A coborât pe gazon, a luat microfonul și s-a adresat întregii asistențe la Galați: „Celor care susțin că Oțelul - FCSB e aranjat...”
Mihai Bejenaru, crainicul Oțelului Galați, a avut un mesaj înainte de startul partidei cu FCSB. Aproximativ 11.000 de oameni erau prezenți pe arenă în acel moment.Crainicul de la Galați a făcut trimitere la unele mesaje de pe rețelele de socializare care au indicat că Oțelul ar face blat cu FCSB, în contextul transferului lui Joao Paulo de la echipa gălățeană la formația roș-albastră. ...
Valentin Crețu, locul 15 la sanie individual la Milano Cortina 2026, cea mai bună poziție din cele cinci participări olimpice! # Gazeta Sporturilor
Sănierul român Valentin Crețu (36 de ani) s-a clasat pe poziția a 15-a în proba individuală din cadrul Jocurilor Olimpice de la Milano Cortina. În anterioarele sale participări, nu fusese mai sus de locul 29.A doua zi a Jocurilor Olimpice de la Milano Cortina a adus mai mulți sportivi români în acțiune, iar rezultatul cel mai bun îi aparține unui veteran. ...
Un reprezentant al suporterilor Oțelului Galați a avut un mesaj înainte de startul partidei cu FCSB. Aproximativ 11.000 de oameni erau prezenți pe arenă în acel moment.Acesta a făcut trimitere la unele mesaje de pe rețelele de socializare care au indicat că Oțelul ar face blat cu FCSB, în contextul transferului lui Joao Paulo de la echipa gălățeană la formația roș-albastră. ...
Lindsey Vonn se află sub supraveghere la secția de terapie intensivă a unui spital din Treviso, după ce a suferit o căzătură gravă în timpul probei de coborâre la Jocurile Olimpice de la Cortina d'Ampezzo.Viața vedetei americane de schi alpin nu este în pericol și nu a avut nevoie de asistență respiratorie, potrivit sportal.bg, care citează reuters. ...
Mihai Bejenaru, crainicul Oțelului Galați, a avut un mesaj înainte de startul partidei cu FCSB. Aproximativ 11.000 de oameni erau prezenți pe arenă în acel moment.Crainicul de la Galați a făcut trimitere la unele mesaje de pe rețelele de socializare care au indicat că Oțelul ar face blat cu FCSB, în contextul transferului lui Joao Paulo de la echipa gălățeană la formația roș-albastră. ...
Ilie Dumitrescu l-a făcut praf după bătaia dintre Bergodi și Cordea: „Cum să faci așa ceva? Dacă unul îți ia morții te duci să îl bați?” # Gazeta Sporturilor
Fostul mare internațional Ilie Dumitrescu (57 de ani) l-a „taxat” pe Cristiano Bergodi (61), după ce antrenorul de la U Cluj a sărit să îl bată pe Cordea (26) la finalul derby-ului pierdut cu CFR Cluj, scor 2-3. Ilie Dumitrescu l-a critricat pe Bergodi pentru criza de nervi, considerând gestul de a sări la bătaie ca fiind intolerabile. Este convins că italianul va primi o sancțiune pe măsură. ...
PSV a învins-o în deplasare pe Groningen, scor 2-1, în etapa 22 din Eredivisie. Dennis Man (27 de ani) a început meciul ca rezervă la oaspeți, însă a avut impact imediat în echipa antrenată de Peter Bosz (62 de ani).Internaționalul român a fost chinuit de o accidentare în ultimul timp și a fost menajat de antrenor. Duminică, a intrat pe teren în momentul în care echipa lui era condusă, scor 0-1, și a înscris golul victoriei. ...
În ciuda victoriei cu 3-0, Leo Grozavu este îngrijorat: „Atunci când îți pierzi încrederea...” # Gazeta Sporturilor
Leo Grozavu (58 de ani), antrenorul lui FC Botoșani, a oferit declarații la finalul meciului cu Metaloglobus, scor 3-0, din runda 26 a Superligii.Botoșani a bătut în campionat după o pauză de 7 etape, iar Grozavu a recunoscut că echipa lui își pierduse încrederea. Nu este foarte optimist în privința șanselor intrării în play-off. Leo Grozavu, după FC Botoșani - Metaloglobus: „Dacă visăm prea mult, ajungem să fim dezamăgiți”„Nu a fost un meci ușor. ...
