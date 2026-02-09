România, blocată de coaliție. Cristoiu: E o chestiune de siguranță națională, de destin românesc să avem anticipate
Gândul, 9 februarie 2026 17:50
În ediția de luni a emisiunii Ai Aflat!, moderată de jurnalistul Ionuț Cristache, invitatul său Ion Cristoiu a analizat cel mai fierbinte scenariu de pe prima scenă politică: alegerile anticipate. În opinia cunoscutului jurnalist și analist politic, pe fondul crizei social-economice care afectează România, AUR are o șansă deosebită să provoace anticipate, scenariu în care […]
• • •
Și-a ignorat soțul, a jucat la tombolă și a câștigat o casă de lux și bani mulți: „De patru ani se plânge că tot particip” # Gândul
Perseverența și-a spus cuvântul în cazul unei femei. Ea a jucat ani la rând la tombolă în speranța că va avea noroc într-o bună zi și că ar putea câștiga o locuință de lux, în ciuda faptului că soțul ei o bătea la cap să renunțe. A câștigat la tombolă după ani de încercări După […]
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 10 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Petrișor Peiu # Gândul
Invitatul emisiunii este Petrișor Peiu. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
Cum a ajuns să fie arestat preventiv un șofer din județul Brăila. Ce au descoperit polițiștii când l-au oprit în trafic # Gândul
Un șofer din județul Brăila a fost arestat preventiv, după ce a fost depistat conducând băut la volan. De altfel, polițiștii au constatat că bărbatul nu deținea permis de conducere. Incidentul a avut loc pe 7 februarie 2026. Un bărbat a fost depistat în județul Brăila, pe raza comunei Ulmu, în timp ce conducea sub […]
Plictiseală teribilă la votul în plen. Moțiunea opoziției stârnește mai mult căscat decât dezbatere. Parlamentarii stau pe telefoane sau dorm # Gândul
În timpul primei moțiuni simple depusă de opoziție din această sesiune, atenția aleșilor părea împrăștiată în toate direcțiile, mai puțin spre dezbatere. Pe băncile legislativului, unii parlamentari își verificau telefoanele, alții își ascundeau cu greu căscatul, iar câțiva păreau de-a dreptul copleșiți de somn. O moțiune a fost respinsă, au mai rămas două Moțiunea […]
Fostul ministru al Transporturilor Răzvan Cuc și afaceristul Daniel Bușe, trimiși în judecată în dosarul mitei la RAR # Gândul
Fostul ministru al Transporturilor Răzvan Cuc și omul de afaceri Cătălin Daniel Buşe au fost trimiși în judecată într-un dosar de corupție legat de un contract al Registrului Auto Român, în valoare de 23 de milioane de lei. Cei doi au fost arestați preventiv. Anchetatorii îi acuză pe Răzvan Cuc și Cătălin Daniel Buşe de […]
Scandal cu scântei în Parlamentul României. Un senator al Opoziției a vrut să dea afară deputații USR prezenți la Senat # Gândul
Scandal cu scântei în timpul dezbaterii pe moțiunea simplă pe acordul UE-Mercosur. Ninel Peia a vrut să dea afară deputații USR prezenți la Senat, însă a fost calmat de alți senatori prezenți în plen. O moțiune a fost respinsă, au mai rămas două Moțiunea pe acordul UE-Mercosur a fost respinsă în plenul Senatului. Moţiunea simplă […]
Kawasaki va lansa un cal robotic alimentat cu energie în 2030. Inițial, era planificat pentru 2050 # Gândul
Kawasaki a anunțat că va dezvolta un nou vehicul revoluționar, special pentru deplasarea în afara drumurilor asfaltate, pe teren accidentat (munți, păduri, deșerturi și mlaștini). Este un robot puternic cu patru picioare mecanizate, dar cu stabilitate, mobilitate și manevrabilitate ca la motocicletele Kawasaki. Este considerat o alternativă la ATV-ul cu roți care poate să se […]
