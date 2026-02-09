UE a criticat condamnarea în Hong Kong a magnatului media Jimmy Lai
Rador, 9 februarie 2026 11:40
Uniunea Europeană a criticat, luni, decizia prin care Jimmy Lai a fost condamnat la 20 de ani de închisoare, magnatul media care este cel mai vocal critic al Chinei din Hong Kong, și a cerut eliberarea imediată a acestuia. „Urmărirea penală motivată politic a lui Jimmy Lai și a foștilor directori și jurnaliști ai Apple […]
• • •
Alte ştiri de Rador
Acum 5 minute
11:50
Prințul William al Marii Britanii se va întâlni cu prințul moștenitor Mohammed bin Salman, în timpul unei vizite de trei zile în Arabia Saudită, care începe luni. Aceasta este o călătorie oficială în numele guvernului, menită să aprofundeze legăturile cu această țară. Vizita familiei regale urmează unei vizite în Arabia Saudită, efectuate în 2025 de […]
Acum 15 minute
11:40
Armata israeliană acuză Hamas de încălcarea acordului de încetare a focului după ce patru palestinieni au deschis focul în Rafah # Rador
Armata israeliană (IDF) a anunțat că a împușcat mortal patru palestinieni înarmați în Fâșia Gaza care ieșiseră dintr-un tunel și au deschis focul asupra militarilor. IDF a catalogat incidentul drept o încălcare flagrantă a acordului de încetare a focului convenit cu Hamas și a menționat că a luat act de incident care a avut loc […]
11:40
Acum 2 ore
10:40
Parlamentul va dezbate și vota astăzi trei moțiuni simple inițiate de partidul AUR și de grupul parlamentar PACE – Întâi România, la adresa unor membri ai executivului. Ulterior, la așa-numita „Oră a Guvernului”, un alt ministru va oferi, la solicitarea USR, explicații despre criza apei potabile din județul Argeș. Reporter: Cătălin Purcaru – În primul […]
10:40
Tentativele de escrocherie realizate cu ajutorul inteligenţei artificiale au crescut cu peste 3.000% în doar câţiva ani # Rador
Tentativele de escrocherie realizate cu ajutorul inteligenţei artificiale au crescut cu peste 3.000% în doar câţiva ani. Ceea ce a început ca o distracţe pe internet, s-a transformat rapid într-o industrie criminală de miliarde de dolari. Escrocii folosesc inteligenţa artificială pentru a clona voci, feţe şi emoţii, furând bani şi răspândind ştiri false. Ministerul Afacerilor […]
10:00
Marea Britanie cere eliberarea activistului Jimmy Lai, condamnat în Hong Kong la 20 de ani de închisoare # Rador
Secretarul britanic de externe, Yvette Cooper, a cerut luni eliberarea criticului Chinei și activistului pentru democrație din Hong Kong, Jimmy Lai, condamnat la 20 de ani de închisoare pentru două capete de acuzare de conspirație la colaborare cu forțe străine și unul pentru publicarea de materiale care incită la revoltă. Lai, cetățean britanic, a negat […]
Acum 4 ore
09:10
Şeful Administrației Militare Regionale Zaporijjia, Ivan Fedorov, a raportat că, pe 8 februarie, forțele armate ruse au efectuat 499 de lovituri asupra a 24 de localități din regiune. „Au fost înregistrate 16 sesizări privind deteriorări de locuințe și obiective de infrastructură. Nu au fost înregistrate victime în rândul populației civile” – a precizat Ivan Fedorov […]
09:00
Tentativa de asasinare a generalului Vladimir Alexeev a fost ordonată de Ucraina, susține FSB (Interfax) # Rador
Serviciul Federal de Securitate (FSB) al Rusiei a declarat luni că tentativa de asasinat asupra generalului Vladimir Alexeev a fost ordonată de Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU), a relatat agenția de știri Interfax. Potrivit FSB, serviciile secrete poloneze au fost implicate în recrutarea atacatorului. FSB nu a furnizat nicio dovadă pe care Reuters să […]
09:00
Autorităţile ucrainene au raportat că, în noaptea de 8 spre 9 februarie, Federația Rusă a lansat un nou atac asupra unui obiectiv energetic din apropierea comunei Novovolisnk, în regiunea Volin. Primarul orașului Novovolinsk, Boris Karpus, a declarat că, în urma atacului, stațiile de epurare și unele centrale termice funcționează cu ajutorul generatoarelor. Acesta este al […]
09:00
