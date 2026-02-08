Lindsey Vonn este în „stare stabilă” după căzătura teribilă de la JO
News.ro, 8 februarie 2026 19:50
Lindsey Vonn este în „stare stabilă” după accidentul suferit duminică în finala de coborâre de la Jocurile Olimpice, care i-a pus capăt visului olimpic după ce a venit în competiţie cu ligamentul încrucişat anterior „complet rupt”, relatează CNN.
Atacantul român Dennis Man a venit de pe bancă şi a adus, duminică, victoria echipei sale, PSV Eindhoven, în deplasare, scor 2-1, cu FC Groningen. Meciul a contat pentru etapa a 22-a din Eredivisie.
Rogobete: După centrul de mari arşi de la Timişoara, intră în linie dreaptă centrul de arşi grav de la Târgu Mureş. Construcţia e aproape finalizată. Va putea fi dat în folosinţă, cel mai probabil, în toamna acestui an - VIDEO # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă că centrul de arşi grav de la Târgu Mureş, a cărui construcţie este „aproape finalizată”, va putea fi dat în folosinţă, cel mai probabil, în toamna acestui an. „În prima parte a acestui an urmează etapa decisivă: dotarea cu echipamente medicale, testarea circuitelor şi validarea funcţionării tuturor sistemelor”, afirmă Rogobete.
Rugby: România, învinsă de Germania în primul meci al ediţiei 2026 a Campionatului European # News.ro
Naţionala de rugby a României a pierdut, duminică, primul meci al ediţiei 2026 a Campionatului European. Stejarii au fost învinşi de Germania cu 30-24 (6-14), la Heidelberg.
Duminică s-au încheiat partidele din cadrul etapei a XII-a, prima din 2026 în Liga Naţională. HC Buzău rămâne lider, iar campioana Dinamo Bucureşti se află pe locul 2.
O clădire rezidenţială s-a prăbuşit în Tripoli, Liban. Au murit cel puţin două persoane - VIDEO # News.ro
Cel puţin două persoane au murit şi alte patru au fost salvate din ruinele unei clădiri rezidenţiale cu mai multe etaje care s-a prăbuşit duminică în oraşul Tripoli, din nordul Libanului, relatează AP.
Echipa FC Botoşani a învins duminică, pe teren propriu, scor 3-0, formaţia bucureşteană Metaloglobus, în etapa a 26-a din Superligă.
Echipa greacă AEK Atena a învins duminică, în deplasare, scor 4-0, formaţia Panserraikos. Răzvan Marin a înscris un gol şi a dat două assisturi pentru învingători.
Handbal feminin: CSM Bucureşti, victorie importantă cu liderul Brest în grupa B a Ligii Campionilor # News.ro
Campioana CSM Bucureşti a învins duminică, pe teren propriu, formaţia Brest Bretagne Handball, scor 40-34 (20-16), în etapa a XII-a din Liga Campionilor. CSM urcă pe locul 4, cu 16 puncte.
Tenis de masă: Bernadette Szocs, medaliată cu argint la la Top 16 Europa 2026, competiţia starurilor europene # News.ro
Bernadette Szocs a câştigat, duminică, medalia de argint la competiţia starurilor europene, Top 16 Europa 2026, în Montreux.
Activitatea minei Rovinari, afectată de o alunecare de teren produsă din cauza precipitaţiilor abundente din ultimele zile/ Nu s-au înregistrat victime/ Producţia de cărbune, afectată cu aproximativ 2.000 de tone # News.ro
Activitatea a fost afectată, duminică, la mina Rovinari, din cadrul Complexului Energetic Oltenia (CEO), în urma unei alunecări de teren care s-a produs din cauza precipitaţiilor abundente şi condiţiilor meteorologice nefavorabile înregistrate în ultimele zile. Potrivit CEO, alunecarea taluzului sud-estic s-a produs pe o lungime de aproximativ 300 de metri şi o înălţime de 25 de metri, nefiind înregistrate victime. CEO precizează că producţia a fost afectată cu aproximativ 2.000 de tone de cărbune, dar funcţionarea termocentralei Rovinari nu este afectată, fiind luată decizia suplimentării livrărilor de cărbune din Carierele Pinoasa şi Roşia.
Iran - Laureata Premiului Nobel pentru Pace, Narges Mohammadi, condamnată la şase ani de închisoare (avocat) # News.ro
Un tribunal iranian a condamnat-o pe laureata Premiului Nobel pentru Pace, Narges Mohammadi, la şase ani de închisoare, a declarat avocatul acesteia pentru AFP duminică.
