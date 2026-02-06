Mișcare de ultimă oră a premierului Bolojan în scandalul pensiilor magistraților. Trimite o scrisoare către CCR unde invocă pierderea banilor europeni
Gândul, 6 februarie 2026 13:00
Premierul Ilie Bolojan a transmis o scrisoare președintei Curții Constituționale, Elena Siminina Tănăsescu, în care solicită luarea unei decizii cât mai rapide pe tema modificării legii pensiei magistraților. Prim-ministrul invocă drept argument faptul că România riscă să piardă 231 de milioane din PNRR, întrucât nu îndeplinește Jalonul nr.215. „Vă aduc la cunoştinţă următoarele aspecte legate […]
• • •
Acum 10 minute
13:10
Razie de la Producția Consumatorului. Peste 200 de magazine au fost verificate. Imagini cu produsele retrase de pe rafturi # Gândul
Comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului (ANPC) au efectuat controale, la nivel național, la peste 200 de operatori economici pentru a oferi o imagine obiectivă asupra gradului de conformare și a situației reale din teren. Aceștia au descoperit nenumărate nereguli și au împărțit amenzi de peste 1,55 de milioane de lei. Comunicatul transmis de ANPC […]
Acum 30 minute
13:00
13:00
Scandal în Muntenegru. Doi oficiali de rang înalt au demisionat după ce au fost surprinși în ipostaze intime # Gândul
Doi oficiali de rang înalt din Muntenegru au demisionat după ce pe internet a apărut un clip în care cei doi apar în ipostaze intime. Scandalul „a degenerat” apoi în acuzații reciproce de șantaj între foștii amanți. Protagoniștii sunt Mirijana Pajković , directoarea generală a Direcției pentru promovarea și protecția drepturilor omului din Muntenegru, cunoscută […]
13:00
Statele Unite pregătesc un Guvern „de rezervă“ pentru Iran, în timp ce negocierile sunt în toi la Oman. Ce echipă ar aduna ginerele lui Trump # Gândul
Administrația lui Donald Trump lucrează la crearea unui guvern interimar în Iran, în cazul în care actuala conducere își pierde capacitatea de a guverna țara. O sursă a declarat pentru The National că ginerele președintelui american Donald Trump, Jared Kushner, este implicat îndeaproape în acest caz. El contribuie la formarea unui grup de lideri de […]
12:50
Avertizare INHGA. Cod roșu de inundații în România. Pompierii au intervenit pentru evacuarea apei din case # Gândul
INHGA a actualizat noi grafice și a emis cod roșu și cod portocaliu de inundații în România. Pompierii prahovei au intervenit imediat pentru a evacua apa din curțile oamenilor. În Buzău și Vrancea a plouat în 24 de ore cât pentru o lună întreagă. ISU Prahova anunță că a fost emis mesaj Ro-Alert „Se emite […]
12:50
„Emisarul lui Ciolacu” râde de „emisarul lui Nicuşor Dan”. Dragoş Sprînceană, omul de afaceri, apropiat de Donald Trump, o ironizeaza pe Oana Ţoiu pentru ținuta din SUA: „Băieți, i-ați împrumutat costumul?” # Gândul
„Emisarul lui Ciolacu” râde de „emisarul lui Nicuşor Dan”. Dragoş Sprînceană, cunoscut om de afaceri român stabilit în SUA şi apropiat al preşedintelui Donald Trump, comentează ironic vestimentaţia Oanei Ţoiu de la Summitul Mineralelor Rare de la Washington. Ministrul de Externe român, Oana Ţoiu, s-a făcut din nou remarcată în cadrul unei vizite oficiale peste […]
Acum o oră
12:40
Recrutarea online a USR, un „succes răsunător”. Val de reacții negative și de glume la oferta de înscriere în partid: „Nu pot că am deja diplomă valabilă” # Gândul
10 ani de USR. Un deceniu în care partidul aflat acum pe locul 4 în preferințele alegătorilor pare că a preluat puterea totală. Președintele USR din 2016 este acum președintele României. Guvernul are 4 membri USR în portofolii-cheie, plus Dragoș Pîslaru, ales în 2019 la Bruxelles pe listele partidului. Pentru un partid care a ajuns […]
12:40
Biletele pentru Turcia – România, barajul care ne poate duce la Mondiale, s-au vândut în 20 de secunde # Gândul
Toate cele 2.130 de bilete pentru fanii români ce vor să vadă din tribune meciul Turcia – România s-au dat în 20 de secunde. Când s-au pus în vânzare, pe siteul bilete.frf.ro au fost 3700 de persoane. Joi, 26 martie, ora 19:00, ora României, naționala noastră va lupta cu Turcia, la Istanbul, pe stadionul „Besiktas […]
