Dr. Valeriu Gheorghiţă: În ultimii ani s-au făcut foarte multe progrese în domeniul bolilor infecţioase
News.ro, 9 februarie 2026 21:20
Col. dr. Valeriu Gheorghiţă, managerul Spitalului Clinic de Urgenţă ”Prof. Dr. Agrippa Ionescu” din Bucureşti, afirmă că, în ultimii ani, medicina a făcut foarte multe progrese în domeniul bolilor infecţioase, atât în ceea ce priveşte metodele de diagnosticare rapidă şi precisă, cât şi în privinţa tratamentelor pentru aceste boli.
Dr. Valeriu Gheorghiţă: Cred că România beneficiază astăzi de un program de vaccinare cât se poate de bine pus la punct şi accesibil, inclusiv pe perioada de adult
Medicul Valeriu Gheorghiţă, managerul Spitalului Clinic de Urgenţă ”Prof. Dr. Agrippa Ionescu” din Bucureşti, afirmă că România are un program de vaccinare foarte bine pus la punct şi accesibil, însă unii dintre români au în continuare nevoie să se lămurească cu privire la eficacitatea vaccinurilor. Statistici recente, realizate pe copii născuţi după pandemia de COVID-19, arată că, exceptând vaccinul împotriva tuberculozei, care se face în maternitate, pentru toate celelalte vaccinuri rata de imunizare este foarte scăzută.
Dr. Valeriu Gheorghiţă: În ultimii ani s-au făcut foarte multe progrese în domeniul bolilor infecţioase
O brigadă românească va conduce partida OH Leuven (Belgia) – Arsenal (Anglia) din play-off-ul Ligii Campionilor la fotbal feminin.
UPDATE - Resturi de dronă, găsite pe plaja din Mamaia/ Ministrul Apărării afirmă că specialiştii vor vedea ce date pot fi recuperate în legătură cu traseul acesteia
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, afirmă că resturi ale unei drone au fost găsite pe plaja din Mamaia, fiind aduse de apă. El adaugă că specialiştii vor stabili ce date pot fi recuperate privind traseul acestei drone şi dacă a fost doborâtă sau a căzut întrucât a rămas fără combustibil.
Dr. Valeriu Gheorghiţă: Suntem mult sub ţinta propusă de Organizaţia Mondială a Sănătăţii pentru vaccinarea antigripală pentru populaţiile vulnerabile, unde ar trebui să fie undeva la 75%, noi cred că suntem în jur de 7,5-8%
Rata de vaccinare în România la pacienţii din categoriile considerate vulnerabile în caz de infecţie cu virusul gripal este de zece ori mai mică decât procentul recomandat de Organizaţia Mondială a Sănătăţii, afirmă medicul Valeriu Gheorghiţă, managerul Spitalului Clinic de Urgenţă ”Prof. Dr. Agrippa Ionescu” din Bucureşti. Aproximativ 500.000 de doze de vaccin antigripal care în mod oficial apar ca ajungând la pacienţi nu se regăsesc în registrul electronic al vaccinării.
Manifestanţi cer arestarea lui "Herzog, criminal de război", în timpul unei vizite a preşedintelui israelian de patru zile în Australia, sub înaltă securitate, pentru a aduce un omagiu victimelor atentatului de la Bondi Beach. Poliţia i-a promis "imunitate"
Sute de manifestanţi au protestat luni, la Melbourne, faţă de o vizită a preşedintelui israelian Isaac Herzog în Australia, pe care-l consideră drept un ”criminal de război” şi a cărui arestare o cer, pe care acesta a început-o cu măsuri de înaltă securitate, pentru a aduce un omagiu victimelor atentatului antisemit de la Bondi Beach, la Sydney, relatează AFP.
Dr. Valeriu Gheorghiţă: Dacă în 2019 vorbeam de aproximativ 1,3 milioane de decese cauzate în mod direct de infecţii cu bacterii rezistente la antibiotice, în anul 2050 vom ajunge la aproape 1,9 milioane de persoane care an de an îşi vor pierde viaţa
Medicul Valeriu Gheorghiţă, managerul Spitalului Clinic de Urgenţă ”Prof. Dr. Agrippa Ionescu” Bucureşti, atrage atenţia că, la nivel mondial, se estimează că numărul cazurilor de deces provocate de bacterii rezistente la antibioterapie va creşte alarmant, de la 1,3 milioane la 1,9 milioane de decese anual.
