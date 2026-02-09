Donald Trump, scandal uriaș înainte de Super Bowl! Imaginile apărute în Statele Unite care spun totul
Fanatik, 9 februarie 2026 01:30
Înainte de startul celui mai important eveniment sportiv din Statele Unite, Super Bowl, dintre New England Patriots și Seattle Seahawks, președintele Donald Trump a fost în mijlocul unui scandal.
• • •
Acum 15 minute
02:30
Spectacolul care a precedat meciul din Super Bowl, dintre New England Patriots și Seattle Seahawks, a adus un moment controversat în care televiziunea care transmite meciul în Statele Unite a fost implicată.
Acum 2 ore
01:30
01:10
O nouă lovitură primită de Răzvan Lucescu după problemele de sănătate avute de Mircea Lucescu. Ce se întâmplă cu antrenorul român la meciul din play-off-ul Europa League.
Acum 4 ore
00:00
Gigi Becali a explicat în detaliu cum s-a produs schimbarea care a salvat-o pe FCSB: „E meritul lui” # Fanatik
Schimbarea făcută de FCSB în primul 11, care a dus la 3 victorii consecutive pentru bucureșteni, se datorează lui Mihai Stoica, spune Gigi Becali, patronul campioanei.
8 februarie 2026
23:40
Cum ajunge FCSB în play-off după 4-1 cu Oțelul! Toate calculele și programul celor 7 candidate din ultimele 4 etape # Fanatik
FCSB a câștigat cu 4-1 meciul cu Oțelul Galați și s-a apropiat de locurile de play-off. A fost o etapă bună pentru campioana României, dar top 6 e încă departe. Toate calculele și programul celor 7 candidate
23:30
Darius Olaru, reacție directă după Oțelul – FCSB 1-4. Ce mesaj le-a transmis celor care îl acuză că simulează prea des # Fanatik
Darius Olaru a oferit prima reacție după Oțelul - FCSB 1-4. Ce spune căpitanul roș-albaștrilor despre victoria importantă obținută pe terenul formației din Galați.
23:20
Pontul zilei de luni, 9 februarie. Bet Builder de cotă 2,35 la Superbet pentru Dinamo – Universitatea Craiova # Fanatik
Cu pontul zilei de luni, 9 februarie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 2,35 la meciul Dinamo - Universitatea Craiova.
23:20
Derby-ul orașului Salonic s-a încheiat nedecis: Aris - PAOK 0-0. La final, Răzvan Lucescu a fost un car de nervi. Care a fost motivul supărării antrenorului român.
22:50
Gigi Becali, euforic după Oțelul – FCSB 1-4: ”Nu ne poate bate nimeni!”. Cum l-a revitalizat pe Bîrligea: ”Să-i spune părintele, nevasta că nu e în regulă” # Fanatik
Daniel Bîrligea a marcat două goluri în partida Oțelul - FCSB 1-4 și a fost lăudat de Gigi Becali. Ce a spus patronul despre atacantul pe care l-a ținut rezervă în etapa precedentă.
22:50
Daniel Bîrligea a spus totul despre „pedeapsa” primită de la Gigi Becali după „dubla” din Oțelul – FCSB 1-4: „M-am gândit la familia mea!” # Fanatik
Daniel Bîrligea a revenit în primul „11” de la FCSB cu o „dublă” în poarta Oțelului în etapa 26 din SuperLiga. Ce a spus după ce Gigi Becali l-a lăsat pe bancă etapa precedentă.
22:50
Elias Charalambous a dat verdictul după Oțelul – FCSB 1-4: „Este de departe cel mai bun din România!” # Fanatik
Elias Charalambous a tras concluziile după Oțelul - FCSB 1-4. Antrenorul cipriot a fost în culmea fericirii după ce echipa sa a obținut al treilea succes la rând și s-a apropiat la două puncte de play-off
Acum 6 ore
22:40
Biletul zilei la pariuri, luni, 9 februarie 2026. Câștig de 585 de lei cu meciuri de fotbal: pronosticul de la Dinamo – Universitatea Craiova # Fanatik
Biletul zilei la pariuri pentru luni, 9 februarie 2026, poate aduce un câștig de 585 de lei din trei meciuri de fotbal, inclusiv Dinamo - Universitatea Craiova
22:40
Gigi Becali a anunțat două transferuri pentru FCSB după victoria cu Oțelul: „I-am spus lui MM” # Fanatik
Gigi Becali a dezvăluit ce jucători vrea să aducă la FCSB înainte de finalul perioadei de mercato ce va fi luni, 9 februarie, la miezul nopții, chiar la finalul victoriei cu Oțelul Galați, 4-1.
