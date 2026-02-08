ANM anunță o schimbare radicală în București. Prognoza specială pentru Capitală
HotNews.ro, 8 februarie 2026 10:50
După mai multe zile în care temperaturile nu au mai scăzut sub zero grade, ANM anunță că vremea se schimbă în București. Potrivit prognozei speciale pentru Capitală, duminică, valorile termice se vor situa peste normele…
• • •
Acum 15 minute
11:10
Zelenski, noi sancțiuni pentru furnizorii de piese pentru rachetele și dronele rusești: Fără ele, teroarea ar fi imposibilă # HotNews.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a semnat duminică decretele prin care impune sancțiuni drastice companiilor străine care livrează componente critice pentru arsenalul Moscovei, potrivit Reuters. „Producerea acestor arme ar fi imposibilă fără componente străine esențiale, pe…
Acum 30 minute
11:00
Iar ceea ce am văzut noi la televizor și pe Youtube e doar 10% din șocul trăit de JD Vance # HotNews.ro
Ceea ce am văzut noi la televizor și pe Youtube e doar 10% din șocul trăit de vicepreședintele SUA JD Vance când a fost huiduit de zeci de mii de oameni la ceremonia de deschidere…
Acum o oră
10:50
Acum 2 ore
10:20
Revin ninsorile, viscolul și gerul. Toată țara, sub atenționare / Anunțul făcut acum de meteorologi # HotNews.ro
ANM a emis duminică o informare meteorologică valabilă pentru toată țara până pe 10 februarie, prin care anunță ninsori, intensificări ale vântului și o răcire accentuată a vremii. Potrivit prognozei, duminică și în noaptea de…
10:10
Noi trageri LOTO 6/49 duminică 8 februarie. Report de peste 4 milioane de euro la categoria I # HotNews.ro
Duminica, 8 februarie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 5 februarie, Loteria Romana a acordat peste 34.900 de…
10:00
Suspectul care l-a împușcat pe generalul rus Vladimir Alekseev, reținut în Dubai și extrădat deja în Rusia # HotNews.ro
Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a declarat duminică că bărbatul suspectat de împușcarea generalului rus de rang înalt, Vladimir Alekseev, a fost reținut în Dubai și extrădat în Rusia, potrivit Reuters Vladimir Alekseev,…
09:50
Portughezii, chemați la urne pentru a-și alege președintele, în timp ce furtunile fac ravagii. Liderul extremei drepte a cerut amânarea scrutinului # HotNews.ro
Portughezii sunt așteptați duminică sî meargă la urne pentru turul al doilea al alegerilor prezidențiale, în ciuda problemelor provocate de furtunile devastoare din ultima vreme care au provocat inundații în multe zone din Peninsula Iberică,…
09:30
Halle Berry spune că un sfat primit de la învățătoare în clasa a patra i-a schimbat viața: „Vei face aceeași greșeală din nou și din nou” # HotNews.ro
Actrița Halle Berry, câștigătoare a Premiului Oscar, afirmă că responsabilitatea personală este unul dintre cele mai importante lucruri pentru ea și că își amintește perfect cine a învățat-o în copilărie să-și asume responsabilitatea pentru propriile…
Acum 4 ore
09:10
Șeful Fiscului anunță ce firme vor fi vizate / Cum vede relația inspector – contribuabil: „Omul ăla aduce 200 de documente și el își păstrează opinia” # HotNews.ro
Președintele ANAF, Adrian Nicușor Nica, a spus, joi, că în 2026 Fiscul va avea în vedere, pentru efectuarea controalelor fiscale, industriile cu risc fiscal ridicat și a dat și un exemplu în acest sens. Citiți…
09:10
Azi, AI face munca juridică, „mâine pot fi vânzări, marketing, finanțe”. Val de vânzări în tech care cuprinde toate acțiunile aflate în calea AI – GRAFIC # HotNews.ro
În cei trei ani de când ChatGPT a intrat în atenția publicului larg, au existat numeroase valuri de vânzări de acțiuni precipitate de îngrijorările privind inteligența artificială. Totuși, nimic nu se compară cu prăbușirea prețurilor…
09:00
Patru sportivi români vor evolua duminică, în a doua zi de la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, scrie News.ro. La schi fond – 10 km+10 km schiatlon, Gabriel Cojocaru şi Paul Pepene vor…
08:40
Misterul de pe San Siro: A cântat Mariah Carey live la deschiderea Jocurilor Olimpice de iarnă 2026? # HotNews.ro
Prestația vedetei americane Mariah Carey la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina a fost amplu comentată.
