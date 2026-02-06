Prețuri actualizate la motorină azi, 6 februarie 2026. Noile tarife din benzinării
Cancan.ro, 6 februarie 2026 06:50
Bursa carburanților, azi, 6 februarie 2026. Șoferii din România plătesc în continuare sume ridicate pentru alimentarea autoturismelor, iar diferențele dintre orașe rămân relativ mici. Datele actualizate pentru 6 februarie 2026 arată niveluri apropiate ale prețurilor […]
• • •
Alte ştiri de Cancan.ro
Acum 10 minute
07:00
Vremea mohorâtă nu i-a stricat „zen-ul”. Am aflat ce activități are Andreea Raicu la ceas de seară # Cancan.ro
Andreea Raicu, 48 de ani, se ocupă de propria persoană, cum e firesc la o femeie realizată pe plan profesional. CANCAN.RO a surprins-o plecând de la ”serviciu”, din zona Primăverii. Iată ce activități a avut […]
Acum 30 minute
06:50
Cum arată pensiunea lui Marian Godină de la Survivor? Este în Brașov și te poți caza pentru o sumă decentă # Cancan.ro
Recent, Marian Godină a plecat în una dintre cele mai mari aventuri. A pus totul pe pauză și acum este concurent la Survivor 2026. În timp ce acesta își testează limitele în Dominicană, soția sa […]
06:50
Bursa carburanților, azi, 6 februarie 2026. Șoferii din România plătesc în continuare sume ridicate pentru alimentarea autoturismelor, iar diferențele dintre orașe rămân relativ mici. Datele actualizate pentru 6 februarie 2026 arată niveluri apropiate ale prețurilor […]
06:40
Cartea de tarot a zilei de azi, 6 februarie 2026. Apar oportunități care pot aduce bucurie profundă # Cancan.ro
Cartea de tarot a zilei de azi, 6 februarie 2026. Asul de Cupe, aduce un mesaj puternic despre noi începuturi emoționale, iubire și vindecare sufletească. E o carte care simbolizează deschiderea inimii și apariția unor […]
Acum o oră
06:30
De mai bine de 30 de ani, Andreea Esca (53 de ani) este nelipsită de la pupitrul știrilor Pro TV. În tot acest timp, stilul modern, sofistica și coafura emblematică au fost sursă de inspirație […]
06:10
Horoscop chinezesc azi, 6 februarie 2026. Zodiile care pot avea parte de surprize majore # Cancan.ro
Horoscop chinezesc azi, 6 februarie 2026. Ziua de azi aduce influențe puternice asupra mai multor semne din zodiacul chinezesc, dar nativii din zodia Iepure se află în centrul atenției astrale. Pentru ei, intuiția devine un […]
Acum 2 ore
06:00
După ani marcați de durere, e pregătită să iubească din nou. Oana Ioniță: „Trebuie să lupt pentru el” # Cancan.ro
După un divorț extrem de tensionat și o perioadă în care relația cu fiul ei a fost grav afectată, Oana Ioniță vorbește, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, despre una dintre cele mai grele lupte din viața […]
05:50
Ficatul gras afectează tot mai multe persoane, dar soluțiile ar putea fi mai simple decât par. Dr. Cezar explică mecanismul prin care apare depunerea de grăsime la nivel hepatic și de ce, contrar credințelor populare, […]
05:40
Prognoza meteo azi, 6 februarie 2026. Iașiul rămâne în frig cu doar 2°C, în timp ce Timișoara se bucură de 13 grade # Cancan.ro
Prognoza meteo azi, 6 februarie 2026. Meteorologii anunță că vremea generală în România va fi răcoroasă în multe zone, cu valori termice ce rămân apropiate de normalul perioadei și posibile precipitații slabe în anumite regiuni. […]
Acum 8 ore
00:40
Penitenciarul Poarta Albă a fost, de-a lungul timpului, scena unor revolte violente care au scos la suprafață tensiunile din sistemul penitenciar românesc. De la scrisori disperate trimise presei, la incendii, proteste colective și intervenții ale […]
00:20
Horoscop 6 februarie 2026. Află zodia care primește o propunere uriașă în carieră, dar și previziunile pentru restul zodiilor! Berbec (21 martie – 19 aprilie) Sănătate. Nivelul de energie este bun, însă corpul cere pauze […]
00:10
