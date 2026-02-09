Schiță de Michelangelo, vândută cu zeci de milioane de dolari. Un record istoric la licitație
Digi24.ro, 9 februarie 2026 15:50
O schiță realizată de Michelangelo, studiu pentru decorarea Capelei Sixtine, a fost vândută la Christie’s New York cu 27,2 milioane de dolari, stabilind un nou record pentru o operă a artistului florentin adjudecată în cadrul unei licitații publice. Lucrarea, estimată inițial la cel mult 2 milioane de dolari, se numără printre puținele desene ale lui Michelangelo aflate încă în mâini private.
Acum 5 minute
16:30
Control ANAF la o firmă de exploatare a agregatelor minerale din Giurgiu. Prejudiciul estimat se ridică la 12,4 milioane de lei # Digi24.ro
Inspectorii Antifraudă din cadrul ANAF au descoperit un prejudiciu de peste 12,4 milioane de lei la o firmă din judeţul Giurgiu care exploata şi comercializa agregate minerale, după ce societatea ar fi ascuns venituri de peste 32 de milioane de lei şi nu ar fi plătit impozitul pe profit şi TVA aferente, în perioada 2022-2025. Pentru recuperarea prejudiciului, autorităţile au instituit măsuri asigurătorii asupra bunurilor companiei.
Acum 30 minute
16:10
Raport ISW: Putin imită că s-ar pregăti pentru pace în Ucraina. Rusia planifică o ofensivă de amploare curând # Digi24.ro
Comandamentul militar rus intenționează să lanseze o nouă ofensivă de amploare în sudul și/sau estul Ucrainei în vara anului 2026, utilizând pentru aceasta rezerve strategice limitate, scrie Institutul pentru Studiul Războiului (ISW). Potrivit datelor sale, pregătirile au început deja, iar campania propriu-zisă ar putea demara la sfârșitul lunii aprilie.
16:10
Jaf armat pe o șosea din Italia. Atacatorii au blocat drumul și au aruncat în aer o dubă de transport valori # Digi24.ro
Pe o șosea din Italia, mai mulți indivizi mascați și înarmați cu mitraliere au blocat o blindată care transporta valori, și au aruncat-o în aer. Scenele șocante au fost transmise în direct, de martori, pe rețele sociale. Doi dintre atacatorii înarmați au fost arestați iar complicii lor sunt căutați.
Acum o oră
15:50
15:40
Armata poloneză a primit un nou lot de tancuri Abrams de ultimă generație, ca parte a eforturilor continue de consolidare a apărării Poloniei și de descurajare a amenințărilor din partea Rusiei și Belarusului.
15:40
O insulă italiană introduce reguli noi pentru turiști. Zona este renumită pentru vilele albe, litoral şi hotelurile de lux # Digi24.ro
Insula italiană Capri va interzice, începând de vara aceasta, accesul grupurilor de peste 40 de persoane, pentru o mai bună gestionare a afluxului de vizitatori, transmite agenţia italiană ANSA, preluată de Agerpres.
15:40
Presiunile lui Trump afectează Cuba: aeroporturile rămân fără combustibil. Rusia: „O strangulare exercitată de SUA” # Digi24.ro
Cuba se confruntă cu o criză majoră în transportul aerian, după ce autoritățile de la Havana au anunțat că avioanele companiilor internaționale nu mai pot alimenta cu combustibil pe insulă, din cauza penuriei de kerosen. Situația apare pe fondul presiunilor sporite exercitate de administrația americană, după ce președintele Donald Trump a amenințat cu impunerea de tarife statelor care furnizează petrol Cubei.
15:40
„Merge pe calea Ucrainei”. O importantă țară din Asia Centrală consideră URSS regim de ocupație și revine la istoria Hoardei de Aur # Digi24.ro
Autoritățile din Kazahstan pregătesc o reformă de amploare, renunțând la moștenirea sovietică și rusă. Analiștii ruși afirmă că Astana a urmat calea Ucrainei, orientându-se spre decomunizare și naționalism.
