Slovenia pregăteşte un proiect de lege pentru interzicerea accesului pe reţelele de socializare al minorilor sub 15 ani | AUDIO
Europa FM, 6 februarie 2026 11:50
Slovenia pregătește un proiect de lege pentru a interzice accesul minorilor cu vârsta sub 15 ani la rețelele sociale. Țara, cu o populație de aproape două milioane de locuitori, urmează astfel exemplul Spaniei și al Greciei, care – tot în aceste zile – au propus interdicții privind utilizarea social media de către adolescenți, semn al […]
Acum 30 minute
11:50
Salvați Copiii propune interdicția totală a copiilor sub 13 ani pe rețelele sociale și cere sancțiuni pentru platformele care permit crearea de conturi de către minori fără verificare # Europa FM
Accesul necontrolat al copiilor la rețelele sociale reprezintă una dintre cele mai mari provocări pentru protejarea drepturilor copilului în România, avertizează Salvați Copiii România. Organizația solicită măsuri legislative și administrative urgente pentru a limita accesul minorilor pe platformele digitale și pentru a introduce educația digitală obligatorie în școli. Salvați Copiii România atrage atenția asupra riscurilor […]
11:50
Cod roșu de precipitații pe râul Nișcov | Cod galben de precipitații pe râul Teleajen. Peste 20 de localități din șase județe au fost afectate de ploile abundente | VIDEO # Europa FM
Ploi abundente peste noapte în județele Buzău și Vrancea. A plouat în 24 de ore cât pentru o lună întreagă. Există risc major de inundații pe râul Nișcov – afluent al râului Buzău. Pentru județele Prahova și Vrancea, hidrologii au emis cod portocaliu de inundații. Precipitații de peste 70 de litri pe metru pătrat s-au […]
11:50
Acum 2 ore
10:30
Primarul Sectorului 3, sub control judiciar și cauțiune. Robert Negoiță nu își mai poate exercita funcția # Europa FM
Primarul Sectorului 3 este sub control judiciar și cauțiune. Edilul social-democrat Robert Negoiță nu mai are voie să își exercite funcția. El a fost audiat aseară mai multe ore la DNA. Este suspectat de fapte de corupție, iar anchetatorii au făcut mai multe percheziții, atât la primăria de sector, cât și în alte locații din […]
10:30
Nereguli grave privind protecția mediului în județul Arad. Autoritățile au închis trei balastiere și au ridicat 24 de tone de azot depozitat ilegal | AUDIO # Europa FM
Nereguli pe bandă rulantă la abaterile pentru Protecția Mediului în județul Arad. Trei balastiere au fost închise de comisarii Gărzii de Mediu, iar într-un caz separat, polițiștii au ridicat 24 de tone de azot depozitat ilegal în apropierea unui drum principal și circulat. Trei din cinci balastiere controlate în județul Arad au fost închise de […]
10:30
Încep Jocurile Olimpice de iarnă 2026 la Milano-Cortina, ediția desfășurată pe cea mai mare suprafață din istorie # Europa FM
Jocurile Olimpice de iarnă revin în Europa și vor începe astăzi, la Milano-Cortina, în nordul Italiei, cu ceremonia de deschidere programată pe Stadionul San Siro din Milano, de la ora 21:00 (ora României). Ediția din acest an se va desfășura pe cea mai mare suprafață din istoria competiției. 6.000 de membri ai forțelor de ordine, […]
10:30
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție efectuează vineri percheziții la sediul Primăriei Sectorului 5 din Capitală, într-un dosar ce vizează trafic de influență, dare de mită, luare de mită și fals intelectual. Potrivit acestora, în dosar sunt vizați administratorul public, șefi din Poliția Locală și arhitectul șef, ancheta vizând acte de corupție din domeniul imobiliar, potrivt AGERPRES. […]
10:30
Mai multe blocuri și instituții din Râmnicu Vâlcea nu vor avea apă caldă și căldură pe tot parcursul zilei, din cauza unei avarii la o conductă de agent termic | AUDIO # Europa FM
