Interceptări în dosarul funcționarilor reținuți la Primăria Sector 5. „În oala acoperită nu cad gunoaie”

14:10

Negociatorii americani şi ucraineni au discutat despre un obiectiv ambiţios, cu termenul stabilit pentru luna martie. Vor ca Rusia şi Ucraina să ajungă la un acord de pace. Acest termen este însă probabil să fie depăşit, având în vedere lipsa de convergenţă în ceea ce priveşte problema-cheie a teritoriului, au declarat pentru Reuters trei surse […] Articolul Reuters: SUA vor ca Ucraina şi Rusia să încheie un acord de pace în luna martie. În mai să fie alegeri şi referendum apare prima dată în PS News.