Ce și-a pus Sorin Mărcuș pe pereții casei sale. Partenerul Marinei Almășan uimește: „Aici este zona asiatică”
Cancan.ro, 7 februarie 2026 07:50
Partenerul Marinei Almășan a arătat tuturor cum arată locuința sa. Sorin Mărcuș a păstrat obiecte cu valoare sentimentală, adunate din toate colțurile lumii, locuința fiind asemenea unui adevărat jurnal al experiențelor trăite. Sorin Mărcuș are o […]
• • •
Acum 5 minute
08:10
Horoscop rune azi, 7 februarie 2026. Zi decisivă pentru persoanele care vor schimbări în viața lor # Cancan.ro
Horoscop rune azi, 7 februarie 2026. Runele, vechile simboluri ale înțelepciunii nordice, dezvăluie în fiecare zi energii subtile care ne pot influența deciziile, starea interioară și drumul personal. Mesajele lor nu sunt predicții absolute, ci […]
Acum 15 minute
08:00
Vrei să fii mai sănătos, mai energic și mai sigur pe tine în noul an? Specialiștii spun că una dintre cele mai bune rezoluții pentru 2026 este antrenamentul de forță. Nu vorbim doar despre mușchi […]
Acum 30 minute
07:50
Acum o oră
07:40
Cartea de Tarot a zilei de azi, 7 februarie 2026. Ziua în care îți poți transforma visele în realitate! # Cancan.ro
Cartea de Tarot a zilei de azi, 7 februarie 2026. Magicianul, aduce un mesaj puternic despre puterea interioară, creativitate și capacitatea de a transforma dorințele în realitate. Energia acestei cărți vorbește despre acțiune, încredere și […]
07:20
Cât a ajuns să coste un litru de benzină azi, 7 februarie 2026. Tendința ultimelor prețuri la carburanți # Cancan.ro
Prețurile carburanților rămân un subiect important pentru șoferii români, iar diferențele dintre stațiile de alimentare pot influența serios bugetul lunar. Datele actualizate arată care sunt tarifele la nivel național, cât se plătește în București și […]
Acum 2 ore
07:10
Horoscop chinezesc azi, 7 februarie 2026. Zodia care atrage norocul și semnele care vor fi puse la încercare # Cancan.ro
Horoscop chinezesc azi, 7 februarie 2026.Ziua de azi e marcată de influențe dinamice și schimbări de ritm, iar energia transmisă de zodia Maimuței se reflectă asupra întregului zodiac chinezesc. Spiritul adaptabil, creativitatea și abilitatea de […]
07:00
Scandal de proporții mondiale! Fiul violonistului Lorenz Năsturică, reținut în Dubai pentru escrocherii de milioane de euro # Cancan.ro
Fiul celebrului violonist Lorenz Năsturică, Lorenz Michael, a ajuns sub lupa anchetatorilor din Dubai și România! Documentele oficiale scot la iveală datorii uriașe, dosare imobiliare de milioane și suspiciuni de înșelăciune. Iar sursele CANCAN.RO susțin […]
06:50
Secretul longevității? Prof. Dr. Leon Dănăilă spune de ce carnea trebuie limitată la bătrânețe # Cancan.ro
Consumul de carne la persoanele în vârstă e un subiect intens dezbătut atât în comunitatea medicală, cât și în rândul nutriționiștilor. Celebrul neurochirurg român Prof. Dr. Leon Dănăilă atrage atenția asupra impactului pe care acest […]
06:40
Prognoza meteo azi, 7 februarie 2026. Ceața, umezeala și frigul pun stăpânire pe Moldova # Cancan.ro
Prognoza meteo azi, 7 februarie 2026. Pe scurt, România va fi împărțită clar: vestul și nord-vestul vor fi mai calde, dar și mai ploioase, în timp ce Moldova va rămâne rece, noros și umed, cu […]
Acum 8 ore
01:00
Ce știm până acum despre nunta lui Taylor Swift și Travis Kelce. Surpriză: pe cine va invita cântăreața la marele eveniment # Cancan.ro
