Peste 1.300 de consumatori din municipiul Craiova şi din alte şase localităţi, afectaţi de întreruperea furnizării gazelor naturale în urma avariei de joi seară/ Reluarea alimentării se va face sâmbătă seară
News.ro, 6 februarie 2026 16:00
Peste 1.300 de consumatori din municipiul Craiova şi din localităţile Balta Verde, Branişte, Gura Văii, Livezi, Podari şi Rovine sunt afectaţi de întreruperea furnizării gazelor naturale în urma avariei produse, joi seară, la o conductă subterană, pe o stradă din Craiova. Reprezentanţii Distrigaz Sud Reţele anunţă că reluarea alimentării se va face sâmbătă seară.
Acum 5 minute
16:20
Guvernul, după consultările privind reforma administrativă şi relansarea economică: Premierul şi ministrul Finanţelor au arătat deschidere faţă de propunerile partenerilor sociali; Ele vor fi analizate şi luate în calcul în definitivarea celor două pachet # News.ro
Premierul Ilie Bolojan şi ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, au arătat deschidere, în cadrul consultărilor de vineri cu patronatele şi sindicatele, faţă de propunerile înaintate de partenerii sociali în ceea ce priveşte proietele de lege vizând reforma administrativă şi relansarea economică, arată Guvernul. Acestea vor fi analizate şi, în funcţie de argumente, vor fi luate în calcul în definitivarea celor două pachete.
16:20
Rusia se declară, la Conferinţei Dezarmării, la ONU, la Geneva, pregătită de negocieri multilaterale dacă iau parte Regatul Unit şi Franţa, membre ”NATO, care s-a declarat alianţă nucleară”. SUA cer Chinei să ia parte, Beijingul refuză # News.ro
Ambasadorul Rusiei la ONU, la Geneva, anunţă vineri, la o zi după expirarea Tratatului New START, că Moscova este pregătită să participe la eventuale negocieri multilaterale în vederea controlului armamentului nuclear, dacă Regatul Unit şi Franţa iau parte, relatează AFP.
Acum 30 minute
16:00
Acum o oră
15:40
Primarul Robert Negoiţă a fost avertizat cu privire la riscurile pe care implică faptul că a construit drumuri peste conducte de gaze, fără o protecţie adecvată/ Unde ai ţevi de gaze, ţevi de curent, eşti foarte atent cu ele că uite se întâmplă nenorocire # News.ro
Primarul Sectorului 3 Robert Negoiţă a fost avertizat de un apropiat cu privire la construirea unor drumuri peste conductele de gaz aparţinând Transgaz fără a fi protejate în mod adecvat, existând pericolul unei explozii în zona cartierelor, arată anchetatorii în dosarul în care Negoiţă a fost plasat sub control judiciar pentru abuz în serviciu în legătură cu construirea fără autorizaţie a mai multor drumuri, inclusiv într-un complex rezidenţial deţinut de fratele lui. ”Unde ai ţevi de gaze, ţevi de curent, eşti foarte atent cu ele că uite se întâmplă nenorocire ca la Rahova acolo şi dai dracu de belea”, argumenta funcţionarul. De asemenea, angajaţi ai Primăriei au pus în aplicare dispoziţii verbale ale primarului, deşi nu fuseseră parcurse procedurile legale.
15:40
Televiziunea Română anunţă că 68 de melodii intră în Atelierul deschis Eurovision 2026 pentru a concura în semifinala Selecţiei Naţionale 2026.
15:40
Bogdan Voina, fiul fostului mare jucător şi antrenor Radu Voina, şi-a anunţat candidatura la funcţia de preşedinte al FR Handbal, vineri, în ziua în care aniversează împlinirea a 47 de ani. ”Azi, de ziua mea, nu am nevoie de nimic, dar ştiu foarte bine de ce are nevoie handbalul nostru. Handbalul românesc are o voce. E timpul să o ascultăm. Împreună”, este mesajul său.
Acum 2 ore
15:20
Iranul şi SUA lansează în Oman negocieri indirecte, pe care Teheranul vrea să le limiteze la programul nuclear. Ele au intrat deja în ”faza a doua”, anunţă Teheranul # News.ro
Iranul şi Statele Unite au angajat vineri, în Oman, negocieri pe care Teheranul vrea să le limiteze la programul său nuclear, în timp ce Washingtonul lasă în continuare să planeze ameninţarea unei acţiuni militare în cazul unui eşec al diplomaţiei, relatează AFP.
