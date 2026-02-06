Recunoști vedeta din imagine? În prezent este unul dintre cei mai îndrăgiți oameni de televiziune
Click.ro, 6 februarie 2026 19:30
Vedeta din imagine este un cunoscut prezentator TV și om de radio din Televiziune, cu un succes remarcabil în cariera sa. De asemenea, telespectatorii îl văd des pe micile ecrane, în cadrul unei emisiuni televizate de la Pro TV. Ți-ai dat seama despre cine e vorba?
• • •
Acum 30 minute
19:30
Acum o oră
19:10
Ce mănâncă sportivii la Jocurile Olimpice de iarnă 2026 pentru a rămâne în formă maximă: „Aici nu e restaurant cu stele Michelin” # Click.ro
Sportivii care participă la Jocurile Olimpice de iarnă din 2026 au parte de o ofertă culinară variată în cele șase sate olimpice unde sunt cazați, iar organizatorii promit meniuri adaptate cerințelor nutriționale ale sportivilor de performanță, potrivit agenției Reuters.
Acum 2 ore
18:40
Adi Vasile face primele declarații despre nunta cu Delia. Cum va arăta evenimentul mult așteptat: „Ne dorim un mix între tradițional și modern” # Click.ro
Adi Vasile (43 de ani), noul prezentator al emisiunii Survivor 2026, traversează o perioadă importantă a vieții sale. Nu doar că se bucură de succes pe plan profesional, dar urmează să se căsătorească cu logodnica sa, Delia, pe care a cerut-o de soție în anul 2024.
18:40
Motive de bucurie pentru Loredana! Elena Boncea, fiica vedetei, joacă în musicalul „Invizibilii”: „Are un costum fabulos” # Click.ro
Elena Boncea (28 de ani), fiica Loredanei Groza (55 de ani), are un motiv de bucurie în acest weekend.
18:40
Revine Mircea Lucescu pe teren, după externare? Rică Răducanu își laudă nașul în vârstă de 80 de ani: „Era om serios, nu mergea cu noi la gagici” # Click.ro
Revine Mircea Lucescu, pe teren, după externare? Rică Răducanu își laudă nașul: „Om serios, nu mergea cu noi la gagici”
18:10
Averea lui Cristi Chivu, afectată de investiții neinspirate. În ce situație se află acum antrenorul lui Inter # Click.ro
Retras din activitatea de jucător după o carieră de succes în campionate de top ale Europei, Cristi Chivu a intrat în lumea afacerilor cu ambiția de a-și multiplica veniturile obținute pe teren.
Acum 4 ore
17:50
Divertis are interzis pe micul ecran: „Nu ne acceptă la tv din cauza conținutului politic.” Unde vor juca, de fapt: „Banii se câștigă greu” # Click.ro
Divertis are interzis pe micul ecran: „Nu ne acceptă la tv din cauza conținutului politic” Unde vor juca: „Banii se câștigă greu
17:40
Ziua mondială fără telefon mobil. Ce mesaj important are actrița Laura Cosoi: „Viața se întâmplă aici, nu pe ecran” # Click.ro
Laura Cosoi (44 de ani) sărbătorește Ziua mondială fără telefon mobil. Într-o lume în care tehnologia a devenit indispensabila pentru mulți dintre noi, există persoane care renunță deseori la utilizarea excesivă a telefonului mobil. Actrița a decis și ea ca ziua această să fie dedicată mai mult soci
17:10
Locul spectaculos din România care rezistă la 126 de ani după ce a fost construit în Franța. Ce mistere ascunde cel mai impunător viaduct de pe Valea Oltului # Click.ro
Cel mai spectaculos viaduct de pe Valea Oltului, ridicat la sfârșitul secolului al XIX-lea, continuă să impresioneze și astăzi prin soliditatea și eleganța sa.
17:00
Cătălin Măruță, cu lacrimi în ochi la ultima ediție a emisiunii de „La Măruță”: „Fiecare știm ce problemă avem și ce ne doare” # Click.ro
Cătălin Măruță (48 de ani), cunoscutul prezentator TV, a fost copleșit de emoții astăzi, 6 februarie, odată cu difuzarea ultimului episod al emisiunii „La Măruță”. Se încheie astfel un capitol frumos și plin de provocări în cariera sa, iar vedeta a simțit nevoia să transmită câteva cuvinte.
