Interceptări în dosarul funcționarilor reținuți la Primăria Sector 5. „În oala acoperită nu cad gunoaie”
PSNews.ro, 7 februarie 2026 16:20
„Nu dezgropăm morții!", „Noi să fim sănătăși" sau „În oala acoperită nu cad gunoaie" – sunt o parte dintre referirile la șpaga inițială de 18.000 de euro primită de un subordonat al adjunctului Poliției Locale din cadrul Sectorului 5. Subordonatul lui Florin Chioran ar fi fost cel prin care s-a luat mita de 18.000 de euro.
Ministrul Apărării acuză un comandant de la Batalionul 52 Tisa că a cărat cu camioanele militare lemn tăiat ilegal # PSNews.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat că, în urma unor controale operative la Batalionul 52 Tisa de la Satu Mare, s-au găsit mai multe probleme grave. Acestea vizează inclusiv ocuparea ilegală a unor posturi de soldat și soldat gradat profesionist. „S-au dispus măsuri interne, de recuperare a prejudiciului şi de pedepsire a celor vinovaţi".
Interceptări în dosarul funcționarilor reținuți la Primăria Sector 5. „În oala acoperită nu cad gunoaie” # PSNews.ro
Acuzații dure pentru echipa Bolojan vin de la cel considerat „liderul puciștilor", notează antena3.ro. Hubert Thuma face dezvăluiri ample într-un interviu care va fi difuzat duminică, la Ora de Foc. Thuma vorbește de un plan care începe din vara lui 2024, avându-l personaj principal pe Ilie Bolojan.
Sportul prezidenţial, de la origini şi până la Nicuşor Dan. Cum se antrenează liderii lumii # PSNews.ro
Dacă ar fi să analizăm maniera de a face politică a fiecărui lider de stat, în funcţie de modul şi sportul practicat, atunci s-ar putea ca topurile să fie date cumva peste cap. Când vine vorba de sport, putem spune că există două categorii de preşedinţi de ţară: cei care fac sport şi Nicuşor Dan.
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, afirmă că "elefantul din cameră" este uriaş şi este vorba despre buget. "Nu avem bani nici să ieşim din cameră". El a explicat că dezastrul bugetar pentru Bucureşti a început în 2023, odată cu ordonanţa-trenuleţ a Guvernului Ciolacu. Aceasta a luat cotele de impozit pe venit de la municipii, notează News.ro.
Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat la Digi24 demararea unui proces de amploare pentru lămurirea situației construcțiilor ridicate ilegal pe litoral. Demersul vizează atât beach-baruri și restaurante deja demolate, cât și blocuri care vor ajunge în instanță. Fiecare situație va fi analizată separat. Anunțul vine în contextul publicării unui raport care, potrivit oficialului, a fost blocat.
O dronă neidentificată a fost găsită vineri pe teritoriul Moldovei, au raportat autoritățile moldovene. Obiectul a fost găsit în satul Sofia din raionul Drochia, aproape de granița cu Ucraina. Poliția a izolat zona și a trimis specialiști în dezamorsarea explozibililor pentru a efectua o inspecție.
Vlad Gheorghe, despre reacția lui Nicușor Dan la raportul SUA: Corectă juridic, insuficientă politic # PSNews.ro
Reacția președintelui României la raportul american a fost una corectă din punct de vedere tehnic, dar discutabilă din punct de vedere politic, este concluzia formulată de Vlad Gheorghe în cadrul emisiunii Puterea Știrilor, într-o analiză a limitelor comunicării instituționale. Mesajul transmis de șeful statului a reiterat argumentele juridice deja cunoscute: anularea alegerilor a fost legală.
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a afirmat că are un respect profund pentru premierul Ilie Bolojan. Nu se pune problema să nu îl susţină pe acesta la nivel politic în orice circumstanţă, spune el. Numărul celor care sunt împotriva lui Bolojan din PNL este mai mic decât se vorbeşte în spaţiul public.
