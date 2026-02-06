Trump distribuie un videoclip în care Barack și Michelle Obama sunt reprezentați ca maimuțe
G4Media, 6 februarie 2026 13:20
Fostul președinte american Barack Obama și soția sa Michelle sunt reprezentați ca maimuțe într-un montaj video conspiraționist postat joi seara de președintele Donald Trump pe rețeaua sa socială Truth, dedicat alegerilor prezidențiale din 2020, scrie Le Figaro. Videoclipul, de puțin peste un minut, prezintă prezumtive dovezi de fraudă electorală. Chiar înainte de sfârșitul postării, timp […] © G4Media.ro.
• • •
Alte ştiri de G4Media
Acum 30 minute
13:20
Ioan Aurel Pop și alți 48 de academicieni cer Parlamentului să ignore proiectul de lege inițiat de Daniel Fenechiu care elimină limita de mandate de președinte al Academiei Române și dă cale liberă pentru tunuri imobiliare cu proprietățile instituției # G4Media
Ioan Aurel Pop, președintele Academiei Române, și alți 48 de academicieni au cerut vineri Parlamentului printr-o scrisoare deschisă să ignore proiectul de lege inițiat de Daniel Fenechiu care elimină limita de mandate de președinte al Academiei Române și dă cale liberă pentru tunuri imobiliare cu proprietățile instituției. Cei 49 de membri ai Academiei Române susțin […] © G4Media.ro.
13:20
Franța acuză Rusia de manipulare / Macron, vizat într-o campanie de dezinformare legată de dosarul Epstein # G4Media
Autoritățile franceze au detectat o amplă operațiune de dezinformare rusă, denumită „Storm-1516”, care încearcă să creeze impresia unei legături între președintele Emmanuel Macron și controversatul dosar Jeffrey Epstein, potrivit BFMTV, care citează surse guvernamentale, scrie Mediafax. Aceasta reprezintă o acțiune de interferență menită să manipuleze opinia publică franceză și internațională. Conform sursei citate, numele lui […] © G4Media.ro.
13:20
Trump distribuie un videoclip în care Barack și Michelle Obama sunt reprezentați ca maimuțe # G4Media
Fostul președinte american Barack Obama și soția sa Michelle sunt reprezentați ca maimuțe într-un montaj video conspiraționist postat joi seara de președintele Donald Trump pe rețeaua sa socială Truth, dedicat alegerilor prezidențiale din 2020, scrie Le Figaro. Videoclipul, de puțin peste un minut, prezintă prezumtive dovezi de fraudă electorală. Chiar înainte de sfârșitul postării, timp […] © G4Media.ro.
13:20
Comisia Europeană acuză TikTok că produce dependență și amenință compania chineză cu o amendă de 6% din cifra de afaceri la nivel mondial dacă nu își schimbă algoritmul # G4Media
Comisia Europeană arată într-o concluzie preliminară că TikTok ”creează dependență”, încâlcând astfel legislația UE. Comisia a cerut companiei chineze să își schimbe algoritmul, potrivit unui comunicat al executivului european. Comisia Europeană a constatat, cu titlu preliminar, că TikTok încalcă Regulamentul privind serviciile digitale pentru modul în care creează dependență. Aceasta include funcții precum scroll infinit, […] © G4Media.ro.
Acum o oră
13:10
Explozie într-un bloc din localitatea dâmbovițeană Titu / 17 persoane au fost evacuate din clădire # G4Media
O explozie neurmată de incendiu a avut loc, vineri, într-un bloc din localitatea Titu, iar 17 persoane au fost evacuate din clădire, informează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Dâmboviţa, transmite Agerpres. „Am fost solicitaţi să intervenim în cazul unei deflagraţii, fără incendiu, produsă într-un apartament situat la parterul unui bloc în localitatea Titu. Până […] © G4Media.ro.
13:10
STUDIU Mașinile electrice încep să lase urme: Nu pe asfalt, ci în calitatea aerului / Ce dezvăluie măsurătorile dintr-o zonă cu pondere ridicată de vehicule cu emisii zero # G4Media
Adoptarea vehiculelor electrice în California este asociată cu reduceri măsurabile ale poluării aerului, potrivit unui nou studiu realizat de cercetători de la Keck School of Medicine of USC. Analiza arată că, între 2019 și 2023, cartierele care au înregistrat creșteri ale numărului de vehicule cu emisii zero (ZEV) au beneficiat de scăderi ale nivelurilor de dioxid […] © G4Media.ro.