Din cauza unei avarii la o conductă de agent termic, mai multe blocuri, școli și instituții din Râmnicu Vâlcea nu vor avea apă caldă și căldură pe tot parcursul zilei. Furnizorul de agent termic, CET Govora, a anunțat că se execută lucrări de reparații la conducta spartă. Rămân fără căldură și apă caldă mai multe […]
10:30
16 femei românce, canonizate de Patriarhia Română. Printre ele – soții de domnitori, mame de sfinți și starețe de mănăstiri. | AUDIO # Europa FM
16 femei românce sunt canonizate astăzi de Patriarhia Română. Sunt femei care au avut vieți sfinte. Printre ele se numără soții de domnitori, mame de sfinți sau starețe de mănăstiri. Ceremonia este oficiată de Patriarhul Daniel la Catedrala Patriarhală. Aceste canonizări fac parte dintr-un proces mai amplu de adăugare a peste 30 de noi sfinți […]
10:30
Biletele pentru partida Turcia – România se pun în vânzare astăzi, vineri, la prânz. Tricolorii vor întâlni Turcia, la Istanbul, pe stadionul „Beșiktaș Park”, în semifinala play-off-ului pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026, pe 26 martie, ora 19:00. Biletele pentru această partidă, rezervate suporterilor români, vor fi disponibile online pe site-ul bilete.frf.ro. Prețul unui […]
10:30
Administrația Trump lansează TrumpRx, un site prin care americanii pot accesa medicamente la prețuri reduse # Europa FM
Președintele american Donald Trump a lansat joi seară un site web prin care americanilor li se vor oferi medicamente la prețuri reduse, în condițiile în care costurile acestora în SUA sunt printre cele mai mari din lume, notează AFP. „Începând de această seară, zeci de medicamente frecvent prescrise vor fi disponibile la prețuri considerabil reduse […]
10:30
Reacția Olguței Vasilescu, după ce ministrul Apărării a semnalat că un bloc din Craiova a fost construit lângă un depozit de armament: Dacă MApN a adus muniție în unul dintre cele mai populate cartiere, este foarte grav | AUDIO # Europa FM
Reacție a primarului municipiului Craiova, după ce ministrul Apărării Naționale a semnalat că un bloc de locuințe a fost construit în apropierea unui depozit de armament. Imobilul de nouă etaje nu ar respecta distanța legală și ar afecta traiectoria radarului de la Cârcea, susține Radu Miruță. Blocul este amplasat într-o zonă deja urbanizată, iar autorizația […]
10:30
Guvernul Cubei va prezenta săptămâna viitoare un plan de raționalizare, pe fondul intenției SUA de a bloca aprovizionarea țării cu petrol | AUDIO # Europa FM
Președintele cubanez anunță că executivul de la Havana va prezenta săptămâna viitoare un plan de raționalizare, cu măsuri restrictive și economii obligatorii. Se întâmplă în contextul în care Cuba se confruntă cu o criză severă de combustibil, iar SUA intenționează să blocheze aprovizionarea cu petrol a acestei țări. Președintele Cubei anunță că guvernul va prezenta […]
Acum 24 ore
22:30
Consilierul premierului, Vlad Gheorghe: Dacă nu conștientizăm cât de rapid crește acest curent autodenumit suveranist, în 2028 vom fi toți istorie, nu doar domnul Bolojan # Europa FM
Ilie Bolojan va rezista în fruntea guvernului până la rotativă, pentru că nimeni nu are curajul să-și asume, într-un moment dificil, lucrurile pe care și le-a acceptat el, inclusiv pierderile de imagine, consideră consilierul premierului, Vlad Gheorghe. Invitat la ediția de joi a emisiunii „Piața Victoriei”, moderată de Sebastian Zachmann, Vlad Gheorghe a vorbit despre […]
22:30
Fermierii afectați de înghețul din primăvara anului trecut vor primi despăgubiri | AUDIO # Europa FM
