aprilie din această țară, numindu-l pe vechiul său aliat „un lider cu adevărat puternic și influent”, într-o…
21:20
Judecătorul CCR Dragoș Damian nu crede că va fi suspendat din motive politice: „Nu cred că există atâta indecență la nivelul justiției” # HotNews.ro
Judecătorul CCR Dacian Dragoș a afirmat, la Antena 3 că o eventuală suspendare a sa din funcție în urma unei decizii a instanței ar fi nejustificată, fiind „un joc care se joacă în alte sfere”.…
21:00
Cristian Tudor Popescu pune o întrebare despre „tentaculele KGB”, după raportul Congresului SUA privind anularea alegerilor din România # HotNews.ro
Scriitorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu a comentat joi, în termeni duri, raportul preliminar al Comisiei juridice din cadrul Congresului SUA care pune sub semnul îndoielii decizia anulării alegerilor prezidențiale din țara noastră. Comisia Europeană…
20:50
Cea mai căutată meserie de Silicon Valley nu are nimic de-a face cu programarea sau ingineria # HotNews.ro
În era „boom”-ului inteligenței artificiale generative, expertiza în AI a devenit o competență foarte căutată inclusiv în CV-urile programatorilor. Dar companiile de tehnologie sunt dispuse să plătească un salariu consistent și pentru un alt tip…
20:10
Un fost șef al armatei române spune ce „putem bănui” că vor face SUA și Rusia după expirarea pactului nuclear și anticipează „o mare realizare” pentru China # HotNews.ro
Faptul că Statele Unite ale Americii și Federația Rusă nu au reînnoit tratatul de dezarmare nucleară nu înseamnă automat că suntem în pragul unui război nuclear sau că brusc se vor schimba arsenalele și vom…
20:10
Trump cheamă la o adunare de rugăciune, în mai, la Washington: „Vom consacra din nou America lui Dumnezeu” # HotNews.ro
Președintele SUA Donald Trump a anunțat joi organizarea unei adunări de rugăciune, în data de 17 mai, la Washington, pentru a „consacra din nou America lui Dumnezeu”, relatează AFP. „Pe 17 mai 2026, invităm americanii…
20:10
Un consilier al lui Bolojan compară atacurile PSD cu „rachetele sol-sol”. „În 2028 o să fim cu toții istorie dacă nu înțelegem riscul curentului izolaționist” # HotNews.ro
Consilierul premierului, Vlad Gheorghe, a declarat, la Europa FM, că PSD este dimineața la putere, iar seara, în prime-time, este în opoziţie, comparând atacurile social-democraților la adresa premierului cu „rachete sol-sol” care cresc costurile de…
20:00
Prima reacție publică a Liei Savonea după ce Inspecția Judiciară a respins toate acuzațiile semnalate în documentarul Recorder. Replica tăioasă pentru o judecătoare care s-a opus # HotNews.ro
Secția de Judecători a CSM a validat joi raportul prin care Inspecția Judiciară a concluzionat că nicio acuzație din documentarul Recorder „Justiție Capturată” nu se confirmă. Prezentă la ședința CSM, președinta Înaltei Curți de Casație…
19:30
„Toată comanda trupelor s-a prăbușit”. Kievul revendică o lovitură majoră administrată armatei ruse pe câmpul de luptă, cu ajutorul unei companii americane # HotNews.ro
Reuters scrie că nu a putut verifica amploarea perturbării sistemului de comunicații al rușilor, dar trei surse ucrainene au declarat că aceasta pare să fie una majoră.
