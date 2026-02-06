Victor Angelescu s-a convins de Moruțan și Paraschiv după remiza obținută de Rapid cu Petrolul: „Atunci vor ajunge la un nivel optim”
Gazeta Sporturilor, 6 februarie 2026 23:40
Victor Angelescu, acționar minoritar și președinte la Rapid, a avut o intervenție în direct la TV în urma remizei obținute pe teren propriu cu Petrolul, scor 1-1, în etapa 26 din Superliga.Oficialul giuleștenilor a fost de părere că Rapid merita mai mult de la acest meci, în care „lupii galbeni” au marcat prin unicul șut cadrat pe poarta apărată în premieră de Dejan Iliev, care a debutat pentru giuleșteni după transferul de la UTA Arad din această iarnă. ...
• • •
Acum 30 minute
23:40
23:40
Moment emoționant la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarnă: „O constatare tristă” # Gazeta Sporturilor
Ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarnă a fost în mare parte o sărbătoare, dar a oferit și momente emoționante. Acest lucru a fost evident când delegația ucraineană a apărut pe scenă în Italia, stârnind numeroase emoții.Au fost întâmpinați cu aplauze asurzitoare de către spectatori pe stadionul San Siro din Milano. Motivul este, desigur, unul tragic. Țara se află în război de aproape patru ani, de la invazia Rusiei. ...
23:40
Reghecampf, prima înfrângere de când e în Sudan, chiar în Liga Campionilor Africii # Gazeta Sporturilor
Al-Hilal Omdurman, formația pregătită de Laurențiu Reghecampf (50 de ani), a suferit prima înfrângere din actuala stagiune a Ligii Campionilor Africii, scor 1-2, pe terenul algerienilor de la MC Alger. Totodată, această înfrângere reprezintă și primul eșec al tehnicianului român în Africa. ...
23:40
Acum o oră
23:10
CFR Cluj traversează una dintre cele mai dificile perioade financiare din ultimii ani. Clubul din Gruia a fost nevoit să apeleze la împrumuturi de urgență, în valoare totală de aproape 2 milioane de euro, pentru a putea achita salariile restante ale jucătorilor și a evita sancțiuni drastice din partea FRF.Restanțele financiare acumulate la finalul anului trecut au devenit principalul pericol pentru ardeleni. ...
Acum 2 ore
23:00
Constantin Gâlcă a explicat ce se întâmplă cu Moruțan și Paraschiv, care n-au avut randamentul așteptat: „De asta au nevoie” # Gazeta Sporturilor
Rapid și Petrolul s-au întâlnit într-un nou duel, contând pentru etapa #26 a Superligii, meci încheiat la egalitate, scor 1-1. După partidă, Constantin Gâlcă, tehnicianul giuleștenilor, a vorbit despre joc, noile achiziții, dar și despre următorul meci al alb-vișiniilor.Partida a fost decisă de fundașii centrali. Paul Papp a deschis scorul pentru gazde în minutul 72, în timp ce Alexandru Pașcanu a restabilit egalitatea în minutul 75. ...
22:50
Și-a avertizat colegii imediat după Rapid - Petrolul: „E cel mai important meci al sezonului” # Gazeta Sporturilor
Alexandru Pașcanu (27 de ani), fundașul central de la Rapid, a marcat în derby-ul cu Petrolul, scor 1-1, și a tras concluziile la finalul partidei din etapa 26 a Superligii. După remiza din Giulești, în care a reușit să marcheze, la fel ca în meciul câștigat de Rapid în tur, 1-0, Pașcanu a atras atenția cu privire la meciul cu CFR Cluj, din Cupa României. Echipa lui are nevoie de victorie pentru a merge mai departe. ...
22:40
Eugen Neagoe a oferit declarația serii după Rapid - Petrolul 1-1: „Nu ne-au făcut adversarii «harakiri»” # Gazeta Sporturilor
Eugen Neagoe (58 de ani), antrenorul Petrolului, s-a declarat mulțumit de remiza obținută de echipa sa în deplasare cu Rapid, scor 1-1, în etapa 26 din Superliga. Totuși, „Geană” este de părere că „lupii galbeni” puteau pleca cu toate cele 3 puncte din Giulești.Antrenorul Petrolului a oferit, de altfel, declarația serii. ...
