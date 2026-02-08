A coborât pe gazon, a luat microfonul și s-a adresat întregii asistențe la Galați: „Celor care susțin că Oțelul - FCSB e aranjat...”

14:10

Comisia de Arbitraj a Federației (FA) a decis ca în schimbul lui Rio Ngumoha (17 ani), Chelsea să primească de la Liverpool o taxă de 3,2 milioane de euro și 20 la sută din suma unui viitor transfer.Rio Ngumoha a fost transferat de Liverpool de la Academia lui Chelsea în septembrie 2024. Iar în vara lui 2025, jucătorul a semnat primul său contract profesionist, până în 2028. ...