13:00
Cu cât o regiune din Rusia este mai săracă, cu atât rata mortalității în război este mai mare / De ce încearcă Kremlinul să țină „povara pierderilor” cât mai departe posibil de Moscova, Sankt Petersburg și Caucazul de Nord / Numărul real al soldaților ruși morți ar putea depăși 400.000 # G4Media
BBC, împreună cu Mediazona și o echipă de voluntari, a identificat numele a 173.477 de soldați ruși uciși în timpul invaziei pe scară largă a Ucrainei. Distribuția morților pe regiuni relevă, în general, un tipar: cu cât nivelul de sărăcie este mai ridicat, cu atât rata victimelor este mai mare. „Bănuiesc că numărul persoanelor care […] © G4Media.ro.
13:00
Christian Horner a declarat că ar fi interesat să revină în Formula 1, dar cu o condiție cheie – să fie o echipă pe care o consideră capabilă de succes. Horner a ocupat funcția de team principal la Red Bull timp de 20 de ani, înainte de a fi înlăturat din post la scurt timp […] © G4Media.ro.
12:50
VIDEO Fosta vilă a lui Ceaușescu din centrul Timișoarei revine în administrarea Consiliului Județean Timiș după 20 de ani / ”Vila Internațional” a fost a unei societăți unde Ovidiu Tender avea 55% # G4Media
Consilierii județeni timișeni au aprobat readucerea Vilei Internațional, imobilul de protocol din zona centrală care era folosită și ca reședință a cuplului Ceaușescu atunci când sosea la Timișoara, în administrarea CJT, anunță De Bant. Societatea Intercenter, unde Consiliul Județean Timiș deținea 45% din acțiuni, în timp ce omul de afaceri Ovidiu Tender 55% va fi […] © G4Media.ro.
Acum 2 ore
12:40
VIDEO Moda buncărelor! De ce milionarii își sapă viitorul sub pământ (și cu ce ne pregătim noi, restul) # G4Media
Pentru unii dintre cei mai bogați oameni ai planetei, „planul B” nu mai înseamnă doar investiții și polițe de asigurare. Înseamnă beton, oțel, filtre de aer și metri buni de pământ deasupra capului. Dar hai să fim serioși: noi nu suntem miliardari. Ce facem dacă vine o iarnă grea, o pană de curent majoră, o […] © G4Media.ro.
12:40
Liga saudită răspunde protestelor lui Cristiano Ronaldo: „Nicio persoană, oricât de semnificativă, nu ia decizii dincolo de propriu club” # G4Media
Scandalul dintre Cristiano Ronaldo și Saudi Pro League continuă, întrucât starul portughez își continuă greva individuală alimentată de nemulțumirea privind tratamentul financiar diferit al Fondului Public de Investiții. Oficialii din SPL și-au pierdut răbdarea și i-au răspuns lui Ronaldo printr-un comunicat publicat joi seară. CR7 vrea să își continue protestul individual lipsind și de la […] © G4Media.ro.
12:30
Premierul Bolojan a trimis la CCR o scrisoare în care arată că amânarea deciziei privind pensiile magistraților va duce la pierderea a 230 de milioane de euro din PNRR # G4Media
Premierul Ilie Bolojan a trimis vineri la Curtea Constituțională (CCR) o scrisoare în care arată că amânarea deciziei privind pensiile magistraților poate duce la pierderea a 230 de milioane de euro din PNRR. Informația a fost confirmată pentru G4Media de biroul de presă al guvernului. Șeful guvernului anunțase miercuri într-o conferință de presă că urma […] © G4Media.ro.
12:20
Un bărbat de 66 de ani, din Târgu Jiu, care se dădea drept avocat şi încasa sume cuprinse între 350 de euro şi 3.500 de lei, a fost reţinut de poliţişti, a informat, vineri, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Gorj, Ioana Sacagiu, transmite Agerpres. Potrivit acesteia, poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului […] © G4Media.ro.
12:20
Partidul Franța Nesupusă (LFI) este acum clasificat ca partid de extremă stânga de către ministerul de interne de la Paris. Liderul Jean-Luc Mélenchon: “Decizie de republică bananieră” # G4Media
LFI este acum clasificat ca partid de extremă stânga de către ministerul de interne, într-o circulară făcută publică marți. Până acum, membrii partidului erau clasificați ca fiind de stânga, dar acum trec în tabăra extremei stângi, alături de Lutte ouvrière (LO) sau Noul Partid Aanticapitalist (NPA), de exemplu, relatează RMC. Este o premieră, deoarece până […] © G4Media.ro.
