Alexandru Pașcanu a spus ce s-a întâmplat în careul Petrolului: „Bine că mai am toți dinții în gură”

Sport.ro, 6 februarie 2026 23:40

Alexandru Pașcanu a vorbit despre o fază controversată din meciul Rapid - Petrolul 1-1.

Acum 5 minute
00:00
MM Stoica, uluit după ultima plecare de la FCSB: ”Mă mir! L-au ofertat și el a ales România” Sport.ro
FCSB a anunțat joi seară despărțirea de un jucător imediat după meciul cu FC Botoșani de pe Arena Națională, din etapa #25, încheiat 2-1 pentru echipa campioană.
00:00
Raul Bălbărău, savuros după Rapid - Petrolul 1-1: „Bag capul în gheată pentru ei! Am făcut o cruce cu limba” Sport.ro
Raul Bălbărău a avut declarația serii după prestația excelentă din Rapid Petrolul.
Acum 30 minute
23:40
Alexandru Pașcanu a spus ce s-a întâmplat în careul Petrolului: „Bine că mai am toți dinții în gură” Sport.ro
Alexandru Pașcanu a vorbit despre o fază controversată din meciul Rapid - Petrolul 1-1.
Acum o oră
23:30
Avantaj, Sorana! Trei motive majore pentru care Cîrstea, și nu Răducanu, va fi favorita finalei Transylvania Open 2026 (Pro Arena și VOYO) Sport.ro
Conform clasamentului WTA, Emma Răducanu pornește cu prima șansă în finala Transylvania Open 2026, însă realitatea momentului arată altceva.
23:30
Starul cumpărat cu 77 de milioane de euro lasă Al Nassr pentru campionatul Rusiei! Sport.ro
Fostul coleg al lui Cristiano Ronaldo în Arabia Saudită va juca la al treilea club în decurs de un an.
23:20
Fabulos! Snoop Dogg a fluturat steagul României la deschiderea Jocurilor Olimpice de iarnă Sport.ro
Starul american Snoop Dogg a oferit imaginea serii pentru publicul din România. Acesta a fluturat tricolorul, în incinta complexului olimpic din stațiunea montană Cortina d'Ampezzo.
23:20
Team Romania, la festivitatea de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano. Cine au fost sportivii care au purtat tricolorul Sport.ro
Team Romania a defilat vineri seară pe San Siro, la festivitatea de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano.
Acum 2 ore
23:00
Rapid, la răscruce! Costel Gâlcă anunță un meci de totul sau nimic: "E important pentru noi" Sport.ro
Rapid și Petrolul Ploiești au remizat, scor 1-1, în Giulești. Amele goluri au fost marcate după pauză.
23:00
Mariah Carey, show la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano Sport.ro
Seară de vis la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina.
23:00
Eugen Neagoe, după Rapid - Petrolul: ”Îl respect pe Gâlcă, dar nu mă așteptam să facă asta” Sport.ro
Rapid - Petrolul s-a încheiat 1-1.
23:00
Paul Papp a numit marea problemă a Rapidului după remiza din Giulești: „Mai greu” Sport.ro
Paul Papp a vorbit despre felul în care a abordat Petrolul meciul cu Rapid.
22:40
Cele mai tari imagini de la "Primvs Derby". Rapid - Petrolul s-a jucat într-o atmosferă incendiară Sport.ro
A fost un meci "de foc" în Giulești, unde Rapid și Petrolul s-au duelat în etapa a 26-a din Liga 1.
22:30
Marco Dulca a fost eliminat în Giulești, dar a ironizat Rapid și Dinamo la flash-interviu Sport.ro
Derby-ul Rapid - Petrolul Ploiești s-a încheiat cu o remiză, scor 1-1, în Giulești.
22:20
„Una din cele mai bune zile din viața mea!” Sorana Cîrstea încântă la Transylvania Open: prima reacție după calificarea în finală Sport.ro
Sorana Cîrstea a învins-o pe Daria Snigur, scor 6-0, 6-3, în semifinalele Openului Transilvaniei, turneu transmis exclusiv de Pro Arena și VOYO.
22:20
A fost la Real Madrid, iar acum a semnat cu o echipă din Superliga: „Bine ai venit!” Sport.ro
Metaloglobus a anunțat oficial aducerea unui jucător trecut pe la academia lui Real Madrid.
