Vremea de mâine 7 februarie. Ploi slabe şi temperaturi mai mari decât în mod normal. Maxime de 12 grade
ObservatorNews, 6 februarie 2026 16:00
Vremea se menține mai caldă decât normalul perioadei, deși temperaturile vor fi în ușoară scădere în vestul și nordul țării. Cerul va fi mai mult noros și sunt așteptate precipitații slabe în jumătatea nordică, predominant sub formă de ploaie. În estul Transilvaniei și în Moldova, spre seară și noaptea, pot apărea precipitații mixte și depuneri de polei. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări locale în sud-vest.
• • •
Acum 10 minute
16:10
Ademeniți cu salarii bune, au ajuns să cerșească la semafoare. 12 români, ţinte pentru o reţea din Grecia # ObservatorNews
O rețea care exploata bărbați români, atrași în Grecia cu promisiunea unor locuri de muncă în construcții, a fost destructurată de poliția elenă, cu sprijinul autorităților americane. Victimele erau obligate să cerșească ore întregi în puncte aglomerate din Atena, după ce li se confiscau documentele.
Acum 30 minute
16:00
15:50
Obama și Michelle, reprezentați ca maimuțe într-un video distribuit de Trump. Reacţiile oficialilor americani # ObservatorNews
Fostul preşedinte american Barack Obama şi fosta Prima Doamnă Michelle Obama au fost reprezentaţi ca maimuţe, într-un montaj video conspiraţionist postat de către actualul preşedinte Donald Trump pe reţeaua sa Truth Social, pe tema alegerilor prezidenţiale din 2020, relatează AFP.
Acum o oră
15:40
Cu cât se vinde o casă aflată la marginea prăpastiei. Agent imobiliar: "O oportunitate rară" # ObservatorNews
O casă de vacanță cu vedere spectaculoasă la mare ar putea fi a ta pentru doar 5.000 de lire, dacă nu te deranjează să fii extrem de aproape de marginea unei prăpăstii.
15:30
România riscă să piardă muncitorii străini, din cauza birocraţiei. Ţara europeană care le promite stabilitate # ObservatorNews
România riscă să piardă muncitorii străini deja aflați pe piața muncii, în timp ce Spania pregătește legalizarea a peste 500.000 de persoane și oferă stabilitate, avertizează Patronatul Importatorilor de Forță de Muncă, citat de Agerpres. Legislația rigidă, birocrația și lipsa unei amnistii îi împing pe angajați spre Vest, iar statul ar putea pierde sute de milioane de lei din contribuții și taxe.
Acum 2 ore
15:20
O maşină de protocol a fostului preşedinte Klaus Iohannis, scoasă la licitaţie de la 1.000 de euro # ObservatorNews
Primăria Municipiului Sibiu, prin Casa de Licitaţii A10 by Artmark, a scos la licitaţie maşina de protocol condusă de preşedintele Klaus Iohannis, un Audi A6 3.2 FSI. Autoturismul are un preţ de pornire de 1.000 de euro.
15:00
Rusia acuză Ucraina că torpilează negocierile după atentatul asupra nr. 2 din GRU, generalul Alekseiev # ObservatorNews
Rusia acuză Ucraina că urmăreşte să torpileze negocierile de pace prin tentativa de asasinat împotriva generalului Vladimir Alekseiev, numărul 2 din GRU. Ucraina nu a comentat încă atacul.
15:00
Singurul copil rămas în viaţă al familiei din Sibiu, luat de DGASPC, după ce ceilalţi 4 fraţi au murit # ObservatorNews
Singurul copil rămas în viață din familia din comuna Chirpăr, județul Sibiu, a fost dat în plasament de urgență, după finalizarea anchetei sociale. Decizia a fost luată de instanță, la propunerea DGASPC Sibiu, în contextul în care ceilalți patru frați au murit în ultimele luni, doi înecați într-un pârâu, iar alți doi din cauza complicațiilor provocate de o pneumonie.