Autorităţile ucrainene au raportat că, în noaptea de 8 spre 9 februarie, o dronă rusească a lovit localitatea Lujok, din regiunea Harkiv. Cel puțin trei persoane au fost rănite în bombardament. Liderul comunităţii, Oleksandr Hololobov, a transmis că au fost avariate 10 locuințe și patru automobile. „Au fost sparte geamuri, acoperișuri și garduri şi au […]
08:40
Oraşul ucrainean Bohoduhiv (regiunea Harkiv) a fost vizat de un nou atac rusesc, în noaptea de 8 spre 9 februarie. Serviciul de Stat al Ucrainei pentru Situații de Urgență (DSNS) a raportat că o dronă rusească a distrus complet o locuință. Lovitura a avut loc într-o zonă rezidențială a orașului, unde nu există niciun obiectiv […]
08:30
Regiunea ucraineană Herson a primit din partea partenerilor internaționali 34 de generatoare, care au fost distribuite între 10 comune. „10 comune din regiune au primit 34 de generatoare. Acest ajutor a devenit posibil datorită Crucii Roșii Ucrainene” – a transmis Administrația Militară Regională Herson. Potrivit instituţiei, echipamentele vor fi utilizate pentru activitatea unităților locale și […]
08:20
CCR se pronunţă săptămâna aceasta asupra sesizării ÎCCJ privind reforma sistemului de pensionare al magistraților # Rador
Ar putea fi o săptămână decisivă și în ce privește reforma sistemului de pensionare al magistraților. După multe amânări, Curtea Constituțională este așteptată, mai ales de guvernul, să se pronunțe peste două zile asupra sesizării Înaltei Curți de Casație și Justiție cu privire la proiectul lege care scade pensiile magistraților și le crește vârsta de […]
08:10
Oraşul ucrainean Odesa a fost vizat de un nou atac rusesc, în noaptea de 8 spre 9 februarie. În urma atacului cu drone a fost afectată infrastructura civilă, iar o persoană a decedat. Şeful administrației militare a oraşului, Serhi Lisak, a scris pe Telegram că armata rusă a atacat cartiere rezidențiale. Potrivit datelor preliminare, în […]
08:10
Candidatul socialist de centru-stânga António José Seguro a obținut o victorie detașată în fața rivalului de extremă dreapta André Ventura în alegerile prezidențiale portugheze, desfășurate duminică, conform rezultatelor oficiale, cu 99% din voturi numărate. Seguro, în vârstă de 63 de ani, și-a asigurat un mandat de cinci ani la Lisabona, obținând 66,7% din voturi, comparativ […]
08:10
EVENIMENTE INTERNE -Senat *ora 12:00 – Ședinţa Biroului permanent al Senatului și ședința Comitetului liderilor grupurilor parlamentare *ora 14:00 – Lucrări în grupurile parlamentare *ora 16:00 – Lucrări în plenul Senatului Dezbaterea și votul asupra Moțiunilor simple iniţiate de senatorii AUR (ora 16:00; ora 16:45; ora 17:30) ‘Acordul UE – Mercosur: cum se angajează România […]
08:00
Spania – Grevă de trei zile a mecanicilor de locomotivă din cadrul rețelei feroviare din țară # Rador
Mecanicii de locomotivă din Spania încep o grevă de trei zile, decizie luată pe fondul a două accidente fatale produse luna trecută. Mecanicii de locomotivă susțin că nu există măsuri de siguranță în rețeaua feroviară și doresc investiții sporite, lucrări de întreținere și angajări de personal. Cel puțion 46 de oameni au murit după ce […]
Acum 6 ore
07:40
Pedeapsa pronunțată împotriva lui Jimmy Lai a fost „adecvată”, transmit autoritățile din Hong Kong # Rador
Șeful Departamentului de Securitate Națională al Poliției din Hong Kong a declarat luni că pedeapsa de 20 de ani a magnatului media Jimmy Lai pentru trei acuzații privind securitatea națională a fost „adecvată” și că afirmațiile despre sănătatea sa precară sunt „exagerate”. Steve Li, comisar-șef al Departamentului de Securitate Națională al forțelor de poliție, a […]
07:40
Extracţia de cărbune este afectată la mina Rovinari, după ce o alunecare de teren a avut loc la cariera Tismana. Surparea, care se întinde pe o lungime de aproximativ 300 de metri şi o înălţime de 25 de metri, s-a produs din cauza precipitaţiilor abundente din ultima perioadă. Au fost afectate două transportoare cu bandă, […]
07:40
Premierul Japoniei, Sanae Takaichi, felicitată de lideri mondiali pentru victoria în alegeri a partidului său # Rador
Lideri din întreaga lume au felicitat-o pe premierul Japoniei, Sanae Takaichi, pentru victoria electorală răsunătoare. Formațiunea sa, Partidul Liberal Democrat, a obținut peste două treimi din locurile din Camera Inferioară a Parlamentului. Președintele Trump a declarat că decizia dnei Takaichi de a organiza alegeri anticipate a fost curajoasă și înțeleaptă. Omologul său indian, Narendra Modi, […]