12:40
Cifre devastatoare. România are cele mai mari prețuri la gaze naturale din Europa de Est. Deși am importat doar 7% din necesar, energia este mai scumpă decât țările vecine, dependente aproape integral de import # Gândul
Datele confirmă oficial. Țara noastră are, în această iarnă, cel mai mare preț la gaze din Europa de Est. Miercuri, premierul Bolojan a anunțat prelungirea plafonării la gaze pentru toți consumatorii, dincolo de termenul inițial de 1 aprilie 2026, cel mai probabil până în 2027. Însă, trecerea de la plafonare la ”preț administrat” de stat […]
12:30
Paraguay – România se joacă în intervalul 6-7 februarie, în play-off-ul Grupei Mondiale I a Cupei Davis, potrivit site-ului competiției. Din echipa României fac parte jucătorii Ștefan Paloși (445 ATP), Gabriel Ghețu (714 ATP), Radu Țurcanu (667 ATP), Bogdan Pavel (131 ATP la dublu) și Alexandru Jecan (127 ATP la dublu). Unde se vede Paraguay […]
12:30
Cum a vrut un bărbat să scoată ilegal din țară 28 de păsări. A fost prins pe aeroportul din Havana # Gândul
Un bărbat a vrut să scoată ilegal din Cuba 28 de păsări. Acesta a fost prins pe aeroportul din Havana. Autoritățile vamale cubaneze au arestat un pasager, pe Aeroportul Internațional Jose Marti din Havana, care încerca să scoată ilegal din țară 28 de păsări. Bărbatul respectiv a ascuns păsările în 28 de tuburi atașate de […]
12:20
Consiliul Concurenţei a declanşat o investigaţie la CFR și Electrificare CFR pentru un posibil abuz de poziţie dominantă # Gândul
Consiliul Concurenței a declanțat o investigație cu privire la un posibil abuz de poziție dominantă al CFR SA, în calitate de administrator al infrastructurii feroviare electrificate din România. Autoritatea a efectuat mai multe inspecții la sediul CFR, dar și la filiala Electrificare CFR, furnizorul de energie de tracțiune în rețeaua feroviară. Conform comunicatului transmis de […]
12:20
Ion Cristoiu: Un delirant de serviciu: Radu Miruță. România trebuie să se înarmeze împotriva rețelelor sociale! # Gândul
În Pastila de vineri, gazetarul Ion Cristoiu îl numește pe Radu Miruță, ministrul Apărării Naționale, un „delirant de serviciu”. În curs de actualizare…
12:20
JO Milano Cortina 2026. Ce spun specialiștii despre șansele vedetei Lindsey Vonn la medalie, după ce tocmai a suferit o accidentare # Gândul
Lindsey Vonn va participa azi la a doua sesiune de antrenamente cronometrate pentru proba de coborâre de la JO Milano Cortina 2026, după ce sesiunea programată ieri a fost anulată. Schioarea americană Lindsey Vonn, 41 de ani, participă la Jocurile Olimpice de iarnă după ce a suferit o accidentare la genunchi zilele trecute în timpul […]
Acum 2 ore
12:10
Comunicat | Klintensiv, companie românească care produce soluții profesionale de igienă și dezinfecție, face pasul către extinderea distribuției în UE # Gândul
Klintensiv, companie românească care produce soluții profesionale de igienă și dezinfecție, face pasul către extinderea distribuției la nivelul Uniunii Europene Klintensiv, companie românească specializată în producția de soluții profesionale de igienă și dezinfecție, anunță extinderea distribuției pe mai multe piețe din Uniunea Europeană, marcând o nouă etapă în evoluția sa dintr-un producător dezvoltat local într-un […]
12:10
Ion Cristoiu: „Nicușor Dan trebuie să arate poporului român că suntem în parteneriat cu America” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu a vorbit despre abordarea primarului Nicușor Dan privitoare la parteneriatul strategic cu Statele Unite ale Americii. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Invitat în emisiunea „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu analizează declarațiile și acțiunile președintelui Dan privitoare la relația României cu […]
12:10
Alertă la granița României. Un deținut a evadat din Penitenciarul Giurgiu. Este căutat la nivel național # Gândul
Este alertă la granița României, după ce un deținut periculos a evadat din Penitenciarul Giurgiu. Bărbatul este căutat, în aceste momente, de polițiști. El primise o întrerupere a executării pedepsei pentru 3 luni, iar vineri ar fi trebuit să se întoarcă în penitenciar. Știre în curs de actualizare.
