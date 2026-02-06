Caloria.ro - Pâinea cu cea mai mare concentrație de arsenic
Profit.ro, 6 februarie 2026 08:20
Deși ne străduim să alegem alimente sănătoase, uneori produsele care par inofensive pot conține substanțe toxice ascunse.
Înainte ca Societatea de Tramvaie București (STB) să devină colosul de astăzi, transportul era o afacere pestriță, gestionată de antreprenori care înțeleseseră că românul are o înclinație naturală spre sustragerea de la plată.
Societatea Complex Delta (județul Tulcea) s-a înscris la o licitație organizată de Regia Autonomă Administrația Zonei Libere Sulina pentru modernizarea și extinderea parametrilor tehnici ai infrastructurii navale, obiectivul fiind permiterea operării navelor maritime de o capacitate de 32.000 tdw.
Surpriză pe piața auto din Germania: o marcă est-europeană a depășit în premieră Mercedes și BMW # Profit.ro
Apetitul europenilor, în general, și al germanilor în mod special pentru automobile cât mai accesibile a condus la o situație neașteptat în vânzările de pe cea mai mare piață auto din Europa, Germania. Mărcile premium istorice ale germanilor, care se aflau în mod curent în Top 3, au fost depășite, relevă datele analizate de Profit.ro.
Restanțele plafonării la energie: Unul din marii furnizori cere în instanță ca statul să-i plătească și costul creditelor contractate pentru a putea plafona prețurile la consumatori # Profit.ro
Unul dintre cei mai mari furnizori de energie din România cere în instanță ca statul să fie obligat să îi plătească și costul creditelor contractate, pe perioada plafonării prețurilor finale la consumatori, pentru asigurarea banilor necesari susținerii plafonării, adică ″umplerii″ golului de lichiditate generat de diferențele dintre costurile de achiziție angro de electricitate și gaze din piața liberă și prețurile plafonate facturate clienților ca obligație legală, diferențe compensate cu foarte mare întârziere de către autorități.
Retailul, la cea mai slabă creștere din ultimii 12 ani. Este așteptată o revenire în 2026 GRAFICE # Profit.ro
Vânzările cu amănuntul ale firmelor aproape au stagnat în 2025, pe fondul încetinirii creșterilor salariale și a inflației ridicate. În 2026 este așteptată o revenire a cifrei de afaceri în retail, mai ales din a doua parte a anului. Ultima lună din 2026 a arătat o oarecare ameliorare.
Noi magazine în România - Rituals Cosmetics urcă puternic afacerea și pregătește noi magazine pe piața locală # Profit.ro
Retailerul olandez de cosmetice Rituals Cosmetics, intrat în România la finele anului 2024, pregătește extinderea rețelei locale cu noi magazine, după ce și-a crescut puternic vânzările pe piața locală anul trecut, interval în care a deschis 9 magazine.
FOTO Nou model auto în România. MG4 va avea două variante diferite. Versiunea Urban, care costă în China sub 10.000 de dolari, va sosi și în România # Profit.ro
MG4, cel mai vândut automobil al mărcii britanice, deținută în prezent de grupul chinez SAIC, va putea fi cumpărat în două versiuni de design complet diferite, cu motorizări de asemenea diferite. Decizia constructorului chinez a fost luată pentru a putea vinde în Europa noua generație, mai ieftină, fără să piardă clienții pentru generația existentă, mai bine echipată, care a primit un facelift.
Vodafone - pierdere în România de abonați după preluarea Telekom: Și-a crescut veniturile, dar a pierdut deja 70.000 de abonați de la operator # Profit.ro
Veniturile grupului britanic Vodafone, al treilea mare operator de telecomunicații în România, au urcat cu 6,5% în ultimul trimestru al anului trecut, la 10,5 milioane de euro, susținute, în principal, de consolidarea activelor Three UK și Telekom România Mobile Communications (TRMC).