07:40
În perioada 30 ianuarie – 5 februarie, polițiștii au continuat acțiunile în unitățile de învățământ preuniversitar, în conformitate cu prevederile Planului Național de Combatere a Violenței Școlare. Au fost derulate activități de prevenire și de informare, având drept scop creșterea gradului de conștientizare a efectelor negative ale fenomenului de tip bullying și de violență școlară, […]
Acum 12 ore
03:20
Expertul în economie politică Cornel Ban explică specificul modelului românesc și diferențele față de Bulgaria ECONOMIC.BG (Bulgaria), 8 februarie 2026 – Protestele împotriva variantei inițiale a Bugetului pe 2026 din Bulgaria au fost dictate, cel puțin parțial, de temerile legate de un posibil scenariu românesc – adică Bulgaria să se îndatoreze excesiv și să trebuiască […]
02:50
Presa internațională comentează valul seismic declanșat de publicarea dosarelor Epstein. Cel mai amplu val de documente legate de Jeffrey Epstein – peste trei milioane de e-mailuri, fotografii și înregistrări – este descris de Washington Post drept „cel mai mare scandal politic de la începutul acestui secol”. Ziarul american observă însă un paradox: epicentrul seismic nu […]
8 februarie 2026
23:20
USR i-a solicitat ministrului energiei să vină mâine în Parlament, la dezbaterea „Ora Guvernului”, în contextul crizei apei potabile din Argeș. Bogdan Ivan este chemat să prezinte măsurile concrete pe care le ia instituția pe care o conduce, dar și compania Hidroelectrica din subordine, care este responsabilă de administrarea amenajării hidroenergetice Vidraru. În municipiul Curtea […]
Acum 24 ore
21:20
Criza din cadrul Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) este prea profundă, deoarece Occidentul a ales să ignore Rusia timp de mulți ani, a declarat reprezentantul permanent al Rusiei la OSCE, în cadrul programului „Soloviev.Live”, Dmitri Polianski. Comentând vizita la Moscova și convorbirile cu ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, purtate de președintele […]
21:20
Celebrul tablou „La Blouse Roumaine” de Henri Matisse mai stă și mâine la București, înainte de întoarcerea sa la Paris. Muzeul Național de Artă al României a prelungit cu încă o zi expoziția dedicată prezenței costumului popular în artă, iar galeria va fi deschisă în mod cu totul excepțional într-o zi de luni, mâine, între […]
21:00
Rusia nu intenționează să atace Europa, dar este gata să ofere un amplu răspuns militar dacă va fi necesar, a declarat ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, într-un interviu acordat programului „Itogi Nedeli”, un un fragment din acesta fiind difuzat pe canalul NTV. „Nu avem nici o intenție să atacăm Europa, nu avem absolut nicio […]
19:30
Mesaj al preşedintelui Nicuşor Dan privind participarea României la prima reuniune a Consiliului pentru Pace # Rador
România îşi doreşte să ia parte la prima reuniune a Consiliului pentru Pace, programată pentru 19 februarie la Washington, însă consideră necesară revizuirea Cartei acestui consiliu, astfel încât prevederile să fie pe deplin compatibile cu obligaţiile internaţionale deja asumate de statul român – transmite preşedintele Nicuşor Dan. El a confirmat astăzi că a primit invitaţia […]
18:30
Premierul Japoniei este un aliat important al SUA, afirmă secretarul Trezoreriei, Scott Bessent # Rador
Secretarul american al Trezoreriei, Scott Bessent, afirmat că premierul Japoniei, Sanae Takaichi, este un aliat important al Statelor Unite, după victoria categorică a coaliției sale de guvernare la alegerile de duminică, menționând sprijinul acordat acesteia de președintele Donald Trump. „Este un mare aliat, are o relație excelentă cu președintele”, a declarat Bessent într-un interviu, în […]
18:20
Nova Apa Serv, furnizorul de apă din județul Botoșani, anunță că de astăzi până marți furnizarea apei potabile va fi sistată ca urmare a unei avarii apărute la conducta prin care se asigură transportul apei brute către stația de tratare din orașul Ștefănești. Pe lângă consumatorii din această localitate vor fi afectați de această întrerupere […]