Acum 2 ore
15:00
George Simion, după ce Dragoș Sprînceană l-a numit „trădător de țară”: „Minciuni. Le fuge pământul de sub picioare” # Digi24.ro
Președintele AUR, George Simion, a reacționat la trei zile de când Dragoș Sprînceană, afacerist român stabilit în SUA, l-a numit „trădător de țară” și l-a acuzat că a făcut lobby pentru ca România să fie scoasă din programul Visa Waiver de către oficialii americani. Simion respinge atacul și susține că „fac toate aceste lucruri ca să ne obosească”.
15:00
Schimbările fiscale din România împing antreprenorii spre offshore și piețe externe. „Deciziile grăbite pot aduce costuri mai mari” # Digi24.ro
Tot mai mulți antreprenori români iau în calcul mutarea firmelor în jurisdicții offshore sau extinderea rapidă pe piețe externe, pe fondul schimbărilor fiscale recente din România, precum majorarea impozitului pe dividende și modificarea regimului microîntreprinderilor. Specialiștii avertizează însă că astfel de decizii, luate fără o analiză fiscală, juridică și financiară completă, pot genera riscuri majore, de la impuneri suplimentare și dublă impozitare până la sancțiuni și pierderea credibilității în relația cu partenerii. Într-o analiză transmisă pentru Digi24.ro, Nadia Oanea, consultant fiscal, atrage atenția că internaționalizarea afacerilor trebuie planificată încă din faza de business plan, deoarece obligațiile fiscale din alte state, regulile privind sediul permanent sau rezidența fiscală pot transforma o extindere aparent avantajoasă într-un cost semnificativ pentru companie.
15:00
Ministrul Finanţelor anunță că dobânzile la împrumuturile în lei şi euro au scăzut: „O nouă veste bună pentru România” # Digi24.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, anunţă, luni, că dobânzile la împrumuturile în lei şi euro au scăzut, ceea ce înseamnă mai puţini bani cheltuiţi pe dobânzi şi mai mulţi bani care pot merge spre investiţii sau alte nevoi ale economiei.
14:40
Ce ar însemna o recesiune tehnică pentru România. „Creșterea PIB-ului a fost, într-o anumită măsură, forțată” # Digi24.ro
O recesiune tehnică este prevăzută de unii analiști, dar aceasta depinde de evoluția PIB-ului și a consumului. Datele oficiale vor fi publicate vineri de INS. Pentru a intra în recesiune tehnică, economia României trebuie să aibă două luni consecutive de contracție a Produsului Intern Brut. Analistul economic Adrian Negrescu consideră că mai degrabă va exista o stagnare economică. Victor Giosan, consilier al premierului, a afirmat, luni, la Digi24, că recesiunea nu se datorează măsurilor actualului guvern ci faptului că după 10 ani de creștere foarte puternică a PIB-ului și mai ales a consumului, era „absolut normal, mai ales că această creștere a fost într-o anumită măsură puțin forțată”.
14:40
Începe judecata în dosarul în care Călin Georgescu a fost acuzat de propagandă legionară. Decizia Tribunalului București e definitivă # Digi24.ro
Tribunalul București a decis, definitiv, să respingă contestația depusă de Călin Georgescu și mențină decizia Judecătoriei Sectorului 1, care a constatat că rechizitoriul în dosarul în care fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost trimis în judecată pentru propagandă legionară a fost întocmit în mod legal.
Acum 4 ore
14:30
Hubert Thuma spune că în vara lui 2024 i-a propus lui Ilie Bolojan să candideze la Preşedinţie. „Răspunsul lui m-a șocat” # Digi24.ro
Preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov, Hubert Thuma, a afirmat că i-a propus preşedintelui PNL, Ilie Bolojan, în 2024, să candideze la Preşedinţia României în locul lui Nicolae Ciucă, fostul preşedinte al PNL, deoarece sondajele arătau că acesta nu avea şanse să câştige.
14:30
Încă o lovitură pentru Putin. Producţia de petrol a Rusiei a scăzut pentru a doua lună la rând, pe fondul sancțiunilor americane # Digi24.ro
Producţia de ţiţei brut a Rusiei a scăzut în luna ianuarie, pentru a doua lună la rând, în condiţiile în care al treilea mare producător mondial de petrol se confruntă cu dificultăţi în comercializarea petrolului său, din cauza sancţiunilor americane care îi vizează pe cumpărătorii de ţiţei rusesc.
