Mii de construcții ilegale ridicate pe litoralul românesc, vizate de Ministerul Mediului. ONG-urile amenință: „Ne gândim la protest”
Fanatik, 6 februarie 2026 18:50
Ministerul Mediului a publicat raportul referitor la construcțiile ilegale din anumite zone de pe litoralul românesc. Peste 4.000 de clădiri sunt vizate. ONG-urile de mediu sunt revoltate și amenință cu protest
Acum o oră
18:50
18:30
Oldies But Goldies, sâmbătă, 7 februarie, ora 10:30. Horia Ivanovici și Andrei Vochin, povești despre duelurile Dinamo – Craiova # Fanatik
La ediția de sâmbătă, 7 februarie, ora 10:30, a emisiunii ”Oldies But Goldies”, Horia Ivanovici și Andrei Vochin vor vorbi despre duelurile istorice dintre Dinamo București și Universitatea Craiova
Acum 2 ore
18:10
Ilie Bolojan, ținta tuturor nemulțumirilor. Sindicatele și administrația publică refuză tăierile premierului. Cine plătește pentru anii în care am trăit pe datorie: ”Vrem acum ca tăierile să fie la ceilalți” # Fanatik
Administrația și populația, în luptă pentru a evita reducerile lui Bolojan. „Toți am trăit pe datorie, dar vrem acum ca tăierile să fie la ceilalți”
18:00
Andreas Karo, gest inconștient în FC Argeș – Hermannstadt. A fost eliminat pentru un fault grosolan, nesancționat inițial de Colțescu. Video # Fanatik
Dorinel Munteanu a avut o primă repriză de coșmar la Mioveni. Antrenorul lui Hermannstadt a rămas fără Karo, eliminat pentru un gest stupid, iar FC Argeș a marcat un eurogol. „Neamțul” a dat imediat drumul la schimbări
18:00
Moment emoționant pentru Cristi Chivu la antrenamentul lui Inter! Românul s-a revăzut cu brazilianul care a rupt plasele în Serie A # Fanatik
Surpriză imensă pentru Cristi Chivu la antrenamentul lui Inter! Cine a venit să-l revadă pe antrenorul român
17:50
Românca participantă la Jocurile Olimpice de Iarnă a ajuns mentor pe Only Fans. “Mulți sportivi vin la mine ca să-i ajut!” # Fanatik
Viața sportivei născută la Sibiu s-a schimbat radical după ce a decis să-și monetizeze aparițiile pe o platformă dedicată adulților, devenind model și pentru alți performeri
17:30
O achiziție secretă făcută de Pentagon naște tensiuni uriașe. SUA au cumpărat din Israel arme extrem de periculoase, de sute de milioane de dolari. Ce sunt munițiile cu fragmentație # Fanatik
O achiziție controversată făcută de Pentagon în luna septembrie 2025, în mare secret, naște controverse uriașe: SUA au luat arme cu fragmentație din Israel. De ce sunt contestate
17:30
Nicușor Bancu a ajuns la 420 de meciuri în tricoul Științei. Căpitanul Craiovei a vorbit în cadrul unui interviu despre acest moment și situația din clasament, dar a refuzat să deschidă un subiect mult discutat.
Acum 4 ore
17:20
Ce mănâncă, de fapt, sportivii în cele șase sate olimpice în care sunt cazați. Preparatul gustos adorat și de români e la mare căutare: ”Cel mai bun pe care l-am mâncat vreodată” # Fanatik
Aproximativ 3.500 de competitori din 93 de țări sunt așteptați să se lupte pentru medalii, la JO de Iarnă 2026 Milano Cortina. Ce mănâncă, de fapt, sportivii în cele șase sate în care sunt cazați.
17:10
Assad i-a „omorât” pe toți înainte de Dinamo – Universitatea Craiova! Aplică „schema Alibec” pentru a se relaxa # Fanatik
Cum se relaxează Assad, atacantul de la Universitatea Craiova, înainte de derby-ul cu Dinamo. Vârful din Palestina a dat drumul la un live pe TikTok.
17:00
SCM Râmnicu Vâlcea, încă o lovitură pe piaţa transferurilor! Pivotul naţionalei Braziliei a semnat cu echipa lui Pera. Exclusiv # Fanatik
SCM Râmnicu Vâlcea atacă titlul în sezonul viitor. FANATIK a aflat că echipa lui Florentin Pera a semnat-o pe Tamires de Araujo, pivotul naţionalei Braziliei şi care evoluează din 2022 la Gloria Bistriţa.
