Se întoarce frigul, avertizare ANM pentru toată țara. Minimele vor ajunge la minus 15 grade
Aktual24, 8 februarie 2026 11:30
Administrația Națională de Meteorologie a emis, duminică, o informare meteorologică valabilă pentru toată țara, prin care anunță ninsori, intensificări ale vântului și o răcire accentuată a vremii. Potrivit ANM, episodul de vreme severă va dura până marți seara, 10 februarie. Conform prognozei, duminică și în noaptea de duminică spre luni vor fi precipitații predominant sub […]
• • •
Acum 10 minute
11:40
Programul de e-rezidență al Estoniei a generat venituri fiscale record în 2025. Cei mai mulți e-rezidenți sunt din Germania și Franța # Aktual24
Programul de e-rezidență al Estoniei a generat în 2025 cele mai mari venituri fiscale de la lansare, consolidând statutul țării ca lider global în domeniul afacerilor fără frontiere. Anul 2025 a fost unul record pentru programul e-Residency al Estoniei. E-rezidenții au înființat anul trecut 5.556 de companii, în creștere cu 15% față de 2024. În […]
Acum 30 minute
11:30
11:20
China a amenințat că va anula viitoarea vizită a lui Trump la Beijing dacă SUA vinde arme Taiwanului # Aktual24
China a amenințat că va anula viitoarea vizită a președintelui american Donald Trump la Beijing, cu excepția cazului în care Washingtonul abandonează o vânzare masivă de arme către Taiwan. Potrivit publicației Financial Times, SUA pregătește în prezent un pachet care va include sisteme Patriot, rachete antiaeriene NASAMS și alte două sisteme de arme nenumite. Costul […]
11:20
95 de persoane au fost salvate de pe munți de echipele de salvamontiști în ultimele 24 de ore # Aktual24
Zeci de persoane aflate pe munte au fost transportate la spital, în urma unor intervenţii efectuate de echipele de salvamontişti, precizează duminică, pe Facebook, Salvamont România. Potrivit sursei citate, în ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Naţional Salvamont au fost înregistrate 93 de apeluri prin care se solicita intervenţia de urgenţă a salvamontiştilor. „În cazul […]
Acum 2 ore
10:10
Există momente în istoria muzicii când un sunet aparent uitat revine cu o forță neașteptată, reconfigurând prezentul și provocând viitorul. Zamrock-ul, genul afro-rock născut în Zambia anilor ’70, este un astfel de fenomen. Mult timp considerat o curiozitate regională, un capitol marginal în istoria muzicii globale, Zamrock-ul trăiește astăzi o renaștere spectaculoasă, fiind redescoperit de […]
Acum 4 ore
09:40
Comedie pe „rețetă”: De ce a face stand-up este bun pentru sănătatea ta. Povestea unui fost inginer și călugăr indian # Aktual24
Râsul a fost mult timp considerat „cel mai bun medicament”, dar ce-ar fi dacă ți s-ar prescrie nu doar să râzi, ci să devii chiar tu creatorul umorului? În Marea Britanie, noi programe de sănătate mintală explorează tocmai această idee, prescripția socială de stand-up comedy. Aceasta nu doar amuză, ci contribuie la sănătatea mintală, socială […]
09:10
Secretele cartofului pentru sănătatea intestinală: metoda care îl transformă într-un superaliment # Aktual24
Cartoful este mai mult decât un aliment de bază pe care îl găsim în farfurie zilnic. Ceea ce mulți nu știu este că el poate deveni un aliat puternic al florei intestinale, dar doar atunci când este gătit corect. Metoda de preparare schimbă modul în care cartoful interacționează cu bacteriile benefice din intestin, influențând sănătatea […]
08:40
În apropierea nemiloasă a Soarelui, acolo unde lumina este prea puternică, iar căldura ar trebui să distrugă orice tentativă de ordine, se află Mercur. O planetă mică, arsă, tăcută, care sfidează aproape fiecare regulă cunoscută despre nașterea și evoluția planetelor. Pentru astronomi, Mercur nu este doar un corp ceresc, este o problemă deschisă, o enigmă […]
08:10
Al 20-lea pachet de sancțiuni al UE împotriva Rusiei: ce include și de ce „trebuie să fim realiști” # Aktual24
Comisia Europeană a lansat un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, extinzând presiunea asupra sectorului energetic, bancar și al exporturilor strategice, într-un moment crucial pentru negocierile de pace de la Abu Dhabi. Ursula von der Leyen avertizează că Rusia va răspunde doar atunci când va fi forțată să o facă, subliniind eficiența sancțiunilor deja aplicate, […]