22:40
Gigi Becali cere măsuri șocante după scandalul de la CFR Cluj – U Cluj 3-2: „Cordea și Bergodi, suspendați un an!” # Fanatik
Gigi Becali a oferit prima reacție după conflictul dintre Cristiano Bergodi și Andrei Cordea de la finalul partidei dintre CFR Cluj și U Cluj, scor 3-2.
22:20
Florin Tănase, încântat și el de prestația sa din Oțelul Galați – FCSB 1-4: „Trei pase decisive și gol, meci perfect” # Fanatik
Florin Tănase a fost cel mai bun jucător de pe teren în Oțelul - FCSB 1-4. După trei pase decisive și un gol, mijlocașul campioanei a vorbit despre rezultatul mare obținut.
22:10
Darius Olaru, gol de play-station în Oțelul Galați – FCSB. Pasă genială dată de Florin Tănase. Video # Fanatik
Darius Olaru a reușit un gol după o fază demnă de play-station în Oțelul Galați - FCSB. Florin Tănase a oferit o pasă incredibilă. Pe FANATIK găsiți toate detaliile.
22:10
Cristi Chivu, după ce a dus-o pe Inter la 8 puncte în fruntea clasamentului din Serie A: ”Nu suntem perfecți, dar știm ce vrem să fim” # Fanatik
Inter a reușit o victorie categorică pe terenul lui Sassuolo și și-a mărit avansul în clasamentul din Serie A. Ce a spus Cristi Chivu după ce echipa sa marcat de cinci ori.
21:50
Ce notă a primit Cristi Chivu de la italieni după Sassuolo – Inter 0-5. Lautaro Martinez, record fabulos # Fanatik
Lautaro Martinez a intrat în istoria lui Inter după ce a marcat în victoria cu 5-0 de pe terenul lui Sassuolo. Vezi ce note au primit Cristi Chivu și atacantul argentinian
21:40
Diego Zivulic, roșu direct pentru un fault brutal la Daniel Bîrligea. VAR-ul l-a salvat pe Bîrsan, care nu avusese nicio reacție. Video # Fanatik
Oțelul Galați a rămas în inferioritate numerică în meciul cu FCSB după un gest inconștient al lui Diego Zivulic. Marcel Bîrsan a avut nevoie de VAR pentru a scoate din buzunar cartonașul roșu
21:30
„Care e cea mai puternică armă a lui Dinamo?“ Filipe Coelho a evidențiat principalul atu al alb-roșilor înainte de derby # Fanatik
Filipe Coelho a numit principalul atu al lui Dinamo înaintea derby-ului cu Universitatea Craiova. Ce a spus despre atmosfera de pe Arena Națională și ce trebuie să NU facă echipa sa.
21:10
Ce au făcut Lewis Hamilton și Kim Kardashian într-un hotel de lux din Anglia. Totul a costat o avere # Fanatik
Cum și-au petrecut timpul Lewis Hamilton și Kim Kardashian într-o unitate hotelieră renumită din Marea Britanie. Cele două vedete nu s-au uitat deloc la bani.
21:10
Fanatik SuperLiga, luni, 9 februarie, ora 13:30. Horia Ivanovici, ediție de colecție cu invitați de top după Oțelul Galați – FCSB # Fanatik
Fanatik Superliga vine cu o nouă ediție excepțională, luni, 9 februarie, ora 13:30. Horia Ivanovici îi va avea invitați în platou pe Andrei Vochin, Adrian Ilie și Robert Niță.
21:00
Daniel Bîrligea a marcat o „dublă” în SuperLiga după aproape trei luni și jumătate de la ultimul gol. Reușite de finețe în Oțelul – FCSB. Video # Fanatik
Daniel Bîrligea a revenit ca titular în echipa FCSB-ului și a marcat o „dublă” în prima repriză cu Oțelul după ce nu mai înscrisese în SuperLiga de trei luni și jumătate. Vezi pe Fanatik.ro cum s-a descurcat atacantul.
20:50
Matei Popa, „trădat” de Duarte și Dawa. Stoperii de la FCSB, sarabandă de erori la golul de 1-0 al Oțelului. Video # Fanatik
FCSB a luat gol la Galați după o erori în lanț comise de Joyskim Dawa și Andre Duarte. Stoperii campioanei nu l-au protejat deloc pe Matei Popa și i-au permis lui Zhelev să marcheze
20:50
Câte bilete s-au vândut la Dinamo – Universitatea Craiova, derby-ul pentru locul 1 în SuperLiga: „Arena Națională devine acasă” # Fanatik
Suporterii lui Dinamo nu țin cont de vremea rea din București și vor veni în număr mare la derby-ul cu Universitatea Craiova, de pe Arena Națională. Câte bilete au vândut „câinii roșii”
Acum 8 ore
20:30
Dennis Man, decisiv pentru PSV Eindhoven. Ce notă a primit după ce a dat golul victoriei cu Groningen. Video # Fanatik
Dennis Man a avut o nouă evoluție remarcabilă în campionatul Olandei. Internaționalul român a marcat golul prin care i-a adus 3 puncte lui PSV Eindhoven.