19:30
DNA l-a trimis în judecată pe Răzvan Cuc, fost ministru al Transporturilor. Procurorii îl acuză de intermedierea unei mite # HotNews.ro
Fostul ministru al Transporturilor Alexandru-Răzvan Cuc a fost trimis în judecată de DNA, în dosarul în care este acuzat că ar fi intermediat o mită de peste un milion de lei pentru directorul general al…
Acum 8 ore
18:50
Decizie furioasă, cu efect imediat, a ambasadorului american în Polonia. Denunță „insulte scandaloase” la adresa lui Trump # HotNews.ro
Ambasadorul SUA la Varșovia a întrerupt joi contactele cu președintele parlamentului de la Varșovia, acuzându-l că l-a insultat pe Donald Trump după ce acesta a criticat politicile președintelui american și a refuzat să-i susțină ambițiile…
18:50
Raportul Inspecției Judiciare privind documentarul Recorder: prescrierea dosarelor de la CAB, „coincidență temporală” # HotNews.ro
Inspecţia Judiciară nu a găsit nicio neregulă la Curtea de Apel Bucureşti, în urma unui control efectuat la această instanţă după dezvăluirile Recorder, catalogând prescrierea dosarelor ca „o coincidenţă temporală”, informează Agerpres. Ancheta Recorder „Justiție…
18:30
O altă țară europeană se pregătește să interzică accesul minorilor la rețelele sociale. „Arătăm că ne pasă de copiii noștri” # HotNews.ro
Slovenia pregătește un proiect de lege pentru a interzice accesul la social media al minorilor cu vârsta sub 15 ani, a anunțat joi vicepremierul Matej Arcon în cadrul unei conferințe de presă. Slovenia, care are…
18:20
Bombardamente „reușite” asupra poligonului militar de unde rușii își lansează rachetele hipersonice Oreșnik, revendicate de armata ucraineană # HotNews.ro
Armata ucraineană a afirmat joi că a efectuat o serie de atacuri „reușite” în luna ianuarie asupra unei baze de lansare a rachetelor balistice rusești cu rază medie de acțiune, scrie Reuters. Statul Major al…
18:10
MApN vrea obligatoriu ca navele de patrulare finanțate prin SAFE să fie construite la șantierul Mangalia / Cum răspunde ministrul Miruță, întrebat dacă exclude din cursă Damen Galați # HotNews.ro
Contractul de circa 700 de milioane de euro finanțat prin programul SAFE pentru două nave de patrulare „este metoda de salvare a șantierului naval de la Mangalia”, a răspuns, joi, ministrul Apărării, Radu Miruță, întrebat…
18:00
Avertismentul comisarului UE pentru Apărare către țările Uniunii: „Armata americană nu va rămâne în Europa la nesfârșit” # HotNews.ro
Comisarul european pentru apărare şi spaţiu, lituanianul Andrius Kubilius, a îndemnat joi statele membre ale UE să se pregătească pentru retragerea trupelor americane desfăşurate în Europa, pregătire care în viziunea sa ar trebui să implice…
18:00
Arabia Saudită a dat drumul tacit la vânzările de alcool, după 73 de ani: „O sticlă m-a costat 124 de dolari, dar nu mă deranjează” # HotNews.ro
Arabia Saudită a început discret să le permită rezidenților străini înstăriți să cumpere alcool, o schimbare majoră după o interdicție de 73 de ani. Comentatorii se așteaptă ca această relaxare să fie extinsă, în cele…
18:00
Firma de lobby pe care George Simion a negat că a angajat-o a cerut daune în instanță altei companii pentru că „nu a organizat întâlnirile liderilor AUR cu oficiali ai SUA” / DOCUMENT # HotNews.ro
Firma de lobby care a raportat oficial un contract de 1,5 milioane de dolari semnat cu partidul AUR, pentru promovarea lui George Simion în SUA înainte de alegerile prezidențiale, a cerut daune unei alte firme…
17:40
„ANAF trebuie să se comporte diferit cu contribuabilul onest”. Problema recunoscută de șeful Fiscului și situația cu care se confruntă mulți antreprenori la controalele fiscale # HotNews.ro
„ANAF trebuie să se reorganizeze și să ajungă să facă un plan de control la nivel național”, a spus președintele ANAF, Adrian Nicușor Nica, joi, la o conferință de fiscalitate în care a mai discutat…
17:40
Rusia a transmis joi că regretă expirarea ultimului tratat privind armele nucleare pe care îl mai avea cu Statele Unite, dar că este în continuare dispusă să discute, semnalul ridicând posibilitatea unui acord de ultim…
17:40
Nereguli grave descoperite într-un batalion MApN. Miruță sesizează DNA. Comandantul a fost demis # HotNews.ro
Concursuri trucate, posturi vândute, misiuni inventate pentru decontarea de combustibili și bani, folosirea camioanelor militare în scopuri personale, rețea de magazine ilegale și chiar tăieri masive şi ilegale de lemn – o serie lungă de…
17:30
Harta județelor unde mor cei mai mulți copii cu vârsta sub un an. Rata deceselor a urcat la cel mai ridicat nivel din ultimul deceniu # HotNews.ro
Rata mortalității infantile în România a urcat la cel mai ridicat nivel din ultimul deceniu. În medie, 6,6 din 1.000 de copiii cu vârsta sub un an au murit în țara noastră în anul 2024,…
17:30
EXCLUSIV Se mai naște o instituție la guvern. Noul mecanism va gândi proiectele în parteneriat public-privat și costă 25 de milioane de euro # HotNews.ro
