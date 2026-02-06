De ce nu putem să ne odihnim atunci când nu dormim acasă? Mister dezlegat!
SportMedia, 6 februarie 2026 02:10
Probabil ți s-a întâmplat și ție să te cazezi într-un hotel și să te răsucești toată noaptea în pat. Dacă dormi, somnul e de proastă calitate, iar dimineața te simți obosit. Dar în noaptea următoare, chiar dacă ești tot în camera de hotel, somnul se îmbunătățește. Totuși, de ce dormim prost atunci când nu înnoptăm … The post De ce nu putem să ne odihnim atunci când nu dormim acasă? Mister dezlegat! appeared first on spotmedia.ro.
• • •
Acum o oră
02:10
02:10
Cu ceasurile pe masă: Ce bunuri de lux declară deputații și senatorii din AUR și restul zonei suveraniste # SportMedia
Românii care s-au simțit sfidați de ipoteza — între timp demontată — că premierul Ilie Bolojan ar purta un ceas de 200.000 de euro ar putea avea o surpriză răsfoind declarațiile de avere ale parlamentarilor suveraniști. Datele analizate de Spotmedia.ro arată că mai mulți aleși din AUR – dar și din alte formațiuni cu discurs … The post Cu ceasurile pe masă: Ce bunuri de lux declară deputații și senatorii din AUR și restul zonei suveraniste appeared first on spotmedia.ro.
02:10
Trump vrea să-l ajute pe Orban, aflat pe locul 2 în sondaje: Viktor muncește din greu, e prietenul meu # SportMedia
Preşedintele SUA, Donald Trump, a transmis joi un mesaj de susţinere pentru premierul Ungariei, Viktor Orban, numindu-l pe aliatul său „un lider cu adevărat puternic şi influent”, cu aproape două luni înaintea alegerilor din 12 aprilie din această ţară, în condiţiile în care liderul maghiar se află pe locul al doilea în sondajele de opinie. … The post Trump vrea să-l ajute pe Orban, aflat pe locul 2 în sondaje: Viktor muncește din greu, e prietenul meu appeared first on spotmedia.ro.
Acum 4 ore
00:10
FCSB a câștigat cu emoții meciul cu FC Botoșani, scor 2-1, și rămâne în cursa pentru play-off. Campioana a obținut trei puncte prețioase după un meci în care a ratat cât pentru jumătate de sezon. Thiam a deschis scorul în minutul 42 pentru FCSB, după ce a beneficiat de o respingere a portarului advers. Totuși, … The post Superliga: FCSB învinge FC Botoșani și încinge lupta pentru play-off appeared first on spotmedia.ro.
00:10
Radu Miruță vrea să rezolve problema cu pensiile militarilor: E o nedreptate care a început în 2017 și o voi corecta. Câți voluntari vor intra în armată în 2026 # SportMedia
Ministrul Apărării, Radu Miruță, spune că pensiile militarilor trebuie să fie corecte și echilibrate, indiferent de anul pensionării, și că sistemul actual a creat diferențe între cei aflați în activitate și cei ieșiți deja la pensie. „Problema a plecat din momentul în care creșterea veniturilor celor care sunt în activitate nu a mai fost sincronizată … The post Radu Miruță vrea să rezolve problema cu pensiile militarilor: E o nedreptate care a început în 2017 și o voi corecta. Câți voluntari vor intra în armată în 2026 appeared first on spotmedia.ro.
00:10
Sorana Cîrstea s-a calificat, joi seara, în semifinalele turneului Transylvania Open (WTA 250), dotat cu premii totale de 283.347 de dolari și găzduit de BTarena din Cluj-Napoca, după ce a dispus de austriaca Anastasia Potapova, cu 7-5, 6-4. Cîrstea (35 ani, 36 WTA), a treia favorită, s-a impus în fața campioanei en titre după două … The post Sorana Cîrstea ajunge în semifinale la Transylvania Open appeared first on spotmedia.ro.
