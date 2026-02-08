Pastila ieftină care face senzație în America: „Ozempicul alcoolului” promite să taie pofta de băutură cu doar 2 dolari/doza!
Cancan.ro, 8 februarie 2026 01:00
O pastilă banală, mai ieftină decât un covrig din gară și aflată pe piață de decenii, este noua vedetă a Americii. Naltrexona, rebotezată de internauți „Ozempicul alcoolului”, promite să facă ceea ce mulți încearcă fără succes: […]
• • •
Alte ştiri de Cancan.ro
Acum 2 ore
01:00
Pastila ieftină care face senzație în America: „Ozempicul alcoolului” promite să taie pofta de băutură cu doar 2 dolari/doza! # Cancan.ro
O pastilă banală, mai ieftină decât un covrig din gară și aflată pe piață de decenii, este noua vedetă a Americii. Naltrexona, rebotezată de internauți „Ozempicul alcoolului”, promite să facă ceea ce mulți încearcă fără succes: […]
00:40
Astăzi deschidem robinetul și bem apă fără să ne gândim prea mult la ce se află în pahar. În urmă cu doar două decenii, în județul Botoșani, apa era un pericol real, nu o banalitate. […]
00:20
Horoscop 8 februarie 2026. Află zodia care resimte tensiunile acumulate în ultima perioadă, dar și previziunile pentru restul zodiilor! Berbec (21 martie – 19 aprilie) Sănătate. Ai nevoie de mișcare ușoară și aer curat. O […]
Acum 4 ore
00:10
Altercații la Jocurile Olimpice 2026 din Milano! Mai mulți protestatari cu cagule au înfruntat polițiștii pe străzi. Care e motivul # Cancan.ro
Tensiuni uriașe la Milano, la scurt timp după începerea Jocurilor Olimpice de Iarnă! Mii de italieni au ieșit în stradă pentru a protesta împotriva evenimentului, iar manifestația s-a transformat rapid în confruntări violente cu jandarmii. […]
00:00
Se înfiripă ceva?! Aris Eram, surpriză pentru Bianca de la Războinici: „Cu greu am reușit să obțin ceva numai pentru tine” # Cancan.ro
Competiția este în plină desfășurare la Survivor 2026. Faimoșii și Războinicii duc lupte grele pentru a câștiga și pentru a obține mici avantaje. Însă, pe lângă confruntări acerbe pe traseu, se pare că este loc […]
7 februarie 2026
23:30
Cum a ajuns Snoop Dogg să fluture steagul României la deschiderea Jocurilor Olimpice de iarnă 2026. Imaginile s-au viralizat # Cancan.ro
Prezența lui Snoop Dogg la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarnă 2026 a oferit un moment memorabil pentru sportivii români. Artistul american a interacționat direct cu delegația României, s-a fotografiat cu membrii echipei […]
23:20
Poza care a spart geamul CANCAN! Novanc și Giulia de la Candy, surprinși în plină ședință de înfrumusețare nocturnă?! # Cancan.ro
În arhiva CANCAN mai aterizează uneori fotografii, dar asta a intrat direct cu mingea în geam! La propriu! O minge de handbal a spart liniștea redacției și, lipită de ea, a venit o fotografie care […]
23:00
Mistice, enigmatice și puternice, cărțile de tarot își trag forța din imaginile lor neobișnuite. Astăzi sunt cel mai bine cunoscute pentru divinație și ghicit, însă, la origine, tarotul a fost un joc de cărți jucat […]
22:50
Brumă, varianta retro! Cum arăta vedeta fitness acum 20 de ani și cum a trecut de la ciocolată la kilograme topite # Cancan.ro
Prin arhiva CANCAN găsești de toate: de la undițe și mingi de fotbal până la cataloage de nutriție și fotografii care bat orice „time machine”. Printre ele am scos la lumină o imagine cu Carmen […]
22:40
Ce afecțiune a făcut Marina Dina la Survivor 2026. „Aveam două linguri de orez și una de fasole pe zi” # Cancan.ro
Survivor 2026 este în plină desfășurare, însă competiția s-a încheiat pentru Marina Dina. După patru săptămâni petrecute în Dominicană, aceasta a fost eliminată și s-a întors acasă. Acum, Faimoasa a revenit la confortul ei, însă […]
22:40
Andreea Bănică recunoaște după zeci de ani de relație! A jonglat între soț și un alt bărbat: “Îmi plăcea mai mult decât de Lucian” # Cancan.ro
Andreea Bănică a oferit un interviu de excepție în emisiunea CANCAN EXCLUSIV. Vedeta, o apariție rară, a vorbit sincer despre viața ei și le-a arătat fanilor o latură pe care nu o știau. Artista și-a […]
22:40
Marian Godină a început să plângă la Survivor! Ce i s-a întâmplat în prima zi: „Încerc să îmi revin” # Cancan.ro
