Dana Bucin, avocat de imigrație în America: „Mă sună români din închisorile ICE”. Sunt în pericol de deportare familiile de români din SUA? Ce se întâmplă cu copiii lor, cetățeni americani?
HotNews.ro, 9 februarie 2026 12:00
„Am deja români care mă sună din închisorile ICE”. Este adevărul dur care a deschis conversația cu Dana Bucin, avocată stabilită în Statele Unite, specializată în imigrație. Politica administrației Trump în ceea ce privește deportările și cazurile…
• • •
Acum 5 minute
12:20
Tribunalul București obligă ANRE să repună pe funcție un director concediat. Primul din cele circa 140 de procese intentate de angajații care aveau salariul mediu de 3.700 de euro și li s-a redus cu 30% # HotNews.ro
Chiar dacă este în primă instanță și ANRE va face apel, hotărârea este executorie. Directorul Florin Rădoi trebuie repus pe funcţia deţinută anterior concedierii și pe salariul de atunci. Între timp, departamentul pe care-l conducea…
12:20
Robert Negoiţă a mers la Poliţie pentru controlul judiciar. Motivul pentru care n-a vrut să fie filmat # HotNews.ro
Primarul Sectorului 3, Robert Negoiţă, s-a prezentat luni la sediul Poliţiei pentru a semna măsura controlului judiciar instituit în dosarul în care este cercetat de DNA pentru abuz în serviciu, în legătură cu drumurile construite…
12:20
Socialiștii premierului spaniol Sánchez, învinși de conservatori la alegerile test din Aragón / Scor bun pentru extrema-dreaptă # HotNews.ro
Având în vedere că mulți alegători au trecut de la conservatori la Vox, partidul de extremă dreapta se află acum într-o poziție puternică pentru a solicita concesii în schimbul sprijinului acordat Partidului Popular, scriu Reuters…
Acum 15 minute
12:10
Un judecător CSM acuză o campanie din zona guvernamentală și politică împotriva justiției și folosește un citat jignitor # HotNews.ro
Judecătorul Alin Ene, membru în Consiliul Superior al Magistraturii, acuză o strategie care se bazează pe „manipulare, denigrare și delegitimare” pentru a aduce nivelul de încredere al populației în Justiție aproape de cel al Guvernului…
Acum 30 minute
12:00
Acum o oră
11:50
[P] Dermatita atopică: cum recunoști simptomele și cum îngrijești corect pielea atopică # HotNews.ro
Dermatita atopică este o afecțiune inflamatorie cronică a pielii, caracterizată prin uscăciune severă, mâncărime intensă și descuamare. Pielea atopică este fragilă și deshidratată, ceea ce o face mai reactivă la iritanți uzuali, precum săpunurile clasice…
11:50
FOTO Flori, fete, mărțișoare, ghinde, eșarfe, pietre prețioase și băieți: Ce am găsit la un târg de cadouri din București, cu produse făcute de antreprenori români # HotNews.ro
Românii se pregătesc de cumpărăturile pentru sărbători ca Valentine’s Day, Dragobete, Mărțișor și chiar Ziua Femeii de pe acum, iar antreprenorii din București și din celelalte colțuri ale țării au ocazia să-și aducă produsele spre…
11:30
Cât e populism și cât e nemulțumire reală în cazul majorării taxelor și impozitelor locale # HotNews.ro
Dincolo de răfuielile politice, discuțiile care au loc în aceste zile despre majorarea taxelor și impozitelor locale au și o importantă componentă populistă. Pentru că, în general, politicienii nu vor să fie asociați cu creșteri…
11:30
Rusia spune că are mărturii că Serviciul de Securitate al Ucrainei se află în spatele tentativei de asasinat din Moscova. Kievul a negat # HotNews.ro
Serviciul Federal de Securitate al Rusiei a anunțat luni că cei doi bărbați acuzați de tentativa de ucidere a generalului Vladimir Alekseev, numărul doi din agenția de informații externe a Rusiei, au declarat la audieri…