Importurile de petrol rusesc în India ar putea scădea la jumătate sub presiunea Statelor Unite, potrivit Bloomberg. Livrările de petrol rusesc în India ar putea scădea aproape la jumătate față de nivelurile deja scăzute din ultima perioadă, în urma unui decret al președintelui american Donald Trump care stabilește condițiile ale unui acord comercial între Washington […]
Preparatul care a zăpăcit TikTokul. O singură porție ajunge să coste chiar și 500 de lei în restaurant # Gândul
Un alt trend a cucerit internetul de luni bune, de data aceasta făcând parte din zona culinară. Un preparat care poate fi servit în restaurant sau comandat chiar acasă a zăpăcit TikTokul. În România, o singură porție ajunge să coste între 250 și 500 de lei. Vedeți mai jos. V-ați gândit care ar fi noul […]
Finala Cupei României la fotbal se joacă la Sibiu! Care e programul meciurilor din această săptămână # Gândul
Ședința Comitetului Executiv FRF din 9 februarie a stabilit stadionul pe care se va disputa finala Cupei României Betano, ediția 2025-2026. Ultimul act se va desfășura în data de 13 mai 2026, pe stadionul Municipal din Sibiu. Arena, cu o capacitate de 12.363 de locuri. Finala Cupei României la fotbal se joacă la Sibiu! Care […]
România, blocată de coaliție. Cristoiu: E o chestiune de siguranță națională, de destin românesc să avem anticipate # Gândul
Amendă de 13.000 de lei după o postare pe TikTok, pentru un bărbat din Vâlcea. Ce imagini a postat acesta # Gândul
Un vâlcean s-a trezit cu o amendă de 13.000 de lei după ce a postat mai multe imagini pe TikTok. Bărbatul a primit acuzația de cruzime împotriva animalelor pentru că se vedea cum forța un cal să tracteze greutăți excesive. Polițiștii s-au autosesizat și au reușit imediat să identifice proprietarul calului. Imaginile de numai câteva […]
Ministrul Apărării, Radu Miruță, polemizează cu Gândul. Miruță postează comentarii pe pagina de Facebook a ziarului, nemulțumit de știrea achiziției unui satelit. Se ia și de Mircea Badea # Gândul
Ministrul Apărării Radu Miruță a lăsat un comentariu pe pagina de Facebook a Gândul la un video în care Mircea Badea ironiza declarațiile oficialului despre un satelit românesc. „Nu mai plecați pe astfel de fente. Verificați emisiunea, că e fix invers.” Gândul a ascultat sfatul ministrului și a verificat emisiunea: Nu este fix invers. De […]
România ocupă locul doi în lume în ceea ce privește numărul comenzilor de pizza, potrivit datelor unei companii de livrare. Campion absolut la noi în țară este un bărbat din Cluj, care a comandat 396 de pizza pe parcursul anului 2025. De Ziua Internațională a Pizzei, platforma Glovo a publicat date cu privire la consumul […]
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, împreună cu reprezentanții Partidului Social Democrat în Consiliul General al Municipiului București (CGMB), a identificat soluțiile pentru rezolvarea echitabilă a disfuncționalităților recurente ce apar în procesul de furnizare a apei calde și a căldurii pentru cetățenii înrolați în sistemul centralizat al Capitalei. Toate detaliile au fost cuprinse într-un proiect de […]
Pentru ca mușchiul să nu mai apară pe gazon este suficient să folosești un produs pe care experții îl recomandă. Cu ajutorul unui produs, mușchiul de pe gazon poate dispărea în numai două săptămâni. Mai mult decât atât, acest produs poate face ca mușchiul să nu mai apară deloc. Mușchii cresc în zone umbrite, cu […]
Îmbarcarea în avion se poate transforma într-un adevărat haos și asta pentru că pasagerii fac anumite greșeli. O însoțitoare de bord a povestit despre problema des întâlnită în timpul zborurilor. „Mulți pasageri își pun rucsacurile și gențile mici în compartimentele de deasupra scaunelor, deși acestea ar trebui plasate sub scaunul din față, dacă nu stau […]
