Lindsey Vonn a suferit o căzătură teribilă în timpul probei de coborâre la Jocurile Olimpice şi a fost evacuată cu elicopterul
Primasport.ro, 8 februarie 2026 15:20
Lindsey Vonn a suferit o căzătură teribilă în timpul probei de coborâre la Jocurile Olimpice şi a fost evacuată cu elicopterul
Acum 10 minute
15:50
LIVE VIDEO | Dinamo – Universitatea Craiova, ASTĂZI, ora 20:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Duel pentru primul loc în SuperLigă
Acum 30 minute
15:40
CFR Cluj a transmis un comunicat oficial prin care condamnă comportamentul „profesionistului Cristiano Bergodi, nu membrului de galerie”: „Aşteptăm asta până la finalul zilei”
15:30
Patru schimbări pregătite de FCSB pentru meciul cu Oţelul! Cum arată primul 11
Acum o oră
15:20
Lindsey Vonn a suferit o căzătură teribilă în timpul probei de coborâre la Jocurile Olimpice şi a fost evacuată cu elicopterul
15:20
Rezultat mare pentru Francesca Alupei şi Beata Vaida! Româncele au câştigat un important turneu de volei pe plajă
Acum 2 ore
14:40
„Nu te mai da inteligent!” Gigi Becali l-a desfiinţat pe Târnovanu şi a explicat de ce l-a scos din poartă
14:10
S-a lăsat cu sancţiuni şi în tribune! Jandarmeria a plicat amenzi de zeci de mii de lei după evenimentele de la CFR Cluj - U Cluj
Acum 4 ore
13:00
George Puşcaş a semnat! ”Sunt foarte fericit să anunţ”
12:30
CFR Cluj se întăreşte pentru play-off cu un fost atacant al Rapidului! Daniel Pancu a făcut anunţul
12:20
„Gata cu linguşeala”! Marius Şumudică, pus la zid de o legendă a fotbalului saudit după umilinţa cu Al-Hilal: „Aş fi vrut explicaţii, nu să aud laude exagerate”
Acum 6 ore
11:20
Noi afirmaţii şocante apar în cazul scandalului de la meciul CFR – U Cluj! Daniel Pancu susţine că Andrei Cordea a fost ameninţat cu moartea de Cristiano Bergodi
11:00
Ioan Varga a băgat mâna în buzunar după victoria cu U Cluj! Primă de zeci de mii de euro primită de jucătorii CFR-ului
10:40
Daniele De Rossi nu a mai rezistat după înfrângerea cu Napoli: „Acest regulament este greşit”
10:30
Super Bowl, finala Ligii Naţionale de Fotbal American, are loc duminică! New England Patriots înfruntă Seattle Seahawks pentru trofeul Vince Lombardi
10:30
Cupa Davis: Echipa masculină de tenis a României, învinsă de Paraguay, scor 3-1
10:20
„Bergodi îmi este drag, dar merită o pedeapsă exemplară”! Iuliu Mureşan nu are milă faţă de antrenorul lui „U” după derby-ul Clujului
Acum 8 ore
09:40
Lovitură grea pe care o poate încasa U Cluj! Cristiano Bergodi riscă o suspendare gravă după evenimentele de la finalul meciului cu CFR
09:10
VIDEO | FC Botoşani – Metaloglobus, ASTĂZI, ora 17:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Moldovenii nu îşi mai permit încă un pas greşit
09:10
VIDEO | Oţelul Galaţi – FCSB, ASTĂZI, ora 20:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Luptă cot la cot pentru un loc în play-off
Acum 24 ore
00:00
Trei schiori au murit în urma unor avalanşe în regiunile unde se desfăşoară Jocurile Olimpice de iarnă
00:00
Valentin Creţu, clasare excelentă după primele două manşe din concursul olimpic de sanie
00:00
VIDEO | Fiorentina - Torino 2-2. Oaspeţii salvează remiza în minutul 90+4
7 februarie 2026
23:50
Bayer Leverkusen, egal cu Borussia Monchengladbach, într-un duel de tradiţie al Bundesligii
23:10
Secundul lui Cristiano Bergodi lansează acuzaţii! ”Provocări din partea unor oameni fără acreditari”
23:00
Daniela Toth s-a calificat în manşa finală a concursului olimpic de sărituri cu schiurile
23:00
VIDEO | Daniel Pancu, atac devastator la adresa lui Cristiano Bergodi. ”Antrenor străin să îmi bată jucătorii în ţara mea!?”
23:00
Prima reacţie a conducerii lui „U” Cluj, după ce Cristiano Bergodi a sărit să îi bată pe jucătorii CFR-ului: „De acolo s-a creat o tensiune” | VIDEO EXCLUSIV
22:40
VIDEO | Explicaţiile lui Andrei Cordea cu privire la scandalul ce îi poate aduce o suspendare serioasă. ”Dacă suntem bărbaţi, să rămână în teren”
22:30
Chipciu, iureş după derby-ul cu scandal din Gruia. ”Dacă eşti tare, fii tare, nu mai sări atât în piscină!”
22:20
VIDEO | Scene reprobabile la finalul meciului CFR Cluj - „U” Cluj 3-2! Cristiano Bergodi a sărit la bătaie cu elevii lui Daniel Pancu
22:00
VIDEO | CFR Cluj – "U" Cluj 3-2. Un nou derby local de mare calitate! Golurile şi spectacolul au fost elementele centrale
21:50
UBT Cluj încheie grupa A din Liga Adriatică pe locul 3, cu victorie pe terenului lui KK Borac
21:50
VIDEO | CFR Cluj – "U" Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ce final de meci avem!
21:30
VIDEO | Genoa - Napoli 2-3. Campioana Italiei dă lovitura din penalty, în minutul 90+5
21:10
Ciocniri între poliţie şi manifestanţii anti-Jocuri Olimpice la Milano
20:50
Radu Petrescu şi Marcel Bîrsan arbitrează meciurile de duminică din Superliga
20:50
VIDEO | Metz - Gloria Bistriţa 29-26. Ardelencele rămân fără victorie pe plan european în acest an
20:50
VIDEO | CFR Cluj – "U" Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Camora speculează o mare eroare
20:40
VIDEO | CFR Cluj – "U" Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gol superb înscris de veteranul Nistor
20:20
Arsenal nu a avut probleme în duelul cu Sunderland
20:20
VIDEO | CFR Cluj – "U" Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Start de meci perfect pentru gazde
20:10
VIDEO | CFR Cluj – "U" Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Deschidere rapidă de scor
20:00
Bombă la Dinamo! Boateng a luat decizia finală, după ce chinezii i-au pus oferta pe masă: „E clar că nu îşi doreşte” | VIDEO EXCLUSIV
19:50
VIDEO | FC Barcelona – Mallorca 3-0. Catalanii îşi securizează primul loc
19:50
VIDEO | CFR Cluj – "U" Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
19:40
Oferte pentru Valentin Costache! Ar putea pleca de la UTA Arad
18:20
Robert Ilyes, fascinat de Anderson Ceara. ”Are execuţii”
18:20
Au început negocierile pentru transferul lui Boateng! Fundaşul lui Dinamo este pe picior de plecare din Ştefan cel Mare
18:00
”Suntem dezamăgiţi, mă preocupă şi forma unor jucători”. Adrian Mihalcea are multe motive de îngrijorare
18:00
Dezastru pentru FCSB înaintea meciului cu Oţelul! După Cisotti şi Graovac, încă un om de bază s-a accidentat şi e OUT