16:50
Uluitor cât câștigă anual mama-agent a lui Kylian Mbappe! Mulți fotbaliști de la Real Madrid visează la această sumă # Fanatik
Fayza Lamari, mama lui Kylian Mbappe, câștigă sume exorbitante anual chiar de la fiul ei. Ce salariu primește de la golgheterul lui Real Madrid și ce vedete ale echipei câștigă mai puțin
16:40
Jucătorul care a „surprins tot cartierul” e pregătit să semneze pe încă un sezon cu FCSB. Exclusiv # Fanatik
Vești excelente dinspre FCSB după victoria cu FC Botoșani, care i-a apropiat pe roș-albaștri la două puncte de play-off. Unul dintre fotbaliștii campioanei e gata să semneze pe încă un sezon
16:30
Premier League, spectacol în etapa a 25-a pe Voyo! Manchester United-Tottenham și Liverpool-Manchester City sunt atracțiile principale # Fanatik
Etapa cu numărul 25 din Premier League pregătește un show de zile mari pentru abonații Voyo! Ne așteaptă zece dueluri spectaculoase în cel mai bun campionat al lumii. Cum arată programul din acest weekend
16:20
Valentin Ţicu, debut la Dinamo! Şefii “câinilor”, încredere maximă: “Primeşte ceea ce merită. Va redeveni jucătorul de care toată lumea vorbea” # Fanatik
Moment important, miercuri, la Ovidiu, în meciul Farul - Dinamo. În ultimele minute ale partide, la oaspeți s-a consemnat debutul lui Valentin Ţicu. Ce spun șefii ”câinilor” despre tânărul fundaș.
16:00
SuperLiga, live blog etapa 26. FC Argeș – FC Hermannstadt, de la ora 17:00. Echipa de start aleasă de Dorinel Munteanu. Ce se întâmplă cu Dennis Politic # Fanatik
Etapa cu numărul 26 din Superliga debutează vineri seara, odată cu meciul dintre FC Argeș și Hermannstadt. Toate informațiile importante despre această rundă le puteți găsi aici.
15:50
Cum erau furate datele românilor pe site-ul lui Călin Georgescu. Judecătorii descriu mecanismul: detalii din dosar # Fanatik
Călin Georgescu nu a prezentat ”o explicație rațională” pentru care datele utilizatorilor au fost colectate pe site-ul său fără știința acestora, spun judecătorii de la Tribunalul Ilfov
15:40
Impactul raportului din SUA, în România: oamenii sunt influențați de știrile false. INSCOP: „Unii politicieni de la noi și-au denigrat propria țară” # Fanatik
Raportul provizoriu al consilierilor majorității care lucrează în Comisia Juridica din Camera Reprezentanților a SUA a făcut valuri în țara noastră. Românii cred că sunt influențați de știrile false, arată INSCOP
15:30
Simona Halep, primele critici dure la un an după ce s-a lăsat de tenis. Ce o nemulțumește pe fosta lideră WTA # Fanatik
Simona Halep vorbește deschis, la un an de la retragerea din tenis, despre lipsa unui sistem care să vină în sprijinul copiilor care vor să facă un sport. Critici pentru statul român.
Acum 6 ore
15:20
Hermannstadt, anunț oficial despre Dorinel Munteanu, după doar o victorie în 6 meciuri: „Suntem la retrogradare de când a început campionatul” # Fanatik
FC Hermannstadt i-a decis viitorul lui Dorinel Munteanu. „Neamțul” a obținut o singură victorie în cele 6 meciuri în care s-a aflat pe banca sibienilor.
15:10
Veste-bombă de la FSCB: nici Mihai Popescu nu credea așa ceva! „Într-o lună va fi pe teren”. Exclusiv # Fanatik
Mihai Popescu a suferit o ruptură a ligamentelor încrucişate în meciul cu Austria. Recuperarea fundaşului de la FCSB decurge extraordinar şi poate fi apt pentru barajul cu Turcia.
15:10
Soția nepotului lui Robert Negoiță, angajată la Primăria Sectorului 3. Ce afaceri învârte Fabian Manolache în ”curtea” edilului și câți bani a făcut în ultimii ani # Fanatik
FANATIK prezintă informații uluitoare despre apropiații lui Robert Neogiță: nepotul - afaceri de milioane, soția nepotului - angajată la Primăria Sectorului 3
14:50
Ministrul Apărării, anunț șoc pentru Steaua după ce a aflat cât se cheltuie în Ghencea: „Le reduc bugetul!” # Fanatik
Ministrul Apărării Naționale, anunț de maxim interes despre situația de la Steaua: „Sunt în curs două investigații”
14:30
Răzvan Burleanu, prima declarație despre Mircea Lucescu. Cine stă pe banca României împotriva Turciei # Fanatik
Președintele Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, a oferit ultimele detalii despre stare de sănătate a lui Mircea Lucescu și intențiile din viitorul apropiat. Pe cine se bazează România la barajul cu Turcia
14:20
Ce a găsit o tânără într-o baie din satul olimpic? Obiectul banal care a uimit-o, mulți români știu de el # Fanatik
O sportivă care va concura la Jocurile Olimpice de iarnă a rămas surprinsă de un articol neobișnuit. A avut o reacție încărcată de stupoare, dar și de amuzament.