15:10
FC Dinamo anunţă, vineri, că a ajuns la o înţelegere pentru încetarea, pe cale amiabilă, a raporturilor contractuale cu atacantul Stipe Perica.
15:10
Patronatele, după întâlnirea de la Guvern cu premierul Ilie Bolojan: Nu se poate vorbi despre relansare economică fără responsabilitate fiscal-bugetară. Sunt multe industrii care simt în prezent mugurii unei crize/ Ce spun despre reforma administrativă # News.ro
Reprezentanţii patronatelor au afirmat, după întrevederea de la Guvern cu premierul Ilie Bolojan, că nu se poate vorbi despre relansare economică fără discuţii desrep responsabilitate fiscal-bugetară. Potrivit lui Dan Şucu, preşedintele Confederaţiei patronale Concordia, acest lucru înseamnă că la acest moment sunt multe industrii care „simt mugurii unei crize”. Acest lucru se întâmplă şi în contextul unei „concurenţe neloiale”, a completat preşedintele IMM România, Florin Jianu. În privinţa reformei administrative, aflată pe ordinea de zi a discuţiilor de la Guvern cu patronatele şi sindicatele, Jianu a arătat că impactul bugetar aici este de 3,3 miliarde lei în acest an, dintr-un PIB de 375 de miliarde, adică mai puţin de 0,01% din PIB.
15:10
Poliţia Iaşi solicită sprijinul cetăţenilor pentru identificarea unor persoane care au încercat să fure bani din casieria unei firme/ Autorii au intrat cu feţele acoperite şi au imobilizat un agent de pază - VIDEO # News.ro
Inspectoratul de Poliţie Judeţean Iaşi a solicitat sprijinul cetăţenilor pentru identificarea unor persoane care au încercat, în luna septembrie, să fure bani din casiera unei firme din municipiul Iaşi. În imaginile surprinse de camerele de supraveghere apar trei bărbaţi cu feţele acoperite, poliţiştii arătând că aceştia au intrat în sediul firmei, au imobilizat un agent de pază care i-a prins, şi au forţat un sertar, dar nu au găsit bani.
15:00
Burleanu: Starea medicală a lui Mircea Lucescu s-a îmbunătăţit. Aşteptăm ca în zilele următoare să fie externat / Îşi doreşte încă o opinie medicală în ceea ce priveşte situaţia lui / În momentul de faţă suntem pregătiţi pentru orice scenariu # News.ro
Preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, a declarat, vineri, că starea medicală a selecţionerului Mircea Lucescu, internat de luni la Spitalul Universitar din Capitală, s-a îmbunătăţit şi că în zilele următoare tehnicianul va fi externat. Antrenorul îşi doreşte însă “încă o opinie medicală în ceea ce priveşte situaţia lui”, astfel că va face un control în afara ţării.
15:00
CSM face precizări referitoare la ”pretinsa restricţionare” a accesului procurorilor la aplicaţia ECRIS: Principalul argument, eliminarea riscului de a fi încălcată confidenţialitatea deliberării # News.ro
Principalul argument pentru restricţionarea accesului procurorilor la ECRIS, complementar cu acordarea accesului doar la dosarele şi informaţiile la care accesul este permis, potrivit legii, prin Dosarul Electronic Naţional, este acela de a elimina riscul de a fi încălcată confidenţialitatea deliberării, precizează CSM, apreciind că ”orice alte speculaţii sunt tendenţioase si nesocotesc rolul constituţional al puterii judecătoreşti, precum şi necesitatea de a asigura independenţa acesteia”.
14:50
BCR şi BERD finanţează compania NewCold cu câte 182,8 milioane de lei fiecare pentru dezvoltarea primului depozit frigorific complet automatizat din România # News.ro
Banca Comercială Română (BCR) şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) acordă fiecare o finanţare în valoare de 182,8 milioane de lei (36 milioane de euro) către NewCold Romania SRL, parte a grupului olandez NewCold Group, pentru dezvoltarea primului depozit frigorific la scară mare din România, complet automatizat şi integrat digital.