14:20
Kaja Kallas reacționează după ce JD Vance a fost huiduit la deschiderea Jocurilor Olimpice: „Publicul nostru are și el o mândrie” # Digi24.ro
Oamenii care l-au huiduit pe vicepreședintele SUA JD Vance la Jocurile Olimpice de Iarnă au dat dovadă de „mândrie europeană” în urma unei serii de comentarii critice la adresa Europei din partea oficialilor americani, a declarat luni diplomatul de rang înalt al UE, Kaja Kallas, relatează Politico.
14:00
O barcă cu migranți s-a răsturnat în Marea Mediterană: 53 de oameni au murit sau sunt dați dispăruți # Digi24.ro
Agenția ONU pentru migrație a declarat că 53 de persoane au murit sau sunt date dispărute după ce o barcă s-a răsturnat în Marea Mediterană, în largul coastelor libiene. Doar doi supraviețuitori au fost salvați, relatează The Guardian.
14:00
Mircea Lucescu se externează astăzi. Zilele viitoare vor fi decisive pentru a vedea cine stă pe bancă în meciul cu turcii # Digi24.ro
Antrenorul Mircea Lucescu de va externa în cursul zilei de astăzi. Selecționerul României a făcut anunțul și a dezvăluit că urmează să meargă în Belgia pentru controale amănunțite., anunță DigiSport.
13:40
UNITER apără artiștii în conflictul cu „politrucii” de la Ministerul Culturii: „Resimţim şocaţi un parfum de nostalgie a anilor ’80” # Digi24.ro
Uniunea Teatrală din România pune sub semnul întrebării actualul proiect pilot elaborat de Ministerul Culturii, ca urmare a unei directive a Curţii de Conturi, care impune normarea timpului de muncă a artiştilor şi a personalului din teatrele naţionale.
13:30
Unul dintre cei mai cunoscuți comedianți din Rusia a primit interdicție de a intra în țară timp de 50 de ani # Digi24.ro
Comicul popular kazah Nurlan Saburov a primit interdicție de a intra în Rusia timp de 50 de ani, după ce autoritățile de aplicare a legii l-au acuzat de încălcarea normelor privind migrația și impozitele, precum și de criticarea invaziei Rusiei în Ucraina, a raportat vineri presa de stat.
13:30
Ce urmează în cadrul procedurii de selecție a șefilor marilor parchete. Calendarul stabilit de Ministerul Justiției # Digi24.ro
Candidații înscriși în prezent la concursul pentru șefia marilor parchete urmează să fie verificați până pe 16 februarie, când Ministerul Justiției va decide lista finală pentru interviuri. Pe 2 martie, propunerile ar trebui să ajungă pe masa Consiliului Superior al Magistraturii și, ulterior, la președintele Nicușor Dan.
13:00
Spion al lui Putin, angajat la o bancă din Kiev: indica ținte pentru bombardamente și furniza Rusiei informații sensibile # Digi24.ro
Un funcționar bancar din Kiev va fi judecat pentru trădare de stat, fiind acuzat că a furnizat Rusiei informații sensibile despre obiective militare din capitala Ucrainei și date care constituie secret bancar, comercial și de serviciu. Ancheta a fost finalizată, iar rechizitoriul a fost trimis în instanță, potrivit autorităților ucrainene.
13:00
Ce se întâmplă cu vremea după noul val de răcire. Prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni # Digi24.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, luni, prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni, valabilă între 9-22 februarie. Potrivit meteorologilor, vremea va fi rece la începutul intervalului, cu temperaturi sub normalul perioadei și posibil ninsori sau ploi locale, apoi se va încălzi treptat, urmând alternanțe de temperaturi și precipitații pe tot parcursul celor două săptămâni.
13:00
Mircea Abrudean, semnal pentru partidele din Coaliție: „Moțiunile Opoziției trebuie respinse. Cine alege să voteze se aliniază cu AUR” # Digi24.ro
Președintele Senatului, liberalul Mircea Abrudean, a transmis că parlamentarii partidelor din Coaliția de guvernare trebuie să respingă cele trei moțiuni simple depuse de Opoziție pentru a demonstra „solidaritate cu Guvernul”.