Fanii "Bridgerton" au păreri împărţite în legătură cu un detaliu deranjant din sezonul 4 - VIDEO # News.ro
Unii fani ai serialului "Bridgerton" au observat o mică eroare într-o scenă. S-a întâmplat în primul episod al sezonului, „The Waltz”, când Violet Bridgerton (Ruth Gemmell) organizează un bal mascat. Atunci când discută cu un nou personaj, Araminta, interpretată de actriţa Katie Leung, cunoscută din "Harry Potter", se vede ceea ce pare a fi un mic plasture pe urechea stângă a Aramintei.
Şeful de cabinet al prim-ministrului britanic Keir Starmer, Morgan McSweeney, şi-a anunţat duminică demisia, pentru că l-a „sfătuit” pe şeful guvernului să-l numească pe Peter Mandelson ambasador la Washington, în ciuda legăturilor sale cunoscute cu infractorul sexual Jeffrey Epstein, potrivit AFP.
UPDATE - Trei morţi şi un rănit, în urma unui accident produs pe DN 6, în judeţul Caraş-Severin, în care au fost implicate un ansamblu de vehicule şi un microbuz de marfă/ Traficul rutier în zonă este blocat total/ Precizările Poliţiei - FOTO # News.ro
Trei persoane au murit şi o alta a fost rănită, în urma unui accident produs, duminică după-amiază, pe DN 6, între localităţile Cornea şi Domaşnea, din judeţul Caraş-Severin, în care au fost implicate un ansamblu de vehicule şi un microbuz de marfă. Traficul rutier în zonă este blocat total. Potrivit poliţiştilor, accidentul s-a produs după ce şoferul autocamionului a pătruns pe contrasens şi s-a ciocnit frontal cu autoutilitara în care se aflau şoferul şi doi copii de 13 şi 16 ani, aceştia din urmă pierzându-şi viaţa în accident.
Fostul jucător de fotbal american Darron Lee a fost acuzat de uciderea iubitei sale, anunţă BBC.
Documentele arată că Epstein a încercat să se apropie de oficialii ruşi, inclusiv de Putin # News.ro
Jeffrey Epstein avea un mesaj pe care dorea să-l transmită preşedintelui rus Vladimir Putin, anunţă CNN. Noua serie de documente care arată mai multe comunicări ale lui Epstein cu politicieni internaţionali, inclusiv oficiali ruşi, a dus la mai multe speculaţii cu privire la motivele miliardarului.
Echipa Corona Braşov a pierdut duminică, pe teren propriu, cu formaţia Viborg HK, scor 28-34 (17-17), în penultima etapă din grupa D a European League. Corona se află pe locul 3 în clasament.
Echipa SCM Zalău este prima calificată în semifinalele Cupei României, după ce a învins duminică, pe teren propriu, formaţia Ştiinţa Politehnica Bucureşti, scor 3-0, şi în manşa retur din sferturi. Meciul s-a jucat în devans, celelalte din retur fiind programate în 25 februarie.
Trei morţi şi un rănit, în urma unui accident produs pe DN 6, în afara localităţii Domaşnea, în care au fost implicate un ansamblu de vehicule şi un microbuz de marfă/ Traficul rutier în zonă este blocat total FOTO # News.ro
Trei persoane au murit şi o alta a fost rănită, în urma unui accident produs, duminică după-amiază, pe DN 6, în afara localităţii Domaşnea, din judeţul Caraş-Severin, în care au fost implicate un ansamblu de vehicule şi un microbuz de marfă. Traficul rutier în zonă este blocat total.
Cazul Epstein - Guvernul britanic examinează indemnizaţia de plecare plătită lui Peter Mandelson # News.ro
Guvernul britanic a anunţat, duminică, că a deschis o anchetă privind plata către Peter Mandelson a unei indemnizaţii de plecare după demiterea sa în septembrie 2025 din funcţia de ambasador la Washington, din cauza legăturilor sale cu infractorul sexual Jeffrey Epstein.
Trei morţi şi un rănit, în urma unui accident produs pe DN 6, în afara localităţii Domaşnea, în care au fost implicate un ansamblu de vehicule şi un microbuz de marfă/ Traficul rutier în zonă este blocat total # News.ro
J.O. Cortina Milano: Norvegianul Klaebo a câştigat proba de skiatlon, România a avut doi reprezentanţi # News.ro
Norvegianul Johannes Klaebo s-a impus duminică în proba de skiatlon 10 km + 10 km de la Jocurile Olimpice de iarnă Cortina Milano. La concurs au participat şi doi sportivi români, Paul Pepene şi Gabriel Cojocaru.
