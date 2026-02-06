Sechestru pe acțiunile de la Genoa Ce se întâmplă cu echipa patronată de Dan Șucu
Golazo.ro, 6 februarie 2026 22:20
Veste importantă pentru Dan Șucu (62 de ani). Tribunalul din Genoa a blocat acțiunile deținute de 777 Holdings, compania americană care deținea 23% din club. Acțiunile vor fi gestionate de un custode până la decizia finală a instanței, iar 777 Holdings ar putea fi nevoită să iasă definitiv din acționariat.
• • •
Acum 10 minute
22:50
Gâlcă, nemulțumit Antrenorul a numit minusul Rapidului în meciul cu Petrolul: „N-am fost clari acolo” + ce spune despre Moruțan și Paraschiv # Golazo.ro
RAPID - PETROLUL 1-1. Costel Gâlcă (53 de ani) a odihnit mai mulți titulari la meciul cu ploieștenii, dar nu regretă decizia luată.
Acum 30 minute
22:40
Nu-i spune pe nume lui FCSB Paul Papp s-a dus la Gâlcă, după meci: „Ne cunoaștem de când dânsul antrena la altă echipă și eu jucam la altă echipă” # Golazo.ro
RAPID - PETROLUL 1-1. Paul Papp (36 de ani) a explicat, la flash-interviu, cum a reușit să-l surprindă Neagoe pe Gâlcă și a avut un mesaj pentru antrenorul giuleștenilor.
22:30
Pașcanu s-a sacrificat pentru gol FOTO. Fundașul Rapidului a fost lovit în față la reușita cu Petrolul # Golazo.ro
Rapid - Petrolul 1-1. Alexandru Pașcanu (27 de ani), fundașul giuleștenilor, a înscris golul egalizator, dar a fost lovit direct în figură de un adversar chiar în momentul în care a trimis mingea în poartă.
Acum o oră
22:20
22:10
Finală made in România Sorana Cîrstea și Emma Răducanu se vor lupta pentru trofeul Transylvania Open # Golazo.ro
Emma Răducanu (23 de ani, #30 WTA) și Sorana Cîrstea (35 de ani, #36 WTA) se vor întâlni în finala turneului Transylvania Open.
Acum 2 ore
21:40
Ceremonie de deschidere grandioasă FOTO: Evenimentul de pe San Siro dă startul pentru Jocurile Olimpice de Iarnă 2026 # Golazo.ro
Jocurile Olimpice de Iarnă 2026 au avut parte de o ceremonie de deschidere grandioasă, pe San Siro, celebra arenă din Milano care, din 1947, e acasă pentru granzii din oraș: AC Milan și Inter.
21:30
MM nu-l înțelege pe Politic Oficialul de la FCSB, despre alegerea lui Dennis de a juca la Hermannstadt: „Mă așteptam să meargă acolo, dar n-a vrut” # Golazo.ro
Mihai Stoica nu înțelege de ce Dennis Politic (25 de ani) a ales să rămână în Superliga, deși a avut o ofertă din campionatul Greciei, care pare să le priască jucătorilor care au evoluat în Liga 1.
21:10
Haos în Giulești Fanii Petrolului, incidente și o scenografie înfricoșătoare! Jandarmeria a intervenit în forță # Golazo.ro
Rapid - Petrolul. Atmosferă tensionată în Giulești, unde fanii oaspeților au venit extrem de mobilizați.
Acum 4 ore
20:50
Chivu, revedere cu „Împăratul” FOTO. Tehnicianul lui Inter, moment emoționant la antrenamentul nerazzurrilor » Vizitat de un nume mare # Golazo.ro
Cristian Chivu (45 de ani), antrenorul lui Inter Milano, a avut parte de un moment special la antrenamentul desfășurat vineri dimineață, la baza nerazzurrilor. Adriano (43 de ani), fostul mare atacant brazilian al clubului, le-a făcut o vizită jucătorilor și staffului tehnic.
20:50
„Ce e, mă, asta?!” Comentatorilor nu le-a venit să creadă cum a judecat arbitrul faza din Rapid - Petrolul: „Decizie de-o bizarerie uluitoare!” # Golazo.ro
Rapid - Petrolul. Fază controversată în minutul 17 al partidei de pe Giulești, din etapa 26-a din Superliga.