Marian Godină nu a avut un început așa cum spera la Survivor. Încă din prima zi, polițistul a resimțit din plin lipsa familiei, mai ales a copiilor, iar emoțiile l-au copleșit. Atunci când a vorbit […]
22:30
CANCAN.RO îți prezintă bancul sfârșitului de săptămână. Un manager de spital este luat la întrebări despre dotările din unitatea medicală. Răspunsul acestuia te va face să râzi cu gura până la urechi. Ești pregătit? – […]
22:30
Locul ‘magic’ din România pe care puțini turiști îl știu. Este la doar o oră de București # Cancan.ro
România este o țară frumoasă, cu peisaje superbe. Natura oferă un adevărat spectacol în multe zone din țară, iar o astfel de „reprezentație” se află la doar o oră de București. Undeva în inima Munților […]
22:20
Răsturnare de situație! Mickey Rourke crede că e umilitor să primească donații. Ce refuză să facă, în plină criză financiară # Cancan.ro
Chiar dacă are probleme serioase cu banii și riscă să fie dat afară din casa în care stă cu chirie, Mickey Rourke pare hotărât să nu facă niciun compromis când vine vorba de statutul său […]
22:20
Cine a „turnat-o” pe femeia din Sibiu care și-a ucis mama pentru 1 milion de €. Greșeala care i-a distrus planul perfect! # Cancan.ro
La finalul anului trecut, o femeie de 38 de ani a fost reținută pentru că și-ar fi ucis mama pentru a pune mâna pe averea acesteia. Ancheta dezvăluie că ar fi avut complici, inclusiv o […]
Acum 6 ore
22:10
Ruxandra Luca, chemată de urgență la raport după episodul din benzinărie. Cum au „pedepsit-o” șefii de la Antena 1 pe frumușica de la Neatza # Cancan.ro
Episodul care a explodat în exclusivitate pe CANCAN.RO nu a cutremurat doar internetul, ci ar fi produs „daune majore” și în culisele televiziunii. Imaginile cu Ruxandra Luca, vedeta de la Neatza cu Răzvan și Dani, […]
22:00
Ce boală a făcut Marina Dina la Survivor 2026. „Aveam două linguri de orez și una de fasole pe zi” # Cancan.ro
Survivor 2026 este în plină desfășurare, însă competiția s-a încheiat pentru Marina Dina. După patru săptămâni petrecute în Dominicană, aceasta a fost eliminată și s-a întors acasă. Acum, Faimoasa a revenit la confortul ei, însă […]
22:00
Care ar fi cauza exploziei din Chitila, de fapt. Ce au descoperit anchetatorii în garsoniera groazei # Cancan.ro
O explozie puternică a zguduit un bloc din Chitila, provocând panică în rândul locatarilor. Aceștia au fugit speriați din apartamente, temându-se de o tragedie de proporții asemenea celei din Rahova. Momente de groază au avut […]
21:30
Prin ce trece Călin Donca la spitalul din Dominicană! Concurentul Survivor 2025 trăiește un calvar: „Mă chinuie destul de tare” # Cancan.ro
Călin Donca a suferit o accidentare gravă pe insulă și a fost transportat de urgență la spital. Starea sa de sănătate este destul de dificilă, iar recuperarea va fi un proces lung și solicitant, care […]
21:10
Un studiu recent a dezvăluit o întreagă lume ascunsă sub Antarctica. Aceasta a rămas secretă milioane de ani sub stratul gros de gheață. Însă, acum, cercetătorii au făcut lumină, iar concluziile nu sunt tocmai optimiste. […]
20:50
Era foarte apreciată și se bucura de succes în anii 2000, însă a ales o altă cale și a dispărut de pe micile ecrane. Ani Crețu, recunoscută pentru rolul său din „Vacanța Mare”, s-a retras […]
20:20
Bat clopote de nuntă în showbiz! A cerut-o de soție, după o relație de 6 ani, și actrița a spus „Da!” # Cancan.ro
O nuntă mare în showbiz se pregătește, după o relație de mai mulți ani, iar cuplul s-a logodit recent. Inelul ales pentru acest moment special este unul cu adevărat deosebit și atrage toate privirile, având […]
20:20
Suma uriașă cu care se vinde o Coca Cola de 300 ml din Japonia. Cu cât poți să o cumperi de pe eMAG # Cancan.ro
Coca-Cola este prezentă în peste 200 de țări din întreaga lume, însă sucul nu are același gust peste tot. În ultima perioadă, românii sunt tot mai interesați să testeze și alte variante, iar una din […]
Acum 8 ore
19:40
Fosta iubită a lui Adrian Kreiner, arestată! Ancheta scoate la iveală legătura cu moartea Codruței Notar din Sibiu # Cancan.ro