00:10
O tânără desfigurată într-un SPA din Brașov cere daune de 4,5 milioane de euro. Dosarul a fost trimis în judecată după 4 ani # SportMedia
O tânără de 29 de ani a fost desfigurată în martie 2023 la un hotel din Brașov și cere în instanță 4,5 milioane de euro. Dosarul a fost trimis în judecată cu sechestru asigurator pentru suma de 1,5 milioane de euro. Patru angajaţi şi societatea care administrează hotelul sunt cercetați. Ce s-a întâmplat în centrul … The post O tânără desfigurată într-un SPA din Brașov cere daune de 4,5 milioane de euro. Dosarul a fost trimis în judecată după 4 ani appeared first on spotmedia.ro.
00:10
Șefa diplomației române a fost invitată la Washington exact când a apărut raportul Congresului SUA care pune sub semnul întrebării decizia anulării alegerilor și amestecul Rusiei în prezidențialele din 2024. Raportul Congresului intitulat „Amenințarea cenzurii străine, partea a II-a: campania de decenii a Europei de cenzurare a internetului global și modul în care aceasta afectează … The post Oana Țoiu și mersul pe sârmă între București și Washington appeared first on spotmedia.ro.
00:10
Anunțul făcut de Oana Țoiu, după reuniunea cu Marco Rubio și JD Vance: „România are unul dintre cele mai mari zăcăminte de cupru din Europa” # SportMedia
România a participat la Reuniunea Ministerială privind Mineralele Rare din 2026 de la Washington, la invitația personală a secretarului de stat Marco Rubio, alături de vicepreședintele JD Vance, secretarul Trezoreriei Scott Bessent, secretarul pentru Interne Doug Burgum, secretarul Energiei Chris Wright și reprezentantul comercial al SUA, ambasadorul Jamieson Greer. Reuniunea ministerială a reunit un grup … The post Anunțul făcut de Oana Țoiu, după reuniunea cu Marco Rubio și JD Vance: „România are unul dintre cele mai mari zăcăminte de cupru din Europa” appeared first on spotmedia.ro.
00:10
Aproximativ o treime din cazurile de demență sunt asociate cu boli care nu afectează creierul. Despre ce fel de afecțiuni e vorba # SportMedia
Demenţa este considerată în mod tradiţional o consecinţă a bolilor care afectează direct creierul, însă date noi sugerează o perspectivă mai amplă și cumva neașteptată. O analiză amplă arată că, în numeroase cazuri, demenţa este asociată cu boli cronice care afectează alte organe şi sisteme ale organismului. Un studiu realizat de cercetători de la Universitatea … The post Aproximativ o treime din cazurile de demență sunt asociate cu boli care nu afectează creierul. Despre ce fel de afecțiuni e vorba appeared first on spotmedia.ro.
Acum 6 ore
22:10
Judecătorul CCR Dacian Dragoș: Nu sunt motive să fiu suspendat, ținta e Nicușor Dan. Cum l-a selectat președintele, deși nu și-a trimis CV-ul la Cotroceni # SportMedia
Judecătorul Curții Constituționale a României (CCR), Dacian Dragoș, spune că nu există motive pentru a fi suspendat, deoarece are mai mult decât cei 18 ani vechime de care este nevoie pentru a fi numit în funcție. Acesta consideră că nu el este ținta, ci cel care l-a numit, respectiv Nicușor Dan. El a explicat și … The post Judecătorul CCR Dacian Dragoș: Nu sunt motive să fiu suspendat, ținta e Nicușor Dan. Cum l-a selectat președintele, deși nu și-a trimis CV-ul la Cotroceni appeared first on spotmedia.ro.
