Zece apeluri pierdute de la Roberto Carlos. Szoboszlai, GOL fabulos din lovitură liberă în Liverpool - City
Sport.ro, 8 februarie 2026 20:20
Liverpool - Manchester City, LIVE TEXT - AICI.
• • •
Alte ştiri de Sport.ro
Acum 5 minute
21:00
Momente de panică în Liverpool - Manchester City! Fotbalistul lui Pep Guardiola a rămas întins pe gazon # Sport.ro
Liverpool - Manchester City a fost în exclusivitate pe VOYO.
21:00
Genul programului: thriller! Final exploziv pe Anfield cu 15 minute de prelungire! Eliminare, VAR și mulți nervi în Liverpool - City # Sport.ro
Manchester City a învins-o cu 2-1 pe Liverpool în derby-ul etapei #25 din Premier League.
Acum o oră
20:20
Zece apeluri pierdute de la Roberto Carlos. Szoboszlai, GOL fabulos din lovitură liberă în Liverpool - City # Sport.ro
Liverpool - Manchester City, LIVE TEXT - AICI.
Acum 2 ore
20:00
Germania – România, dramatic la Rugby Europe Championship: rezultat surprinzător, la Heidelberg # Sport.ro
„Stejarii“ au pășit cu stângul în noua ediție a competiției.
20:00
Dennis Man a înscris un gol de care avea nevoie ca de aer la PSV.
19:50
Dennis Man, gol la doar câteva minute după ce a intrat pe teren! Românul i-a adus victoria lui PSV # Sport.ro
Dennis Man a marca pentru PSV și i-a adus victoria în fața lui Groningen.
19:40
Derby nebun sâmbătă, între CFR Cluj și ”U” Cluj.
19:40
Cristiano Ronaldo, aproape de o revenire spectaculoasă! Șeicii i-au ales înlocuitorii: două staruri din Premier League # Sport.ro
Clubul la care s-ar putea întoarce Cristiano Ronaldo din vară, după despărțirea de Al-Nassr.
19:40
Situație hilară la Jocurile Olimpice de iarnă: patinatoarea Madeline Schizas, scuză bună pentru tema nepredată # Sport.ro
Patinatoarea canadiană Madeline Schizas s-a confruntat în această săptămână cu presiunea probei la care concurează la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina şi cu termenul limită pentru o temă pe care o avea de predat la sociologie la cursurile universitare la care este înscrisă, potrivit Reuters.
19:20
Campioana României ne-a oferit o partidă memorabilă, în care a prestat un handbal de cea mai bună calitate.
19:10
Cine cântă în spectacolul din pauza Super Bowl. Evenimentul e LIVE pe VOYO, în această noapte # Sport.ro
Super Bowl, live pe VOYO. Evenimentul e precedat de emisiunea de pe VOYO, prefață a meciului.
Acum 4 ore
19:00
Sâmbătă seară s-a iscat un scandal de proporții imediat după meciul CFR Cluj - ”U” Cluj.
19:00
Se cunosc echipele de start din meciul Oțelul - FCSB.
18:50
Cristian Chivu (45 de ani) o antrenează pe Inter Milano din vara lui 2025.
18:40
Răzvan Marin a predat fotbal în Grecia! Nota fabuloasă după un gol și două pase decisive pentru AEK Atena # Sport.ro
Răzvan Marin, omul meciului în Panserraikos - AEK Atena!
18:10
Anul trecut, pe vremea asta, Valentin Mihăilă (26 de ani) era fotbalist de Serie A, la Parma. Astăzi, el joacă la o echipă mediocră din Superliga turcă.
18:10
Subiectul surprinzător la care s-a eschivat Zeljko Kopic înainte de Dinamo - Craiova: „Nu vorbesc acum” # Sport.ro
Ce a spus Zeljko Kopic la conferința de presă premergătoare meciului Dinamo București - Universitatea Craiova.
17:50
Dynamite Fighting Show și K-1 anunță un parteneriat pentru organizarea K-1 World MAX 2026 la București # Sport.ro
Dynamite Fighting Show anunță semnarea unui parteneriat cu K-1, cel mai cunoscut și influent brand de kickboxing la nivel mondial. În baza acestui acord, pe 3 aprilie 2026, în București,
17:50
Dennis Man continuă să primească vești proaste la PSV! Decizia antrenorului îl vizează direct # Sport.ro
Dennis Man și-a pierdut pentru moment statutul de titular la PSV, lidera din campionatul Olandei.
17:50
Dinamo vrea titlul! Ce i-a cerut Cătălin Cîrjan lui Boateng: „Rămâne în istoria clubului” # Sport.ro
Cătălin Cîrjan a vorbit despre situația lui Kennedy Boateng la Dinamo.
17:40
Reghecampf a „turbat“ pe margine: golul luat de echipa lui în Liga Campionilor, de cascadorii râsului # Sport.ro
Într-un moment în care Al-Hilal Omdurman era pe val, a venit o înfrângere surprinzătoare, în Algeria, în fața unei echipe care a abordat meciul cu șansa a doua.
17:20
Bernadette Szocs a pierdut în finala turneului Europe Top 16! Cine a învins-o pe sportiva româncă # Sport.ro
Jucătoarea română Bernadette Szocs a fost învinsă de germanca Sabine Winter, cu 3-0 (11-4, 11-4, 11-4), duminică, în finala celei de-a 55-a ediţii a turneului Europe Top 16, care a reunit crema tenisului european de tenis de masă la Montreux (Elveţia).
17:10
A fost uimit după ce Bergodi a sărit să îl bată pe Cordea: „Nu mă așteptăm să îl văd așa” # Sport.ro
În emisiunea Fața la Joc s-a discutat despre scandalul monstruos de la finalul derby-ului CFR Cluj - ”U” Cluj.
