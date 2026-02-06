„Păcănele” fără licență, descoperite în Borca și Hangu
Monitorul de Neamț , 6 februarie 2026
„Păcănele" fără licență au fost identificate de polițiști în două localități din județul Neamț, în cadrul unor acțiuni pentru prevenirea și combaterea faptelor ilegale din domeniul jocurilor de noroc. Acțiune comună a polițiștilor și inspectorilor ONJN La data de 5 februarie a.c., polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice și cei din cadrul
• • •
Romașcan iute la mânie, în arest, este rezultatul unui incident sesizat prin apel 112, în municipiul Roman, în urma căruia un bărbat a avut nevoie de îngrijiri medicale, iar presupusul agresor a fost reținut de polițiști. Sesizare prin apel 112 La data de 4 februarie a.c., polițiștii din cadrul Poliției municipiului Roman au fost sesizați,
Din Germania direct la beci, un tânăr din Roman a fost reținut de polițiști după ce și-ar fi agresat concubina, pe fondul geloziei. Din Germania direct la beci este traseul unui tânăr de 23 de ani din Roman, reținut de polițiști după un conflict violent izbucnit pe fondul geloziei, în urma căruia au fost încălcate
83 de lucrări dedicate primăverii, iubirii și expresivității cromatice Expoziție Lucian Gogu Craiu la Galeriile de Artă „Lascăr Vorel" din Piatra-Neamț, unde publicul este invitat să descopere universul floral și peisagistic al artistului, într-un demers plastic dedicat iubirii și regenerării. Perioada și eveniment special cu publicul Galeriile de Artă „Lascăr Vorel" din Piatra-Neamț vă invită
Există diferențe care ne despart cu o furie aproape ritualică: credințe, doctrine, ideologii, partide, identități. Ne certăm pe Dumnezeu, pe patrie, pe morală, pe adevăr. Ridicăm ziduri în jurul convingerilor noastre și le apărăm ca pe niște sanctuare. Dar toate aceste granițe se dizolvă instantaneu atunci când în discuție intră banii. Atunci, brusc, toți vorbesc
Abuzurile asupra copiilor s-au înmulţit în 2025, rezultă din datele statistice oferite de DGASPC Neamţ. Specialiștii Serviciului de asistență și intervenție în situații de abuz, neglijare și trafic din cadrul DGASPC Neamț au instrumentat anul trecut 857 de cazuri de copii aflați în situații de maltratare. În 2024 fuseseră înregistrate 661 astfel de situații, în
Peste 10.000 de imobile din comuna Vânători-Neamț, județul Neamț, au fost măsurate și urmează să fie intabulate, gratuit pentru cetățeni, în cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară (PNCCF), anunţă reprezentanţii OCPI Neamţ. Conform acestora, finanțarea este asigurată din fonduri europene, prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (PoCIDIF) 2021-2027. Rezultatele lucrărilor de
■ vor participa 8 echipe din Liga 4 Neamț, iar jocurile vor avea loc doar la Roman AJF Neamț oferă șansa echipelor din Liga 4 să se întreacă pentru un trofeu județean, dar la fotbal în sală, competiția urmând a avea loc doar în Sala Sporturilor din Roman. Astfel, unele dintre echipele de seniori din
Accident cu patru victime. O adolescentă de 15 ani a fost proiectată dintr-un autoturism în afara şoselei
Accident cu patru victime produs joi pe E 85 în satul Traian. O adolescentă a fost proiectată, dintr-unul dintre autoturismele implicate, în afara şoselei. „Prin apel la 112, la ora 14:40 a fost anunțat un accident rutier produs pe E 85 în satul Traian din comuna Săbăoani. În accidentul rutier au fost implicate două autoturisme
Ținutul Neamțului a fost clasat pe locul 4 în Top „Destinațiile FIJET România 2026", anunţă reprezentanţii Consiliului Judeţean Neamţ. Este vorba despre un proiect al Clubului Presei de Turism – FIJET România, care evidențiază cele mai valoroase destinații turistice din țară, locuri unde lucrurile se fac bine și unde eforturile comunităților locale merită recunoaștere și
Controale rutiere în Războieni și Răucești, ambii conducători erau sub influența alcoolului Doi șoferi cu alcoolemii peste limită au fost depistați în trafic de polițiștii nemțeni, în urma unor controale în trafic. Primul caz, dimineața La data de 4 februarie a.c., ora 08:18, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Piatra-Neamț au depistat în flagrant un bărbat,
Un adolescent de 15 ani a fost accidentat, joi, 5 februarie, în timp ce se deplasa pe o bicicletă, pe o stradă din Podoleni. „La data de 5 februarie a.c., în jurul orei 06:00, în timp ce un bărbat, în vârstă de 44 de ani, din Podoleni, conducea un autoturism pe strada Sfânta Treime, din
Localităţi din Neamţ în zonă de restricţie din cauza pestei porcine şi a influenţei aviare