14:00
Părinții din Chirpăr au rămas și fără al cincilea copil, la nici 24 de ore de la înmormântarea fraților Diana și Tibi. Decizie de ultimă oră în tragedia de la Sibiu # Fanatik
Momente dificile pentru părinții din Chirpăr care au pierdut patru copii în 2 ani: au rămas și fără al cincilea, cel în vârstă de trei ani, mezinul familiei
13:50
Radu Drăgușin a primit vestea cea mare. În ce competiție va juca fundașul român. Antrenorul s-a decis în privința apărătorului central de la Tottenham.
13:30
Giovanni Becali a dezvăluit, la FANATIK, ce mesaj a primit de la selecționerul Mircea Lucescu, aflat în spital. Care este starea de sănătate a tehnicianului de 80 de ani.
Acum 8 ore
13:10
Părintele armatelor de mercenari ale lui Putin, împușcat la Moscova. Cine are interes să-l lichideze pe adjunctul spionajului militar rus # Fanatik
Generalul considerat eminența cenușie a operațiunilor speciale rusești și creatorul grupării Wagner a fost ținta unui atentat la Moscova, într-un context tensionat între servicii.
13:00
Decizie importantă luată de Eugen Neagoe înaintea Primvs Derby! Pe cine a scos din lot antrenorul Petrolului # Fanatik
Rapid-Petrolul se joacă diseară, de la ora 20.00, în Giulești, tehnicianul giuleștenilor luând o hotărâre cu greutate în vestiarul formației sale
12:50
Super-Gigi, cotă 1.128 de pentru etapa din week-end. Pont surprinzător la Rapid – Petrolul! # Fanatik
Super Gigi a dat ponturile pentru etapa din weekend din SuperLiga. Pont surprinzător la Rapid - Petrolul, solist la Oţelul - FCSB şi echilibru în derby-ul de pe Arena Naţională.
12:40
Sorin Cârțu, prima reacție după ce Tribunalul i-a dat dreptate lui Adrian Mititelu în privința palmaresului Craiovei: „Am luat foc în ședința aia”. Exclusiv # Fanatik
Sorin Cârțu, președintele de onoare de la Universitatea Craiova, a reacționat prompt după ce Tribunalul i-a dat dreptate lui Adrian Mititelu în privința palmaresului „Științei”
12:30
Cristi Balaj analizează ultimele arbitraje la meciurile FCSB: „De ce nu le-a crescut tensiunea când au ratat 11 metri?”. Ce spune de penalty-ul cerut la Olaru. Exclusiv # Fanatik
Fostul președinte de la CFR Cluj, Cristi Balaj, a analizat ultimele arbitraje de la meciurile celor FCSB. Ce spune acesta despre penalty-ul cerut de roș-albaștri la Olaru, în meciul cu FC Botoșani.
12:00
Inter, decizie de ultimă oră! Ce se întâmplă cu Cristi Chivu după ce Real Madrid s-a interesat de el # Fanatik
Decizia luată de oficialii de la Inter Milano după ce Real Madrid s-a interesat de Cristian Chivu. Antrenorul român este pe lista scurtă a echipei de pe Bernabeu.
11:50
Cum și-a bătut joc STB de o investiție de două milioane lei. Societatea, sabotată chiar de Primăria Capitalei # Fanatik
Cum și-au bătut joc de banii publici Primăria Capitalei și STB SA. Povestea absurdă a unei achiziții de milioane de lei, bani aruncați pe apa sâmbetei după ce instituțiile din Capitală s-au sabotat reciproc
11:40
Mihai Stoica a dezvăluit motivul pentru care Daniel Bîrligea nu a fost la interviuri după FCSB - FC Botoşani 2-1. Managerul campioanei susţine că atacantul nu a dorit să vorbească.