18:20
Trei moţiuni simple vor fi dezbătute şi supuse votului mâine în Senat. Reprezentanţii AUR, POT şi din grupul „PACE – Întâi România” critică prestaţia ministrului de externe în ceea ce priveşte acordul dintre Uniunea Europeană şi statele din America Latină care fac parte din Grupul Mercosur, îl acuză pe ministrul apărării de declaraţii iresponsabile şi […]
13:40
Meteorologii au emis o nouă informare de vreme cu precipitații, intensificări ale vântului și variații de temperatură # Rador
O nouă informare meteo emisă duminică dimineață anunță precipitații, în special ninsori, vânt și o răcire a vremii până marți seară. Duminică și la noapte va ninge în Moldova, estul și sud-estul Transilvaniei; de duminică seară și până marți seară va ninge în Oltenia, Banat și Transilvania, dar și în zonele montane. În acest interval […]
13:40
Dalai Lama neagă ferm informaţiile din presă despre o presupusă legătură a sa cu defunctul pedofil Jeffrey Epstein # Rador
Biroul de presă al lui Dalai Lama a negat informaţiile care au apărut în presă şi sugerează că ar fi o legătură între liderul spiritual aflat în exil şi defunctul pedofil Jeffrey Esptein. Comunicatul survine după ce presa a relatat că numele lui Dalai Lama apare în ultimele dosare Epstein date publicităţii de Departamentul de […]
13:40
În Portugalia a început al doilea tur de scrutin în alegerile prezidenţiale care, potrivit estimărilor, ar putea fi câştigate de António José Martins Seguro, secretar general al Partidului Socialist. António José Martins Seguro candidează în turul doi împotriva liderului de extremă dreaptă André Ventura, preşedinte al partidului Chega şi lider al celui mai mare grup […]
Ieri
11:30
Zeci de persoane aflate pe munte au fost transportate la spital în ultimele 24 de ore – precizează duminică Salvamont România. Astfel, la Dispeceratul Național al acestui serviciu au fost înregistrate 93 de apeluri prin care se solicita intervenția de urgență a salvatorilor. Au fost recuperate 95 de persoane, dintre care 48 au fost transportate […]
11:20
Orașul Veneția și laguna din jurul său sunt ireversibil la mila schimbărilor climatice. Creșterea nivelului mării amenință să scufunde insula în următoarele decenii, deoarece sistemul de bariere împotriva inundațiilor care ține în prezent la distanță mareele înalte va deveni depăşit şi inutil. Dar aceasta este doar jumătate din imagine. Veneția există în simbioză cu apele […]
10:50
Senatul va dezbate și vota luni trei moțiuni simple inițiate de opoziție în domenii-cheie – politică externă, apărare și educație. Prima se referă la modul în care guvernul a negociat acordul dintre Uniunea Europeană și Mercosur, iar în a doua ministrul Radu Miruță este acuzat că, prin declarații iresponsabile și lipsă de strategie, a compromis […]
10:50
Ucraina impune sancţiuni împotriva unor producători străini de componente pentru drone şi rachete ruseşti (Volodimir Zelenski) # Rador
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că impune sancțiuni unor producători străini de componente pentru drone și rachete rusești utilizate împotriva Ucrainei. „Producerea acestor arme ar fi imposibilă fără componente străine esențiale, pe care rușii continuă să le obțină eludând sancțiunile. Introducem noi sancțiuni tocmai împotriva acestor companii – furnizori de componente, precum și producători […]
10:10
Rusia a suferit pierderi de aproximativ 1.246.330 de soldaţi în Ucraina între 24 februarie 2022 și 8 februarie 2026, cu 1.040 de soldați uciși sau răniți în ultimele 24 de ore, a anunţat Statul Major General al Forțelor Armate Ucrainene într-o postare pe Facebook, informează agenţia ucraineană de ştiri Ukrinform. De la începutul războiului pe […]
10:00
Solistul şi compozitorul trupei americane de rock 3 Doors Down, Brad Arnold, a încetat din viaţă la vârsta de 47 de ani. Brad Arnold a fost diagnosticat cu cancer la rinichi, care a dezvoltat metastaze la plămâni. Solistul a compus piesa „Kryptonite”, care avea să fie primul hit al trupei în anul 2000, „în ora […]
10:00
Vremea va alterna între ploi, ninsori și episoade de răcire și încălzire, potrivit prognozei meteorologilor # Rador
