Angajaţii Dacia care refuză zecile de mii de euro pentru a demisiona. "Mai sunt apt de muncă"
ObservatorNews, 9 februarie 2026 21:20
Ne stă inima. Industria auto, motorul economiei româneşti, pierde vizibil din turaţie. Mii de oameni sunt daţi afară, pe fondul reducerii producţiei. Situaţia riscă să afecteze toată economia. Şi, pe cale de consecinţă, veniturile bugetare. Iar până la noi măsuri de austeritate ar mai fi un singur pas. Toate explicaţiile, în campania Cât costă să fii român.
Acum 5 minute
21:30
Produsele resigilate, care au fost scoase din ambalajul original, sunt tot mai căutate! Vânătorii de chilipiruri se înghesuie să cumpere astfel de produse care sunt costisitoare la preţ întreg, cum ar fi mobila, electronicele sau chiar maşinile. Cererea a crescut cu până la 50% pentru unele categorii de produse. Principalul motiv - bugetul mai mic pentru cheltuielile mari.
Acum 15 minute
21:20
Acum 30 minute
21:10
Exerciţiu NATO la Cincu. Soldaţii verifică viteza de reacţie în faţa ameninţărilor actuale # ObservatorNews
Unele lecţii e mai bine să le înveţi pe pielea altuia. E ce încearcă să facă militarii români, francezi şi americani, care se antrenează împreună la Cincu, pornind de la învăţăturile trase în urma războiului din Ucraina. Atacurile cu rachete și drone au schimbat la faţă conflictul modern, iar armatele NATO verifică cât de bine pot acționa împreună în faţa noilor ameninţări. Exercițiul reunește militari din 23 de națiuni.
Acum o oră
20:50
Sfatul analiştilor pentru Nicuşor Dan, după ce Trump l-a invitat la reuniunea Consiliului pentru Pace # ObservatorNews
Alegere greu de făcut pentru ţara noastră săptămâna aceasta. Nicuşor Dan trebuie să decidă dacă va participa la prima şedinţă a Consiliului de Pace al lui Donald Trump, de la Washington. Mai mulţi aliaţi europeni au refuzat deja să meargă, însă Nicuşor Dan nu vrea să supere partenerul strategic de peste Ocean. Scopul şi mandatul organizaţiei nu sunt clare, iar mai mulţi europarlamentari i-au cerut şefului statului să refuze invitaţia, chiar cu riscul de a-l enerva pe Trump.
Acum 2 ore
20:20
Circ cu banane în Parlament la votarea moţiunilor. Un senator PSD l-a trimis pe Bolojan să caute altă coaliţie # ObservatorNews
Moţiunile simple ale opoziţiei împotriva a trei miniştri din guvernul Bolojan s-au transformat într-un război al declaraţiilor între partenerii din coaliţie. PSD se leapădă de Bolojan şi anunţă că nu poate susţine un premier care ia decizii pe cont propriu. Asta în timp ce AUR face apel la social-democraţi să li se alăture în demersul de suspendare al preşedintelui. Ruptura se adânceşte tocmai în momentul în care partidele de coaliţie trebuie să se pună de acord pentru reforma în administraţie şi pachetul de relansare economică.
20:20
A fost o seară magică peste Ocean. În Statele Unite a avut loc Super Bowl, cel mai mare eveniment din sport. Rapperul Bad Bunny, proaspăt premiat la Grammy, a fost vedeta de la pauza finalei de fotbal american. Alături de el pe scenă au urcat Lady Gaga şi Ricky Martin. Donald Trump nu a fost prezent la eveniment şi a numit show-ul de aseară drept unul îngrozitor şi fără sens.
20:10
Studiu pe zeci de mii de pacienţi despre statine: beneficiile depăşesc cu mult riscurile # ObservatorNews
Statinele, medicamentele care ne reglează colesterolul din sânge şi unele din cele mai prescrise pastile, la nivel mondial, nu sunt vinovate chiar de toate efectele secundare trecute în prospect. E rezultatul negru pe alb, al unei serii de teste făcute pe zeci de mii de pacienţi: specialiştii spun acum că beneficiile tratamentului depăşesc cu mult riscurile lui. O singură precizare, însă: statinele trebuiesc luate doar la recomandarea medicului.