De ce nu trebuie să pui geanta pe jos niciodată. Motivele pentru care trebuie să renunți la acest obicei # Cancan.ro
Dacă obișnuiai să își lași geanta pe podea atunci când mergeai într-un loc public, cum ar fi un restaurant sau un cinematograf, de azi înainte ar trebui să te gândești de două ori. Acest gest […]
5 februarie 2026
23:50
Nici GPS-ul nu i-a ajutat în cartierul milionarilor! Inna și Deliric, „altfel” de streetstyle # Cancan.ro
Inna și Deliric sunt un cuplu admirat și sudat, care, însă, își trăiește frumoasa poveste de dragoste departe de ochii curioșilor. Cu toate că ambii sunt foarte cunoscuți și apreciați, cei doi preferă să aibă […]
23:30
Ruxandra Luca și medicul nu au fost singurii „pofticioși”! Cele mai fierbinți episoade în care vedetele noastre s-au dezlănțuit în public # Cancan.ro
Lumea mondenă este plină de neprevăzut, astfel că episodul incendiar dintre Ruxandra Luca și chirurgul care „a operat-o” pe bancheta din spate pe vedeta de la Neatza nu este unul singular! (VEZI AICI IMAGINILE SURPRINSE […]
23:20
Avem de această dată două poze. Una de cover, mai așa, și cealaltă e ditamai iubirea. Că tot vine 14 februarie, luați exemplu! O fotografie de acum 20 de ani care ne face să ne […]
23:20
Cristi Chivu (45 de ani) a purtat torța olimpică la debutul Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina. Antrenorul lui Inter a fost însoțit la ceremonie de familie și prieteni. Chivu a purtat un echipament […]
Acum 12 ore
22:50
Am găsit o poză rulată într-un ghioc! Elena Gheorghe, descoperirea care ne-a teleportat direct în 2005 # Cancan.ro
CANCAN.RO a scotocit prin arhivă și a dat peste o adevărată capsulă a timpului. O poză rulată într-un ghioc, pe bune! Am pus ghiocul la ureche să auzim marea și, ce să vezi, se auzea […]
22:50
Psihologul Mirela Dinică, dezvăluiri nebănuite despre Cristian Andrei. Ce s-a întâmplat în urmă cu 20 de ani: ”Nu te credea nimeni!” # Cancan.ro
Dezvăluiri-bombă în platoul „Dan Capatos Show”! Mirela Dinică, psiholog, a vorbit deschis despre un episod de acum aproximativ 20 de ani, când spune că ar fi fost victima unei tentative de abuz din partea doctorului […]
22:40
Stelian Ogică vrea să participe la Survivor, chiar dacă producătorii l-au refuzat: ”Supraviețuitor înseamnă să fii bărbat” # Cancan.ro
Stelian Ogică visează la Survivor și lansează provocări în direct la Dan Capatos Show. „Spaima loteriei” spune că ar face față fără probleme condițiilor dure și că ar rezista mai mult decât mulți dintre cei […]
22:30
Monica Pop a dat detalii despre boala cu care se confruntă. Ea a trecut prin mai multe intervenții chirurgicale pentru a învinge cancerul de colon cu care a fost diagnosticată. Chiar dacă nu i-a fost […]
22:30
1.000 lei ajutor la pensie pentru pensionari. Ministrul muncii a anunțat azi că guvernul va da acești bani # Cancan.ro
PSD ține ca pensionarii să primească un ajutor între 600 de lei și 1.000 de lei în acest an, ei fiind categoria cea mai afectată de noile măsuri fiscale. Bolojan oscilează. Vârstnicii resimt din plin […]
22:10
Nu ratați o ediție explozivă din Best of Marius Tucă Show, invitați – prof. univ. dr. Valentin Stan, Ion Cristoiu, Victor Ponta, prof. univ.dr. Dan Dungaciu. Cele mai intense dezvăluiri, cele mai memorabile schimburi de […]
22:10
Cum plănuia Irinel Columbeanu să facă bani după ce a ajuns în azil. Mihai Albu l-a dat de gol! # Cancan.ro
Irinel Columbeanu plănuia să câștige bani și după mutarea la azil, dar nu a mai dus la bun sfârșit inițiativa pe care o avea. Mihai Albu susține că stabilise anumite detalii cu fostul om de […]
22:00
Celebrul actor, accidentat grav pe platourile de filmare. Se operează de urgență: ”Știu cum vor fi următoarele 6 luni din viața mea” # Cancan.ro
Channing Tatum traversează una dintre cele mai complicate perioade din ultimii ani, după ce o accidentare serioasă l-a scos temporar din ritmul intens cu care și-a obișnuit fanii. Actorul, cunoscut pentru condiția sa fizică impecabilă […]