Instituția Prefectului – Județul Neamț a organizat, în data de 5 februarie 2026, ședința Centrului Local de Combatere a Bolilor (CLCB) Neamț, în contextul confirmării unor focare de pestă porcină africană și influență aviară, cu impact asupra unor zone din județul Neamț. „Ședința a fost condusă de subprefectul județului Neamț, Iulian Jugan, și a avut
O femeie în vârstă de 58 de ani a fost accidentată pe o trecere pentru pietoni din Piatra Neamţ, pe 5 februarie. „La data de 5 februarie a.c., în jurul orei 08.00, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Piatra-Neamț au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier. În urma verificărilor efectuate, s-a stabilit faptul
Polițiștii au pus în executare un mandat emis de Judecătoria Târgu-Neamț Bărbat din Brusturi, dus la închisoare pentru fapte cu violență, după ce polițiștii au pus în aplicare mandatul de executare a pedepsei emis pe numele său. Mandat de executare pus în aplicare La data de 4 februarie a.c., polițiștii din cadrul Secției de Poliție
Șoferul a pierdut controlul direcției, iar mașina s-a oprit pe un teren agricol Mașină ieșită de pe carosabil lângă Ion Creangă, după ce un șofer în vârstă de 75 de ani a pierdut controlul volanului, iar o pasageră a fost rănită. Mașină ieșită de pe carosabil lângă Ion Creangă La data de 4 februarie a.c.,
Imagini intime filmate fără drept și amenințări cu publicarea lor online Șantaj cu imagini intime la Piatra-Neamț, într-un dosar instrumentat de polițiști, în care doi tineri au fost reținuți după efectuarea unor percheziții domiciliare. Percheziții într-un dosar de șantaj cu imagini intime la Piatra-Neamț La data de 4 februarie a.c., polițiștii din cadrul Poliției municipiului
Conferință dedicată memoriei unor personalități ale aviației militare, în Sala Cupola Aviatori militari nemțeni de elită vor fi evocați marți, 10 februarie 2026, la Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu" Neamț, în cadrul unei conferințe dedicate istoriei aviației militar. Eveniment dedicat istoriei aviației Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu" Neamț, în parteneriat cu Fundația „Erou căpitan aviator Alexandru Șerbănescu",
Un bărbat de 30 de ani din Piatra Neamț este vizat de acuzații de înșelăciune formulate de mai multe femei, după ce ar fi solicitat sume de bani pe care ulterior nu le-ar mai fi returnat, conform www.cancan.ro. Conform sursei citate, metoda folosită consta în iniţierea unor conversaţii pe reţelele sociale, iar la un moment
Suntem fericiți, ni se repetă zilnic, cu zâmbetul pe buze și cardul în mână. Avem malluri în fiecare cartier, catedrale ale consumului ridicate pe locul vechilor nevoi reale. Rafturile sunt pline, luminile sunt puternice, vitrinele ne promit vieți care nu sunt ale noastre. Produsele sunt ale altora, profiturile pleacă în altă parte, dar iluzia rămâne:
■ seniorii joacă sâmbătă, la Piatra Neamț, contra campioanei naționale, United Galați, iar juniorii vor evolua în deplasare o zi mai târziu ACS Futsal Ceahlăul Piatra Neamț se pregătește pentru zile "aprinse" la finalul săptămânii în curs. Ambele formații ale clubului, de seniori și, respectiv, de juniori, au de disputat jocuri în Cupa României. Seniorii
La un pas de moarte din cauza monoxidului de carbon provenit de la un sistem de încălzire
Două persoane au fost în pericol de moarte, miercuri după-amiază, din cauza monoxidului de carbon provenit de la un sistem de încălzire. „În jurul orei 16:20, prin apel la 112 a fost sesizat faptul că într-o locuință din comuna Dulcești sunt persoane care prezintă stare de rău, cel mai probabil din cauza monoxidului de carbon
Trei autoutilitare oprite în trafic, mai multe nereguli constatate Transporturi de material lemnos verificate în timpul nopții de polițiști, care au aplicat amenzi și au dispus confiscarea unor cantități de lemn. Autoutilitară cu documente neclare În noaptea de 4 februarie a.c., în jurul orei 02.15, polițiștii din cadrul Postului de Poliție Sagna, fiind în exercitarea
Două hectare de vegetație uscată au ars la Rotunda. Pompierii au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit marți după-amiază în comuna Doljești. Intervenție în cursul după-amiezii La data de 3 februarie, la ora 17:12, prin apel la 112, pompierii au fost solicitați să intervină în satul Rotunda din comuna Doljești pentru stingerea unui incendiu produs
Polițiștii au verificat respectarea regulilor de circulație pe unul dintre cele mai circulate drumuri Acțiune rutieră pe DN 2 desfășurată timp de patru ore de polițiștii rutieri, care au aplicat zeci de sancțiuni pentru diverse abateri, de la viteză la defecțiuni tehnice. Controale în trafic pe DN 2 La data de 2 februarie a.c., în […] Articolul Acțiune rutieră pe DN 2: 76 de șoferi amendați în câteva ore apare prima dată în Monitorul de Neamț.