14:40
Patru cetăţeni turci, trimişi în judecată în cazul împuşcăturilor din vara anului trecut, din Centrul Vechi al Capitalei/ Ei sunt acuzaţi că au conceput un plan pentru a se răzbuna pe agenţi de pază ai unui local # News.ro
Patru cetăţeni turci au fost trimişi în judecată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti în dosarul împuşcăturilor din vara anului trecut, din Centrul Vechi al Bucureştiului. Ei ar fi conceput şi aplicat un plan pentru a se răzbuna pe agenţi de pază ai unui local. Unul dintre bărbaţi, instigat şi ajutat de ceilalţi, a tras, 13 şi 20 august 2025, cu pistoale letale de calibru 9 mm, deţinute fără drept, asupra unor persoane, fără a provoca victime.
14:40
Grupul BRD a realizat în anul 2025 un profit net de 1,546 miliarde lei, în creştere cu 6% faţă de anul 2024 # News.ro
BRD - Groupe Société Générale a realizat în anul 2025 un profit net de 1,546 miliarde lei, în creştere cu 6% faţă de anul 2024, când a fost 1,524 miliarde lei. De asemenea, venitul net bancar al Grupului BRD a totalizat 4,35 miliarde lei, în creştere cu 8% în 2025 faţă de anul precedent (4,032 miliarde lei în 2024), impulsionat atât de veniturile din dobânzi, cât şi de alte categorii de venituri.
14:30
Un cuplu ucis în casă într-un atac rus în regiunea Zaporojie, un băiat de 14 ani rănit, în 517 atacuri cu dronă în 15 localităţi. Câini, ucişi şi răniţi într-un adăpost. 12.000 de abonaţi şi o centrală termică, fără curent # News.ro
Un cuplu a fost ucis în casă, într-un atac rus cu dronă în regiunea Zaporojie (centru), a anunţat vineri, pe Telegram, Administraţia Militară regională, relatează AFP.
Acum 4 ore
14:20
Deţinut de la Penitenciarul Giurgiu, dat în urmărire naţională întrucât nu a revenit la locul de detenţie după o întrerupere a executării pedepsei/ Bărbatul, condamnat pentru viol şi lipsire de libertate, este considerat evadat # News.ro
Un deţinut de la Penitenciarul Giurgiu, condamnat pentru viol, distrugere şi lipsire de libertate, nu a revenit la locul de detenţie după o întrerupere de trei luni a executării pedepsei. El este considerat evadat şi a fost dat în urmărire naţională.
14:10
Kremlinul cataloghează negocierile de la Abu Dhabi drept ”foarte complexe”, dar ”constructive”. Noi negocieri, ”în săptămânile viitoare”, anunţă Kievul # News.ro
Negocierile Moscovei cu Kievul care au avut loc la Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite (EAU), în prezenţa americanilor, în vederea găsirii unei ieşiri din Războiul din Ucraina, au fost ”foarte complexe”, dar ”constructive”, apreciază vineri Kremlinul, relatează AFP.
14:10
Bărbat din Târgu Jiu, reţinut după ce a pretins că este avocat şi a indus în eroare persoane cărora le promitea redobândirea permiselor de conducere în instanţă # News.ro
Un bărbat de 66 de ani din Târgu Jiu a fost reţinut după ce, timp de trei ani, ar fi indus în eroare mai multe persoane, pretinzând că este avocat şi oferindu-le asistenţă juridică pentru redobândirea, în instanţă, a permiselor de conducere, în urma unor abateri rutiere. El primea sume între 300 de euro şi 3.500 de lei pentru aceste servicii.
14:10
Perechea Elena Zaharia/Darius Movileanu a câştigat, vineri, medalia de aur la dublu mixt la WTT Feeder Cappadocia 2026, competiţie de tenis de masă care se desfăşoară în Turcia.
14:00
TikTok încalcă Regulamentul privind serviciile digitale pentru modul în care creează dependenţă, a constatat Comisia Europeană # News.ro
Comisia Europeană a constatat, vineri, cu titlu preliminar, că TikTok încalcă Regulamentul privind serviciile digitale pentru modul în care creează dependenţă. Aceasta include funcţii precum scroll infinit, autoplay, notificări push şi sistemul său de recomandare extrem de personalizat.