13:00
Washingtonul a luat cursul către „dominația economică” în lume și a renunțat, de fapt, la îndeplinirea „acordurilor de la Anchorage” privind Ucraina, încheiate în august 2025, care presupun cedarea fără luptă a întregului teritoriu al Donbasului către Moscova. Acest lucru a fost declarat de șeful Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei, Serghei Lavrov. „Se pare că ni se spune că trebuie să rezolvăm problema ucraineană.
12:50
Copiii descoperă prin joacă ce înseamnă să fii stomatolog și presupune o igienă orală corectă, pentru ca dinții să rămână sănătoși # Digi24.ro
Printre multe alte meserii pe care copiii le descoperă în Destiny Park, copii află și ce înseamnă să fii stomatolog și ce presupune o igienă orală corectă, pentru ca dinții noștri să fie și să rămână sănătoși.
12:50
Propunere în consiliul municipal ca apa caldă și căldura să fie plătite doar dacă sunt furnizate la temperatura din contract # Digi24.ro
Daniel Băluță continuă războiul cu primarul Ciprian Ciucu. Primarul sectorului 4 vrea să propună în consiliul municipal ca bucureștenii să plătească apa caldă doar dacă ea este livrată la temperatura este cea stipulată în contract.
12:50
Prințul și prințesa de Wales, prima reacție în scandalul Epstein: „Profund îngrijorați de noile dezvăluiri” # Digi24.ro
Prințul și prințesa de Wales s-au declarat „profund îngrijorați” de ultimele dezvăluiri despre Jeffrey Epstein, a declarat un purtător de cuvânt al Palatului Kensington. În prima declarație publică pe această temă, un purtător de cuvânt al familiei regale a afirmat că prințul William și prințesa Catherine sunt „concentrați asupra victimelor”, în lumina noilor informații din documentele referitoare la infractor sexual, publicate în Statele Unite, relatează BBC.
Acum 6 ore
12:30
DNA va avea un nou procuror-șef. Marius Voineag și-a depus candidatura pentru o altă funcție: „Ies cu fruntea sus din acest mandat” # Digi24.ro
Marius Voineag, actualul procuror-șef al Direcției Naționale Anticorupție (DNA), nu va mai continua la conducerea parchetului anticorupție și a anunțat că și-a depus candidatura pentru funcția de adjunct al procurorului general al României.
12:30
Sofia a cumpărat autobuze Citaro, la fel de vechi ca cele din București, la un preț de 8 ori mai mare decât al pieței # Digi24.ro
Trei grupuri politice din Consiliul Municipal Sofia au cerut demiterea lui Stilian Manolov, șeful Stolichni Autotransport EAD, invocând o tranzacție controversată de achiziție de autobuze care, potrivit acestora, prejudiciază locuitorii orașului.
12:30
„Mi s-a făcut rău și m-au dat afară”. Un bărbat concediat pentru că a adormit la muncă a dat firma în judecată și a câștigat procesul # Digi24.ro
Un bărbat din Italia, concediat după ce angajatorul a susținut că a adormit la locul de muncă, a câștigat procesul intentat companiei. Instanța a stabilit că decizia nu a fost una corectă și a dispus reintegrarea acestuia, precum și plata salariilor restante și a despăgubirilor.
12:20
Ministrul Justiției, despre numirea șefilor celor mai mari parchete: Decizia este a președintelui Nicușor Dan # Digi24.ro
Informațiile privind candidații înscriși pentru șefia marilor parchete din România vor fi făcute publice după ora 12:00, iar ministrul Justiției, Radu Marinescu, a transmis că președintele Nicușor Dan va decide cineva va conduce aceste instituții.
12:20
Gripa este o infecție respiratorie acută care, la majoritatea oamenilor, se poate vindeca fără urmări, dar nu este o boală banală. În anumite situații, mai ales la vârstnici, gravide, copii mici sau persoane cu boli cronice, evoluția poate deveni rapid severă și poate necesita îngrijire medicală.
