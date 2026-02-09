FOTO. Spitalul viitorului, la Lugoj: arhitectură medicală care leagă orașul de natură
Timis Online, 9 februarie 2026 12:00
Municipiul Lugoj se pregătește pentru una dintre cele mai importante investiții publice din ultimele decenii. Este vorba despre construcția unui spital complet nou, proiectat conform celor mai recente tendințe internaționale în arhitectura medicală.
• • •
Acum 30 minute
12:00
Acum o oră
11:50
Tion realizează o serie în care analizează activitatea parlamentarilor de Timiș. După ce în primele două episoade am prezentat activitatea a doi parlamentari USR – senatorul Sorin Șipoș și deputatul Vlad Șendroiu – în al treilea abordăm activitatea parlamentară ultimului parlamentar din același partid care a fost votat în Timiș – Cătălin Drulă.
11:30
Astmul nu trebuie să excludă copiii și tinerii din sport, explică specialiștii. Este cea mai frecventă afecțiune cronică la sportivii olimpici # Timis Online
Astmul bronșic nu este o piedică pentru performanță sportivă și niciun motiv pentru excluderea copiilor de la mișcare, transmit specialiștii Asociației Române de Educație în Alergii. Potrivit acestora, cu tratament corect, educație medicală și adaptarea efortului, copiii cu astm pot avea o viață activă, inclusiv în sportul de performanță.
11:30
Vacanță la munte în Banatul Montan: pârtiile sunt deschise, condițiile bune pentru schi și snowboard # Timis Online
Comunitatea Banatul Montan îi invită pe părinți și copii să profite de vacanță și să aleagă muntele pentru relaxare și distracție în aer liber.
Acum 2 ore
11:20
Start pentru comerțul de Mărțișor la Lugoj. Primăria a deschis înscrierile pentru vânzarea de flori și decorațiuni # Timis Online
Primăria Municipiului Lugoj anunță deschiderea procedurii de autorizare a comerțului stradal pentru vânzarea de mărțișoare, flori, felicitări și decorațiuni specifice zilelor de 1 și 8 Martie. Comercianții interesați pot depune cererile începând cu 12 februarie 2026.
10:50
Moțiunea simplă împotriva ministrului interimar al Educației, Ilie Bolojan, va fi dezbătută astăzi în Senat # Timis Online
Moțiunea simplă depusă împotriva ministrului interimar al Educației, Ilie Bolojan, va fi dezbătută și votată luni, 9 februarie, în plenul Senatului. Documentul vizează politicile recente din domeniul educației, în special reducerea sprijinului social pentru studenți, într-un context economic marcat de inflație, potrivit Agerpres.
10:30
Controale nocturne în Timișoara: amenzi de 10.000 de lei pentru fumatul ilegal în localuri # Timis Online
Polițiștii locali din cadrul Serviciului Inspecție Comercială au desfășurat, și în acest weekend, o amplă acțiune de control în Timișoara, vizând respectarea legislației privind consumul produselor din tutun.
10:30
Platforma care aduce animalele pierdute acasă: PetRadar.org se lansează oficial în România # Timis Online
Cu peste 200.000 de animale înregistrate și utilizatori din mai mult de 90 de țări, platforma internațională PetRadar.org ajunge, în premieră, și în România. Astfel, oferă deținătorilor de animale o soluție modernă, rapidă și eficientă atunci când companionul lor se rătăcește.
Acum 4 ore
10:20
Avertisment de la Primăria Moșnița Nouă: impozit mărit pentru clădirile fără raport de evaluare # Timis Online
Primarul comunei Moșnița Nouă, Gerald Simonis, atrage atenția cetățenilor și mediului de afaceri asupra unei obligații fiscale esențiale, a cărei nerespectare poate duce la majorări semnificative de impozit în anul 2026.
09:50
Organizațiile societății civile (OSC) joacă un rol tot mai important în sprijinirea ocupării forței de muncă, în special într-un context economic aflat în continuă transformare. Pentru a rămâne relevante și eficiente, aceste organizații trebuie să fie conectate la tendințele actuale, la bunele practici și la soluțiile inovatoare care apar la nivel european și global. Una dintre cele mai eficiente modalități prin care pot face acest lucru este participarea la rețele naționale și internaționale dedicate pieței muncii.