Marina Statelor Unite a vânat și abordat petrolierul Aquila II. Navele americane l-au urmărit din Venezuela până în Oceanul Indian # Gândul
Marina americană a abordat un petrolier în Oceanul Indian după ce l-a urmărit cin Caraibe, a declarat luni Secretarul de Război al SUA, Pete Hegseth. Petrolierul a încălcat blocada impusă de Washington navelor sancționate care călătoresc spre sau dinspre Venezuela, scrie Reuters. „Nava Aquila II opera în ciuda carantinei stabilite de președintele Trump pentru navele […]
Amenzi de până la 1.300 de lei pentru o simplă greșeală în trafic. Toți șoferii trebuie să cunoască această regulă # Gândul
O simplă greșeală în trafic ar putea să atragă amenzi usturătoare pentru șoferi. Codul Rutier prevede reguli stricte de circulație, precum și sancțiunile care pot fi aplicate de polițiști în cazul celor care nu se conformează. În cazul de față, un anumit gest în trafic poate să atragă o amendă de până la 1.300 de […]
Turiștii viitorului se vor putea urca pe munți cu un cal robotic proiectat de o companie japoneză # Gândul
Compania japoneză Kawasaki a anunțat că va dezvolta un nou vehicul revoluționar, special pentru deplasarea în afara drumurilor asfaltate, pe teren accidentat (munți, păduri, deșerturi). Este un robot puternic cu patru picioare, dar cu stabilitate, mobilitate și manevrabilitate ca la motocicletele Kawasaki. „Pe lângă bucuria condusului, vehicolul va monitoriza mișcările călărețilui pentru a asigura un […]
O neconcordanță în lege favorizează procurorii cu abateri disciplinare pentru șefia marilor parchete # Gândul
O neconcordonță la legea legea 303/2022, despre statutul judecătorilor și al procurorilor, arată că pentru a fi șef de parchet, un magistrat poate avea abateri disciplinare, însă pentru a accede la o funcție inferioară, nu trebuie să aibă abateri, transmite MEDIAFAX. Procurorul militar Bogdan-Ciprian Pîrlog, procuror al Parchetului militar de pe lângă Tribunalul Militar Bucureşti, […]
Fostul arbitru Marius Avram, despre scandalul Bergodi – Cordea! A găsit vinovatul: „Să fie atent, să fie prezent în zonă” # Gândul
Marius Avram, fostul arbitru FIFA, a analizat la „rece” incidentele de la partida CFR Cluj – U. Cluj, scor 3-2, disputată sâmbătă seara. Imediat după ce arbitrul Rareş Vidican a fluierat finalul meciului în Gruia, tehnicianul Cristiano Bergodi a sărit la bătaie cu Andrei Cordea, apoi s-a îndreptat către Muhar, pe teren izbucnind un adevărat […]
Premierul Ilie Bolojan a rămas singur în plenul Senatului. În timpul dezbaterii primei moțiuni simple, cea împotriva ministrei de Externe, Oana Țoiu, reporterul Gândul l-a surprins pe prim-ministru stând singur, foarte atent la citirea moțiunii. Chiar și colegul său de partid, Daniel Fenechiu, a ales să vorbească cu parlamentarii USR, decât să stea lângă premier. […]
Despăgubiri în valoare de jumătate de milion de euro. Atât trebuie să plătească niște români care au furat 170 de porumbei din Belgia # Gândul
Opt români au fost condamnați la închisoare în Belgia, dar și obligați să plătească despăgubiri, asta pentru că au furat porumbei de concurs. Românii au făcut asta în mai multe localități și au primit pedepse cu închisoarea între 6 și 30 de luni. Români condamnați la închisoare pentru furtul unor porumbei de concurs Românii s-au […]
Ilie Bolojan, așteptat în Parlament cu banane și un catalog improvizat, în care premierul a primit nota trei # Gândul