12:20
O instanţă din Polonia a ordonat arestarea preventivă a unui fost ministru fugit în Ungaria # G4Media
Un tribunal din Varşovia a ordonat arestarea preventivă a fostului ministru al justiţiei din guvernul naţionalist condus de partidul Lege şi Justiţie (PiS), Zbigniew Ziobro, care se confruntă cu acuzaţii de corupţie în ţara sa şi a primit azil politic în Ungaria condusă de premierul Viktor Orban, relatează AFP preluată de Agerpres. Această decizie deschide […] © G4Media.ro.
12:20
Premieră în România: se lansează primul broker digital de asigurări pentru IMM-uri, SIGUU.RO (P) # G4Media
Trei minute. Atât durează să obții o poliță de asigurare prin Siguu.ro, menită să protejeze atât afacerea, cât și siguranța financiară a familiilor celor care o conduc, în fața oricărui dezastru. Lansarea acestei soluții digitale inovatoare, rapidă și ușor de utilizat, marchează un pas important în digitalizarea pieței de asigurări și reprezintă o premieră regională: […] © G4Media.ro.
12:10
VIDEO Protest al organizației Declic la Ministerul Justiției în plină procedură de numire a noilor procurori-șefi: ”Justiția capturată. Așa nu se mai poate, vrem nume nepătate” # G4Media
Activiști ai organizației civice Declic au protestat vineri la Ministerul Justiției în plină procedură de numire a noilor procurori șefi la Parchetul General, DNA și DIICOT. Activiștii au cerut înlocuirea actualilor șefi Marius Voineag și Alex Florența. ”Justiția capturată. Așa nu se mai poate, vrem integritate, vrem nume nepătate”, au scandat activiștii Declic. Protestul l-a […] © G4Media.ro.
12:00
Aliații europeni ai SUA au făcut mai multe concesii față de SUA în ceea ce privește Groenlanda decât recunosc public, a afirmat vicepreședintele JD Vance, citat de BBC. „Cu siguranță am obținut mult mai mult decât aveam inițial”, a declarat Vance într-un interviu acordat emisiunii Megyn Kelly Show. El a sugerat că „cadrul unui acord […] © G4Media.ro.
12:00
Organizația Salvaţi Copiii recomandă interdicţia totală a accesului la reţelele de socializare pentru copiii sub 13 ani # G4Media
Organizaţia Salvaţi Copiii România recomandă interzicerea totală a accesului la reţelele de socializare pentru copiii sub 13 ani şi permiterea accesului pentru cei cu vârste între 13 şi 15 ani doar cu acordul explicit al părinţilor. De asemenea, organizaţia solicită sancţiuni „reale” pentru platformele care permit crearea de conturi de către minori fără verificarea vârstei, […] © G4Media.ro.
12:00
Cine este Roberto Vannacci, noul ghimpe radical din coasta Giorgiei Meloni , admirator al lui Mussolini și Putin / De ce partidul său de extremă dreaptă Futuro Nazionale o încurcă pe șefa executivului italian # G4Media
Europarlamentarul italian Roberto Vannacci a trântit, marți, ușa Ligii pentru a-și înființa propriul partid, punând astfel capăt unor săptămâni de tensiuni interne, relatează L’Express, citată de Rador Radio România. Există ceva în dreapta extremei drepte? Roberto Vannacci este convins că există. Europarlamentarul, care proclamă acest lucru de luni de zile, a făcut în sfârșit pasul […] © G4Media.ro.
12:00
Danemarca, parţial paralizată din cauza ninsorilor abundente / Transporturi publice oprite, şcoli închise şi curse aeriene anulate # G4Media
Transporturi publice oprite, şcoli închise şi curse aeriene anulate: Danemarca a fost paralizată parţial vineri din cauza ninsorilor abundente care au căzut în majoritatea zonelor ţării, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Institutul Danez de Meteorologie (DMI) a emis o avertizare de ninsori pentru estul ţării, unde se află şi capitala Copenhaga, precum […] © G4Media.ro.
