Peste 1.300 de consumatori din municipiul Craiova şi din alte şase localităţi, afectaţi de întreruperea furnizării gazelor naturale în urma avariei de joi seară/ Reluarea alimentării se va face sâmbătă seară

Reprezentanţii patronatelor au afirmat, după întrevederea de la Guvern cu premierul Ilie Bolojan, că nu se poate vorbi despre relansare economică fără discuţii desrep responsabilitate fiscal-bugetară. Potrivit lui Dan Şucu, preşedintele Confederaţiei patronale Concordia, acest lucru înseamnă că la acest moment sunt multe industrii care „simt mugurii unei crize”. Acest lucru se întâmplă şi în contextul unei „concurenţe neloiale”, a completat preşedintele IMM România, Florin Jianu. În privinţa reformei administrative, aflată pe ordinea de zi a discuţiilor de la Guvern cu patronatele şi sindicatele, Jianu a arătat că impactul bugetar aici este de 3,3 miliarde lei în acest an, dintr-un PIB de 375 de miliarde, adică mai puţin de 0,01% din PIB.