Jocurile Olimpice: Titlul unei melodii folosite de o pereche armeană la patinaj artistic a fost schimbat în urma unei plângeri din partea Azerbaidjanului
Nagorno-Karabakh în centrul tensiunilor diplomatice la Jocurile Olimpice de iarnă din 2026 de la Milano-Cortina. De câteva zile, autorităţile internaţionale de patinaj au de gestionat un dosar spinos şi au luat în cele din urmă o decizie: cuplul de patinatori artistici armeni Karina Akopova şi Nikita Rakhmanin trebuie să schimbe titlul melodiei pe care vor dansa la 15 februarie în programul scurt.
Portarul marocan Yassine Bounou s-a accidentat la umăr. Al Hilal nu a anunţat perioada de indisponibilitate
Al Hilal a anunţat că portarul internaţional marocan, Yassine Bounou, este în prezent în tratament pentru o accidentare la umăr. Clubul a confirmat că acesta nu a putut participa la antrenamentul de luni din cauza acestei probleme medicale.
Ursula Von der Leyen pledează, într-o scrisoare adresată liderilor Celor 27, în favoarea unei "preferinţe europene" în sectoare strategice, susţinută de Franţa şi respinsă de Germania, înaintea unui summit, joi, privind competitivitatea
Preşedinta Comisiei Europene (CE) Ursula Von der Leyen s-a pronunţat luni în favoarea introducerii unei clauze a ”preferinţei europene” în sectoarele strategice - adică o obligare a companiilor care beneficiază de fonduri publice să se aprovizioneze cu componente europene, relatează AFP.
Tudor Chirilă îl acuză pe ministrul Culturii că nu înţelege profesia pe care o practică: "Ar trebui să ştii, dacă tot ai ajuns ministru al Culturii, că există artişti cum ar fi actorii, a căror muncă nu se poate măsura cu şublerul"/ Replica ministrului
Tudor Chirilă a reacţionat dur pe Facebook, după ce Ministerul Culturii a propus ca actori să prezinte programul săptămânal de lucru, să facă raport individual de activitate şi să semneze foaia de prezenţă, într-un program pilot care are în vedere o directivă a Curţii de Conturi. "Poate că merge să normezi munca unui bibliotecar sau a unui lucrător la muzeu, să-i pui să ponteze, a unui contabil sau şef de resurse umane dintr-o instituţie de cultură, dar ar trebui să ştii, dacă tot ai ajuns ministru al Culturii, că există artişti cum ar fi actorii, a căror muncă nu se poate măsura cu şublerul, calculatorul sau excel-ul", a scris el. Demeter András István i-a raspuns că există "mai multe posibilităţi: fie se modifică/ îmbunătăţesc anumite aspecte şi instrucţiunile devin norme, fie se constată că sunt perfect aplicabile şi devin norme, fie se constată că nu funcţionează şi se renunţă la ele cu desăvârşire". Actorii TNB vor protesta, marţi, în faţa instituţiei.
Moţiunea simplă împotriva ministrului Apărării, Radu Miruţă, a fost repinsă, luni seară, de senatori.
Nicoleta Pauliuc (PNL), la moţiunea simplă pe Apărare: PNL nu va vota niciodată o moţiune introdusă de cei ce nu iubesc România / Sfat către Miruţă: Dacă a existat o declaraţie lipsită de claritate, e datoria dvs să reveniţi la informare corectă
Senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc a declarat, luni, la moţiunea simplă pe Apărare, că PNL nu va vota niciodată o moţiune introdusă de cei care nu iubesc România, ea arătând că această moţiune nu serveşte interesul naţional, ci serveşte interesul electoral al celor care, de ani de zile, confundă interesele naţionale şi securitatea României cu marketingul de partid.
Ludovic Orban: Thuma, în loc să îşi pună cenuşă în cap pentru că a fost parte la un plan de desemnare a unui candidat nepotrivit la preşedinţie, încearcă să atragă adepţi în PNL propagând o minciună gogonată, că Bolojan nu l-ar fi susţinut pe Antonescu
Liderul Forţa Dreptei, Ludovic Orban, fost preşedinte al PNL, afirmă că a existat ”un plan clar” de desemnare a lui Crin Antonescu drept candidat la preşedinţie, ”plan care a urmărit şi împiedicarea unei eventuale candidaturi a lui Ilie Bolojan”. El susţine că preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov, Hubert Thuma, ”în loc să îşi pună cenuşă în cap pentru că a fost parte la un plan de desemnare a unui candidat nepotrivit la preşedinţie, care nu a fost în stare să intre în turul doi deşi a fost sprijinit de o întreagă coaliţie de guvernare, încearcă să atragă adepţi în PNL propagând o minciună gogonată, că Bolojan nu l-ar fi susţinut pe Antonescu”.