Adriana Viliginschi, fosta iubită a lui Adrian Kreiner, este din nou în centrul atenției. Doar că de această dată, femeia a schimbat rolul de victimă cu cel de infractor. Adriana Viliginschi a fost arestată preventiv […]
19:20
Milionarul de 84 de ani e de nerecunoscut! Fanilor nu le-a venit să creadă cum a ieșit din casă. Românii l-au admirat ani la rând # Cancan.ro
Starul hollywoodian, adorat de fanii din întreaga lume în urmă cu câteva decenii, s-a schimbat radical de-a lungul timpului, surprinzând pe mulți prin felul în care arată astăzi. Nick Nolte, cunoscut pentru farmecul său, a […]
19:00
„Poți să-mi împrumuți 1.800 RON ? Îți dau înapoi diseară.” Jojo a căzut în plasa hackerilor și trage un semnal de alarmă # Cancan.ro
Metodele de înșelătorie sunt tot mai numeroase, iar escrocii devin tot mai experimentați. Mulți sunt cei care au picat în capcană, iar recent și Cătălina Grama a fost victima hackerilor. Vedeta a tras un semnal […]
19:00
Top 10 cele mai scumpe avioane prezidențiale din lume. Cu ce „palate zburătoare” se deplasează liderii planetei # Cancan.ro
România este una dintre puținele țări europene care nu mai deține un avion prezidențial dedicat. Deplasările oficiale ale liderilor români au devenit, de-a lungul anilor, improvizații logistice sau curse charter. România nu mai are un […]
18:20
Lidia Buble și-a speriat fanii! A apărut cu fața inflamată și amorțită: „Nu arată rău. Acum e cel mai umflat” # Cancan.ro
Recent, Lidia Buble și-a speriat fanii din mediul online. Aceasta a apărut cu fața inflamată și amorțită. Când au văzut-o așa, fanii au fost curioși să afle ce s-a întâmplat cu vedeta. Lidia Buble nu […]
Acum 12 ore
18:10
Fostul ministu-adjunct al justiției din Rusia, găsit mort în baie. Care ar fi cauza principală a decesului # Cancan.ro
Un fost oficial de rang înalt din sistemul de justiție al Rusiei a fost găsit mort în apartamentul său din centrul Moscovei, iar autoritățile au anunțat că, în acest moment, nu există suspiciuni de natură […]
17:40
În anul 2026, pensionarii cu venituri mici vor beneficia de mai multe forme de sprijin financiar din partea statului, menite să îi ajute să facă față cheltuielilor tot mai ridicate. Este vorba despre bani acordați […]
17:30
Larisa Udilă, umilită de o angajată de la Evidența Persoanelor Sectorul 1! „Începe să râdă în hohote, de față cu toți: ‘Sunt obligată să vă refuz’” # Cancan.ro
Larisa Udilă a explodat în mediul online! Influencerița a avut parte de o experiență cât se poate de neplăcută la Evidența Persoanelor Sectorul 1. O angajată a râs de ea și a umilit-o. Revoltată de […]
16:50
Tot mai multe femei aleg să apeleze la specialiste pentru a avea o manichiură frumoasă, îngrijită și rezistentă. Vizitele la salon au devenit parte din rutina de îngrijire personală, iar acest lucru a transformat meseria […]
16:40
NANA dă cărțile pe față în primul episod din ZVON! Ce spune despre Românii au Talent, succes și bârfele care i-au urmărit cariera # Cancan.ro
Anamaria Trotea (cunoscută de public drept NANA) este invitată specială în primul episod al celui mai convențional podcast: ZVON by Cancan. În locul unde zvonurile se rostesc cu voce tare, nu pe la colțuri, creatoarea […]
16:30
Test de perspicacitate | Identificați toate diferențele dintre acești doi pensionari. Câte ați găsit? # Cancan.ro
Este weekend și este timpul pentru un scurt exercițiu pentru minte. Ne testăm abilitățile, iar astăzi o să o facem prin intermediul unui test de diferențe. Tot ce trebuie să faci este să privești atent […]
16:00
Singura condiție a lui Mircea Lucescu pentru a se retrage de la naționala României! Gigi Becali l-a dat de gol: „Le e frică și oamenilor” # Cancan.ro
Mircea Lucescu întâmpină anumite probleme de sănătate și se află în aceste zile în spital. Antrenorul nu exclude un transfer în străinătate, dacă rezultatele nu vor fi cele dorite. Gigi Becali recunoaște că a vorbit […]
14:50
Zodiile au parte de liniștea dorită în acest wekend. Câteva zodii sunt favorizate din mai multe puncte de vedere. Nativii au idei îndrăznețe și fac planuri mărețe. Dragostea plutește în aer și tot ce a […]
14:30
Ce părere are Andra Măruță despre venirea lui Carmen Tănase la Românii au Talent, de fapt: „Asta e!” # Cancan.ro