Cuplul a spus foarte puține lucruri despre planurile de nuntă, dar asta nu i-a împiedicat pe fani să analizeze podcasturi, fotografii și versuri pentru indicii despre momentul, locul și felul în care cei doi vor […]
00:40
Românii au mai trecut printr-o perioadă dureroasă, atunci când criza economică din 2010 a adus tăieri de salarii, pensii reduse și restricții sociale greu de digerat. După 15 ani, noile măsuri economice anunțate în 2025-2026 […]
00:20
Ce rugăminte inedită a primit Pescobar din partea unui client. Patronului nu i-a venit să creadă: „Salutare, puteți, vă rog….” # Cancan.ro
Un client al restaurantului Taverna Racilor, deținut de Pescobar, a reușit să atragă atenția tuturor cu o cerere inedită făcută la plasarea unei comenzi. Localul, cunoscut pentru preparatele sale din fructe de mare, a primit […]
00:20
Horoscop 7 februarie 2026. Află zodia care face cheltuieli excesive și regretă după, dar și previziunile pentru restul zodiilor! Berbec (21 martie – 19 aprilie) Sănătate. Ai energie și chef de aventură. Ziua favorizează activități […]
Acum 12 ore
23:50
Ce le mărturisea Ruxandra Luca apropiaților și nu a fost povestit în instanță: „A bătut-o de la începutul relației” # Cancan.ro
După ce CANCAN.RO a dezvăluit secrete bine ascunse din relația de 20 de ani a Ruxandrei Luca, martorii vin acum cu alte relatări cutremurătoare: viața ei ar fi fost presărată cu scene de violență greu […]
23:40
De la simbol al eleganței la accesoriu forțat: cum încearcă moda să resusciteze cravata prin artificii tot mai dubioase # Cancan.ro
Încercările bizare de a readuce cravata în actualitate ne lasă complet reci. Cravata, simbol al eleganței masculine timp de secole, este forțată astăzi să pară „cool” prin artificii stilistice exagerate. Încercările modei de a o […]
23:30
Daniel Onoriu a schimbat ”curtea de aer” cu mall-ul! Primele imagini după ce a fost eliberat condiționat # Cancan.ro
Avem primele imagini în exclusivitate cu Daniel Onoriu după ce a fost eliberat condiționat din închisoare! Fostul pilot de raliuri și-a ispășit pedepasa la penitenciarul Rahova după ce a fost condamnat inițial la la 4 […]
23:20
Andreea Mantea și Andrei Țîrdea – scandalul care avea totul: ADN, Ibiza și un sân scăpat la TV # Cancan.ro
Exact când nu mai găseam un cuplu WOW despre care să scriem, a bătut vântul prin arhiva CANCAN.RO și pe birou ne-au aterizat o poză cu acest cuplu fabulos. Bine, recunoaștem, la prima vedere am […]
23:10
Reacțiile vedetelor după imaginile hot din benzinărie cu frumușica de la Neatza: „Și mie îmi place pe bancheta din spate” # Cancan.ro
Ruxandra Luca este pe buzele tuturor după ce a fost prinsă în timpul unei partide de amor pe bancheta din spate a mașinii alături de un chirurg căsătorit. Reacțiile au explodat, iar România s-a împărțit […]
23:10
Fiul unui celebru cântăreț, găsit mort într-un lac din Georgia! Tânărul de 27 de ani era un DJ promițător # Cancan.ro
Tragedie în lumea muzicii internaționale, după ce fiul unui celebru rapper american a fost găsit fără viață. Nathan Smith era un DJ cunoscut, iar trecerea sa în neființă a adus multă durere atât celor care […]
23:00
Născut dintr-o greșeală de fabricație, un „căluț trist” de pluș a ajuns simbolul stării de spirit din China # Cancan.ro