Bitcoin a coborât sub 67.000 de dolari. ”Aurul digital” se depreciază cu 20% în această săptămână # Profit.ro
Pe măsură ce încrederea investitorilor continuă să se erodeze într-un activ cândva prezentat drept ”aur digital” și rezervă de valoare alternativ, Bitcoin a coborât sub nivelul de 67.000 de dolari.
Undă verde: Gigant mexican în România. Nemak poate prelua afacerea cu componente ușoare a elvețienilor de la GF # Profit.ro
Furnizorul mexican din industria auto Nemak, printre cei mai mari din lume, specializat în dezvoltarea și producția de componente din aluminiu, a primit undă verde de la Bruxelles pentru achiziția diviziei cu componente ușoare a elvețienilor de la Georg Fischer (GF), inclusiv a afacerii din România.
Diferență uriașă de preț. Detalii pe PROFIT INSIDER, un instrument de business pe bază de abonament prin intermediul căruia sunt furnizate informații exclusive privind modificările fiscale și legislative pregătite de autorități înainte de a fi lansate în dezbatere publică, tranzacții realizate de jucători importanți, decizii de business, rezultate financiare anunțate în premieră, analize de piață exclusive.
Caz precedent Uber - Compania a fost obligată să achite despăgubiri de 8,5 milioane de dolari pentru o agresiune asupra unei pasagere # Profit.ro
Compania americană de ridesharing Uber a fost obligată să achite despăgubiri de 8,5 milioane de dolari.
Frații Dragoș și Adrian Pavăl, proprietarii retailerului de bricolaj Dedeman, renunță la investițiile în sectorul industrial/logistic al pieței imobiliare, din cauza randamentelor scăzute, de 7,5%, oferite de această nișă, spun sursele Profit.ro.
EXCLUSIV UTILBEN acuză nereguli și haos: Am intrat într-o furtună perfectă, cu un exemplu dureros. Pentru noi, a fost momentul trezirii # Profit.ro
Grupul de companii românești UTILBEN, furnizor de produse și servicii în industria utilajelor de construcții și agricole, unul dintre principalii jucători de pe piața românească, a avut anul trecut o cifră de afaceri de 17 milioane de euro, în scădere cu 13,2% față de 2024, în condițiile în care piața, marcată de instabilitate și lipsă de predictibilitate, vine după un declin mult mai accentuat, de 30-40%.
EXCLUSIV VIDEO Revenire în România. Companie italiană prezentă pe 3 continente s-a întors după 7 ani în România să lucreze la noua fabrică ″verde″ a OMV Petrom # Profit.ro
Un producător italian de sisteme și facilități de stocare pentru industria petrolieră și energetică, totodată contractor de inginerie, construcții și montaj în domeniu, s-a întors după 7 ani în România pentru a lucra la noua fabrică de carburanți ″sustenabili″ a OMV Petrom de la rafinăria PetroBrazi.
ULTIMA ORĂ Robert Negoiță, interdicție să mai exercite funcția de primar pe perioada controlului judiciar # Profit.ro
Primarul Sectorului 3 al Capitalei, Robert Negoiță, a fost plasat sub control judiciar.
Rompetrol a fost dată în judecată de fostul director general executiv al KMG International # Profit.ro
Ilias Kuldzhanov, fost director general executiv al KMG International (KMGI) a dat în judecată compania Rompetrol Rafinare SA.
Toyota Motor Europe, divizia regională a celui mai mare constructor auto din lume, a încheiat anul 2025 cu un nou record de vânzări pe a treia cea mai mare piață a sa. Paradoxal, vânzările de autoturisme raportate de ACEA arată un declin de aproape 7 procente pe piețele europene.
Antrenorul român al echipei italiene de fotbal Inter Milano, Cristian Chivu, a purtat torța olimpică, pentru Jocurile Olimpice de iarnă Milano Cortina.