Acum 2 ore
11:20
A doua ediție Tezaur din acest an. Ce dobânzi garantează și cum pot fi cumpărate titlurile de stat # HotNews.ro
Ministerul Finanțelor lansează astăzi, 9 februarie 2026, a doua ediție a Programului de titluri de stat Tezaur din acest an, care oferă persoanelor fizice o nouă oportunitate de economisire în condiții avantajoase. În perioada 9…
10:50
VIDEO Show-ul Bad Bunny de la Super Bowl: o declarație de dragoste pentru Puerto Rico și un mesaj de unitate către americani / Donald Trump: „Absolut groaznic” # HotNews.ro
Bad Bunny, cel mai ascultat artist din lume, potrivit Spotify, a criticat deschis politicile de expulzare ale lui Donald Trump şi a susţinut-o în mod deschis pe Kamala Harris în cursa prezidenţială din 2024. La…
10:50
Primul test al anului în Parlament pentru coaliția de guvernare: 3 moțiuni simple / USR a chemat un ministru PSD să dea explicații # HotNews.ro
Senatul României dezbate și votează astăzi, după ora 16:00, trei moțiuni simple depuse de opoziție împotriva unor hotărâri sau membri ai Guvernului: decizia privind acordul UE-Mercosur; împotriva ministrului USR al Apărării, Radu Miruță și împotriva…
10:40
„Citesc, pe ascuns, mesajele copilului meu de pe telefon. Sunt un părinte vigilent sau abuziv?” # HotNews.ro
Când „a verifica” devine „a spiona” – ce părere au specialiștii și ce cred copiii despre asta. Dar, mai ales, în ce situații se impune acest lucru, scrie site-ul Totuldespremame.ro. Siguranța copilului este o grijă…
Acum 4 ore
10:20
Alerte de la ANM: Cod galben de ger în mai multe județe / Ninsori și vânt puternic până la mijlocul săptămânii # HotNews.ro
Meteorologii au emis luni dimineață o alertă cod galben de ger pentru zona Moldovei și estul Transilvaniei, valabilă până mâine dimineață, la ora 10.00. În același timp, ANM anunță că vremea va fi deosebit de…
10:20
Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare valabilă pentru următoarele două zile în București Potrivit informării, de luni dimineață și până marți dimineață, vremea se va răci semnificativ față de zilele anterioare. Cerul va…
10:20
„Mă doare burta”, propoziția care poate speria părinții. 7 cauze frecvente ale durerilor abdominale la copii și semnele care fac diferența # HotNews.ro
Durerea de burtă este una dintre cele mai frecvente plângeri la copii, de la preșcolari la adolescenți. De cele mai multe ori nu indică o problemă gravă, dar există situații în care poate semnala o…
10:20
Alegerea rochiei de mireasă începe, de regulă, cu entuziasm și se continuă cu multe întrebări și dileme. Pozele de pe social media inspiră, dar nu oferă mereu răspunsurile de care ai nevoie pentru propriul corp,…
10:10
China le-a transmis băncilor sale să își reducă expunerea față de obligațiunile emise de Trezoreria SUA, temelia sistemului financiar internațional # HotNews.ro
Autoritățile de reglementare din China au sfătuit instituțiile financiare să își limiteze deținerile de titluri de stat americane (U.S. Treasuries), din cauza îngrijorărilor legate de riscul de concentrare și de volatilitatea piețelor, relatează luni agenția…
09:50
„Doamna de Fier” a Japoniei a obținut o victorie zdrobitoare la alegerile anticipate pe care le-a convocat pentru a-și testa popularitatea # HotNews.ro
Coaliția prim-ministrei japoneze Sanae Takaichi a obținut duminică o victorie electorală istorică care deschide calea implementării reducerilor de taxe promise și creșterii cheltuielilor militare menite să contracareze China, transmite Reuters. Conservatoarea Takaichi, care în octombrie…
09:50