14:00
Sibiu: Fratele celor doi copii care s-au înecat într-un pârâu, în localitatea Chirpăr, dat în plasament în regim de urgenţă # News.ro
Fratele celor doi copii care s-au înecat într-un pârâu, în localitatea Chirpăr, judeţul Sibiu, a fost dat în plasament în regim de urgenţă, în urma unei decizii a instanţei, la propunerea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC). El rămăsese singurul copil al familiei, întrucât alţi doi au murit anterior.
13:50
JO 2026: Japonia se asociază cu Meta pentru a-şi proteja sportivii pe reţelele de socializare # News.ro
În contextul în care ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Milano-Cortina va avea loc în această seară, Comitetul Olimpic Japonez a anunţat un parteneriat cu Meta pentru a monitoriza şi proteja astfel sportivii săi pe reţelele de socializare.
13:40
Cel puţin 11 morţi şi zeci de răniţi în Pakistan, într-o explozie la o moschee şiită, la Islamabad # News.ro
Cel puţin 11 persoane au fost ucise, iar alte 20 au fost rănite vineri într-o explozie, într-o moschee şiită din capitala pakistaneză Islamabad, anunţă poliţia pakistaneză, relatează AFP.
13:30
Academicieni, cercetători, profesori au transmis un apel către Parlament: "Adoptarea unei legi care să permită un număr nelimitat de mandate de preşedinte ar fi nepotrivită şi opusă spiritului Academiei" # News.ro
"Limitarea numărului de mandate în funcţii de conducere la cel mult două s-a dovedit a fi o măsură binevenită în lumea democratică, iar Academia Română trebuie să continue să fie un exemplu de manifestare şi apărare a valorilor democratice. Tocmai de aceea, adoptarea de către Parlament a unei legi care să permită un număr nelimitat de mandate de preşedinte al Academiei Române ar fi o măsură nepotrivită şi opusă spiritului Academiei", au transmis, vineri, semnatarii unui apel către Parlamentul României.
13:20
BBC: Lordul Peter Mandelson s-a oferit să-l ajute pe Epstein să obţină o viză rusească, în Franţa, pe care finanţistul pedofil plănuia să o folosească pentru a cunoaşte fete tinere la Moscova # News.ro
Lordul Peter Mandelson i-a propus lui Jeffrey Epstein să-l ajute să obţină o viză rusească, pe care finanţistul pedofil plănuia să o folosească pentru a cunoaşte fete tinere la Moscova, sugerează documente publicate de către Guvernul american, relatează BBC News.
13:20
Dâmboviţa: Explozie într-un apartament situat la parterul unui bloc din Titu/ 17 persoane au ieşit din clădire sau au fost evacuate # News.ro
O explozie s-a produs, vineri, într-un apartament situat la parterul unui bloc din Titu, judeţul Dâmboviţa, deflagraţia nefiind urmată de incendiu. Şaptesprezece persoane au ieşit din clădire sau au fost evacuate de pompieri. Până în prezent, nu au fost identificate victime.
13:10
Premierul Ilie Bolojan a transmis o scrisoare CCr pe tema legii referitoare la pensiile magistraţiilor, contestată de ICCJ: Comisia Europeană consideră neîndeplinit Jalonul 215, având ca efect pierderea de către România a sumei de 231 milioane de euro # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a transmis preşedintei Curţii Constituţionale a României, Simina Tănăsescu, o scrisoare referitoare la legea pensiilor magistraţilor, contestată de ICCJ şi asupra căreia Curtea urmează să se pronunţe în 11 februarie, în care o informează că, pe baza informaţiilor actuale, Comisia Europeană consideră neîndeplinit Jalonul 215, având ca efect pierderea de către România a sumei de 231 milioane de euro. „Totuşi, Comisia nu va transmite o scrisoare oficială de informare privind rezultatele evaluării înainte de data de 11 februarie 2026. De asemenea, Comisia va transmite aceste informaţii public doar după această dată, urmând să ia o decizie definitivă pe baza informaţiilor transmise de către autorităţile române”, precizează prim-ministrul în scrisoare.