Parlamentarii de la PACE – Întâi România, au intrat în grevă japoneză chiar în ziua în care ministrul interimar al Educației, Ilie Bolojan, este chemat în plen pentru a răspunde moțiunii simple depuse împotriva sa. Ei l-au așteptat pe premier cu banane și cu un catalog improvizat, în care Bolojan a primit nota 3. Ministrul […]
Premierul Ilie Bolojan fuge, în continuare, de presă. A intrat în Parlament pe ruta ascunsă # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a ajuns în Parlament, însă nu a luat ruta obișnuită, ci pe cea ascunsă, tocmai ca să se ferească de presă. Bolojan a mers pe sub scări, în speranța că o să fenteze jurnaliștii care îl așteptau. Ca de obicei, nu a răspuns la nicio întrebare care i-a fost adresată. Bolojan a […]
Zodia care își va rezolva toate problemele cu banii până pe 1 martie 2026, potrivit numerologului Mihai Voropchievici # Gândul
Mihai Voropchievici anunță că runa Sigel ᛋ schimbă major viața unor nativi. Iar o zodie anume își va rezolva toate problemele cu banii până la 1 martie 2026, potrivit reputatului numerolog. Așadar, urmează câteva transformări uluitoare la care trebuie să ne așteptăm. Cât de importantă este runa Sigel ᛋ Runa Sigel ᛋ intră în viața […]
Cristoiu, revoltat de politica externă a României: Mă simt umilit că marii noștri conducători îl caută pe maseurul lui Trump, pe psiholoaga lui Trump # Gândul
Invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, analistul politic și jurnalistul Ion Cristoiu și-a exprimat, în mod ironic, revolta față de modul amatoricesc în care se derulează actuala politică externă a României. Mai mult, apreciază Cristoiu, intrarea în derizoriu a diplomației României a luat proporții sub mandatul lui Nicușor Dan. Ion Cristoiu: A venit […]
Scene de film pe autostrăzile italiene. Bandele mafiote atacă și jefuiesc mașinile blindate cu tehnici de comando militar # Gândul
Italia se confruntă cu o formă de criminalitate care pare desprinsă din filmele de acțiune: jafurile din vehiculele blindate, folosind tehnici de comando militar. În primele luni ale anului 2025, au avut loc mai multe incidente de-a lungul arterelor principale și ale drumurilor secundare, din Toscana până în Puglia și Sardinia. Un incident de acest […]
Fenomen neobișnuit în mediul online. Cuvântul căutat de români de aproape 2400 de ori, în 10 minute, în seara de 8 februarie 2026 # Gândul
Un fenomen neobișnuit a avut loc în mediul online, în cursul serii de duminică, 8 februarie 2026. Un cuvânt a fost căutat de aproape 2400 de ori, în doar 10 minute, seara trecută. Cuvântul respectiv ar fi stârnit un real interes în rândul utilizatorilor în urma episodului de la „Survivor România” care rula, atunci, la […]
Prăjitura tăvălită este un desert delicios, pe placul amatorilor de dulce. Este o prăjitură care poate fi pregătită foarte ușor acasă. Prăjitura tăvălită, cu blat moale, nucă de cocos și glazură de ciocolată, poate fi un desert potrivit atât pentru familie, cât și pentru musafiri. În bucătăriile internaționale este cunioscută sub denumirea de ”Lamington”. Acest […]
Care a fost cea mai descărcată aplicație din Uniunea Europeană în 2025. A avut peste 64 de milioane de instalări # Gândul
În timp ce unele aplicații de inteligență artificială și de cumpărături sunt în topul numărului de instalări, cele care generează cele mai mari venituri sunt de divertisment, cele bazate pe abonament, dar și aplicațiile de dating. Potrivit clasamentelor din 2025 ale celor mai descărcate aplicații din Uniunea Europeană, preferințele utilizatorilor includ platforme de productivitate, social […]
Vă mai aduceți aminte Daewoo Espero – „mașina de deputat”? Cum arată în 2026 un model din 1997 cu doar 12.000 de km # Gândul