17:10
Real Madrid, „taxată” în Spania pentru felul în care s-a comportat cu un fotbalist: „Ne-am rugat să joace mai mult” # Sport.ro
Real Madrid se confruntă cu critici în Spania pentru modul în care a gestionat relația cu un fotbalist de viitor.
17:10
Locul ocupat de Paul Pepene (37 de ani) în proba de skiatlon de la Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano Cortina # Sport.ro
Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano Cortina 2026.
Acum 6 ore
16:40
Sport.ro vă prezintă trei lucruri importante despre cel mai important eveniment din sportul american.
16:30
Delle Ali, decizie importantă.
16:20
Liverpool - Manchester City, de la 18:30 (LIVE pe VOYO). Echipe probabile + cotele la pariuri. Analiza și pronosticul lui Dan Chilom # Sport.ro
Premier League, EXCLUSIV pe VOYO.
16:10
Ce îl sperie pe israelianul Ofri Arad după transferul în România, la FCSB: „Încă n-am uitat!“ # Sport.ro
Campioana a adus un fotbalist de Champions League, în această iarnă. Iar alegerea mijlocașului central a fost explicată de un jurnalist israelian.
15:50
A venit nota de plată! CFR Cluj, amendă usturătoare după scandalul din derby-ul cu U Cluj # Sport.ro
În urma incidentelor din derby-ul orașului Cluj au fost întocmite patru acte de sesizare a organelor penale.
15:30
CFR Cluj, comunicat acid: "Respect profesionistului Bergodi, nu membrului de galerie / Așteptam scuze" # Sport.ro
CFR Cluj a emis un comunicat la o zi după incidentele de la finalul derby-ului cu U Cluj, încheiat cu victoria celor din Gruia, 3-2.
15:20
Partida Groningen - PSV se joacă sâmbătă, de la ora 17:45, pe Euroborg Stadion, și contează pentru etapa a 22-a din Eredivisie.
15:10
Meciul dintre CFR si Universitatea Cluj s-a încheiat cu scene pe care nu le-am mai văzut de foarte mult timp pe un stadion la nivelul acesta.
Acum 8 ore
15:00
Becali s-a decis în privința lui Bîrligea după ce a spus că Thiam e mai bun! Primul 11 al lui FCSB la meciul cu Oțelul # Sport.ro
FCSB joacă pe terenul celor de la Oțelul Galați în runda cu numărul 26 din Superliga României.
14:50
FCSB se mai desparte definitiv de un jucător în această iarnă.
14:50
Paris Saint-Germain primește vizita lui Marseille, duminică, de la ora 21:45, în runda a 21-a din Ligue 1. Le Classique se vede în direct pe VOYO.
14:40
Pus să se compare cu Denis Alibec, fostul golgheter din Liga 1 a fost cât se poate de sincer # Sport.ro
Fostul golgheter al Ligii 1 a vorbit pentru Sport.ro despre diferențele dintre el și Denis Alibec.
14:00
Gigi Becali și-a dat acordul pentru plecarea jucătorului de la FCSB! De ce întârzie mutarea # Sport.ro
Hermannstadt a obținut zilele trecut împrumutul lui Dennis Politic de la FCSB.
14:00
CFR Cluj pregătește un nou transfer pe final de mercato, iar mutarea este una cu nume cunoscut din Superligă.
13:40
Panică la Jocurile Olimpice după căzătura urâtă a lui Lindsey Vonn, care a concurat accidentată! Elicopterul a intervenit # Sport.ro
Americanca Lindsey Vonn a căzut duminică în proba feminină de coborâre, la Jocurile Olimpice Milano-Cortina 2026, pe pârtia de la Cortina d'Ampezzo, la scurt timp după ce pornise în cursă, scrie AFP.
13:30
Dinamo traversează una dintre cele mai bune perioade din ultimii ani, iar meritele sunt recunoscute inclusiv de rivale.
13:20
După o perioadă extrem de dificilă pentru echipa de pe Camp Nou, Hansi Flick a făcut minuni la Barcelona.
13:20
UEFA a dictat o suspendare împotriva lui Răzvan Lucescu, după cartonașul roșu văzut de antrenorul lui PAOK Salonic la partida cu Lyon, pierdută de formația greacă în Europa League, scor 4-2.
Acum 12 ore
13:00
George Pușcaș a luat o decizie importantă pentru cariera sa.
12:50
Au fost scene șocante la finalul derby-ului dintre CFR Cluj și U Cluj încheiat cu victoria ”Feroviarilor”, scor 3-2.
12:50
Foarte rar, în tenis: dialog prelungit între Cîrstea și Răducanu, după finală. „Exasperată,” britanica și-a explicat prestația slabă # Sport.ro
Moment admirabil între Sorana Cîrstea și Emma Răducanu, după finala Transylvania Open 2026, transmisă de Pro Arena și VOYO.
12:30
Plecat cu scandal de la Dinamo după doar patru meciuri, fundașul este căpitan acum la echipa lui N’Golo Kante și la un pas de promovare # Sport.ro
Fundașul era adus de Mircea Rednic acum mai bine de opt ani.
12:20
Atacantul croat Stipe Perica (30 de ani) s-a despărțit recent de Dinamo, chiar pe finalul perioadei de mercato.
12:10
FCSB s-a întărit în această iarnă cu jucători precum Andre Duarte, Ofri Arad și Joao Paulo, dar campioana României speră să mai rezolve o mutare până la finalul perioadei de transferuri.
11:50
Duelul dintre CFR Cluj și U Cluj s-a încheiat cu un conflict serios pe teren în care protagonist a fost antrenorul oaspeților, Cristiano Bergodi.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.