Rușine monumentală pentru naționala României, la debutul la Campionatul European de Rugby! # Gazeta Sporturilor
România a pierdut uluitor cu Germania, scor 24-30, în primul meci din grupa B la Campionatul European de Rugby 2026.România mai are de jucat în grupă cu Belgia (15 februarie) și Portugalia (22 februarie). Dacă termină pe unul dintre primele două locuri, merge în semifinaleEșecul „stejarilor” la debutul în competiție e o surpriză uriașă. Înaintea partidei, unele case de pariuri acordau o cotă de 1,01 pentru victoria României. ...
AEK Atena, formația mijlocașului român Răzvan Marin (29 de ani), a învins-o în deplasare pe Panserraikos, scor 4-0, în etapa 20 din campionatul Greciei. Internaționalul român a înscris și a oferit două pase decisive.La gazde, Andrei Ivan (29 de ani), fostul atacant al Universității Craiova, a fost rezervă neutilizată. ...
Imagini scandaloase la Jocurile Olimpice de iarnă » Ce au afișat susținătorii Rusiei, deși steagul țării E INTERZIS # Gazeta Sporturilor
Rusoaica Kseniia Korzhova (21 de ani) este o patinatoare de viteză care participă la Jocurile Olimpice de iarnă sub steag neutru. Prima ei reprezentație a fost marcată de un scandal, din cauza modului în care a fost susținută din tribune, cu hanorace inscripționate cu „URSS” și cu ursul Mișa, mascota Jocurilor Olimpice de la Moscova din 1980.Steagul Rusiei este interzis la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano și Cortina. ...
Titular pentru FCSB cu Oțelul Galați, fundașul central Joyskim Dawa bifează astfel 100 de partide în Liga 1 pentru roș-albaștri.În lipsa lui Daniel Graovac și Siyabonga Ngezana, accidentați, Dawa a fost trimis titular la Galați. Camerunezul a fost titularizat alături de Andre Duarte în centrul defensivei. ...
Înainte de Dinamo - Craiova, Filipe Coelho a lăudat marele atu al rivalei: „E foarte bun!” # Gazeta Sporturilor
Filipe Coelho (45 de ani), antrenorul Craiovei, a prefațat derby-ul cu Dinamo, care se va juca luni, 9 februarie, de la 20:00, în runda 26 din Superliga. Înainte de derby, Coelho a numit principalele arme ale rivalei Dinamo, făcând referire la forța acesteia la fazele fixe, dar și la continuitatea lui Zeljko Kopic pe banca tehnică. VIDEO. ...
Metaloglobus se afundă, Teja renunță la luptă și anunță strategia: „Doar ei vor mai juca!” # Gazeta Sporturilor
FC Botoșani - Metaloglobus 3-0. Mihai Teja (47 de ani), antrenorul oaspeților, a reacționat după încă un eșec în Superliga. Acesta a explicat motivul pentru care a început meciul cu 6 fotbaliști U21.Teja a fost extrem de nemulțumit de randamentul pe care l-au arătat fotbaliștii cu experiență și a anunțat că nu-i va mai utiliza până la finalul sezonului. ...
Unde s-a dus Andrei Cordea, a doua zi după ce s-a înjurat și îmbrâncit cu Bergodi # Gazeta Sporturilor
A doua zi după scandalul uriaș de la CFR Cluj - U Cluj 3-2, Andrei Cordea (26 de ani), extrema echipei din Gruia, s-a dus Mănăstirea Dumbrava și a postat o imagine pe rețelele de socializare.Sâmbătă seară, Cordea a intrat într-un conflict aprig cu Cristiano Bergodi, antrenorul lui U Cluj. Italianul l-a îmbrâncit pe jucătorul de la CFR Cluj la finalul partidei, fiind cu greu oprit de elevii lui. Acesta i-a băgat mâna în gât și lui Muhar. ...
Besiktas - Alanyaspor, cu Ianis Hagi titular pe stadionul pe care se va decide soarta României # Gazeta Sporturilor
Besiktas - Alanyaspor, în etapa 21 din campionatul Turciei, se joacă în această seară, începând cu ora 19:00. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și nu va fi televizată în România. Ianis Hagi (27 de ani) e titular în tabăra oaspeților.Românul va evolua pe stadionul pe care naționala României va juca barajul cu Turcia din luna martie, pentru calificarea la Campionatul Mondial. ...