17:00
Care sunt calitățile oamenilor care preferă să poarte negru. De ce avem instinctiv mai multă încredere în ei # Click.ro
Să fim sinceri: există un sentiment aparte atunci când alegi să te îmbraci complet în negru, fără compromisuri, fără să te mai gândești la alte culori sau combinații complicate. Dintr-o dată, percepția celor din jur se schimbă, iar modul în care interacționează cu tine capătă o subtilitate pe care n
17:00
Horoscop sâmbătă, 7 februarie. Scorpionii își schimbă destinul cu 180 de grade, Gemenii iubesc din nou, iar Fecioarele primesc un cadou # Click.ro
Horoscop sâmbătă, 7 februarie. Scorpionii își schimbă destinul cu 180 de grade, Gemenii iubesc din nou, iar Fecioarele primesc un cadou.
16:40
Ozkan Akbaba, rol principal în „La marginea lumii”, noul serial PRO TV: „Apa era rece ca gheața! După 2 minute, corpul meu a început să ardă!” # Click.ro
Click! vă prezintă imagini exclusive de la filmările serialului „La marginea lumii”, difuzat din 9 februarie la Pro TV.
16:40
Cine îl înlocuiește pe Robert Negoiță la Primăria Sectorul 3. A terminat liceul în 2011 cu specializarea tehnician mecatronist # Click.ro
Primăria Sectorului 3 rămâne fără primar pentru următoarele 60 de zile, după ce DNA i-a interzis lui Robert Negoiță să își exercite atribuțiile. Decizia a fost luată în cadrul controlului judiciar impus lui Negoiță,
Acum 6 ore
15:40
El este bărbatul care a murit de șase ori: „M-au dus la morgă, dar m-am trezit” Povestea incredibilă a lui Ismail Azizi # Click.ro
Există povești care par imposibile, dar care se întâmplă cu adevărat. Ismail Azizi, un bărbat din Tanzania, este unul dintre oamenii ale căror experiențe sfidează logica și medicina! A murit și a revenit la viață de șase ori. În loc să fie privit ca un miracol, Azizi a fost respins și temut de comun
15:20
O femeie obsedată de Feng Shui a provocat mai multe accidente într-o curbă periculoasă. Motivul pentru care muta constant oglinda de trafic # Click.ro
Nenumărați oameni din întreaga lume se ghidează după sfaturile Feng Shui, pentru a crea o atmosferă cât mai armonioasă în jurul lor. Însă, atunci când este dus la extrem, acest interes poate avea consecințe teribile pentru toți din jur.
15:20
Audiență-record pe Netflix: creștere de peste 13.000% pentru documentarul rival al Melaniei Trump, chiar în ziua lansării # Click.ro
Documentarul „Melania”, lansat în cinematografele din întreaga lume cu un buget uriaș, a fost retras din multe săli după ce nu s-a vândut niciun bilet. În același timp, „Becoming”, despre fosta Primă Doamnă Michelle Obama,
15:10
Gabriela Cristea, apariția cu care a încins internetul! Fustă scurtă și look îndrăzneț după ce a slăbit considerabil # Click.ro
După o perioadă în care s-a concentrat pe sine și pe echilibrul personal, Gabriela Cristea a revenit în atenția publicului cu o apariție diferită față de cele cu care și-a obișnuit publicul. Mai suplă și cu un stil vestimentar schimbat, prezentatoarea TV a ales o ținută care a pus în evidență transf
15:00
Cele 3 zodii protejate de Divinitate în această primăvară. De la 1 martie, viața lor se schimbă radical în bine și primesc numai miracole # Click.ro
Deja începem să înaintăm tot mai mult spre primăvară, iar odată cu acest anotimp, nu numai natura va renaște, ci și nativii acestor trei zodii. Divinitatea le va fi alături la fiecare pas, iar viața lor se va schimba radical de-a lungul primăverii.