12:10
Dezvăluiri The Telegraph: Rusia ar fi trimis miliarde de dolari cash Iranului pentru a sprijini regimul lui Khamenei. Cum au fost transportate tonele de bancnote # Gândul
Rusia a trimis, în secret, miliarde de dolari în numerar către Iran pentru a ajuta la susținerea regimului ayatollahului Ali Khamenei, dezvăluie The Telegraph. Potrivit sursei citate, tone de bancnote au fost transportate cu trenul și cu vaporul. Se pare că o bancă rusă de stat ar fi început livrările în valoare totală de aproximativ […]
12:10
Călin Georgescu află astăzi dacă este acuzat de propagandă legionară. Horațiu Potra, escortat de polițiști la Tribunal # Gândul
Călin Georgescu, fostul candidat la prezidențiale, și mercenarul Horațiu Potra sunt așteptați vineri, 6 ianuarie, la Tribunalul București. Magistrații se pronunță azi în procesul în care Călin Georgescu este acuzat de propagandă legionară, după ce decizia a fost amânată la termenul din 3 februarie. Horațiu Potra este vizat, printre altele, și de acuzația de propagandă […]
11:50
Cornel Onilă, fostul episcop al Hușilor, condamnat la închisoare pentru viol, duce scandalul pe masa CEDO. Ce acuză fostul ierarh # Gândul
Cornel Onilă, fostul episcop al Hușilor, de 59 de ani, care a fost condamnat la închisoare pentru viol, duce scandalul pe masa CEDO. Fostul ierarh, aflat în Penitenciarul Bacău, care a primit 8 ani de închisoare cu executare, intenționează să se adreseze Curții Europene a Drepturilor Omului pentru că instanțele românești i-ar fi încălcat drepturile […]
11:40
Dan Dungaciu: „Guvernarea de la București va deveni și mai strâns unită. Poveștile lor nu mai au nicio valoare, toți au fost parte din conspirație” # Gândul
În ediția din 4 februarie 2026 a emisiunii Marius Tucă Show, Dan Dungaciu a analizat efectele raportului venit din SUA, afirmând că actuala guvernare de la București va deveni și mai compactă și mai rigidă. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show. Analistul a afirmat că, dacă până acum coaliția era ținută împreună de „ordinul […]
11:40
Gigi Becali visează iar la playoff în Superliga după victoria cu FC Botoșani: „Nu mai am emoții” # Gândul
FCSB a învins joi seara, pe teren propriu, scor 2-1, gruparea FC Botoşani, în ultimul meci al etapei a 25-a din Superligă. Gruparea antrenată de Elias Charalambous au ajuns la două puncte de ultimul loc de play-off, locul 6, ocupat chiar de FC Botoşani, care are 39 de puncte. Gigi Becali visează iar la playoff […]
11:40
O tânără inflencer din Brazilia a murit după ce a fost înjunghiată de fosta parteneră a iubitului ei # Gândul
O tânără influencer din Brazilia a murit la doar 18 ani. Aceasta a fost înjunghiată de fosta parteneră a iubitului ei. Maria Luiza Costa da Silva, o creatoare de conținut din Brazilia, a sfârșit tragic în urma unei altercații care a avut loc la ieșirea dintr-un bar din Recife. Tânăra, cunoscut în mediul online […]
11:40
Bolojan discută cu sindicatele și patronatele măsurile de relansare economică, proiect propus inițial de PSD # Gândul
Măsurile cuprinse în planul de relansare economică, făcut public de Guvern, sunt discutate cu partenerii sociali, într-o sedinta a Consiliului National Tripartit. Reprezentantii sindicatelor și patronatelor află când se vor aplica măsurile menite să ajute companiile românesti să atragă investiții. Proiectul, propus iniţial de PSD şi finalizat de cabinetul Bolojan, conţine ajutoare de stat, facilităţi […]
11:30
Trump îi cheamă pe americani la un „miting de rugăciune“, în mai, la Washington. „Vom dedica din nou America lui Dumnezeu” # Gândul
Președintele american Donald Trump a transmis, joi, că Statele Unite vor organiza un eveniment, la primăvară, pentru a „reînnoi angajamentul națiunii față de Dumnezeu“. Anunțul a fost făcut în timpul tradiționalului mic-dejun național de rugăciune din capitala Statelor Unite de seara trecută. Potrivit președintelui, mitingul de rugăciune intitulat „Rededicate 250” va avea loc la National […]
11:20