08:40
Vot decisiv în Japonia: Prima femeie premier, Sanae Takaichi, la un pas de controlul absolut în Parlament / Scrutinul, îngreunat de ninsori record # HotNews.ro
Japonia votează duminică în cadrul unui scrutin legislativ care ar putea consolida puterea primei femei premier din istoria țării, ultra-conservatoarea Sanae Takaichi. Favorită să obțină controlul total în Parlament, Takaichi forțează o victorie istorică, în…
08:00
Demisie neașteptată la vârful Washington Post: Jeff Bezos schimbă conducerea la doar câteva zile după ce o treime din redacție a fost eliminată # HotNews.ro
Directorul general al Washington Post, Will Lewis, a demisionat neașteptat după ce ziarul lui Jeff Bezos a concediat 300 de jurnaliști. Redacția a primit vestea cu entuziasm, pe fondul nemulțumirilor legate de eșecul acestuia în…
07:40
Marian Godină a început să plângâ la Survivor România 2026. Soția lui, Georgiana, a recționat imediat # HotNews.ro
Show-ul Survivor România, difuzat de Antena 1, a adus noi confruntări între Faimoși și Războini, dar și un moment neașteptat.
Acum 6 ore
07:10
Operațiunea de „salvare” a unui pas rutier în Alpi a produs o surpriză. 200 de milioane de euro pe kilometru pentru cel mai complex proiect de autostradă de pe continent # HotNews.ro
„Jumătate din Europa tremură de frică”, scriau ziarele locale din Alpi în urmă cu mai bine de un an, înainte să înceapă lucrările și restricțiile de trafic și tonaj pe unul dintre cele mai importante…
07:10
Politicienii români ignoră o problemă care ne privește direct, ca să nu-l supere pe Trump / Noroc cu societatea civilă # HotNews.ro
Ce părere aveți despre reacția autorităților de la București după ce Comisia Europeană a ajuns la concluzia, după doi ani de investigații, că platforma TikTok este special construită astfel încât să provoace dependență? Exact, nu…
07:00
INTERVIU – Doina Lemny: Moștenirea spirituală a lui Brâncuși e interpretată uneori exagerat, ducând la „un naționalism neadecvat gândirii sale” # HotNews.ro
Doina Lemny, istoric de artă, curator și expert în opera lui Constantin Brancuși, vorbește într-un interviu acordat curatorial despre moștenirea și valorile lui Constantin Brâncuși și felul în care acestea sunt percepute, reflectate în societatea…
07:00
INTERVIU cu un cunoscut istoric francez: „E clar că democrația din România nu funcționează cum trebuie. Dar au trecut doar 36 de ani de la Revoluție. Prea puțin” / De ce crede că oamenii nu mai văd ce s-a schimbat în bine # HotNews.ro
România nu are o problemă de democrație, ci de răbdare, spune istoricul francez Thierry Wolton, într-un interviu pentru publicul HotNews. El explică de ce ţara noastră a pornit cu un handicap democratic major după 1989…
Acum 12 ore
23:40
FOTO Scandal după meciul CFR – U Cluj. Bergodi a sărit la bătaie și i-a luat de gât pe jucătorii CFR-ului! Ultrașii, la un pas să intre pe teren # HotNews.ro
CFR Cluj – U Cluj 3-2. Scandal incredibil după derby! Cristiano Bergodi, antrenorul „șepcilor roșii” a intrat pe teren după fluierul final și i-a luat de gât pe jucătorii „feroviarilor”. CFR Cluj s-a impus în…
23:30
Prima medalie a Italiei la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina, adusă de strănepoata unei actrițe celebre. Record olimpic chiar de ziua ei # HotNews.ro
Francesca Lollobrigida, strănepoata actriței Gina Lollobrigida, a cucerit medalia de aur în proba de patinaj viteză de 3.000 m la Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano-Cortina, sâmbătă, chiar în ziua în care a împlinit…