Valentin Mihăilă (26 de ani), extrema stânga de la Rizespor, a fost integralist în eșecul cu Galatasaray, scor 0-3, în etapa 21 a campionatului Turciei.Internaționalul român venea după două partide consecutive cu gol marcat în campionatul Turciei. A avut 3 ocazii și cu Galatasaray, dar a fost blocat de fiecare dată. A fost jocul cu numărul 10 al lui Mihăilă în campionatul Turciei, unde a ajuns în vară, de la Parma. ...
Au semnat amândoi cu aceeași echipă, după ce Dorinel Munteanu le-a arătat ușa: „Mult succes în tricoul roș-albastru!” # Gazeta Sporturilor
Hermannstadt s-a despărțit de fundașii Florin Bejan (34 de ani) și Alexandru Oroian (25 de ani). Cei doi jucători n-au mai intrat în planurile antrenorului Dorinel Munteanu (57 de ani) și au fost prezentați la ASA Târgu Mureș, locul 4 în Liga 2.Clubul antrenat de Eusebiu Tudor i-a convins să semneze în contextul în care luptă pentru promovarea în Superliga. ...
Oțelul - FCSB » Probleme de lot pentru roș-albaștri și apariție rară în studioul GSP Live Special # Gazeta Sporturilor
Ediția specială GSP Live revine duminică, 8 februarie, ora 19:30, cu prilejul meciului dintre Oțelul Galați și FCSB, din cadrul etapei cu numărul 26 din Superliga.Emisiunea poate fi urmărită pe site-ul www.gsp.ro, pe pagina de Facebook a Gazetei Sporturilor, pe canalul de YouTube, dar și pe TikTok.Mihai Mironică îi va avea ca invitați la GSP Live Special pe Viorel Ion, fost fotbalist la Oțelul Galați și Steaua București, respectiv pe jurnalistul Radu Buzăianu. ...
Adrian Porumboiu spulberă argumentul avansat de șefii lui U Cluj ca să-i scuze violențele lui Bergodi: „După o bătaie ca asta, s-a dat o decizie unică în lume” # Gazeta Sporturilor
Scandalul general de la finalul partidei de la Cluj, dintre concitadinele CFR și Universitatea, a stârnit reacții în lumea fotbalului.Fostul mare arbitru internațional Adrian Porumboiu (75 ani) a urmărit meciul și a comentat cele întâmplate, precum prestația arbitrului de centru, George Vidican, dar și a celui de-al patrulea oficial, Cătălin Roman. ...
Campionul României are o problemă cu Charalambous și Kopic: „Nu respecți țara, cultura noastră!” # Gazeta Sporturilor
Sorin Frunză (47 de ani), fost campion în Liga 1 alături de Unirea Urziceni, a comentat incidentele din derby-ul Clujului, CFR - U, și a dezvăluit ce problemă are cu străinii din fotbalul românesc, faptul că unii nu vorbesc limba română nici după doi sau mai mulți ani în țară. Este situația în care se regăsesc antrenorii de la FCSB și Dinamo, Elias Charalambous și Zeljko Kopic. ...
Schiorul norvegian care caută gloria olimpică supremă și „arma sa secretă” în vârstă de 83 de ani # Gazeta Sporturilor
Schiorul de fond norvegian Johannes Hosflot Klaebo (29 de ani) a cucerit medalia de aur în proba de 10 km + 10 km schiatlon în cadrul Jocurilor Olimpice de la Milano Cortina cu timpul de 46:11,00. Românii Paul Pepene și Gabriel Cojocaru au venit pe 50, respectiv 54.Istoria olimpică se scrie pe zăpadă la Milano Cortina 2026, acolo unde Johannes Hosflot Klaebo e în căutarea unei performanțe deosebite. ...
Căpitanul Cîrjan dezvăluie ce a vorbit cu „fratele Boa”, care vrea să plece de la Dinamo # Gazeta Sporturilor
Cătălin Cîrjan (23 de ani), căpitanul lui Dinamo, a dezvăluit ce discuții a purtat cu fundașul Kennedy Boateng (29), în contextul în care el a semnat prelungirea contractului, dar fundașul togolez refuză să o facă.Sâmbătă, Dinamo a anunțat prelungirea contractului cu mijlocașul Cătălin Cîrjan. Înțelegerea scadentă în 2027 a fost prelungită cu doi ani. ...
