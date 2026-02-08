Lindsey Vonn este în „stare stabilă” după căzătura teribilă de la JO

11:40

Dr. Sebastian-Constantin Toma, managerul interimar al Spitalului Judeţean de Urgenţă “Dr. Constantin Andreoiu” Ploieşti şi chirurg în cadrul unităţii sanitare a relatat pentru News.ro situaţia actuală a spitalului din punctul de vedere al necesarului de medici: sunt deficienţe pe mai multe segmente: radiologie, upu, oftalmologie, neurologie, spune medicul. Secţia de neurologie este cea mai afectată la nivelul spitalului, spune dr. Toma, explicând că există 5 medici neurologi care asigură parţial gărzile, nefiind angajaţi ai spitalului. Medicul spune că au fost recent scoase la concurs 5 posturi, 3 de medic primar şi 2 de medic specialist însă niciunul dintre medicii aflaţi în contract de gărzi cu spitalul nu s-au înscris la concurs, deşi iniţial şi-au exprimat intenţia de a participa. Medicul a explicat şi cum anume se procedează în momentul în care trebuie gestionat un caz de AVC, de exemplu. UPU este acoperită până la orele 20 şi există acorduri de colaborare încheiate cu spitalele judeţene Târgovişte şi Buzău, cu care spitalul se ajută în multe cazuri. De asemenea, spune managerul Spitalului din Ploieşti, cazurile grave sunt trimise către clinicile mari din Bucureşti cu care unitatea sanitară are contracte de asistenţă. „Medicii aleg variantele mai puţin obositoare, lucrează în privat, în cabinete, unde nu sunt atât de mult expuşi riscului de a greşi prin suprasolicitare”, mai afirmă el.