Acordul UE–Mercosur a stârnit reacții puternice în agricultură, însă datele arată un impact limitat asupra pieței europene. Potrivit președintelui CCIR, Mihai Daraban, agricultura și zootehnia reprezintă sub 30% din acordul UE–Mercosur. Cotele de import pentru carne sunt reduse raportat la producția totală a Uniunii Europene, iar produsele sud-americane există deja pe piață, cu taxe.
Preşedintele american Donald Trump a propus să deblocheze fonduri federale, dacă liderul minorităţii democrate din Senat va accepta ca una dintre gările din New York şi aeroportul internaţional Dulles din Washington să poarte numele său, a relatat vineri presa americană. Miliardarul, magnat imobiliar care deţine un turn ce îi poartă numele pe prestigiosul bulevard 5th Avenue din Manhattan, a făcut această propunere.
Raport UNICEF: Aproape 70% dintre elevii români, sub pragul competenței digitale funcționale # PSNews.ro
Consilierul prezidențial Sorin Costreie a participat recent la lansarea a două rapoarte despre literația digitală și literația științifică a elevilor. Rapoartele, realizate de BRIO pentru UNICEF România, cu sprijinul Ministerul Educației și Cercetării și al Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare. Rezultatele ilustrează cât de bine pot aplica elevii competențele dobândite atât în școală, cât și în afara ei. „Aproximativ 70% dintre elevii români se află sub pragul competenței digitale funcționale."
Proiect: Modificări la microîntreprinderi – sunt vizate inclusiv condiția de a avea un angajat şi calculul veniturilor # PSNews.ro
Regimul microîntreprinderilor va fi modificat pentru a introduce o serie de facilități, prevede un proiect de lege pregătit de Guvern și obținut de către Profit.ro. Printre modificările pe care le-a pregătit executivul, se numără schimbări la condițiile de încadrare la regimul microîntreprinderilor, la condiția de a avea un angajat, unde termenul de îndeplinire a condiției va fi modificat.
Lider PSD: România riscă să intre în recesiune din cauza măsurilor de austeritate luate de Ilie Bolojan # PSNews.ro
Majorarea TVA, accizele la carburanți și politica de austeritate adoptată de premierul Ilie Bolojan pun economia României în pericol real de recesiune, a avertizat Mihai Fifor. „Cinci luni consecutive de scădere a consumului arată clar că economia suferă, iar românii simt direct efectele acestor măsuri", a adăugat liderul PSD Arad. „Riscul intrării României în recesiune este real."
Cristi Dănileţ: Instituţiile pot coresponda cu CCR numai dacă li se cere. În rest e doar presiune # PSNews.ro
Fostul judecător Cristi Dănileţ a afirmat că orice corespondenţă cu CCR pe tema pensiilor magistraţilor este o formă de presiune. Aceasta atâta timp cât dosarul este încă pe masa judecătorilor constituţionali. "Cât timp este o cauză la CCR privind legea carierei magistraţilor, este inadecvat ca ICCJ ori CSM, respectiv Guvernul, Parlamentul sau Preşedinţia să trimită adrese CCR."
Partidul conservator german CDU, condus de cancelarul Friedrich Merz, ia în calcul introducerea unei interdicţii pentru utilizarea reţelelor sociale de către copiii sub 16 ani. Aceasta în contextul dezbaterilor tot mai intense privind impactul negativ al mediului online asupra minorilor. Măsura ar urma modelul Australiei, care anul trecut a devenit prima ţară ce a implementat o astfel de restricție.
Regina Ţărilor de Jos a început instruirea militară pentru a deveni rezervist în armata olandeză # PSNews.ro
Majestatea Sa Regina Máxima a depus cererea pentru a deveni rezervist în Armata Regală Olandeză, se arată într-un comunicat de presă al Casei Regale. „Regina Maxima fost numită la gradul de soldat prin Decret Regal, începând cu 1 februarie. Şi-a început astăzi instruirea, pe care o va finaliza anul acesta. Instruirea acoperă toate componentele militare."
