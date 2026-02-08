Zece apeluri pierdute de la Roberto Carlos. Szoboszlai, GOL fabulos din lovitură liberă în Liverpool - City

Sport.ro, 8 februarie 2026 20:20

Liverpool - Manchester City, LIVE TEXT - AICI.

Acum 5 minute
21:00
Momente de panică în Liverpool - Manchester City! Fotbalistul lui Pep Guardiola a rămas întins pe gazon Sport.ro
Liverpool - Manchester City a fost în exclusivitate pe VOYO.
21:00
Genul programului: thriller! Final exploziv pe Anfield cu 15 minute de prelungire! Eliminare, VAR și mulți nervi în Liverpool - City Sport.ro
Manchester City a învins-o cu 2-1 pe Liverpool în derby-ul etapei #25 din Premier League.
Acum o oră
20:20
Zece apeluri pierdute de la Roberto Carlos. Szoboszlai, GOL fabulos din lovitură liberă în Liverpool - City Sport.ro
Acum 2 ore
20:00
Germania – România, dramatic la Rugby Europe Championship: rezultat surprinzător, la Heidelberg Sport.ro
„Stejarii“ au pășit cu stângul în noua ediție a competiției.
20:00
Nota primită de Dennis Man după ce a fost rezerva câștigătoare pentru PSV Sport.ro
Dennis Man a înscris un gol de care avea nevoie ca de aer la PSV. 
19:50
Dennis Man, gol la doar câteva minute după ce a intrat pe teren! Românul i-a adus victoria lui PSV Sport.ro
Dennis Man a marca pentru PSV și i-a adus victoria în fața lui Groningen.
19:40
Anunțul lui CFR Cluj după scandalul de la derby: ”O să fie pedepsit” Sport.ro
Derby nebun sâmbătă, între CFR Cluj și ”U” Cluj.
19:40
Cristiano Ronaldo, aproape de o revenire spectaculoasă! Șeicii i-au ales înlocuitorii: două staruri din Premier League Sport.ro
Clubul la care s-ar putea întoarce Cristiano Ronaldo din vară, după despărțirea de Al-Nassr. 
19:40
Situație hilară la Jocurile Olimpice de iarnă: patinatoarea Madeline Schizas, scuză bună pentru tema nepredată Sport.ro
Patinatoarea canadiană Madeline Schizas s-a confruntat în această săptămână cu presiunea probei la care concurează la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina şi cu termenul limită pentru o temă pe care o avea de predat la sociologie la cursurile universitare la care este înscrisă, potrivit Reuters.
19:20
CSM București, victorie colosală în Champions League: „tigroaicele“ au făcut show Sport.ro
Campioana României ne-a oferit o partidă memorabilă, în care a prestat un handbal de cea mai bună calitate.
19:10
Cine cântă în spectacolul din pauza Super Bowl. Evenimentul e LIVE pe VOYO, în această noapte Sport.ro
Super Bowl, live pe VOYO. Evenimentul e precedat de emisiunea de pe VOYO, prefață a meciului.
Acum 4 ore
19:00
Ce a făcut Andrei Cordea la o zi după ce Bergodi i-a înfipt mâna în gât Sport.ro
Sâmbătă seară s-a iscat un scandal de proporții imediat după meciul CFR Cluj - ”U” Cluj.
19:00
Surprize înainte de Oțelul - FCSB! Cum arată primul '11' al campioanei Sport.ro
Se cunosc echipele de start din meciul Oțelul - FCSB.
18:50
Ce fotbalist l-a dat pe spate pe Cristi Chivu: ”O plăcere să-l urmărești” Sport.ro
Cristian Chivu (45 de ani) o antrenează pe Inter Milano din vara lui 2025.
18:40
Răzvan Marin a predat fotbal în Grecia! Nota fabuloasă după un gol și două pase decisive pentru AEK Atena Sport.ro
Răzvan Marin, omul meciului în Panserraikos - AEK Atena! 
18:10
Mihăilă, coșmar în Turcia: echipa lui a fost strivită de Galatasaray. Nota românului Sport.ro
Anul trecut, pe vremea asta, Valentin Mihăilă (26 de ani) era fotbalist de Serie A, la Parma. Astăzi, el joacă la o echipă mediocră din Superliga turcă.
18:10
Subiectul surprinzător la care s-a eschivat Zeljko Kopic înainte de Dinamo - Craiova: „Nu vorbesc acum” Sport.ro
Ce a spus Zeljko Kopic la conferința de presă premergătoare meciului Dinamo București - Universitatea Craiova.