Când liberalii vorbesc despre ei. Crin Antonescu despre Ilie Bolojan: „Îl descopăr campionul tefelismului. Este limitat şi înverşunat” # Gândul
Fostul premier liberal, Crin Antonescu, crede despre actualul prim-ministru Ilie Bolojan(PNL) că este „limitat şi înverşunat” din postura de „campion al haştagismului, tefelismului”. Fostul lider liberal a fost invitat de europarlamentarul Gheorghe Piperea la podcastul său realizat la Parlamentul European, ocazie cu care şi-a exprimat opinia referitoare la maniera în care Bolojan conduce România din […]
11:20
Un bărbat a intrat în față la Noodle Pack la VIVO Cluj, dar nu oricum, ci direct cu mașina. Mai mult, polițiștii au descoperit că autorul accidentului bizar nu poseda permis de conducere. Accidentul a avut loc în noaptea de 6 spre 7 februarie, scrie monitorulcj.ro. Șoferul fără permis a intrat cu mașina și s-a […]
Acum 4 ore
11:10
Alimentul tradițional, sărac în calorii, care „ține stomacul plin”, potrivit dr. Mihaela Bilic. Este iubit de mulți români # Gândul
Dr. Mihaela Bilic a adus în atenție alimentul tradițional, sărac în calorii, care „ține stomacul plin de două ori mai mult timp decât o porție de felul 2”. Este vorba despre un aliment iubit și consumat de mulți români. Iată mai jos. Medicul nutriționist Mihaela Bilic aduce în atenție, în rubrica „Doctor de Bine” de […]
11:10
Un agent de poliție din Ialomița a găsit pe strada 10.000 de euro. Ce a făcut mai departe cu banii # Gândul
Un polițist din cadrul Biroului Ordine Publică Fetești a returnat suma de 10.000 de euro, după ce a găsit banii într-un portofel în apropierea unei bănci din municipiu, a anunțat miercuri Inspectoratul de Poliție Județean Ialomița, relatează Agerpres. Potrivit IPJ Ialomița, banii au fost pierduți de un bărbat în vârstă de 38 de ani din […]
11:10
Ion Cristoiu: „Nicușor Dan are politica celor două buci- Una pro-americană și una pro-europeană” # Gândul
În ediția de joi seară a emisiunii Marius Tucă Show, publicistul Ion Cristoiu a analizat cu umor și ironie poziționarea politică ambiguă a președintelui Nicușor Dan. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Ion Cristoiu a detaliat această „politică a ambiguității”, explicând că Nicușor Dan oscilează între o orientare pro-americană, reprezentată de figuri precum Marius […]
11:10
Ne putem lua adio de la raportul lui Nicușor Dan, dar și raportul american este necredibil. Doru Bușcu: Avem două situații egal penibile # Gândul
Într-o ediție specială a emisiunii Ai Aflat!, jurnaliștii Ionuț Cristache și Doru Bușcu au comentat impactul raportului prezentat în congresul SUA cu privire la cenzura politică exercitată de Bruxelles, care a influențat și anularea alegerilor din România. În primul rând, a remarcat Doru Bușcu, este vorba de o dublă măsură și de o disonanță. Nici […]
11:00
Negoiță transmite un mesaj după ce i-au fost suspendate atribuțiile de primar al sectorului 3. Ce a vrut edilul neapărat să le spună oamenilor # Gândul
Primarul Robert Negoiță, anchetat de procurorii DNA într-un amplu dosar de corupție, a transmis un mesaj pe rețelele de socializare, la o zi după audieri. Edilul sectorului 3 se află sub măsura controlului judiciar și îi este interzis să-și exercite atribuțiile. Într-un clip postat pe contul de Facebook, primarul Robert Negoiță i-a anunțat pe locuitorii […]
11:00
INS confirmă declinul turismului românesc. Numărul turiștilor străini și al nopților petrecute în structuri de cazare a scăzut în 2025 # Gândul
România rămâne o țară frumoasă, dar fără suficienți turiști care să o viziteze. Anul 2025 nu a fost cel mai bun pentru turismul din țara noastră, iar cifrele publicate de Institutul Național de Statistică (INS) o confirmă. Numărul persoanelor cazate în hoteluri, pensiuni sau apartamente de închiriat a scăzut, iar turiștii au petrecut mai puțin […]
10:50
Mariah Carey, moment-surpriză pe San Siro înainte de ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice Milano-Cortina 2026 # Gândul