21:30
Poliția din județul Argeș se confruntă cu una dintre cele mai apăsătoare perioade din ultimii ani, marcată de pierderi succesive care au zguduit profund structurile de ordine publică. Într-un interval de timp extrem de scurt, […]
21:10
Fostul partener face acuzații grele la adresa Ruxandrei Luca, după 20 de ani de relație! ”În unele nopți nu era acasă” # Cancan.ro
Ruxandra Luca, liberă de obligații de mai bine de un an, pare că a intrat într-un triunghi amoros incendiar! Paparazzi CANCAN.RO au surprins-o alături de un chirurg însurat și cu doi copii… și nu în […]
20:50
O angajată a fost concediată după 30 de ani pentru 15 lei. Cazul a ajuns în instanță, în Italia # Cancan.ro
O angajată de 50 de ani și-a făcut cumpărăturile de la magazinul unde lucra. Un lucru banal care s-a întâmplat la ieșirea din magazin a lăsat-o fără job! Femeia de 50 de ani muncea de […]
20:40
Fotbalistul de la Națională, tătic pentru a doua oară! Prima imagine cu bebelușul: ”Unele date sunt alese!” # Cancan.ro
Bucurie în familia unuia dintre cei mai cunoscuți fotbaliști români ai momentului. Răzvan Marin și soția sa, Crina, traversează o perioadă plină de emoție și împlinire, după ce au devenit părinți pentru a doua oară. […]
20:10
Beatrice a dispărut în Spania după ce i-a zis iubitului că pleacă la cumpărături. Tânăra are un copil de un an și jumătate # Cancan.ro
Dispariție misterioasă în Spania! Beatrice Almăjanu, o româncă în vârstă de 21 de ani, a plecat la cumpărături, în ziua de 3 februarie, dar nu a mai revenit acasă. Ultima discuție a purtat-o cu iubitul […]
19:40
Hidroelectrica nu mai are cea mai bună ofertă la electricitate. Cine oferă un preț mai bun # Cancan.ro
Nova Power & Gas propune, în acest moment, două oferte promoționale pentru energia electrică care sunt, pe durata lor, mai avantajoase decât oferta actuală a Hidroelectrica, una cu 0,352 lei/kWh pe 4 luni și cealaltă […]
19:30
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (D.G.R.F.P.) Timișoara, prin intermediul Administrației Județene a Finanțelor Publice (A.J.F.P.) Timiș, organizează o licitație publică pentru vânzarea unui apartament situat în comuna Giroc, județul Timiș. Imobilul este deținut de […]
19:20
Dragi cititori, CANCAN.RO v-a pregătit și astăzi un banc care vă va aduce zâmbetul pe buze! ”Bunicul meu mi-a povestit că în momentul când persoanele voiau să se urce pe TITANIC a strigat 15 minute […]
19:10
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 6 februarie, de la ora 15.00 # Cancan.ro
Exclusivități şi primele reacții la cele mai dezbătute teme ale săptămânii chiar de la protagonişti! Dezvăluiri explozive și declarații incitante, momente surpriză și analize care poartă marca celor mai cunoscuți analişti. Pe toate le regăsiți […]
19:10
Conflicte și agresiuni ascunse ani la rând în casa vedetei de Neatza! Relația ”perfectă” a Ruxandrei Luca ardea pe interior + A intervenit și asistența socială # Cancan.ro
Toată România vorbește despre subiectul momentului: Ruxandra Luca a fost surprinsă de paparazzi CANCAN.RO în timp ce îi dădea frâu liber pasiunii pe bancheta din spate a unei mașini, împreună cu un chirurg căsătorit și […]
18:50
Vlăduța Lupău s-a impus în lumea muzicală românească printr-o combinație unică de talent, carismă și energie. Prezența sa la evenimente aduce un plus de dinamism, transformând fiecare petrecere într-o experiență memorabilă. Este cunoscut faptul că […]
18:50
Trei zodii care au șanse mari să câștige o sumă mare de bani în acest weekend. Norocul este de partea lor # Cancan.ro
Unele zodii se pot bucura de recompense spectaculoase în această perioadă. Deși uneori totul ține de context, nu de influența plantelor, nici acest aspect nu trebuie neglijat. Totul e să fii la locul potrivit, în […]
18:10
Decizie de ultimă oră în cazul Mădălinei Ghenea. Ce se întâmplă cu femeia care a hărțuit-o 10 ani și a amenințat-o cu moartea # Cancan.ro