11:50
”Am făcut sex într-un hotel chinezesc, apoi am descoperit că am fost difuzați către mii de oameni” / Experiența terifiantă relatată de un cuplu pentru BBC / Fenomenul camerelor ascunse a luat o asemenea amploare încât unii chinezi montează corturi în camerele de hotel # G4Media
Într-o noapte din 2023, Eric naviga pe un canal de socializare pe care îl folosea în mod regulat pentru a viziona materiale pornografice. La câteva secunde după începerea unui videoclip, a înghețat. Și-a dat seama că cuplul pe care îl privea – intrând în cameră, punând jos bagajele și, mai târziu, făcând sex – era […] © G4Media.ro.
11:50
OFICIAL Robert Negoiță are termen zece zile să achite cauțiunea de 800.000 de lei, pentru a fi cercetat în libertate, sub control judiciar / Are interdicție de a merge la sediul Primăriei Sector 3 și de a-și exercita atribuțiile de primar # G4Media
Direcția Națională Anticorupție (DNA) a anunțat, vineri, într-un comunicat de presă că primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, are termen zece zile să achite cauțiunea de 800.000 de lei, pentru a fi cercetat în libertate, sub control judiciar. Totodată, procurorii i-au impus lui Robert Negoiță interdicția de a merge la sediul Primăriei Sector 3 și de […] © G4Media.ro.
Acum 4 ore
11:40
Șeful inspectoratului școlar Constanța, Sorin Mihai, și-a dat demisia, după 6 ani la conducerea ISJ. PNL Constanța anunță că va propune un nume pentru funcție # G4Media
Șeful Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Constanța, Sorin Mihai, și-a dat demisia din funcție, fără a preciza motivele deciziei, potrivit Info Sud-Est. Secretarul de stat Sorin Ion a confirmat pentru Europa FM că recent Corpul de Control al Ministerului Educației a descins la ISJ Constanța. Raportul nu este încă finalizat. „Astăzi, 5 februarie 2026, mi-am înaintat demisia […] © G4Media.ro.
11:40
Un al doilea val de furie populară în Iran după ce regimul criminal a ucis zeci de mii de protestatari # G4Media
Un nou val de furie populară se ridică în Iran, pe măsură ce oamenii, revoltați de uciderea în masă a protestatarilor luna trecută, își manifestă antipatia față de regim în ciuda riscurilor unei represiuni continue, transmite Wall Street Journal. Familiile aflate în doliu strigă sloganuri anti-regim la înmormântări și ceremonii de comemorare. Elevii refuză să […] © G4Media.ro.
11:40
Ucraina trebuie să fie „un stat neutru şi benign” pentru a fi vecinul Rusiei pe termen lung, susține ministrul de externe rus # G4Media
Ucraina trebuie să fie „un stat neutru şi benign” pentru a fi vecinul Rusiei pe termen lung, a declarat ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, într-un interviu acordat joi publicaţiei Russia Today (RT) şi preluat vineri de agenția de știri Xinhua, citată de Agerpres. „Trebuie să fie o Ucraină prietenoasă. Nu neapărat un aliat, ci […] © G4Media.ro.
11:30
Trei laureați ai Premiului Nobel, profesori și oameni de cultură din Austria cer să nu mai fie reduse orele de latină de la 12 la 8 pe săptămână: „Latina nu este un lux, este formare” # G4Media
Trei laureați ai Premiului Nobel – scriitorii Elfriede Jelinek și Peter Handke și fizicianul Anton Zeilinger – au lansat o petiție publică prin care solicită ministrului Educației din Austria, Christoph Wiederkehr, să renunțe la reducerea orelor de limba latină și să redea literaturii un rol central în planurile-cadru pentru învățământul secundar – liceu. Petiția, intitulată „Latein ist […] © G4Media.ro.
11:30
Primarul Capitalei: „Dacă nu avem minimum 5,5 miliarde, intrăm în faliment” / Edilul anunță negocieri cu Finanțele pentru a evita incapacitatea de plată # G4Media
Ciprian Ciucu a anunțat că a deschis discuții cu Ministerul Finanțelor și cu liderii coaliției de guvernare pentru a evita ca București să ajungă în incapacitate de plată, în condițiile în care municipalitatea ar avea nevoie, în 2026, de un buget de minimum 5,5 miliarde de lei, scrie Mediafax. „Îmi bat capul acum cu Ministerul […] © G4Media.ro.