13:10
Sfintele femei românce canonizate de Biserica Ortodoxă Română, proclamate într-o ceremonie la Catedrala Patriarhală # News.ro
Cele 16 Sfinte Femei Românce, canonizate în 2025 şi proclamate, vineri, într-o ceremonie la Catedrala Patriarhală din Bucureşti, sunt repere duhovniceşti importante din trecutul istoric al Bisericii Ortodoxe Române, "care ne arată, ca nişte mame spirituale ale poporului român, calea care duce către Hristos. Ele şi-au sfinţit viaţa prin smerenie şi dragoste de aproapele, prin credinţa lor puternică şi curajul mărturisitor, prin răbdarea necazurilor, prin nevoinţe şi rugăciune", a transmis BOR.
13:10
ANPC a găsit nereguli la peste 200 de operatori economici consiliaţi anterior/ 18 firme, închise temporar, până la remedierea deficienţelor/ Valoarea amenzilor depăşeşte 1,5 milioane de lei # News.ro
Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au găsit nereguli în urma verificării a peste 200 de operatori economici din toată ţara, aceştia fiind consiliaţi anterior. Echipele de control au dat amenzi de peste 1,5 milioane de lei, iar activitatea a 18 operatori economici a fost sistată temporar, până la remedierea deficienţelor. Printre neregulile găsite se numără produse expirate, insecte în spaţii de depozitare, produse de origine vegetală mucegăite.
13:00
Maşina de protocol condusă de preşedintele Klaus Iohannis, un Audi A6 3.2 FSI, este scoasă la licitaţie de Primăria Municipiului Sibiu. Autoturismul are un preţ de pornire de numai 1.000 de euro şi este inclus în selecţia evenimentului intitulat „Time to Bid - Licitaţia de Ceasuri & Accesorii de Lux” care este programat în 24 februarie, de la ora 18.00, şi se va desfăşura atât cu prezenţă fizică, la Palatul Cesianu-Racoviţă din Capitală (str. C.A. Rosetti nr. 5), cât şi online, pe platforma Artmark Live.
13:00
Un caz de pestă porcină africană la mistreţ a fost confirmat pe un fond de vânătoare din localitatea Oloşag, judeţul Timiş. Ca urmare, a fost convocată sedinţa cu toţi membrii Centrului Local de Combatere al Bolilor Timiş, unde au fost dispuse măsuri pentru prevenirea răspândirii bolii.
12:50
FRF anunţă, vineri, că biletele pentru meciul dintre naţionala României şi selecţionata Turciei, din martie, de la Istanbul, s-au epuizat în doar 20 de secunde.
12:50
12:40
România riscă un nou eşec strategic: Spania atrage muncitorii străini respinşi de legislaţia românească, oferind „amnistie pentru 500.000 de oameni”/ Avertismentul Patronatul Importatorilor de Forţă de Muncă # News.ro
Patronatul Importatorilor de Forţă de Muncă (PIFM) atrage atenţia asupra unui fenomen cu impact naţional major: România riscă să piardă forţa de muncă străină prezentă deja în ţară, în favoarea Spaniei, în contextul în care legislaţia naţională descurajează atât muncitorii, cât şi angajatorii. În timp ce Spania anunţă măsuri de legalizare pentru peste 500.000 de muncitori străini şi oferă stabilitate şi perspective clare de integrare, România continuă să aplice o strategie rigidă şi coercitivă, avertizează sursa citată.
12:40
Loturi de lapte praf Aptamil şi Milupa Milumil, retrase de la vânzare din cauza posibilei prezenţe a cereulidei # News.ro
Mai multe loturi de lapte praf pentru bebeluşi Aptamil şi Milupa Milumil au fost retrase de la vânzare din cauza posibilei prezenţe a cereulidei, o toxină. Persoanele care au aceste produse din loturile vizate sunt sfătuite să nu le folosească, iar dacă bebeluşul are simptome neobişnuite să se prezinte la medic de urgenţă.
12:30
Teatrul Griviţa 53 inaugurează Sala Studio cu premiera "Fade to Grey". Spectacolul deschide a doua scenă a teatrului şi totodată programul "Rezidenţe internaţionale".