09:20
Anda Yazji, tehnician de gene: „Iubesc ce fac și vreau să fac asta în fiecare zi cu aceeași pasiune” # Timis Online
După ce a absolvit Facultatea de Drept, Anda Yazji a ales un drum profesional aparent neașteptat: a renunțat la cariera juridică pentru a se dedica industriei frumuseții, devenind tehnician de gene și fondatoarea unei academii de profil.
08:50
Luni, 9 februarie, au loc mai multe lucrări realizate de SDM Timișoara care vizează reparații rutiere.
Acum 6 ore
07:10
Află ce îți rezervă astrele în această săptămână:
Acum 12 ore
00:40
Sunt programate întreruperi ale energiei electrice atât în Timișoara, cât și în localitățile din Timiș, în săptămâna 9 - 15 februarie 2026.
00:10
Luni puteți merge la expoziții și spectacole.
Acum 24 ore
17:30
Accident cu trei morți, printre care și copii, aproape de Caransebeș. Traficul este blocat # Timis Online
Un accident a avut loc duminică pe D.N. 6, la kilometrul 406, la ieșirea din localitatea Cornea către Caransebeș.
14:00
VIDEO. Este gata clădirea Centrului de Arși Grav de la Timișoara. Mai trebuie cumpărate echipamentele # Timis Online
Construcția Centrului de Arși Grav din Timișoara este gata, anunță ministrul Sănătății Alexandru Rogobete. Clădirea nu poate primi încă pacienți: urmează dotarea cu echipamente, instalarea lor și testarea fluxurilor medicale înainte de deschidere.
Ieri
11:50
VIDEO. Când este recomandată operația pentru glanda tiroidă, cea mai des întâlnită intervenție în chirurgia endocrină # Timis Online
Medicii de la Spitalul Clinic CFR Timișoara vorbesc despre operația pentru glanda tiroidă, cea mai frecventă intervenție în chirurgia endocrină, care se recomandă în funcție de mai mulți factori.
11:10
Analiza prin care „supraveghem” diabetul. Indicațiile medicilor de la Spitalul „Victor Babeș” Timișoara # Timis Online
Medicii de la Spitalul „Victor Babeș” Timișoara vorbesc despre hemoglobina glicozilata, un marker important pentru diagnosticarea și monitorizarea diabetului.
09:10
Regatul de gheață: Carnavalul de iarnă de la Québec transformă orașul într‑o feerie polară # Timis Online
La început de februarie, capitala francofonă a Canadei devine, pentru a 72‑a oară, scena uneia dintre cele mai spectaculoase sărbători de iarnă din emisfera nordică: Carnavalul de iarnă de la Québec.
00:20
Duminică puteți merge la proiecții și la spectacole.
7 februarie 2026
14:20
Licitația de 9 milioane de euro pentru repararea drumurilor din Lugoj, anulată. Erau prevăzute și lucrări pentru anul trecut # Timis Online
Primăria Lugoj a anulat licitația de până la 8,9 milioane de euro pentru întreținerea drumurilor pe patru ani, după ce documentația s-a dovedit depășită și includea sume pentru 2025. Procedura va fi reluată cu valori actualizate pentru 2026.
13:50
Două persoane au fost rănite sâmbătă după un accident produs în Sânmihaiu Român.
12:40
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează, sâmbătă, cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Germania că mai multe curse aeriene sunt afectate.
12:40
Sâmbătă a avut loc un accident pe strada Emil Zola din Timișoara, soldat cu două persoane rănite.
Mai mult de 2 zile în urmă
09:40
Ginkgo Biloba: Ce este, beneficii, contraindicații și cum se utilizează corect! Detalii la Enigma Plant! # Timis Online
Ginkgo biloba este una dintre cele mai cunoscute plante medicinale atunci când vine vorba despre memorie, concentrare și circulație. Folosită de secole în medicina tradițională și studiată intens în cercetarea modernă, această „fosilă vie” a atras atenția prin compușii săi activi (flavonoide și terpenoide), care pot susține fluxul sanguin cerebral, protecția antioxidantă și funcția vasculară. Totuși, exact pentru că acționează asupra circulației și poate interacționa cu anumite medicamente, ginkgo biloba nu este un supliment „universal”, iar administrarea corectă face diferența între beneficii și riscuri.
