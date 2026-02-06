„Păcănele” fără licență, descoperite în Borca și Hangu

19:10

Salvamontiştii nemţeni au intervenit recent pentru salvarea unei persoane care s-a accidentat pe pârtia de schi, fiind una dintre cele mai complicate intervenţii din acest sezon de iarnă. „În cursul zilei de ieri am intervenit la unul din cele mai complicate cazuri din acest sezon, o fractură cominutivă deschisă în care, din cauza impactului violent […] Articolul Accident grav pe pârtie. Apel la responsabilitate din partea Salvamont Neamţ apare prima dată în Monitorul de Neamț.