Vești bune pentru fermierii afectați de înghețul târziu din primăvara anului trecut. Aceștia vor primi despăgubiri de până la 2.000 de euro pe hectar, anunță ministrul Agriculturii, Florin Barbu. Comisia Europeană a acordat României peste 11 milioane de euro, iar banii vor intra în conturile fermierilor în perioada următoare. Sprijinul financiar se acordă sub […]
22:30
Ministrul Energiei, despre ancheta DNA care îl vizează pe Robert Negoiță: Pentru a construi orice tip de obiectiv de investiții, este nevoie de avize din partea tuturor autorităților și companiilor afectate | AUDIO # Europa FM
Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, este anchetat de procurorii Direcției Naționale Anticorupție într-un dosar privind construirea ilegală a unui drum peste conducte de gaz. În cadrul unei conferințe de presă la sediul PSD, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a fost întrebat cum se poate rezolva situația: dacă acele străzi trebuie să dispară sau conductele de gaz […]
22:30
Avarie la o conductă subterană de gaz în Craiova. 30 de persoane au fost evacuate | AUDIO # Europa FM
30 de persoane au fost evacuate din locuințele lor, la Craiova, în urma unei avarii produse la o conductă de gaze. Traficul rutier a fost deviat, iar echipajele de intervenție se află la fața locului. Avaria s-a produs pe bulevardul Nicolae Romanescu, la conducta de gaz subterană care alimenta zonele din apropiere. Inspectoratul pentru Situații […]
22:30
Arabia Saudită permite, pentru prima dată după 73 de ani, vânzarea controlată de alcool pentru rezidenții străini | AUDIO # Europa FM
După 73 de ani de interdicție, Arabia Saudită a început discret să permită vânzarea controlată de alcool. Beneficiarii acestei relaxări sunt rezidenți străini bogați, nemusulmani. Accesul este strict controlat, cu verificări de identitate, religie și venit, iar turiștii sunt excluși. Decizia marchează o schimbare majoră după 73 de ani de interdicție. Un magazin fără însemne […]
18:30
Piața Victoriei. Coace Bolojan un nou partid liberal? Răspunde Vlad Gheorghe, noul consilier al premierului # Europa FM
Coace Bolojan un nou partid liberal? Răspunde Vlad Gheorghe, noul consilier al premierului, invitat joi seară, 5 februarie, în emisiunea „Piața Victoriei”, moderată de Sebastian Zachmann. Premierul Ilie Bolojan a intrat în conflict și cu propriul partid. Liberalii i-au dat un vot de încredere pentru a continua ca prim-ministru, dar s-au opus ca liderii de […]
18:30
Acordarea voucherelor de vacanță, sub semnul întrebării. Ministrul Finanțelor: Voi face aceste anunțuri când vom avea prezentarea proiectului de buget | AUDIO # Europa FM
Acordarea voucherelor de vacanță este pusă sub semnul întrebării. Întrebat de jurnaliști dacă bugetul pe anul 2026 prevede acordarea în continuare a acestor facilități, ministrul de Finanțe a evitat să dea un răspuns clar. Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare: Voi face aceste anunțuri când vom avea prezentarea proiectului de buget Reporter: Este luată în calcul […]
18:30
Patru sportivi români vor fi portdrapel la ceremoniile de deschidere ale Jocurilor Olimpice de Iarnă | AUDIO # Europa FM
Patru sportivi ai Federației Române de Schi Biatlon vor fi portdrapel la ceremoniile de deschidere ale Jocurilor Olimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026. Competițiile încep mâine și se desfășoară până pe 22 februarie. La Predazzo, tricolorul României va fi purtat de Daniela Toth și Paul Pepene, în timp ce, la Livigno, România va fi reprezentată de […]
18:30
Ucraina și Rusia au convenit asupra unui schimb de peste 300 de prizonieri după a doua rundă de negoiceri purtate la Abu Dhabi # Europa FM