Se instituie Programul 2026-2028 – Facilitatea Națională pentru Pregătirea proiectelor și asistență tehnică pentru parteneriate public-private (PPP), scrie într-un proiect de lege ce va fi lansat azi de Guvern, spun surse apropiate situației pentru Profit.ro.…
17:30
„Curba neagră” de pe DN1, un nou pericol pe Șoseaua București-Ploiești, în zona noilor restricții pentru M6 # HotNews.ro
Cele mai recente restricții impuse, pe DN1, în zona Liceului Francez, pentru lucrările la Magistrala de metrou M6 par să fie și cele mai problematice. Iar problemele au fost mai mari din start, inclusiv cu…
Acum 12 ore
17:20
Două vedete ale parentingului internațional, Alfie Kohn și Erica Komisar, vin la ParentED Fest # HotNews.ro
ParentED Fest, evenimentul care aduce la București unii dintre cei mai renumiți experți internaționali în parenting și dezvoltare personală, dar și cele mai recente cercetări în domeniul dezvoltării copilului, revine cu a treia ediție în…
17:10
Rusia spune că centrala din Zaporojie trebuie să rămână sub controlul său. În ce mod este dispusă să coopereze cu SUA # HotNews.ro
Rusia este pregătită pentru o cooperare internațională în ceea ce privește centrala nucleară Zaporojie din Ucraina, inclusiv cu Statele Unite, a declarat joi șeful agenției nucleare ruse Rosatom, Aleksei Lihacev. Dar uzina trebuie să rămână…
17:10
O fostă vilă a lui Ceaușescu a fost expropriată de CJ Timiș. „A fost lăsată de izbeliște” # HotNews.ro
Președintele Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis, a anunțat că membrii CJ au aprobat exproprierea Vilei Internațional care a funcționat ca reședință de protocol pentru Nicolae Ceaușescu, în timpul vizitelor sale în Timișoara. Până acum, clădirea…
17:10
Avocata Adriana Georgescu, membră PNL prinsă în flagrant în timp ce lua mită, eliberată din arest preventiv # HotNews.ro
Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a decis joi eliberarea din arestul preventiv a avocatei Adriana Georgescu și plasarea ei în arest la domiciliu, în dosarul în care a fost prinsă în flagrant când…
17:10
Turiștii care i-au șocat pe localnici fac un oraș japonez să își anuleze celebrul festival al înfloririi cireșilor # HotNews.ro
Autoritățile japoneze dintr-un oraș aflat în apropierea Muntelui Fuji au anulat festivalul florilor de cireș din acest an, afirmând că un aflux masiv de turiști a devenit imposibil de gestionat pentru localnici, relatează BBC. Valul…
16:40
Bloc construit în apropierea unui depozit de muniție, la Craiova. Clădirea afectează și un radar al MApN # HotNews.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a declarat că un dezvoltator imobiliar a ridicat un bloc de nouă etaje, în Craiova, în apropierea unor depozite de muniţie, fără a fi respectate reglementările privind distanţa faţă de aceste…
16:40
Un comando sinucigaș format din femei conduce o ofensivă militară neobișnuită, în Pakistan # HotNews.ro
Armata de Eliberare din Balucistan (BLA) și-a plasat „comandoul sinucigaș feminin” în centrul strategiei sale armate, consolidând un fenomen care zguduie violent protocoalele de securitate concepute în mod tradițional pentru lupta împotriva insurgenților de sex…
16:20
Scandal diplomatic între Berlin și Moscova. Acuzată de „mania spionajului”, Germania amenință cu „măsuri suplimentare” # HotNews.ro
Moscova a expulzat joi un diplomat german ca răspuns simetric la ceea ce a numit expulzarea nefondată a unui diplomat rus, luna trecută, de către Berlin și a acuzat Germania că este cuprinsă de „mania…
16:10
SUA și Rusia s-au înțeles la Abu Dhabi să reia dialogul militar la nivel înalt, suspendat înainte de invazia din Ucraina # HotNews.ro
Canalul „va asigura un contact constant între cele două armate, pe măsură ce părțile continuă să lucreze pentru o pace durabilă”, a anunțat un comunicat al Comandamentului European al Statelor Unite, citat de Reuters. Statele…
16:00
Un nou joc de război sugerează că un atac al Rusiei împotriva NATO își poate atinge majoritatea obiectivelor în câteva zile # HotNews.ro
Un nou joc de război care a simulat o incursiune rusă în Lituania, realizat de foști oficiali germani și NATO, a ajuns la concluzia că Moscova ar „atinge majoritatea obiectivelor sale” în doar câteva zile,…
15:40
Anul trecut a fost unul record pentru mașinile electrice în Europa. Ce țări stau cel mai bine și cât de mult a rămas România în urmă # HotNews.ro
Mașinile full-electrice au avut în 2025 cel mai bun an din istoria lor în Europa, cu o cotă de piață de aproape 20% pe o piață totală unde s-au înmatriculat 13 milioane de mașini noi,…
15:40
Șase centrale termice furate de un bărbat dintr-un bloc în construcție din București. Suspectul a fost reținut # HotNews.ro
Un bărbat de 54 de ani a fost reținut joi de către polițiști sub acuzația de furt calificat după ce a furat șase centrale termice de o valoare estimată la 8.000 de euro, transmite Poliția…
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.