Andra Măruță se numără printre primii membri din juriul Românii au talent. Încă de la debutul emisiunii la Pro TV artista a fost de neclintit, în timp ce alți jurați au fost schimbați. Sinceră și […]
14:00
Cu ce boală a fost diagnosticat fiul Ilonei Brezoianu. Micuțul face terapie: „Să vedem cum se dezvoltă” # Cancan.ro
Ilona Brezoianu a decis să își ducă băiețelul la kinetoterapie. Micuțul Matei a fost diagnosticat cu torticolis, o contractură care limitează mișcările capului. Gâtul tinde să se răsucească într-o parte, provocând înclinarea capului, în timp […]
13:40
Cât costă cea mai ieftină mâncare gătită la conservă: „Nu cred că se găsește undeva în Europa” # Cancan.ro
Cea mai ieftină mâncare gătită se află pe rafturile unui cunoscut hipermarket din România. Costă doar 2,99 și este una dintre mâncărurile tradiționale românești. Mâncarea gătită la conservă reprezintă o alternativă comună și accesibilă pentru […]
13:40
Ce rol avea românca lui Epstein în rețeaua din jurul lui. Detalii noi din dosarele care au zguduit întreaga planetă # Cancan.ro
În mailurile declasificate din dosarul Epstein, pe lângă Corina Tarniță mai apare numele unei românce, Andra Maria Stroe. Andra Maria Stroe este o prezență care a trecut pe sub radarul lumii mondene din România, și […]
Acum 24 ore
13:00
Ce a putut să-i spună Marian Godină lui Cristian Boureanu la Survivor 2026: „Tu ai obiceiul să adormi lângă…” # Cancan.ro
Încă de când s-au cunoscut personal și oficial în emisiunea Survivor 2026, deasupra relației dintre Maria Godină și Cristian Boureanu a planat tensiunea și sarcasmul. Prima interacțiune dintre ei s-a resimțit apăsătoare, însă acesta pare […]
13:00
Cătălin Măruță se dă în vând după ciorba de gogonele, un preparat pe care nu mulți l-ar încerca, conform CSID. Prezentatorul s-a arătat surprins de gust și a descris preparatul ca fiind senzațional. La un […]
12:40
Mutare majoră în grila PRO TV, la o zi după finalul erei lui Cătălin Măruță. Rocada inedită pe care românii o pot vedea de azi, 7 februarie # Cancan.ro
Cătălin Măruță a părăsit PRO TV după 18 ani. Deși marcat de situația prin care trece, cunoscutul prezentator a avut sarcina de a anunța, în ultima lui emisiune de ieri, 6 februarie, noile schimbări care […]
12:10
Voucherele de vacanță se dau după alte criterii în acest an. În 2026, doar angajații din sectorul public cu salarii lunare net de maximum 6.000 lei sunt eligibili pentru aceste vouchere. Anul trecut, regulile au […]
12:10
Blocul în care locuiesc 20.000 de oameni. Este cel mai mare din lume. Ce nu au voie să facă locatarii # Cancan.ro
Blocul de apartamente Regent Internationale din Hangzhou, China, este cea mai mare clădire rezidențială din lume, gâzduind peste 20.000 de locuitori. Înițial a fost hotel de lux, acum include școli, o zonă de restaurante și […]
11:40
CANCAN.RO îți aduce și azi zâmbetul pe buze. Ți-am pregătit un banc de nota 10, personajele principale fiind două vaci care pășteau liniștite pe un câmp. Două vaci pășteau liniștite pe un câmp din apropierea […]
11:30
Meko l-a provocat în ring, Alex Bodi l-a pulverizat! „Ce fel de luptător ești? Vrei bani? Ți-e fomică? Nu îmi plac bărbații” # Cancan.ro
Alex Bodi nu-i iartă pe cei care îndrăznesc să îi strice imaginea. După Dorian Popa, pe care l-a făcut cu ou și oțet, Meko este cel care i-a intrat în atenție. Ca de la bărbat […]
11:20
3.000 lei amendă în 2026, pentru toți românii care stau la bloc și „uită” să comunice acest lucru administratorului sau președintelui asociației # Cancan.ro
Dacă nu declari corect numărul de persoane cu care împarți apartamentul riști să atragi supărarea vecinilor, a administratorului, dar te poți alege și cu o amendă substanțială. Această situație generează frecvent tensiuni între locatari, fiind […]
10:40
Ce a făcut Cătălin Măruță după ce PRO TV i-a închis transmisia definitiv. Imagini nevăzute din culise: angajații au plâns în hohote # Cancan.ro
După aproape două decenii în postura de moderator al proprieri emisiuni, Cătălin Măruță și-a luat adio de la Pro TV. Ce a făcut, de fapt, după ce i s-a închis transmisia definitiv? Imaginile au emoționat […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.