15:00
Maria Ciobanu și Sofia Vicoveanca au păpuși cu chipul lor: „Nu m-am considerat vreo frumusețe.” Gheorghe Turda: „Seamănă leit cu ele!” # Click.ro
Maria Ciobanu și Sofia Vicoveanca au păpuși cu chipul lor: „Nu m-am considerat vreo frumusețe.” Gheorghe Turda: „Seamănă leit cu ele!”
14:30
Eclipsa solară 2026. Aceste 4 zodii vor fi literalmente magneți de bani, începând cu 17 februarie. Te numeri printre ei? # Click.ro
Pe 17 februarie, cerul va fi scena unui fenomen spectaculos: o eclipsă solară inelară, în care Luna nu acoperă complet Soarele, lăsând în jurul său un cerc luminos, aproape hipnotic.
14:20
O criză fiscală pune stăpânire pe Flămânzi, oraș din Botoșani, după ce autoritățile au majorat recent impozitele locale. Mulți locuitori spun că sumele sunt prea mari pentru buzunarele lor și refuză să le plătească, în timp ce administrația locală caută soluții pentru a evita escaladarea tensiunii.
14:20
Din garaj abandonat, la casă de vis. Cum a transformat un cuplu un spațiu uitat într-o locuință de familie # Click.ro
Uneori, poveștile incredibile se ascund chiar sub nasul nostru. Un cuplu din Anglia a demonstrat că orice spațiu uitat poate deveni o locuință de vis, transformând un garaj abandonat de peste zece ani într-o casă modernă, perfectă pentru familie. Renovarea spectaculoasă a atras atenția a milioane de
Acum 8 ore
13:40
George Simion, vizat de acuzații deosebit de grave. „Băut”, ar fi făcut lobby pentru scoaterea României din Visa Waiver # Click.ro
Dragoș Sprînceană, om de afaceri român stabilit în Statele Unite și apropiat al lui Donald Trump, lansează acuzații grave împotriva liderului AUR, George Simion. Într-o postare pe X, vineri, 6 februarie, Sprînceană
12:50
Gabi Tamaș, despre momentele critice din căsnicia sa. Soția a vrut să-l părăsească de mai multe ori: „Eu eram de vină” # Click.ro
Deși este cunoscut în întreaga țară pentru cariera sa în fotbal, Gabi Tamaș rămâne o personalitate care atrage atenția și prin sinceritatea cu care vorbește despre viața sa. Fostul sportiv nu se ferește să dezvăluie momentele dificile, relațiile apropiate sau lecțiile învățate de-a lungul anilor, ar
12:20
Paradisul în care mașinile sunt interzise! Turiștii pot ajunge doar pe jos sau cu barca în această destinație din Europa # Click.ro
Între Milano și Veneția se ascunde o mică bijuterie a Italiei: Monte Isola, cea mai mare insulă locuită de pe un lac din Europa. Departe de agitația turistică, locul oferă peisaje de poveste, sate pescărești liniștite și trasee de plimbare de-a lungul lacului, toate fără zgomotul mașinilor. În aprop
12:10
Reținere șoc în dosarul fiicei care și-a omorât mama. Fosta parteneră a omului de afaceri Adrian Kreiner, implicată # Click.ro
O nouă turnură șocantă a avut loc în cazul crimei din Sibiu: fosta parteneră a omului de afaceri Adrian Kreiner, ucis în 2023, a fost reținută vineri de procurorii și polițiștii sibieni în dosarul în care două femei sunt suspectate că au ucis-o pe mama uneia dintre ele. Femeia, în vârstă de 40 de an
12:00
Aceste patru fructe nu trebuie decojite niciodată. Sunt gustoase și foarte bune pentru sănătate # Click.ro
De multe ori, primul lucru pe care îl facem atunci când consumăm fructe este să scăpăm de coajă. Însă, experții spun că există unele situații în care acest obicei este o greșeală. Cojile acestor fructe sunt foarte bogate în nutrienți și ar trebui consumate alături de restul fructului.