Răzvan Lucescu (56 de ani), antrenorul grecilor de la PAOK Salonic, nu va sta pe banca echipei la manșa tur din play-off-ul de calificare în optimile Europa League, contra spaniolilor de la Celta Vigo, echipa lui Ionuț Radu.În timpul ultimei partide din faza grupei unice, 2-4 pe terenul lui Lyon, tehnicianul român a fost eliminat după ce a avut o criză de nervi la marginea terenului, iar UEFA l-a sancționat. ...
Cătălin Cîrjan, despre noul contract la Dinamo și meciul contra Craiovei: „Chiar vorbeam în vestiar...” # Gazeta Sporturilor
Cătălin Cîrjan (23 de ani), căpitanul lui Dinamo, a participat la conferința de presă premergătoare meciului cu Universitatea Craiova (luni, ora 20:00). Sâmbătă, el a semnat prelungirea contractului până în 2029.În această iarnă, Cătălin Cîrjan a fost ofertat de Metalist 1925 Harkov, echipă din prima ligă a Ucrainei, dar a ales să continue la Dinamo. ...
CFR Cluj, reacție dură după scandalul din derby-ul cu „U”: „Profesionistul Cristiano Bergodi, nu membrul de galerie” # Gazeta Sporturilor
CFR Cluj a emis un comunicat în care condamnă evenimentele petrecute sâmbătă seară, la meciul cu rivala din oraș, Universitatea Cluj, încheiat cu scorul de 3-2.La finalul partidei din „Gruia”, Cristiano Bergodi (61 de ani), antrenorul „studenților”, a intrat pe teren și a sărit să-i bată pe doi dintre fotbaliștii vicecampioanei României. ...
Iată imaginile ascunse care au declanșat furia lui Bergodi! Președintele lui U Cluj: „Injurii și gesturi josnice! Nu reziliem contractul lui Cristiano” + Ironic despre Pancu: ”BD la munte și la mare” # Gazeta Sporturilor
Președintele lui U Cluj, Radu Constanțea, a explicat pentru GSP abordarea clubului după scandalul iscat la finalul derby-ului cu CFR. Oficialul transmite scuze din partea lui Bergodi, dar evocă provocările grosolane venite din partea lui Andrei Cordea. Mizează pe o sancțiune minimă pentru antrenor la Comisia de Disciplină. ...
O casă de pariuri n-are nicio îndoială. Cine a mizat pe Arsenal poată să-și ridice bani! # Gazeta Sporturilor
Arsenal a învins-o cu 3-0, sâmbătă, pe Sunderland și are 9 puncte în fața lui Manchester City, care joacă duminică seară, și Aston Villa.Deși Manchester City poate reduce la 6 puncte distanța care o separă de lider, dacă se impune în seara asta în fața lui Liverpool, iar de jucat mai rămân 13 etape, o casă de pariuri britanică e sigură că Arsenal va câștiga campionatul! Arsenal era a treia favorită la titlu în debutul sezonuluiUna dintre cele mai faimoase, ...
Zeljko Kopic, după ce a aflat că va pierde un om de bază: „Dinamo este mai mare decât orice jucător, orice antrenor” # Gazeta Sporturilor
Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul lui Dinamo, a prefațat meciul cu Universitatea Craiova (luni, ora 20:00), comentând și situația lui Kennedy Boateng (29), intrat în ultimele 6 luni de contract.Luni seara, locul 3 (Dinamo) versus locul 1 (Universitatea Craiova). Cine învinge va încheia etapa 26 ca lider al Superligii. În cazul unui rezultat de egalitate, oltenii ar rămâne primii. ...
De ce a fost lăsată Lindsey Vonn să concureze, în ciuda faptului că deja era accidentată grav? Acuzațiile unui specialist: „Înțeleg libertatea individuală, dar sportul trebuia s-o protejeze” # Gazeta Sporturilor
Doctorul Pedro Luis Ripoll, considerat unul dintre cei mai renumiți specialiști în traumă sportivă din Spania, publică o opinie în cotidianul Marca, în care pune sub semnul întrebării faptul că Lindsey Vonn a fost lăsată să concureze, în ciuda accidentările grave pe care o avea înainte să înceapă coborârea. Lindsey Vonn (SUA, 41 de ani), a plecat astăzi a 13-a în proba de coborâre de la Cortina, dar a căzut violent la doar 13 secunde după ce a pornit de la start. ...
