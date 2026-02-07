Record istoric pentru bursa americană: Dow Jones trece pentru prima dată de 50.000 de puncte

00:20

La aproape două luni de când Australia a interzis, în premieră mondială, utilizarea rețelelor sociale de către copiii sub 16 ani, experiențele adolescenților arată că impactul interdicției nu este, până acum, cel scontat de autorități. Jurnaliștii de la ABC News, care au stat de vorbă cu adolescenți din toată țara, relatează că pentru mulți dintre … The post Australia, prima țară care a interzis rețelele sociale copiilor sub 16 ani. Ce se întâmplă două luni mai târziu appeared first on spotmedia.ro.