Acum 6 ore
07:10
Epilepsia este o afecțiune neurologică complexă, adesea invizibilă pentru cei din jur, dar fiecare semn poate fi un avertisment important. Recunoașterea timpurie a tulburărilor electrice din creier poate salva vieți și poate îmbunătăți semnificativ calitatea vieții pacienților. Înțelegerea modului în care acestea se manifestă este esențială atât pentru diagnostic, cât și pentru tratament. Epilepsia reprezintă […]
Acum 12 ore
00:10
Inteligența artificială pune la îndoială autenticitatea picturilor lui Van Eyck din muzee din Italia și SUA # Aktual24
Analizarea a două picturi din muzee din SUA și Italia, realizate de artistul flamand din secolul al XV-lea, Jan van Eyck, a ridicat o întrebare provocatoare: Și dacă niciuna nu este a lui Van Eyck? Sfântul Francisc de Assisi primind stigmatele, denumirea dată picturilor aproape identice, nesemnate, expuse la Muzeul de Artă din Philadelphia și […]
7 februarie 2026
23:50
Comisarul UE pentru climă a anunțat înființarea unei forțe de intervenție rapidă de stingere a incendiilor # Aktual24
Comisarul pentru climă al Uniunii Europene a anunțat crearea unei forțe de intervenție rapidă la nivel continental, formată din 300 de pompieri pentru a combate incendiile de vegetație, după ce Europa s-a confruntat în 2025 cu cel mai grav an în ceea ce privește incendiile de vegetație, un studiu recent afirmând că acestea au fost […]
23:40
Epstein a plătit pentru teste genetice inovatoare într-un aparent efort de a explora prelungirea vieții # Aktual24
Infractorul sexual condamnat Jeffrey Epstein și-a făcut teste genetice într-o încercare aparentă de a-și utiliza propriul material genetic pentru medicina regenerativă, care își propune să repare organismul prin creșterea de noi țesuturi și organe, informează CNN. În 2008, la câțiva ani după ce Epstein a fost condamnat pentru acuzații legate de prostituție, el a plătit […]
22:50
După discuțiile cu Iranul, Kushner și Witkoff au vizitat portavionul USS Abraham Lincoln aflat în zonă # Aktual24
Emisarul președintelui Donald Trump pentru Orientul Mijlociu, Steve Witkoff, și ginerele său Jared Kushner au vizitat portavionul USS Abraham Lincoln sâmbătă dimineață, după ce au încheiat discuțiile cu Iranul vineri. Kushner și Witkoff au fost invitați să viziteze portavionul de către comandantul Comandamentului Central al SUA, amiralul Brad Cooper, a declarat pentru CNN un înalt […]
Acum 24 ore
22:40
Administrația Trump plănuiește o întâlnire a Consiliului pentru Pace la Washington pe 19 februarie # Aktual24
Administrația Trump planifică o întâlnire a Consiliului pentru Pace pe 19 februarie la Washington, DC, conform unui oficial american și unui diplomat dintr-o țară invitată. SUA au trimis invitații pentru eveniment vineri și au descris întâlnirea drept „întâlnirea inaugurală a Consiliului Păcii”, conform unei invitații văzute de CNN. Aceasta este programată să aibă loc la […]
22:20
Dezvăluirile din dosarul Epstein au dus la căderea unor personalități de rang înalt în Europa. În SUA, consecințele au fost mult mai mici # Aktual24
Un prinț, un ambasador, diplomați de rang înalt, politicieni de top. Toți doborâți de dosarele Epstein. Și toți în Europa, nu în Statele Unite. Uriașa comoară de documente Epstein publicată de Departamentul de Justiție al SUA a trimis unde de șoc prin elitele politice, economice și sociale ale Europei – dominând presa, punând capăt carierelor […]
21:30
Rețelele feroviare italiene au fost vizate de un „act grav de sabotaj” odată cu începutul Jocurilor Olimpice de iarnă # Aktual24
Trei incidente separate în care liniile de cale ferată din nordul Italiei au fost deteriorate ar fi legate de Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano Cortina, a informat poliția. Autoritățile spun că atacurile au dus la perturbări grave ale călătoriilor în regiune, în timp ce mii de persoane s-au adunat pentru începerea Jocurilor. Un […]
21:10
Generalul rus împușcat la Moscova, conștient după o intervenție chirurgicală, potrivit presei ruse # Aktual24