20:10
Umit Akdag, decisiv pe stadionul în care România joacă barajul cu Turcia. Ce s-a întâmplat în Beșiktaș – Alanyaspor. Video # Fanatik
Umit Akdag a fost decisiv pe stadionul în care România își va disputa barajul cu Turcia pentru Campionatul Mondial. Află pe FANATIK ce s-a întâmplat la Beșiktaș - Alanyaspor.
19:50
Răzvan Marin, one-man show în Grecia! Internaționalul român, cel mai bun de pe teren după ce a dat un gol și două pase decisive. Video # Fanatik
Mircea Lucescu a primit o veste excelentă în pregătirea barajului cu Turcia. Răzvan Marin a făcut un meci mare în Grecia, reușind să marcheze un gol și să dea două pase decisive.
19:40
Dezvăluire bombă a președintelui FRF! Răzvan Burleanu, întrebat direct dacă se pariază ilegal în fotbalul românesc: „Da, clar! Avem multe audieri în curs!” # Fanatik
„Se mai pariază ilegal în fotbalul românesc?”, e întrebarea la care Răzvan Burleanu a oferit un răspuns șocant. Președintele FRF este convins că există astfel de practici și vrea să ia măsuri în forță
19:20
Andrei Cordea, „țintă vie” pentru fanii lui U Cluj. Cu ce îl au la mână ultrașii „șepcilor roșii” pe rivalul de la CFR Cluj. Foto # Fanatik
Fanii lui U Cluj i-au declarat război lui Andrei Cordea, după derby-ul cu CFR Cluj, pierdut de „șepcile roșii”, scor 2-3. Ultrașii au scos de la naftalină o fotografie pe care fotbalistul vicecampioanei ar vrea-o uitată
19:10
Andrei Vochin scrie despre momentul în care Bergodi a pierdut tot și îi aduce aminte lui Pancu de un alt episod: „Am crezut că a învățat” # Fanatik
Andrei Vochin scrie în Fanatik despre scandalul momentului din fotbalul românesc. Cum au greșit Bergodi și Pancu după imaginile reprobabile de la CFR Cluj - U Cluj 3-2
18:50
Prezentatoarea care concurează cu Diletta Leotta. Atrage toată atenția cu ținutele pe care le are în studio # Fanatik
Ea este moderatoarea comparată cu Diletta Leotta. Frumoasa vedetă are toate privirile ațintite asupra sa datorită alegerilor sale în materie de haine.
Acum 12 ore
18:40
Giovanni Becali, dezvăluiri-șoc despre Cristi Chivu: „Până la Milano, murea! A fost norocul lui”. Apoi l-a trădat! Exclusiv # Fanatik
Giovanni Becali a dezvăluit că accidentarea lui Cristi Chivu din 2010 a fost la un pas să îl coste viaţa. Norocul fotbalistului român a fost faptul că la spitalul din Verona a putut primi tratament de specialitate, pentru că n-ar mai fi putut să reziste până la Milano.
18:20
S-a decis soarta lui Cristiano Bergodi la U Cluj după momentele șocante de la finalul derby-ului cu CFR Cluj! Anunțul făcut de președintele Radu Constantea
17:50
Unde a mers Andrei Cordea la o zi după incidentele de la CFR Cluj – U Cluj 3-2. Atacantul lui Pancu a ales un loc special. Foto # Fanatik
Andrei Cordea a dezvăluit unde a mers a doua zi după meciul cu cântec dintre CFR Cluj și U Cluj. Vezi unde s-a postat fotbalistul „feroviarilor” după ce s-a contrat cu antrenorul Cristiano Bergodi.
17:30
Incredibil! Ce au lăsat în urmă fanii Universității Cluj pe stadionul CFR-ului după derby-ul tensionat contra rivalei. Foto # Fanatik
Universitatea Cluj a plecat învinsă din Gruia, însă fanii „șepcilor roșii” au lăsat ceva memorabil în urmă pe stadionul marii rivale CFR.