Negocierile de încheiere a războiului din Ucraina, purtate miercuri și joi între părțile ucraineană, rusă și americană, la Abu Dhabi, s-au încheiat fără prea multe concluzii decisive. Părțile au convenit să facă un schimb de prizonieri, a confirmat președintele Volodimir Zelenski pe contul său de X. Noi discuții ar urma să aibă loc în următoarele […]
18:30
33 de angajați CFR, trimiși în judecată pentru fraudă. Foloseau ChatGPT pentru a învăța cum să scape de pedeapsă | AUDIO # Europa FM
33 de angajați ai CFR vor fi trimiși în judecată pentru fraudă. Aceștia întrebau aplicația ChatGPT ce răspunsuri să dea la anchetă, în încercarea de a scăpa de pedeapsă sau de a-și diminua responsabilitatea. Angajații, printre care și controlori de tren, sunt acuzați că blocau locurile din vagoanele de dormit și cușetă, folosind CNP-urile unor […]
18:30
Un bloc de nouă etaje afectează radarul militar de la Cârcea, spune Radu Miruță: Ministerul Apărării a respins avizul, dar aceeași solicitare a fost aprobată trei săptămâni mai târziu | AUDIO # Europa FM
Peste 1.000 de hectare care aparțineau Armatei au fost transferate, în ultimii ani, către dezvoltatori imobiliari, anunță ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță. Printre altele, dezvoltatorii trebuiau să construiască locuințe ieftine pentru angajații Ministerului, ceea ce nu s-a întâmplat. Ministrul Apărării, Radu Miruță: „Peste o mie de hectare cu potențial imobiliar major au fost transferate de […]
18:30
Un sondaj realizat de Parlamentul European între 6 și 30 noiembrie 2025 arată o imagine complexă a stării de spirit din România. Principala preocupare a populației rămâne inflația și creșterea costului vieții, menționată de 40% dintre respondenți – un nivel aproape identic cu media Uniunii Europene. În același timp, românii se declară surprinzător de optimiști: […]
18:30
Ministerul Sănătății elimină neplata primei zile de concediu medical pentru pacienții oncologici și pentru cei cu boli cronice | AUDIO # Europa FM
Ministerul Sănătății anunță că a finalizat o ordonanță de urgență prin care se elimină neplata primei zile de concediu medical pentru anumiți pacienți. Sunt incluși aici pacienții bolnavi de cancer sau cei cu boli cronice. Ordonanța se află în transparență decizională. Ordonanța de urgență va reglementa modalitatea în care se vor plăti concediile medicale pentru […]
18:30
Ministrul Apărării sesizează DNA după o serie de nereguli descoperite la Batalionul 52 din Satu Mare. Radu Miruță: Personalul militar a inventat activități care au dus la creșterea pensiei | AUDIO # Europa FM
Ministrul Apărării sesizează DNA după o serie de nereguli descoperite la Batalionul 52 „Tisa” din Satu Mare. Printre acestea se numără activități inventate pentru creșterea pensiei militarilor. Ministrul Apărării, Radu Miruță: „Au fost inventate de personalul militar de acolo activități inexistente” „Au fost inventate de personalul militar de acolo activități inexistente, care au fost create […]
18:30
Demisie de răsunet la Constanța. Sorin Mihai, inspectorul general al Inspectoratului Școlar Județean, și-a dat demisia din funcție. El conducea învățământul constănțean de peste cinci ani, fiind cel mai longeviv inspector general școlar din județ. Conducerea organizației locale a PNL va face o altă propunere pentru șefia ISJ Constanța. Profesorul Sorin Mihai l-a anunțat pe […]
18:30
Avocata PNL Adriana Georgescu și falsul general SIE Gheorghe Iscru, plasați în arest la domiciliu în dosarul de trafic de influență # Europa FM
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a decis joi eliberarea din arest preventiv a avocatei Adriana Georgescu, membru PNL, și a falsului general SIE Gheorghe Iscru, în dosarul în care cei doi sunt acuzaţi de trafic de influenţă. Instanţa a dispus ca aceștia să fie plasaţi în arest la domiciliu pentru 22 de zile, urmând […]
