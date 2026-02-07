Ucraina: Atac rusesc de amploare asupra reţelei electrice. Întreruperi de curent în majoritatea regiunilor

Primanews.ro, 7 februarie 2026 11:50

Ucraina: Atac rusesc de amploare asupra reţelei electrice. Întreruperi de curent în majoritatea regiunilor

Acum o oră
11:50
Ucraina: Atac rusesc de amploare asupra reţelei electrice. Întreruperi de curent în majoritatea regiunilor Primanews.ro
11:40
SUA: Un bărbat a fost pus sub acuzare pentru ameninţări cu moartea la adresa vicepreşedintelui JD Vance Primanews.ro
11:40
Real Madrid: Rodrygo este accidentat şi va rata meciul cu Valencia Primanews.ro
11:30
Cristiano Ronaldo a lipsit din nou de la Al-Nassr. Fanii i-au transmis un mesaj de susţinere pe stadion Primanews.ro
Acum 12 ore
00:00
Lia Savonea acuză presiuni asupra CCR în cazul pensiilor magistraţilor. Guvernul neagă orice ingerinţă Primanews.ro
00:00
Rusia se declară deschisă negocierilor multilaterale pentru controlul armelor nucleare, după expirarea New START Primanews.ro
6 februarie 2026
23:50
LIVE VIDEO. Ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Milano-Cortina a început. România participă cu 29 de atleţi Primanews.ro
23:50
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, vine la Insider Politic, sâmbătă, de la ora 12, pe Prima TV Primanews.ro
23:40
Ilie Bolojan: Reforma administrativă şi relansarea economică vor fi adoptate simultan, înainte de bugetul pe 2026 Primanews.ro
23:40
Sportivii români au defilat la deschiderea Jocurilor Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026. România participă cu 29 de atleţi Primanews.ro
Acum 24 ore
17:00
Din 9 februarie, Prima TV vine cu o grilă de programe reconfigurată. Exclusiv VIP începe mai devreme Primanews.ro
15:20
Şefa diplomaţiei UE: Tot mai multe state ar putea dori arme nucleare în viitor Primanews.ro
14:50
Milei înfiinţează un organism pentru a dezminţi 'minciunile' presei Primanews.ro
14:50
Biletele pentru barajul cu Turcia, transmis de Prima TV, s-au epuizat în 20 de secunde Primanews.ro
14:40
UE, cooperare de mai multe milioane de euro cu Bolivia Primanews.ro
14:40
Trump îşi anunţă ”susţinerea deplină'' pentru Orban la alegerile din Ungaria Primanews.ro
14:30
Scandal diplomatic SUA-Polonia: ”Nu vom ceda niciunui şantaj” Primanews.ro
14:10
Încep Jocurile Olimpice de iarnă. Mariah Carey, Laura Pausini şi Andrea Bocelli, printre vedetele de la ceremonia de deschidere. România va fi reprezentată de 28 de sportivi şi o rezervă Primanews.ro
14:10
Bolojan, scrisoare către CCR legată de legea pensiilor magistraţilor: Comisia Europeană consideră neîndeplinit Jalonul 215, având ca efect pierderea de către România a sumei de 231 milioane de euro Primanews.ro
14:00
Chivu, aproape de prelungirea contractului cu Inter Primanews.ro
12:50
Ciprian Ciucu, primarul Bucureştiului: Dacă nu vom avea minimum 5,5 miliarde, intrăm în faliment. Îmi bat capul cu Ministerul Finanţelor şi în coaliţie cum să salvez Primăria Primanews.ro
12:50
VIDEO. Mircea Lucescu, erou de film, într-un documentar produs de Cinemaraton şi Prima Sport. Premiera absolută, pe 15 februarie Primanews.ro
12:50
VIDEO. La ce şi-a aliniat România mineralele critice la Washington: Un demers gigantic al SUA de a fixa preţuri minime între aliaţi şi de a bloca importurile ieftine din China Primanews.ro
12:40
Ciprian Ciucu, primarul Bucureştiului: Îmi bat capul cu Ministerul Finanţelor şi în coaliţie cum să salvez Primăria. Dacă nu vom avea minimum 5,5 miliarde, intrăm în faliment Primanews.ro
12:30
Numărul 2 din spionajul militar rus a fost împuşcat într-un bloc din Moscova Primanews.ro