4 februarie, ziua în care s-a născut Facebook și în care lumea a început să dea „Add friend” # Monitorul de Neamț
Facebook s-a lansat pe 4 februarie 2004 și nimeni nu bănuia ce urmează Pe 4 februarie 2004, un student de la Universitatea Harvard, pe nume Mark Zuckerberg, lansa împreună cu câțiva colegi o platformă simplă, gândită doar pentru studenți. Se numea „thefacebook” și avea un scop modest: să ajute studenții să afle cine e cine […] Articolul 4 februarie, ziua în care s-a născut Facebook și în care lumea a început să dea „Add friend” apare prima dată în Monitorul de Neamț.
O gospodărie din satul Negriteşti a fost cuprinsă de flăcări, miercuri dimineaţă, din cauza unui coş de fum neprotejat termic faţă de materiale combustibile. „În această dimineață, în jurul orei 09:00, pompierii au fost solicitați să intervină în comuna Podoleni pentru stingerea unui incendiu produs într-o gospodărie din satul Negritești. La locul solicitării au fost […] Articolul Incendiu de la coşul de fum apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Incendiul a izbucnit în podul casei, victima a suferit un atac de panică și hipotermie Femeie de 74 de ani evacuată dintr-o casă cuprinsă de fum, în urma unui incendiu izbucnit marți dimineață în comuna Brusturi. Intervenție matinală a pompierilor Pe 3 februarie, la ora 08:03, prin apel la 112, pompierii au fost solicitați să […] Articolul Femeie de 74 de ani evacuată dintr-o locuință cuprinsă de fum apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Focul a cuprins acoperișul unei case din Adjudeni, risc major de explozie 4 butelii evacuate de pompieri dintr-o locuință cuprinsă de flăcări în această dimineață, într-un incendiu produs în satul Adjudeni, comuna Tămășeni. Incendiul a izbucnit la primele ore ale dimineții În această dimineață, în jurul orei 05:30, pompierii au fost solicitați să intervină în […] Articolul 4 butelii evacuate de pompieri dintr-o casă cuprinsă de flăcări apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Au furat o oaie din curtea unei femei de 65 de ani din Bodești, iar polițiștii au identificat doi tineri bănuiți de comiterea faptei. Sesizarea făcută la 112 La data de 28 ianuarie a.c., în jurul orei 09:54, poliţiştii din cadrul Secției de Poliție Rurală Gârcina au fost sesizați, prin SNUAU 112, de către o […] Articolul Au furat o oaie în miez de noapte, doi tineri reținuți apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Impact între două autoturisme, mai multe echipaje de urgență la fața locului Accident rutier în Piatra-Neamț anunțat prin apel la 112, după ce două autoturisme în care se aflau opt persoane au fost implicate într-un impact. Intervenția echipajelor de urgență În jurul orei 22:00, prin apel la 112 a fost anunțat un accident rutier produs […] Articolul Accident rutier în Piatra-Neamț: opt persoane implicate, două victime apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Verificări interne după sesizările pacienților și aparținătorilor Conducerea spitalului confirmă nereguli la Stomatologia de Urgență, după ce mai multe sesizări privind programul de lucru al cabinetului din cadrul UPU-SMURD au fost analizate intern. Verificări dispuse de conducerea spitalului Dragi pacienți și aparținători,În urma sesizărilor primite de la pacienți și aparținători cu privire la nerespectarea programului […] Articolul Conducerea spitalului confirmă nereguli la Stomatologia de Urgență apare prima dată în Monitorul de Neamț.
