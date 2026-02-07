Ucraina: Atac rusesc de amploare asupra reţelei electrice. Întreruperi de curent în majoritatea regiunilor
Primanews.ro, 7 februarie 2026 11:50
Ucraina: Atac rusesc de amploare asupra reţelei electrice. Întreruperi de curent în majoritatea regiunilor
• • •
Alte ştiri de Primanews.ro
Acum o oră
11:50
Ucraina: Atac rusesc de amploare asupra reţelei electrice. Întreruperi de curent în majoritatea regiunilor # Primanews.ro
Ucraina: Atac rusesc de amploare asupra reţelei electrice. Întreruperi de curent în majoritatea regiunilor
11:40
SUA: Un bărbat a fost pus sub acuzare pentru ameninţări cu moartea la adresa vicepreşedintelui JD Vance # Primanews.ro
SUA: Un bărbat a fost pus sub acuzare pentru ameninţări cu moartea la adresa vicepreşedintelui JD Vance
11:40
Real Madrid: Rodrygo este accidentat şi va rata meciul cu Valencia
11:30
Cristiano Ronaldo a lipsit din nou de la Al-Nassr. Fanii i-au transmis un mesaj de susţinere pe stadion # Primanews.ro
Cristiano Ronaldo a lipsit din nou de la Al-Nassr. Fanii i-au transmis un mesaj de susţinere pe stadion
Acum 12 ore
00:00
Lia Savonea acuză presiuni asupra CCR în cazul pensiilor magistraţilor. Guvernul neagă orice ingerinţă # Primanews.ro
Lia Savonea acuză presiuni asupra CCR în cazul pensiilor magistraţilor. Guvernul neagă orice ingerinţă
00:00
Rusia se declară deschisă negocierilor multilaterale pentru controlul armelor nucleare, după expirarea New START # Primanews.ro
Rusia se declară deschisă negocierilor multilaterale pentru controlul armelor nucleare, după expirarea New START
6 februarie 2026
23:50
LIVE VIDEO. Ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Milano-Cortina a început. România participă cu 29 de atleţi # Primanews.ro
LIVE VIDEO. Ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Milano-Cortina a început. România participă cu 29 de atleţi
23:50
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, vine la Insider Politic, sâmbătă, de la ora 12, pe Prima TV # Primanews.ro
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, vine la Insider Politic, sâmbătă, de la ora 12, pe Prima TV
23:40
Ilie Bolojan: Reforma administrativă şi relansarea economică vor fi adoptate simultan, înainte de bugetul pe 2026 # Primanews.ro
Ilie Bolojan: Reforma administrativă şi relansarea economică vor fi adoptate simultan, înainte de bugetul pe 2026
23:40
Sportivii români au defilat la deschiderea Jocurilor Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026. România participă cu 29 de atleţi # Primanews.ro
Sportivii români au defilat la deschiderea Jocurilor Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026. România participă cu 29 de atleţi
Acum 24 ore
17:00
Din 9 februarie, Prima TV vine cu o grilă de programe reconfigurată. Exclusiv VIP începe mai devreme # Primanews.ro
Din 9 februarie, Prima TV vine cu o grilă de programe reconfigurată. Exclusiv VIP începe mai devreme
15:20
Şefa diplomaţiei UE: Tot mai multe state ar putea dori arme nucleare în viitor
14:50
Milei înfiinţează un organism pentru a dezminţi 'minciunile' presei
14:50
Biletele pentru barajul cu Turcia, transmis de Prima TV, s-au epuizat în 20 de secunde # Primanews.ro
Biletele pentru barajul cu Turcia, transmis de Prima TV, s-au epuizat în 20 de secunde
14:40
UE, cooperare de mai multe milioane de euro cu Bolivia
14:40
Trump îşi anunţă ”susţinerea deplină'' pentru Orban la alegerile din Ungaria
14:30
Scandal diplomatic SUA-Polonia: ”Nu vom ceda niciunui şantaj”
14:10
Încep Jocurile Olimpice de iarnă. Mariah Carey, Laura Pausini şi Andrea Bocelli, printre vedetele de la ceremonia de deschidere. România va fi reprezentată de 28 de sportivi şi o rezervă # Primanews.ro
Încep Jocurile Olimpice de iarnă. Mariah Carey, Laura Pausini şi Andrea Bocelli, printre vedetele de la ceremonia de deschidere. România va fi reprezentată de 28 de sportivi şi o rezervă
14:10
Bolojan, scrisoare către CCR legată de legea pensiilor magistraţilor: Comisia Europeană consideră neîndeplinit Jalonul 215, având ca efect pierderea de către România a sumei de 231 milioane de euro # Primanews.ro