Puțini români își mai amintesc că a fost o vreme când Daewoo Espero nu era doar o mașină, ci reprezenta un statut. La finalul anilor ’90, această mașină cu silueta lungă, spatele tăiat drept și stopurile late se găsea aproape în fiecare parcare a instituțiilor publice. De aici și porecla care i-a rămas lipită: „mașină […]
Cristoiu critică absența lui Nicușor Dan de la prima reuniune a Consiliului pentru Pace al lui Trump: Este clar că nu vrea să se ducă/El e cu Macron # Gândul
Ediția de luni a emisiunii Ai Aflat!, transmisă live din studioul Gândul, a găzduit un dialog între jurnaliștii Ionuț Cristache și Ion Cristoiu pe tema reacției lui Nicușor Dan la invitația președintelui Donald Trump la prima reuniune oficială a Consiliului pentru Pace, organizația internațională creată de liderul de la Casa Albă. Potrivit cunoscutului analist politic, […]
Românii au început să fie din ce în ce mai atenți la sănătatea dinților lor. Așadar, ei au început să meargă tot mai des la dentist, ori să înceapă să își refacă cu totul dantura, mai exact, să își pună toți dinții. Odată cu mărirea de prețuri, aceste proceduri au devenit tot mai costisitoare, iar […]
Intră la vot trei moțiuni simple împotriva Guvernului Bolojan. Educația, Apărarea și Externele, scoase „la tablă” # Gândul
Grupul PACE – Întâi România și AUR au depus trei moțiuni simple împotriva ministrului Apărării, Radu Miruță, a ministrului interimar al Educației, Ilie Bolojan, dar și împotriva Guvernului. Acestea urmează să fie dezbătute și votate în plenul Senatului. Parlamentarii critică „gestionarea politicii de securitate și apărare națională” în contextul declarațiilor despre „posibila desfășurare de trupe […]
Digi, investigată de Consiliul Concurenței pentru abuz de poziție dominantă pe piața telecom. Compania a făcut un anunț # Gândul
Consiliul Concurenței a deschis o investigație care vizează Digi România, compania fiind suspectată că ar fi putut abuza de poziția dominantă pe piețele de televiziune, internet fix și telefonie fixă. Ancheta vizează practici comerciale desfășurate pe o perioadă îndelungată și analizează modul în care operatorul ar fi influențat competiția din sectorul telecom. Suspiciuni privind practicile […]
Ministrul Energiei nu va fi prezent luni la „Ora Guvernului”. Bogdan Ivan a cerut ca dezbaterea să fie reprogramată # Gândul
Ministrul Energiei a anunțat, luni, că nu va fi prezent în plenul Camerei Deputaților, la „Ora Guvernului” și a cerut ca dezbaterea să fie reprogramată pentru săptămâna viitoare. Bogdan Ivan a fost chemat în Parlament la solicitarea USR pentru a da explicații cu privire la criza apei potabile din Curtea de Argeş, scrie Agerpres. Grupul […]
Ce salariu primește Dani Oțil pentru Power Couple. Câți bani îi dă Antena 1 pentru o lună de filmări în Malta # Gândul
De-a lungul anilor, Dani Oțil a bifat mai multe emisiuni din cadrul postului Antena 1. Pe lângă matinalul „Neatza cu Răzvan și Dani”, pe care îl prezintă alături de Răzvan Simion, Dani a mai acceptat și alte oferte pentru emisiuni mai mari. Dani Oțil este una dintre figurile consacrate ale televiziunii românești, el are o […]
Satul fantomă descoperit absolut întâmplător în Ţara Galilor. Toți localnicii l-au abandonat acum un deceniu, ca la un semnal # Gândul
BBC prezintă o poveste absolut fascinantă: un sat fantomă, care pare desprins dintr-un film de groază, a fost descoperit absolut întâmplător în Ţara Galilor. Jay Curtis, creator de conţinut pe social media, a dat peste acest loc în timp ce filma cu o dronă. Televiziunea britanică relatează că micuțul cătun din Llandarcy, abandonat complet de […]
Toți cei care stau la curte și au pomi fructiferi trebuie să țină cont de un dataliu atunci când stropesc pomii fructiferi. Odată cu venirea lunii februarie, cei care au pomi fructiferi încep să se ocupe de stropirea acestora, pentru a evita apariția dăunătorilor și a bolilor. Trebuie, însă, să țină cont de un […]
