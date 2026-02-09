Maserati MCPURA Cielo FROZEN MAGMA debuteaza spectaculos pe lacul inghetat de la St. Moritz
Auto Bild, 9 februarie 2026 12:50
Maserati a ales unul dintre cele mai spectaculoase decoruri ale iernii pentru a prezenta o creatie cu adevarat unica: MCPURA Cielo FROZEN MAGMA. Exemplarul one-off, realizat in cadrul programului de personalizare Fuoriserie, si-a facut debutul pe lacul inghetat de la St. Moritz, in cadrul celui mai exclusivist eveniment al sezonului rece, The I.C.E. 2026. Intr-un […]
Acum o oră
12:50
Mai mult de 2 zile în urmă
11:20
Lovitură dată fițelor de overengineering: China va interzice clanțele de portieră retractabile electric # Auto Bild
Conform unui comunicat difuzat de Ministerul Industriei și Tehnologiei Informației din China, începând de anul viitor automobilele distribuite pe piața națională vor fi obligatoriu, conform legii, echipate cu sisteme mecanice de deblocare a portierelor care să fie acționabile atât pe dinăuntrul cât și pe dinafara fiecărei portiere. Măsura respectivă va atrage renunțarea la clanțele retractabile […]
5 februarie 2026
14:00
Dacă este prima dată când cumperi o mașină, este esențial să te documentezi în prealabil, astfel încât să poți lua o decizie de cumpărare în cunoștință de cauză. Crede-ne când îți spunem că alegerea masinii potrivite îți poate transforma experiența de conducere. Este important să menționăm aici că o experiență de conducere plăcută nu este […]
11:10
Inversând o vorbă de duh, iese „mai mult înseamnă mai puțin”. Nu pare „de bine”, însă e „de bine” la Renault Clio E-Tech! # Auto Bild
Ca să fie clară referirea exprimării de mai sus: la Renault Clio E-Tech, mai multă cilindree înseamnă mai puțin consum – specificațiile așa susțin și tindem să considerăm că ele reflectă în bună măsură și prestațiile mașinii din viața curentă. Cât de greu a fost? Ultimele două-trei generații de automobile familiale din clasele mică și […]
4 februarie 2026
11:50
Supersportivă complet analoagă din punct de vedere tehnic: Capricorn 01 Zagato a făcut impresie la salonul Rétromobile Paris # Auto Bild
Însăși titulatura evenimentului spune că salonul auto francez Rétromobile se referă la automobile vechi, dar iată că mai poți ajunge să fii expozant acolo și altfel: cu o supersportivă nou-nouță, altfel gândită și materializată după principiile „școlii vechi”. Nu lipsește cutia de viteze manuală! Fiecare detaliu al hipercarului Capricorn 01 Zagato a fost elaborat pentru […]
3 februarie 2026
10:00
Când ai un motor V8 precum cel din Bentley Bentayga X Concept, poți face multe în offroad. Pe când o demonstrație reală? # Auto Bild
Pentru ediția din 2026 a competiției F.A.T. Ice Race desfășurată la Zell am See, Bentley a găsit de cuviință să prezinte hous-concours un exemplar modificat de SUV în mod radical, numit Bentayga X Concept. Automobilul nu a avut vreo implicare dinamică în proaspăt încheiatul concurs de balet și bune maniere pe gheață, dar a făcut […]
2 februarie 2026
18:50
Progrese tehnice intense la noile generații BMW electrificate, cu transpunere imediată în producție pentru primăvara 2026 # Auto Bild
Pentru cei care încă se simt descurajați de limitele evidente ale autonomiei întâlnite la EV-uri, marca din Munchen a dat o veste bună: perfecționările recent implementate ridică autonomia SAV-urilor compacte dincolo de pragul celor 500 km. Astfel, BMW iX1 este creditat cu până la 514 km, în timp ce BMW iX2 poate să ruleze cu […]
30 ianuarie 2026
16:40
Gala Women in Economy, ediția a VIII-a: eleganță, leadership și performanță, pe scena Ateneului Român # Auto Bild
Pe 3 martie, de la ora 18:00, Ateneul Român devine scena unuia dintre cele mai elegante și consistente evenimente dedicate mediului de afaceri din România: Gala Women in Economy – ediția a VIII-a. Evenimentul, organizat de CONAF, celebrează femeile care au un impact real în economie, management, antreprenoriat și industrii-cheie, inclusiv în zona auto, transporturi, […]
13:30
Oficial, automobilul a împlinit 140 de ani. Faceliftul amplu al seriei Mercedes-Benz S-Class este dedicat acestei aniversări # Auto Bild