17:20
Oțelul Galați a dat lovitura cu transferul lui Joao Paulo la FCSB! Profit imens făcut cu jucătorul adus gratis: toate cifrele. Exclusiv # Fanatik
Joao Paulo la FCSB, unul dintre cele mai profitabile transferuri făcute de Oțelul Galați! FANATIK are toate cifrele
17:00
Cele mai mari piedici în construirea stadionului Dinamo: “Eram îngrijorat de aceste blocaje!” # Fanatik
Noul stadion Dinamo se construiește oficial, însă au existat obstacole care au împiedicat realizarea acestuia mai devreme. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile despre viitoarea nouă arenă din „Ștefan cel Mare”.
16:50
CFR Cluj îl somează printr-un comunicat dur pe Cristiano Bergodi după scandalul cu Andrei Cordea: „Așteptăm asta până la finalul zilei” # Fanatik
CFR Cluj a reacționat a doua zi după scandalul dintre Cristiano Bergodi și Andrei Cordea. Comunicatul dur transmis de „feroviari” prin care îl somează pe antrenorul lui U Cluj.
16:40
Femeia pe care Mitică Dragomir a iubit-o foarte mult: „Avea 4 clase, dar era de o istețime rară. O divinizam!”. Exclusiv # Fanatik
Dumitru Dragomir a fost extrem de emoționat la cea mai recentă ediție din „Profețiile lui Mitică”. Poza care i-a adus acestuia aminte de o persoană extrem de dragă.
16:20
Zeljko Kopic, prima reacție despre plecarea lui Kennedy Boateng de la Dinamo: „Acest club merită respect” # Fanatik
Zeljko Kopic a oferit o primă reacție după ce Andrei Nicolescu a anunțat că fundașul Kennedy Boateng nu dorește să își prelungească înțelegerea cu Dinamo. Tehnicianul a prefațat și derby-ul cu Universitatea Craiova.
16:10
Filipe Coelho s-a destăinuit portughezilor despre trăirile de la Universitatea Craiova: „Sincer, nu aveam această percepție” # Fanatik
Universitatea Craiova, în atenția presei portugheze! Filipe Coelho a vorbit pentru celebrul cotidian portughez A Bola despre lupta la titlu în România, plăcerea de a antrena în Bănie și presiunea fanilor.
15:50
De ce a rupt Giovanni Becali colaborarea cu Grameni, aflat pe val la Rapid: „Mie nu îmi plac jucătorii ăștia” # Fanatik
Giovanni Becali a dezvăluit de ce a renunțat la colaborarea cu Grameni de la Rapid. Care a fost momentul decisiv: „Hai să încheiem contractul”
15:20
Ce le-a spus Bergodi jucătorilor la prima întâlnire după scandalul de la finalul meciului CFR – U Cluj. Exclusiv # Fanatik
Cristiano Bergodi, discuție cu jucătorii lui de la U Cluj după scandalul de la finalul meciului cu CFR Cluj. Ce s-a întâmplat la antrenamentul de duminică
15:20
Meciul zilei de duminică, 8 februarie, în prima ligă de fotbal a României se joacă la Galați, unde Oțelul primește vizita FCSB într-o partidă cu miză mare pentru accederea în playoff. Pe Betano, la cel […]
15:10
Mitică Dragomir, declarații tari despre Rizea și Marian Ceaușescu: „Păi nu trebuie să trăiască?” # Fanatik
Reacţie surprinzătoare a lui Dumitru Dragomir în momentul în care a vorbit la "Profeţiile lui Mitică" despre Gino Iorgulescu, Cristian Rizea şi Marian Ceauşescu. Ce spune Oracolul de la Bălceşti despre aceştia.
15:00
Se adună nori negri din nou pe cerul Barcelonei. Hansi Flick este dispus să părăsească banca tehnică. Vezi toate detaliile legate de clubul din La Liga.
14:40
Fabulos! Cum arată biletul câștigător pe care SuperGigi a mizat 100.000 de lei. Peste 1.000 de fani l-au copiat # Fanatik
SuperGigi a mizat 100.000 de lei pe trei meciuri, iar biletul a fost unul câștigător. Alegerile expertului au fost copiate de peste 1000 de fani.
14:30
Daniel Bîrligea, decizie surpriză de ultimă oră. Cum arată primul 11 al FCSB la meciul cu Oțelul. Exclusiv # Fanatik
Cum arată echipa de start a celor de la FCSB pentru meciul cu Oțelul de duminică seară. Fanatik a aflat în exclusivitate primul 11 al campioanei României.
14:20
Derby-ul CFR Cluj - U Cluj 3-2 nu a scăpat de sancțiunile autorităților. Ce amenzi au fost emise de jandarmi și cât are de plătit clubul patronat de Neluțu Varga după incidentele întâmplate.