12:00
Românul care a participat la măsurarea celui mai lung șarpe sălbatic din lume. „Baroneasa” impresionează prin dimensiuni uriașe # Click.ro
Un explorator bihorean stabilit în Bali de aproape 20 de ani a ajutat la documentarea unui record impresionant recunoscut de Guinness World Records. Radu Frențiu, originar din Beiuș, a fost parte din echipa care a măsurat pitonul reticulat femelă numit „Baroneasa”, considerat cel mai lung șarpe sălb
Acum 12 ore
11:30
Furtună de reacții la o fotografie „incredibil de rasistă” postată de Trump cu Barack și Michelle Obama ca maimuțe # Click.ro
O postare a președintelui Donald Trump pe Truth Social a provocat un val de indignare pe rețelele sociale. Clipul, în care Barack și Michelle Obama apar cu fețele pe corpuri de maimuță, a declanșat o reacție furioasă pe rețelele sociale.
10:50
Călugărul bucătar Efrem Băndărică dezvăluie secretul tăiețeilor de casă: „Răbdarea ține loc de drojdie” # Click.ro
Călugărul bucătar Efrem Băndărică, de la Mănăstirea Dervent, dezvăluie secretul tăiețeilor de casă. Cu ingrediente simple și multă răbdare, părintele arată cum rețeta tradițională poate fi un adevărat deliciu, iar experiența sa a stârnit reacții și amintiri frumoase din partea internauților.Bucătar
10:50
Filmul din 2007 care domină topul preferințelor de pe Netflix. Distribuția este plină de actori renumiți # Click.ro
Este un film care s-a lansat cu aproape două decenii în urmă și care, la momentul lansării, nu s-a bucurat de prea multă popularitate.
10:40
„Să tacă armele, încep Jocurile Olimpice”. Va fi respectat armistițiul Greciei antice în perioada JO de la Milano-Cortina? # Click.ro
În Grecia antică, Jocurile Olimpice erau însoțite de un armistițiu sacru, menit să oprească războaiele și să permită desfășurarea competițiilor în siguranță. Aceeași idee este invocată astăzi, odată cu startul Jocurilor Olimpice de iarnă
10:30
Dieta Andreei Esca. Ce alimente a exclus din meniul ei și cum se menține în formă prezentatoarea Pro TV # Click.ro
De peste trei decenii, Andreea Esca este una dintre cele mai apreciate și iubite prezentatoare TV din România. Pe lângă profesionalism, știrista a atras atenția și prin stilul său elegant și silueta impecabilă, pe care o menține constant printr-un regim alimentar disciplinat și sport regulat. Cum a
10:00
Mădălin Șerban și Dilinca, eliminații de la Power Couple. Când s-au panicat cel mai tare în competiția de la Antena 1: „Aveam impresia că o să mă trezesc înconjurată de...” # Click.ro
Mădălin Șerban și Dilinca au fost eliminați de la Power Couple 2026 după un duel final cu familia Zmărăndescu.
09:40
Motivele surprinzătoare care explică senzația constantă de frig. Când trebuie cerută opinia unui medic # Click.ro
Mai mult ca sigur că multora dintre noi ni s-a întâmplat să simțim că ne este frig, deși temperatura din jur era una ridicată și nicio altă persoană nu s-a confruntat cu această problemă.
09:40
Din ce trăiește acum Mircea Solcanu: „Sunt angajat atât cât îmi permite legea, să nu îmi pierd pensia și încadrarea” # Click.ro
Mircea Solcanu (49 de ani) e fericit că a revenit la radio, prima lui iubire.
09:40
Ploile abundente din ultimele ore au provocat probleme serioase în județul Buzău, unde mai multe drumuri au fost afectate de aluviuni și alunecări de teren. Un drum comunal din Tisău a fost blocat complet, iar circulația a fost restricționată
09:30
Pâinea cu cea mai mare concentrație de arsenic și la ce simptome trebuie să mergem urgent la medic # Click.ro
Alegerea unor produse alimentare considerate „mai sănătoase” nu este întotdeauna lipsită de riscuri. Unele alternative promovate intens pot ascunde probleme mai puțin cunoscute, legate de compoziția lor reală. Specialiștii avertizează că anumite ingrediente
09:30
Jumătate din cazurile de demență se datorează stilului de viață nesănătos. La ce concluzie au ajuns medicii din Suedia # Click.ro
Experții avertizează că numărul persoanelor care se confruntă cu demență ar urma să se dubleze în următorii 25 de ani. Iar în timp ce multe dintre aceste cazuri se datorează factorilor genetici, medicii spun că aproape jumătate dintre cazurile de demență se datorează stilului de viață.