15:00
Cristi Chivu a purtat flacăra olimpică pe străzile din Milano. Fanii s-au înghesuit să facă poze # ObservatorNews
Încep Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026. Ceremonia de deschidere va fi pe Stadionul San Siro din Milano. 3.500 de atleţi din toată lumea, inclusiv 29 de români, se vor întrece în cele peste 190 de probe sportive. Printre vedetele care au purtat flacăra Olimpică a fost şi Cristi Chivu, antrenorul echipei Inter şi fostul căpitan al naţionalei României.
14:50
Comisia Europeană: TikTok încalcă Regulamentul privind serviciile digitale care creează dependenţă # ObservatorNews
Comisia Europeană a constatat, vineri, cu titlu preliminar, că TikTok încalcă Regulamentul privind serviciile digitale pentru modul în care creează dependenţă. Aceasta include funcţii precum scroll infinit, autoplay, notificări push şi sistemul său de recomandare extrem de personalizat.
14:50
Apele Române scot la licitație plajele din Năvodari. Sunt disponibile 58 de sectoare # ObservatorNews
Administrația Națională Apele Române organizează o licitație publică pentru plajele din Năvodari, după ce, toamna trecută, foștii chiriași au fost obligați să demoleze toate construcțiile, ministrul Mediului constatând că acestea erau ridicate ilegal. Autoritățile spun acum că stațiunea nu va rămâne fără turiști în sezonul estival.
14:50
Merz: UE este dispusă să discute cu Rusia, dar nu în paralel cu negocierile de la Abu Dhabi # ObservatorNews
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat vineri la Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite, unde efectuează o vizită în cadrul turneului său în regiune, că Uniunea Europeană este "întotdeauna dispusă să poarte discuţii cu Rusia în efortul de a pune capăt războiului în Ucraina", dar nu va "deschide niciun canal de comunicare paralel" cu discuţiile tripartite dintre Ucraina, Rusia şi SUA desfăşurate marţi şi joi în capitala federală a Emiratelor Arabe Unite, relatează Reuters, citată de Agerpres.
14:40
Iran și SUA la masa negocierilor, după zile de amenințări și demonstrații de forță. Care sunt liniile roșii # ObservatorNews
Iranul a cerut vineri "respect reciproc" înaintea discuţiilor cu emisarii preşedintelui american Donald Trump, programate să înceapă în cursul zilei în Oman şi pe care Teheranul doreşte să le limiteze strict la programul său nuclear.
14:40
Filmul tentativei de asasinat din Rusia: Generalul împuşcat de 3 ori s-a luptat cu agresorul, posibil o femeie # ObservatorNews
Cea mai importantă tentativă de asasinat din Rusia de la invadarea Ucrainei, în urmă cu patru ani. Al doilea om ca rang din serviciile de informații militare rusești, GRU, a fost împușcat de cel puțin trei ori la Moscova. Potrivit presei ruse, generalul Vladimir Alekseiev s-a luptat cu atacatorul, suspectat a fi o femeie, care ulterior a fugit fără a-l lichida pe loc. Şeful său este amiralul Igor Kostiukov, liderul delegației ruse care a negociat cu ucrainenii şi americanii la Abu Dhabi, în ultimele săptămâni.
14:30
Horoscop săptămânal Rac 9-13 februarie 2026. Venus care intră în Pești activează zona viziunii, a planurilor de viitor, a studiilor, călătoriilor sau a relației cu ceva mai mare decât tine.
14:30
Horoscop săptămânal Leu 9-13 februarie 2026. Pentru tine, săptămâna aduce un proces intens de transformare interioară.
14:30
Horoscop săptămânal Fecioară 9-13 februarie 2026. Pentru tine, săptămâna pune accentul clar pe relații și parteneriate.
14:30
Horoscop săptămânal Balanţă 9-13 februarie 2026. Accentul cade pe muncă, ritm, sănătate și relația ta cu responsabilitățile zilnice.
14:30
Horoscop săptămânal Săgetător 9-13 februarie 2026. Pentru tine, săptămâna aduce o coborâre din planurile mari în zona siguranței emoționale.
14:30
Horoscop săptămânal Scorpion 9-13 februarie 2026. Această săptămână activează una dintre cele mai intense zone pentru tine: dorința de a crea, de a iubi, de a trăi cu pasiune.
14:30
Horoscop săptămânal Capricorn 9-13 februarie 2026. Săptămâna aceasta te obligă să îți regândești modul în care comunici, negociezi și iei decizii importante.