20:00
Fără căldură, dar cu facturi "fierbinţi". PSD vrea ca bucureştenii să plătească mai puţin dacă sunt avarii # ObservatorNews
Consilierii PSD de la Primăria Capitalei vor ca bucureştenii branşaţi la reţeaua de termoficare să nu mai plătească atunci când sunt avarii. Proiectul va fi supus la vot la finalul lunii şi se va aplica inclusiv pentru facturile din luna ianuarie, dacă va fi votat. Există şi acum prevederi în contractele încheiate cu Termoenergetica pentru reducerea costurilor dacă agentul termic nu este livrat în parametrii conveniţi. Oamenii spun însă că nu au văzut niciodată reduceri de costuri în facturi.
20:00
Mircea Lucescu a fost externat. Antrenorul echipei naţionale de fotbal se afla de o săptămână internat în Spitalul Universitar. Cu mai multe probleme cardiace în istoric, selecţionerul în vârstă de 80 de ani a trecut, de curând, printr-o gripă. Mircea Lucescu va continua investigaţiile în spitale din Belgia şi din Italia. Pe 26 martie, ar trebui să fie pe banca naţionalei la barajul cu Turcia.
20:00
Bărbat din Brăila, prins la volan fără permis şi cu o alcoolemie de 2,20. A fost arestat pe loc # ObservatorNews
Un bărbat a fost arestat preventiv deoarece a condus o mașină deși avea o alcoolemie uriașă. În plus, bărbatul descoperit la volan nu are permis de conducere. Incidentul s-a produs într-o localitate din județul Brăila, informează Mediafax.
19:40
Lovitură de teatru în cazul asasinării lui Adrian Kreiner. Indivizii condamnaţi dau vina pe Adriana Viliginsch # ObservatorNews
Răsturnare de situaţie în cazul asasinării lui Adrian Kreiner. Doi dintre indivizii judecaţi pentru crimă aruncă vina pe fosta iubită a omului de afaceri. Sunt convinşi că aceasta a plănuit asasinatul împreună cu cel de-al treilea inculpat, Cosmin Zuleam, care a fost capturat luna trecută, în Indonezia. Fosta parteneră de viaţă a milionarului din Sibiu este în prezent arestată pentru complicitate la o altă crimă. Luna viitoare, aceasta va fi chemată în faţa judecătorilor pentru a da explicaţii şi în cazul Kreiner. Nu este exclus ca dosarul să fie redeschis, pentru a se stabili dacă există legături, tipare sau un posibil scenariu ascuns, ignorat la momentul anchetei inițiale.
Acum 4 ore
19:30
Serie de crime şocante, la nici 200 de kilometri de graniţa cu România, nu departe de drumul pe care-l străbatem când vrem să ajungem la Sofia. Şase oameni au fost găsiţi împuşcaţi în două incidente pe care anchetatorii nu au reuşit încă să le lămurească. Trei indivizi au fost executaţi într-o cabană în care se organizau tabere pentru copii. Trei dintre suspecţii din acel triplu asasinat au fost găsiţi, la doar o săptămână distanţă, fără suflare, într-o rulotă, pe un vârf de munte. Anchetatorii nu ştiu dacă au de-a face cu o răzbunare a unor victime ale unei reţele de pedofilie sau cu răfuieli ale mafiei lemnului. Tot mai multe voci vorbesc despre o ceartă între membrii unei secte.
19:30
ANIMAŢIE. Tată şi cei doi copii, striviţi de un TIR care a intrat pe contrasens pe "şoseaua diavolului" # ObservatorNews
Detalii şocante despre tragedia de pe DN6, în care o familie, tatăl și cei doi copii ai săi, adolescenți, au fost uciși într-un accident devastator. Şoferul de TIR care i-a spulberat le-a spus poliţiştilor că a intrat pe contrasens încercând să evite o groapă din asfalt. Este aceeași șosea pe care, luna trecută, șapte suporteri greci au murit. Presa din afară a numit şoseaua "drumul diavolului". Pentru şoferi, DN6 e pista de curse mortală a României, drumul unde mor oamenii, iar lipsa unei autostrăzii transformă fiecare călătorie într-un joc macabru de noroc. Autorităţile promit, din nou, proiecte pentru şoseaua care leaga Bucureştiul de Timişoara.