Mădălina Ghenea și-a căutat dreptatea în justiție, după ce a fost hărțuită timp de mai mulți ani pe Internet, și a avut câștig de cauză. Agresoarea va merge la închisoare, dar trebuie să îi plătească […]
18:10
Oana Blaghi, consiliera pe comunicare a primarului Aradului, Călin Bibarț, a murit la vârsta de 36 de ani, după ce fusese internată la spitalul din Timișoara la începutul lunii ianuarie. Vestea a provocat un val […]
Acum 24 ore
17:30
Acest test rapid este mai dificil decât pare. Numără bucățile de pepene verde în 27 de secunde și verifică cât de bine procesează creierul tău detaliile vizuale sub presiunea timpului. Jocurile de acest gen sunt, […]
17:20
Ruxandra Luca, cunoscută vedetă de televiziune, se află în centrul atenției după ce paparazzi CANCAN au surprins-o în compania unui bărbat căsătorit, doctor de profesie. Incidentul a avut loc într-o benzinărie situată în zona Virtuții […]
17:00
Cel mai ieftin oraș din România: Un apartament cu 3 camere costă doar 15.000 euro acum, în februarie 2026 # Cancan.ro
Dacă îți dorești un apartament la un preț avantajos, dar nu vrei neapărat în Capitală, acum ai la dispoziție o astfel de locuință într-un alt oraș. Dacă nu ai bugetul dorit, dar nu vrei să […]
16:50
Gestul bizar făcut de Ruxandra Luca, la câteva ore după imaginile virale cu medicul căsătorit într-o benzinărie din Capitală # Cancan.ro
Ruxandra Luca, expertă în parenting, schimbări bruște pe Instagram după apariția imaginilor controversate. Lumea mondenă din România a fost zguduită de o serie de imagini surprinse de paparazzii CANCAN.RO, care o au în prim-plan pe […]
16:10
Singurul salam recomandat de medicul Mihaela Bilic. Există pe rafturile oricărui supermarket din România # Cancan.ro
În contextul unei piețe pline de mezeluri procesate, Salamul de Sibiu se remarcă ca singurul tip de salam considerat acceptabil pentru consum, chiar și de către nutriționiști riguroși. Spre deosebire de produsele tipice de supermarket, […]
15:30
Este joi, iar echipa CANCAN.RO vrea să vă pună zâmbetul pe buze de la primele ore. Azi vă prezentăm un banc extrem de amuzant, care o să vă facă să râdeți garantat. Spor la voie […]
15:10
Cât costă mentenanța unei mașini electrice în comparație cu una pe benzină. Diferența nu este deloc mare # Cancan.ro
Costurile reale de întreținere ale mașinilor electrice continuă să fie un subiect intens dezbătut, mai ales pe fondul ideii larg răspândite că acestea ar fi semnificativ mai ieftine de exploatat decât vehiculele cu motoare termice. […]
14:40
Pentru mulți șoferi, permisul de conducere este un document „invizibil” în viața de zi cu zi. Îl folosești rar fizic, îl ai în portofel sau în aplicație și pornești la drum fără să te mai […]
14:30
Există mai multe plante de interior care sunt nocive sau toxice (chiar periculoase) atât pentru om, cât și pentru animalele de companie. Deși sunt decorative, și ușor de întreținut, experții ne sfătuiesc să le ținem […]
13:50
Ei sunt Dana și Tibi, frații înecați în pârâul din spatele casei. Au fost înmormântați lângă alți doi frați ai lor # Cancan.ro
Tragedie fără margini într-o familie din Sibiu, comuna Chirpăr! Dana și Tibi, doi frați (de 6 și 8 ani) au murit înecați în pârâul din spatele casei. Copiii au fost înmormântați lângă ceilalți doi frați […]
13:40
Este doliu în presa din România, după moartea lui Victor Kapra. Decesul jurnalistului a fost anunțat în urmă cu puțin timp: „În aceste zile a plecat dintre noi, fulgerător şi discret, Victor Kapra, un profesionist […]
13:40
Cum se calculează factura la întreținere pentru bucureștenii fără căldură. Nu plătesc prețul întreg # Cancan.ro
Unii dintre bucureșteni au parte de o iarnă grea, iar asta nu mai este un secret pentru nimeni. Mulți sunt cei care nu beneficiază de căldură sau apă caldă, cel puțin nu în parametri normali. […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.