11:30
Combinare de cazuri în Sibiu: concubina omului de afaceri Adrian Kreiner, ucis într-un jaf, ar fi implicată într-o crimă / Adriana Viliginschi ar fi complice în cazul uciderii unei femei de către propria fiică # G4Media
Adriana Viliginschi a fost reținută în Sibiu, în cazul uciderii unei mame de către propria fiică. Viliginschi este concubina omului de afaceri Adrian Kreiner, om de afaceri ucis în propria casă de către trei bărbați, în timpul unui jaf. Femeia a fost reținută vineri dimineață de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu. Aceștia au […] © G4Media.ro.
11:20
Patru ani de război în Ucraina: Plenară specială în Parlamentul European pe 24 februarie / Va fi votat și ajutorul de 90 de miliarde / Von der Leyen și Costa merg la Kiev # G4Media
Parlamentul European va organiza o ședință plenară specială și o dezbatere pe 24 februarie pentru a marca patru ani de război în Ucraina, urmând a fi votată și noua schemă de împrumut acrodat Kievului de 90 de miliarde de euro pentru apărare. Publicația Euroactiv notează că președintele Consiliului European, António Costa, și președinta Comisiei, Ursula […] © G4Media.ro.
11:10
Mai multe formule de lapte praf pentru sugari, retrase de pe piaţă / Este suspectată prezența unei toxine periculoase # G4Media
Mai multe formule de lapte praf pentru sugari sunt retrase de pe piaţă, ca urmare a posibilei prezenţe a cereulidei, o toxină care poate fi produsă de bacteria Bacillus cereus în condiţii de nerespectare a Bunelor Practici de Fabricaţie (GMP), informează vineri Autoritatea Naţională Sanitară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA), transmite Agerpres. Potrivit unei informări […] © G4Media.ro.
11:00
Australia şi Indonezia au semnat un nou tratat de securitate pentru a contracara influenţa în creştere a Chinei în regiunea Asia-Pacific # G4Media
Australia şi Indonezia au semnat vineri un nou tratat de securitate, deschizând calea unei cooperări mai strânse şi înfiinţarea de noi facilităţi militare în arhipelagul din Asia de Sud-Est, relatează agenția de știri AFP. Pactul va încuraja iniţiativele de apărare reciprocă, precum integrarea unui ofiţer militar indonezian în cadrul forţelor armate australiene, a declarat premierul […] © G4Media.ro.
11:00
STENOGRAME Primarul Robert Negoiță, acuzat că ar fi asfaltat fără autorizație 11 străzi din Sectorul 3: “Risc de explozie ca urmare a unor posibile fisurări a conductelor de gaze, generate de traficul greu pe drumurile construite deasupra acestora” # G4Media
Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, este acuzat de procurorii DNA că ar fi asfaltat fără autorizații de construire și fără a solicita avize de la TRANSGAZ 11 străzi din Sectorul 3, generând astfel “un pericol major pentru siguranța locuitorilor din zona drumurilor construite”, respectiv un “risc de explozie ca urmare a unor posibile fisurări a […] © G4Media.ro.
10:50
Trump respinge oferta lui Putin de a prelungi pactul nuclear dintre SUA și Rusia / Ce propune în schimb # G4Media
Președintele american Donald Trump a respins, joi, oferta făcută de președintele rus Vladimir Putin de a prelungi voluntar, cu un an, pactul nuclear New START. Liderul de la Casa Albă a venit cu o propunere în schimb, scrie Mediafax. Președintele SUA, Donald Trump, a respins, joi, oferta făcută de omologul său rus privind prelungirea, cu […] © G4Media.ro.
10:50
CFR SA, vizată de o investigație a Consiliului Concurenței. Compania de stat e acuzată că a distorsionat piața furnizorilor de energie pentru companiile feroviare # G4Media
Consiliul Concurenței a declanșat o investigație privind un posibil abuz de poziție dominantă al CFR SA, în calitate de administrator al infrastructurii feroviare electrificate din România, potrivit unui comunicat. CFR SA este companie cu capital majoritar de stat, controlată de Ministerul Transporturilor. Autoritatea de concurență analizează dacă anumite comportamente ale CFR SA, inclusiv în legătură […] © G4Media.ro.
10:40
Programul Jocurilor Olimpice de iarnă Milano Cortina 2026: Când intră românii în competiție # G4Media
A 25-a ediție a Jocurilor Olimpice de Iarnă începe vineri, în Italia, ceremonia de deschidere fiind programată de la ora 21:00. România este reprezentată de 29 de sportivi titulari și o rezervă, care vor concura la opt discipline sportive, transmite Mediafax. România are o singură medalie în palmares la Jocurile Olimpice de iarnă, de bronz. […] © G4Media.ro.