22:10
The Guardian: Steve Bannon, fostul strateg-șef al lui Trump, a încercat să-l convingă pe Epstein să finanțeze partidele de extremă dreapta din Europa # SportMedia
Zeci de mesaje din ultima tranşă de dosare Epstein date publicităţii dezvăluie încercările fostului strateg-şef al lui Donald Trump, Steve Bannon, de a-l convinge pe Jeffrey Epstein să ofere sprijin şi finanţare pentru a susţine partidele de extremă dreapta din Europa. Mesajele datează în mare parte din 2018 şi 2019, când Bannon, după ce a … The post The Guardian: Steve Bannon, fostul strateg-șef al lui Trump, a încercat să-l convingă pe Epstein să finanțeze partidele de extremă dreapta din Europa appeared first on spotmedia.ro.
22:10
Horoscop zilnic pentru 6 februarie 2026. The post Horoscop zilnic: 6 februarie appeared first on spotmedia.ro.
22:10
Ce răspunde un judecător CCR când e oprit pe stradă și întrebat de ce nu sunt tăiate pensiile speciale # SportMedia
Judecătorul CCR Dacian Dragoș a recunoscut că i se întâmplă să fie întrebat pe stradă și la magazin de cetățeni despre tăierea pensiilor speciale. Oamenii vor să știe de ce nu sunt tăiate aceste pensii. „V-a întrebat cineva de un judecător din zona apropiaților cunoscuți sau poate v-ați întâlnit cu cineva pe stradă, la magazin … The post Ce răspunde un judecător CCR când e oprit pe stradă și întrebat de ce nu sunt tăiate pensiile speciale appeared first on spotmedia.ro.
Acum 8 ore
20:10
Inspecția Judiciară nu a găsit nicio neregulă la Curtea de Apel București după dezvăluirile Recorder: Prescrierea dosarelor, o „coincidență temporală” # SportMedia
Inspecția Judiciară nu a găsit nicio neregulă la Curtea de Apel București (CAB), în urma unui control efectuat la această instanță după dezvăluirile din documentarul Recorder despre neregulile din sistemul de justiție. Una dintre cele mai grave probleme semnalate în investigația de presă, prescrierea dosarelor, este catalogată ca o „coincidență temporală”. Verificările desfășurate de Inspecția … The post Inspecția Judiciară nu a găsit nicio neregulă la Curtea de Apel București după dezvăluirile Recorder: Prescrierea dosarelor, o „coincidență temporală” appeared first on spotmedia.ro.
20:10
Creștere alarmantă a ratei mortalității infantile în România: cel mai înalt nivel din ultimii 10 ani. Harta cu situația pe județe # SportMedia
Rata mortalității infantile a crescut în 2024 (date definitive INS) de la 5,6 (pentru anul 2023) la 6,6 la mia de copii născuți vii, marcând cel mai înalt nivel din ultimii 10 ani (din 2016, rata mortalității infantile a scăzut de la 6,8 la 5,6 la mie, în 2023). Astfel, la nivel național, județul Mureș … The post Creștere alarmantă a ratei mortalității infantile în România: cel mai înalt nivel din ultimii 10 ani. Harta cu situația pe județe appeared first on spotmedia.ro.
20:10
Ministrul Sănătății anunță cine va fi exceptat de la neplata primei zile de concediu medical # SportMedia
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunță că a fost elaborată o ordonanță de urgență care introduce metodologii clare de protecţie în cazul neplăţii primei zile de concediu medical și va include excepţii în situații clare, fără loc de interpretări sau suspiciuni. Rogobete a reamintit că încă de la începutul acestui an a spus că măsura va … The post Ministrul Sănătății anunță cine va fi exceptat de la neplata primei zile de concediu medical appeared first on spotmedia.ro.
20:10
DNA l-a trimis în judecată pe fostul ministru Răzvan Cuc pentru că a intermediat mita într-un contract de milioane de euro # SportMedia
Fostul ministru al Transporturilor Alexandru-Răzvan Cuc a fost trimis în judecată de DNA, în dosarul în care este acuzat că ar fi intermediat o mită de peste un milion de lei pentru directorul general al Registrului Auto Român (RAR). În același dosar, a fost trimis în judecată și omul de afaceri Cătălin Daniel Bușe. Potrivit … The post DNA l-a trimis în judecată pe fostul ministru Răzvan Cuc pentru că a intermediat mita într-un contract de milioane de euro appeared first on spotmedia.ro.