Acum 6 ore
12:20
Studenţii sunt nemulţumiţi că premierul Ilie Bolojan, ministru interimar al Educaţiei, nu a dat curs cererii de audienţă, în contextul unor posibile noi tăieri în învăţământul superior: Semnalăm ignoranţa cu care tratează comunitatea/ Ce solicită aceştia # News.ro
Reprezentanţii studenţilor din România sunt nemulţumiţi că premierul Ilie Bolojan, care este şi ministru interimar al Educaţiei, nu a dat curs solicitării de audienţă pe care i-au adresat-o, în contextul informaţiilor din spaţiul public legate de noi tăieri programate în învăţământul superior. Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR) semnalează „ignoranţa cu care acesta tratează, în mod consecvent, una dintre comunităţile asupra cărora au fost luate măsuri drastice de austeritate”. ANOSR anunţă că întâlnirea solicitată a avut loc la Guvern cu Luciana Antoci, consilier de stat, căreia studenţii i-au prezentat revendicările lor: reducere la transportul feroviar pentru studenţi pe toate rutele, grăbirea operaţionalizării fondurilor europene pentru bursele studenţilor şi creşterea bugetului MEC.
12:20
CFR SA, anchetată de Consiliul Concurenţei în calitate de administrator al infrastructurii feroviare electrificate din România, pentru un posibil abuz de poziţie dominantă # News.ro
Consiliul Concurenţei anunţă că a declanşat o investigaţie privind un posibil abuz de poziţie dominantă al CFR SA, în calitate de administrator al infrastructurii feroviare electrificate din România. Inspecţii inopinate s-au desfăşurat şi la sediul Electrificare CFR SA, filială a CFR şi furnizorul de energie electrică de tracţiune în reţeaua feroviară.
12:20
Federaţia Română de Ciclism a anunţat începerea parteneriatului cu Campagnolo, brand italian de referinţă mondială în producţia de componente premium pentru ciclism. În urma acestui acord, Campagnolo devine partener tehnic al Federaţiei Române de Ciclism şi furnizor oficial de componente, susţinând performanţa şi dezvoltarea ciclismului de performanţă din România.
12:10
Anchetă a poliţiştilor după ce un bărbat de 81 de ani a fost găsit decedat în curtea spitalului din Medgidia / Bărbatul plecase de acasă cu zece zile înainte de a-i fi anunţată dispariţia / Pe corpul victimei nu au fost găsite urme de violenţă # News.ro
Poliţiştii au declanşat o anchetă după ce un bărbat în vârstă de 81 de ani a fost găsit decedat în curtea spitalului din Medgidia, iar pe corpul său nu au fost identificate urme vizibile de violenţă. Anchetatorii au stabilit că dispariţia sa a fost anunţată după zece zile de un membru de familie, care nu a dorit ca aceasta să fie mediatizată.
12:00
DNA: Negoiţă ar fi dispus lucrări de reparaţii, amenajare sau construcţie pe 11 străzi, fără documentele legale şi avize. El ar fi generat un risc semnificativ pentru siguranţa locuitorilor, determinat de posibilitatea afectării conductelor de gaze # News.ro
Procurorii DNA susţin că primarul Sectorului 3, Robert Negoiţă, ar fi provoat un prejudiciu de peste 900.000 de lei Primăriei după ce ar fi dispus construirea şi asfaltarea unei străzi de legătură. Totodată, el ar fi dispus să fie făcute lucrări de reparaţii, amenajare sau construcţie pe 11 străzi, fără documentele legale şi avize, inclusiv cele care trebuie emise de Transgaz. Astfel, el ar fi generat un risc semnificativ pentru siguranţa locuitorilor din zonă, determinat de posibilitatea afectării conductelor de gaze.
12:00
Tribunalul Constanţa a prelungit măsura arestului preventiv pentru primarul suspendat al Mangaliei cu încă 30 de zile / Decizia nu este definitivă # News.ro
Tribunalul Constanţa a prelungit, vineri, cu încă 30 de zile, măsura arestului preventiv pentru primarul suspendat al Mangaliei, Cristian Radu, urmând ca aceasta să fie verificată până cel târziu la data de 7 martie. Decizia instanţei nu este definitivă şi poate fi contestată la Curtea de Apel Constanţa.
