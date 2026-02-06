Vremea de mâine 7 februarie. Ploi slabe şi temperaturi mai mari decât în mod normal. Maxime de 12 grade

14:30

Dosarele Epstein scot la iveală modul în care pedofilul american Jeffrey Epstein îşi manipula victimele, multe dintre ele minore. Este şi cazul unei românce pe nume Andra. Observator a analizat corespondenţa dintre cei doi prin intermediul unei platforme intitulate jmail.world, creată special pentru căutarea de documente din dosarele milionarului, unde sunt prezente toate informaţiile făcute publice săptămâna trecută. Jeffrey Epstein a început să discute cu Andra pe vremea când aceasta era elevă de liceu. Nu e clar când a început relaţia dintre ei, pentru că în mesaj era menţionată şi o conversaţie telefonică anterioară. Epstein mima interesul pentru educaţia tinerei şi îi reamintea că lumea este mai mare decât crede şi o sfătuia să nu aleagă o cale uşoară. La un moment dat, a invitat-o la Săptămâna Modei la Paris, ca să participe la castinguri, semn că Andra avea, deja, o carieră de model în ţară.