11:40
Momentul în care un avion F-16 ucrainean doboară o dronă rusă Shahed folosind tunul de 20mm # Digi24.ro
Armata ucraineană a arătat imagini de luptă cu un avion de vânătoare ucrainean F-16 care distruge o dronă de atac rusă.
11:30
O nouă ediție TEZAUR: Titluri de stat cu dobânzi de până la 7% pe an, neimpozabile. Cum pot investi românii # Digi24.ro
Ministerul Finanțelor a lansat luni, 9 februarie 2026, a doua ediție din acest an a Programului TEZAUR, prin care statul se împrumută de la populație prin titluri de stat destinate persoanelor fizice. Programul se desfășoară până pe 6 martie 2026 și oferă dobânzi anuale neimpozabile de până la 7%.
11:30
Israelul a avertizat SUA că ar putea ataca independent Iranul: „Reprezintă o amenințare existențială” # Digi24.ro
Israelul a avertizat SUA că este gata să lanseze singur un atac asupra obiectivelor programului balistic iranian, deoarece acesta reprezintă o „amenințare existențială” pentru Tel Aviv, au declarat pentru The Jerusalem Post surse din cadrul forțelor de securitate israeliene. „Le-am spus americanilor că vom lansa un atac pe cont propriu dacă Iranul va depăși linia roșie stabilită de noi în ceea ce privește rachetele balistice”, a declarat unul dintre interlocutorii publicației.
11:20
Japonia a repornit un reactor de la cea mai mare centrală nucleară din lume, închisă după dezastrul de la Fukushima # Digi24.ro
Un reactor de la cea mai mare centrală nucleară din lume, Kashiwazaki-Kariwa din centrul Japoniei, a fost repornit luni după ce o primă încercare fusese întreruptă în ianuarie, din cauza unei alarme defecte.
11:20
Deficitul comercial al României a scăzut la 32,7 miliarde euro în 2025, după ce exporturile au crescut mai rapid decât importurile # Digi24.ro
Deficitul balanței comerciale a României a ajuns la 32,743 miliarde de euro în 2025, în scădere cu 673 de milioane de euro, respectiv cu 2%, față de nivelul înregistrat în 2024, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS). Evoluția vine pe fondul unei creșteri mai accelerate a exporturilor comparativ cu importurile, ceea ce a contribuit la o ușoară reducere a dezechilibrului comercial.
11:20
Rusia nu vede un „viitor strălucit” pentru relațiile economice cu SUA. Serghei Lavrov: „Creează obstacole artificiale” # Digi24.ro
Rusia rămâne deschisă cooperării cu Statele Unite, dar nu are speranțe în ceea ce privește relațiile economice, în ciuda eforturilor continue ale Washingtonului de a pune capăt războiului din Ucraina, a declarat șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, într-un interviu publicat luni, relatează Reuters.
11:00
Nicușor Dan, mesaj de felicitare pentru premierul japonez Sanae Takaichi după victoria din alegeri: „Aştept cu nerăbdare să colaborăm” # Digi24.ro
Nicuşor Dan a transmis luni, 9 februarie, felicitări premierului japonez Sanae Takaichi, a cărui coaliţie a obţinut o victorie istorică în alegerile de duminică. „Aştept cu nerăbdare să colaborăm”, a transmis șeful statului.
11:00
Coaliția trage să moară, sunt voci împotriva premierului și în interiorul PNL. Ce urmează pentru Guvernul Bolojan, pentru finanțele țării și ale fiecărui român, în acest an? Ilie Bolojan vine la Jurnalul de Seară de la Digi24 și va răspunde întrebărilor lui Cosmin Prelipceanu de la ora 21:00.
11:00
Rusia vrea să interzică site-urile pentru adulți pentru cei fără copii: „Ei pur şi simplu au nevoie să facă sex” # Digi24.ro
În Rusia ar trebui restricţionat accesul la „site-urile pentru adulţi” pentru cei care nu au copii, a declarat la postul de radio „Govorit Moskva” Tatiana Buţkaia, vicepreşedinta Comitetului pentru protecţia familiei din Duma de Stat a Rusiei, camera inferioară a parlamentului rus. În opinia deputatei, acest lucru va contribui la creşterea natalităţii în ţară, relatează The Moscow Times.