22:20
MVP-ul din Rapid - Petrolul transmite un mesaj războinic: „Bag capul în gheată pentru colegii mei” # Gazeta Sporturilor
Raul Bălbărău (24 de ani), portarul celor de la Petrolul, și-a salvat echipa în meciul cu Rapid, scor 1-1, apoi a oferit declarații la finalul partidei. La finalul meciului, portarul s-a declarat mulțumit de egal, însă a spus care este marele său regret: că nu a scăpat fără gol primit. Acesta a avut o prestație foarte bună în Giulești, reușind mai multe parade spectaculoase. ...
Acum 4 ore
22:00
Matyas Tajti (27 de ani), fotbalist format în celebra academie La Masia și cu aproape întreaga carieră petrecută în Ungaria, a fost prezentat oficial de Csikszereda Miercurea Ciuc. Mijlocașul central vine de la formația maghiară Ujpest.Anunțul făcut de clubul din Miercurea Ciuc vine la o zi după prezentarea lui Laszlo Kleinheisler (31 de ani), fost internațional maghiar, cu 53 de selecții în naționala Ungariei. ...
21:30
Ultrașii Petrolului le-au făcut pe toate în Giulești: s-au bătut între ei, au afișat o scenografie spectaculoasă, apoi unii dintre ei au fost evacuați # Gazeta Sporturilor
În prima parte a meciului Rapid - Petrolul, din runda cu numărul 26 din Superliga, un conflict a început în peluza prahovenilor, iar jandarmii au fost nevoiți să intervină.Momentul a început în minutul 20, când mai mulți fani petroliști au început să își împartă pumni. Jandarmii au intervenit imediat și i-au împins pe ultrași spre partea de sus a peluzei. VIDEO. ...
21:20
Soarta unei echipe și a unui antrenor poate fi decisă de gestul complet inexplicabil al unui fotbalist experimentat, international cipriot în vârstă de 30 de aniHermannstadt a pierdut cu 3-1 pe terenul Argeșului (acel gen de meci de ora 5, la car enu se prea uită telespectatorii neutri) și s-ar putea ca acest eșec să-i fie fatal în lupta din subsolul clasamentului. ...
21:10
Claudiu Niculescu, prima reacție din postura de antrenor la Unirea Slobozia: „Nu o să dau vina pe trecut sau transferuri” # Gazeta Sporturilor
Claudiu Niculescu (49 de ani) a revenit în Superliga la Unirea Slobozia, ocupanta locului 14, și a oferit primele reacții, vorbind despre lotul pe care îl are la dispoziție, despre ce urmează și despre obiectivul de a salva echipa de la retrogradare.Niculescu a antrenat în acest sezon pe Slatina, în Liga 2, și i-a luat locul la Slobozia lui Andrei Prepeliță. ...
20:40
Alexandru Băluță a fost prezentat oficial la noua echipă: „Clubul nostru a semnat un contract” # Gazeta Sporturilor
Alexandru Băluță (32 de ani), liber de contract după despărțirea de Los Angeles FC din MLS, și-a găsit echipa și a semnat cu Boluspor, din eșalonul secund al Turciei. Formația ocupă locul 8 în clasament, la doar un punct de locul 7, primul care duce la play-off pentru promovare.Fostul fotbalist de la FCSB n-a rezistat decât trei luni la Los Angeles FC. ...
20:30
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a remarcat un jucător din tabăra campioanei după meciul câștigat în fața celor de la FC Botoșani, scor 2-1, din runda 25 a Superligii. Acesta este Mamadou Thiam, marcatorul primului gol al meciului de pe Arena Națională. Atacantul a deschis scorul în minutul 42, după ce Anestis a respins în față o lovitură de cap trimisă tot de el. ...
20:30
Emma Răducanu, în finală la Transylvania Open, după un meci maraton cu Oleksandra Oliynykova! Revenire splendidă a britanicei # Gazeta Sporturilor
Emma Răducanu (23 de ani, 30 WTA), favorita numărul 1 la titlu, s-a calificat în finala Transylvania Open, după un meci cu Oleksandra Oliynykova (25 de ani, 91 WTA), care i-a întins limitele britanicei la maxim: 7-5, 3-6, 6-3. ...
20:10
Kevin Ciubotaru a explicat de ce a căzut transferul la FCSB: „Acum nu mă interesează” # Gazeta Sporturilor
„Telenovela” transferului fundașului stânga de la Hermannstadt, Kevin Ciubotaru, la FCSB pare că nu se mai încheie. După înfrângerea cu 1-3 de la Mioveni, în fața celor de la FC Argeș, jucătorul de 22 de ani a vorbit despre posibilitatea unui transfer, dar și despre echipa sa.După ce transferul lui Ciubotaru părea, din nou, aproape realizat la campioana României, oficialii ambelor echipe au negat acest lucru. ...