Meteorologii anunță vreme schimbătoare, cu alternanțe între ploi, ninsori, episoade de răcire accentuată și, peste câteva zile, o încălzire semnificativă. Duminică, vremea se va răci în jumătatea de nord-est a țării, temperaturile vor fi normale în est și mai mari decât în mod obișnuit în restul teritoriului. Nu vor lipsi precipitațiile, inclusiv ninsori în special […]
09:50
În Thailanda au loc alegeri anticipate, organizate după ce mai multe guverne de coaliţie au intrat în colaps. În competiţie sunt înscrise partidul conservator populist Bhumjaithai (BJT) al premierului interimar thailandez, Anutin Charnvirakul, care luptă împotriva reformiştilor tineri de la Partidul Popular. În urmă cu trei ani reformiştii au câştigat alegerile, dar au fost împiedicaţi […]
09:50
CFR Călători atrage atenția și face precizări asupra unui șir de incidente care au dus la perturbarea traficului feroviar # Rador
Compania CFR Călători atrage atenția asupra unor incidente petrecute în noaptea de vineri spre sâmbătă care au pus în pericol siguranța traficului feroviar. Persoane rămase neidentificate au sustras sau distrus componente ale instalațiilor de semnalizare și bloc de linie automat, fapte care au dus la restricționarea circulației trenurilor pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate […]
09:50
Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării anunță că a luat măsuri pentru hrănirea cailor sălbatici din zona Grindului Letea # Rador
Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării anunță că a luat măsuri pentru hrănirea cailor sălbatici din zona Grindului Letea, după ce în presă și pe rețelele sociale au apărut imagini cu mai mulți cai morți sau în stare precară din cauza lipsei de hrană și de apă. Reprezentanții rezervației spun însă că imaginile și relatările din […]
09:40
Guvernul pregăteşte modificarea măsurii privind neplata primei zile de concediu medical care a intrat în vigoare la începutul acestei luni. Potrivit unui proiect publicat de Ministerul Sănătăţii, de la 1 martie bolnavii cronici, femeile în concediu maternal şi alte categorii de pacienţi vor beneficia de concediu medical plătit în totalitate. Excepţiile propuse de minister şi […]
09:30
Peste 3.000 de persoane au participat la marșul organizat împotriva Jocurilor Olimpice de Iarnă de la Milano # Rador
Realizator: Cătălin Gomboș – Câteva mii de italieni au ieșit pe străzile din Milano pentru a protesta față de organizarea Jocurilor Olimpice de Iarnă în oraș, dar și a prezenței la competiție a sportivilor din Israel și a agenților serviciului de imigrație al Statelor Unite, ICE. Elena Postelnicu relatează. Reporter: Protestul de la Milano a […]
09:20
Realizator: Cătălin Gomboș – Guvernul va adopta săptămâna viitoare al treilea pachet de măsuri fiscal-bugetare, care va fi apoi promovat în parlament prin angajarea răspunderii. Acesta conţine două proiecte majore – reforma administraţiei şi primele măsuri de relansare economică. Are detalii Alina Bordeiaşu. Reporter: Măsurile cuprinse în cele două proiecte vor fi adoptate simultan, întrucât […]
09:20
Japonia – Cetățenii sunt așteptați să-și exprime opțiunile în cadrul alegerilor parlamentare anticipate # Rador
Realizator: Cătălin Gomboș – Alegeri parlamentare anticipate duminică în Japonia, convocate de prim-ministrul Sanae Takaichi cu speranţa că va consolida majoritatea coaliţiei de guvernare. Takaichi – care conduce o coaliţie de dreapta – vrea să profite de creşterea susţinerii sale, mai ales în rândul tinerilor, de când a preluat conducerea Japoniei în urmă cu doar […]
09:20
Realizator: Cătălin Gomboș – Ceața afectează la această oră traficul rutier pe drumurile din mai multe județe din vestul, sudul și estul țării. Pe șoselele principale se circulă în general pe un carosabil umed. Polițiștii rutieri atrag atenția că, în această perioadă, două porțiuni ale drumului DN 7C Transfăgărășan sunt închise. Ne-a oferit detalii Mihai […]
7 februarie 2026
22:10
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Republica Federală Germania asupra faptului că mai multe curse aeriene care erau programate să aterizeze sau să decoleze de pe Aeroportul Berlin-Brandenburg au fost anulate din cauza condițiilor meteo extreme. MAE recomandă cetățenilor români să verifice starea zborurilor înainte […]