10:50
Lovitură dură pentru Putin. Unul dintre principalii aliați a început confiscarea navelor din flota fantomă # Digi24.ro
Armata indiană a reținut în largul coastelor Mumbaiului trei petroliere implicate în contrabandă și controlate de „un sindicat criminal global”, a anunțat Garda de Coastă a Indiei. Operațiunea a avut loc pe 6 februarie, cu participarea flotei și a forțelor aeriene.
10:40
Viktor Orban spune că președintele american Bill Clinton i-ar fi cerut Ungariei să atace Serbia în 1999, dar Budapesta a refuzat # Digi24.ro
Prim-ministrul ungar Viktor Orban a afirmat că fostul președinte american Bill Clinton a cerut la un moment dat Ungariei să lanseze un atac asupra Serbiei, dar Budapesta a refuzat, scrie agenția maghiară de știri Telex.
10:40
Donald Trump a criticat spectacolul artistului Bad Bunny din pauza Super Bowl: „O jignire adusă măreției Americii” # Digi24.ro
Bad Bunny a fost primul artist latino solo masculin care a susținut spectacolul din pauza Super Bowl. Președintele american Donald Trump a criticat mesajul de unitate al cântărețului, considerându-l „o jignire adusă măreției Americii”, relatează Euronews.
Acum 8 ore
10:30
Avertizare ANM: Cod galben de vânt și răcire accentuată a vremii. Prognoza meteo a fost actualizată # Digi24.ro
Administrația Națională de Meteorologie a actualizat luni dimineață prognoza meteo și a emis o atenționare Cod galben de fenomene meteorologice periculoase, valabilă pentru județul Teleorman. Totodată, meteorologii au transmis o prognoză specială pentru municipiul București, unde vremea se va răci semnificativ, iar vântul va avea intensificări temporare.
10:20
Actorii TNB protestează față de un proiect al Ministerului Culturii privind organizarea timpului de muncă: „Ucide creativitatea” # Digi24.ro
Actorii Teatrului Naţional „I.L. Caragiale” din Bucureşti (TNB), alături de personalul care deserveşte scena din toate sectoarele teatrului, vor organiza marţi, la ora 14.30, în faţa TNB, protest paşnic faţă de aplicarea unui program pilot primit de la Ministerul Culturii, o directivă a Curţii de Conturi. Printre propunerile lansate: actorii vor trebui să-şi prezinte programul săptămânal de lucru, să facă raport individual de activitate şi să semneze foaia de prezenţă.
10:20
Atacurile cu drone rusești au ucis în timpul nopții cel puțin trei persoane în Ucraina, inclusiv o mamă și copilul ei # Digi24.ro
Atacurile cu drone ruseşti din timpul nopţii au ucis cel puţin trei persoane, printre care o mamă şi fiul ei de 10 ani, în estul şi sudul Ucrainei, au declarat luni oficialii regionali şi procurorii, relatează Reuters.
10:20
Europenii boicotează produsele americane. Aplicațiile care identifică și înlocuiesc marfa din SUA iau amploare # Digi24.ro
Boicotarea produselor americane câștigă teren în Europa. Tot mai multe aplicații sunt descărcate de europeni în contextul crizei privind Groenlanda. Acestea îi ajută pe oameni să identifice și să evite produsele americane din magazine.
10:00
Episod de iarnă severă în România: ninsori, vânt de până la 90 km/h și temperaturi de -15°C. Când se încălzește vremea # Digi24.ro
România intră într-un episod de iarnă severă, cu ninsori, vânt puternic și temperaturi care vor coborî până la -15°C, în următoarele două zile. Zone întinse din Moldova, Transilvania, Oltenia și Banat vor fi afectate de ninsoare, viscol și polei, iar la munte rafalele de vânt pot ajunge la 90 km/h. Directorul ANM, Elena Mateescu, a explicat la Digi24 care sunt regiunile vizate, câtă zăpadă se va depune și când se va încălzi vremea, avertizând că noaptea care urmează va fi una geroasă la nivelul întregii țări.