19:30
Schimbări la credite. Consumatorii pot renunţa la ele în 14 zile, iar executarea silită va fi ultima măsură # ObservatorNews
Băncile vor fi obligate să acorde păsuire clienților care nu reuşesc să mai ţină pasul cu ratele, iar executarea silită nu va mai fi prima soluție pentru creditele de consum. O nouă directivă europeană impune instituțiilor bancare să epuizeze toate opțiunile disponibile înainte să forţeze mâna datornicilor.
19:20
Lupta pentru şefia parchetelor. Procuroarea care l-a prins cu şpagă pe Dumitru Buzatu vrea la DNA # ObservatorNews
Schimbare de joc la vârful justiției. Șefii Parchetului General și DNA ies din cursa pentru funcțiile mari. Alex Florenţa şi Marius Voineag candideaza ca adjuncţi. La conducerea Parchetului General intră în joc un procuror cu un CV încărcat de cercetări disciplinare și o procuroare validată de episodul Dumitru Buzatu – celebrul portbagaj cu bani.
18:50
Francezii cu vârsta de 29 de ani, încurajaţi de stat să aibă copii "până nu e prea târziu" # ObservatorNews
Toți cetățenii francezi în vârstă de 29 de ani vor fi încurajați de guvernul lor să aibă copii cât timp încă mai pot. Autoritățile din domeniul sănătății spun că scopul este de a evita ca acești bărbați și femei să se confrunte cu probleme de fertilitate mai târziu și să se gândească "dacă aș fi știut".
18:30
Moţiunea simplă privind Acordul Mercosur, respinsă de Senat. PSD s-a abţinut, suveraniştii au făcut circ # ObservatorNews
Moţiunea simplă a primit la vot, din 115 senatori prezenţi, 38 de voturi "pentru", 52 de voturi "contra" şi 25 de abţineri. Suveraniştii au făcut circ în Parlament. Senatorii PACE şi AUR au adus banane cu fundiţe roz, simbolul USR, potrivit acestora.
18:10
Scandalul Epstein-Mandelson zguduie guvernul britanic. Starmer, presat să demisioneze # ObservatorNews
Dosarele Epstein par să provoace o criză politică mai mare în Marea Britanie decât în SUA: liderul Partidului Laburist Scoțian i-a cerut demisia lui Keir Starmer, din cauza relației fostului ambasador britanic în SUA, Peter Mandelson, cu Jeffrey Epstein. Guvernul a reacționat spunând că premierul nu va demisiona și se va concentra asupra activității sale.
18:00
Românca dusă de pedofilul Jeffrey Epstein la Buckingham. "A fost o experienţă unică" # ObservatorNews
O româncă racolată de reţeaua agresorului sexual Jeffrey Epstein a fost în centrul atenţiei la una dintre petrecerile lui. Fotomodelul Andra a devenit chiar preferata fostului prinţ Andrew care a ţinut să o laude. Între timp, şeful de cabinet al premierului britanic, dar şi ambasadoarea Norvegiei în Iordania... şi-au dat demisia din cauza legăturilor cu pedofilul american.
17:50
Bolojan, acuzat că "a luat Guvernul pe persoană fizică": "Semnatarii moţiunii anti-Mercosur sădesc spaime" # ObservatorNews
Ilie Bolojan a luat cuvântul în plenul Senatului la dezbaterea moţiunii simple depusă de opoziţie pe acordul UE-Mercosur. Premierul a fost acuzat că "a luat Guvernul pe persoană fizică" şi a semnat acordul Mercosur "fără consultarea coaliţiei". Bolojan a spus despre semnatarii moţiunii că "sădes spaime".
Acum 6 ore
17:30
Oficial: ArcelorMittal Hunedoara cumpărată pentru 12,5 milioane de euro de UMB Steel a lui Umbrărescu # ObservatorNews
Uzina ArcelorMittal Hunedoara, cândva cel mai mare combinat siderurgic din România, va fi preluată de UMB Steel, compania controlată de omul de afaceri Dorinel Umbrărescu. Decizia oficială apare menționată în raportul curent transmis Bursei de Valori București (BVB).