Acum 12 ore
18:10
Ministrul de Finanțe: Majorarea impozitului pe proprietate e asumată din 2021, dar amânată de toate guvernele # SportMedia
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat joi, la Palatul Victoria, că impozitul pe proprietate este o măsură asumată de România încă din 2021, dar amânată succesiv de toate guvernele care s-au succedat la putere. Întrebat care ar fi impactul bugetar în cazul în care primăriile ar decide reducerea taxelor pe mașini și case, ministrul a … The post Ministrul de Finanțe: Majorarea impozitului pe proprietate e asumată din 2021, dar amânată de toate guvernele appeared first on spotmedia.ro.
18:10
Adrian Mititelu susține că a obținut o victorie importantă în procesul pentru palmaresul Universității Craiova. Curtea de Apel Timișoara a respins apelul depus de CS Universitatea Craiova, clubul de drept public, în dosarul palmaresului Științei. Conform spuselor lui Mititelu, se revine astfel la decizia luată de Tribunalul Dolj în mai 2017, când clubului de drept … The post Adrian Mititelu anunță o victorie în procesul pentru palmaresul Universității Craiova appeared first on spotmedia.ro.
18:10
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a anunțat joi că un control operativ desfășurat la Batalionul 52 Geniu Tisa din Satu Mare a scos la iveală „abateri grave și sistemice”, de la ocuparea ilegală a unor posturi militare până la folosirea resurselor armatei în scopuri personale. Potrivit ministrului, documentele au fost transmise DNA, iar comandantul unității a … The post Corupție în Armată. Miruță a dat afară un comandant de batalion și a chemat DNA appeared first on spotmedia.ro.
18:10
Firma irakiană Mass Global Energy va începe producția de electricitate la Mintia în septembrie. Noi investiții de 1,2 miliarde de euro în capacități de stocare # SportMedia
Producția de energie la centrala pe gaze naturale de la Mintia ar urma să înceapă în septembrie 2026, au precizat reprezentanții companiei Mass Global Energy Rom, în cadrul unei întâlniri cu premierul Ilie Bolojan. Aceștia au anunțat totodată intenția de a dezvolta în România o nouă investiție în capacități de stocare a energiei electrice de … The post Firma irakiană Mass Global Energy va începe producția de electricitate la Mintia în septembrie. Noi investiții de 1,2 miliarde de euro în capacități de stocare appeared first on spotmedia.ro.
18:10
Bloc ridicat în calea unui radar militar, la Craiova. Avizul negativ a fost transformat peste noapte în favorabil # SportMedia
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a semnalat joi un caz grav la Craiova, unde un dezvoltator imobiliar a ridicat un bloc de 9 etaje în apropierea unor depozite de muniție, fără respectarea distanței legale. Construcția afectează inclusiv funcționarea radarului militar de la Cârcea, a explicat ministrul, într-o conferință de presă la Ministerul Apărării. Potrivit lui Miruță, … The post Bloc ridicat în calea unui radar militar, la Craiova. Avizul negativ a fost transformat peste noapte în favorabil appeared first on spotmedia.ro.
18:10
Hope and Homes for Children, scrisoare publică despre impactul social media asupra copiilor # SportMedia
Hope and Homes for Children România transmite o scrisoare publică Guvernului României, prin Cancelaria prim–ministrului, solicitând inițierea unui proces național de consultare publică privind impactul utilizării rețelelor de social media asupra copiilor și adolescenților. În acest context, Fundația lansează campania LIPIȚI DE ECRANE, pentru a atrage atenția asupra efectelor negative ale utilizării excesive a ecranelor … The post Hope and Homes for Children, scrisoare publică despre impactul social media asupra copiilor appeared first on spotmedia.ro.