18:30
Comisia Europeană consideră că jalonul pensiilor speciale nu este îndeplinit, transmite Dragoș Pîslaru: „Este pentru toată lumea foarte clar că a existat un termen pe care nu l-am îndeplinit.” România poate pierde peste 230 de milioane de euro din PNRR | AUDIO # Europa FM
Vin vești proaste de la Bruxelles! Comisia Europeană consideră că România nu a îndeplinit jalonul privind legea pensiilor speciale, prin urmare pierdem peste 230 de milioane de euro, condiționate de această reformă. „E doar o chestiune de timp până la anunțul oficial”, spune ministrul Investițiilor și Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, la Europa FM. Ministrul Investițiilor […]
14:30
Sibiu: Doctor de la Spitalul Militar, reținut după ce a fost prins în flagrant luând mită de la un pacient pentru a-i opera mama | AUDIO # Europa FM
Un medic din Sibiu a fost reținut pentru luare de mită. Măsura a fost luată în urma unui flagrant organizat de procurori. Doctorul este acuzat că i-ar fi cerut unui bărbat 1000 de lei pentru a-i opera mama. Doctorul lucrează la Spitalul Militar din Sibiu. Acesta este medic primar în obstetrică ginecologie și este acuzat […]
14:30
Un lot de salată de icre cu caras și ceapă, retras din magazinele Kaufland. În produse a fost depistată bacteria Listeria | AUDIO # Europa FM
Salată de icre, contaminată cu o bacterie periculoasă. ANSVSA – Autoritatea Națională pentru Siguranța Alimentelor, anunță că a fost retras de la vânzare din magazinele Kaufland, un lot de salată de icre cu caras și ceapă, contaminat cu bacteria Listeria. Cei care au cumpărat produsul sunt îndemnați să îl returneze. Produsul retras de la vânzare […]
14:30
Trei bărbați, reținuți de DIICOT pentru constituirea unei grupări care aducea în țară cantități mari de cocaină și hașiș | AUDIO # Europa FM
Trei bărbați au fost reținuți de procurorii DIICOT. Sunt acuzați că au adus în România cantități mari de cocaină și hașiș din Europa de Vest. Unul dintre aceștia a fost prins în localitatea Gruiu, din județul Ilfov, în timp ce transporta drogurile pentru a le vinde. Avea în mașină cinci kilograme de cocaină și opt […]
14:30
EDIȚIE SPECIALĂ „România în Direct” – Cătălin Striblea e LIVE direct de pe terenul de tenis din Cluj Napoca la Transylvania Open WTA 250 # Europa FM
Europa FM anunță un eveniment editorial de excepție: emisiunea „România în Direct”, moderată de Cătălin Striblea, se va transmite vineri, 6 februarie, de la ora 13:15 LIVE de pe terenul celui mai important turneu de tenis din România – Transylvania Open WTA 250. Într-un decor electrizant, direct de la Sala Polivalentă din Cluj, fanii tenisului […]
14:30
România în Direct. Raportul congresului american. Este România o democrație mai puternică sau dimpotrivă? # Europa FM
Raportul congresului american. Este România o democrație mai puternică sau dimpotrivă? Un raport preliminar al Comisiei de Justiție din Congresul american spun că Comisia Europeană ar fi intervenit prin cenzură în alegerile din mai multe țări europene. Ar fi vorba de obligarea rețelelor sociale să nu publice anumite informații care ar fi fost defavorabile unor […]
14:30
Românii au cheltuit mai puțin de sărbători. În ce sectoare s-au înregistrat cele mai scăzute vânzări | AUDIO # Europa FM
Românii au cheltuit mai puțin de sărbători, chiar dacă prețurile au continuat să crească. Datele oficiale ale INSSE arată o scădere semnificativă a vânzărilor din comerțul cu amănuntul în decembrie 2025, comparativ cu Crăciunul anterior. Tendința negativă a început odată cu majorarea TVA din august. Cea mai mare scădere a vânzărilor s-a înregistrat în comerțul […]
14:30
