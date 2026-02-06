Reuters: Americanii se grăbesc. SUA vor ca Ucraina şi Rusia să încheie un acord de pace în luna martie, iar în mai să fie organizate deja alegeri în Ucraina simultan cu un referendum

18:00

Preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ICCJ), Lia Savonea, afirmă, referitor la scrisoarea transmisă de premierul Ilie Bolojan Curţii Constituţionale, că ”avertizarea explicită privind pierderea unor fonduri europene în eventualitatea unei soluţii de neconstituţionalitate, precum şi solicitarea implicită ca instanţa de contencios constituţional să ţină seama de consecinţe financiare externe actului de justiţie constituţională, reprezintă o ingerinţă incompatibilă cu principiul separaţiei puterilor în stat”. ”Într-un stat de drept autentic, dialogul dintre autorităţi nu poate lua forma presiunii, iar respectarea Constituţiei nu poate fi condiţionată de considerente financiare”, susţine Savonea.