09:30
Ce spune Andrei Bănuță despre presupusa relație cu Mira. Sunt sau nu un cuplu? „Există o chimie între noi” # Click.ro
După zvonurile care au circulat în mediul online, Andrei Bănuță lămurește relația pe care o are cu Mira. Artistul recunoaște că între ei există o chimie specială, dar explică că este una muzicală și că nu este vorba despre o legătură amoroasă.
09:30
Antonela Pătruț, de la „Insula Iubirii” la „Survivor”?! Ar da iubita milionarului Arpad Paszkany luxul din Marbella pe experiența din junglă? „Îmi place ideea de evoluție” # Click.ro
Antonela Pătruț, iubita lui Arpad Paszkany, ne-a dezvăluit în ce măsură ar tentat-o acum să revină la tv într-un un show de supraviețuire precum „Survivor”.
09:20
Dorobanțu s-a mutat cu iubita într-un apartament de lux cu banii câștigați la „Casa Iubirii”! Sunt gata să facă următorul pas? Naomi: „Are lipici, te atrage ca un magnet” # Click.ro
Naomi și Dorobanțu, câștigătorul sezonului 4 de la „Casa Iubirii”, s-au mutat, recent, într-un apartament de lux din zona de nord a Capitalei.
09:20
De ce nu merge niciodată soțul lui Emily Burghelea la club?! Nici fața nu și-a arătat-o până la botezul celui de-al treilea copil! „Suntem genul acela de oameni” # Click.ro
Andrei, soțul lui Emily Burghelea, nu este fan cluburi de noapte.
09:20
Sofia Vicoveanca, la o lună după infarct. Cum se simte artista și ce hotărâre importantă a luat: „Mai apare câte o problemă” # Click.ro
Sofia Vicoveanca trece printr-o perioadă de recuperare după ce a suferit un infarct la începutul lunii ianuarie. Îndrăgita artistă de muzică populară a decis să stea o perioadă mai lungă la fiul său din București, pentru a evita naveta și a se concentra pe refacerea stării de sănătate.
09:10
16 românce intră azi în rândul sfinților. Cine sunt acestea? Ceremonia de canonizare o să fie oficiată de Patriarhul Daniel # Click.ro
Astăzi, 16 românce cu viață sfântă intră oficial în rândul sfinților Bisericii Ortodoxe Române. Ceremonia de canonizare va fi oficiată de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, înconjurat de ierarhii Sfântului Sinod, la Catedrala Patriarhală din București.
08:50
Cum arară luxul extrem în trenul Eastern&Oriental Express. Bucătăria, cel mai important punct de atracție # Click.ro
Considerat cel mai luxos tren din Asia de Sud-Est, Eastern & Oriental Express oferă o experiență de călătorie rară, dedicată turiștilor care caută rafinament absolut. Plecând din Singapore, trenul străbate Malaezia pe rute atent alese
08:20
Imaginea Prințesei Diana este strâns legată de eleganța britanică, de ritualurile riguroase ale Casei Regale și de celebra oră a ceaiului de după-amiază.
08:00
Două vedete ale parentingului internațional, Alfie Kohn și Erica Komisar, vin la ParentED Fest # Click.ro
ParentED Fest, evenimentul care aduce la București unii dintre cei mai renumiți experți internaționali în parenting și dezvoltare personală, dar și cele mai recente cercetări în domeniul dezvoltării copilului, revine cu a treia ediție în 2026, în weekend-ul 17-18 octombrie, la București.
07:50
O perioadă magică de fericire începe pentru aceste zodii, din 7 februarie. Soarele răsare de unde te aștepți mai puțin # Click.ro
Începând cu 7 februarie, pentru unele zodii se produce o schimbare subtilă, dar profundă, care nu se anunță prin evenimente spectaculoase sau răsturnări dramatice de situație, ci printr-un sentiment greu de definit, dar ușor de recunoscut: lucrurile încep, în sfârșit, să se așeze.
