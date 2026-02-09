Ajutorul la pensie pe ianuarie pentru facturi a fost virat pensionarilor. Cum poți verifica?

Newsweek.ro, 9 februarie 2026 08:50

Conform informațiilor Newsweek, voucherele de energie în format electronic pentru luna ianuarie au î...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Newsweek.ro

Acum 10 minute
09:10
Victorie pro-europeană la prezidențiale în Portugalia. Antonio José Seguro a zdrobit extrema dreapta pro-MAGA Newsweek.ro
Portugalia a ales ferm direcția pro-europeană. Socialistul moderat Antonio José Seguro a câștigat de...
Acum 30 minute
09:00
Săptămâna care va aduce o schimbare importantă la pensii. Care pensionari pot primi un „bonus” de mii de lei? Newsweek.ro
Guvernul va aduce o modificare importantă la legislația pensiilor de care vorbește de luni de zile. ...
08:50
Ajutorul la pensie pe ianuarie pentru facturi a fost virat pensionarilor. Cum poți verifica? Newsweek.ro
Conform informațiilor Newsweek, voucherele de energie în format electronic pentru luna ianuarie au î...
Acum o oră
08:40
Vizită importantă la Londra: șefa diplomației române discută securitatea europeană și sprijinul pentru Ucraina Newsweek.ro
Ministrul de Externe Oana Ţoiu începe luini o vizită de lucru de două zile la Londra, având pe agend...
08:30
Zi decisivă pentru Călin Georgescu. Tribunalul București tranșează dosarul de propagandă legionară Newsweek.ro
Tribunalul Bucureşti este aşteptat, luni, să se pronunţe, în complet de divergenţă, asupra dosarului...
08:20
Modelul Australiei ajunge în Europa: Cehia vrea să interzică social media pentru copiii sub 15 ani Newsweek.ro
Prim-ministrul ceh Andrej Babis și-a exprimat pentru prima dată sprijinul pentru interzicerea accesu...
Acum 2 ore
08:10
Sprijin militar major pentru Ucraina: primele drone fabricate în Germania devin operaționale Newsweek.ro
Primele drone ucrainene produse în Germania vor deveni operaționale până la mijlocul lunii februarie...
08:10
Economia, la terapie intensivă. Oameni de afaceri: „Ianuarie, cele mai slabe vânzări din ultimii 10 ani” Newsweek.ro
Numeroși oameni de afaceri se plâng că au avut cele mai slabe vânzări din ultimii 10 ani, ceea ce es...
08:00
Marea Britanie amenință Rusia că-i va confisca petrolierele-fantomă. Deschide un front împotriva Moscovei Newsweek.ro
Regatul Unit amenință că va confisca petroliere legate de flota din umbră a Rusiei, ca parte a unei ...
07:50
Anunț oficial de la MS: Unitatea pentru mari arși de la Târgu Mureș ar putea fi deschisă în această toamnă Newsweek.ro
Rogobete a anunţat că unitatea pentru arşi grav de la Târgu Mureş va fi dată în folosinţă, probabil,...
07:40
Ce temperatură trebuie să fie afară ca să poți stropi pomii în februarie? Atenție la ploaie și la vânt Newsweek.ro
Ce temperatură trebuie să fie afară ca să poți stropi pomii în februarie? Iarna este o perioadă foar...
07:40
Un expert în marketing și comunicare a fost concediat și 18 luni nu a mai găsit nimic stabil. „Eram epuizat” Newsweek.ro
Un expert în marketing și comunicare a fost concediat de la compania unde lucra. La acel moment era ...
07:30
Salariu de 7.100.000 €/ an pentru CEO BMW. Cât muncește Oliver Zipse pentru acești bani? Newsweek.ro
Oliver Zipse, directorul general al BMW, primește un salariu de peste 7.100.000 de euro pe an. Însă ...
07:20
Avocatul Poporului cere statului să facă mai multe farmacii la țară. În peste 1.000 de comune nu e niciuna Newsweek.ro
Avocatul Poporului a cerut autorităților să ia măsuri în cazul defecitului de farmacii din mediul ru...
Acum 4 ore
07:10
Horoscop 10 februarie. Luna în Săgetător aduce dezamăgiri Scorpionilor și Gemenilor. Leii, înșelați Newsweek.ro
Horoscop 10 februarie. Luna în Săgetător aduce dezamăgiri Scorpionilor și Gemenilor. Leii, înșelați....