Însuși Ola Källenius, din funcția de CEO al mărcii Mercedes-Benz, a ținut să adreseze tuturor celor implicați într-un fel sau altul în domeniul auto un mesaj cu prilejul sărbătoririi a 140 de ani de la apariția oficială a automobilului. „în urmă cu 140 de ani, la 29 ianuarie 1886, Carl Benz a depus brevetul pentru […]
29 ianuarie 2026
12:00
Adoptarea unei baterii noi cu tehnologie LPF și alte optimizări tehnice pentru seriile Ford Explorer și Capri, ridică nivelul prestațiilor # Auto Bild
Operațiune de upgrade pentru seriile de automobile BEV ale mărcii ovalului albastru: seriile Ford Explorer și Capri primesc un nou model de baterie cu tehnologie LFP. La aceasta se adaugă motoarele electrice revizuite, măsurile respective asigurând o autonomie mai mare și performanțe crescute. Îmbunătățirile menționate vizează variantele cu autonomie standard, fiind concepute pentru a oferi […]
28 ianuarie 2026
16:00
(P) Cum să alegi mănușile potrivite pentru motocicletă și să conduci liniștit în orice sezon # Auto Bild
Când te urci pe motocicletă, primul sentiment este cel de libertate. Vântul, drumul și concentrarea creează acea experiență unică pe care doar motocicliștii o înțeleg. Dar în spatele acestei plăceri stă întotdeauna responsabilitatea pentru propria siguranță. Echipamentul nu este doar un accesoriu, ci o necesitate. Mulți oameni subestimează importanța mănușilor, deși mâinile sunt cele care […]
15:50
Dacă ai ajuns aici, sunt șanse mari să cauți piese auto din dezmembrări. Poate ți s-a stricat ceva la mașină, poate mecanicul ți-a spus un preț care te-a făcut să ridici din sprâncene sau poate pur și simplu nu vezi rostul să investești o mică avere într-o mașină care te duce zilnic la muncă și […]
11:50
Înfățișarea seriei Renault Duster din India reflectă o divergență semnificativă față de caracterul Daciei Duster de pe la noi # Auto Bild
Printre alte observații referitoare la noul design pe care îl propune Renault Duster în India, revine cu obstinație cea referitoare la „preferința pentru stil premium” a clientelei asiatice. Adică lor le-ar plăcea mai mult mașinile cu tentă premium decât nouă? Ce ar trebui să înțelegem aici? S-a încercat vânzarea unor variante Duster cu notă premium […]
26 ianuarie 2026
19:10
Important e să vii cu ceva atractiv, pe care clienții să îl dorească. SUV-ul Škoda Kushaq e un astfel de ambasador al mărcii cehești # Auto Bild
Chiar dacă te adresezi unor piețe marcate de limite ale contextului economic și ale standardului de viață local, nu înseamnă că poți să vii cu produse lipsite de caracter competitiv. Forma modernizată a SUV-urilor Škoda Kushaq ilustrează perfect ideea menționată. Iar mărimea pieței din India contează când vine vorba de proporțiile unui succes sau ale […]
17:40
(P) Spațiu încăpător sau design modern? Cum alegi modelul de mașină care îți definește statutul # Auto Bild
Decizia de achiziție auto transcende simpla analiză a fișelor tehnice. Este o alegere profund personală, dictată de etapa de viață în care te afli, de nevoile familiei, dar mai ales de mesajul pe care dorești să îl transmiți celor din jur. Mercedes-Benz este unul dintre puținii constructori care au reușit să atingă perfecțiunea în două […]
17:40
Cum să găsești un loc de muncă în domeniul auto și ce trebuie să știi despre oportunitățile din service-uri și industrie. Industria auto nu mai înseamnă de mult doar mecanici cu mâinile murdare de ulei și salopete groase. Deși acea imagine încă există, realitatea de azi e mult mai diversă. Avem electricieni auto, specialiști în […]
17:30
Industria modernă trece printr-un proces de transformare continuă. Din acest motiv, companiile care reușesc să țină pasul cu schimbarea sunt cele care investesc constant în calitate, tehnologie și eficiență. Fiecare proces industrial depinde de precizie, de materiale fiabile și de soluții adaptate nevoilor reale din teren. Într-un mediu competitiv, unde timpii de livrare și standardele […]
17:30
Cadourile și obiectele personalizate, după cum știm, transmit mesaje, emoții și personalitate. Fiecare imprimeu, culoare sau design ales poate spune o poveste despre tine. Într-o lume în care expresia personală contează mai mult ca niciodată, obiectele personalizate devin un instrument puternic de comunicare. Ele îți permit să te diferențiezi și să arăți cine ești. Indiferent […]
23 ianuarie 2026
10:30
Evoluție solidă pentru BMW Group România în 2025, cu perspective deja conturate vizând noi realizări în 2026 # Auto Bild