Un cal de pluș realizat din greșeală într-o fabrică din China a ajuns, pe neașteptate, simbolul unei stări generale de oboseală și frustrare. Jucăria, devenită virală înainte de Anul Nou Lunar, pare să exprime exact […]
22:50
Blonda nr. 2 de la Blondy! Cristina Rus, regina playback-ului care ne-a făcut să fredonăm fără rușine # Cancan.ro
Prin 2005, pe vremea când MTV-ul dicta trenduri, când SMS-ul era monedă forte și bip-ul era declarație de iubire low-cost, o fotografie cu Cristina Rus de la MTV Music Awards a ajuns în arhiva CANCAN.RO. […]
22:30
Naba Salem s-a dezlănțuit la Survivor 2026! S-a certat cu Cristian Boureanu și l-a făcut praf, în fața tuturor: „La vârsta ta, aveam pretenții” # Cancan.ro
La Survivor apar tensiuni tot mai mari între concurenți, iar conflictele ies din ce în ce mai des la suprafață. Presiunea competiției, oboseala și orgoliile puternice au dus la situații tensionate, iar unul dintre cele […]
22:20
Heidi Klum a făcut senzație la Premiile Grammy într-o rochie nude din latex, care „îi vine ca turnată” # Cancan.ro
Heidi Klum și rochia ei nude au atras toate privirile pe covorul roșu de la Premiile Grammy 2026. Modelul a ales o ținută extrem de îndrăzneață, care a stârnit imediat reacții, atât pro, cât și […]
22:10
Cum medicii ne recomandă să ne mai relaxăm puțin și să avem grijă să râdem, azi vă mai aducem o glumă savuroasă. Echipa CANCAN.ro vă pune zâmbetul pe buze cu o nouă memă virală pe […]
22:10
Conform datelor obținute de Banca Națională a României (BNR) după finalizarea celui mai mare sondaj de pe piață, românii care au bani la bănci trebuie să țină cont principalele riscuri din economie, care pot avea […]
21:50
Bătrân de 81 de ani, găsit mort în curtea unui spital din județul Constanța. Era dispărut de 10 zile # Cancan.ro
Un bărbat în vârstă de 81 de ani a fost găsit mort în curtea unui spital, în județul Constanța, la zece zile după ce plecase de acasă. Dispariția sa fusese semnalată abia după aproape două […]
21:40
Cum prepari acasă coaste mai fragede ca la restaurant. Ce trebuie să faci înainte de a le băga la cuptor # Cancan.ro
Coastele de porc (cunoscute drept scăriciă) se numără printre cele mai iubite preparate ale iubitorilor de carne. Fie că sunt preparate la grătar, la ceaun sau la cuptor, frăgezimea cărnii este un indicator al unei […]
21:00
Decizie de ultimă oră a lui Mircea Lucescu, după toate problemele de sănătate: „Se va deplasa în afara țării” # Cancan.ro
După ce Mircea Lucescu a fost internat în spital din cauza unor probleme medicale, au apărut noi detalii despre starea sa de sănătate. Selecționerul României rămâne sub supraveghere atentă, iar Federația Română de Fotbal monitorizează […]
21:00
Suma uriașă cu care se vinde un pick-up din anii ’80 pe OLX, în 2026. Este perfect funcțional # Cancan.ro
Una dintre cele mai cunoscute platforme de marketplace din România abundă în anunțuri diverse, variind de la oferte serioase de angajare, matrimoniale, până la anunțuri haioase, bizare sau dubioase. Unul dintre anunțurile care a ieșit […]
20:30
Administrația Națională de Meteorologie a făcut publică prognoza pentru perioada 9 februarie – 9 martie 2026, anunțând o evoluție variabilă a temperaturilor și precipitațiilor în întreaga țară. Meteorologii avertizează că, în primele săptămâni, unele zone […]
20:10