Viktor Orban dezvăluie că fostul președinte al SUA, Bill Clinton, i-ar fi cerut să atace Iugoslavia în 1999 # Gândul
Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, a dezvăluit la o întâlnire a Cercurilor Civice Digitale ale Fidesz de la Szombathely că, atunci când războiul din Kosovo s-a intensificat în anul 1999, în timpul primului său mandat de prim-ministru, Bill Clinton i-a cerut Ungariei să deschidă un al doilea front și să atace Serbia. Viktor Orban a precizat […]
Motivul pentru care tot mai mulți români își fac cumpărăturile în țările vecine: „Calitatea e mult mai bună ca la noi și prețurile mai mici” # Gândul
Inflația din România este de 5 ori mai mare decât media în statele Uniunii Europene și suntem campioni europeni la scumpiri. În acest context, mulți românii își fac cumpărăturile în țările vecine sau de pe platforme online din străinătate. Țara noastră se află pe primele locuri în topurile europene la capitolul scumpiri, astfel că bugetul […]
Daniel Băluță mătură cu Ciucu: Comportament de baron/Nu putem arbitra o astfel de reglare de conturi într-un stil mafiot # Gândul
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, lansează acuzații grave la adresa primarului general, Ciprian Ciucu. Băluță îl acuză pe liberal că a „mințit”, că are „comportament de baron”, iar singura sa preocupare este „de a-și regla conturile”. Băluță afirmă că PSD nu se va implica într-o „operațiune demnă de clanul Soprano”. Daniel Băluță a subliniat, luni, […]
Actorii se revoltă după ce Guvernul le-a făcut normă de 8 ore ca în fabrică. Maia Morgenstern: „Vreau schimbarea legii”/Nicu Alifantis: „E de râsu-plânsu” # Gândul
Actorii Teatrului Naţional Bucureşti ies marţi în stradă să protesteze faţă de noile măsuri impuse de Guvernul Bolojan, care vrea să normeze munca artiştilor exact ca pe aceea a unui muncitor dintr-o fabrică sau instituţie oarecare. Artiştilor li se va alătura şi personalul tehnic, începând cu ora 14.30. manifestarea de protest va fi una paşnică […]
Culmea ironiei. Rușii acuză ucrainenii de metode rusești în tentativa de asasinat care a zguduit Moscova săptămâna trecută # Gândul
Serviciul Federal de Securitate al Rusiei a precizat luni că Ucraina este responsabilă pentru împușcarea unuia dintre cei mai înalți ofițeri de informații militare ai Rusiei, Vladimir Alekseev. Deși suspecții prinși sunt ruși, FSB susține că aceștia operau din partea Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), scrie Reuters. Serviciul Federal de Securitate al Rusiei a […]
George Simion se apără după ce a fost acuzat că a făcut lobby ca România să fie scoasă din Visa Waiver. ”Cu cât o minciună este mai mare, cu atât mai credibilă este” # Gândul
George Simion a postat un videoclip pe pagina sa de Facebook, în care a răspuns acuzațiilor aduse de omul de afaceri româno-american Dragoş Sprînceană, care a susținut în spațiul public că liderul AUR ”a făcut lobby împotriva României pentru a fi scoasă din Programul Visa Waiver, pentru a câștiga el capital electoral împotriva coaliției”. Sprînceană […]
Planul economistului AUR de a scoate România din criză: „Zece căi de ieșire din stagflație” # Gândul
Economistul AUR, Petrișor Peiu, vine cu un plan pentru a scoate România din criza economică, fie că vor ajunge la guvernare în urma alegerilor anticipate, fie în urma alegerilor normale. „Zece căi de ieșire din stagflație” se numește documentul prezentat de liderul senatorilor AUR. Modalitățile de a scăpa de stagflație, spune Peiu, sunt următoarele: Scutirea/reducerea […]