17:50
Dynamite Fighting Show și K-1 anunță un parteneriat pentru organizarea K-1 World MAX 2026 la București Sport.ro
Dynamite Fighting Show anunță semnarea unui parteneriat cu K-1, cel mai cunoscut și influent brand de kickboxing la nivel mondial. În baza acestui acord, pe 3 aprilie 2026, în București,
17:50
Dennis Man continuă să primească vești proaste la PSV! Decizia antrenorului îl vizează direct Sport.ro
Dennis Man și-a pierdut pentru moment statutul de titular la PSV, lidera din campionatul Olandei. 
17:50
Dinamo vrea titlul! Ce i-a cerut Cătălin Cîrjan lui Boateng: „Rămâne în istoria clubului” Sport.ro
Cătălin Cîrjan a vorbit despre situația lui Kennedy Boateng la Dinamo.
17:40
Reghecampf a „turbat“ pe margine: golul luat de echipa lui în Liga Campionilor, de cascadorii râsului Sport.ro
Într-un moment în care Al-Hilal Omdurman era pe val, a venit o înfrângere surprinzătoare, în Algeria, în fața unei echipe care a abordat meciul cu șansa a doua.
17:20
Bernadette Szocs a pierdut în finala turneului Europe Top 16! Cine a învins-o pe sportiva româncă Sport.ro
Jucătoarea română Bernadette Szocs a fost învinsă de germanca Sabine Winter, cu 3-0 (11-4, 11-4, 11-4), duminică, în finala celei de-a 55-a ediţii a turneului Europe Top 16, care a reunit crema tenisului european de tenis de masă la Montreux (Elveţia).
17:10
A fost uimit după ce Bergodi a sărit să îl bată pe Cordea: „Nu mă așteptăm să îl văd așa” Sport.ro
În emisiunea Fața la Joc s-a discutat despre scandalul monstruos de la finalul derby-ului CFR Cluj - ”U” Cluj.
17:10
Real Madrid, „taxată” în Spania pentru felul în care s-a comportat cu un fotbalist: „Ne-am rugat să joace mai mult” Sport.ro
Real Madrid se confruntă cu critici în Spania pentru modul în care a gestionat relația cu un fotbalist de viitor.
17:10
Locul ocupat de Paul Pepene (37 de ani) în proba de skiatlon de la Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano Cortina Sport.ro
Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano Cortina 2026.
Acum 6 ore
16:40
Trei aspecte esențiale despre Super Bowl LX, eveniment live pe VOYO de la 00:30 Sport.ro
Sport.ro vă prezintă trei lucruri importante despre cel mai important eveniment din sportul american. 
16:30
Dele Alli se întoarce! Mijlocașul e așteptat să semneze Sport.ro
Delle Ali, decizie importantă.
16:20
Liverpool - Manchester City, de la 18:30 (LIVE pe VOYO). Echipe probabile + cotele la pariuri. Analiza și pronosticul lui Dan Chilom Sport.ro
Premier League, EXCLUSIV pe VOYO.
16:10
Ce îl sperie pe israelianul Ofri Arad după transferul în România, la FCSB: „Încă n-am uitat!“ Sport.ro
Campioana a adus un fotbalist de Champions League, în această iarnă. Iar alegerea mijlocașului central a fost explicată de un jurnalist israelian.
15:50
A venit nota de plată! CFR Cluj, amendă usturătoare după scandalul din derby-ul cu U Cluj Sport.ro
În urma incidentelor din derby-ul orașului Cluj au fost întocmite patru acte de sesizare a organelor penale.
15:30
CFR Cluj, comunicat acid: "Respect profesionistului Bergodi, nu membrului de galerie / Așteptam scuze" Sport.ro
CFR Cluj a emis un comunicat la o zi după incidentele de la finalul derby-ului cu U Cluj, încheiat cu victoria celor din Gruia, 3-2.
15:20
Olandezii au făcut anunțul despre Dennis Man Sport.ro
Partida Groningen - PSV se joacă sâmbătă, de la ora 17:45, pe Euroborg Stadion, și contează pentru etapa a 22-a din Eredivisie. 
15:10
Bergodi sau Bergodescu? Când e normal să sari la gâtul unui jucător? Sport.ro
Meciul dintre CFR si Universitatea Cluj s-a încheiat cu scene pe care nu le-am mai văzut de foarte mult timp pe un stadion la nivelul acesta.
Acum 8 ore
15:00
Becali s-a decis în privința lui Bîrligea după ce a spus că Thiam e mai bun! Primul 11 al lui FCSB la meciul cu Oțelul Sport.ro
FCSB joacă pe terenul celor de la Oțelul Galați în runda cu numărul 26 din Superliga României.