20:30
Impact instant Dennis Politic, assist la debut! Ce a spus despre plecarea de la FCSB: „Nu regret nimic, nu mi-e frică de o provocare” # Golazo.ro
Argeș - Hermannstadt 3-1. Dennis Politic (25 de ani), jucător împrumutat de la FCSB, și-a făcut debutul la sibieni și a contribuit decisiv în golul echipei conduse de Dorinel Munteanu (57 de ani)
20:10
MM Stoica, țipete în direct! FOTO. Izbucnire furioasă în direct: „OLARU NU SI-MU-LEA-ZĂ! Vassaras, de ce vă bateți joc de noi?!” # Golazo.ro
FCSB - FC Botoșani 2-1. Mihai Stoica, președintele CA al campioanei, a început să țipe în direct la TV în momentul în care discuția a ajuns la căpitanul Darius Olaru (27 de ani), acuzat de mai mulți oameni din fotbal că simulează.
20:00
Rapid își menajează titularii Gâlcă sacrifică derby-ul cu Petrolul pentru Cupă! 5 vedete, inclusiv Dobre, au rămas pe bancă # Golazo.ro
Rapid - Petrolul. Costel Gâlcă (53 de ani), tehnicianul Rapidului, a ales să își menajeze jumătate dintre titulari în duelul cu „lupii galbeni”. Alexandru Dobre (27 de ani), principalul marcator al Rapidului, și Sebastian Borza (20 de ani), cel mai valoros jucător U21 al echipei, nu se regăsesc printre titulari.
20:00
Cum se ferește Vinicius de dopaj Iubita brazilianului dezvăluie: „Dacă merg la ginecolog, trebuie să mă consult cu fizioterapeutul lui” # Golazo.ro
Virginia Fonseca, iubita lui Vinicius Jr (25 de ani), a vorbit despre provocările cu care se confruntă de când are o relație cu starul brazilian al lui Real Madrid.
19:20
Se dă în spectacol pe bani mulți! FOTO: Snoop Dogg a oferit imaginile zilei, la Jocurile Olimpice de Iarnă 2026 # Golazo.ro
Snoop Dogg, celebrul rapper american numit antrenor onorific al echipei SUA la Jocurile Olimpice de Iarnă 2026, s-a dat cu sania și a postat imaginile pe social media.
19:10
CFR Cluj și-a ipotecat jucătorii Împrumut de 1,35 milioane euro garantat cu 25 de fotbaliști » 700.000 de € pentru 10% din Louis Munteanu # Golazo.ro
Pentru a supraviețui, CFR Cluj a contractat, în 2025, două împrumuturi garantate prin drepturile economice ale jucătorilor.
19:00
Olaru, golul sezonului VIDEO. Căpitanul FCSB, premiat de UEFA! Cea mai frumoasă reușită din Europa League # Golazo.ro
Darius Olaru (27 de ani), căpitanul celor de la FCSB, a înscris cel mai frumos gol al fazei ligii din Europa League. UEFA a făcut public rezultatul votului fanilor pe site-ul său oficial.
Acum 6 ore
18:50
FCSB mai vinde un jucător Campioana poate încasa dublul investiției! Jucătorul a acceptat deja transferul # Golazo.ro
Nana Antwi (25 de ani), fundașul împrumutat de FCSB la Hermannstadt, ar putea părăsi România în această iarnă.
18:30
Putea să-i rupă piciorul! FOTO. Eliminat după ce și-a călcat adversarul pe gleznă » Colțescu, salvat de VAR: lăsase jocul să continue! # Golazo.ro
Argeș - Hermannstadt. Andreas Karo (29 de ani), fundașul cipriot al sibienilor, a fost eliminat după un fault dur comis asupra mijlocașului Ionuț Rădescu (30 de ani).
18:00
FRF a reacționat Ce a spus Răzvan Burleanu, după ce biletele României pentru barajul cu Turcia s-au epuizat în 20 de secunde # Golazo.ro
Răzvan Burleanu (41 de ani), președintele Federației Române de Fotbal, le-a transmis un mesaj suporterilor care nu au reușit să achiziționeze bilete pentru barajul de calificare la Campionatul Mondial din 2026.
17:40
Dinamo sau Rapid? Cine atrage mai mult: dispută fantastică între cele două rivale în audiența TV # Golazo.ro
FCSB e, de departe, echipa care face cele mai mari ratinguri TV, însă pentru poziția a doua e în desfășurare o competiție mai echilibrată ca niciodată.
17:00
„Intră FCSB în play-off?” Răspunsul dur al unui fost campion cu roș-albaștrii: „Nu cred” # Golazo.ro
Florin Gardoș (37 de ani), manager general la Chindia Târgoviște și dublu campion cu FCSB, nu mai crede în șansele roș-albaștrilor de a intra în play-off.