Jocurile Olimpice de Iarnă au reacționat după accidentarea teribilă a lui Lindsey Vonn # Gazeta Sporturilor
Organizatorii Jocurilor Olimpice de Iarnă au transmis un mesaj de susținere schioarei americane Lindsey Vonn (SUA, 41 de ani) după accidentare gravă suferită în timpul competiției.La doar câteva secunde după startul probei de coborâre, a aterizat greșit și a căzut. A zăcut în durere pe pârtie înconjurată de medici și organizatori, neputând să se ridice, a fost transportată cu elicopterul de pe pârtie la spital. ...
După Minioni, altă problemă cu muzica la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina » Rusul Petr Gumennik a trecut la vals # Gazeta Sporturilor
Patinatorul artistic rus Petr Gumennik (23 de ani) a fost nevoit să-și schimbe muzica de la programul scurt cu două zile înainte de competiția masculină la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina. El s-a alăturat unei liste tot mai lungi de patinatori care se confruntă cu probleme legate de drepturile de autor. ...
Tyson Fury a reacționat după acuzațiile lui Deontay Wilder: „Este evident că are probleme de sănătate mintală” # Gazeta Sporturilor
Tyson Fury (37 de ani) a reacționat după ce a fost acuzat de „dopaj și spionaj” de către Deontay Wilder (40 de ani), menționând că nu se va coborî la nivelul acestuia deoarece consideră că adversarul său „are probleme de sănătate mintală”.Pugilistul britanic a folosit rețelele de socializare pentru a comenta afirmațiile persistente ale lui Wilder, conform cărora Tyson Fury ar fi trișat în meciurile dintre ei. ...
Gaze lacrimogene și amenzi usturătoare după CFR - U Cluj: „Au fost interziși pe stadioane” # Gazeta Sporturilor
Jandarmeria a aplicat amenzi în valoare de 37.100 de lei ulterior incidentelor de la derby-ul CFR Cluj - U Cluj 3-2.Meciul dintre CFR Cluj și U Cluj s-a încheiat cu scandal. După fluierul final, antrenorul echipei învinse, Cristiano Bergodi, s-a repezit la arbitru să-i reclame că a fost înjurat de Andrei Cordea, apoi a mers să-i ceară socoteală fotbalistului gazdelor. ...
CIO, despre pericolul unui focar de norovirus la Jocurile Olimpice » Două naționale au fost deja afectate # Gazeta Sporturilor
Comitetul Internațional Olimpic susține în continuare că nu există un focar de norovirus la Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano Cortina, în ciuda faptului că echipa de hochei feminin a Elveției și-a izolat componentele în urma unui test pozitiv. Norovirusul, cunoscut sub denumirea de „boala vărsăturilor de iarnă”, este o afecțiune extrem de contagioasă care afectează exclusiv oamenii. ...
Comisia de Arbitraj a Federației (FA) a decis ca în schimbul lui Rio Ngumoha (17 ani), Chelsea să primească de la Liverpool o taxă de 3,2 milioane de euro și 20 la sută din suma unui viitor transfer.Rio Ngumoha a fost transferat de Liverpool de la Academia lui Chelsea în septembrie 2024. Iar în vara lui 2025, jucătorul a semnat primul său contract profesionist, până în 2028. ...
Legendara Lindsey Vonn, accidentare terifiantă la Jocurile Olimpice » Imagini tulburătoare: a fost luată cu elicopterul # Gazeta Sporturilor
Lindsey Vonn (SUA, 41 de ani), plecată a 13-a în proba de coborâre de la Cortina, a căzut la câteva secunde după ce a pornit de la start. Cu câteva zile înainte de începerea JO de la Milano-Cortina 2026, americanca suferise o ruptură completă a ligamentului încrucișat anterior la genunchi. ...
Kamilla Rakhimova, gest impresionant înainte de a câștiga finala de dublu de la Transylvana Open: „Poate îi vinde pe Amazon, nu știu” # Gazeta Sporturilor
După ce a câștigat competiția de dublu de la Transylvania Open, alături de Sara Sorribes Tormo (29 de ani), Kamilla Rakhimova (24 de ani, 93 WTA) a vorbit despre parcursul ei din Cluj, cât și despre gestul impresionant pe care l-a făcut înaintea finalei.Kamilla Rakhimova (Uzbekistan) și Sara Sorribes Tormo (Spania) au câștigat competiția de dublu de la Transylvania Open în fața chinezoaicelor Xinyu Wang și Saisai Zheng, scor 7-6 (7), 6-3. ...