Victorie zdrobitoare a socialistului Antonio Jose Seguro la prezidențialele din Portugalia, în fața candidatului extremei-drepte # HotNews.ro
Seguro, scrie Reuters, a primit sprijinul unor politicieni conservatori importanți după primul tur, pe fondul îngrijorărilor declarate privind politicile populiste și autoritare ale rivalului său Andre Ventura, liderul partidului Chega. Candidatul socialist Antonio Jose Seguro…
09:50
Vrei să-ți muți sediul firmei în străinătate pentru a evita creșterea fiscalității din România? La ce trebuie să fii atent # HotNews.ro
Mulți antreprenori iau în considerare mutarea sediului firmei în paradisuri fiscale (offshore) pentru a evita plata impozitelor din România, având în vedere majorările care au avut loc prin pachetele fiscale recente, de la impozitul pe…
09:40
Deficitul comercial a mai scăzut în 2025. Dar problema mare a deficitului e cea din farfurie # HotNews.ro
În 2025, România a exportat mărfuri de 96,6 miliarde euro și a importat de 129,35 miliarde euro, a transmis luni dimineața Institutul Național de Statistică. Exporturile au crescut cu 4,2%, importurile cu 2,6%. Pe hârtie,…
09:10
Cine este Jimmy Lai, milionarul incomod care a primit o pedeapsă record cu închisoarea din cauza criticilor aduse Chinei și conducerii din Hong Kong # HotNews.ro
Jimmy Lai, cel mai cunoscut magnat media din Hong Kong și un critic puternic al Chinei, a fost condamnat luni la 20 de ani de închisoare, ceea ce înseamnă că el ar putea ieși din…
09:10
Un reper de siguranță în neurochirurgie: Dr. Dorin Bică – Spitalul Memorial Băneasa, acreditat SRC Master Surgeon # HotNews.ro
Într-un context medical în care performanța nu mai este definită doar de experiența individuală, ci și de validarea externă a rezultatelor, acreditările internaționale devin un reper important pentru pacienți. În neurochirurgie, una dintre cele mai…
09:10
Omul de încredere al lui Bolojan, replică pentru Hubert Thuma: Am făcut campanie pentru Crin Antonescu, chiar dacă oamenii ne spuneau că nu are nicio șansă # HotNews.ro
Primarul din Oradea, Florin Birta, a transmis un mesaj susținere pentru premierul Ilie Bolojan, despre care spune că este „atacat din toate părțile” pentru că „deranjează foarte tare”. Mesajul lui Birta vine după ce liberalul…
08:30
Elon Musk anunță că SpaceX se va concentra pe construirea unui oraș pe Lună cât mai rapid # HotNews.ro
Elon Musk a declarat duminică faptul că SpaceX și-a schimbat prioritatea către construirea unui „oraș care să crească singur” pe Lună, unul despre care susține că ar putea fi realizat în mai puțin de 10…
Acum 6 ore
08:20
Rețeaua în care românii își mută cele mai multe numere de mobil, investigată pentru posibil abuz de poziție dominantă. Care sunt acuzațiile și cum se apără compania # HotNews.ro
Consiliul Concurenței investighează Digi pentru un posibil abuz de poziție dominantă pe piața TV, internet fix și telefonie fixă, cel puțin începând cu anul 2015. Compania este acuzată de Vodafone că vinde sub costuri serviciile…
08:10
Jimmy Lai, magnatul presei pro-democraţie din Hong Kong, a fost condamnat la 20 de ani de închisoare. De ce e acuzat # HotNews.ro
Un tribunal din Hong Kong l-a condamnat luni pe Jimmy Lai, magnatul media și proeminentul activist pro-democrație, la 20 de ani de închisoare pentru infracțiuni împotriva securității naționale, o pedeapsă care, potrivit fiicei sale, ar…
07:50
Luna dublei puneri în circulație a leva și euro a luat sfârșit. La 30 ianuarie 2026, știm că 75% din leva aflată în circulație a fost deja retrasă, iar economia a intrat în februarie cu…
07:40
Doi bărbați și un copil de 15 ani suspectați de o triplă crimă au fost găsiți morți într-o rulotă pe munte, în Bulgaria # HotNews.ro