14:30
Horoscop săptămânal Vărsător 9-13 februarie 2026. Pentru tine, săptămâna activează zona valorilor personale și a siguranței materiale.
14:30
Horoscop săptămânal Peşti 9-13 februarie 2026. Aceasta este una dintre cele mai importante săptămâni pentru tine, deoarece Venus, Mercur și Nodul Nord îți activează puternic identitatea personală.
14:30
Cazul Andrei, românca manipulată de Epstein pentru a se întâlni cu el. Ce mesaje i-a transmis milionarul # ObservatorNews
Dosarele Epstein scot la iveală modul în care pedofilul american Jeffrey Epstein îşi manipula victimele, multe dintre ele minore. Este şi cazul unei românce pe nume Andra. Observator a analizat corespondenţa dintre cei doi prin intermediul unei platforme intitulate jmail.world, creată special pentru căutarea de documente din dosarele milionarului, unde sunt prezente toate informaţiile făcute publice săptămâna trecută. Jeffrey Epstein a început să discute cu Andra pe vremea când aceasta era elevă de liceu. Nu e clar când a început relaţia dintre ei, pentru că în mesaj era menţionată şi o conversaţie telefonică anterioară. Epstein mima interesul pentru educaţia tinerei şi îi reamintea că lumea este mai mare decât crede şi o sfătuia să nu aleagă o cale uşoară. La un moment dat, a invitat-o la Săptămâna Modei la Paris, ca să participe la castinguri, semn că Andra avea, deja, o carieră de model în ţară.
Acum 4 ore
14:20
Horoscop săptămânal Berbec 9-13 februarie 2026. Saturn conjunct Neptun în semnul tău activează direct zona identității, a direcției personale și a felului în care îți asumi responsabilitatea pentru propria viață.
14:20
Horoscop săptămânal Taur 9-13 februarie 2026. Venus, guvernatoarea ta, trece în Pești și activează zona prietenilor, a proiectelor comune și a planurilor de viitor.
14:20
Horoscop săptămânal Gemeni 9-13 februarie 2026. Pentru tine, săptămâna este una extrem de relevantă din punct de vedere al direcției profesionale și al statutului.
14:20
7 februarie, Sfântul Partenie, episcopul Lampsacului. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox # ObservatorNews
Sâmbătă, 7 februarie 2026, este prăznuit Sfântul Partenie, episcopul Lampsacului, sfânt cu care oamenii sunt, în general, mai puţin familiarizaţi.
14:20
7 februarie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului # ObservatorNews
Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 7 februarie de-a lungul timpului.
14:20
Ca de obicei, ne aşteaptă un weekend extrem de încărcat în Bucureşti, sâmbătă, 7 februarie, şi duminică, 8 februarie, fiind organizate numeroase evenimente în Capitală, de la piese de teatru sau evenimente sportive şi până la spectacole sau concerte.
14:10
Patru răniți, printre care un copil, după ce un șofer ar fi adormit la volan pe DN26, în Galați # ObservatorNews
Patru persoane, trei femei și un copil, au ajuns la spital în urma unui accident produs pe DN26, în județul Galați.
14:10
Autoritățile sunt în alertă după ce un deținut condamnat pentru fapte grave nu s-a mai întors la Penitenciarul Giurgiu, la expirarea unei întreruperi a pedepsei acordate din motive medicale. Bărbatul, condamnat la șase ani și opt luni de închisoare pentru viol, distrugere și lipsire de libertate, este căutat în tot județul Giurgiu, inclusiv în zona frontierei cu Bulgaria, acesta fiind al doilea caz de evadare înregistrat în mai puțin de două săptămâni.
14:10
Naţionala de fotbal a României înfruntă Turcia pe 26 martie, în deplasare, în primul tur al barajului de calificare la Campionatul Mondial din vară, din America de Nord, iar fanii naţionalei par că sunt extrem de încrezători în şansele "tricolorilor" de a da lovitura la Istanbul.