18:10
FCSB s-a despărțit, joi, de Dennis Politic și se pregătește să trimită încă un jucător. Roș-albaștrii l-ar putea ceda pe portarul Lukas Zima la Hermannstadt, conform acționarului Claudiu Rotar. Acesta a mărturisit că a negociat cu FCSB transferul lui Zima, după ce l-a adus deja pe Dennis Politic. „Dennis Politic a venit la Hermannstadt. Salariul … The post Transfer la pachet de la FCSB: După Dennis Politic, clubul a cerut încă un jucător appeared first on spotmedia.ro.
18:10
Avocata Adriana Georgescu, prinsă în flagrant delict de către procurorii DNA, în timp ce primea 60.000 de euro mită în schimbul unor intervenţii în justiţie, precum şi complicele ei, Gheorghe Iscru, care se prezenta drept general SIE, vor vor fi puşi în libertate joi, după ce instanţa supremă le-a admis contestaţiile la măsura arestării preventive … The post Avocata PNL care lua mită scapă de arestul preventiv appeared first on spotmedia.ro.
18:10
Ministrul Apărării explică de ce rămâne secret ajutorul pe care România l-a dat Ucrainei: Nu e în regulă să se știe ce mai are Armata în depozite # SportMedia
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a afirmat, în legătură cu desecretizarea ajutorului pe care România l-a dat Ucrainei, că ”sunt bucăţi care nu ajută nici societatea românească şi nici strategia Armatei Române să fie dezvăluite”. Ministrul Apărării a fost întrebat, joi, într-o conferinţă de presă, dacă mai este dispus să susţină ideea de desecretizare a informaţiilor … The post Ministrul Apărării explică de ce rămâne secret ajutorul pe care România l-a dat Ucrainei: Nu e în regulă să se știe ce mai are Armata în depozite appeared first on spotmedia.ro.
16:10
De 14 luni așteptăm raportul. Raportul acela promis, explicativ, cu probe, cu cap și coadă, care să ne spună de ce au fost anulate alegerile prezidențiale și unde, cum și cât de adânc a intervenit Rusia. Un raport care să închidă gura conspirațiilor și să mai repare ceva din încrederea făcută țăndări. Nu a venit. … The post Nu e despre România? Ba da! Pentru că alții ne scriu povestea appeared first on spotmedia.ro.
16:10
Comisia Europeană intervine ferm după planul FIFA în cazul Rusiei: „Valorile nu sunt negociabile” # SportMedia
Glenn Micallef, comisarul european maltez pentru Echitate Intergenerațională, Tineret, Cultură și Sport a respins miercuri posibilitatea ridicării interdicției impuse Rusiei în competițiile internaționale, anunțată recent de președintele FIFA, Gianni Infantino, informează EFE. Micallef i s-a adresat direct lui Infantino prin intermediul contului său de Twitter, amintindu-i că valorile ‘nu sunt negociabile’. ‘Sportul nu există în … The post Comisia Europeană intervine ferm după planul FIFA în cazul Rusiei: „Valorile nu sunt negociabile” appeared first on spotmedia.ro.
16:10
Președintele Consiliului Județean (CJ) Timiș, Alfred Simonis, a declarat, joi, că fosta vilă de protocol a lui Nicolae Ceaușescu, din zona centrală a Timișoarei, va reintra în patrimoniul județului, prin exproprierea omului de afaceri Ovidiu Tender și dizolvarea SC Intercenter, prin care administrația județeană s-a asociat cu acesta, în urmă cu peste 20 de ani. … The post Fosta vilă a lui Ceaușescu din Timișoara i se ia lui Tender și va deveni hub cultural appeared first on spotmedia.ro.