Acum 8 ore
16:40
„Nu le-am dat nicio speranță” Rugby în viteză maximă. Campioana Franța a spulberat Irlanda la startul Turneului Celor 6 Națiuni. A avut 29-0! # Golazo.ro
Franța e amenințătoare la startul marelui turneu european de rugby. Campioana de anul trecut vrea al 20-lea trofeu continental all-time
16:20
Valeriu Iftime, prosper om de afaceri și patron la FC Botoșani, a fost agresat verbal de doi spectatori, care i-au reproșat că formația lui face blaturi cu FCSB. Pe cine mai interesează un astfel de subiect?
15:50
Liga 1, etapa #26 LIVE de la ora 17:00, FC Argeș - Hermannstadt » Diseară, Rapid și Petrolul se întâlnesc în „Primvs Derby” # Golazo.ro
FC Argeș și Hermannstadt deschid etapa #26 din Liga 1, cu începere de la ora 17:00.
15:40
Român cooptat de Thibaut Courtouis Luca Viișoreanu va concura pentru echipa de curse a portarului lui Real Madrid # Golazo.ro
Luca Viișoreanu (16 ani) va concura în Eurocup-3 (campionat intermediar între Formula 4 și Formula 3) pentru TC Racing, echipa lui Thibaut Courtois, portarul echipei de fotbal Real Madrid.
15:20
Minte Camelia Potec? Un fost vicecampion european crede că Potec își ascunde salariul real. Ce apare în declarația de avere a președintei FRNPM # Golazo.ro
Ștefan Ioan Gherghel, fost vicecampion european în 2004 și medaliat cu bronz în 200, la aceeași competiție, atrage atenția asupra posibilității ca această cifră, «12 mii și ceva», să nu fie corectă. GOLAZO.ro a verificat declarația de avere a Cameliei Potec pentru a afla adevărul.
15:20
Cine arbitrează Dinamo - U Craiova Vassaras l-a ales la derby-ul etapei pe „centralul” care a fost chemat la VAR de 8 ori în ultimele 6 meciuri # Golazo.ro
Cel mai așteptat meci al etapei a 26-a va fi Dinamo - Universitatea Craiova, care se va juca luni seară, de la ora 20:00, pe Arena Națională
Acum 12 ore
14:50
„Vom ști exact pe 20 februarie” Burleanu anunță când se ia decizia în privința lui Mircea Lucescu: „Suntem pregătiți pentru orice scenariu” » Vine Hagi? # Golazo.ro
Răzvan Burleanu (41 de ani), președintele FRF, a vorbit despre viitorul lui Mircea Lucescu (80 de ani) pe banca naționalei României.
14:50
„N-am văzut în viața mea așa ceva” Nicolae Stanciu, primul interviu în China după transferul la Dalian # Golazo.ro
Nicolae Stanciu, 32 de ani, primele antrenamente și primul meci de pregătire cu Dalian Yingbo în cantonamentul de la Dubai
14:30
Veste uriașă pentru Drăgușin Tottenham l-a inclus pe român pe lista pentru Liga Campionilor » Când ar putea debuta # Golazo.ro
Radu Drăgușin (24 de ani) a fost inclus de Tottenham pe lista de Liga Campionilor pentru fazele eliminatorii ale competiției.
14:10
Superliga continuă cu etapa numărul 26 - CFR vs U Cluj și Dinamo vs U Craiova se joacă pe 7, respectiv 9 februarie # Golazo.ro
Etapa cu numărul 26 din Superliga poate simplifica sau complica și mai tare ecuația calificării în play-off pentru anumite echipe. Meciurile care vor stârni interes major în această rundă sunt derby-urile dintre CFR Cluj și Universitatea Cluj, respectiv Dinamo și Universitatea Craiova.
14:10
13:30
Ronaldo, pus la punct! Mesajul aspru al ligii saudite pentru Cristiano după revolta portughezului: „Nimeni nu poate face asta” # Golazo.ro
Cristiano Ronaldo, 41 de ani, e încă supărat după protestul împotriva autorităților saudite. Liga locală i-a dat un răspuns puternic starului portughez al lui Al-Nassr
13:10
„Nu mai putem tolera!” Mihai Stoica, furios după FCSB - FC Botoșani: „O problemă care a cam trecut neobservată” # Golazo.ro
FCSB - FC BOTOȘANI 2-1. Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al campioanei, a răbufnit la adresa arbitrului Iulian Călin.
12:30
Sold-out în 20 de secunde! Anunțul FRF înainte de barajul cu Turcia: „Mergem să ne calificăm în finală!” » Mii de români așteptau să prindă bilete # Golazo.ro
TURCIA - ROMÂNIA. FRF a anunțat că toate cele 2.130 de biletele puse la dispoziție suporterilor „tricolori” au fost epuizate în 20 de secunde!