Ieri
11:50
SUA şi Iranul negociază vineri în Oman, după represiunea sângeroasă din republica islamică Primanews.ro
5 februarie 2026
23:30
VIDEO. Eugen Tereodovici, Adrian Negrescu şi Veronica Duţu analizează planul de relansare economică anunţat de premierul Bolojan Primanews.ro
23:20
Robert Negoiţă, sub control judiciar pe cauţiune de 800.000 de lei. Interdicţie de a-şi exercita mandatul de primar al Sectorului 3 Primanews.ro
21:40
Inspecţia Judiciară respinge acuzaţiile din documentarul Recorder „Justiţie capturată”: Nu există influenţe asupra completurilor de la Curtea de Apel Bucureşti Primanews.ro
21:00
VIDEO. Lucian Rusu (PNL), analiză la Prima News: De ce refuză Guvernul Bolojan excepţiile în pachetul de măsuri sociale Primanews.ro
20:30
Expirarea tratatului New START nu înseamnă risc iminent de război nuclear, avertizează generalul (r) Ştefan Dănilă Primanews.ro
19:40
Ministrul Energiei: Oamenii trebuie să ştie că nu vor creşte preţurile la gaze naturale, în mod cert, până anul viitor, în 31 martie 2027 / Va fi o plafonare în mai multe marje şi preţul va rămâne la fel Primanews.ro
18:20
Negocierile de pace de la Abu Dhabi s-au încheiat fără armistiţiu. Acord pentru schimb de prizonieri şi reluarea dialogului militar SUA–Rusia Primanews.ro
15:30
Preşedintele Nicuşor Dan: Exerciţiile militare române-americane de la Smârdan, din ultimele zile, arată că Parteneriatul Strategic dintre România şi SUA este puternic şi se consolidează permanent Primanews.ro
15:30
Sorin Grindeanu s-a întâlnit cu preşedintele Israelului, Isaac Herzog Primanews.ro
15:20
Ministrul Transporturilor: A fost desemnat câştigătorul pentru modernizarea infrastructurii feroviare din Portul Constanţa Primanews.ro
15:20
Robert Negoiţă: Nu i-am construit fratelui meu nimic cu bani publici. Faptul că nu i-am plătit o despăgubire unui proprietar privat, i-am făcut un deserviciu Primanews.ro
13:50
Zelenski: Cucerirea estului Ucrainei ar costa Moscova 800.000 de vieţi Primanews.ro
13:40
Percheziţii la Primăria Sectorului 3. DNA: Lucrări de construire şi asfaltare a mai multor străzi fără documente legale Primanews.ro
13:40
Trump refuză să aleagă un favorit în dezbaterea privind posibilul succesor dintre Vance şi Rubio Primanews.ro
Mai mult de 2 zile în urmă
11:50
Guvernul anunţă schimbarea. Trecem de la o economie bazată pe consum la una bazată pe investiţii masive Primanews.ro
11:40
Jocurile Olimpice de iarnă încep oficial vineri la Milano. Şapte sportivi vor purta drapelul României Primanews.ro
11:30
Ucraina şi Rusia continuă joi discuţiile la Abu Dhabi, după o primă zi „productivă” a negocierilor de pace mediate de SUA Primanews.ro
11:20
Tratatul nuclear între SUA şi Rusia a expirat. Şeful ONU: Un moment grav! Primanews.ro
11:20
Gemini se apropie de ChatGPT Primanews.ro
11:20
Spionaj în spaţiu: vehicule spaţiale ruse au interceptat comunicaţiile a cel puţin 12 sateliţi-cheie europeni Primanews.ro
4 februarie 2026
23:50
VIDEO. Politicile guvernamentale care au scos românii în strada. Reformele au rămas doar de formă? Octavian Jula şi Irimie Popa analizează la Prima News Primanews.ro
22:00
VIDEO. Sebastian Zachmann, analiză după raportul SUA privind anularea alegerilor prezidenţiale din 2024: E o dispută între SUA şi UE, România a picat la mijloc Primanews.ro
21:40
VIDEO. UPDATE - Ilie Bolojan, conferinţă de presă. Bugetul, adoptat până la finalul lunii. Sprijin pentru investiţii şi exporturi, preţ administrat la gaze pentru populaţie Primanews.ro
20:10
Procurorii propun o reformă amplă a justiţiei: mandate unice de 5 ani, revenirea DNA la anchetarea magistraţilor şi eliminarea camerei preliminare Primanews.ro