Trei persoane suspectate de o triplă crimă la un refugiu montan, inclusiv un adolescent de 15 ani, au fost găsite împușcate mortal duminică în apropiere de Muntele Okolchița, Bulgaria, a anunțat șeful Poliției Naționale, Zahari…
07:30
Acordurile gigant cu SUA și Europa transformă New Delhi în alternativa la dominația industrială chineză Programul de 26 de miliarde de dolari ca o nouă revoluție industrială Programul PLI (Production Linked Incentive) aprobat în 2021…
07:20
Șeful Dacia, anunț în premieră: Cel mai nou model ar putea să nu mai fie fabricat la Mioveni # HotNews.ro
Șeful Dacia România a vorbit cu Profit.ro despre cum influențează legislația vânzările de mașini și despre faptul că cel mai nou model Dacia ar putea să nu mai fie fabricat la Mioveni. Citește mai mult…
07:10
Șefia marilor parchete: Ultima zi când procurorii își mai pot depune candidatura. „Este o liniște totală” / Când vor fi anunțate numele procurorilor înscriși # HotNews.ro
Luni, ora 12, este termenul limită până la care procurorii se pot înscrie pentru funcțiile de conducere ale Parchetului General, DNA și DIICOT, lista cu candidații care îndeplinesc condițiile de participare urmând a fi făcută…
07:00
„Toată țara e în șah în fața unei minorități zgomotoase care strigă «Noi suntem poporul» – avertismentul a doi istorici români care au scris ceva care nu e de văzut noaptea # HotNews.ro
Nu ne mai putem comporta „de parcă patriotismul apare prin spori. Spontan”. Avem nevoie de „un discurs coerent şi consecvent” despre cine suntem ca popor. Acestea sunt doar două dintre ideile istoricilor Alina şi Şerban-Liviu…
06:50
De la 60 de puncte în 1900 la 50.000 în 2026: Dow Jones face istorie, dar transmite și un avertisment # HotNews.ro
Celebrul indice a avut nevoie de 50 de ani pentru a ajunge la 1.000 de puncte. Și doar doi ani pentru a trece de la 40.000 la 50.000 de puncte. Mulți spun că o asemenea…
06:30
Sistemul britanic de credite studențești e fraudat; 370.000 de absolvenți „dispăruți” cu datorii de 13 miliarde. Autoritățile dau vina pe români # HotNews.ro
Au apărut acuzații că absolvenții „escrochează” sistemul de împrumuturi pentru studenți cu miliarde de lire sterline, deoarece autoritățile afirmă că au pierdut urma a sute de mii de clienți, scrie presa britanică. Nu este pentru…
Acum 24 ore
23:10
Demisie la vârful diplomației norvegiene, în scandalul Epstein. Finanțistul le-a lăsat copiilor și soțului ambasadoarei o moștenire de 10 milioane de dolari # HotNews.ro
Ambasadoarea Norvegiei în Iordania, Mona Juul, care a jucat un rol cheie în eforturile de rezolvare a conflictului israeliano-palestinian la începutul anilor 1990, a demisionat, a anunțat duminică Ministerul norvegian de Externe, în urma lansării…
23:00
Cu trei zile înainte de întâlnirea Trump-Netanyahu, Israelul își extinde controlul în Cisiordania ocupată. Măsurile adoptate și reacția categorică a palestinienilor # HotNews.ro
Cabinetul de securitate al Israelului a aprobat duminică o serie de măsuri care vor facilita, printre altele, cumpărarea de terenuri de către coloniști în Cisiordania ocupată, deschizând calea pentru o extindere a așezărilor evreiești, potrivit…
22:20
Ucraina va deschide în 2026 zece centre de export de armament în Europa, inclusiv în statele baltice și în țări din Europa de Nord, a anunțat pe 8 februarie președintele ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit Kyiv…
22:20
Superliga: FCSB întoarce rezultatul și câștigă detașat în deplasare, în meciul cu Oțelul Galați # HotNews.ro
