Continuă războiul: ultimatum dat de Kylian Mbappe » Avocații francezului vor să o reclame pe PSG la UEFA!

Elias Charalambous (45 de ani), antrenorul principal de la FCSB, a profitat de apariția în fața presei, înainte de meciul cu Oțelul Galați, pentru a se plânge de arbitraj, îndeosebi de o fază din cea mai recentă partidă, 2-1 cu FC Botoșani.Victoriile din precedentele două etape au ajutat-o pe FCSB să se apropie la numai două puncte de play-off, dar între campioana en-titre și locul 6 rămân alte 3 echipe. Pe una dintre ele, Oțelul, o va înfrunta duminică, la ora 20:00. ...