14:50
Reacția jucătorului care tocmai a plecat de la FCSB Sport.ro
FCSB se mai desparte definitiv de un jucător în această iarnă.
14:50
PSG - Marseille, LIVE pe VOYO de la 21:45. Un nou episod din Le Classique Sport.ro
Paris Saint-Germain primește vizita lui Marseille, duminică, de la ora 21:45, în runda a 21-a din Ligue 1. Le Classique se vede în direct pe VOYO.
14:40
Pus să se compare cu Denis Alibec, fostul golgheter din Liga 1 a fost cât se poate de sincer Sport.ro
Fostul golgheter al Ligii 1 a vorbit pentru Sport.ro despre diferențele dintre el și Denis Alibec.
14:00
Gigi Becali și-a dat acordul pentru plecarea jucătorului de la FCSB! De ce întârzie mutarea Sport.ro
Hermannstadt a obținut zilele trecut împrumutul lui Dennis Politic de la FCSB. 
14:00
CFR dă lovitura! Fostul rapidist semnează și va fi prezentat zilele viitoare Sport.ro
CFR Cluj pregătește un nou transfer pe final de mercato, iar mutarea este una cu nume cunoscut din Superligă. 
13:40
Panică la Jocurile Olimpice după căzătura urâtă a lui Lindsey Vonn, care a concurat accidentată! Elicopterul a intervenit Sport.ro
Americanca Lindsey Vonn a căzut duminică în proba feminină de coborâre, la Jocurile Olimpice Milano-Cortina 2026, pe pârtia de la Cortina d'Ampezzo, la scurt timp după ce pornise în cursă, scrie AFP.
13:30
Sorin Cârțu laudă antrenorul unei rivale din Superliga: „Foarte bun” Sport.ro
Dinamo traversează una dintre cele mai bune perioade din ultimii ani, iar meritele sunt recunoscute inclusiv de rivale. 
13:20
Șoc la Barcelona! Hansi Flick amenință cu demisia Sport.ro
După o perioadă extrem de dificilă pentru echipa de pe Camp Nou, Hansi Flick a făcut minuni la Barcelona.
13:20
Răzvan Lucescu și-a aflat pedeapsa de la UEFA, după reacția nervoasă din meciul cu Lyon Sport.ro
UEFA a dictat o suspendare împotriva lui Răzvan Lucescu, după cartonașul roșu văzut de antrenorul lui PAOK Salonic la partida cu Lyon, pierdută de formația greacă în Europa League, scor 4-2.
Acum 12 ore
13:00
George Pușcaș a semnat: „Mult noroc pentru un viitor minunat” Sport.ro
George Pușcaș a luat o decizie importantă pentru cariera sa. 
12:50
Așa l-a enervat Andrei Cordea pe Cristiano Bergodi: ”Puteam să-i fiu tată!” Sport.ro
Au fost scene șocante la finalul derby-ului dintre CFR Cluj și U Cluj încheiat cu victoria ”Feroviarilor”, scor 3-2.
12:50
Foarte rar, în tenis: dialog prelungit între Cîrstea și Răducanu, după finală. „Exasperată,” britanica și-a explicat prestația slabă Sport.ro
Moment admirabil între Sorana Cîrstea și Emma Răducanu, după finala Transylvania Open 2026, transmisă de Pro Arena și VOYO.
12:30
Plecat cu scandal de la Dinamo după doar patru meciuri, fundașul este căpitan acum la echipa lui N’Golo Kante și la un pas de promovare Sport.ro
Fundașul era adus de Mircea Rednic acum mai bine de opt ani.
12:20
"Revenire surprinzătoare!" Unde e așteptat Stipe Perica după plecarea de la Dinamo Sport.ro
Atacantul croat Stipe Perica (30 de ani) s-a despărțit recent de Dinamo, chiar pe finalul perioadei de mercato.
12:10
Mihai Stoica, verdict clar despre noul jucător de la FCSB: ”Am o mare problemă!” Sport.ro
FCSB s-a întărit în această iarnă cu jucători precum Andre Duarte, Ofri Arad și Joao Paulo, dar campioana României speră să mai rezolve o mutare până la finalul perioadei de transferuri.
11:50
Andrei Cordea, OUT după scandalul cu Dan Nistor și Cristiano Bergodi Sport.ro
Duelul dintre CFR Cluj și U Cluj s-a încheiat cu un conflict serios pe teren în care protagonist a fost antrenorul oaspeților, Cristiano Bergodi.