20:10
Adel Bettaieb a reușit golul etapei 26 din Superliga » Execuție în stilul lui Van Basten în finala Euro 1988 # Gazeta Sporturilor
Adel Bettaieb (29 de ani) a deschis scorul în FC Argeș - Hermannstadt cu o execuție superbă din interiorul careului, similară cu cea reușită de Marco Van Basten în finala Campionatului European din 1988, câștigat de Olanda în fața Uniunii Sovietice, scor 2-0.Atacantul tunisian a preluat în careu o aruncare de la margine a lui Dorinel Oancea, și a reușit să șuteze din întoarcere, marcând cu un voleu incredibil, dintr-un unghi imposibil.VIDEO. ...
20:10
20:10
Acum 6 ore
20:00
Pancu și Bergodi, amintiri de la ultimul meci împreună: „Un moment trist. Era antrenorul meu la Rapid” # Gazeta Sporturilor
Înainte de derby-ul Clujului, CFR – U, cei doi antrenori și-au amintit de perioada în care au lucrat împreună. Și nu a fost o amintire plăcută pentru niciunul. E vorba de un CFR Cluj - Rapid 2-1, când giuleștenii au retrogradat matematic. Daniel Pancu și Cristiano Bergodi se vor înfrunta într-un derby cu implicații la play-off. Iar la conferințele de presă și-au amintit de perioada în care au lucrat împreună. ...
20:00
Bogdan Andone, după reușita în stil „Van Basten” a lui Bettaieb: „Nici nu l-am văzut” # Gazeta Sporturilor
Bogdan Andone, tehnicianul lui FC Argeș, a vorbit după victoria cu 3-1 de la Mioveni, împotriva celor de la Hermannstadt, contorizând astfel 3 victorii în ultimele 5 meciuri din Superliga. Antrenorul piteștenilor a discutat atât despre obiectivul real al echipei, cât și despre reușitele jucătorilor săi.Sibienii au început mai bine meciul și au avut prima ocazie de a marca, însă Neguț nu a ajuns la timp la mingea trimisă în careu de Florescu. ...
20:00
Mihai Stoica a lăudat un rival din lupta pentru play-off: „Când e în zi de grație, e greu cu el” # Gazeta Sporturilor
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului Administrativ de la FCSB, l-a remarcat pe Giannis Anestis (34) pentru meciul bun făcut de portarul celor de la FC Botoșani în succesul bucureștenilor de joi, scor 2-1.În condițiile în care FCSB a ratat mai multe ocazii importante în meciul de pe Arena Națională, Mihai Stoica consideră că fără Anestis în poartă moldovenii ar fi primit mult mai multe goluri. ...
19:40
În loc de bun-venit în Giulești! Paul Papp, lecție deschisă pentru jucătorii Petrolul # Gazeta Sporturilor
Paul Papp, 36 de ani, căpitanul ploieștenilor, le-a ținut o lecție de tactică și de poziționare coechipierilor de la Petrolul imediat cum „lupii galbeni” au pătruns pe terenul rivalilor din GrantMeci tare vineri seară, diseară, în Giulești. Două rivale se duelează în Grant, cu toate că în afara rivalității dintre Rapid și Petrolul există relații cordiale între cele două conduceri, iar galeriile se confruntă doar pe stadioane. ...
19:40
Dennis Politic, după debutul cu pasă de gol la Hermannstadt: „Nu am jucat cât mi-aș fi dorit” # Gazeta Sporturilor
Dennis Politic, jucătorul cedat de FCSB sub formă de împrumut la Hermannstadt, a debutat cu o pasă de gol în înfrângerea echipei sale, 1-3, pe terenul de la Mioveni, contra celor de la FC Argeș. Politic a intrat în minutul 59 și a oferit o pasă excelentă pentru Sergiu Buș, care a marcat unicul gol al oaspeților. ...
