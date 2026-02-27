Plecare de la Rapid, înainte de play-off: „Am suferit și am cântat împreună”. Merge în prima ligă a Franței
HotNews.ro, 27 februarie 2026 15:20
Daniel Sandu, care a ocupat funcțiile de director de scouting și director sportiv la Rapid București, a părăsit gruparea giuleșteană. Despărțirea a fost anunțată chiar de club. Sandu urmează să semneze cu Toulouse, echipă aflată…
• • •
Alte ştiri de HotNews.ro
Acum 5 minute
16:00
România, de două ori câștigătoare la CTO Global Hackathon 2026: o echipă ING Bank România a câștigat la categoria „AI for Productivity” # HotNews.ro
În luna februarie, comunitatea globală de Tech din Grupul ING s-a reunit în cadrul CTO Global Hackathon 2026, unul dintre cele mai ample evenimente de hackathon din acest an. Un maraton de inovație în format…
Acum o oră
15:30
Proprietarii de locuințe mai vechi de 50 de ani vor plăti impozite mai mici. Pentru cine scade și impozitul pe mașină / Ce faci dacă ai plătit deja # HotNews.ro
Guvernul a reintrodus vineri, printr-o ordonanță de urgență, reduceri de impozite la locuințele mai vechi de 50 de ani, după ce eliminarea acestora de la 1 ianuarie 2026 a triplat în unele cazuri sumele plătite…
15:30
OpenAI deschide în Europa cel mai important centru de cercetare din afara SUA: „Este un vot uriaș de încredere” # HotNews.ro
Compania care a creat ChatGPT a anunțat că dezvoltă la Londra cel mai important hub de cercetare-dezvoltare din afara SUA. Compania are la Dublin sediul său european, iar la Londra prezența este redusă, însă lucrurile…
15:20
Plecare de la Rapid, înainte de play-off: „Am suferit și am cântat împreună”. Merge în prima ligă a Franței # HotNews.ro
Daniel Sandu, care a ocupat funcțiile de director de scouting și director sportiv la Rapid București, a părăsit gruparea giuleșteană. Despărțirea a fost anunțată chiar de club. Sandu urmează să semneze cu Toulouse, echipă aflată…
15:10
„Bomba Block”: Una dintre cele mai inovatoare companii din lume a concediat 4.000 de angajați din 10.000, nu pentru că îi merge rău, ci pentru că îi merge bine. Reverberațiile au ajuns și în România # HotNews.ro
„Nu cred că suntem printre primii care au realizat acest lucru. Cred că majoritatea companiilor au întârziat”, a anunțat Jack Dorsey, fondatorul companiei de plăți Block, într-un mesaj care a provocat o mulțime de reacții.
Acum 2 ore
14:50
Postul intermitent prelungit ca „reset metabolic” poate da peste cap organismul! Care sunt riscurile și alternativele, explică dr. Cristina Aftenie, gastroenterolog Regina Maria # HotNews.ro
• Promovat intens ca metodă rapidă de slăbit, postul intermitent prelungit înseamnă perioade fără hrană de peste 72 de ore.• Deși promite „reset metabolic”, restricția severă poate declanșa modificări hormonale, încetinirea metabolismului și dezechilibre importante,…
14:30
O veste care a șocat lumea economică este citită altfel: Nu mai e treaba angajatorilor voștri să vă forțeze să evoluați # HotNews.ro
Block, una dintre companiile de succes ale lumii tehnologiei, a anunțat că dă afară 4.000 de oameni, dar nu pentru că îi merge rău, ci pentru că îi merge bine. „Bun venit în lumea AI-prenoriatului”…
14:10
Fiica mea spune răspicat că nu vrea copii. Încerc să mă obinuiesc cu gândul că nu voi fi niciodată bunică # HotNews.ro
La 32 de ani am devenit mamă. La 50 am trăit emoția majoratului ei ca pe un dublu prag: al ei și al meu. Tot timpul dintre anii ăștia m-am gândit că trebuie doar să…
Acum 4 ore
13:50
CFR Călători a primit până în prezent zece trenuri electrice Alstom. Pe ce rută va circula cea mai nouă ramă # HotNews.ro