23:10
Brad Arnold, solist și membru fondator al trupei americane de rock 3 Doors Down, a murit sâmbătă la vârsta de 47 de ani, au anunțat reprezentanții formației. Trupa a precizat că Brad Arnold a trecut…
23:10
Trei schiori au murit în avalanșe produse în Alpii italieni, în zone unde se desfășoară probe la Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina # HotNews.ro
Avalanșe produse sâmbătă au ucis trei persoane care schiau în afara pârtiilor, în munții din regiunile Trentino-Alto Adige și Lombardia, zone care găzduiesc unele dintre locurile de desfășurare ale Jocurilor Olimpice de iarnă Milano–Cortina, a…
23:00
„O adevărată catastrofă”. Fermierii spanioli reclamă pagube de milioane de euro după succesiunea de furtuni din Peninsula Iberică # HotNews.ro
Fermierii din Spania au avertizat sâmbătă că ploile torențiale și vânturile puternice au inundat câmpurile și au provocat pagube de milioane de euro la nivelul culturilor, în timp ce Peninsula Iberică se pregătea pentru și…
22:30
Ucraina este „dușmanul” Ungariei, spune Viktor Orban. Discurs virulent al premierului de la Budapesta # HotNews.ro
Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, a criticat Ucraina în timpul discursului susținut la un eveniment de campanie, sâmbătă, la Szombathely, și reiterat opoziția Budapestei față de aspirațiile Kievului de a adera la Uniunea Europeană, conform informațiilor…
Acum 24 ore
22:20
Oana Gheorghiu: Statul nu se poate „juca” cu firmele sale. Guvernul pregătește ghiduri pentru miniștri # HotNews.ro
Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat sâmbătă seara că Guvernul lucrează la elaborarea unor ghiduri destinate miniștrilor, care să stabilească clar ce atribuții au în relația cu companiile de stat și unde se oprește rolul statului…
22:00
CFR câștigă derby-ul Clujului și intră în zona de play-off. Final incandescent în Gruia # HotNews.ro
CFR a învins-o cu 3-2 pe Universitatea Cluj, sâmbătă seară, în Gruia, și a urcat cel puțin pentru moment în top 6 în SuperLiga. La finalul meciului a avut loc un clinci între componenții celor…
21:50
Ministrul Mediului, despre zăcămintele de minerale rare: „Putem să creăm în România o piață de desfacere pe zona aceasta” # HotNews.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a spus că regulile europene de mediu pentru exploatarea zăcămintelor de minerale rare au fost îmbunătățite pentru a fi redusă birocrația, precum și că la nivel european au fost alocate resurse…
21:20
Benjamin Netanyahu merge la Washington pentru discuții cu Donald Trump. Iranul, în centrul agendei întâlnirii # HotNews.ro
Premierul israelian Benjamin Netanyahu urmează să se întâlnească miercuri, la Washington, cu președintele Statelor Unite, Donald Trump, pentru a discuta despre negocierile cu Iran, a anunțat sâmbătă biroul lui Netanyahu, potrivit Reuters și AFP. Oficiali…
21:10
Nicușor Dan a primit invitația de la Donald Trump să participe la prima reuniune a Consiliului pentru Pace, au declarat surse din Administrația Prezidențială pentru Digi24. Reuniunea inaugurală este programată pentru 19 februarie. Premierul maghiar…
21:00
FOTO/VIDEO Violențe la Milano, gazdă a Jocurilor Olimpice de Iarnă. Protestatarii au aruncat cu sticle și materiale pirotehnice spre forțele de ordine # HotNews.ro
Un grup de aproximativ 100 de protestatari a aruncat cu petarde, fumigene și sticle spre forțele de ordine, după ce s-a desprins din manifestația principală care a fost organizată sâmbătă la Milano, oraș-gazdă al Jocurilor…
