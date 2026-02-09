Schiță de Michelangelo, vândută cu zeci de milioane de dolari. Un record istoric la licitație

10:00

România intră într-un episod de iarnă severă, cu ninsori, vânt puternic și temperaturi care vor coborî până la -15°C, în următoarele două zile. Zone întinse din Moldova, Transilvania, Oltenia și Banat vor fi afectate de ninsoare, viscol și polei, iar la munte rafalele de vânt pot ajunge la 90 km/h. Directorul ANM, Elena Mateescu, a explicat la Digi24 care sunt regiunile vizate, câtă zăpadă se va depune și când se va încălzi vremea, avertizând că noaptea care urmează va fi una geroasă la nivelul întregii țări.