Pe baza previziunilor astrologice pentru 2026, se așteaptă ca acest an să aducă transformări intense și „lecții karmice” mai degrabă decât ghinion pur, mai multe zodii confruntându-se cu provocări semnificative, în special în perioada eclipselor […]
19:50
Soțul lui Emily Burghelea este bolnav! Diagnosticul pus de medici a panicat-o pe vedetă: „Simt nevoia să vă cer ajutorul” # Cancan.ro
Soțul lui Emily Burghelea, Andrei, se confruntă cu probleme serioase de sănătate, iar vedeta a făcut recent un apel emoționant pentru a cere sprijin și sfaturi. Acesta a primit un diagnostic dur din parte medicilor, […]
19:40
Orașul din România în care o garsonieră confort 1 costă doar 10.000 de euro. Are 37 de metri pătrați # Cancan.ro
Anunțul imobiliar al unui român a devenit subiect de dezbatere în rândul agenților imobiliari. Care este, de fapt, orașul din România în care o garsonieră (37 de metri pătrați) confort 1 costă doar 10.000 de […]
Acum 24 ore
19:10
PRO TV plânge după Cătălin Măruță, deși l-au ‘evacuat’ din grilă. Cum și-au luat adio de la el în ultima zi de emisiune # Cancan.ro
Într-una dintre postările încărcate pe social media, Pro TV și-a luat rămas bun de la cel care le-a fost coleg timp de 18 ani. Ultima ediție a emisiunii lui Cătălin Măruță a avut loc vineri, […]
19:10
Mașina lui Klaus Iohannis, scoasă la licitație de la 1.000 de euro. A folosit-o când era primar la Sibiu # Cancan.ro
Mașina de protocol folosită de președintele Klaus Iohannis a fost scoasă la licitație, stârnind interes în rândul colecționarilor și al pasionaților de automobile. Autoturismul a fost fabricat în 2005 și va fi vândut de Primăria […]
18:40
Dispozitivul de la LIDL care a pus în dificultate clienții. Mulți nu știu la ce folosește # Cancan.ro
Dispozitivul care separă gălbenușul de albuș este un accesoriu practic și eficient, ideal pentru orice bucătărie. Te ajută să separi rapid și curat gălbenușul de albuș, fără mizerie și fără riscul de a pierde ceva […]
18:30
CANCAN.RO ți-a pregătit un test de inteligență captivant. În imaginea de mai jos se ascunde un animal. Reușești să îl vezi în 10 secunde? Este posibil ca iluzia optică 3D de astăzi să te pună […]
18:10
Cătălin Măruța, în lacrimi la ultima ediție a emisiunii de la PRO TV. A divulgat public secretul știut doar de el și Andra, în acești 18 ani # Cancan.ro
Cătălin Măruță este oficial out din grila de programe de la Pro TV. Vineri, 6 ianuarie 2026, a avur loc ultima ediție a emisiunii „La Măruță”, moment care s-a lăsat cu lacrimi și suspine pentru […]
18:10
Cu ce probleme și-a început Ruxandra Luca anul. Vedeta de la Neatza și-a spus oful: „E o perioadă mai complicată pentru noi” # Cancan.ro
Ruxandra Luca se află în centrul unui scandal în showbizul românesc, după ce a fost surprinsă în compania unui medic cunoscut din România, situație care a atras rapid atenția publicului. Vedeta de la „Neatza” pare […]
17:50
Cine este Anamaria Vartolomei, românca văzută într-un hotel cu Timothée Chalamet, iubitul lui Kylie Jenner. Cu ce se ocupă tânăra # Cancan.ro
O româncă a ajuns în centrul atenției presei mondene internaționale, după ce a fost surprinsă de paparazzi în compania lui Timothée Chalamet, nimeni altul decât iubitul lui Kylie Jenner, despre care se speculează că ar […]
17:40
Doliu în lumea modei! Fiica unui fotbalist arhicunoscut a murit la doar 21 de ani, în locuința sa # Cancan.ro