CFR Călători a anunțat că a recepționat până în prezent de la Autoritatea pentru Reformă Feroviară zece rame noi Alstom Coradia, din lotul de 12 alocat prin contractul semnat acum câțiva ani. Primul tren Coradia,…
13:50
În locuințele noi, pardoseala a devenit o decizie tehnică la fel de mult ca una estetică. În special de când încălzirea în pardoseală este tot mai des întâlnită, iar proiectele urmăresc confort și eficiență. În…
13:40
O asistentă medicală de 23 de ani din Constanța a murit la scurt timp după ce a intrat în tură # HotNews.ro
Asistenta, de la o clinică medicală privată din municipiul Constanţa, intrase vineri dimineață în tură, însă la scurt timp i s-a făcut rău și a murit în cadrul unităţii, transmite Replica Online. Tânăra de 23…
13:30
Comisia Europeană investighează ajutorul de stat de miliarde de euro acordat Complexului Energetic Oltenia # HotNews.ro
Autoritățile de la Bruxelles au anunțat vineri deschiderea unei investigații aprofundate asupra Complexului Energetic Oltenia. Pe scurt, Complexul Energetic Oltenia a primit miliarde de euro ajutor de stat, cu scopul de a se restructura, de…
13:30
Ambasadorul SUA în Israel, mesaj către angajații săi: „Găsiți un avion către orice destinație. ASTĂZI” / Întrebări legate de un potențial atac al SUA asupra Iran # HotNews.ro
În contextul amenințării a unui atac american asupra Iranului, ambasada Statelor Unite la Ierusalim le-a comunicat angajaților săi că pot părăsi Israelul și i-a avertizat că, dacă doresc acest lucru, este esențial să o facă…
13:00
Ursula von der Leyen a anunțat că acordul Mercosur va fi pus provizoriu în aplicare, în ciuda opoziției parlamentarilor europeni și a unor state membre # HotNews.ro
Europarlamentarii votaseră luna trecută o decizie prin care au amânat aplicarea efectivă a acordului pentru o perioadă de până la doi ani, scrie Reuters. UE va aplica provizoriu acordul comercial cu blocul sud-american Mercosur, a…
13:00
Fostul șef din serviciul de informații al Moldovei, trimis în judecată de DIICOT pentru tentativă la trădare. Alexandru Bălan e acuzat că spiona pentru KGB-ul din Belarus # HotNews.ro
Alexandru Bălan, fost director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, a fost trimis în judecată miercuri, 25 februarie, de DIICOT, potrivit unui comunicat al instituției. Bălan e acuzat oficial „de tentativă…
12:40
După declarațiile lui Grindeanu, asociațiile care luptă pentru drepturile persoanelor LGBTQ+ cer adoptarea legilor pentru parteneriatul civil # HotNews.ro
Asociațiile amintesc de decizia CEDO din 2023 care „obligă România să recunoască căsătoriile gay printr-o hotărâre definitivă” și de o hotărâre a CJUE din 2025 care a condamnat România pentru nerecunoașterea căsătoriilor gay oficiate pe…
12:40
O instalatoare a ajuns deputată în parlamentul britanic. Victorie istorică a Partidului Verde în lupta cu laburiștii premierului Starmer și naționaliștii din Reform UK # HotNews.ro
Scrutin parlamentar cu rezultat spectaculos în Marea Britanie: ecologista de 34 de ani Hannah Spencer a devenit prima deputată a partidului său din nordul Angliei, în timp ce Partidul Laburist a înregistrat o scădere dramatică…
12:10
„Nu mai e un cost, ci supraviețuire”. Ce efecte are plafonarea prețului la gaze pentru oameni, în funcție de venituri # HotNews.ro
„Ponderea cheltuielilor cu energia în timpul iernii ajunge și la 50% pentru persoanele cu venituri mici, în timp ce, pentru cei cu venituri mari, facturile înseamnă doar 2%”, transmite Asociația Energia Inteligentă (AEI), într-o analiză.…
12:10
Pakistan si Afganistan, „în război deschis”: Cum se compară armatele celor două țări / Capitolul la care talibanii sunt aproape la „zero” # HotNews.ro