„Revoluţie” la Urgenţe. Ce modificări vrea să facă managerul spitalului judeţean # Monitorul de Neamț
Managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ a anunţat că va implementa o serie de măsuri de monitorizare la Unitatea de Primiri Urgențe. Aceasta ca urmare a sesizărilor primite privind timpii mari de aşteptare. Care au dus la constatarea unor „disfuncționalități legate de timpii de reacție ai medicilor de pe secțiile de specialitate, în situațiile […] Articolul „Revoluţie” la Urgenţe. Ce modificări vrea să facă managerul spitalului judeţean apare prima dată în Monitorul de Neamț.
„Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună-credință, tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor…” Așa începe. De fiecare dată. Cu mâna pe Biblie, cu voce tremurată sau sigură, cu ochii ridicați spre un viitor pe care nu l-au intenționat niciodată. Au jurat. Au jurat primari, […] Articolul „Și așa au făcut timp de 36 de ani” apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Reprezentanţii DGASPC Neamţ anunţă că, pe parcursul anului trecut, la nivelul județului s-a înregistrat o scădere a numărului de mame minore. Sursa menţionată consideră că acesta este un indicator pozitiv ce reflectă eficiența măsurilor de prevenție dar și implicarea comunității și a serviciilor sociale. Conform evidențelor Compartimentului Prevenire instituționalizare copii și coordonare servicii publice de […] Articolul A scăzut numărul mamelor minore, în Neamţ apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Regimul actual „umblă teleleu” să ne prostească cu „Ministerul Adevărului” condus de Nicușor Dan # Monitorul de Neamț
Pentru a ne convinge că se deosebeşte de liota de lideri vremelnici ai Uniunii Europene, Nicușor Dan ne-a anunţat mai dăunăzi că „nu umblă teleleu prin lume”, când are lucruri mai importante de rezolvat în ţară. Ca să nu murim proști, Nicușor Dan ne-a precizat că el personal va fi extrem de preocupat cu operaţiunea […] Articolul Regimul actual „umblă teleleu” să ne prostească cu „Ministerul Adevărului” condus de Nicușor Dan apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Eveniment organizat la 631 de ani de la prima atestare documentară a cetății Expoziție Cetatea Neamț în presa vremii va fi organizată marți, 3 februarie 2026, la Muzeul Cetatea Neamț, în semn de comemorare a 631 de ani de la prima atestare documentară. O incursiune în istoria cetății Marți, 3 februarie 2026, la Muzeul Cetatea […] Articolul Expoziție Cetatea Neamț în presa vremii, incursiune în istoria monumentului apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Neamț, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Neamț, au reţinut trei persoane, cu vârste de 19, 27 și 33 de ani, cercetate pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat și trafic de droguri de risc […] Articolul Traficanţi de droguri reţinuţi. Acţionau în Roman şi localităţile învecinate apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Acțiune rutieră pe DN 2 desfășurată în sistem releu, cu participarea polițiștilor din opt județe, pentru prevenirea accidentelor pe unul dintre cele mai tranzitate drumuri. DN 2, drum intens circulat și cu risc ridicat Drumul Național 2 este puntea de legătură între 8 județe, fiind unul dintre cele mai tranzitate drumuri din județul Neamț. Conform datelor […] Articolul Acțiune rutieră pe DN 2, controale coordonate în opt județe- VIDEO apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Ziua Golden Retriever este celebrată anual pe 3 februarie de iubitorii de animale din întreaga lume. Data nu a fost aleasă întâmplător: sărbătoarea a fost inițiată în Statele Unite de Kristen Shroyer, stăpâna unui Golden Retriever pe nume Quincy, iar 3 februarie era chiar ziua lui de naștere. Dintr-un gest personal, dedicat unui câine iubit, […] Articolul Ziua Golden Retriever, istoria surprinzătoare a câinilor cu „zâmbet de aur” apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Accident pe DN 15 la Costișa după ce o manevră de depășire s-a terminat cu o remorcă în balans, o mașină ieșită de pe carosabil și un autoturism răsturnat. Cum s-a produs accidentul La data de 3 februarie a.c., în jurul orei 06:50, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Neamț au fost sesizați cu privire la […] Articolul Accident pe DN 15 la Costișa, șoferiță rănită după ce a ieșit în decor apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Accident rutier