Secretarul general al ONU cere Washingtonului și Moscovei să negocieze un nou acord de control al armelor nucleare, după expirarea tratatului New START | AUDIO # Europa FM
„New START” – tratatul de control al armelor nucleare dintre Rusia și Statele Unite – a expirat astăzi. Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, cere Washingtonului și Moscovei „să se întoarcă fără întârziere la masa negocierilor și să convină asupra unui cadru succesor”. Rusia și Statele Unite controlează peste 80% din focoasele nucleare ale lumii. […]
14:30
Neamț: Gripă aviară confirmată la o lebădă de pe lacul Bâtca Doamnei. Ce măsuri au luat autoritățile | GALERIE FOTO # Europa FM
S-au luat măsuri stricte în Piatra-Neamț și în localitățile limitrofe, după ce a fost confirmată prezența virusului gripei aviare H5N1 înalt patogen la o lebădă recoltată de pe lacul Bâtca Doamnei. Autoritățile au interzis comercializarea păsărilor domestice în târguri și au dispus patrulări în apropierea celor trei lacuri pe care se află păsări sălbatice. Vestea […]
14:30
Persoanele care nu au studii superioare și muncitorii necalificați schimbă cel mai des locul de muncă, arată datele unei platforme de recrutare # Europa FM
Persoanele care par să schimbe cel mai des un loc de muncă sunt cele care nu au studii superioare și muncitorii necalificați, arată datele prezentate joi, 5 februarie, de o platformă de recrutare online. Cele mai multe anunțuri de angajare sunt pentru București, Brașov și Timișoara. Cei care au aplicat cel mai mult pentru un […]
14:30
Percheziții în Dâmbovița într-un dosar de înșelăciune. Mai multe femei în vârstă au fost păcălite prin metoda „pomană”. Prejudiciul este estimat la aproape 14.000 de lei | AUDIO # Europa FM
Mai multe percheziții au avut loc astăzi în orașul Răcari, județul Dâmbovița, la persoane suspectate că înșelau femei în vârstă prin metoda „pomană”. Le abordau sub pretextul că le oferă bijuterii sfințite drept pomană din partea regelui Cioabă, însă femeile rămâneau, în cele din urmă, fără bijuteriile din aur sau argint pe care le purtau. […]
14:30
Scandalul Epstein amenință cariera premierului britanic. Keir Starmer l-a numit pe Peter Mandelson ambasador în SUA, deși ar fi știut că era prieten cu pedofilul american # Europa FM
Scandalul Epstein ar putea răsturna un lider mondial, dar acela nu este Donald Trump, ci premierul britanic Keir Starmer. Concluzia apare într-o amplă analiză a CNN, care arată cum documentele desecretizate recent pot încheia cariera lui Starmer în Downing Street. Premierul Marii Britanii trece printr-o gravă criză după ce s-a descoperit că l-a numit ambasador […]
Ieri
10:30
Un controlor de tren a fost ucis în Germania după ce a fost lovit în cap de un pasager fără bilet # Europa FM
Un controlor de tren a murit miercuri în Germania după ce a fost lovit de un pasager care călătorea fără bilet, a anunţat compania feroviară naţională Deutsche Bahn, potrivit Agenției France Presse. Agresorul a fost arestat preventiv. Incidentul a avut loc luni, în sud-vestul Germaniei, pe drumul dintre orașele Kaiserslautern și Saarbrücken. Controlorul de tren, […]
10:30
Un polițist a fost înjunghiat pe o stradă din Baia Mare de un adolescent. Sindicatul Europol Maramureș atrage atenția asupra riscurilor la care sunt expuși polițiștii | AUDIO # Europa FM
Un atac violent a avut loc miercuri seară în municipiul Baia Mare. Un polițist aflat în timpul liber a fost înjunghiat pe la spate. Victima a ajuns la spital, iar un minor este suspectat de comiterea faptei. Agresorul, în vârstă de 16 ani, a fost reținut pentru 24 de ore și va fi prezentat astăzi în […]
10:30
Percheziții DNA în 11 locații din București și Ilfov, inclusiv la sediul Primăriei Sector 3, într-un dosar de abuz în serviciu # Europa FM