Generalul rus împușcat la Moscova vineri și-a recăpătat cunoștința după ce a fost supus cu success unei intervenții chirurgicale, potrivit unor știri din presa rusă. General-locotenent Vladimir Alexeiev, adjunctul șefului serviciilor de informații militare ale Rusiei, a fost dus de urgență la spital în stare gravă vineri dimineață, după un atac la periferia nord-vestică a […]
20:50
Un aeroport din Irlanda a fost folosit pentru realimentare de avioane ICE care au transportat deportați. Politicienii de opoziție denunță practica drept „reprobabilă” # Aktual24
Utilizarea unui aeroport din comitatul Clare din Irlanda de către avioanele care deportă palestinieni din SUA în Israel este „reprobabilă”, au declarat politicienii opoziției, potrivit The Guardian. Un avion privat deținut de donatorul lui Donald Trump, Gil Dezer, a fost închiriat de către Serviciul de Imigrație și Vamă al SUA (ICE) pentru două zboruri separate […]
20:10
Un bărbat din Statele Unite a fost arestat după l-a amenințat cu moartea pe vicepreședintele JD Vance # Aktual24
Un locuitor al orașului Toledo, Shannon Mathre, a fost pus sub acuzare după ce ar fi amenințat cu moartea vicepreședintele JD Vance în timpul unei vizite în Ohio, în ianuarie. Mathre ar fi declarat că va „afla unde se află JD Vance” și că va folosi „pușca sa automată M14 pentru a-l ucide”. Autoritățile americane […]
19:40
”Luptă internă între ruși”. Ucraina reacționează după tentativa de asasinat asupra generalului Alekseev, numărul 2 în GRU # Aktual24
Ucraina a negat categoric orice implicare în tentativa de asasinat asupra adjunctului șefului serviciului de informații militare al Rusiei, generalul Vladimir Alekseev. Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sibiha, a subliniat că țara sa nu are nicio legătură cu acest incident, sugerând că ar putea fi vorba de tensiuni interne rusești. Evenimentul a avut loc vineri […]
18:50
Clanul Piedone a scăpat din arest. Tribunalul București a decis ”punerea de îndată în libertate a celor vizaţi” # Aktual24
Tribunalul Bucureşti a decis plasarea sub control judiciar pentru 60 de zile a city managerului Sectorului 5, Iulian Constantin Cârlogea, şi a directorului adjunct al Poliţiei Locale Sector 5, Florin Chioran, respingând propunerea procurorilor Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) de arestare preventivă. Potrivit minutei instanţei, în dosarul nr. 4211/3/2026, judecătorii au respins, ca neîntemeiată, solicitarea DNA […]
18:10
Termenul-limită stabilit de SUA pentru încheierea războiului din Ucraina. Precizările lui Zelenski # Aktual24
Statele Unite urmăresc încheierea războiului Rusiei împotriva Ucrainei înainte de vară, iar Ucraina așteaptă implicarea americanilor pentru a garanta securitatea și stabilitatea regiunii. Oficialii americani vor face tot posibilul pentru ca părțile să respecte termenul, încercând să prevină o escaladare a conflictului și să asigure continuitatea sprijinului militar și diplomatic pentru Kiev, relatează Ukrainska Pravda. […]
17:40
China revocă sentința cu moartea împotriva unui canadian, în contextul consolidării legăturilor comerciale cu Ottawa # Aktual24
China a anulat condamnarea la moarte a canadianului Robert Lloyd Schellenberg, într-o decizie care ar putea marca o relaxare a relațiilor diplomatice cu Ottawa și deschide calea către consolidarea legăturilor comerciale dintre cele două state. Această mișcare vine după ani de tensiuni provocate de arestarea lui Meng Wanzhou, directoarea financiară a Huawei, și represaliile care […]
17:30
O explozie s-a produs pe strada Sergent Predescu Vasile, din Sectorul 2 al Capitalei, la o locuinţă, deflagraţia nefiind urmată de incendiu, au informat reprezentanţii intervenţiei. Două victime, conştiente, au fost extrase din imobilul în care a avut loc explozia şi se află în îngrijirea echipajelor medicale prezente la faţa locului. Potrivit informaţiilor transmise de […]
17:20
”Ploi care nu se mai termină”. Cum se explică fenomenele meteo extreme din Spania și Portugalia # Aktual24