19:40
Dorinel Munteanu a răbufnit la conferință după al doilea eșec consecutiv: „Nu știu ce e în capul unora” # Gazeta Sporturilor
Dorinel Munteanu (57 de ani), antrenorul lui Hermannstadt, a răbufnit la adresa lui Andreas Karo (29 de ani), după ce fundașul cipriot și-a lăsat echipa „în 10” după doar 29 de minute în eșecul suferit de sibieni în deplasare cu FC Argeș, scor 1-3.Intrarea imprudentă a lui Karo, la aproximativ 40 de metri de propria poartă, a făcut și mai dificilă misiunea lui Hermannstadt de a obține cel puțin un punct în deplasarea din etapa 26. ...
19:20
Premieră pentru Robert Sălceanu! „Botez” tocmai contra Petrolului + Cum a fost primit de foștii coechipieri # Gazeta Sporturilor
Costel Gâlcă a decis să-i ofere primele minute lui Robert Sălceanu, tocmai împotriva echipei de unde Rapid l-a achiziționat! Fundașul stânga a fost primul jucător al giuleștenilor ce a pătruns pe teren și s-a întreținut cu foștii coechipieri de la PetrolulCe meci pentru Robert Sălceanu! Fundașul stânga de 22 de ani primește cadou debutul în tricoul giuleștenilor tocmai contra formației de la care a ajuns în Grant. ...
19:10
Ce poveste! Călugărița care dirija traficul în Italia e româncă și a jucat fotbal în națională! # Gazeta Sporturilor
Toamna trecută, imaginile cu o călugăriță dirijând o intersecție aglomerată din Roma făceau înconjurul rețelelor de socializare. Când identitatea ei a ieșit la suprafață, povestea a devenit și mai palpitantă. Emilia Jitaru s-a născut în România și a cochetat cu fotbalul feminin înainte să-și dedice viața Bisericii. The Times a documentat cazul ei. ...
19:10
Primul transfer din vară al lui Chivu » Ce sumă va trebui să achite Inter pentru fiul fostului coleg al antrenorului! # Gazeta Sporturilor
Inter nu-i aduce lui Cristi Chivu decât jucători tineri în 2026. După Leon Jakirovic (18 ani), Igor Amerighi (20 de ani) și Yanis Massolin (23 de ani), transferați în mercato de iarnă, liderul din Serie A s-a și decis în privința răscumpărării lui Aleksandar Stankovic, băiatul cel mai mic al fostului mare internațional sârb Dejan Stankovic. ...
19:10
CFR Cluj a oficializat transferul lui Marian Huja (26 de ani), fundașul central aflat și pe lista de interes a rivalei FCSB. Anunțul vine la doar o zi după ce antrenorul ardelenilor, Daniel Pancu, confirmase public aducerea acestuia.Fost jucător al Petrolului Ploiești, Marian Huja s-a despărțit recent de Pogon Szczecin, formație din prima ligă a Poloniei, iar acum revine în Superliga României, unde va îmbrăca tricoul CFR-ului. ...
18:50
Mikel Arteta, antrenorul lui Arsenal, a susținut conferința de presă premergătoare meciului cu Sunderland, care se va juca sâmbătă, 17:00, în runda 25 din Premier League. Tehnicianul spaniol a fost întrebat despre lupta la titlu și a anunțat că Mikel Merino (mijlocaș) va lipsi o perioadă lungă. ...
18:40
Cel mai în formă jucător de la CFR Cluj își pune rivala în gardă: „Vrem a șaptea victorie la rând” # Gazeta Sporturilor
Andrei Cordea, unul dintre cei mai în formă jucători din Superligă, a prefațat duelul dintre CFR Cluj și U Cluj, din etapa a 26-a din Superligă.Extrema de la CFR Cluj a vorbit despre ce înseamnă duelul cu rivala din oraș, în contextul în care U Cluj este pe locul 4, cu trei victorii la rând, iar echipa lui e pe locul 7, cu 6 victorii consecutive.CFR Cluj – U Cluj se joacă sâmbătă, de la ora 20:00. Va fi liveTEXT pe GSP. ...
18:40
Cine este noua senzație a tenisului mondial » La doar 16 ani, a devenit cel mai tânăr jucător calificat pe tabloul principal al unui turneu ATP # Gazeta Sporturilor
Moise Kouame, un adolescent francez de doar 16 ani și 10 luni, a reușit o performanță rară: calificarea pe tabloul principal al unui turneu ATP, devenind unul dintre cei mai tineri jucători care ating acest prag în ultimii 25 de ani.Kouame a beneficiat de un wild card la turneul Open Occitanie de la Montpellier și a profitat din plin de șansă. ...