Radu Miruţă, la dezbaterea moţiunii simple care îl vizează: Moţiunea este despre un subiect inventat, ambalat politic şi livrat ca un spectacol de propagandă / AUR şi cei din opoziţie au decis să transforme un fake news într-o moţiune simplă
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a afirmat, luni, la dezbaterea moţiunii simple care îl vizează, că aceasta este despre un subiect inventat, ambalat politic şi livrat ca un spectacol de propagandă. El a explicat că AUR şi parlamentarii din opoziţie au decis să transforme un fake-news într-o moţiune simplă împotriva sa.
Armata israeliană anunţă că a ucis patru combatanţi după ce au ieşit dintr-un tunel, la Rafah
Armata israeliană anunţă luni că a ucis patru combatanţi palestinieni care au ieşit dintr-un tunel, la Rafah, în sudul Fâşiei Gaza, care au tras către militari israelieni, relatează AFP.
Schi alpin: „Această decizie i-a aparţinut lui Lindsey" - CIO se absolvă de orice responsabilitate după căzătura gravă a lui Vonn
Directorul sportiv al Comitetului Internaţional Olimpic (CIO), Pierre Ducrey, a confirmat că decizia de a începe proba de coborâre la Jocurile Olimpice din 2026 i-a aparţinut exclusiv lui Lindsey Vonn, care a ales să concureze în ciuda unei rupturi de ligamente încrucişate.
Premierul Ilie Bolojan a declarat, luni, la dezbaterea moţiunii simple pe educaţie că banii educaţiei trebuie să fie tot mai mulţi, dar corelat cu creşterea calităţii şi adaptare la realitatea economică, astfel încât banii alocaţi să fie o reală investiţie, cea mai importantă, nu doar o simplă cheltuială, el adăugând că, pentru autorii moţiunii de azi, toate acestea nu contează. Moţiunea a fost respinsă.
SUA confiscă, la Oceanul Indian, petrolierul Aquila II, după ce l-au urmărit din Caraibe şi au urcat la bord "fără incidente", anunţă Pentagonul. Nava, vizată de blocada impusă de Trump Venezuelei
Statele Unite au confiscat - la Oceanul Indian - un petrolier, Aquila II, care a ocolit blocada ordonată de către preşedintele american Donald Trump, impusă în Caraibe unor nave vizate de sancţiuni care pleacă sau vin în Venezuela, anunţă luni Pentagonul, relatează AFP.
Moţiunea simplă pe Educaţie, cu tema: „Educaţia între avarie şi abandon. Cum sunt transformaţi studenţii în colateral bugetar”, a fost respinsă, luni, de plenul Senatului.
Bolojan, la dezbaterea moţiunii pe Educaţie: Da, banii educaţiei trebuie să fie tot mai mulţi, dar corelat cu creşterea calităţii şi adaptare la realitatea economică, astfel încât să fie o reală investiţie, nu doar o simplă cheltuială
Premierul Ilie Bolojan a declarat, luni, la dezbaterea moţiunii simple pe educaţie că banii educaţiei trebuie să fie tot mai mulţi, dar corelat cu creşterea calităţii şi adaptare la realitatea economică, astfel încât banii alocaţi să fie o reală investiţie, cea mai importantă, nu doar o simplă cheltuială, el adăugând că, pentru autorii moţiunii de azi, toate acestea nu contează.
Ghislaine Maxwell invocă al Cincilea Amendament şi refuză să răspundă Congresului într-o audiere cu uşile închise. Complicea infractorului sexual Jeffrey Epstein cere să fie graţiată de Trump pentru a răspunde la întrebări
Complicea infractorului sexual Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, a refuzat luni - un lucru care nu constituie o surpriză - să răspundă întrebărilor unei Comisii din cadrul Camerei Reprezentanţilor americane, anunţă preşedintele acestei comisii James Comer, în urma unei scurte audieri cu uşile închise, relatează AFP.