Puternic afectate de furtuna Leonardo la mijlocul acestei săptămâni, Spania şi Portugalia se confruntă începând de sâmbătă cu noi precipitaţii abundente şi vânturi puternice provocate de o nouă furtună, care a fost denumită Marta, informează AFP, citată de Agerpres. Autorităţile din cele două ţări se tem că solurile, deja saturate după ultimele episoade ploioase intense, […]
17:10
Dosarele Epstein: John Phelan, secretarul Marinei SUA, apare pe lista pasagerilor unui zbor cu avionul privat al miliardarului în 2006 # Aktual24
Secretarul Marinei SUA, John Phelan, este menționat într-un document de zbor descoperit printre milioanele de pagini legate de infractorul sexual condamnat Jeffrey Epstein, documente făcute publice în ultimele luni. Potrivit manifestului de zbor, Phelan a călătorit în martie 2006 de la Londra la New York la bordul avionului privat al lui Epstein, într-un context care […]
16:50
Băluță, afectat de atacul lui Ciprian Ciucu: ”Aveţi apucături de baron, domnule Ciucu! Şi nu orice baron. Baronul Münchhausen!” # Aktual24
Preşedintele PSD Bucureşti, primarul Sectorului 4 Daniel Băluţă, a reacţionat la declaraţiile făcute de primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, într-un interviu difuzat sâmbătă la Prima News, acuzându-l pe acesta de „mitocănie”, „bullying” şi lipsă de soluţii. „Astăzi, domnul Ciucu, care, în ultimele două luni, s-a dovedit a fi nu doar un amator lipsit de […]
16:40
Sondajul ignorat de propaganda ”suveranistă”: 61,1% dintre români sunt convinși că alegerea președintelui este puternic influențată de acțiunile ostile ale altor state. 45,3% arată către Rusia # Aktual24
Un sondaj INSCOP arată că majoritatea românilor sunt convinși că alegerile prezidențiale pot fi influențate din afara României. Mai mult, 45,3% dintre respondenţi au indicat Rusia ca actor statal care susține cel mai mult acţiuni de propagandă şi dezinformare în România. Un procent de 75,9% dintre români consideră că opţiunile de vot sunt afectate în […]
16:20
O dronă rusească Gerbera a fost descoperită în Republica Moldova. Ce au constatat autoritățile # Aktual24
O dronă de tip Gerbera a fost depistată în raionul Drochia, Republica Moldova, ridicând semne de întrebare privind siguranța spațiului aerian și măsurile autorităților de supraveghere, relatează NewsMaker.md. Verificările au arătat că aparatul nu transporta încărcătură explozivă, însă prezența sa a stârnit îngrijorare. Incidentul survine la doar două săptămâni după ce o dronă rusească cu […]
16:10
Valoarea contractului pentru modernizarea Bazei 57 Aeriene Mihail Kogălniceanu a fost majorată cu 50 milioane euro # Aktual24
Valoarea contractului pentru modernizarea Bazei 57 Aeriene Mihail Kogălniceanu a fost majorată cu aproximativ 243 de milioane de lei în mai puţin de 40 de zile, potrivit datelor publicate în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP). Astfel, contractul încheiat de Ministerul Apărării Naţionale (MApN) cu asocierea de firme condusă de Aduro Impex, din care mai […]
15:40
Cine controlează, de fapt, datele tale medicale, documentele administrației publice sau sistemele digitale ale orașului în care trăiești? De cele mai multe ori, răspunsul nu este „statul”, nici măcar „Europa”, ci câteva companii globale de tehnologie. Pe fondul crizelor geopolitice și al atacurilor cibernetice tot mai frecvente, această dependență ridică o întrebare incomodă: cât de […]
15:10
Alegeri anticipate în Japonia: Cum a devenit Sanae Takaichi cea mai populară personalitate politică înaintea scrutinului de duminică # Aktual24
Cu doar câteva luni în urmă, Partidul Liberal Democrat părea condamnat la un eșec electoral răsunător. Măcinat de scandaluri, slăbit de pierderea majorității parlamentare și afectat de lupte interne, partidul aflat la guvernare în Japonia părea fără direcție. Astăzi însă, aceeași formațiune este cotată cu șanse mari de victorie, pe fondul ascensiunii spectaculoase a premierului […]
14:40
De ce a crescut valoarea facturilor la gaze. Ministrul Energiei: ”Din cauza vremii, în România s-a consumat gaz cu 25% mai mult decât în aceeaşi perioadă a ultimilor 5 ani” # Aktual24