17:30
Dosarul Anei, tânăra desfigurată la SPA, stă pe loc de 4 ani. La anul se prescriu faptele # ObservatorNews
Patru ani de zile şi-a căutat dreptatea în instanţă, însă doar presiunea publică a pus justiţia în mişcare. Este cazul Anei, o tânără care a fost desfigurată la un SPA din Braşov. Luni de tratamente, 30 de intervenţii chirurgicale şi o viaţă distrusă.... riscau să rămână însă doar o dramă personală dacă acest caz se prescria ... Ana a făcut însă coşmarul ei public, iar 4 angajaţi ai salonului sunt acum cercetaţi.
17:30
Oamenii consultă Chat GPT şi pentru chestiuni juridice. Avocaţi: "Aceştia ajung să nu mai creadă ce le spunem" # ObservatorNews
Ascensiunea inteligenței artificiale creează noi dureri de cap pentru avocați: aceștia sunt îngrijorați de soarta orei facturabile, un centru de profit fiabil și sunt perturbați de clienții care primesc sfaturi juridice proaste de la chatboți.
17:30
Negoiţă a cerut să nu fie filmat la controlul judiciar. "Am un tratament pe faţă şi arăt foarte rău" # ObservatorNews
Primarul Sectorului 3, Robert Negoiţă, plasat sub control judiciar într-un dosar de abuz în serviciu, s-a prezentat luni la Poliţie. Edilul suspendat a cerut să nu fie filmat pentru că este nemulţumit de felul în care arată după un tratament facial.
17:20
Primarii se ridică împotriva lui Bolojan: "N-am trăit asta niciodată, nici chiar cu Băsescu, rău, cel mai rău" # ObservatorNews
Reprezentanții administraţiei locale sunt nemulțumiți de reforma anunțată de Guvern și de faptul că nu au fonduri pentru funcționare deoarece bugetul nu a fost adoptat. "N-am trăit această perioadă niciodată, nici chiar cu domnul Băsescu, rău, rău, cel mai rău", spune un primar.
17:10
Cupa Mondială 2026. Lotul Africii de Sud: Lyle Foster este vedeta echipei. Programul meciurilor şi grupa # ObservatorNews
În perioada 11 iunie - 19 iulie, Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic găzduiesc a 23-a ediţie a Campionatului Mondial de fotbal, competiţie care, pentru prima dată în istorie, va avea 48 de echipe la start şi care va fi transmisă în direct, şi în exclusivitate în România, de Antena 1 şi AntenaPLAY.
17:10
Cupa Mondială 2026. Lotul Coreei de Sud: Kim Min Jae este vedeta echipei. Programul meciurilor şi grupa # ObservatorNews
În perioada 11 iunie - 19 iulie, Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic găzduiesc a 23-a ediţie a Campionatului Mondial de fotbal, competiţie care, pentru prima dată în istorie, va avea 48 de echipe la start şi care va fi transmisă în direct, şi în exclusivitate în România, de Antena 1 şi AntenaPLAY.
17:00
Peste 1.500 de primării intră în grevă de avertisment. Edilii se întâlnesc cu Bolojan la Palatul Parlamentului # ObservatorNews
Peste 1.500 de primării de comune din România vor declanșa marți o grevă de avertisment de două ore, pe fondul nemulțumirilor față de planul Guvernului privind reforma administrației publice, a anunțat președintele Asociației Comunelor din România, Emil Drăghici, în timp ce edilii se vor reuni la Palatul Parlamentului, unde este așteptat și premierul Ilie Bolojan.
17:00
Cupa Mondială 2026. Lotul Mexicului: Santiago Gimenez este vedeta echipei. Programul meciurilor şi grupa # ObservatorNews
În perioada 11 iunie - 19 iulie, Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic găzduiesc a 23-a ediţie a Campionatului Mondial de fotbal, competiţie care, pentru prima dată în istorie, va avea 48 de echipe la start şi care va fi transmisă în direct, şi în exclusivitate în România, de Antena 1 şi AntenaPLAY.
16:50
Fostul ministru Răzvan Cuc şi omul de afaceri Cătălin Buşe, trimişi în judecată în dosarul şpăgii de la RAR # ObservatorNews
Fostul ministru al Transporturilor, Răzvan Cuc, şi administratorul unei societăţi comerciale au fost trimişi în judecată, în stare de arest preventiv, în dosarul în care i-ar fi promis directorului general al Registrului Auto Român un procent de 6% din valoarea totală de 23 de milioane de lei a unui acord-cadru pentru asigurarea mentenanţei echipamentelor de verificare tehnică a maşinilor.