Constantin Toma (PSD): La ce joacă Grindeanu şi echipa de la Bucureşti, ne îndreptăm spre alianţa cu AUR # News.ro
Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, consideră că prin ceea ce fac preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, dar şi conducerea naţională, partidul se îndreaptă spre o alianţă cu AUR. El a precizat că, dacă se va întâmpla acest lucru, va rămâne în PSD până la finalul mandatului de primar pentru că în cazul unei demisii i s-ar încheia acest mandat.
Primarul social-democrat al Buzăului: Cred că Ilie Bolojan ia nişte decizii proaste / Nu poţi când conduci o maşină să te duci cu accelaraţia la podea / Nu poţi tăia prima zi de concediu medical / Bolojan e de sacrificiu # News.ro
Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma (PSD), consideră că premierul Ilie Bolojan ia şi decizii proaste şi a precizat că ”nu poţi conduce o maşină cu acceleraţia la podea”. El a dat ca exemplu faptul că prima zi de concediu medical nu este plătită. Toma consideră că Ilie Bolojan este un premier de sacrificiu.
Echipa israeliană de bob a fost victima unui furt în valoare de „câteva mii de dolari” constând în echipament şi obiecte personale, precum şi paşapoarte, din apartamentul în care locuia înainte de a ajunge la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina, a anunţat pilotul echipei, potrivit AFP.
Neamţ: Doi tineri încălţaţi cu pantofi sport, opriţi de jandarmi pe un traseu în Ceahlău / Ei au fost sfătuiţi să coboare pentru că nu aveau echipament adecvat - FOTO # News.ro
Doi tineri care erau încălţaţi cu pantofi sport pe un traseu în Ceahlău au fost opriţi de jandarmii din Neamţ şi sfătuiţi să coboare pentru că nu purtau un echipament adecvat.
Constantin Toma, întrebat despre ieşirea PSD de la guvernare: Partidul face un joc foarte periculos. Niciodată nu s-a pus această problemă. De ce n-ai ieşit de la guvernare când s-au mărit taxele şi impozitele? /Nu poţi să joci cu fundul în două luntri # News.ro
Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, afirmă că niciodată nu s-a pus problema ca PSD să iasă de la guvernare şi că toate declaraţiile unor lideri social-democraţi pe acest subiect reprezintă o ameninţare continuă la adresa premierului Ilie Bolojan. El a a întrebat retoric de ce PSD nu a ieşit de la guvernare atunci când s-au mărit taxele şi impozitele şi a apreciat că acum nu este niciun motiv pentru a face acest lucru. Toma a explicat că PSD nu poate juca cu fundul în două luntri şi că românul nu este prost şi te penalizează.
Iaşi: Primăria anunţă înlocuirea liniilor de tramvai în zona Copou, proiect în valoare de 17 milioane de euro. Municipalitatea vrea să creeze un inel rutier în jurul Palatului Culturii şi să cumpere alte zece tramvaie noi # News.ro
Primăria Iaşi anunţă semnarea unui contract de finanţare pentru modernizarea liniilor de tramvai în zona Copou, în timp ce alte două proiecte majore, din bani europeni, privind crearea unui inel rutier în zona Palatului Culturii, dar şi achiziţia a zece tramvaie noi, aşteaptă avizul Agenţiei de Dezvoltare Regională Nord-Est.
Biroul lui Dalai Lama a afirmat duminică că liderul spiritual budist în exil, citat în dosarele Epstein, nu l-a „întâlnit niciodată” pe Jeffrey Epstein, după ce mass-media chineze au stabilit o legătură între el şi infractorul sexual american.
JO 2026: Drama Lindsey Vonn în Italia. Vedeta americană a suferit o căzătură teribilă în timpul probei de coborâre şi a fost evacuată cu elicopterul - VIDEO # News.ro
Lindsey Vonn şi-a luat rămas bun în lacrimi, duminică, de la visul său de a câştiga medalia de aur la Jocurile Olimpice Milano-Cortina. Tentativa schioarei americane de a câştiga aurul olimpic la coborâre cu un ligament cruciat anterior rupt a durat mai puţin de 20 de secunde. Marea sportivă americană a suferit un accident teribil la începutul cursei, relatează Reuters.