10:30
Avioanele rămân la sol pe aeroportul din Berlin din cauza fenomenului „black ice” / Zeci de zboruri au fost anulate # G4Media
Operaţiunile de pe aeroportul internaţional din Berlin au rămas suspendate vineri dimineaţă, niciun avion neputând decola sau ateriza din cauza fenomenului „black ice” („gheaţă neagră”) şi a unui episod persistent de „freezing rain” („ploaie îngheţată”), a declarat o purtătoare de cuvânt a Aeroportului Brandenburg Berlin (BER), citată de agenția de știri DPA, informație preluată de […] © G4Media.ro.
10:30
Miliardarul Sorin Vișinescu construiește ansamblul imobiliar Satina Park din Craiova care obturează un radar militar / Ministrul Apărării a făcut public acest caz / Cine e Vișinescu și seria interminabilă de scandaluri în care a fost implicat # G4Media
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat, joi, într-o conferință de presă, că un ansamblu imobiliar care se construiește la Craiova fără respectarea nivelului de înălțime face ineficient radarul de la Cârcea. Complexul Satina Park nu respectă nici distanța față de depozite de muniție, preciza ministrul. El a precizat că avizul negativ al MApN pentru construcția […] © G4Media.ro.
10:20
Alunecări de teren şi un drum blocat în urma ploilor abundente în județul Buzău / A fost emis Cod roşu # G4Media
Un drum a fost blocat de aluviuni în comuna Tisău, iar mai multe alunecări de teren activate ca urmare a ploilor din ultimele ore au afectat drumurile din judeţul Buzău, pompierii acţionând în mai multe zone pentru evacuarea apei, transmite Agerpres. Potrivit datelor transmise, vineri, de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Buzău, în contextul […] © G4Media.ro.
10:20
BREAKING Tentativă de asasinat asupra unui general GRU la Moscova, atacatorul a tras mai multe focuri de armă și a fugit # G4Media
Comitetul de Anchetă al Rusiei a relatat vineri că un atacator necunoscut a încercat să îl împuște pe general-locotenentul GRU Vladimir Alekseev la Moscova, transmite BBC. Starea de sănătate a înaltului oficial, dus la spital, e necunoscută în acest moment. Conform publicației Kommersant, Alekseev deține funcția de prim-adjunct al șefului Direcției Principale de Informații a […] © G4Media.ro.
10:20
Franța deschide Turneul celor Șase Națiuni cu o victorie în fața Irlandei (36-14) / Programul competiției # G4Media
Echipa națională de rugby a Franței a dispus joi seară de selecționata Irlandei în debutul Turneului celor Șase Națiuni, scor 36-14, pe Stade de France, cu bonus ofensiv. Les Blues au rezolvat pe jumătate victoria încă din prima repriză, atunci când au dat dovadă de un mare apetit ofensiv (22-0). Actul secund a adus în […] © G4Media.ro.
10:10
Ateliere de grădinărit și croitorie pentru tinerii cu autism sever din Iași / Ei se confruntă cu regresul și izolarea, după încheierea învățământului obligatoriu # G4Media
25 de tineri şi adulţi cu autism sever din Iaşi participă la ateliere educaţionale şi activităţi de incluziune socială în cadrul unui proiect dedicat dezvoltării abilităţilor funcţionale. Astfel, tineri şi adulţi cu autism sever din municipiul Iaşi şi oraşul Târgu Frumos beneficiază, timp de şase luni, de activităţi educaţionale şi ocupaţionale adaptate, menite să le […] © G4Media.ro.
10:00
VIDEO | Dr. Daniela Stegaru, despre injecțiile pentru slăbit: „Nu oricine are două-trei kilograme în plus ar trebui să apeleze la un tratament antiobezitate. Există criterii clare” # G4Media
Asist. Univ. Dr. Daniela Stegaru, medic primar Diabet, Nutriție și Boli Metabolice, explică pe larg ce sunt, cui se adresează și cum trebuie folosite corect injecțiile pentru slăbit, într-un dialog aplicat despre tratamentul obezității, stil de viață și riscurile scurtăturilor promovate în social media. Discuția a avut loc în cadrul podcastului „Fântâna de sănătate”, o producție G4Food moderată […] © G4Media.ro.