14:00
Eliza Samara, eliminată în primul tur de la Europe Top 16 Cup. Românca a cedat după un duel de cinci seturi # ObservatorNews
Europe Top 16 Cup şi-a început astăzi, 6 februarie, aventura pe tabloul principal, iar la start s-au aflat și trei români, însă Elisa Samara, prima reprezentantă a ţării noastre care a intrat în competiţie a părăsit turneul de la Montreux, Elveția, încă din primul tur.
13:50
Alertă ANSVSA: Loturi de lapte praf Aptamil și Milupa, retrase de urgență din cauza unei toxine # ObservatorNews
Mai multe loturi de lapte praf pentru bebeluşi Aptamil şi Milupa Milumil au fost retrase de la vânzare din cauza posibilei prezenţe a cereulidei, o toxină. Persoanele care au aceste produse din loturile vizate sunt sfătuite să nu le folosească, iar dacă bebeluşul are simptome neobişnuite să se prezinte la medic de urgenţă.
13:40
Cum și-ar fi ajutat fosta iubită a lui Kreiner prietena să-și ucidă mama pentru a-i lua banii # ObservatorNews
Noi detalii în cazul femeii din Sibiu ucise de propria fiică. Ucigașa a beneficiat de ajutorul unei femei care a sfătuit-o cu privire la combinația de sedative ce i-au adus mamei sale sfârșitul, spun anchetatorii. Un alt detaliu șocant este faptul că femeia care i-a fost complice este fosta iubită a omului de afaceri Adrian Kreiner, ucis în casa sa, în 2023. Femeia a fost reținută astăzi.
13:40
Robert Negoiţă, întrebat dacă regretă ce a făcut: "Dacă aş mai trăi odată, aş face la fel" # ObservatorNews
Primarul Sectorului 3, Robert Negoiţă cercetat pentru abuz în serviciu pentru că ar fi asfaltat şosele pe sub care se află magistrale de gaze şi ar fi făcut drumuri, fără bază legală, dintre care unul chiar pe terenul fratelui său va fi anchetat sub control judiciar. Are de plătit şi 800.000 de lei cauţiune. Şi este suspendat deocamdată, din funcţie. Nu se simte însă vinovat.
13:30
STENOGRAME. Negoiţă, avertizat de angajaţii primăriei despre drumul peste ţevi de gaze: Bubuie între cartiere # ObservatorNews
Primarul Sectorului 3, Robert Sorin Negoiță, a fost avertizat în repetate rânduri de către angajați ai primăriei despre pericolele construirii drumurilor peste conductele de gaz aparținând Transgaz, fără a fi protejate corespunzător, potrivit unor stenograme din dosar. În ciuda avertismentelor, lucrările au continuat, punând în pericol siguranța locuitorilor.
13:30
Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru vineri, 6 februarie 2026, iar cifrele arată că indicele ROBOR la 3 luni este în scădere, în raport cu cifrele date publicităţii în ziua precedentă.
13:20
Horoscop weekend 6-7 februarie 2026. Decizii emoționale și transformări uimitoare pentru toate zodiile # ObservatorNews
Horoscop weekend 6-7 februarie 2026. Intrarea lui Mercur în Rac aduce un val de sensibilitate și introspecție, favorizând conversațiile sincere și momentele de conștientizare interioară. Luna traversează Balanța și Scorpionul, provocând tensiuni în relații, dar și oportunități de vindecare emoțională. Vezi cum te influențează acest weekend, în funcție de zodia ta.
13:20
Mercedesuri și BMW-uri, lăsate pe butuci de 5 români în Austria. Le demontau roțile și le trimiteau în țară # ObservatorNews
Cinci români, cu vârste între 20 şi 35 de ani, au fost arestaţi, după ce au lăsat maşinile din reprezentanţele auto din Austria pe butuci.
13:20
Curs BNR, 6 februarie 2026. Leul românesc câştigă teren important în raport cu lira sterlină # ObservatorNews
Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru vineri, 6 februarie 2026, iar cifrele arată că leul românesc a câştigat teren important în raport cu lira sterlină.
13:20
Preţul aurului, 6 februarie 2026. Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu circa 1,5 lei # ObservatorNews
Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru vineri, 6 februarie 2026, iar cifrele arată că preţul pentru un gram de aur este în scădere, faţă de preţul afişat în ziua precedentă.