Pe un fond de ceață și instabilitate politico-economică, industria auto europeană a avut, în general, un an 2025 dificil. Puțini sunt cei care au avut de comunicat atingerea unor rezultate corespunzătoare cu așteptările sau proiecțiile inițiale. În cazul BMW Group România, stabilitatea pe prima poziție din segmentul premium rămâne termenul definitoriu pentru cum a decurs […]
22 ianuarie 2026
16:30
(P) Ghid practic pentru pasionați: diferența dintre o simplă spălare și un detailing corect executat acasă # Auto Bild
Pentru un pasionat de automobile, întreținerea mașinii depășește simpla vizită săptămânală la spălătorie. Există o satisfacție aparte în a te ocupa personal de estetica vehiculului, însă trecerea de la o curățare de rutină la un proces de detailing veritabil implică mai mult decât voință; necesită tehnică și instrumente adecvate. Mulți șoferi investesc sume considerabile […]
16:30
Cea mai mare provocare atunci cand pleci la drum lung cu un hatchback nu este consumul de carburant, ci modul in care reusesti sa gestionezi echipamentul care nu mai are loc in portbagaj. Multi soferi amana instalarea unor sisteme externe de frica zgomotului de vant sau a dificultatii de montaj, insa realitatea este ca o […]
14:10
Nava-amiral Omoda promite tehnologie de vârf, confort de nivel premium și performanțe impresionante, la un preț de segment mainstream. Am petrecut trei zile la volanul lui Omoda 9 pentru a vedea cât de bine se traduc cifrele pe hârtie în experiența reală. Alături de Jaecoo, Omoda face de asemenea parte din grupul Chery Automotive. Brandul […]
12:10
Producătorul susține că Volvo EX60 elimină toate motivele pentru care ai refuza să treci la mașină electrică # Auto Bild
SUV-ul de clasă medie Volvo EX60, construit pe platforma SPA3 a grupului chinez Geely, mizează pe un sistem de propulsie electric care funcționează la tensiunea de 800 V. Toate beneficiile deja cunoscute ale sistemelor auto calibrate pe tensiuni mari ating în cazul noului Volvo EX60 cote mai înalte ca niciodată. Autonomi și timpul de încărcare […]
21 ianuarie 2026
20:40
Stilat cu semnătură: MINI Paul Smith Edition explorează ideea „Classic with a Twist” într-o manieră degajată # Auto Bild
Designerul vestimentar Paul Smith e mai degrabă clasic în croieli și în abordările cromatice – la urma urmei, nu e normal să procedeze așa, englez fiind? Cum merge asta cu impulsurile tinerești ale lui MINI? Merge perfect și aplicarea tușei Paul Smith în cazul său ne reamintește că MINI este, de asemenea, un clasic. Unul […]
20 ianuarie 2026
16:20
(P) Avantajele cumpărării unei mașini la mâna a doua la comandă: De ce să optezi pentru această variantă # Auto Bild
Achiziționarea unei mașini la mâna a doua poate fi o sarcină complexă, dar alegerea unei mașini la comandă îți oferă avantajele controlului și personalizării. Într-o lume în care opțiunile sunt deseori copleșitoare, posibilitatea de a comanda exact ceea ce îți dorești îți asigură o experiență fără compromisuri. În acest articol, vei descoperi de ce tot […]
16:20
(P) Confort și siguranță: descoperă avantajele sistemelor de suspensii pe aer pentru Volvo de la AirPower România # Auto Bild
Senzația de confort și stabilitate este esențială pentru orice posesor de autoturism care parcurge distanțe lungi sau care transportă sarcini mari. O soluție tehnică tot mai populară pentru optimizarea modului în care mașina se comportă în trafic este reprezentată de instalarea unui kit de suspensii pe aer. De ce să alegi soluția suspensiilor pe aer […]
11:50
Pentru noi, Geely Galaxy Cruiser sună ca o denumire grando-naivă, dar aceasta se referă la exigențe foarte serioase! # Auto Bild
Prezentat sub formă de concept anul trecut la Salonul Auto de la Shanghai, impozantul SUV Geely Galaxy Cruiser va fi produs în serie – conform celor comunicate de marca din China. Dincolo de eventualele observații de genul „ăștia sunt băieții care copiază”, asemănarea cu Land Rover Defender generează o dilemă dură. Dincolo de limbajul general […]
00:00
Nume de interes pentru cine mai dorește mașini sport adevărate: Nissan Z – modernizat pentru anul 2026 # Auto Bild
Nissan Z duce mai departe moștenirea semnificativă a sportivelor mărcii nipone, fiind descendentul direct al seriei Datsun/Nissan Fairlady 240 Z (lansată în 1969). Astăzi, mașinile sport și-au pierdut priza la public pe care o aveau în urmă cu 55 de ani. Într-un segment de piață care se îngustează, chira trebuie să fi foarte bun pentru […]