09:50
Bruxelles: Peste o sută de pasageri evacuați dintr-un avion SAS, pilotul a încercat să decoleze de pe o pistă de rulare # G4Media
Pasagerii unui zbor al companiei Scandinavian Airlines (SAS) au fost evacuați în siguranță după ce pilotul a încercat să decoleze de pe o pistă de rulare în loc de pista de decolare a aeroportului din Bruxelles, informează Le Soir. Indicentul s-a petrecut joi seară, în jurul orei 21:30 (20:30 la Bruxelles), la bordul unui Airbus […] © G4Media.ro.
09:50
„Vocea lui Hind Rajab”, pe ecranele din România, din 6 februarie / Povestea unei fetițe palestiniene prinse în mijlocul violențelor din Gaza se află în cursa pentru Oscar # G4Media
Din 6 februarie, Voodoo Films aduce în cinematografele din Bucureşti şi din ţară, Vocea lui Hind Rajab, în regia Kaouther Ben Hania, o producţie recentă care pune în prim-plan o poveste cutremurătoare despre copilărie şi violenţă în contextul conflictului din Gaza, scrie Agerpres. Hind, o fetiţă de 5 ani, rămâne singură într-o maşină distrusă, pentru […] © G4Media.ro.
Acum 6 ore
09:40
Zeci de dușuri, defectate intenționat, în mai multe clădiri ale Satului Olimpic de la Milano / Ancheta este în desfășurare # G4Media
JO 2026: 70 de duşuri sabotate în Satul Olimpic de la Milano Duşurile din 70 de camere ale Satului Olimpic de la Milano au fost sabotate înaintea startului Jocurilor de iarnă, a indicat joi Comitetul de organizare, citat de AFP. Ţevile de scurgere ale duşurilor au fost perforate cu o unealtă mecanică după finalizarea lucrărilor, […] © G4Media.ro.
09:30
Bitcoin scade cu 15%, coborând pentru scurt timp sub 61.000 de dolari, pe fondul intensificării vânzărilor și al creșterii îndoielilor cu privire la criptomonede # G4Media
Bitcoin a scăzut pentru scurt timp sub 61.000 de dolari joi seara, pe fondul continuării scăderii încrederii investitorilor în activul care a fost odată salutat ca „aur digital” și rezervă unică de valoare, potrivit CNBC. La un moment dat, tokenul a scăzut la 60.062,00 dolari, pe măsură ce vânzarea criptomonedelor s-a intensificat în tranzacțiile overnight. […] © G4Media.ro.
09:30
VIDEO INTERVIU Vicepremierul Oana Gheorghiu: TAROM are nevoie de un partener, singură nu are cum să reziste # G4Media
Compania aeriană de stat TAROM se află printre companiile prioritare care trebuie să intre într-un proces avansat de restructurare până la 31 august, în cadrul reformei companiilor de stat derulate de Guvern, a declarat Oana Gheorghiu, vicepremierul responsabil de coordonarea acestui proces, care a menționat că transportatorul aerian are nevoie de un partener, pentru că […] © G4Media.ro.
09:20
Scandal diplomatic în Polonia / SUA întrerupe relațiile cu președintele parlamentului polonez din cauza „insultelor” la adresa lui Trump / Aceasta a anunțat că nu susține nominalizarea lui Trump la premiul Nobel pentru pace # G4Media
Ambasadorul SUA în Polonia a anunțat joi că Statele Unite nu vor mai avea „niciun fel de relații, contacte sau comunicări” cu Włodzimierz Czarzasty, președintele camerei inferioare a parlamentului polonez, din cauza a ceea ce Rose a numit „insulte scandaloase și neprovocate îndreptate împotriva președintelui Trump”, relatează AP. Ambasadorul Tom Rose nu a specificat care […] © G4Media.ro.
09:10
Un birou care „demască minciunile din mass-media”, înființat de președinția argentiniană, stârnește îngrijorare în rândul jurnaliștilor / Casa Albă are un site asemănător # G4Media
Preşedinţia argentiniană a inaugurat joi un „Birou de răspuns oficial” pe care preşedintele Javier Milei l-a descris ca având scopul de a „demasca minciunile şi manipulările mass-media” cu privire la acţiunile guvernului, stârnind îngrijorare în rândul jurnaliştilor, relatează AFP, citată de Agerpres. În primul său mesaj pe X, acest organism a explicat că a fost […] © G4Media.ro.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.