Campioana româniei la fotbal, FCSB a învins duminică seara, în deplasare, scor 4-1, formaţia gălăţeană Oţelul, în etapa a 26-a din Superligă, reușind să întoarcă rezulștatul chiar din prima repriză. Bucureştenii au început în ofensivă…
22:00
Liberalul Hubert Thuma l-a acuzat pe președintele PNL, Ilie Bolojan, de „o încercare de «userizare» a partidului” și susține că actualul premier propusese să fie susținuți Mircea Geoană sau Elena Lasconi la alegerile prezidențiale din…
21:50
Cel mai popular serial de pe Netflix naște controverse. Detaliul bizar observat de fani în sezonul 4 din „Bridgerton” # HotNews.ro
„Bridgerton” și-a confirmat din nou statutul de serial vedetă al Netflix, sezonul 4 fiind vizionat de milioane de oameni din întreaga lume. Un detaliu a atras atenția și a fost amplu comentat de fani. Fanii…
21:20
Primele detalii despre starea lui Lindsey Vonn, după căzătura violentă de la Jocurile Olimpice # HotNews.ro
Schioarea americană Lindsey Vonn este într-o „stare stabilă” după accidentarea de duminică de la începutul probei de coborâre din cadrul Jocurilor Olimpice de la Milano-Cortina, în care a încercat să concureze cu o „ruptură completă”…
20:30
Când va fi dat în folosință centrul de mari arși de la Târgu Mureș. „Construcția este aproape finalizată” # HotNews.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că „în prima parte a acestui an” centrul de mari arși de la Târgu Mureș va fi dotat cu echipamente medicale și vor fi testate circuitele și sistemele. Centrul,…
20:10
Laureata Nobel Narges Mohammadi, condamnată din nou la închisoare. Ce spune avocatul său # HotNews.ro
Narges Mohammadi, laureată a Premiului Nobel pentru Pace în 2023, a fost condamnată de o instanță iraniană la șase ani de închisoare, a declarat avocatul ei, duminică, pentru AFP. „A fost condamnată la șase ani…
19:40
VIDEO Zelenski consideră că infrastructura energetică a Rusiei este o țintă legitimă pentru loviturile Ucrainei: „Lovim în sursa banilor” # HotNews.ro
Infrastructura energetică a Rusiei este o țintă legitimă pentru loviturile Ucrainei, deoarece sectorul energetic reprezintă o sursă de finanțare pentru producția de armament, a declarat duminică președintele ucrainean Volodimir Zelenski, notează Reuters. „Nu trebuie să…
19:30
Sportiv american de la Jocurile Olimpice, criticat de Donald Trump. Declarațiile care au stârnit furia președintelui american # HotNews.ro
Președintele Donald Trump l-a criticat duminică pe schiorul american Hunter Hess, la câteva zile după ce acesta a exprimat sentimente contradictorii cu privire la faptul că va reprezenta Statele Unite la Jocurile Olimpice de Iarnă…
19:10
Fotografia postată de Cătălin Măruță, la câteva zile după ce a încheiat în lacrimi ultima emisiune pentru ProTV: „La final de zi, liniștea vine dintr-un singur loc” # HotNews.ro
La câteva zile după ce emisiunea „La Măruță” a avut ultima ediție după 18 ani de difuzare pe ProTV, prezentătorul Cătălin Măruță a publicat un mesaj scurt și o fotografie pe contul său de Facebook…
19:10
La doar 17 ani, Fabian Lupoi va reprezenta România la cea mai prestigioasă competiție gastronomică din lume: „A existat un moment în care presiunea s-a simțit foarte puternic” # HotNews.ro
Fabian Andrei Lupoi are 17 ani și a câștigat titlul de „Best Commis” (n.r. Cel mai bun ajutor de bucătar) la prima Selecție Națională Bocuse d’Or România, competiție la care a fost cel mai tânăr…
18:40
Un memorial pentru victimele incendiului mortal care a avut loc de Revelion în barul Le Constellation din stațiunea elvețiană Crans-Montana a luat foc duminică. Flăcările au fost cauzate probabil de lumănânările lăsate aprinse, a declarat…
