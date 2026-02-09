UE a criticat condamnarea în Hong Kong a magnatului media Jimmy Lai

18:20

Nova Apa Serv, furnizorul de apă din județul Botoșani, anunță că de astăzi până marți furnizarea apei potabile va fi sistată ca urmare a unei avarii apărute la conducta prin care se asigură transportul apei brute către stația de tratare din orașul Ștefănești. Pe lângă consumatorii din această localitate vor fi afectați de această întrerupere […]