06:40
Victorie mare: Primul dosar pe noua lege a pensiilor judecat de CCR. Care pensionari pot spera la bani în plus Newsweek.ro
Moment important la CCR care va analiza în martie primul dosar pe noua lege a pensiilor. Sunt peste ...
Acum 12 ore
20:50
Șanse uriașe la Loto duminică, 8 februarie! Reporturi de milioane de euro la 6/49 și Joker Newsweek.ro
Duminică, 8 februarie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super No...
20:40
Incident la Complexul Energetic Oltenia: producția de cărbune scade după o alunecare de teren Newsweek.ro
Activitatea a fost afectată, duminică, la mina Rovinari, din cadrul Complexului Energetic Oltenia (C...
20:20
Primarul Buzăului critică Guvernul: deciziile luate „cu accelerația la podea” afectează vulnerabilii Newsweek.ro
Primarul social-democrat al Buzăului, Constantin Toma, îl critică pe premierul Ilie Bolojan pentru u...
Acum 24 ore
20:10
Strategie în nordul extrem: Franța deschide un consulat în Groenlanda, consolidându-și prezența diplomatică Newsweek.ro
Franța a deschis un consulat în capitala Groenlandei, Nuuk, vineri, consolidându-și prezența diploma...
19:50
Verdict șocant în Iran: Narges Mohammadi, laureată Nobel pentru Pace, condamnată la șase ani de închisoare Newsweek.ro
Un tribunal iranian a condamnat-o pe laureata Premiului Nobel pentru Pace, Narges Mohammadi, la şase...
19:40
Resturi de rocă lovesc Pământul. Iată ce se întâmplă când asteroidul „YR4” se ciocnește cu Luna în 2032 Newsweek.ro
Un asteroid cu diametrul de 60 de metri ar putea lovi Luna în 2032. Cercetătorii explică acum ce am ...
19:20
Microbi letali în creștere: tot ce trebuie să știi despre amebele care atacă creierul și cum să îi eviți Newsweek.ro
Cercetătorii trag un semnal de alarmă: amoebele periculoase se răspândesc în apele mai calde. Iată c...
19:10
TikTok în loc de doctor. Tot mai mulți tineri se lasă „vindecați” de influenceri. Ce pericole există? Newsweek.ro
Tot mai mulți tineri solicită „sfaturi medicale” de la influenceri, riscând diagnostice greșite, che...
18:50
Gaze toxice în casă: produsele de curățare pe care nu trebuie să le amesteci niciodată Newsweek.ro
Mulți oameni amestecă mai multe produse de curățare atunci când fac curățenie. De ce este periculos ...
18:40
Câți bani ar trebui să ai acasă pentru situații neprevăzute? Puțini știu răspunsul Newsweek.ro
Problemele de alimentare sau de rețea pot perturba rapid plățile cu cardul. Prin urmare, toată lumea...
18:20
Rămâi fără job și primești bani de la UE? Ce angajați pot beneficia de 3,7 milioane de euro Newsweek.ro
O mică licărire de speranță pentru angajații KTM: pot spera la sprijin din partea UE pentru a-și găs...
18:10
Adio acces gratuit! Una dintre cele mai vizitate atracții din Roma cere acum bani la intrare Newsweek.ro
Probabil este cea mai simplă soluție pentru a gestiona aglomerația de vizitatori: taxa are scopul de...
17:50
Europa înlocuiește programul SAFE, prin care și România a împrumutat bani pentru înarmare. Ce propune Newsweek.ro
Uniunea Europeană lucrează la un nou mecanism de finanțare a apărării care să înlocuiască inițiativa...
17:10
Nu arunca orezul rămas de ieri. Află cum să-l faci pufos și gustos în doar câteva minute Newsweek.ro
Orezul rămas de ieri nu trebuie aruncat. Există o metodă simplă prin care își recapătă textura pufoa...
17:00
Marea Britanie a trimis avioane F-35 în Cipru, la Akrotiri. Se așteaptă un atac asupra Iranului Newsweek.ro
Regatul Unit a repoziționat discret resursele aeriene cheie în estul Mediteranei, șase avioane de vâ...
16:40
NATO spionat din interior de China. Înalt ofițer care a participat la modernizarea sistemelor Patriot, arestat Newsweek.ro
Un colonel în vârstă de 54 de ani al Forțelor Aeriene Elene a fost arestat pentru spionaj în numele ...