16:50
FRF şi-a depus candidatura pentru a găzdui finala Europa League din 2028 sau 2029 pe Arena Naţională # ObservatorNews
Reprezentanţii Federaţiei Române de Fotbal au anunţat, în cursul zilei de luni, că au depus candidatura pentru ca România să găzduiască finala Europa League 2028 sau 2029.
16:50
"Europa trebuie să se pregătească". Semnalul transmis de la vârful statului austriac # ObservatorNews
Europa trebuie să se pregătească să joace un rol mai important în finanțele globale, în contextul reducerii rolului dolarului dolarului, și trebuie să-și consolideze arhitectura financiară pentru ca euro să poată câștiga o cotă mai mare de piață, a declarat Martin Kocher, guvernatorul băncii centrale a Austriei.
16:50
AUR invită PSD să se alăture demersului de suspendare din funcţie a preşedintelui: "Nu are rost fără PSD" # ObservatorNews
Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, a declarat, luni, despre suspendarea preşedintelui Nicuşor Dan, că semnăturile strânse sunt aproape de cele necesare, dar nu cred că are rost să declanşeze acest demers până când PSD nu se va alătura.
16:40
Cum îţi este spionat telefonul, chiar dacă nu răspunzi la mesaje, apeluri sau mailuri # ObservatorNews
O firmă din Israel, înființată de foști ofițeri de informații militare, a dezvoltat capabilități cibernetice de spionaj extrem de sofisticate. Conform unei investigații din presa israeliană, aceste tehnologii "zero-click" pot compromite telefoanele fără ca victima să efectueze vreo acțiune.
16:40
Jocurile Olimpice de iarnă 2026. Valentin Creţu, locul 15 în proba individuală masculină de sanie # ObservatorNews
Delegaţia României a obţinut un prim rezultat remarcabil la Jocurile Olimpice de iarnă 2026, sportivul Valentin Creţu încheind pe locul 15 proba individuală masculină de sanie.
16:20
România se împumută mai ieftin. Alexandru Nazare: Dobânzile la împrumuturile în lei și în euro sunt în scădere # ObservatorNews
Dobânzile la împrumuturile statului român în lei și în euro sunt în scădere semnificativă, semnalând o evoluție favorabilă pentru economia României și costuri mai mici de finanțare, potrivit ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, care vorbește despre o creștere a încrederii investitorilor și perspective mai bune pentru anul 2026.
16:20
Filmul accidentului de Drumul Morţii unde un TIR a spulberat un tată şi pe cei doi copii ai săi # ObservatorNews
Două săptămâni au trecut de la tragedia de pe DN 6, unde 7 suporteri greci au pierit, iar supranumitul drum al morţii ucide din nou. Un bărbat și cei doi copii ai săi au fost sulberaţi de un TIR. Gropile l-ar fi făcut pe şofer să scape de sub control mastodontul. Accidentul smulge din nou promisiunea unor măsuri de protecţie din partea autorităţilor vorbim însă de proiecte care ar dura ani întregi. Până atunci, lipsa autostrăzii pe acest coridor european, gropile și curbele fără vizibilitate fac ca fiecare călătorie să fie pentru şoferi un joc de noroc.
16:20
Jocurile Olimpice de iarnă 2026. Novak Djokovic, cucerit de prestaţia patinatorului Ilia Malinin # ObservatorNews
Patinatorul american Ilia Malinin a adus o medalie de aur delegaţie sale, la Jocurile Olimpice de iarnă 2026, iar prestaţia sa l-a impresionat inclusiv pe Novak Djokovic, marele jucător de tenis sârb.
16:20
Jocurile Olimpice de iarnă 2026. Benjamin Karl, cel mai vârstnic medaliat cu aur la individual din istorie # ObservatorNews
Snowboarderul austriac Benjamin Karl (40 ani) a scris istorie la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, după ce după ce a reuşit să se impună duminică în proba masculină de slalom uriaş paralel.
16:10
Teroare în sudul Italiei: Un comando înarmat a atacat blindate cu bani, schimb de focuri cu carabinierii # ObservatorNews
Atac armat în plină zi asupra unor mașini blindate care transportau bani, pe șoseaua care face legătura între orașele Brindisi și Lecce, din Puglia, sudul Italiei. Scenele filmate de un șofer surprind schimbul de focuri de armă între comandoul de atacatori şi carabinierii aflaţi pe urmele lor.