Pakistanul a atacat în noaptea de joi spre vineri obiective ale guvernului taliban în marile orașe din Afganistan, iar ministrul apărării pakistanez a spus că acest conflict dintre cele două țări vecine s-a transformat într-un…
Acum 6 ore
12:00
Congresul USR începe astăzi. Care sunt principale teme de pe agendă și propunerea despre care membrii spun „că va fi cu scandal” # HotNews.ro
Uniunea Salvați România (USR) se reunește, în perioada 27 februarie-1 martie, într-un congres prin care partidul își propune să facă mai multe modificări la statut. Statutul unui partid este ghidul în funcție de care se…
12:00
INTERVIU O membră CNA intervine în dezbaterea momentului: „Nu știu cum ai putea interzice un interval orar ca acces” # HotNews.ro
După ce Senatul a adoptat două noi nouă legi cu intenția de a proteja tinerii în fața păcănelelor și pariurilor online se discută puțin despre evenimentele importante din ultimele zile, din motive care țin de…
11:20
Motivul pentru care smartphone-urile ar putea înregistra cea mai mare scădere a vânzărilor din ultimul deceniu: „Va fi mai mult decât un declin temporar” # HotNews.ro
Livrările de smartphone-uri pe plan mondial ar putea înregistra cea mai mare scădere anuală din ultimul deceniu, 13%, iar factorul principal ține de deficitul de memorie RAM, arată compania de analiză IDC. Sunt așteptate și…
11:10
Aliații lui Donald Trump sunt la un pas de o tranzacție uriașă pentru a prelua CNN, o televiziune critică la adresa președintelui # HotNews.ro
Compania condusă de familia Ellison, care are legături cu președintele Donald Trump, este aproape de a prelua Warner Bros Discovery, o tranzacție care va uni, printre altele, două importante televiziuni de știri, CNN și CBS,…
10:50
VIDEO Protest la șantierul naval Mangalia. Angajații cer plata salariilor restante și asigurări că activitatea va continua # HotNews.ro
Sute de angajați au protestat vineri dimineață în incinta șantierului naval Damen Mangalia pentru că nu și-au primit salarii de două luni. Potrivit Blocului Sindical Național, joi eradata stabilită pentru plată, dar ea nu a…
10:40
Pentru prima dată din 2019 încoace, România a început anul cu mai mulți bani la buget decât a cheltuit, arată datele execuției bugetare din prima lună a anului. În ianuarie 2026 a rămas un mic…
10:40
În apropierea centralei nucleare de la Zaporojie din sud-estul Ucrainei a intrat vineri în vigoare un armistițiu local pentru a permite repararea unei linii electrice externe, au spus oficiali ruși citați de Reuters. Centrala, cea…
10:10
Unul dintre cei mai importanți oameni de afaceri din România anunță că va da afară 1200 de angajați: „Statul nu ne ajută” # HotNews.ro
Patronul Chimcomplex, Ștefan Vuza, amenință că va opri din liniile de producție ale combinatului și își va dezvolta divizia de trading ca să importe produse chimice, scrie Economica.net. Motivul: statul nu susține această industrie, acuză…
10:10
Statul român pune bonurile fiscale pe blockchain, ca ANAF să poată verifica datele direct într-un registru digital validat criptografic # HotNews.ro
Ministerul Finanțelor și Serviciul de Telecomunicații Speciale s-au apucat să facă un sistem pe tehnologie blockchain pentru stocarea și verificarea bonurilor fiscale emise de casele de marcat electronice, pentru ca ANAF să aibă acces direct…
10:10
CEO-ul Anthropic „nu cedează în fața amenințărilor” Pentagonului. Compania refuză utilizarea tehnologiei sale AI într-un mod care ar putea „submina valorile democratice” # HotNews.ro
Problema pentru Anthropic este potențiala utilizare a instrumentelor sale, precum asistentul AI Claude, în două scopuri: „supravegherea internă în masă” a cetățenilor și „armele complet autonome”, scriu Reuters și BBC. Pentagonul insistă că nu vrea…
Acum 8 ore
09:50