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că România a înregistrat în această iarnă un consum de gaze naturale cu aproximativ 25% mai mare faţă de media ultimilor cinci ani, din cauza temperaturilor scăzute, ceea ce a dus la creşterea valorii facturilor pentru consumatori. „Preţul a fost plafonat, prin urmare creşterea costului facturilor a fost cauzată […]
14:10
Câți din PNL vor să-l dea jos pe Bolojan. Ciprian Ciucu: ”Nu le place freza lui Bolojan şi tenul meu” # Aktual24
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat că aproximativ o treime dintre membrii Partidului Naţional Liberal se opun direcţiei susţinute de premierul Ilie Bolojan, dar a subliniat că opoziţia internă este mai redusă decât se prezintă în spaţiul public. „Eu trebuie să mă înţeleg cu colegii mei şi să reformăm Partidul Naţional Liberal pentru a recâştiga […]
13:40
Primarul Capitalei anunță parteneriat PNL – Nicușor Dan: ”Nu i-aş recomanda președintelui să aibă încredere în PSD, din propria experienţă” # Aktual24
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat că nu intenţionează să rupă Partidul Naţional Liberal şi să înfiinţeze o nouă formaţiune politică alături de premierul Ilie Bolojan, subliniind că prioritatea sa este reformarea PNL pentru recâştigarea încrederii electoratului. În cadrul acestui proces este posibil ca PNL să îl susțină pe Nicușor Dan pentru un al doilea […]
13:00
Nepotul lui Piedone a fost arestat chiar în ziua Congresului PUSL. El este în ”nucleul central de conducere”, coleg cu Toni Greblă și Maria Grapini # Aktual24
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au efectuat, vineri, percheziții la Primăria Sectorului 5, într-un dosar care vizează suspiciuni de fapte de corupție în domeniul imobiliar. Ulterior au fost reținuți trei indivizi, printre care se află și Iulian Cârlogea, nepotul lui Cristian Popescu Piedone, fostul primar al sectorului și tatăl actualului primar. Iulian Constantin Cârlogea este administratorul […]
12:30
Hoții au afectat grav circulația trenurilor n zonele Brănești și Petroșani. Cabluri tăiate intenționat în zona Petroșani # Aktual24
Compania Națională de Căi Ferate CFR SA informează că, în cursul nopții de vineri spre sâmbătă, au fost înregistrate fapte grave de sustragere și distrugere a unor componente ale instalațiilor de semnalizare, interblocare și bloc de linie automat, incidente care au dus la perturbarea circulației feroviare în mai multe zone din țară. Potrivit unui comunicat […]
12:10
Jeff Bezos a „investit” 75 de milioane în filmul „Melania”, dar a primit scutiri fiscale de 8 miliarde, în timp ce 17 milioane de americani și-au pierdut accesul la serviciile medicale # Aktual24
Deciziile fiscale recente ale administrației republicane au avut efecte dramatic diferite asupra corporațiilor mari și asupra cetățenilor obișnuiți. În timp ce gigantul comercial Amazon raportează economii de miliarde datorită noilor deduceri fiscale, milioane de americani se confruntă cu pierderea accesului la servicii medicale, scrie Politico. Taxele corporative și economiile gigantice pentru Amazon Conform documentelor financiare […]
11:50
Un festival al florilor de cireș din apropierea Muntelui Fuji a fost anulat din cauza comportamentului turiștilor # Aktual24
Autoritățile din orașul Fujiyoshida, din centrul Japoniei, au anunțat că nu vor mai găzdui festivalul florilor de cireș din parcul Arakurayama Sengen în acest an. Evenimentul, care durează câteva săptămâni, are loc de un deceniu și atrage anual aproximativ 200.000 de turiști, potrivit The Guardian. „În spatele peisajului frumos [al Muntelui Fuji] se află realitatea […]
Ieri
11:40
Maia Sandu respinge nominalizarea la Premiul Nobel pentru Pace: „Prizonierii de război ucraineni o merită mai mult” # Aktual24
Președinta Moldovei, Maia Sandu, a refuzat propunerea de a fi nominalizată pentru Premiul Nobel pentru Pace, afirmând că oamenii care o merită cu adevărat sunt prizonierii ucraineni de război și cei care își riscă sau își dau viața pentru pace. Declarația a fost făcută la puțin timp după ce Ucraina a obținut eliberarea a 157 […]
11:10