16:10
Lumea muzicii populare românești este în doliu după moartea Mihaelei Cojocaru, interpretă cunoscută pentru promovarea tradițiilor din Oltenia. Artista s-a stins din viață la vârsta de 53 de ani, iar vestea tristă a fost anunțată chiar de fiica sa, printr-un mesaj publicat pe pagina de Facebook a mamei.
16:10
Jocurile Olimpice de iarnă 2026. Breezy Johnson, campioana din proba de coborâre, şi-a stricat medalia # ObservatorNews
Americanca Breezy Johnson a câştigat duminică, medalia de aur la proba de coborâre a Jocurilor Olimpice de iarnă 2026, însă sportiva în vârstă de 30 de ani şi-a stricat medalia în timpul ceremoniei oficiale.
16:10
Porto – Sporting LIVE VIDEO (22:45), în derby-ul etapei din Liga Portugal. Meci "de foc" pe Dragao # ObservatorNews
Porto – Sporting e derby-ul care încheie runda cu numărul 21 din Liga Portugal. Partida "de foc" de pe Dragao se va disputa de la ora 22:45 și va fi live video în AntenaPLAY.
16:00
Shabab Al-Ahli – Al Hilal LIVE VIDEO în AntenaPLAY, în meciul serii din Liga Campionilor Asiei # ObservatorNews
Shabab Al-Ahli – Al Hilal e meciul serii din grupa de Liga Campionilor Asiei. Partida va începe de la ora 18:00 și va fi live video în AntenaPLAY. De la aceeași oră se va disputa și duelul dintre Al-Duhail și Al Sharjah.
15:50
A început procesul românului acuzat că răpit şi abuzat sexual o fetiţă de 6 ani în Germania # ObservatorNews
Un român în vârstă de 31 de ani a fost adus luni în faţa unui tribunal din Freiburg, în sud-vestul Germaniei, la debutul procesului în care este judecat pentru fapte grave de abuz sexual asupra unei fetiţe de şase ani, pe care a răpit-o dint-un parc acvatic apropierea graniţei cu Franţa.
15:40
"Te bat de nu mai râmâne nimic din tine". Tânăr din Cluj, agresat că vorbeşte maghiara în autobuz # ObservatorNews
Un incident reprobabil s-a petrecut sâmbătă seară, 7 februarie, după încheierea derby-ului Ardealului dintre CFR Cluj şi Universitatea Cluj.
Acum 8 ore
15:30
Bărbat din Vâlcea, amendat cu peste 13.000 de lei după ce a postat un video pe TikTok. Ce apărea în imagini # ObservatorNews
Un bărbat din judeţul Vâlcea a primit o amendă de peste 13.000 de lei după ce a filmat cum obligă un cal să tracteze nişte greutăţi foarte mari. Poliţiştii s-au autosesizat şi l-au identificat după ce bărbatul a postat imaginile pe TikTok.
15:30
Jucătoarea română de tenis de masă Bernadette Szocs a câştigat medalia de argint la Europe Top 16 Cup, după ce a cedat, 0-3 la seturi, în finala jucată împotriva sportivei Sabine Winter, live în AntenaPLAY.
15:20
Şir de greşeli penale pentru un şofer din Piatra Neamţ. A băut, a provocat un accident, a fugit şi a minţit # ObservatorNews
Un lanţ de greşeli şi decizii neinspirate l-au dus pe un şofer din Piatra Naemţ în arestul poliţiei. Bărbatul de 35 de ani a urcat beat la volan şi a provocat o tamponare în lanţ dar în loc să aştepte poliţia a fugit de la locul accidentului. Apoi şi-a convins iubita să spună că ea era la volan, deşi fata nu are carnet şi băuse.
15:10
Arbitru german, atacat după ce şi-a cerut iubitul în căsătorie în timpul unui meci din Bundesliga # ObservatorNews
Pascal Kaiser, arbitru amator german, a fost agresat de trei bărbaţi vineri seara, la domiciliul său. O agresiune homofobă, la o săptămână după ce bărbatul în vârstă de 27 de ani i-a cerut mâna partenerului său înainte de începerea meciului din Bundesliga, FC Köln - VfL Wolfsburg.