REGINA MARIA și NEUROAXIS – parteneriatul care pune neurologia pe harta strategică a rețelei de sănătate # HotNews.ro
Rețeaua de sănătate REGINA MARIA, compania lider în calitatea serviciilor medicale din România, anunță un nou parteneriat strategic prin integrarea în rețea a Neuroaxis – prima clinică de neurologie și neuroimagistică din România. Această decizie…
09:50
Popeyes aduce Mardi Gras în România: un Mystery Sandwich în ediție limitată și un Party Bus care a adus căldura din New Orleans la București # HotNews.ro
În februarie Popeyes ridică din nou ștacheta experiențelor de brand și aduce în România spiritul autentic Mardi Gras, cea mai faimoasă și colorată sărbătoare din New Orleans, un eveniment reinterpretat în stilul inconfundabil Popeyes: gust…
09:40
Trei tendințe se consolidează simultan în economia românească, potrivit datelor INS transmise vineri: activitatea din industrie și construcții crește modest, numărul de angajați scade, iar prețurile urcă în toate sectoarele – cel mai abrupt în…
09:40
VIDEO Cum arată în zbor drona de azi-dimineață, care se îndrepta spre nordul județului Tulcea. „S-au tras focuri de artilerie” # HotNews.ro
După ce MApN a anunțat vineri dimineață că a detectat o dronă în spaţiul aerian ucrainean, care se îndrepta spre nordul judeţului Tulcea, dar nu a intrat în spaţiul românesc, HotNews a discutat cu martori…
09:20
Nicușor Dan a promulgat legea privind pensiile magistraților: „Îi asigur că munca lor este respectată” # HotNews.ro
Președintele Nicușor Dan a promulgat vineri dimineață legea privind pensiile magistraților, după publicarea în Monitorul Oficial a deciziei Curții Constituționale, a anunțat acesta pe contul său de Facebook. „Recalibrarea modului de calcul al acestor pensii…
08:50
„Pasivitatea ANAF a încurajat conduite precum vânzarea firmelor cu datorii și chiar dezvoltarea de firme specializate în astfel de combinații” (avocată) # HotNews.ro
Vânzarea unei firme cu datorii fiscale nu îl scapă automat pe fostul asociat sau administrator de responsabilitățile acumulate în timpul mandatului său, arată o specialistă într-un răspuns pentru StartupCafe.ro. Ea atrage atenția că reacția întârziată…
08:20
JD Vance spune că nu există „nicio șansă” ca SUA să se implice într-un război de lungă durată în Orientul Mijlociu # HotNews.ro
Vicepreședintele american JD Vance a abordat joi îngrijorările americanilor care se tem că Statele Unite vor intra într-un război prelungit în Orientul Mijlociu, în timp ce președintele Donald Trump continuă să ia în considerare posibilitatea…
08:20
VIDEO Pakistanul a bombardat peste noapte Kabulul și marile orașe din Afganistan: „Acum este război deschis între noi și voi” # HotNews.ro
Pakistanul a bombardat peste noapte obiective ale guvernului taliban în marile orașe din Afganistan, au declarat vineri oficiali din ambele țări, iar ministrul apărării pakistanez a spus că acest conflict a devenit un „război deschis”,…
Acum 12 ore
08:00
Mesaj RO-Alert în Tulcea, pentru a treia zi la rând: risc de cădere a unor obiecte din spațiul aerian # HotNews.ro
Oamenii din judeţul Tulcea, zona de graniţă cu Ucraina, au primit vineri dimineaţă un mesaj RO-Alert, în contextul atacurilor rusești asupra Ucrainei, potrivit Agerpres. Aceasta este a patra alertă extremă transmisă de autorităţile naţionale începând de…
07:40
Vremea până pe 30 martie. ANM anunță temperaturi diferite față de normalul perioadei, în toată țara # HotNews.ro
Vremea se încălzește, iar temperaturile vor fi chiar mai ridicate decât normalul perioadei din calendar pe întreg teritoriul țării, potrivit prognozei emise de meteorologi pentru intervalul 2 – 30 martie. În săptămâna 2 – 9…
07:30
Armata SUA a doborât o dronă guvernamentală cu un sistem anti-dronă bazat pe laser, un accident care a determinat Administrația Federală a Aviației să interzică joi zborurile într-o zonă din jurul Fort Hancock din Texas,…
