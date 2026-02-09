STUDIU Băuturile cu cofeină ar putea contribui la protejarea creierului / Rezultatele au fost similare şi pentru ceaiul cofeinizat, dar nu şi pentru băuturile decofeinizate

20:50

Rusia ar trebui să restricţioneze accesul cetăţenilor fără copii la site-uri cu conţinut pornografic, a declarat luni deputata rusă Tatiana Butskaia, citată de agenţia de presă EFE, transmite Agerpres. „Este clar că trebuie să ne gândim la ce se poate face. Poate că aceste site-uri ar trebui să fie accesibile doar pentru cei care au […] © G4Media.ro.