16:10
Ceferiști trimiși în judecată pentru corupție cereau sfaturi de la ChatGPT despre cum să scape de anchetă # SportMedia
Un lot de 33 de angajați ai CFR Călători acuzați de fapte de corupție urmează să fie trimiși în judecată de Parchetul București. În timpul anchetei, procurorii au descoperit că unii dintre cei vizați au apelat inclusiv la ChatGPT, încercând să obțină explicații juridice și chiar formulări de declarații care să-i ajute să evite consecințele … The post Ceferiști trimiși în judecată pentru corupție cereau sfaturi de la ChatGPT despre cum să scape de anchetă appeared first on spotmedia.ro.
14:10
FCSB a reușit să ajungă la un acord pentru transferul unui fundaș stânga și se desparte de Dennis Politic. Campioana îl va transfera pe fundașul Kevin Ciubotaru de la Hermannstadt, conform jurnalistului Emanuel Roșu. De asemenea, FCSB îl va împrumuta la Hermannstadt pentru următoarele 6 luni pe Dennis Politic. Foarte probabil, FCSB va plăti și … The post FCSB, acord total pentru transfer: Aduce un fundaș stânga la schimb cu Dennis Politic appeared first on spotmedia.ro.
14:10
„Evgheni Oneghin”, „Corsarul”, „Povestirile lui Hoffmann”, „Elixirul dragostei” și „Otello”, o săptămână de contraste lirice și coregrafice la Opera Națională București # SportMedia
Săptămâna 9–15 februarie aduce în prim-plan cinci producții emblematice care pun în lumină diversitatea expresivă a artei lirice și coregrafice. De la rafinamentul poetic al operei ruse, la spectaculozitatea baletului romantic, de la umorul subtil italian, la dramatismul intens verdian, fiecare seară de spectacol devine o experiență distinctă. O săptămână în care marile povești ale … The post „Evgheni Oneghin”, „Corsarul”, „Povestirile lui Hoffmann”, „Elixirul dragostei” și „Otello”, o săptămână de contraste lirice și coregrafice la Opera Națională București appeared first on spotmedia.ro.
14:10
Două vedete ale parentingului internațional, Alfie Kohn și Erica Komisar, vin la ParentED Fest # SportMedia
ParentED Fest, evenimentul care aduce la București unii dintre cei mai renumiți experți internaționali în parenting și dezvoltare personală, dar și cele mai recente cercetări în domeniul dezvoltării copilului, revine cu a treia ediție în 2026, în weekend-ul 17-18 octombrie, la București. Primii speakeri confirmați sunt Alfie Kohn și Erica Komisar, două nume care au schimbat modul … The post Două vedete ale parentingului internațional, Alfie Kohn și Erica Komisar, vin la ParentED Fest appeared first on spotmedia.ro.
14:10
Primele lucrări din an spun, de multe ori, povestea întregului sezon. Un șantier care pornește organizat, cu utilaje bine echipate și soluții tehnice gândite din timp, va funcționa mai fluent decât unul care se bazează pe improvizații și ajustări făcute „din mers”. Una dintre cele mai importante decizii la început de an este alegerea echipărilor … The post An nou, șantier organizat: deciziile tehnice care fac diferența de la prima lucrare appeared first on spotmedia.ro.
14:10
ESET: Cum reduceți complexitatea cibernetică și o transformați într-o prioritate? Ghid practic pentru companiile moderne # SportMedia
Companiile activează într-un ecosistem digital care se transformă într-un ritm accelerat, impulsionat de progresul tehnologic și, mai ales în ultimii ani, de dezvoltarea rapidă a soluțiilor bazate pe inteligență artificială. Deși aceste schimbări creează oportunități semnificative de creștere, ele generează și riscuri majore pentru care multe organizații — în special întreprinderile mici și mijlocii — … The post ESET: Cum reduceți complexitatea cibernetică și o transformați într-o prioritate? Ghid practic pentru companiile moderne appeared first on spotmedia.ro.