12:10
„Nici mama lui nu-l place” Florin Andone, atac extrem la adresa unui antrenor pe care l-a avut în Spania: „Cel mai prost din viața mea” # Golazo.ro
Florin Andone nu are amintiri bune cu Alvaro Cervera (60 de ani), tehnicianul cu care a lucrat la Cadiz, în LaLiga 2021-2022
12:00
Bogdan Voina vrea șefia FRH VIDEO. Fostul jucător și-a anunțat candidatura chiar în ziua în care a împlinit 47 de ani: „Handbalul devine un sport de nișă” # Golazo.ro
Bogdan Voina (46 de ani), fost handbalist la Steaua și în Franța la Selestat și Strasbourg, și-a anunțat candidatura pentru președinția FRH.
11:20
Telenovela Perica ajunge la final Ce se întâmplă cu atacantul care refuză să plece de la Dinamo: „E aproape” # Golazo.ro
Stipe Perica (30 de ani) și Dinamo sunt la un pas de a ajunge la o înțelegere pentru rezilierea contractului.
11:10
Chivu, salariu mărit! Inter îi pregătește antrenorului prelungirea contractului » Ce sumă va încasa anual # Golazo.ro
Cristi Chivu, 45 de ani, va prelungi în curând cu Inter Milano. Clubul s-a convins după doar opt luni
11:00
Baroan, accidentare șocantă! FOTO. Debut de coșmar pentru atacantul împrumutat de Rapid în Portugalia: „A fost primul și ultimul lui meci” # Golazo.ro
Antoine Baroan (25 de ani), atacantul împrumutat de Rapid la AFS, a suferit o accidentare horror la debutul pentru noua sa echipă.
10:20
Scandal la Dinamo Andrei Nicolescu, amenințat cu judecata de atacantul care refuză să plece de la echipă » Reacția oficialului # Golazo.ro
Stipe Perica (30 de ani), atacantul care refuză să o părăsească pe Dinamo, a amenințat că îl va da în judecată pe președintele clubului, Andrei Nicolescu (49 de ani).
10:00
Alarmă la FCSB Doi jucători s-au ales cu leziuni musculare, unul e indispensabil. Cât ar putea lipsi și cum va arăta primul „11” # Golazo.ro
FCSB - Botoșani s-a terminat 2-1 și campioana rămâne în joc pentru a prinde play-off-ul. Patru jucători au acuzat probleme medicale, doi dintre ei având un prim diagnostic care arată rău.
Acum 24 ore
09:40
Dennis Politic, prezentat oficial Echipa din Liga 1 pentru care va evolua până la finalul sezonului: „L-am trimis să fie «armă secretă»” # Golazo.ro
Dennis Politic (25 de ani) a fost prezentat oficial la Hermannstadt.
09:20
Cum a câștigat Adrian Mititelu Avocatul Tudor Chiuariu dezvăluie cheia apărării FC U Craiova în procesul pentru palmaresul istoric al Universității Craiova # Golazo.ro
Tudor Chiuariu, avocatul care reprezintă FC U Craiova SA în procesul pentru palmaresul istoric al Universității Craiova, explică ce înseamnă hotărârea și ce perspective mai există după recursul anunțat la Înalta Curte.
05:20
5 februarie 2026
23:50
„Puteam marca 3-4 goluri” Elias Charalambous, despre emoțiile din repriza secundă cu Botoșani: „Fotbalul ne-a pedepsit, dar am avut reacții rapide” # Golazo.ro
FCSB - FC BOTOȘANI 2-1. Elias Charalambous (45 de ani), antrenorul campioanei, a comentat victoria cu Botoșani, la finalul partidei.
23:20
„Nu e pedeapsă, e valoare!” Becali, mesaj pentru Bîrligea: „La echipa asta e un singur stăpân” + Cui i s-a dublat salariul și cine e arma secretă # Golazo.ro
FCSB - FC Botoșani 2-1. Gigi Becali (67 de ani), patronul campioanei, a vorbit despre succesul care apropie echipa sa la doar două puncte de zona play-off-ului.
23:10
„Blatistule, hoțule!” VIDEO. Valeriu Iftime, acuzat de blat la stadion, după înfrângerea cu FCSB » Cum a reacționat finanțatorul Botoșaniului # Golazo.ro
FCSB - FC BOTOȘANI 2-1. Valeriu Iftime (65 de ani), finanțatorul de la Botoșani, a plecat din interviul pe care-l acorda la finalul meciului, după ce a acuzat fost de blat de spectatori.
23:00
„Ne-am făcut singuri meciul greu” Darius Olaru e sincer: „La gol am avut și noroc”. VIDEO cu reușita # Golazo.ro
FCSB - FC Botoșani 2-1. Darius Olaru a marcat golul victoriei și spune că roș-albaștrii sunt avantajați de numărul mare de meciuri într-o perioadă scurtă de timp.