Reuters: SUA vor ca Ucraina şi Rusia să încheie un acord de pace în luna martie. În mai să fie alegeri şi referendum # PSNews.ro
Negociatorii americani şi ucraineni au discutat despre un obiectiv ambiţios, cu termenul stabilit pentru luna martie. Vor ca Rusia şi Ucraina să ajungă la un acord de pace. Acest termen este însă probabil să fie depăşit, având în vedere lipsa de convergenţă în ceea ce priveşte problema-cheie a teritoriului, au declarat pentru Reuters trei surse.
Ministrul Agriculturii, semnal de alarmă: În Mercosur carnea e injectată cu hormoni, se folosesc pesticide periculoase # PSNews.ro
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, critică din nou acordul UE-Mercosur. Spune că va duce la invadarea pieței din UE cu produse de slabă calitate din America Latină. „În Mercosur carnea e injectată cu hormoni, se folosesc pesticide periculoase", spune ministrul. Acesta consideră că acordul nu aduce niciun beneficiu fermierilor români, pentru că aceștia „nu au ce exporta acolo."
Sportivii români își încep, sâmbătă, parcursul la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano Cortina, primele evoluții urmând să aibă loc la probele de sanie și sărituri cu schiurile. Debutul României la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano Cortina se va produce în competiția de sanie. La ora 18:00 este programată prima manșă din proba masculină.
România, în presa europeană. Topul subiectelor din ultimele două săptămâni în presa europeană, despre români și România # PSNews.ro
În ultimile două săptămâni, presa europeană a acordat atenție românilor și României, mai ales în Italia, Germania și Grecia, cu subiecte legate de crime, securitate, muncă și energie, iar în plan secund prin câteva subiecte pozitive de sport, auto și turism. Analiza se bazează exclusiv pe datele colectate de platofrma de monitorizare media NewsVibe Romania.
Scandal la Cluj. Cum a ajuns o firmă să câștige o licitație la care nici nu a participat. Boc dă un ultimatum # PSNews.ro
Scandalul legat de contractul pentru centura metropolitană a Clujului ia amploare. O asociație care monitorizează lucrările de infrastructură cere primăriei să rezilieze contractul. Asta după ce una dintre cele trei firme câștigătoare, cu sediul în Bosnia, spune că nu dorește să participe la contract. Susţine că a fost implicată în asociere printr-un fals de către celelalte două firme.
Un patron din Botoșani și-a vândut firma și le-a cumpărat mașini foștilor angajați. Fiecare și-a ales marca dorită # PSNews.ro
Primarul comunei Rădăuți-Prut, Viorel Nichiteanu, și-a surprins foștii angajați după ce a vândut compania agricolă pe care a fondat-o în urmă cu aproape 40 de ani. Le-a cumpărat mașini noi, alese chiar de ei, ca semn de recunoștință pentru anii de muncă petrecuți împreună. Decizia a venit într-un moment dificil din viața edilului. În 2024, acesta a fost diagnosticat cu cancer.
Grup infracţional care se ocupa cu spălarea banilor, destructurat. Au fost arestaţi 4 români. Percheziţii şi în Franţa # PSNews.ro
Un grup infracţional care se ocupa cu spălarea banilor, înfiinţat de patru români încă din 2018, a fost destructurat. Totul după o cooperare între autorităţile judiciare din România şi Franţa. Suspecţii ar fi înfiinţat mai multe entităţi comerciale în Franţa. Prin conturile acestora ar fi trecut 300 de milioane de euro, bani proveniţi din comiterea de infracţiuni.
Sâmbătă temperaturile scad în vest, în nord și în centru, dar vremea rămâne caldă în cea mai mare parte a țării. În jumătatea nordică o să picure trecător, iar în sud, în est, în centru și în nord avem ceață la începutul zilei. Maximele pleacă de la 2…3 grade în nordul Moldovei și ajung la 13 grade în Oltenia.