14:10
Pe 10 februarie 2026, arta întâlnește leadership-ul: „Work Environments in 2026”, conferința imersivă pentru comunitatea de HR # SportMedia
Viitorul muncii nu se mai rezumă doar la locația biroului, ci la experiența și emoția pe care acesta le generează. De aceea, pe 10 februarie 2026 profesioniștii din domeniul resurselor umane și liderii de organizații sunt invitați la o ediție specială a evenimentului „Work Environments in 2026”, un concept care depășește granițele unei conferințe. Într-un … The post Pe 10 februarie 2026, arta întâlnește leadership-ul: „Work Environments in 2026”, conferința imersivă pentru comunitatea de HR appeared first on spotmedia.ro.
14:10
Cel mai mare eveniment de legislație și fiscalitate din România, revine în 2026 cu o nouă ediție regională, organizată la Cluj-Napoca, pe 4-5 martie. Cea de-a doua ediție TaxEU Forum Cluj-Napoca va avea loc Hotel Radisson Blu și va reuni specialiști din companii importante de consultanță fiscală, precum și experți bine-cunoscuți în domeniu pentru a … The post TaxEU Forum se întoarce în 2026 la Cluj-Napoca! appeared first on spotmedia.ro.
14:10
36 de copii au prezentat simptome compatibile cu intoxicația cu toxine legate de retragerile recente de lapte praf pentru bebeluși, a declarat Agenția de Securitate a Sănătății din Marea Britanie (UKHSA). UKHSA a declarat că ea și agențiile partenere au primit 24 de notificări în Anglia, șapte în Scoția, trei în Țara Galilor, una în … The post 36 de cazuri de intoxicație din cauza laptelui praf pentru bebeluși appeared first on spotmedia.ro.
14:10
Acum 24 ore
12:10
Expert: Prețul gazelor rămâne sub telecomanda politicului și a „băieților deștepți”. De ce pierde consumatorul și care sunt dedesubturile financiare # SportMedia
În contextul în care premierul Ilie Bolojan a anunțat, miercuri, că menține o formă de plafonare a prețului la gaze pentru consumatorii casnici și după 1 aprilie 2026, Asociația Energia Inteligentă (AEI) susține că „nu mai vorbim doar despre protecție socială, ci despre putere, redistribuire și influență”. Și că „prețul gazelor rămâne sub telecomanda politicului … The post Expert: Prețul gazelor rămâne sub telecomanda politicului și a „băieților deștepți”. De ce pierde consumatorul și care sunt dedesubturile financiare appeared first on spotmedia.ro.
12:10
Ziua 1443 S-au reluat negocierile de pace, Rusia continuă atacurile cu drone și rachete. Tusk e la Kiev: Ucraina nu poate fi lăsată singură (Foto & Video) # SportMedia
În ziua 1443 de război, Ucraina şi Rusia continuă negocierile de pace mediate de SUA, la Abu Dhabi. Prima zi de negocieri pare că a fost productivă, potrivit declarațiilor făcute de trimișii Ucrainei și SUA. Negociatorul principal al Kievului, Rustem Umerov, a spus că „discuțiile au fost substanţiale şi productive, axate pe măsuri concrete şi … The post Ziua 1443 S-au reluat negocierile de pace, Rusia continuă atacurile cu drone și rachete. Tusk e la Kiev: Ucraina nu poate fi lăsată singură (Foto & Video) appeared first on spotmedia.ro.
12:10
Ana Bărbosu are probleme fără sfârșit. După ce a rămas fără medalia olimpică, Ana riscă acum să fie suspendată din toate competițiile. Conform TVR Sport, suspendarea ar putea fi de cel puțin un an, după ce sportiva a plecat în SUA la competiții și nu a răspuns apelurilor repetate din partea ANAD. ”Șoc în gimnastica … The post Ana Bărbosu, din rău în mai rău: Riscă să fie suspendată din toate competițiile appeared first on spotmedia.ro.