Cristina Perez Galcenco, model internațional, a fost găsită fără suflare în locuința sa din Malaga. Tânăra în vârstă de 21 de ani era fiica lui Nacho Perez, un mare fotbalist din Spania. Cauza morții rămâne, […]
17:40
Cât costă o ceafă de porc cu castravete murat și chiflă la Kaufland. Cât a plătit un client în 2026 # Cancan.ro
În ultimele luni, românii s-au confruntat cu numeroase scumpiri, de la alimente de bază până la produsele gata preparate, iar tot mai mulți încearcă să găsească soluții pentru a-și menține cheltuielile sub control. Creșterea prețurilor […]
17:30
Ce salarii au preoții ortodocși, catolici, pastorii, rabinii și imamii în România, acum, în 2026 # Cancan.ro
Pentru românii care sunt curioși și se întreabă ce salarii au preoții ortodocși, catolici, pastorii, rabinii și imamii din România, acum, în 2026, trebuie să știe că veniturile variază în funcție de vechime sau gradul […]
16:50
Pe câți bani cântă Costel Biju la o înmormântare, de fapt: „Mai mergem și de rușine, nu poți să refuzi pe toată lumea” # Cancan.ro
Costel Biju a acceptat invitația de a răspunde celor mai incomode întrebări de la detectorul de minciuni al lui Selly. Cu această ocazie, manelistul a dezvăluit care este onorariul pe care îl cere pentru o […]
16:50
Ce ascundea Gabi Tamaș de la Survivor 2026 de soția lui, dar s-a dat singur de gol! „Nu știe” # Cancan.ro
Gabi Tamaș a recunoscut că de partea financiară a familiei se ocupă soția sa, Ioana, care deține o sală de pilates. Cu toate astea, fostul fotbalist susține că atunci când împrumută pe cineva evită să […]
16:50
Costel Biju, despre retragerea din muzică! Suma colosală pentru care e dispus să nu mai cânte: „Minte” # Cancan.ro
Costel Biju a dezvăluit suma pentru care ar fi dispus să renunțe la muzică, însă detectorul de minciuni l-a dat de gol. Deși manelistul a declarat că s-ar retrage din industrie pentru o sumă destul […]
16:10
Zodia care se va îmbogăți și își va găsi jumătatea (coincidență) în următoarele 3 luni, potrivit experților în astrologie # Cancan.ro
Leul atrage succesul ca un magnet. Nativii se bucură de o perioadă favorabilă. Au, în sfârșit, jobul dorit și lângă ei persoana cu care pot traversa munții. Au luptat pentru toate astea, dar acum au […]
16:00
Cel mai mare secret al lui Bisoi, făcut public de Adrian Elicopter?! „Nu știu dacă era iubițelul tău” # Cancan.ro
Este mare scandal între influencerii Andrei Mocioiu și Bisoi Petruț. Cei doi se războiesc pe social media, acolo unde recent a avut loc o intervenție în forță al celui supranumit „Elicopter de luptă”. Acesta este […]
15:50
Președintele Colegiului Psihologilor rupe tăcerea: „Cristian Andrei nu are nicio calitate oficială de psihoterapeut” # Cancan.ro
Doctorul Cristian Andrei se află în centrul unui scandal de proporții, fiind anchetat penal într-un dosar deschis de Poliția Capitalei pe numele său. Ancheta aflată în continuare în desfășurare arată că bărbatul ar fi executat […]
15:20
Orașul din România în care oamenii nu vor să plătească impozitele locale. Încasările sunt mult mai mici decât anii anterior # Cancan.ro
Locuitorii din orașul Flămânzi refuză să plătească impozitele care s-au mărit substanțial, pe motiv că o astfel de plată le-ar afecta grav bugetul. Flămânzi, care devenit oraș după anul 2004, duce acum lipsa încasărilor. Oamenii […]