Rezultatele financiare ale Volvo pentru anul 2025 arată că situația companiei este departe de a fi stabilizată, chiar dacă a fost începută o reformă profundă a activității. „Planul de restructurare este pe drumul cel bun”, anunță compania suedeză deținută de Geely.
HARTĂ Record de spații industriale și de logistică închiriate în România. Stocul ajunge la aproape 8 milioane metri pătrați # Profit.ro
Cererea pentru spații industriale și de logistică a crescut cu 51% în 2025, ajungând la 1,275 milioane metri pătrați, al doilea cel mai mare nivel din istoria modernă a pieței de profil.
GRAFIC Indicele BET pierde o treime de procent. Acțiunile din top 5 tranzacționare asigură 3 sferturi din activitatea pieței reglementate # Profit.ro
În contextul și a unei presiuni la vânzare în piețele externe, la BVB am consemnat o ședință de corecții.
Eronată, ilogică, nu va reduce prețurile - Reacție din energie la ideea plafonării adaosului comercial la furnizori și traderi: Statul este repetent la investiții în producție! # Profit.ro
Propunerea legislativă de plafonare a adaosului comercial la furnizorii și traderii de energie și gaze este eronată, ilogică și fără șanse să-și atingă scopul, acela de a reduce prețurile la consumatori, a declarat Martin Moise, prim-vicepreședinte al Organizației Patronale a Producătorilor de Energie din Surse Regenerabile din România (PATRES), totodată investitor și manager în domeniu.
Nissan pariază pe pickup-uri și SUV-uri off-road, motoare V6 și vânzări de un milion de mașini pe piața din SUA # Profit.ro
Planurile de relansare a mărcii Nissan, aflată în ultimii ani într-o amplă restructurare, pun un accent masiv pe piața din SUA, care a rămas cea mai importantă pentru cele două branduri ale companiei, Nissan și Infiniti.
Luați-vă cablurile și stâlpii! Agricultorii vor ca distribuitorii de energie să-și îngroape cablurile și să-și îndepărteze stâlpii de pe terenurile lor # Profit.ro
Agricultorii vor ca operatorii de distribuție a energiei electrice să-și îngroape cablurile și să-și îndepărteze stâlpii care le traversează terenurile și sunt dispuși să suporte costurile acestor lucrări, nemulțumirea lor în această privință ducând la elaborarea unui proiect legislativ care își propune să rezolve problema.
Prin intermediul ambasadei de la București, SUA au anunțat că doresc să coopereze cu România în ceea ce privește mineralele critice.
Situație gravă în SUA - Concedierile au atins cel mai ridicat nivel după criza din 2009. Intențiile de angajare au atins cel mai scăzut nivel din aceeași perioadă # Profit.ro
Concedierile din SUA au atins cel mai ridicat nivel, calculat din ianuarie 2009.
Fostul ministru PSD al Transporturilor Răzvan Cuc și omul de afaceri Cătălin Daniel Bușe au fost trimiși în judecată de DNA.
EXCLUSIV Ionuț Negoiță, prima reacție în apărarea fratelui, aflat la DNA: Unde am interes, îmi fac singur drumurile! # Profit.ro
Ionuț Negoiță, fostul proprietar al echipei de fotbal Dinamo, transmite că fratele său, Robert Negoiță, primarul Sectorului 3, aflat la acest moment la DNA, nu a construit niciun drum care să aibă vreo legătură cu vreun proiect imobiliar dezvoltat de el.
OFICIAL România pierde peste 230 milioane euro din PNRR din cauza pensiilor magistraților # Profit.ro
România va pierde cei 231 de milioane de euro din PNRR pentru că nu a implementat la timp reforma pensiilor magistraților, din cauza amânărilor repetate ale CCR, spune Ministrul Proiectelor Europene.
Administrația Națională Apele Române anunță organizarea unei licitații publice pentru închirierea a 58 de subsectoare de plajă din zona Năvodari, bunuri imobile aparținând domeniului public al statului și aflate în administrarea ANAR, prin Administrația Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral.