Primele rețineri în dosarul de la Sectorul 5: Arhitectul Șef, Administratorul public și adjunctul Poliției Locale # PSNews.ro
Trei funcționari din cadrul Primăriei Sectorului 5 au fost reținuți după audierile ce au urmat pechezițiilor de vineri de la Primăria Sectorului 5. Este vorba de administratorul public, de arhitectul șef și de directorul adjunct al Poliției Locale Sector 5. Au fost reţinuţi Iulian Constantin Cârlogea, arhitectul șef Robert Mihai Bașca și Florin Chioran, director adjunct al Poliției Locale.
Bogdan Ivan: România a consumat cu 25% mai mult gaz iarna aceasta față de ultimii ani. Ce ajutoare se acordă # PSNews.ro
România a consumat în această iarnă cu 25 la sută mai mult gaz decât în perioadele simil
O explozie s-a produs sâmbătă dimineață, 7 februarie, într-o garsonieră situată la etajul 3 al unui bloc cu patru etaje din Chitila, judeţul Ilfov. Două persoane au fost rănite și 40 au fost evacuate. „În această dimineaţă, în jurul orei 04:00, pompierii ISU Bucureşti-Ilfov au intervenit pe Intrarea Banatului, localitatea Chitila, judeţul Ilfov, unde a avut loc […] Articolul Explozie într-un bloc din Ilfov. Zeci de persoane au fost evacuate. Doi oameni, răniţi apare prima dată în PS News.
Sorana Cîrstea, locul 36 WTA şi favorită 3, s-a calificat, vineri, în finala turneului de la Cluj-Napoca. Cîrstea a învins-o pe Daria Snigur (144 WTA, Ucraina), scor 6-0, 6-3, în 56 de minute. În ultimul act, Sorana Cîrstea o va înfrunta pe Emma Răducanu, locul 30 WTA şi cap de serie 1. Aceasta a învins-o […] Articolul Finală Emma Răducanu – Sorana Cîrstea la Transylvania Open apare prima dată în PS News.
Ponta: Trump reprezintă tot ceea ce usr-iștii detestă. USR a pus mâna pe țară prin propagandă și ipocrizie # PSNews.ro
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Victor Ponta, politician român, fost prim-ministru, a vorbit despre relația tensionată dintre actuala administrație de la București și Statele Unite. Discuția a pornit de la ideea că România a ajuns, paradoxal, una dintre cele mai anti-americane conduceri din regiune. Trump le-a distrus ipocrizia și mecanismul prin care […] Articolul Ponta: Trump reprezintă tot ceea ce usr-iștii detestă. USR a pus mâna pe țară prin propagandă și ipocrizie apare prima dată în PS News.
Cine este Adrian Cocoș, care preia atribuțiile de primar la Sectorul 3. A luat 2,70 la matematică la BAC # PSNews.ro
Adrian Marian Cocoș, celebru pentru că, în 2011, a luat nota 2,70 la Bacalaureat, la Matematică Potrivit Snoop.ro, Cocoș a picat prima sesiune de bacalaureat, având notele: Limba și literatura română – nota 5.25, Matematica – nota 2.7, Biologie – nota 6.2. El a studiat la Colegiul Saligny din București, specialitatea sa fiind de tehnician […] Articolul Cine este Adrian Cocoș, care preia atribuțiile de primar la Sectorul 3. A luat 2,70 la matematică la BAC apare prima dată în PS News.
A început marea plombare! Primăria București astupă cele fix 585 de gropi de pe străzile afectate de iarnă # PSNews.ro
După ce unele drumuri s-au umplut de gropi în urma topirii zăpezii, a început acţiunea de plombare. Administraţia Străzilor a inventariat 585 de gropi de pe 76 de artere, a anunțat, vineri, Primăria Municipiului București. Gropile ascunse sub apă sunt un adevărat pericol nu numai pentru conducătorii auto, ci și pentru pietoni. Vineri și în […] Articolul A început marea plombare! Primăria București astupă cele fix 585 de gropi de pe străzile afectate de iarnă apare prima dată în PS News.