Bolojan, scrisoare către CCR legată de legea pensiilor magistraţilor: Comisia Europeană consideră neîndeplinit Jalonul 215, având ca efect pierderea de către România a sumei de 231 milioane de euro
14:00
Chivu, aproape de prelungirea contractului cu Inter
12:50
Ciprian Ciucu, primarul Bucureştiului: Dacă nu vom avea minimum 5,5 miliarde, intrăm în faliment. Îmi bat capul cu Ministerul Finanţelor şi în coaliţie cum să salvez Primăria # Primanews.ro
Ciprian Ciucu, primarul Bucureştiului: Dacă nu vom avea minimum 5,5 miliarde, intrăm în faliment. Îmi bat capul cu Ministerul Finanţelor şi în coaliţie cum să salvez Primăria
12:50
VIDEO. Mircea Lucescu, erou de film, într-un documentar produs de Cinemaraton şi Prima Sport. Premiera absolută, pe 15 februarie # Primanews.ro
VIDEO. Mircea Lucescu, erou de film, într-un documentar produs de Cinemaraton şi Prima Sport. Premiera absolută, pe 15 februarie
12:50
VIDEO. La ce şi-a aliniat România mineralele critice la Washington: Un demers gigantic al SUA de a fixa preţuri minime între aliaţi şi de a bloca importurile ieftine din China # Primanews.ro
VIDEO. La ce şi-a aliniat România mineralele critice la Washington: Un demers gigantic al SUA de a fixa preţuri minime între aliaţi şi de a bloca importurile ieftine din China
12:40
Ciprian Ciucu, primarul Bucureştiului: Îmi bat capul cu Ministerul Finanţelor şi în coaliţie cum să salvez Primăria. Dacă nu vom avea minimum 5,5 miliarde, intrăm în faliment # Primanews.ro
Ciprian Ciucu, primarul Bucureştiului: Îmi bat capul cu Ministerul Finanţelor şi în coaliţie cum să salvez Primăria. Dacă nu vom avea minimum 5,5 miliarde, intrăm în faliment
12:30
Numărul 2 din spionajul militar rus a fost împuşcat într-un bloc din Moscova
Ieri
11:50
SUA şi Iranul negociază vineri în Oman, după represiunea sângeroasă din republica islamică # Primanews.ro
SUA şi Iranul negociază vineri în Oman, după represiunea sângeroasă din republica islamică
5 februarie 2026
23:30
VIDEO. Eugen Tereodovici, Adrian Negrescu şi Veronica Duţu analizează planul de relansare economică anunţat de premierul Bolojan # Primanews.ro
VIDEO. Eugen Tereodovici, Adrian Negrescu şi Veronica Duţu analizează planul de relansare economică anunţat de premierul Bolojan
23:20
Robert Negoiţă, sub control judiciar pe cauţiune de 800.000 de lei. Interdicţie de a-şi exercita mandatul de primar al Sectorului 3 # Primanews.ro
Robert Negoiţă, sub control judiciar pe cauţiune de 800.000 de lei. Interdicţie de a-şi exercita mandatul de primar al Sectorului 3
21:40
Inspecţia Judiciară respinge acuzaţiile din documentarul Recorder „Justiţie capturată”: Nu există influenţe asupra completurilor de la Curtea de Apel Bucureşti # Primanews.ro
Inspecţia Judiciară respinge acuzaţiile din documentarul Recorder „Justiţie capturată”: Nu există influenţe asupra completurilor de la Curtea de Apel Bucureşti
21:00
VIDEO. Lucian Rusu (PNL), analiză la Prima News: De ce refuză Guvernul Bolojan excepţiile în pachetul de măsuri sociale # Primanews.ro
VIDEO. Lucian Rusu (PNL), analiză la Prima News: De ce refuză Guvernul Bolojan excepţiile în pachetul de măsuri sociale
20:30
Expirarea tratatului New START nu înseamnă risc iminent de război nuclear, avertizează generalul (r) Ştefan Dănilă # Primanews.ro
Expirarea tratatului New START nu înseamnă risc iminent de război nuclear, avertizează generalul (r) Ştefan Dănilă
19:40
Ministrul Energiei: Oamenii trebuie să ştie că nu vor creşte preţurile la gaze naturale, în mod cert, până anul viitor, în 31 martie 2027 / Va fi o plafonare în mai multe marje şi preţul va rămâne la fel # Primanews.ro
Ministrul Energiei: Oamenii trebuie să ştie că nu vor creşte preţurile la gaze naturale, în mod cert, până anul viitor, în 31 martie 2027 / Va fi o plafonare în mai multe marje şi preţul va rămâne la fel
18:20
Negocierile de pace de la Abu Dhabi s-au încheiat fără armistiţiu. Acord pentru schimb de prizonieri şi reluarea dialogului militar SUA–Rusia # Primanews.ro
Negocierile de pace de la Abu Dhabi s-au încheiat fără armistiţiu. Acord pentru schimb de prizonieri şi reluarea dialogului militar SUA–Rusia
15:30