18:10
Cele mai tari meciuri ale weekendului, analizate la Breaking Bets! Înregistrarea emisiunii e disponibilă pe canalul de YouTube al Gazetei Sporturilor # Gazeta Sporturilor
Ediția de azi a emisiunii Breaking Bets a trecut în revistă toate detaliile importante despre cele mai atractive meciuri programate în acest weekend. Printre acestea s-au numărat finala NFL, New England Patriots - Seattle Seahawks, și derby-urile PSG - Marseille, CFR Cluj - U Cluj, Liverpool - Manchester Utd și Bayern - Hoffenheim. Dacă ați ratat transmisiunea live, puteți vedea înregistrarea ediției de azi a emisiunii Breaking Bets în videoclipul de mai jos. ...
18:10
Află care e biletul de cotă 2, prezentat de Dan Bâra în ediția de azi a emisiunii Breaking Bets! # Gazeta Sporturilor
Strategia biletului de cotă 2 este extrem de importantă, motiv pentru care jurnalistul Dan Bâra a explicat detaliat cum trebuie procedat în cazul în care doriți să adoptați această abordare. Selecțiile pentru cele două jocuri pot fi vizionate urmărind videoclipul de mai jos. Strategia biletului de cotă 2 este extrem de importantă. ...
18:10
Atacantul lui Sporting a rămas mască după accidentarea teribilă suferită de Antoine Baroan: „M-a lăsat devastat” # Gazeta Sporturilor
Luis Suarez (28 de ani), atacantul lui Sporting Lisabona, implicat direct în contactul care a adus la accidentarea horror suferită de Antoine Baroan (25 de ani), i-a transmis un mesaj de încurajare jucătorului împrumutat de Rapid la AFS.Exclus din lot de către Constantin Gâlcă (53 de ani) pentru acte de indisciplină, Antoine Baroan a fost împrumutat de Rapid la AFS, „lanterna roșie” din prima divizie a Portugaliei. ...
18:10
Fostul jucător de la Craiova a pus tunurile pe giuleșteni: „Rapid nu va lua titlul niciodată!” » Moruțan, cel mai „șifonat”: „Nu mi-a plăcut deloc” # Gazeta Sporturilor
Dumitru Marcu (75 de ani), fostul atacant de la Universitatea Craiova, a comentat venirea lui Olimpiu Moruțan (26 de ani), în SuperLiga României. Mijlocașul a jucat deja trei meciuri pentru giuleșteni, însă Marcu n-a fost impresionat de jocul acestuia.Trupa lui Costel Gâlcă se pregătește de un nou meci important, cu Petrolul, iar o victorie ar duce-o din nou pe primul loc, cel puțin provizoriu. ...
18:10
Ce spune fanul interist arestat care a aruncat petarda: „A fost un gest evitabil. Nu m-am gândit la consecințe!” # Gazeta Sporturilor
La mai puțin de 48 de ore de la incidentul de duminica trecută la Cremona, Inter a reușit să identifice fanul vinovat de aruncarea petardei în teren, un tânăr de 19 ani fiind deja arestat. Componentul facțiunii Viking al lui Inter regretă acțiunea necugetată: „Cer scuze lui Audero, dar și celor două cluburi și tuturor suporterilor”. ...
Acum 8 ore
18:00
Daniel Pancu dezvăluie ce probleme are înainte de meciul cu U Cluj: „Sunt lucruri reale. Doar 32 de minute la antrenament” # Gazeta Sporturilor
Daniel Pancu, antrenorul lui CFR Cluj, a prefațat într-o conferință de presă derby-ul cu U Cluj, programat sâmbătă.Cu 6 victorii la rând, CFR Cluj s-a apropiat de locurile de play-off, acolo unde se află deja U Cluj, formație care are și ea trei succese consecutive. Azi, cu o zi înainte de meci, Daniel Pancu a lăudat viitoarea adversară și a vorbit despre ce înseamnă derby-ul.CFR Cluj – U Cluj se joacă sâmbătă, de la ora 20:00. Va fi liveTEXT pe GSP. ...
18:00
Probleme mari în atacul celor de la Real Madrid » Trei staruri ratează meciul cu Valencia # Gazeta Sporturilor
Rodrygo (25 de ani, aripă dreapta) nu s-a antrenat vineri dimineață alături de restul echipei Real Madrid, iar prezența sa pe teren în meciul de duminică împotriva Valenciei (22:00), este pusă sub semnul întrebării.Fotbalistul suferă de o supraîncărcare musculară și s-ar putea alătura listei de absenți din ofensiva „galacticilor”, unde se află deja Vinicius Junior, care este suspendat, și Jude Bellingham, accidentat. ...