VIDEO Maia Sandu răspunde raportului din SUA: Libertatea de expresie este pentru oameni, nu pentru conturi false # PSNews.ro
Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a comentat joi seara, într-o emisiune televizată, pe marginea raportului Comisiei juridice a Camerei Reprezentanţilor din SUA, care sugera că Bruxelles-ul ar fi exercitat presiuni asupra reţelelor sociale pentru a „cenzura conţinut” în timpul alegerilor din mai multe state, inclusiv în Moldova. Şefa statului a subliniat că trebuie făcută o […] Articolul VIDEO Maia Sandu răspunde raportului din SUA: Libertatea de expresie este pentru oameni, nu pentru conturi false apare prima dată în PS News.
Câţi turişti străini au venit în România în 2025. Top 20 ţări care au adus cei mai mulţi vizitatori # PSNews.ro
Sosirile înregistrate în structurile de primire turistică (inclusiv apartamente şi camere de închiriat), în anul 2025, au însumat 13,9 milioane de persoane, în scădere cu 2,4% faţă de anul 2024, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică (INS), publicate vineri. Din numărul total de sosiri, sosirile turiştilor români au reprezentat 81,4%, în timp ce sosirile turiştilor […] Articolul Câţi turişti străini au venit în România în 2025. Top 20 ţări care au adus cei mai mulţi vizitatori apare prima dată în PS News.
Adrian Cocoș, viceprimar al Sectorului 3, a preluat atribuțiile de primar interimar, după ce edilul Robert Negoiță a fost plasat sub control judiciar pe cauțiune și pus sub acuzare pentru abuz în serviciu, a anunțat vineri Biroul de presă al Primăriei Sectorului 3. Potrivit instituției, încă din anul trecut Consiliul Local a stabilit ca social-democratul […] Articolul Cine l-a înlocuit pe Robert Negoiță la conducerea Primăriei Sectorului 3 apare prima dată în PS News.
Reacția judecătorului CCR Dacian Dragoș, înainte de procesul care îi poate bloca mandatul # PSNews.ro
Judecătorul Curții Constituționale Dacian Dragoș, numit în funcție de președintele Nicușor Dan, reacționează public în contextul unei zile considerate decisive pentru reforma pensiilor magistraților și pentru deblocarea a 231 de milioane de euro din PNRR. Magistratul afirmă că numirea sa este legală și că îndeplinește toate condițiile prevăzute de lege pentru ocuparea funcției. „Decretul de […] Articolul Reacția judecătorului CCR Dacian Dragoș, înainte de procesul care îi poate bloca mandatul apare prima dată în PS News.
Toni Neacșu îl acuză pe Bolojan că nu știe Constituția și că scrisoarea trimisă CCR nu are legătură cu realitatea # PSNews.ro
Avocatul Toni Neacșu critică dur scrisoarea trimisă de premierul Ilie Bolojan Curții Constituționale, în care șeful Guvernului le cere judecătorilor CCR să se pronunțe de urgență asupra legii pensiilor magistraților, invocând riscul pierderii a 231 de milioane de euro din PNRR. În opinia juristului, demersul reprezintă o formă clară de presiune asupra Curții și o […] Articolul Toni Neacșu îl acuză pe Bolojan că nu știe Constituția și că scrisoarea trimisă CCR nu are legătură cu realitatea apare prima dată în PS News.
Agricultura românească între fragmentare, subvenții și populism. „Problemele vin din interiorul sistemului” – Daraban # PSNews.ro
Problemele agriculturii românești nu vin din acorduri comerciale sau din exterior, ci din interiorul sistemului, a afirmat Mihai Daraban în direct, la Puterea Știrilor. Fragmentarea terenurilor, lipsa asociativității și modul în care sunt acordate subvențiile blochează performanța reală a sectorului. În toate dezbaterile privind agricultura, emoția și discursul populist tind să înlocuiască analiza, […] Articolul Agricultura românească între fragmentare, subvenții și populism. „Problemele vin din interiorul sistemului” – Daraban apare prima dată în PS News.