Nicuşor Dan: Am primit invitaţia de a participa la prima reuniune a Consiliului de Pace, care va avea loc la Washington, în 19 februarie/ Decizia privind participarea, luată în urma discuţiilor cu partenerii americani cu privire la formatul întâlnirii # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan anunţă că a primit invitaţia de a participa la prima reuniune a Consiliului de Pace, care va avea loc la Washington, în data de 19 februarie. El precizează că decizia privind participarea va fi luată în urma discuţiilor cu partenerii americani cu privire la formatul întâlnirii în ceea ce priveşte statele care nu sunt membre ale Consiliului, dar îşi doresc să adere în condiţiile revizuirii Cartei acestei organizaţii.
Epstein a dus o tânără fotomodel din România „foarte drăguţă” la o cină privată la Palatul Buckingham pentru Andrew Mountbatten-Windsor # News.ro
Pedofilul Jeffrey Epstein a dus o tânără fotomodel din România la o cină privată la Palatul Buckingham cu Andrew Mountbatten-Windsor, dezvăluie The Mail on Sunday. E-mailuri senzaţionale dezvăluie modul în care Andrew i-a distrat pe Epstein şi patru femei, printre care fotomodelul de la Bucureşti şi o altă din Rusia, la Palat, în timp ce regina Elisabeta era plecată la Balmoral.
Nicuşor Dan: Am primit invitaţia de a participa la prima reuniune a Consiliului de Pace, care va avea loc la Washington, în data de 19 februarie. # News.ro
Constanţa: Patru bărbaţi şi o femeie, cu vârste între 18 şi 37 de ani, cercetaţi pentru că au obligat două tinere, de 15 şi 19 ani, să se prostitueze # News.ro
Poliţiştii din Constanţa cercetează patru bărbaţi şi o femeie, cu vârste cuprinse între 18 şi 37 de ani, pentru săvârşirea infracţiunilor de trafic de minori, trafic de persoane şi proxenetism, pentru că au obligat două tinere, de 15 şi 19 ani, să se prostitueze.
Prim-ministrul italian Giorgia Meloni a condamnat protestatarii anti-olimpici ca fiind „duşmani ai Italiei”, după violenţele care au avut loc în timpul unei manifestaţii la Milano, sâmbătă seara, şi actele de sabotaj asupra reţelei feroviare naţionale, relatează Reuters.
Patru studenţi indieni au fost răniţi într-un atac cu cuţitul la o universitate medicală din regiunea Bashkir din Rusia, sâmbătă, au declarat ambasada Indiei la Moscova şi anchetatorii ruşi, scrie Reuters.
Creierul uman începe să se dezvolte diferit la fete şi la băieţi încă înainte de naştere, au constatat oamenii de ştiinţă # News.ro
Creierul uman trece prin transformări rapide înainte şi imediat după de naştere, dar această etapă a rămas dificil de studiat ca proces neîntrerupt. O cercetare de amploare arată acum că diferenţele dintre dezvoltarea creierului la fete şi băieţi apar mai devreme decât se credea, încă din perioada intrauterină.
Clubul CFR Cluj, amendat de jandarmi cu 20.000 de lei, iar firma de pază şi protecţie cu 15.000 de lei, în urma incidentelor de la meciul cu Universitatea Cluj / Suporterii oaspeţi au încercat să intre pe teren şi a fost nevoie de intervenţia jandarmilor # News.ro
Clubul CFR Cluj a fost amendat de jandarmi cu 20.000 de lei, iar firma de pază şi protecţie a fost sancţionată cu 15.000 de lei, în urma incidentelor care au avut loc la meciul de sâmbătă cu Universitatea Cluj. Suporterii oaspeţi au încercat să intre pe teren la finalul partidei şi a fost nevoie de intervenţia jandarmilor care au folosit substanţe iritant-lacrimogene pentru a detensiona situaţia.
Doi turişti au murit sâmbătă după-amiază, în timp ce schiau, într-o avalanşă care a avut loc la Saint-Véran, cel mai înalt sat din Alpii francezi, au anunţat duminică autorităţile.
Super Bowl: Cum a pus mâna Vladimir Putin pe inelul de campion al proprietarului echipei Patriots / "L-a pus în buzunar şi a plecat" # News.ro
Robert Kraft (84 de ani) este actualul proprietar al echipei New England Patriots şi, sub conducerea sa, franciza din Massachusetts a câştigat şase campionate. Duminică, echipa lui Kraft aspiră la a şaptea victorie în Super Bowl, deşi se află într-o nouă eră, cu Mike Vrabel ca antrenor principal şi tânărul Drake Maye în locul lui Brady, notează Marca. Jurnalul spaniol aminteşte de un episod care i-a avut protagonişti pe Kraft şi pe preşedintele Rusiei, Vladimir Putin.