08:40
Sâmbătă, 7 februarie, au loc mai multe lucrări realizate de SDM Timișoara care vizează reparații rutiere.
00:20
Sâmbătă puteți merge la mai multe spectacole, proiecții sau petreceri.
6 februarie 2026
22:20
Cinci persoane reținute la Sânnicolau Mare după ce au furat un portofel și au cheltuit banii # Timis Online
Miercuri, polițiștii orașului Sânnicolau Mare au reținut cinci persoane bănuite de furt într-un magazin din localitate.
22:20
Un accident a avut loc vineri în Periam soldat cu rănirea a două persoane.
18:10
Copiii României, abandonați în online. Salvați Copiii cere interzicerea totală a rețelelor sociale pentru cei sub 13 ani # Timis Online
Accesul necontrolat al copiilor la rețelele sociale a devenit una dintre cele mai grave amenințări la adresa sănătății mintale, siguranței și dezvoltării lor armonioase, avertizează Organizația Salvați Copiii România, care solicită intervenții legislative urgente și ferme.
17:10
FOTO. Descoperă Jimbolia: șase muzee, natură și experiențe culturale la doar o oră de Timișoara # Timis Online
Weekendul acesta, dacă vrei să profiți de vremea frumoasă și să evadezi din oraș, Jimbolia este destinația ideală. La doar o oră de mers cu mașina din Timișoara, orașul te întâmpină cu șase muzee, case memoriale și o zonă naturală impresionantă, cu bălțile de la marginea orașului.
16:20
Radioterapie pentru pacienții oncologici din tot vestul țării, la Spitalul Municipal Timișoara # Timis Online
Clinica de Radioterapie din cadrul Spitalului Municipal Timișoara asigură servicii de radioterapie pentru pacienți oncologici din vestul țării și funcționează în prezent cu două acceleratoare liniare, iar un al treilea ar putea fi disponibil de anul viitor.
15:30
FOTO. Mașina lui Klaus Iohannis, scoasă la licitație de stat pentru doar 1.000 de euro # Timis Online
V-ați dorit vreodată să vă simțiți ca un șef de stat sau ca un primar? Mai exact, ca unul cărui i-a plăcut mereu confortul și plimbările. Mașina de protocol condusă de fostul președinte al României, Klaus Iohannis, un Audi A6 3.2 FSI, este scoasă la licitație de Primăria Municipiului Sibiu prin Casa de Licitații A10 by Artmark. Autoturismul are un preț de pornire de numai 1.000 de euro. La aceeași licirație sunt scoase și ceasuri de aur care costă de 20 ori mai mult.
15:10
De la Mozart, la Rossini și Donizetti, de la Verdi, Puccini, Ceaikovski și până la Ennio Morricone, cele mai frumoase acorduri din muzica lumii vor celebra „Simfonia iubirii"! Concertul condus de carismaticul dirijor-violonist Bogdan Costache îl va readuce pe cea mai importantă scenă timișoreană pe copilul-minune al chitarei clasice, Gabriel Popescu, alături de profesorul și mentorul său, Mădălin Antonesei.
15:10
Se reabilitează „Școala mică” din Plopi. Va fi folosită de grădinița cu program prelungit # Timis Online
Clădirea degradată a „Școlii Mici” din cartierul Plopi va fi reabilitată de Primăria Timișoara și transformată, printr-o investiție de 10 milioane de lei, într-o grădiniță modernă cu program prelungit, care va oferi locuri suplimentare pentru copiii din zonă.
14:40
„Iubirea se poartă local”. Ecoóp Pop-up Shop aduce arta, meșteșugul și sustenabilitatea în centrul Timișoarei # Timis Online
Timișoara găzduiește, în perioada 7–8 februarie, un eveniment dedicat creației locale și consumului responsabil: Ecoóp Pop-up Shop – Poartă iubire, artă & meșteșug contemporan. Evenimentul va avea loc la Galeria 5, iar intrarea este liberă.
14:00
ADVERTORIAL. Beverly Hills (California, SUA) și Hanovra (Germania), 3 februarie 2026 – Regent anunță încheierea cu succes a achiziției Original Equipment Solutions (OESL) de la Continental, în urma aprobării de reglementare din partea tuturor autorităților relevante. Finalizarea tranzacției marchează un nou capitol în istoria OESL, aceasta devenind o organizație independentă sub proprietatea pe termen lung a Regent.