PE SCURT: Comisia Europeană avertizează TikTok că designul său cu derulare infinită ar putea încălca Legea serviciilor digitale, din cauza riscurilor de dependență și impactului asupra sănătății utilizatorilor, mai ales a copiilor. În Peninsula Iberică, furtuna Leonardo provoacă ploi extreme, inundații și evacuări în Spania și Portugalia. Suedia vrea să oblige solicitanții de azil să […] Articolul Știri din capitalele Europei, 6 februarie apare prima dată în PS News.
Fostul ministru al Transporturilor, Răzvan Cuc, plasat în arest la domiciliu, în dosarul mitei # PSNews.ro
Tribunalul București a decis vineri, 6 februarie, plasarea în arest la domiciliu a fostului ministru PSD al Transporturilor, Răzvan Cuc, și a omului de afaceri Cătălin Daniel Bușe. Cei doi sunt judecați într-un dosar instrumentat de DNA, în care sunt acuzați de complicitate la dare de mită, respectiv dare de mită. Fostul ministru și omul […] Articolul Fostul ministru al Transporturilor, Răzvan Cuc, plasat în arest la domiciliu, în dosarul mitei apare prima dată în PS News.
Corlățean, discuții la Departamentul de Stat al SUA despre drepturile omului și cazurile de copii luați din familii # PSNews.ro
Senatorul Titus Corlățean a anunțat că a avut o întâlnire la Departamentul de Stat al Statelor Unite cu Riley Barnes, asistent al secretarului de stat american și coordonator al Biroului pentru democrație, drepturile omului și muncă, unul dintre adjuncții șefului diplomației americane, Marco Rubio. Potrivit lui Corlățean, întâlnirea a fost „necesară, substanțială și desfășurată într-un […] Articolul Corlățean, discuții la Departamentul de Stat al SUA despre drepturile omului și cazurile de copii luați din familii apare prima dată în PS News.
Vicepreşedintele Parlamentului European Victor Negrescu (PSD) anunţă, vineri după-amiază, că a discutat cu o şeful reprezentanţei Biroul ONU pentru Droguri şi Criminalitate (UNODC), Julien Garsany, despre crima organizată, care rămâne o ameninţare majoră în Europa, cu impact direct asupra siguranţei publice, economiei şi statului de drept. Citând date Europol, europarlamentarul anunţă că sunt 821 de […] Articolul Victor Negrescu: Crima organizată rămâne o ameninţare majoră în Europa apare prima dată în PS News.
Calendarul pentru clasa pregătitoare 2026-2027: Când se desfășoară prima etapă de înscriere în învățământul primar # PSNews.ro
Ministerul Educaţiei şi Cercetării a supus, vineri, consultării publice procedura şi calendarul înscrierii în clasa pregătitoare pentru anul şcolar 2026 – 2027 şi procune ca procedurile pentru prima etapă să înceapă în 31 martie, urmând ca, până în 6 mai, să se depună cererile. ”Copilul tău începe şcoala la toamnă? Am lansat în consultare publică […] Articolul Calendarul pentru clasa pregătitoare 2026-2027: Când se desfășoară prima etapă de înscriere în învățământul primar apare prima dată în PS News.
Legea concediului medical se schimbă iar. Cele 4 categorii care vor fi exceptate de la neplata primei zile # PSNews.ro
Ministerul Sănătății a pus în dezbatere publică un proiect de Ordonanță de Urgență care modifică regulile privind plata concediilor medicale, după ce actuala formă a legislației a generat nemulțumiri în rândul pacienților, în special al celor cu boli cronice. Potrivit noii propuneri, în cazul unui episod de incapacitate temporară de muncă pentru care sunt eliberate […] Articolul Legea concediului medical se schimbă iar. Cele 4 categorii care vor fi exceptate de la neplata primei zile apare prima dată în PS News.