Un nou atac masiv al Rusiei asupra centralelor termice ucrainene a lăsat în frig și întuneric sute de mii de oameni # Aktual24
Rusia a lansat în noaptea de vineri spre sâmbătă un atac în masă asupra infrastructurii energetice ucrainene, declanșând pene de curent de urgență în majoritatea regiunilor țării și lăsând sute de mii de oameni în frig și întuneric, a declarat ministrul Energiei, Denis Șmihal. Acțiunea survine pe fondul revenirii temperaturilor extrem de scăzute, cu prognoze […]
11:10
Compania de ride sharing Uber urmează să lanseze primul robotaxi autonom înainte de sfârșitul anului 2026. Pasagerii vor putea solicita curse în întregime prin aplicația Uber, fără a fi nevoie de un șofer uman, potrivit euroweeklynews. Fiecare robotaxi folosește senzori de 360 de grade, camere de înaltă rezoluție și sisteme radar pentru a monitoriza traficul […]
10:40
Un vlogger olandez a mers în Ferentari, deși i s-a spus că e „foarte periculos”, și a descoperit un cartier mai sigur decât multe orașe europene – VIDEO # Aktual24
Un vlogger olandez a mers în cartierul Ferentari din București pentru a testa cât de periculos este celebrul cartier și a avut parte de surprize plăcute. Clipul său de pe YouTube a adunat deja peste 360.000 de vizualizări și mii de comentarii, iar concluziile sale au contrazis miturile despre zona respectivă, scrie Stiri Diaspora. Prima […]
10:30
Un animal de care mulți oameni nu au auzit niciodată – hermina – este mascota Jocurilor Olimpice din 2026. Desenele cu Tina hermina, mascota olimpică, și cu fratele ei, Milo, mascota paralimpică, au fost create de studenții de la Istituto Comprensivo din Taverna, potrivit site-ului olimpic. Adorabilele mascote întruchipează „spiritul italian care le inspiră”, scrie […]
10:10
Bill şi Hillary Clinton cer să fie audiați în public, de față cu presa, în ancheta Congresului SUA privind cazul Epstein # Aktual24
Bill şi Hillary Clinton, două figuri emblematice ale Partidului Democrat din SUA, se pregătesc să fie interogaţi de o comisie a Camerei Reprezentanţilor în legătură cu investigaţia privind finanţatorul Jeffrey Epstein. Printr-o decizie care a șocat lumea politică americană, ei au solicitat însă ca audierile să fie publice, iar presa să fie prezentă la ele, […]
09:50
O aeronavă electrică cu decolare și aterizare verticală (eVTOL), dezvoltată de Corporaţia Aerospaţială Chineză pentru Ştiinţă şi Tehnologie, și-a încheiat primul zbor vineri în municipalitatea Chongqing din sud-vestul Chinei. Cu o configurație inovatoare care combină designul vehiculelor aeriene cu cel al automobilelor, aeronava eVTOL poate comuta fără probleme între modurile de transport terestru și aerian […]
09:40
Imagini date recent publicității surprind o prezență stranie pe scara care ducea către celula lui Epstein, chiar în noaptea „sinuciderii” acestuia – VIDEO # Aktual24
Moartea lui Jeffrey Epstein, găsit spânzurat în celula sa dintr-o închisoare federală de maximă securitate din Manhattan, continuă să ridice semne de întrebare la aproape șase ani de la eveniment. Documente recent făcute publice și difuzate de cotidianul britanic The Telegraph arată că anchetatorii au analizat imagini video surprinse în noaptea morții sale, care indică […]
09:40
Promoție costisitoare: O bursa de criptomonede sud-coreeană a trimis din greșeală 2.000 de bitcoin în loc de 2.000 de woni către utilizatori # Aktual24
O bursă de criptomonede sud-coreeană și-a cerut scuze sâmbătă după ce a transferat din greșeală peste 40 de miliarde de dolari în bitcoin către utilizatori, ceea ce a dus la o vânzare rapidă pe platformă. Bithumb a declarat că a trimis din greșeală 620.000 de bitcoin, în valoare actuală de peste 40 de miliarde de […]
09:20
Donald Trump refuză să-și ceară scuze după distribuirea videoclipului cu Barack și Michelle Obama. „Nu am făcut o greșeală” # Aktual24
Donald Trump a refuzat să-și ceară scuze după distribuirea videoclipului în care Barack și Michelle Obama sunt reprezentați ca niște maimuțe – spunând că „Nu am făcut o greșeală”. Postate pe Truth Social, rețeaua de socializare a lui Trump, imaginile arată maimuțele legănându-se în sus și în jos pe melodia piesei The Lion Sleeps Tonight. […]