20:40
Elon Musk spune că îi e greu să convingă inginerii cu familii să se mute în „mănăstirea” sa # HotNews.ro
Companiile SpaceX și Tesla au fost lansate în California, înainte de a-și muta sediile centrale în Texas, o mutare despre care directorul lor general Elon Musk spune că a creat dificultăți cu angajările, potrivit Business…
20:20
Zelenski a anunțat termenul SUA pentru pacea cu Rusia, însă experții vin cu un avertisment pentru flancul estic al NATO / Ultimele informații despre negocieri # HotNews.ro
Amenințarea reprezentată de Rusia pentru flancul estic al NATO s-ar putea intensifica după o încetare a focului în Ucraina. „Atât timp cât Ucraina apără Europa, pericolul nu este atât de mare”, a declarat președintele Conferinței…
19:40
De ce s-a prăbușit turnul unei biserici monument istoric din Transilvania. Ministerul Culturii vine cu primele explicații # HotNews.ro
Turnul Bisericii Reformate din Cehu Silvaniei s-a prăbușit marți seara, la capătul a patru zile de avertismente succesive și degradări accelerate care au depășit orice estimare tehnică inițială, conform unui raport cronologic detaliat făcut public…
19:20
Control judiciar pentru cei trei șefi reținuți în ancheta de la Primăria Sectorului 5. Instanța a respins cererea DNA de arestare preventivă # HotNews.ro
Tribunalul București i-a plasat sâmbătă sub control judiciar pentru 60 de zile pe Iulian Cârlogea, administratorul public al Sectorului 5, Robert Bașca, arhitect-șef al Sectorului 5, și Florin Chioran, director general adjunct la Poliția Locală…
19:10
Cum călătorește un fotograf român în jurul lumii fără avion, doar cu un rucsac în spate și câteva măsuri simple de siguranță: „Important e să rămâi cu pașaportul și cu niște bani” # HotNews.ro
Eduard Vînătoru (35 de ani) este fotograf și, pe 12 ianuarie, a plecat din București, din Gara de Nord, într-o călătorie de patru luni în jurul lumii, fără avion. Se deplasează cu trenul, autocarul și…
18:50
Oana Țoiu, la Washington: „România poate proteja regiunea de folosirea prețurilor la energie ca armă de șantaj politic” # HotNews.ro
Ministra Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a transmis la Washington că România își asumă o responsabilitate strategică în calitate de cel mai mare producător de gaze naturale din Uniunea Europeană și are ca obiectiv creșterea producției…
18:40
Programul cu care vrea opoziția să îl înlăture pe Viktor Orban de la putere. Printre măsuri, o taxă pe avere și trecerea la moneda euro # HotNews.ro
Tisza, partid de opoziție condus de un fost apropiat al guvernului Viktor Orban, a publicat sâmbătă un program electoral de 240 de pagini, iar printre acțiunile promovate se numără o taxă pe avere, trecerea la…
18:20
INTERVIU. „N-avem momentan prea multă rebeliune, cu atât mai puțin în rândul tinerilor”. Un cunoscut scriitor vorbește despre o problemă mai puțin discutată în societatea românească # HotNews.ro
Scriitorul și jurnalistul Alex Tocilescu vede România de azi ca pe o societate lipsită de spirit anti-sistem, inclusiv în cultură. „Suntem apatici și ca societate, și ca artiști”, spune scriitorul, într-un context în care arta…
18:00
Generalul rus de rang înalt care a supraviețuit unei tentative de asasinat s-a trezit din comă. Ce se știe despre starea numărului doi din spionajul militar # HotNews.ro
Generalul rus împușcat vineri la Moscova, Vladimir Alekseiev, și-a recăpătat cunoștința sâmbătă, după ce a fost plasat în comă indusă în urma unei intervenții chirurgicale, iar viața sa nu mai este în pericol, informează EFE,…