Un prim suspect, interogat în Italia, în ancheta "lunetiştilor de weekend" de la Sarajevo. Octogenarul, un fost şofer de tir, pledează nevinovat
Un bărbat în vârstă de 80 de ani, suspectat de faptul că a făcut parte dintre ”lunetiştii de weekend” care sunt acuzaţi că au plătit, în timpul asediului Sarajevo, la începutul anilor '80, să tragă în civili, a fost interogat luni, la Milano, scrie presa italiană, relatează AFP.
Ministerul Finanţelor: România finalizează cu succes evaluarea în cadrul Comitetului OCDE pentru Afaceri Fiscale / Ce înseamnă obţinerea Avizului Formal
Ministerul Finanţelor anunţă, marţi, adoptarea Avizului Formal de către Comitetul pentru Afaceri Fiscale al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), în urma evaluării României. Avizul Formal reprezintă una dintre cele mai dificile şi exigente etape ale procesului de aderare la OCDE şi a presupus runde succesive de evaluare, clarificări, documentaţie suplimentară şi ajustări.
Adunarea Generală a FRF va avea loc la 18 martie. Răzvan Burleanu candidează pentru un al patrulea mandat
Adunarea Generală a Federaţiei Române de Fotbal se va desfăşura, miercuri, 18 martie, cu începere de la ora 11:00.
Semne ale apropierii fenomenului El Niño care ar putea declanşa o încălzire globală record
Cercetătorii climatologi au observat semnale puternice ale apropierii fenomenului El Niño, după ce rafale record de vânt din vestul Pacificului au împins cantităţi uriaşe de apă caldă din ocean spre est, pentru a doua oară în ianuarie. Cresc şansele ca acestea să declanşeze o schimbare semnificativă în modelele meteorologice ale planetei în cursul acestui an, scrie The Washington Post.
Clubul francez Rennes a anunţat, luni, demiterea antrenorului Habib Beye, care ar putea fi înlocuit cu tehnicianul francez Franck Haise.
Moţiunea simplă privind Acordul Mercosur fost respinsă, luni, de plenul Senatului.
Finala Cupei României va avea loc la Sibiu. Ultimul act al competiţiei este programat la 13 mai
Comitetului Executiv al FRF a stabilit stadionul pe care se va disputa finala Cupei României Betano, ediţia 2025-2026.
Daniel Zamfir (PSD), către Bolojan: Ce vă îndrituieşte să acţionaţi ca "Vodă prin lobodă", după bunul plac? Dacă nu vă place această coaliţie, dacă nu vă respectaţi partenerii, căutaţi-vă altă coaliţie împreună cu USR
Senatorul Daniel Zamfir (PSD) i-a transmis, luni, premierului Ilie Bolojan, în plenul Senatului, a dezbaterea moţiunii simple pe tema Acordului Mercosur, că dacă nu îi place această coaliţie, dacă nu respectă Parlamentul care l-a investit, dacă nu îşi respectă partenerii din coaliţie, atunci să îşi caute altă coaliţie împreună cu cei de la USR, el acuzându-l că ”are impresia că e Guvernul său” şi acţionează ca ”Vodă prin Lobodă după bunul plac”.
China dezminte drept "pur şi simplu minciuni" acuzaţii SUA potrivit cărora a desfăşurat teste nucleare în secret. Beijingul acuză Washingtonul că încearcă să găsească pretexte pentru a-şi lansa propriile teste nucleare
China dezminte luni drept ”minciuni” acuzaţii ale Statelor Unite potrivit cărora a desfăşurat în secret teste nucleare şi acuză Washingtonul de faptul că încearcă să găsească pretexte pentru a-şi lansa propriile teste nucleare, relatează AFP.
Organizatorii JO anunţă că acordă „atenţie maximă" motivului pentru care medaliile olimpice se strică
Organizatorii Milan-Cortina 2026 spun că acordă „atenţie maximă” motivului pentru care medaliile olimpice se rup, după ce mai mulţi sportivi au avut probleme cu medaliile lor, informează BBC.
Ambasadorul american la NATO răspunde raportului MSC: SUA nu încearcă să desfiinţeze NATO sau să submineze ordinea mondială actuală, dar se aşteaptă ca Europa să „împărtăşească povara şi în cele din urmă să preia apărarea convenţională" a continentului
Ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, a răspuns luni la unele dintre concluziile raportului premergător al Conferinţei de Securitate de la Munchen (MSC), ale cărei lucrări se vor deschide vineri, afirmând că „respinge complet tot ceea ce tocmai a auzit”, după ce editorii documentului au avertizat că cea mai mare provocare pentru ordinea internaţională liberală „vine din interior”, prin schimbarea dramatică a modului de gândire al administraţiei americane cu privire la alianţele sale, relatează The Guardian.