NBC ar fi cenzurat huiduielile publicului la adresa lui JD Vance din transmisiunea Jocurilor Olimpice de iarnă - VIDEO # News.ro
Vicepreşedintele SUA, JD Vance, a fost întâmpinat cu huiduieli când a apărut la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano, vineri, deşi telespectatorii americani care urmăreau transmisiunea NBC nu au ştiut de această primire. Reacţia a fost transmisă de postul canadian CBC, iar un comentator a spus: „Iată-l pe vicepreşedintele JD Vance şi soţia sa, Usha - oops, nu sunt... uh... sunt multe huiduieli pentru el. Fluierături, câteva aplauze”.
Constanţa: Patru bărbaţi şi o femeie, cu vârste între 18 şi 37 de ani, cercetate pentru că au obligat două tinere, de 15 şi 19 ani, să se prostitueze # News.ro
Managerul Spitalului Judeţean Ploieşti: “Există un număr limitat de neurologi care asigură parţial gărzile. La concurs, deşi si-au exprimat iniţial intenţia de a participa, nu s-au înscris. Doi medici au cerut 450 lei/ oră pentru a continua activitatea # News.ro
Dr. Sebastian-Constantin Toma, managerul interimar al Spitalului Judeţean de Urgenţă “Dr. Constantin Andreoiu” Ploieşti şi chirurg în cadrul unităţii sanitare a relatat pentru News.ro situaţia actuală a spitalului din punctul de vedere al necesarului de medici: sunt deficienţe pe mai multe segmente: radiologie, upu, oftalmologie, neurologie, spune medicul. Secţia de neurologie este cea mai afectată la nivelul spitalului, spune dr. Toma, explicând că există 5 medici neurologi care asigură parţial gărzile, nefiind angajaţi ai spitalului. Medicul spune că au fost recent scoase la concurs 5 posturi, 3 de medic primar şi 2 de medic specialist însă niciunul dintre medicii aflaţi în contract de gărzi cu spitalul nu s-au înscris la concurs, deşi iniţial şi-au exprimat intenţia de a participa. Medicul a explicat şi cum anume se procedează în momentul în care trebuie gestionat un caz de AVC, de exemplu. UPU este acoperită până la orele 20 şi există acorduri de colaborare încheiate cu spitalele judeţene Târgovişte şi Buzău, cu care spitalul se ajută în multe cazuri. De asemenea, spune managerul Spitalului din Ploieşti, cazurile grave sunt trimise către clinicile mari din Bucureşti cu care unitatea sanitară are contracte de asistenţă. „Medicii aleg variantele mai puţin obositoare, lucrează în privat, în cabinete, unde nu sunt atât de mult expuşi riscului de a greşi prin suprasolicitare”, mai afirmă el.
Rusia a atacat în cursul nopţii instalaţiile companiei ucrainene Naftogaz, principalul furnizor de petrol şi gaze din regiunea Poltava, din estul ţării, provocând pagube, a declarat duminică compania de stat, citată de Reuters.
Ministrul de Externe Oana Ţoiu, în vizită de lucru la Londra. Întâlniri cu omologul britanic, cu reprezentanţii comunităţii româneşti,vizită la Universitatea Oxford, prelegere la Chatham House # News.ro
Ministrul de Externe Oana Ţoiu începe luini o vizită de lucru de două zile la Londra, având pe agendă întâlniri cu omologul britanic, cu reprezentanţii comunităţii româneşti, o vizită la Universitatea Oxford, unde funcţionează Lectoratul de limba română, participare la participa la dezbaterea „In conversation with the Romanian Minister of Foreign Affairs”, la Colegiul Trinity din Oxford, şi o prelegere la Chatham House, informează MAE.
Lupte: Alexandra Anghel, pe cea mai înaltă treaptă a podiumului la Ranking Series Zagreb 2026 # News.ro
Sportiva Alexandra Anghel a câştigat, sâmbătă, medalia de aur a categoriei 76 kg, la Ranking Series Zagreb 2026.
Managerul Spitalul Ploieşti: “Există un număr limitat de neurologi care asigură parţial gărzile. La concurs, deşi si-au exprimat iniţial intenţia de a participa, nu s-au înscris. Doi medici au cerut 450 lei/ oră pentru a continua activitatea # News.ro
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat duminică că impune sancţiuni asupra unor producători străini de componente pentru drone şi rachete ruseşti pe care Rusia le foloseşte împotriva Ucrainei, relatează Reuters.