Dopă 80 de ani, o fermă de lactate din Jersey se închide.
Guvernul pregătește modificarea legislației în vigoare pentru a putea plăti de la buget salariile restante ale angajaților combinatului siderurgic Liberty Galați, fostul Sidex, a transmis Executivul.
Comisia Europeană a decis: Apple Ads și Apple Maps nu ar trebui desemnate în temeiul Legii privind piețele digitale # Profit.ro
Comisia Europeană a decis că Apple Ads, serviciul de publicitate online al Apple și Apple Maps, serviciul său de intermediere online, nu ar trebui desemnate controlori de acces în temeiul Legii privind piețele digitale (DMA), aprobând solicitările Apple în acest sens.
Termenul „startup” a devenit omniprezent în discursul public, economic și instituțional. Este folosit frecvent în strategii guvernamentale, programe de finanțare, prezentări către investitori sau materiale de promovare.
VIDEO Un bloc din Craiova afectează traiectoria unui radar militar, spune Ministrul Apărării Naționale # Profit.ro
La Craiova, un dezvoltator imobiliar a ridicat lângă depozite de muniție un bloc de nouă etaje fără a respecta distanța legală și care afectează traiectoria radarului de la Cârcea.
O pană de curent extinsă a afectat orașul Stuttgart, situație care a provocat paralizarea traficului și a perturbat transportul public, în timp ce numeroase alarme de incendiu s-au declanșat automat.
Furnizorii de energie și gaze, despre reglementarea prețurilor și adaosului comercial: Nu noi facem prețurile, ci producția. Statul - 10 miliarde lei restanțe pentru plafonare # Profit.ro
Federația Asociațiilor Companiilor de Utilități din Energie (ACUE) transmite că furnizorii de energie și gaze nu stabilesc prețul pieței angro și nu controlează costurile reglementate, precum tarifele de transport și distribuție, taxele și TVA, iar marja de furnizare este structural limitată într-o piață concurențială.
Robert Negoiță, primarul Sectorului 3 al Capitalei, anchetat de DNA pentru fapte de corupție, afirmă că nu i-a construit fratelui său niciun drum public, ci a construit drumuri publice pentru Sectorul 3.
Statul a introdus o taxă nouă și controversată, iar după doar o lună, OCDE a semnalat probleme și a retras-o brusc.
A fost lansată procedura de licitație pentru proiectarea și execuția Terminalului 3 de la Aeroportul Internațional „Ștefan cel Mare” Suceava.
VIDEO Romgaz și OMV Petrom așteaptă la Neptun Deep structura superioară a platformei de producție, din Indonezia # Profit.ro
Lucrările de pe țărm din cadrul proiectului NeptunDeep avansează în ritm accelerat.
ULTIMA ORĂ O companie din Botoșani atrage fluxuri de capital din toate colțurile lumii. Oferta Electroalfa este suprasubscrisă și pe tranșa investitorilor instituționali # Profit.ro
Cu ordine precipitate din partea investitorilor individuali, oferta Electroalfa atrage finanțare și de la fonduri de investiții poziționate long. Pe tranșa de retail a fost depășită borna unor subscrieri de jumătate de milliard de euro.
FOTO Fosta vilă a lui Nicolae Ceaușescu din Timișoara va fi transformată în hub cultural-artistic # Profit.ro
Fosta vilă de protocol a lui Nicolae Ceaușescu, din zona centrală a municipiului Timișoara, va reintra în patrimoniul județului, prin exproprierea omului de afaceri Ovidiu Tender și dizolvarea SC Intercenter, prin care administrația județeană s-a asociat cu acesta, în urmă cu peste 20 de ani.
Retailerul francez Carrefour evaluează interesul unor posibili cumpărători pentru mai multe hipermarketuri cora din Franța, pe care le-a achiziționat în 2024, dar care nu sunt încă profitabile.