11:30
Mihai Stoica a vorbit despre ziua decisivă pentru noul atacant de la FCSB: „Alt profil decât Bîrligea”. Exclusiv # Fanatik
Mihai Stoica a dat cărțile pe față după FCSB - FC Botoșani 2-1. Președintele C.A. al roș-albaștrilor a vorbit despre atacantul care poate veni la campioana României. Cu ce diferă de Daniel Bîrligea
Acum 12 ore
11:10
Alarmă la FCSB cu Juri Cisotti și Daniel Graovac! „Sperăm să poată interveni Marijana”. Exclusiv # Fanatik
Juri Cisotti şi Daniel Graovac s-au accidentat în meciul FCSB - FC Botoşani 2-1. Din informaţiile noastre, Cisotti are şanse minime să joace la Galaţi.
11:00
„Ce a făcut el, nu are nicio explicație”. Omul care l-a înfuriat pe Meme Stoica după FCSB – FC Botoșani 1-0. Ce măsuri va lua. Exclusiv # Fanatik
FCSB a învins pe FC Botoșani și s-a apropiat de locurile de play-off. În ciuda succesului, Meme Stoica este extrem de supărat. Cine este omul aflat joi seara pe teren care l-a înfuriat pe conducătorul campioanei.
10:40
Moment ciudat în timpul unui meci de tenis. Jucătorul de pe locul 38 ATP a fost eliminat. A pierdut meciul după ce și-a verificat telefonul mobil. Ce s-a întâmplat, de fapt.
10:30
Dani Coman, frustrat după cele două eșecuri la rând cu FC Argeș! Cum vede lupta la play-off: “Echipa care câștigă derby-ul Clujului va intra, cealaltă nu” # Fanatik
După un început de 2026 cu 6 puncte din duelurile cu FCSB și Metaloglobus, FC Argeș s-a stins și a înregistrat tot atâtea eșecuri. Cum vede Dani Coman, președintele piteștenilor, lupta la play-off.
10:10
Dănuț Lupu, acid după revenirea “câinilor” la Ovidiu: “Dinamo a câștigat cu două goluri norocoase!” # Fanatik
Fostul mare fotbalist Dănuț Lupu nu a fost impresionat de victoria lui Dinamo cu Farul. Acesta este de părere că alb-roșii au câștigat cu două goluri norocoase.
10:00
Antoine Baroan, accidentare horror chiar la debutul în Portugalia. Toți jucătorii au fost îngroziți! Video # Fanatik
Antoine Baroan este urmărit de ghinioane de la venirea la Rapid. După ce a fost scos din lotul lui Costel Gâlcă, francezul și-a rupt piciorul chiar la debutul pentru noua sa echipă. Cum s-a întâmplat totul
09:50
Cum vor să salveze guvernanții producția de cărbune a țării. Intrarea României în război, scenariul luat în calcul # Fanatik
România s-a angajat să stopeze producția de cărbune în 2025, dar a obținut o păsuire de la Comisia Europeană. Cu toate astea, guvernanții vor să exploateze zăcămintele de huilă și lignit și după 2029.
09:40
Horia Ivanovici, 1 la 1 cu Ioan Becali la Giovanni Show, vineri, 6 februarie, ora 17:30. Cel mai cunoscut impresar din România analizează transferurile din această iarnă # Fanatik
Vineri, 6 februarie, de la ora 17:30, va avea loc o nouă ediție a super-podcastului GIOVANNI SHOW, unde Horia Ivanovici va sta față în față cu Ioan Becali.
09:20
Dănuţ Lupu, veşti bune despre Mircea Lucescu: „Este ca un copil! Nu are stare. Doctorul îi spunea să stea în casă, el a ieşit să se plimbe”. Când va fi externat # Fanatik
Vești extraordinare despre Mircea Lucescu! Dănuț Lupu a dat detalii de ultimă oră despre starea de sănătate a selecționerului României, care nu mai are răbdare până la barajul cu Turcia
09:20
Ceremonia de deschidere a JO 2026 de la Milano - Cortina: locație, oră, concept și momentele așteptate de toți fanii. Totul, într-un ghid rapid pregătit de FANATIK.
09:10
Cum a ajuns fotbalul un business de miliarde de euro. Analiză pe baza raportului UEFA: sumele puse în joc sunt amețitoare # Fanatik
Fotbalul nu mai este deja de mult timp doar un joc sau un sport, ci o industrie colosală în care se învârt sume astronomice! Cum s-a ajuns aici, într-o analiză pe baza ultimului raport financiar făcut de UEFA
08:50
Românul care a fost în vestiarul lui Manchester United cu o zi înainte de tragedia din 1958: „Te salută un prieten” # Fanatik
Cine este antrenorul român care a intrat în vestiarul lui Manchester United şi a vorbit cu vedetele "Busby Babes" cu o zi înainte de tragedia din 1958.