Pâncești anunțat prin apel la 112, după ce două autoturisme în care se aflau cinci persoane au fost implicate într-un impact. Intervenția echipajelor de urgență În jurul orei 10:30, prin apel la 112 a fost anunțat un accident rutier produs în comuna Pâncești. În accidentul rutier au fost implicate două autoturisme în care […] Articolul Accident rutier Pâncești, trei femei transportate la spital apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Polițiștii au descoperit mai multe nereguli Accident la Tazlău. Un autoturism a intrat în coliziune cu un tractor care circula în fața sa, impactul soldându-se cu rănirea a două persoane. Cum s-a produs accidentul La data de 3 februarie a.c., în jurul orei 07:15, poliţiştii din cadrul Biroului Rutier Piatra-Neamț au fost sesizaţi cu privire […] Articolul Accident la Tazlău: coliziune între o mașină și tractor, două persoane rănite apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Conducerea Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ dă semne că vrea să facă ordine în curtea unităţii, în sensul că începe reorganizarea circulației în curtea interioară. „După ani de supraaglomerare și improvizații, conducerea spitalului începe reorganizarea circulației în curtea interioară, pentru a transforma un spațiu haotic într-unul sigur și funcțional”, este anunţul oficial. Şi sunt […] Articolul Se vrea ordine în curtea Spitalului Judeţean apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Salvamontiştii nemţeni au intervenit recent pentru salvarea unei persoane care s-a accidentat pe pârtia de schi, fiind una dintre cele mai complicate intervenţii din acest sezon de iarnă. „În cursul zilei de ieri am intervenit la unul din cele mai complicate cazuri din acest sezon, o fractură cominutivă deschisă în care, din cauza impactului violent […] Articolul Accident grav pe pârtie. Apel la responsabilitate din partea Salvamont Neamţ apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Oficialii CSM Ceahlăul au anunţat programul meciurilor de pregătire înaintea reluării sezonului competiţional. Seria meciurilor amicale a debutat cu o partidă câştigată acasă în compania celor de la Cimentul Bicaz, scor 6-0. „Urmează două teste mult mai dificile, alături de două colege de eşalon fotbalistic. Pe 7 februarie CSM Ceahlăul va juca împotriva celor de […] Articolul Meciuri de pregătire tari pentru CSM Ceahlăul apare prima dată în Monitorul de Neamț.
0,50 mg/l alcool pur în aerul expirat a indicat aparatul alcooltest în cazul unui tânăr oprit de polițiști pe un bulevard din Roman. Control în trafic pe timpul nopții În noaptea de 1 spre 2 februarie a.c., polițiștii din cadrul Biroului Ordine Publică Roman au oprit pentru control pe bulevardul Roman Mușat din Roman, un […] Articolul 0,50 mg/l alcool pur în aerul expirat, dosar penal pentru un tânăr din Roman apare prima dată în Monitorul de Neamț.
48 de permise de conducere reţinute şi 446 de amenzi pentru viteză, bilanţul unei acţiuni recente a poliţiştilor de la Rutieră. „În perioada 26 ianuarie – 1 februarie a.c., polițiști din cadrul Serviciului Rutier Neamț și cei ai formațiunilor rutiere din județul Neamț au desfășurat o acțiune pentru creșterea siguranței rutiere și prevenirea accidentelor grave […] Articolul 48 de permise reţinute şi 446 de amenzi pentru viteză apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Un incendiu provocat de un conductor electric defect a cuprins o gospodărie din comuna Dobreni, luni dimineaţa, 1 februarie. „În această dimineață, la ora 06:32, prin apel la 112 pompierii au fost solicitați să intervină în comuna Dobreni pentru stingerea unui incendiu produs la o casă situată pe strada Lascăr Catargiu. La locul solicitării au […] Articolul Incendiu de la un conductor electric defect apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Întâmpinarea Domnului – taina întâlnirii care vindecă neliniștea omului contemporan # Monitorul de Neamț
Întâmpinarea Domnului nu este doar o sărbătoare a copilăriei Mântuitorului, ci una dintre marile pedagogii ale iconomiei dumnezeiești, prin care Dumnezeu îl învață pe om cum Se apropie și unde Se lasă întâlnit. Nu prin forțarea istoriei, nu prin zguduirea conștiințelor, ci prin intrare smerită, prin acceptarea limitelor omenești, prin asumarea timpului și a rânduielii. […] Articolul Întâmpinarea Domnului – taina întâlnirii care vindecă neliniștea omului contemporan apare prima dată în Monitorul de Neamț.