07:00
De unde va scoate România 7 miliarde de dolari pentru mini-reactoarele de la Doicești? Cum răspunde Nuclearelectrica la semnalele de neîncredere ale premierului # HotNews.ro
Mini-reactoarele de la Doicești, promovate drept o soluție inovatoare de securitate energetică, sunt privite cu rezervă chiar de la vârful Guvernului. Premierul Bolojan a spus că trebuie găsiți banii necesari înainte ca investiția să poată…
07:00
Filmul nominalizat la Premiul Oscar care aduce un mic omagiu unei mari campioane a României apare azi în cinematografe. „Era un fenomen mondial” # HotNews.ro
„Agentul secret” devine vineri ultimul dintre filmele nominalizate la Premiile Oscar din acest an care apare și în cinematografele din România. Pelicula rezervă o surpriză publicului român: un omagiu subtil adus Nadiei Comăneci. Regizorul filmului…
07:00
Șeful unei companii din China a înșirat 26 milioane de dolari cash și le-a spus angajaților să ia cu ei atâția cât pot căra # HotNews.ro
O companie chineză și șeful acesteia au devenit virali pe rețelele de socializare din China continentală după ce au distribuit bonusuri de sfârșit de an în valoare de 180 de milioane de yuani (26 de…
06:50
Starlink, operatorul serviciului omonim de internet prin satelit, controlat de SpaceX al lui Elon Musk, cel mai bogat om al planetei, a înființat o subsidiară proprie în România, la aproape 4 ani după autorizarea serviciului…
06:50
INTERVIU. „Trăim din ce în ce mai mult într-un fel de Alzheimer colectiv, indus în mod deliberat. Iar absența memoriei învie monștrii de ieri”. Semnal de alarmă tras de un cunoscut scriitor despre ce uită românii și bulgarii # HotNews.ro
„Precum Dracula, naționalismul bea sânge din trecut, dintr-un trecut construit, adesea inventat. Ca individ, pot fi nostalgic, pot să mă gândesc la evenimente din viața mea privată. Dar știu foarte bine că nostalgiile colective nu…
Acum 24 ore
00:30
„Și-a trădat țara”. Instructor pe avioane de vânătoare F-35 din armata americană, prins că-i antrena pe piloții Chinei # HotNews.ro
SUA l-au arestat și l-au pus sub acuzare pe un fost pilot de avioane de vânătoare ale Forțelor Aeriene Americane pentru că ar fi instruit armata chineză, aceste acuzații scoțând la iveală eforturile persistente ale…
00:10
Comisia Europeană permite folosirea fondurilor UE pentru accesul la avort în întregul bloc comunitar / Femeile din țările cu interdicții aproape totale vor primi sprijin pentru a accesa servicii în alte state # HotNews.ro
Statele membre ale Uniunii Europene vor putea utiliza un fond social pentru a-și ajuta cetățenele să aibă acces la avorturi sigure, potrivit unui anunț salutat drept „o victorie pentru femei”, notează The Guardian. Decizia anunțată…
26 februarie 2026
23:40
Dronă depistată în apropierea portavionului nuclear francez Charles de Gaulle. Intervenție rapidă a armatei suedeze # HotNews.ro
Armata Suediei a intervenit pentru a bruia o dronă care se afla în apele suedeze, la circa 13 kilometri de portavionul francez Charles de Gaulle, conform anunțului făcut joi de forțele militare ale celor două…
23:30
Șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, a declarat într-un interviu publicat miercuri, că orice nou atac al SUA asupra Iranului ar avea consecințe grave și a făcut apel la reținere astfel încât să fie găsită o…
23:10
Parlamentul Germaniei a votat joi pentru a acorda forțelor armate competențe extinse de a intercepta sau chiar doborî drone, pe fondul creșterii numărului de incidente raportate de la începutul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei,…
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.