18 ianuarie 2026
19:10
Ediția cu numărul 48 a rally-raidului Dakar s-a încheiat cu o victorie semnată Dacia Sandriders. Știm că Dacia Sandriders conta pe nume consacrate în lumea pilotajului, dar mai notăm ceva: în mai mare măsură decât la alte discipline din motorsport, acest succes se datorează unei perfecte sinergii de ansamblu: mașinile Dacia Sandrider, angajamentul întregii echipe […]
16 ianuarie 2026
11:20
Propunere nouă și impresionantă în clasa mare: Zeekr 7GT a polarizat atenția cu prilejul Salonului de la Bruxelles # Auto Bild
Nu ne e clar cum ar trebui să se pronunțe denumirea mărcii chinezești Zeekr, dar bine că nici nu trebuie să o pronunțăm. În scris, vom face referire la noul automobil electric Zeekr 7GT, al cărui gabarit se integrează în standardele actuale ale clasei mari (segmentul E). Dincolo de această observație, devine dificil să spunem […]
15 ianuarie 2026
16:40
(P) De la lider global la performer local: BYD își consolidează poziția pe piața din România și încheie anul cu rezultate solide, după doar 6 luni de la lansare # Auto Bild
BYD marchează un decembrie de referință pe piața din România și în statistica înmatriculărilor, plasând BYD SEAL U DMi pe locul 1 în topul celor mai vândute modele PHEV și BYD Dolphin Surf pe locul 2 în segmentul turismelor electrice. Într-o lună în care piața auto românească a atins 21.312 înmatriculări, BYD a înregistrat rezultate […]
10:20
Se poate contesta legitimitatea formală a ideii de BMW M electric, dar nu pot fi contestate performanțele! # Auto Bild
Nimic mai simplu decât susținerea unei pledoarii pentru legătura dintre tehnologia de top a motoarelor cu ardere internă și ascensiunea la statut de referință a diviziei BMW M. Numai că timpul nu stă pe loc și acum tocmai urmărirea celor mai ridicate performanțe – scopul definitoriu al diviziei BMW M – implică trecerea la sisteme […]
14 ianuarie 2026
17:40
Ziua a zecea din Dakar Rally 2026, desfășurată pe traseele dure ale Arabiei Saudite, a adus schimbări importante în ierarhiile generale. După o etapă intensă, Dacia Sandriders a revenit pe prima poziție la clasa auto, confirmând constanța și ritmul ridicat al echipei. Câștigătorul etapei a fost francezul Mathieu Serradori, însă imediat în spatele său au […]
14:50
Noutățile electrice Subaru expuse la Bruxelles trasează calea mărcii nipone în viitor, inclusiv colaborarea cu Toyota # Auto Bild
Pentru cei mai mulți dintre locuitorii Europei, Subaru – deși o prezență oarecum discretă pe piață – încă este asociată mental cu universul raliurilor, unde marca rezonează cu numele unor piloți precum Colin McRae sau Peter Solberg. Ei bine, Subaru a schimbat direcția și avansează acum decis pe calea electromobilității. Standul Subaru din cadrul Salonului […]
13 ianuarie 2026
19:20
Prin Renault Filante, marca franceză face un pas amplu pe piața internațională în segmentele D/E # Auto Bild
Numele Renault Filante vă e conoscut de la conceptul cu stil exotic Renault Filante Record 2025. Spre deosebire de acesta, noul crossover Renault Filante nu-și propune să acopere 1008 km cu o singură încărcare a bateriei în mai puțin de 10 ore (viteza medie a probei de record a fost de 102 km/h). În schimb, […]
12 ianuarie 2026
11:30
Dincolo de motivația inițială, important este că DS Taylor Made No 4 Concept are un remarcabil efect stilistic! # Auto Bild
Oficial, DS Taylor Made No 4 Concept a fost realizat pentru a marca alăturarea lui Taylor Branard echipei DS Penske din disciplina de motorsport Formula E. Același motiv stă și la baza lansării variantelor DS Performance Line Limited Edition, cu detalii inspirate de monopostul DS E-TENSE FE25. Sincer, orice strădanie creativă merită să fie apreciată, […]
9 ianuarie 2026
18:40
Treaptă superioară de rafinament pentru marca niponă: Mazda CX-6e și-a consemnat premiera la Salonul de la Bruxelles # Auto Bild
Are formă de crossover-SUV și reușește să transpună ideea de rafinament stilistic la un nivel fără echivalent în cadrul clasei mari. Așa se prezintă Mazda CX-6e, iar tehnica sa avansată completează foarte bine sugestia de dinamism elegant pe care o emană designul. Proiect dezvoltat printr-o colaborare globală a centrelor R&D aparținând companiei nipone, Mazda CX-6e […]