13:50
Se dă startul vacanței de schi! Elevii și preșcolarii din Timiș intră oficial în pauza mult așteptată # Timis Online
Vineri, 6 februarie, după terminarea cursurilor, elevii și preșcolarii din Timiș vor fi în vacanță până pe 15 februarie. Următoarea vacanță va fi în aprilie, când va fi sărbătorit Paștele.
12:50
Filmul săptămânii: „Vocea lui Hind Rajab”, docudrama despre ultimele ore ale unei fetițe ucise în Gaza # Timis Online
Filmul săptămânii: „Vocea lui Hind Rajab”, inspirat dintr-un caz real, care reconstruiește ultimele ore din viața lui Hind Rajab, o fetiță palestiniană de șase ani ucisă de armata israeliană în Gaza, în timp ce încerca să fie salvată de voluntarii de la Crucea Roșie.
12:30
Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Timiș a confirmat, în data de 5 februarie, un caz de Pestă Porcină Africană (PPA) la mistreți, pe raza Asociației de Vânătoare Știuca Zgribești – Fondul de Vânătoare 36 Oloșag.
12:20
Aquatim extinde lucrările la rețelele de apă și canalizare în zona Piața Mocioni, iar traficul pe bd. 16 Decembrie 1989 va fi restricționat etapizat din 9 februarie, cu închideri temporare până în aprilie.
12:20
Nu mai trebuie să mergeți până în 700 cu firobuzul. STPT a înființat o stație la Botanic # Timis Online
STPT a deschis o nouă stație în fața Parcului Botanic/Spitalul Municipal, pentru autobuzele și firobuzele care merg dinspre Mărăști spre Piața 700. Șase linii opresc aici permanent, după ce zona nu avea nicio oprire intermediară.
11:40
Licitație de 8 milioane de euro, finalizată după luni de amânări. Cinci ofertanți pentru noul e-ticketing din Timișoara # Timis Online
Primăria Timișoara a atras cinci ofertanți la licitația de peste 8 milioane de euro pentru noul sistem de e-ticketing al transportului public, după luni de clarificări și o contestație admisă. Echipamentele trebuie livrate până în mai 2026, termen impus prin PNRR.
11:40
Ministerul Culturii, András István Demeter, a aprobat încetarea, prin acordul părților, a contractului de management al baritonului Cristian Rudic la Opera Națională Română din Timișoara, la solicitarea acestuia.
11:30
General-locotenentul rus Vladimir Alexeiev, adjunct al șefului GRU, a fost împușcat de mai multe ori de un atacator necunoscut într-o clădire rezidențială din Moscova. Acesta a fost transportat la spital, iar autoritățile ruse au deschis un dosar pentru tentativă de omor. Alexeiev este o figură importantă a serviciilor de informații militare ruse, implicată în războiul din Ucraina și sancționată de UE pentru presupuse operațiuni ale GRU.
11:30
Un cetățean bulgar a fost oprit, miercuri dimineață, la Punctul de Trecere a Frontierei Stamora-Moravița, după ce polițiștii au descoperit că mașina pe care o conducea era neînmatriculată.
11:10
România va deschide Festivalul European de Film de la Viena 2026 cu filmul „Anul Nou care n-a fost”, în regia lui Bogdan Mureșanu. Proiecția va avea loc pe 19 februarie, la Stadtkino Wien, și va fi urmată de o sesiune de întrebări și răspunsuri cu regizorul. Pelicula, premiată la Veneția, Gopo, Cairo și Luxembourg, face parte din selecția festivalului, care reunește producții recente din 18 țări europene.
11:10
Primăvara creativității românești: Harababura Fair se întoarce la Timișoara cu design sustenabil și intrare liberă # Timis Online
Primăvara începe la Timișoara sub semnul creativității și al designului românesc. Harababura Fair, unul dintre cele mai apreciate târguri dedicate designerilor și creatorilor locali, revine cu o nouă ediție în perioada 28 februarie – 1 martie. Evenimentul va avea loc la Pavilionul ISHO, pe bulevardul Take Ionescu nr. 50–52.
11:10
Un cetățean grec a fost oprit miercuri după-amiază la Punctul de Trecere a Frontierei Foeni, pe sensul de ieșire din țară, după ce polițiștii au constatat că nu avea permis de conducere.