18:00
Șeful diplomației italiene refuză tranșant invitația lui Trump. Piedica „insurmontabilă” invocată pentru a nu intra în Consiliul Păcii # HotNews.ro
Ministrul italian al afacerilor externe, Antonio Tajani, a declarat sâmbătă că țara sa nu va face parte din „Consiliul Păcii” pe care l-a inițiat președintele american Donald Trump. Liderul Statelor Unite a lansat inițiativa în…
17:50
Referatul DNA, în ancheta de la Primăria Sectorului 5: Un polițist local poreclit „Pedro” primea mită și o distribuia șefilor. „Ar trebui să ştie cum stă treaba când vine vorba de recepţii” # HotNews.ro
Ancheta de la Primăria Sectorului 5 a început în urma denunțului depus de reprezentantul unui dezvoltator imobiliar, căruia un polițist local poreclit „Pedro” i-a cerut mită pentru ca angajații primăriei să urgenteze recepția unui ansamblu…
17:20
Anchetă în Franța în legătură cu dosarele Epstein. Sunt vizați un fost ministru și fiica sa # HotNews.ro
Parchetul Național Financiar din Franța a anunțat sâmbătă că a deschis o anchetă ce îl privește pe fostul ministru al Culturii Jack Lang și pe fiica sa, Caroline Lang, sub suspiciunea de „spălare de bani…
16:40
Numărul apelurilor nejustificate la 112 a scăzut în ultimii ani, dar rămâne unul ridicat, potrivit informațiilor furnizate, sâmbătă, de Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS), cu prilejul aniversării a 22 de ani de la operaționalizarea numărului…
16:40
Premierul ungar Viktor Orban a declarat sâmbătă că va călători la Washington „în două săptămâni” pentru a participa la prima reuniune a „Consiliului Păcii”, organismul inițiat de președintele american Donald Trump ca parte a planului…
16:30
„Nevastă-mea spune că iar sunt prost, că iert repede”. Ce spune Ciprian Ciucu despre relația cu Cătălin Drulă după campania pentru Capitală # HotNews.ro
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat că nu a mai discutat cu Cătălin Drulă după alegerile pentru Primăria București, în care cei doi au fost contracandidați. Întrebat dacă prietenia dintre ei s-a rupt, Ciucu a…
16:10
Riscuri la mașinile second-hand. Cele importate în România au o probabilitate de 1,5 ori mai mare de a avea kilometrajul dat înapoi GRAFIC # HotNews.ro
Chiar dacă mașinile importate constituie o parte semnificativă a piețelor de vehicule second-hand din Europa, acestea nu sunt lipsite de riscuri. Întrucât țările nu fac schimb între ele de date despre vehicule, piața are multe…
16:00
Comitetul Olimpic face apel la „fairplay”, după ce a fost huiduit JD Vance la deschiderea Jocurilor de Iarnă. CIO laudă implicarea administrației Trump # HotNews.ro
Comitetul Internațional Olimpic (CIO) a salutat prezența vicepreședintelui american JD Vance la deschiderea Jocurilor Olimpice de Iarnă de la Milano-Cortina, pledând pentru fairplay din partea tuturor celor implicați. Purtătorul de cuvânt al CIO a pledat…
15:50
Iranul va lovi bazele militare americane din Orientul Mijlociu dacă va fi atacat de forțele SUA desfășurate în regiune, a declarat sâmbătă ministrul iranian de Externe, subliniind că acest lucru nu trebuie interpretat ca un…
15:30
Posibil sabotaj la rețeaua feroviară italiană, în startul Jocurilor Olimpice. Peturbări majore în circulația trenurilor # HotNews.ro
Poliția italiană a declarat sâmbătă că suspectează că infrastructura feroviară din apropiere de orașul Bologna a fost atacată intenționat, într-un caz care a provocat perturbări majore în circulația trenurilor în prima zi cu program complet…