Celebra cântăreață Mariah Carey a fost surprinsă într-un moment înălțător cântând „Nel blu dipinto di blu” pe stadionul San Siro, în timpul repetițiilor pentru ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice Milano-Cortina 2026. Imaginile filmate de spectatori au devenit virale pe rețelele sociale. Repetițiile pentru ceremonia de deschidere a Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026 au […]
10:30
Singura zodie care va avea 3 luni de protecție divină și va întoarce banii cu lopata. Este cel mai norocos nativ # Gândul
Urmează 3 luni de protecție divină pentru o singură zodie, începând cu data de 15 februarie 2026. Acest nativ va intra într-o perioadă cu momente de bun augur și va putea beneficia nu doar de noroc în planul financiar, ci și de împlinire sufletească. Pentru acest nativ, lucrurile se vor așeza încet și sigur, iar […]
10:30
Criză diplomatică între Washington și Varșovia. Ambasadorul SUA rupe legăturile cu liderul parlamentului polonez, după criticile la adresa lui Trump # Gândul
Relațiile dintre Statele Unite și Polonia s-au tensionat brusc după ce ambasadorul american Tom Rose a anunțat că a „rupt legăturile” cu președintele parlamentului polonez, acuzând „insulte scandaloase” la adresa lui Donald Trump. Reacția premierului Donald Tusk a amplificat conflictul. O dispută publică de proporții a izbucnit între Washington și Varșovia, după ce ambasadorul Statelor […]
10:20
Un înalt oficial militar rus a ajuns la spital, după ce a fost împușcat într-o tentativă de asasinat la Moscova, relatează Sky News. Potrivit sursei citate, un agresor necunoscut a tras mai multe focuri de armă asupra locotenentului general Vladimir Alexeyev într-o clădire rezidențială din nord-vestul orașului în această dimineață, înainte de a fugi, a […]
10:10
Cum să pregătești cele mai delicioase degețele de pui. Rețetă simplă și gustoasă pentru adulți și copii # Gândul
Te-ai gândit că ar fi momentul să prepari o nouă rețetă simplă și gustoasă pentru tine și cei dragi? De data aceasta, în centrul atenției se află o rețetă delicioasă de degețele de pui, cu textură crocantă pe exterior, dar fragedă la interior. Pentru această rețetă vei avea nevoie de câteva ingrediente simple. Vezi mai […]
10:10
Interceptări DNA în dosarul lui Robert Negoiță. Apropiații edilului: „De luni știa de aia cu DNA-ul”. „Se întâmplă nenorocire ca la Rahova” # Gândul
Procurorii DNA l-au investigat mai bine de jumătate de an pe primarul Sectorului 3, Robert Negoiță. După acuzațiile privind asfaltarea ilegală a străzii de pe terenul firmei familiei sale, anchetatorii au verificat documentele aferente și au descoperit alte 11 străzi asfaltate fără documentație legală de către primarul Sectorului 3, transmite, în exclusivitate, MEDIAFAX. DNA a […]
10:00
Scandal în SUA în jurul documentarului despre Melania Trump. Motivul pentru care Amazon a retras fimul dintr-un cinematograf # Gândul
Amazon a decis să retragă proiecțiile filmului despre Melania Trump dintr-un cinematograf independent din statul Oregon, după ce proprietarul acestuia a criticat modul în care compania a reacționat la strategia de promovare a peliculei. Măsura a fost interpretată drept un gest de protest din partea gigantului american. Potrivit publicației locale The Lake Oswego Review, directorul […]
10:00
Cele 16 românce care intră vineri în rândul sfinților. Ceremonia de canonizare, oficiată de Patriarhul Daniel # Gândul
Cele 16 românce care intră vineri în rândul sfinților. Ceremonia proclamării generale a canonizării a 16 românce cu viață sfântă este oficiată de Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Daniel, înconjurat de ierarhii Sfântului Sinod, vineri, 6 februarie 2026, la Catedrala Patriarhală. Programul a început la ora 7:45 cu purtarea în procesiune a sfintelor moaște din […]
10:00
Victor Ponta a fost invitat în emisiunea Marius Tucă Show din 3 februarie 2026, unde a discutat probleme politice actuale legate de București și guvern. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Victor Ponta ridiculizează lamentările noului primar general despre lipsa fondurilor în București, subliniind că probleme identice existau pe vremea sa ca primar, însă […]