16:10
Este bine să construiești un solar în luna februarie? Pregătești solul și plantele pentru primăvară Newsweek.ro
Construirea unui solar în luna februarie poate fi o alegere inspirată pentru grădinari. Temperaturil...
15:50
Cum a reușit un mare politician să ajungă la prescrierea faptelor de coruție. După 5 ani, nico decizie Newsweek.ro
Dosarele de corupție ale președintelui Consiliului Județean, Costel Alexe, par condamnate la prescri...
15:40
VIDEO Schioarea americană Lindsey Vonn a fost luată cu elicopterul după o accidentare îngrozitoare Newsweek.ro
Schioarea americană Lindsey Vonn, care concura cu genunchiu stâng accidentat, a pierdut controlul la...
15:20
Primarul Constantin Toma, despre ieșirea PSD de la guvernare: „Face un joc periculos. Lumea își dă seama” Newsweek.ro
Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, a dat explicații cu privire la ieșirea PSD de la guver...
15:10
de unde obții cea mai bună dobândă dacă pui 10.000 lei deoparte? Iată ce spun calculele Newsweek.ro
Pentru cei care au reușit să strângă 10.000 de lei și caută cea mai bună variantă de plasare a banil...
15:00
Creierul uman se dezvoltă diferit la fete și la băieți încă din burta mamei. Ce au descoperit cercetătorii? Newsweek.ro
Diferenţele dintre dezvoltarea creierului la fete şi băieţi apar mai devreme decât se credea, încă d...
14:40
Ce spune Nicuşor Dan despre invitația lui Trump de a participa la prima reuniune a Consiliului de Pace Newsweek.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a anunțat că a primit invitaţia de a participa la prima reuniune a Consiliu...
14:20
Cum poți crește un lămâi într-un ghiveci la primăvară? Îl poți ține în casă dacă are lumină Newsweek.ro
Lămâiul poate fi crescut cu succes într-un ghiveci, mai ales primăvara, dacă îi oferi lumină multă, ...
14:10
Ce vechime se pune la pensie dacă ai lucrat cu jumătate de normă? Câte puncte primești pentru un an muncit? Newsweek.ro
Munca cu jumătate de normă ridică frecvent semne de întrebare în rândul salariaților care se apropie...
13:50
Cum să scoți un inel care s-a blocat pe deget. Ai nevoie de ață dentară și de vaselină Newsweek.ro
A trecut ceva vreme de când nu ți-ai scos un inel? Ai încercat un inel care părea suficient de mare,...
13:40
Amendă de 20.000 de lei pentru CFR Cluj, în urma incidentelor de la meci. Firma de pază plătește 15.000 de lei Newsweek.ro
Clubul CFR Cluj a fost amendat de jandarmi cu 20.000 de lei, iar firma de pază şi protecţie cu 15.00...
13:20
Cum repari presiunea scăzută a dușului când aceasta dispare? Calcarul este de vină Newsweek.ro
Presiunea scăzută a dușului apare frecvent din cauza calcarului. Desfiletează para de duș, las-o cât...
13:00
14 mașini electrice de familie, testate la viteză de autostradă, la 0°C. Concluzia? Răbdare la încărcare Newsweek.ro
Cum se știe că frigul este cel mai mare dușman al bateriilor și, implicit, al mașinilor electrice, s...
12:50
Tot mai puțini oameni îndrăznesc să-și schimbe locul de muncă. Până și Generația Z ezită. Care e motivul? Newsweek.ro
Tot mai puțini angajați iau în considerare schimbarea locului de muncă, în această perioadă. Chiar ș...
12:40
Viruși, bacterii și alte substanțe nocive: Cât de des trebuie să spălați prosoapele? Newsweek.ro
Chiar dacă te speli pe mâni foarte bine, înainte să folosești prosoapele, acest lucru nu înseamnă că...
12:20
Primul Centru de Arși Grav din România e gata. Alexandru Rogobete: „În scurt timp va fi dat în folosință” Newsweek.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat duminică finalizarea primului Centru de Arși Grav...
12:10
Cum să-ți faci sprâncenele în 2026? A revenit trendul anilor 90. Te întinerește Newsweek.ro
Trendurile de frumusețe din 2026 readuc în prim-plan sprâncenele subțiri, inspirate din anii 90, rei...
12:00
Un român de 29 de ani s-a făcut șofer de TIR. A strâns 60.000 €, iar acum e antreprenor în Spania. Cum a făcut Newsweek.ro
Un român stabilit în Spania povestește cum a reușit să facă rost de bani pentru casă și pentru aface...
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.