12:00
Sportivii români la JO 2026: Vineri, sesiuni de antrenament în mai multe discipline, într-un ritm susţinut şi în condiţii specifice de concurs # News.ro
Programul de pregătire al sportivilor români la Jocurile Olimpice de iarnă Milano Cortina 2026 a continuat astăzi cu sesiuni de antrenament în mai multe discipline, într-un ritm susţinut şi în condiţii specifice de concurs, informează COSR.
11:50
Fostul preşedinte american Barack Obama şi fosta Prima Doamnă Michelle Obama, reprezentaţi ca maimuţe într-un videoclip postat de către Donald Trump pe Truth Social # News.ro
Fostul preşedinte american Barack Obama şi fosta Prima Doamnă Michelle Obama au fost reprezentaţi ca maimuţe, într-un montaj video conspiraţionist postat de către actualul preşedinte Donald Trump pe reţeaua sa Truth Social, pe tema alegerilor prezidenţiale din 2020, relatează AFP.
11:30
Agitaţia, impulsivitatea şi lipsa de concentrare la copii: ADHD sau reacţie la suprastimulare digitală? Cum putem interveni eficient # News.ro
Un număr tot mai mare de părinţi observă la copiii lor comportamente precum agitaţie constantă, dificultăţi de concentrare, impulsivitate sau iritabilitate crescută. În mod firesc, toate acestea duc cu gândul la ADHD, o tulburare de neurodezvoltare tot mai frecvent discutată în spaţiul public.
11:30
Luna Brâncuşi - Lucrări de George Apostu, Peter Jecza, Ovidiu Maitec, Ingo Glass, Vasile Gorduz, Paul Neagu, într-o expoziţie itinerantă de sculptură la Institutul Cultural Român # News.ro
O amplă expoziţie de sculptură realizată în cadrul ediţiei a VI-a a „Lunii Brâncuşi”, proiect iniţiat şi coordonat de Uniunea Artiştilor Plastici din România - Filiala de Sculptură Bucureşti, va fi deschisă marţi, de la ora 18.00, la Institutul Cultural Român din Bucureşti. Intrarea este liberă.
11:30
Fotbal: În grevă, Cristiano Ronaldo refuză în continuare să joace cu Al-Nassr şi va rata un nou meci # News.ro
Starul portughez Cristiano Ronaldo a decis să continue greva şi va rata meciul dintre echipa sa, Al-Nassr, şi Al-Ittihad, vineri, pentru a denunţa modul în care sunt gestionate transferurile în Arabia Saudită, relatează Le Figaro.
11:10
Cod roşu de inundaţii în judeţele Prahova şi Buzău/ Pe râul Nişcov pot fi depăşite cotele de pericol/ Pentru râurile Teleajen şi Milcov, din judeţele Prahova şi Vrancea, a fost instituit cod portocaliu, cu posibilă depăşire a cotelor de inundaţie # News.ro
Hidrologii avertizează, vineri, că a fost instituit Cod roşu de inundaţii pe râul Nişcov, un afluent al râului Buzău, în judeţele Prahova şi Buzău, cu depăşirea cotelor de pericol, ca urmare a precipitaţiilor înregistrate în ultimele ore, a celor prognozate şi a propagării unor viituri. Pentru râurile Teleajen şi Milcov, din judeţele Prahova şi respectiv Vrancea, a fost instituit cod portocaliu, fiind posibilă depăşirea cotelor de inundaţie.
11:10
Sibiu: Fosta parteneră a omului de afaceri Adrian Kreiner, reţinută în dosarul de omor în care două femei, din care una asistentă medicală, sunt suspectate că au ucis-o pe mama uneia dintre ele # News.ro
Fosta parteneră a omului de afaceri Adrian Kreiner, omorât în 2023, a fost reţinută, vineri, de procurorii şi poliţiştii din Sibiu în dosarul de omor deschis după ce două femei, între care o asistentă medicală din Cisnădie, sunt suspectate că au ucis-o pe mama uneia dintre ele. Femeia a fost reţinută pentru complicitate intelectuală după ce ar fi sfătuit-o pe fiica victimei ce combinaţie de sedative să folosească şi să distrugă dispozitivul de stocare a imaginilor de pe camerele de luat vederi.