18:00
Deși FCSB a încheiat parcursul european cu doar 7 puncte din 8 meciuri, clasându-se pe locul 27 și ratând calificarea în fazele eliminatorii ale Europa League, campioana României are parte de o recunoaștere importantă din partea UEFA. Darius Olaru a reușit cel mai frumos gol al fazei ligii, conform forului european.Reușita a avut loc în etapa #4, în deplasarea de la Basel, în minutul 58 al partidei. ...
17:30
Cum a fost prezentat Ibrahimovic, care a purtat torța în Milano astăzi: „Flacăra olimpică nu l-a ales pe Zlatan...” # Gazeta Sporturilor
Zlatan Ibrahimovic (44 de ani), fostul mare atacant suedez și în prezent consilierul președintelui lui AC Milan, a mers astăzi prin centrul orașului cu torța care va aprinde flacăra la deschiderea Jocurilor Olimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026. ...
17:10
Barcelona, duel tare în semifinalele Cupei Spaniei » Tabloul complet al meciurilor # Gazeta Sporturilor
Joi seară au avut loc ultimul meci din sferturile Cupei Spaniei, acolo unde Atletico Madrid s-a impus cu 5-0 în fața lui Real Betis, iar astăzi a avut loc tragerea la sorți a semifinalelor competiției.Barcelona se va duela cu Atletico Madrid, în timp ce Real Sociedad și Athletic Bilbao vor fi celelate două formații care se vor lupta pentru un loc în ultimul act al competiției. ...
17:10
Atacantul care-i sperie pe rivalii din Superligă! Avertisment în vestiar înainte de meciul capital pentru play-off: „E o surpriză” # Gazeta Sporturilor
CFR Cluj traversează cea mai bună perioadă din acest sezon, iar ascensiunea „feroviarilor” sub comanda lui Daniel Pancu nu a trecut neobservată nici de rivali. Înaintea derby-ului din Gruia, Cristiano Bergodi a vorbit la superlativ despre echipa clujeană și despre fostul său elev.Venit ca salvator în Gruia, Daniel Pancu a pus-o pe CFR Cluj pe linia de plutire. Cinci victorii la rând în Superligă, iar play-off-ul este marele vis al clujenilor. ...
16:30
Jucătorul Craiovei, LIVE pe Counter-Strike a doua zi după meci: „Ce faci bă topitule?” # Gazeta Sporturilor
A doua zi după Universitatea Craiova - Oțelul 1-0, meci la care nu a făcut parte din lot, Assad Al Hamlawi (25 de ani) s-a înregistrat jucând Counter-Strike 2, un joc video popular printre sportivi.Pe 1 februarie, Assad Al Hamlawi a jucat aproximativ 20 de minute în Farul - Universitatea Craiova 4-1, introdus spre final în speranța că va aduce un plus ofensiv.La meciul de joi cu Oțelul, vârful palestinian nu a mai făcut parte din lot. Explicația oficială, obținută de GSP. ...
16:20
Anna Bondar, primită de un ministru maghiar după incidentul de la Transylvania Open: „Oameni rău intenționați amestecă sportul cu geopolitica” # Gazeta Sporturilor
Peter Szijjarto, ministrul maghiar al afacerilor externe și al comerțului, a primit-o pe jucătoarea de tenis Anna Bondar (28 de ani, 64 WTA) la o întâlnire oficială, după incidentul din turul secund de la Transylvania Open. La Cluj-Napoca, ucraineanca Oleksandra Oliynykova (25 de ani, 91 WTA) a refuzat să participe la fotografia oficială de dinaintea meciului și nu i-a strâns mâna adversarei sale, după victoria obținută cu 6-4, 6-4. ...
16:20
Monopostul cu care Michael Schumacher a obținut prima victorie în Formula 1, vândut pentru o sumă colosală # Gazeta Sporturilor
Mașina Benetton B192, cu care Michael Schumacher ( 57 de ani) a obținut prima sa victorie în Formula 1 la Marele Premiu al Belgiei în 1992, a fost vândută pentru 5 milioane de euro.Tranzacția a avut loc la o licitație organizată de Broad Arrow, iar noul proprietar al monopostului a dorit să rămână anonim.FOTO. ...