Direcția Națională Anticorupție (DNA) efectuează percheziții joi, 5 februarie, la sediul Primăriei Sector 3, au declarat, pentru Agerpres, surse judiciare. Primarul Robert Negoiță e suspectat de procurori că ar fi construit un drum pentru fratele său, Ionuț Negoiță, care este dezvoltator imobiliar. Jurnaliștii Recorder au publicat în august anul trecut o investigație prin care au […]
10:30
Sociologul Gelu Duminică, despre încrederea românilor în UE: „Pentru parte mare, Uniunea Europeană, cu tot ceea ce înseamnă dezvoltarea ei, este foarte departe, ei încă trăind la nivel de secol XX” | AUDIO # Europa FM
Aproape 40% dintre români sunt pesimiști în privința viitorului lumii, al Uniunii Europene și al țării, arată datele celui mai recent Eurobarometru publicat de Parlamentul European. „Pentru parte mare din România, Uniunea Europeană, cu tot ceea ce înseamnă dezvoltarea ei este foarte departe, ei încă trăind la nivel de secol XX”, a spus sociologul Gelu […]
4 februarie 2026
22:30
Premierul Ilie Bolojan: „Ne propunem să reducem inflația la finalul anului la 4%”/ „Vom reglementa prețul la gaze pentru casnici.” Ce spune despre scăderea taxelor locale, cerută de UDMR | VIDEO # Europa FM
Premierul Ilie Bolojan a susținut miercuri, 4 februarie, o conferință de presă la Palatul Victoria, în care a abordat subiecte precum controversa impozitelor, reforma administrației publice și măsurile de relansare economică. Premierul Ilie Bolojan spune că Guvernul se află la finalul măsurilor de ajustare bugetară și că, în perioada următoare, va lucra la pregătirea bugetului, […]
22:30
Liderul UDMR, Kelemen Hunor: „Alternativa în acest moment la această coaliție nu există; dacă ar fi existat, s-ar fi pus în aplicare o altă formulă de guvernare” | VIDEO # Europa FM
Liderul UDMR, Kelemen Hunor, care a propus reducerea taxelor și impozitelor locale, consideră că autoritățile locale ar trebui să poată decide, în funcție de posibilități și în limitele stabilite de lege, o reducere de până la 50% a impozitelor aprobate în decembrie 2025. Invitat la ediția de marți a emisiunii „Piața Victoriei”, moderată de Mădălina […]
18:30
Coaliția e sub presiune, bugetul e sufocat de dobânzi uriașe, iar România pare „lipsită de greutate” pe scena internațională. Discutăm deschis despre guvernare, rotație, bani, servicii secrete, decizii strategice luate fără explicații și despre ce riscă România dacă „plutește în derivă”. Invitatul Mădălinei Dobrovolschi, în Piața Victoriei, este președintele UDMR, Kelemen Hunor. Astăzi, de la […]
18:30
Giurgiu: Poluare cu produse petroliere pe Dunăre, după ce un împingător s-a scufundat. Autoritățile vor preleva probe de apă # Europa FM
Apa Dunării a fost poluată cu produse petroliere în zona Giurgiu, a anunțat miercuri, 4 februarie, Administrația Națională Apele Române. Poluarea ar fi fost cauzată de scufundarea unui împingător. Echipele Laboratorului de Calitate a Apelor (LCA) Giurgiu, precum și specialiști ai Inspecției Bazinale a Apelor (IBA) vor preleva probe de apă. Poluanții de pe Dunăre […]
18:30
Președintele Nicușor Dan: „România nu este subiectul Raportului preliminar al Comitetului Judiciar al Camerei Reprezentanților din Congresul SUA”. Referirile la adresa țării noastre sunt strict contextuale | AUDIO # Europa FM
Președintele Nicușor Dan transmite că România nu este subiectul Raportului preliminar al Comitetului Judiciar al Camerei Reprezentanților din Congresul SUA, iar referirile din document la adresa țării noastre sunt strict contextuale, într-o dezbatere mult mai amplă despre libertatea de exprimare. Mențiunile legate de alegerile prezidențiale din 2024 sunt descriptive și reflectă doar datele oferite de […]