12:10
„Asistăm la o crimă la Washington Post”. Cum distruge miliardarul Bezos un ziar cu o istorie de 150 de ani și de ce contează # SportMedia
Concedierile și restructurările anunțate recent la Washington Post nu reprezintă doar o ajustare economică, ci riscă să afecteze însăși identitatea uneia dintre cele mai importante instituții de presă din Statele Unite. Aceasta este concluzia unui articol amplu publicat de The Atlantic, semnat de jurnalista Ashley Parker, fost reporter la WP timp de opt ani. În … The post „Asistăm la o crimă la Washington Post”. Cum distruge miliardarul Bezos un ziar cu o istorie de 150 de ani și de ce contează appeared first on spotmedia.ro.
12:10
Un lot de salată de icre cu caras şi ceapă a fost retras din magazinele Kaufland, după ce a fost detectată bacteria Listeria monocytogenes. Potrivit Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, ”SC Negro 2000 SRL recheamă produsul Salată de icre cu caras şi ceapă 75 g, lot 167KT, cu data expirării 25.02.2026”. Persoanele … The post Salată de icre, retrasă din magazinele Kaufland. A fost detectată bacteria Listeria appeared first on spotmedia.ro.
12:10
Cea mai mare fabrică ilegală de țigarete din Bulgaria a fost descoperită. Cum era „camuflată” clădirea # SportMedia
Cea mai mare fabrică ilegală de țigarete din Bulgaria de până acum a fost închisă în urma unei operațiuni coordonate care a implicat Agenția de Stat pentru Securitate Națională (SANS), Ministerul de Interne, Agenția Vamală și autoritățile britanice. Procurorul general interimar Borislav Sarafov a confirmat descoperirea într-o conferință de presă, descriind operațiunea drept cea mai … The post Cea mai mare fabrică ilegală de țigarete din Bulgaria a fost descoperită. Cum era „camuflată” clădirea appeared first on spotmedia.ro.
12:10
Scandalul dosarelor Jeffrey Epstein produce efecte politice majore pe ambele maluri ale Atlanticului, dar consecințele sunt radical diferite. În timp ce premierul britanic Keir Starmer se confruntă cu o criză care i-ar putea pune capăt mandatului, președintele american Donald Trump pare aproape imun la impactul politic al acelorași dezvăluiri. Diferența ține mai puțin de fapte … The post CNN: Furtuna Epstein ar putea doborî un lider mondial, dar nu e Trump appeared first on spotmedia.ro.
12:10
Debutul întrecerilor din cadrul Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina 2026, prevăzut miercuri, cu două zile înaintea ceremoniei de deschidere, a fost umbrit de o pană de curent electric în timpul meciurilor din turneul mixt de curling, transmit agențiile internaționale de presă. Luminile s-au stins brusc în Cortina Curling Olympic Stadium, în timpul meciului … The post Jocurile Olimpice 2026 au început cu o pană de curent appeared first on spotmedia.ro.
12:10
Ce conține pachetul de relansare economică: Bonificație de 3% la impozitul pe venit, creșterea plafonului pentru TVA la încasare și super-deduceri pentru cheltuielile suportate de unele firme # SportMedia
Guvernul s-a reunit, joi, în ședință, pentru a prezenta, într-o primă lectură, pachetul de relansare economică. Potrivit draft-ului aflat în lucru, consultat de Mediafax, proiectul prevede creșterea plafonului pentru TVA la încasare și super-deduceri pentru cheltuielile suportate de societatile care se listează la bursă. Guvernul introduce și o bonificație de 3% la impozit pe venit … The post Ce conține pachetul de relansare economică: Bonificație de 3% la impozitul pe venit, creșterea plafonului pentru TVA la încasare și super-deduceri pentru cheltuielile suportate de unele firme appeared first on spotmedia.ro.
10:10
Un controlor de tren a murit miercuri în Germania după ce a fost lovit de un pasager care călătorea fără bilet, a anunțat compania feroviară națională Deutsche Bahn. Bărbatul în vârstă de 36 de ani a fost lovit violent în cap de pasagerul pe care încerca să-l dea jos din tren după ce a observat … The post Un controlor de tren a fost ucis de un pasager fără bilet, în Germania (Video) appeared first on spotmedia.ro.