09:50
Dumitru Cușu, patronul cunoscutului restaurant „The View” din Constanța, a murit la 69 de ani, răpus de o boală incurabilă. Vestea tristă a fost confirmată pentru „Cuget Liber” de nepoata omului de afaceri, Maria Stavrositu. Trupul neînsuflețit va fi depus cel mai probabil la Biserica Sf. Constantin și Elena din Constanța. Autorul recomandă: Misterul morții […]
09:40
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Ion Cristoiu, scriitor și publicist, a vorbit despre modul în care Statele Unite și-au mutat influența globală din zona media clasică în spațiul rețelelor sociale. Discuția a ajuns la dominația actuală a platformelor digitale. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu: „Dominația actuală se exercită […]
09:20
Cele 4 zodii cu sănătate de fier în săptămâna 9-15 februarie 2026. Singurul nativ care va întâmpina probleme de sănătate # Gândul
Veștile sunt surprinzătoare pentru 5 zodii, în săptămâna 9-15 februarie 2026. Patru zodii vor avea o „sănătate de fier”, cu o stare fizică excelentă, iar un singur nativ ar putea să întâmpine probleme în acest plan, ceea ce ar însemna că trebuie să acorde mai multă importanță semnalelor transmise de corp. Vezi mai jos. Prevenția […]
09:20
Medaliile de la Jocurile Olimpice de iarnă din Italia, cele mai scumpe din istorie. Care este motivul # Gândul
Sportivii care vor urca pe podium la Jocurile Olimpice de iarnă din Italia, în această lună, vor primi cele mai valoroase medalii din istoria competiției. Motivul nu are legătură cu locul de desfășurare al evenimentului sportiv, respectiv Capitala internațională a modei sau al designului. Sportivii care vor concura la Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026 […]
09:20
Bolojan a anunţat ce soluţie a găsit pentru criza de la Liberty Galaţi. Reacţiile autorităţilor locale nu au întârziat # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a anunţat că va declara combinatul siderurgic Liberty Galaţi drept obiectiv strategic. În acest fel, va fi rezolvată şi problema salariilor restante asigurarea securității energetice și desfășurarea licitației, spun autorităţile din judeţ. Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea, consideră că activitatea va putea fi salvată şi relansată prin noul cadru legislativ. „Combinatul […]
Acum 6 ore
09:10
Furtuna Leonardo făcut ravagii în Spania și Portugalia. Mii de localnici, evacuați din calea inundațiilor și alunecărilor de teren. O persoană a murit # Gândul
Furtuna Leonardo a lovit violent Peninsula Iberică, provocând inundații masive și alunecări de teren în Spania și Portugalia. Deja mii de persoane au fost evacuate de urgență. Autoritățile au anunțat deja că există și victime omenești. Furtuna Leonardo a măturat Peninsula Iberică, lăsând în urmă un bilanț dramatic. Inundații extinse, alunecări de teren și perturbări […]
09:00
Percheziții de amploare la Primaria Sector 5 într-un dosar de corupție. Sunt vizați city-managerul și șefi din poliția locală # Gândul
Procurorii DNA efectuează percheziții la primăria Sectorului 5, într-un dosar de corupție în domeniul imobiliar. Principalii suspecți sunt administratorul public, șefi din poliția locală și arhitect șef, transmit surse Gandul. Aceștia sunt acuzați de trafic de influență, luare de mită, dare de mită, fals intelectual.
08:50
Percheziții DNA la Primăria Sectorului 5. Procurorii anchetează city managerul, șefi din poliția locală și arhitectul șef # Gândul
Percheziții DNA la Primăria Sectorului 5. Procurorii anchetează city managerul, șefi din poliția locală și arhitectul șef Sursele spun ca dosatul deschis de DNA vizeaza infractiuni de luare de mita si trafic de influenta leagte de autorizatii date catre diversi afaceristi care au blocuri in proiect de dezvoltare imobiliara.perchezitiile sunt in dssfasurare