„Avem pretenții de poliție europeană, dar strângem apa cu fărașul”. Europol denunță condițiile degradante din sedii # PSNews.ro
Sindicaliştii Europol distribuie, vineri, imagini în care se vede cum în sediul IPJ Botoşani plouă, iar pereţii sunt plini de infiltraţii. ”Avem pretenţii de poliţie europeană, dar strângem apa cu făraşul la fiecare ploaie”, transmis sindicaliştii. În replică, conducerea IPJ Bolojani a transmis că imobilul a fost achiziţionat în 2006, într-o stare deplorabilă, fiind făcute […] Articolul „Avem pretenții de poliție europeană, dar strângem apa cu fărașul”. Europol denunță condițiile degradante din sedii apare prima dată în PS News.
„Au zis americanii”. Cum se naște o percepție falsă și de ce devine ea mai puternică decât realitatea # PSNews.ro
În contextul dezbaterii privind raportul Comisiei Juridice din Camera Reprezentanților SUA, una dintre cele mai periculoase confuzii este cea dintre un document politic și poziție oficială a Statelor Unite. În emisiunea Puterea Știrilor, Vlad Gheorghe a explicat mecanismul prin care o afirmație scoasă din context ajunge să fie percepută drept „adevăr spus de americani”. […] Articolul „Au zis americanii”. Cum se naște o percepție falsă și de ce devine ea mai puternică decât realitatea apare prima dată în PS News.
Suveraniștii jubilează: Dosarul prin care Georgescu a fost trimis în judecată pentru propagandă legionară s-a blocat # PSNews.ro
Dosarul prin care Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru propagandă legionară s-a blocat vineri, 6 februarie, la Tribunalul București, după ce judecătorii nu au ajuns la un consens asupra unei soluții și au constatat „ivită divergența”. Noul termen a fost stabilit pentru 9 februarie, când cauza va fi judecată de un complet de […] Articolul Suveraniștii jubilează: Dosarul prin care Georgescu a fost trimis în judecată pentru propagandă legionară s-a blocat apare prima dată în PS News.
Victor Ponta: țara e „capturată” de USR, Nicușor și Ilie. Raportul din SUA nu va avea niciun efect # PSNews.ro
Victor Ponta a comentat, în cadrul ediției din 3 februarie 2026 a emisiunii Marius Tucă Show, lipsa de reacție a clasei politice și a mass-mediei din România față de raportul Camerei Reprezentanților din SUA privind anularea alegerilor din țară. Fostul premier a subliniat că documentul nu va produce efecte interne, dar că relevă vulnerabilități și […] Articolul Victor Ponta: țara e „capturată” de USR, Nicușor și Ilie. Raportul din SUA nu va avea niciun efect apare prima dată în PS News.
Marius Voineag aruncă bomba: DNA nu a fost invitată la grupul de lucru al premierului Bolojan pe legile justiției # PSNews.ro
Marius Voineag, procurorul-șef al Direcției Naționale Anticorupție (DNA), a declarat că instituția pe care o conduce nu a făcut parte din grupul de lucru creat de premierul Ilie Bolojan pentru modificarea legilor justiției. Voineag a subliniat că o dezbatere mai largă ar fi fost necesară, mai ales având în vedere reputația solidă a DNA la […] Articolul Marius Voineag aruncă bomba: DNA nu a fost invitată la grupul de lucru al premierului Bolojan pe legile justiției apare prima dată în PS News.
Nazare, după întâlnirea cu sindicatele și patronatele: Statul trebuie să fie un facilitator, nu un obstacol # PSNews.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat că pachetul de măsuri destinat relansării economiei României intră în faza finală de consultări și implementare. Scopul principal este trecerea de la o economie bazată pe consum la una centrată pe investiții și valoare adăugată. „Am intrat în linie dreaptă cu pachetul de măsuri pentru relansarea economiei României. După […] Articolul Nazare, după întâlnirea cu sindicatele și patronatele: Statul trebuie să fie un facilitator, nu un obstacol apare prima dată în PS News.