13:00
Bolojan, către CCR: Pierdem banii din PNRR dacă amânaţi şi pe 11 februarie decizia pe pensiile magistraților # ObservatorNews
Premierul Ilie Bolojan a trimis la CCR o scrisoare prin care îi informează pe judecătorii constituționali că România pierde cele 200 de milioane de euro din jalonul privind pensiile speciale ale magistraților, dacă se amână și săptămâna viitoare, pe 11 februarie, luarea unei decizii în acest caz.
13:00
(P) Cum să descoperi Japonia în 2026 într-un circuit fascinant care să cuprindă temple, grădini și metropole? # ObservatorNews
Japonia atrage prin echilibru și claritate. În aceeași zi poți traversa un cartier futurist, apoi ajungi într-o grădină tăcută, unde regulile se schimbă și ritmul încetinește. Tocmai acest contrast îi convinge pe mulți călători să aleagă Japonia pentru un circuit bine structurat, mai ales în 2026, un an cu infrastructură turistică matură, rute feroviare eficiente și acces facil pentru vizitatori europeni.
12:50
Cuplu, filmat pe ascuns cum face dragoste într-un hotel din China. Imaginile au ajuns pe tot internetul # ObservatorNews
O investigație BBC dezvăluie o rețea șocantă de camere spion instalate ilegal în hoteluri, care transmit în direct momente intime ale turiştilor cazaţi, fără știrea sau consimțământul acestora. Victimele, ca Eric și iubita sa, devin protagoniști neștiuți ai unei industrii ilegale de "pornografie cu camere ascunse", difuzată pe Telegram și promovată contra cost. Deși autoritățile au adoptat reglementări, fenomenul continuă nestingherit, iar răspunsul platformelor rămâne aproape inexistent.
Acum 6 ore
12:20
Fosta iubită a lui Adrian Kreiner, omorât pentru bani, reţinută în dosarul femeii acuzate că și-a ucis mama # ObservatorNews
Fosta iubită a omului de afaceri Adrian Kreiner, omorât în 2023, a fost reţinută, vineri, în dosarul de omor deschis după ce două femei sunt suspectate că au ucis-o pe mama uneia dintre ele. Femeia a fost reţinută pentru complicitate intelectuală după ce ar fi sfătuit-o pe fiica victimei ce combinaţie de sedative să folosească şi să distrugă dispozitivul de stocare a imaginilor de pe camerele de luat vederi.
12:20
Fals avocat, reținut după ce a păcălit mai mulți șoferi. Le cerea mii de lei ca să își recapete permisele # ObservatorNews
Un bărbat de 66 de ani din Târgu Jiu, care se dădea drept avocat și cerea sume între 300 și 3.500 de lei pentru servicii juridice false, a fost reținut de polițiști. Acesta oferea asistență juridică în mod ilegal unor persoane care aveau probleme cu permisele de conducere, promițând câștigarea acțiunilor în instanță.
12:20
Bătrân, găsit mort în curtea spitalului din Medgidia. Plecase de acasă cu 10 zile înainte de a fi dat dispărut # ObservatorNews
Poliţiştii au declanşat o anchetă după ce un bărbat în vârstă de 81 de ani a fost găsit decedat în curtea spitalului din Medgidia, iar pe corpul său nu au fost identificate urme vizibile de violenţă. Anchetatorii au stabilit că dispariţia sa a fost anunţată după zece zile de un membru de familie, care nu a dorit ca aceasta să fie mediatizată.
12:10
Robert Negoiţă, interzis la primărie. Prejudiciul adus pentru drumul făcut fratelui, cu bani publici # ObservatorNews
Robert Negoiţă este anchetat sub control judiciar. Are de plătit 800.000 de lei cauţiune şi, în plus, nu îşi mai poate exercita funcţia de edil. Primarul Sectorului 3 este cercetat pentru abuz în serviciu, pentru că ar fi asfaltat şosele pe sub care se află magistrale de gaze şi ar fi făcut drumuri fără bază legală, dintre care unul chiar pe terenul fratelui său. Potrivit DNA, prejudiciul adus primăriei este de 902.000 de lei, prin utilizarea materialelor şi muncitorilor primăriei.