22:10
Cum arată Superliga României după Rapid - Petrolul 1-1 Sport.ro
Rapid - Petrolul s-a încheiat 1-1.
Acum 4 ore
21:50
Show total la deschiderea Jocurilor Olimpice de iarnă. Mariah Carey i-a surprins pe italieni Sport.ro
În această seară are loc ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă Milano-Cortina. Parada principală se desfășoară pe arena San Siro din Milano.
21:30
Finală de vis la Transylvania Open 2026: Sorana Cîrstea o va înfrunta pe Emma Răducanu după ce s-a distrat pe teren, în semifinale Sport.ro
Sorana Cîrstea nu a tremurat nicio secundă în semifinala Transylvania Open. Românca a ajuns în finală fără set pierdut, în direct la Pro Arena și pe VOYO.
21:20
Jandarmii au intervenit de urgență în Rapid - Petrolul cu gaze lacrimogene. Ce s-a întâmplat Sport.ro
Tensiune la Rapid - Petrolul.
21:10
Ce a spus Kevin Ciubotaru despre transferul ratat la FCSB: „Am vorbit cu ei” Sport.ro
Kevin Ciubotaru a vorbit despre telenovela legată de transferul său la FCSB.
20:50
Dorinel Munteanu a explodat după înfrângerea clară cu FC Argeș: „Nu știu ce e în capul lor” Sport.ro
Dorinel Munteanu nu și-a ascuns nemulțumirea după înfrângerea clară cu FC Argeș.
20:30
Emma Răducanu câștigă semifinala-maraton „în stil Tarantino”, de aproape 3 ore, de la Transylvania Open: prima finală de la US Open 2021 Sport.ro
Emma Răducanu a ieșit învingătoare într-un meci de tenis cât un maraton. Semifinala a fost transmisă live de Pro Arena și VOYO.
20:30
Alex Băluță a semnat, după ce a rămas în iarnă fără echipă! Unde va juca Sport.ro
Alex Băluță a semnat, după ce a rămas în iarnă fără echipă! Unde va juca
Acum 6 ore
19:40
Dennis Politic a anunțat ce va face din vară. Ce se întâmplă cu FCSB: „Nu regret nimic!” Sport.ro
Dennis Politic a debutat în tricoul lui FC Hermannstadt.
19:40
Au dat lovitura și au adus un fost jucător al lui Watford! CFR Cluj a anunțat transferul Sport.ro
CFR Cluj a rezolvat încă un transfer.
19:10
Germania, anunț oficial în privința posibilei retrageri de la Cupa Mondială 2026! Sport.ro
Cupa Mondială 2026 se apropie. Evenimentul va avea loc în Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada.
19:10
Gâlcă a luat decizia după trei meciuri jucate de Moruțan la Rapid Sport.ro
Olimpiu Moruțan (26 de ani) a semnat cu Rapid în urmă cu două săptămâni.
19:00
”Dobre, Dobre!” Cum au fost întâmpinați rapidiștii înainte de ”Primvs Derby” Sport.ro
Rapid - Petrolul este LIVE TEXT pe Sport.ro de la 20:00.
18:50
Transfer ratat de Cristi Chivu! A refuzat-o pe Inter, dar a semnat tot în Serie A Sport.ro
Inter și Cristi Chivu au ratat transferul unui jucător talentat.
18:50
Reacția lui Răzvan Burleanu după ce Cristi Chivu a purtat torța olimpică la Milano Sport.ro
Cristi Chivu face o excelentă promovare sportului românesc.
18:20
Cristiano Bergodi a numit surpriza din Superliga: ”Arată foarte bine” Sport.ro
Sâmbătă are loc derby-ul Clujului, CFR - ”U”.
18:10
Sorana Cîrstea, exemplu pentru noua generație. Rocadă la vârf, în tenisul românesc, în timpul Transylvania Open 2026 Sport.ro
Sorana Cîrstea, model de excelență sportivă, în ediția 2026 a Openului Transilvaniei, competiție transmisă în exclusivitate de Pro Arena și VOYO.
18:10
De unde a putut să înscrie! S-a marcat golul etapei în Superliga: execuție a la Quaresma Sport.ro
S-a marcat un gol senzațional în meciul FC Argeș - FC Hermannstadt.
Acum 8 ore
18:00
Federația Română de Fotbal a lansat prima strategie comercială dedicată SuperLigii Feminine Sport.ro
Eveniment important la sediul FRF, vineri 6 februarie 2026.