Preşedintele Nicuşor Dan: Exerciţiile militare române-americane de la Smârdan, din ultimele zile, arată că Parteneriatul Strategic dintre România şi SUA este puternic şi se consolidează permanent # Primanews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan: Exerciţiile militare române-americane de la Smârdan, din ultimele zile, arată că Parteneriatul Strategic dintre România şi SUA este puternic şi se consolidează permanent
15:30
Sorin Grindeanu s-a întâlnit cu preşedintele Israelului, Isaac Herzog
15:20
Ministrul Transporturilor: A fost desemnat câştigătorul pentru modernizarea infrastructurii feroviare din Portul Constanţa # Primanews.ro
Ministrul Transporturilor: A fost desemnat câştigătorul pentru modernizarea infrastructurii feroviare din Portul Constanţa
15:20
Robert Negoiţă: Nu i-am construit fratelui meu nimic cu bani publici. Faptul că nu i-am plătit o despăgubire unui proprietar privat, i-am făcut un deserviciu # Primanews.ro
Robert Negoiţă: Nu i-am construit fratelui meu nimic cu bani publici. Faptul că nu i-am plătit o despăgubire unui proprietar privat, i-am făcut un deserviciu
13:50
Zelenski: Cucerirea estului Ucrainei ar costa Moscova 800.000 de vieţi
13:40
Percheziţii la Primăria Sectorului 3. DNA: Lucrări de construire şi asfaltare a mai multor străzi fără documente legale # Primanews.ro
Percheziţii la Primăria Sectorului 3. DNA: Lucrări de construire şi asfaltare a mai multor străzi fără documente legale
13:40
Trump refuză să aleagă un favorit în dezbaterea privind posibilul succesor dintre Vance şi Rubio # Primanews.ro
Trump refuză să aleagă un favorit în dezbaterea privind posibilul succesor dintre Vance şi Rubio
Mai mult de 2 zile în urmă
11:50
Guvernul anunţă schimbarea. Trecem de la o economie bazată pe consum la una bazată pe investiţii masive # Primanews.ro
Guvernul anunţă schimbarea. Trecem de la o economie bazată pe consum la una bazată pe investiţii masive
11:40
Jocurile Olimpice de iarnă încep oficial vineri la Milano. Şapte sportivi vor purta drapelul României # Primanews.ro
Jocurile Olimpice de iarnă încep oficial vineri la Milano. Şapte sportivi vor purta drapelul României
11:30
Ucraina şi Rusia continuă joi discuţiile la Abu Dhabi, după o primă zi „productivă” a negocierilor de pace mediate de SUA # Primanews.ro
Ucraina şi Rusia continuă joi discuţiile la Abu Dhabi, după o primă zi „productivă” a negocierilor de pace mediate de SUA
11:20
Tratatul nuclear între SUA şi Rusia a expirat. Şeful ONU: Un moment grav!
11:20
Gemini se apropie de ChatGPT
11:20
Spionaj în spaţiu: vehicule spaţiale ruse au interceptat comunicaţiile a cel puţin 12 sateliţi-cheie europeni # Primanews.ro
Spionaj în spaţiu: vehicule spaţiale ruse au interceptat comunicaţiile a cel puţin 12 sateliţi-cheie europeni
4 februarie 2026
23:50
VIDEO. Politicile guvernamentale care au scos românii în strada. Reformele au rămas doar de formă? Octavian Jula şi Irimie Popa analizează la Prima News # Primanews.ro
VIDEO. Politicile guvernamentale care au scos românii în strada. Reformele au rămas doar de formă? Octavian Jula şi Irimie Popa analizează la Prima News
22:00
VIDEO. Sebastian Zachmann, analiză după raportul SUA privind anularea alegerilor prezidenţiale din 2024: E o dispută între SUA şi UE, România a picat la mijloc # Primanews.ro
VIDEO. Sebastian Zachmann, analiză după raportul SUA privind anularea alegerilor prezidenţiale din 2024: E o dispută între SUA şi UE, România a picat la mijloc
21:40
VIDEO. UPDATE - Ilie Bolojan, conferinţă de presă. Bugetul, adoptat până la finalul lunii. Sprijin pentru investiţii şi exporturi, preţ administrat la gaze pentru populaţie # Primanews.ro
VIDEO. UPDATE - Ilie Bolojan, conferinţă de presă. Bugetul, adoptat până la finalul lunii. Sprijin pentru investiţii şi exporturi, preţ administrat la gaze pentru populaţie
20:10
Procurorii propun o reformă amplă a justiţiei: mandate unice de 5 ani, revenirea DNA la anchetarea magistraţilor şi eliminarea camerei preliminare # Primanews.ro
Procurorii propun o reformă amplă a justiţiei: mandate unice de 5 ani, revenirea DNA la anchetarea magistraţilor şi eliminarea camerei preliminare
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.