17:50
Valeriu Iftime, două extreme după FCSB - Botoșani: ”Pe dreapta ne-au făcut zob / Au tras de timp, nu e un meci de referință” Sport.ro
FCSB - FC Botoșani s-a încheiat 2-1.
17:40
E gata! Ofertă pentru Jamie Vardy după evoluțiile din Serie A. Antrenorul l-a sunat personal Sport.ro
Jamie Vardy face spectacol în Serie A, la Cremonese.
17:20
Dennis Politic voia să plece de la FCSB! Fotbalistul nu mai accepta situația de la campioana României. Care era motivul Sport.ro
Dennis Politic nu va termina sezonul la FCSB, fiind împrumutat la FC Hermannstadt.
17:20
Pep Guardiola, cu ochii pe Arsenal! Ce a spus despre lupta la titlu din Premier League: „Sunt o eternitate” Sport.ro
''Paisprezece meciuri în Premier League sunt o eternitate'', aşa că ''orice se poate întâmpla'' în cursa pentru titlu, a declarat vineri antrenorul lui Manchester City, Pep Guardiola, a cărui echipă este cu şase puncte în urma liderului Arsenal Londra, scrie AFP.
17:10
Adriano i-a făcut o vizită lui Chivu la Milano: ”Acum încearcă să nu te emoționezi” Sport.ro
Cristian Chivu (45 de ani) o antrenează pe Inter Milano de la începutul lui iunie 2025.
17:00
Gigi Becali a făcut calculele pentru play-off: ”Vreau eventul!” Sport.ro
FCSB a ajuns la două puncte de ultimul loc din zona play-off-ului.
17:00
Neașteptat! Miodrag Belodedici îi scoate din calcule pentru lupta la titlu din Superliga Sport.ro
Miodrag Belodedici a vorbit despre lupta la titlu din Superliga.
16:40
”Dan Petrescu, soluție pentru națională?” Răspuns categoric Sport.ro
Dan Petrescu (58 de ani) este liber de contract din vara lui 2025, de când s-a despărțit de CFR Cluj.
Acum 12 ore
15:50
Francesco Totti este pe cale să semneze! Anunțul făcut de Claudio Ranieri Sport.ro
Anunțul momentului în capitala Italiei!
15:40
AC Milan speră să-și fi rezolvat problema din atac. Vine Mateta, pleacă Gimenez Sport.ro
În acest sezon, cei trei atacanți centrali ai lui Milan au marcat împreună doar 7 goluri, în toate competițiile. 
15:40
„În viața de după tenis...” Sorana Cîrstea, conștientizare răscolitoare înainte de semifinala de la Transylvania Open (Pro Arena și VOYO) Sport.ro
Sorana Cîrstea, lecție de maturitate, în ediția 2026 a Openului Transilvaniei, competiție transmisă exclusiv de Pro Arena și VOYO.
15:10
Cristi Chivu și Inter pregătesc o lovitură de imagine! Simbolul marii rivale, adus gratuit Sport.ro
Cristi Chivu (45 de ani) și Inter Milano vor să profite de o situație complicată pentru marea lor rivală și să realizeze o mutare spectaculoasă.
14:40
Surprinzător! După ce l-a făcut praf pe Tavi Popescu, Mihai Stoica surprinde: ”Este și o să fie!” Sport.ro
Mihai Stoica a revenit la sentimente mai bune față de Octavian Popescu.
14:40
Anunț important pentru Radu Drăgușin de la Tottenham! Thomas Frank a luat o decizie majoră Sport.ro
Radu Drăgușin continuă să fie un fotbalist important pentru Tottenham Hotspur.  
14:40
Cum vede Emma Răducanu o finală cu Sorana Cîrstea, la Transylvania Open (Pro Arena și VOYO): britanica a reacționat imediat Sport.ro
Emma Răducanu a vorbit despre posibilitatea de a juca împotriva Soranei Cîrstea finala Transylvania Open, turneu transmis exclusiv de Pro Arena și VOYO.
14:20
Știrile PRO TV lansează jurnalul de prânz de weekend, prezentat de Roxana Hulpe și Cosmin Stan Sport.ro
Începând din această săptămână, Știrile PRO TV aduc un nou jurnal de prânz, în weekend, difuzat în fiecare sâmbătă și duminică, de la ora 13:00, care va oferi telespectatorilor informații în timp real despre cele mai relevante subiecte de actualitate.