ASSMB: În anul 2025, au fost înregistrate 77.000 de prezentări la cabinetele stomatologice din cadrul Reţelei de Medicină Şcolară şi au fost realizate peste 28.000 de consultaţii primare şi 765.000 de tratamente / Mesaj de Ziua Mondială a Stomatologului
Reprezentanţii Direcţiei de Medicină Şcolară a ASSMB au transmis, luni, un mesaj de Ziua Mondială a Stomatologului, apreciind activitatea celor 161 de medici stomatologi şcolari, precum şi a celor 125 de asistenţi medicali. Potrivit datelor transmise de ASSMB, În anul 2025, au fost înregistrate 77.000 de prezentări la cabinetele stomatologice din cadrul Reţelei de Medicină Şcolară şi au fost realizate peste 28.000 de consultaţii primare şi 765.000 de tratamente.
Ilie Bolojan, la moţiunea simplă privind acordul Mercosur: Semnatarii fac prin această moţiune ceea ce fac de ani de zile: sădesc spaime în rândul celor care nu ştiu detaliile / Ei ori nu înţeleg nimic, ori o fac cu bună ştiinţă
Premierul Ilie Bolojan a transmis, luni, în plenul Senatului, la moţiunea simplă privind acordul Mercosur, că semnatarii fac prin această moţiune ceea ce fac de ani de zile, şi anume sădesc spaime în rândul celor care nu ştiu detaliile, el precizând că ori nu înţeleg nimic, ori o fac cu bună ştiinţă.
Programul partidelor care vor avea loc în etapa a 28-a a Superligii:
Ghinea, la dezbaterea moţiunii simple legate de acordul Mercosur: România lui Ceauşescu exporta ca o ţară africană. România de astăzi exportă maşini şi subansambluri de maşini
Senatorul USR Cristian Ghinea a afirmat, luni, la dezbaterea moţiunii simple privind acordul UE-Mercosur, că România de astăzi exportă maşini şi subansambluri de maşini, iar în timpul lui Nicolae Ceauşescu ”exporta ca o ţară africană”: mâncare, cereale şi materiale neprelucrate.
Camion cu peste 16 tone de deşeuri, sigilat în apropierea fostului Punct de Trecere a Frontierei Nădlac 2 / Marfa provenea din Germania şi avea ca destinaţie un agent economic din judeţul Hunedoara - FOTO
Garda de Mediu a verificat, luni, 26 de transporturi, în apropierea fostului Punct de Trecere a Frontierei Nădlac 2. Un camion cu peste 16 tone de deşeuri a fost sigilat.
Kim Kardashian şi Lewis Hamilton, prima apariţie publică împreună, la Super Bowl, pe fondul zvonurilor că ar avea o „idilă secretă"
Kim Kardashian şi Lewis Hamilton au avut prima apariţie publică împreună, ei participând duminică la Super Bowl LX, evenimentul plin de vedete, care a avut loc la Levi's Stadium, potrivit Daily Mail.
Darău, la dezbaterea moţiunii simple legate de acordul Mercosur: Aţi scris şapte cuvinte despre agricultură/ Nu înţeleg cum puteţi descrie Mercosur ca fiind dezavantaj pentru industrie, acolo unde este un avantaj/ Chat GPT l-ar fi făcut mai bine
Ministrul Economiei, Irineu Darău, a afirmat, luni, la dezbaterea moţiunii privind acordul UE-Mercosur, că iniţiatorii acesteia au scris în text doar şapte cuvinte despre agricultură şi nu înţelege de ce aceştia au descris Mercosur ca fiind un dezavantaj pentru industrie, acolo unde este un avantaj. ”Sunt sigur că Chat GPT l-ar fi făcut mai bine”, a declarat Darău.
Starmer nu intenţionează să demisioneze şi "se concentrează asupra activităţii sale", anunţă Downing Street, în urma demisiei a doi apropiaţi în scandalului Epstein-Mandelson
Premierul britanic Keir Starmer, asupra căruia există presiuni tot mai mari în urma demisiei a doi dintre apropiaţii săi în urma scandalului Epstein-Mandelson, nu intemţionează să demisioneze în acest stadiu şi ”se concentrează asupra activităţii sale”, anunţă luni un purtător de cuvânt al Downing Street, relatează AFP.
Dosarele Epstein. Ghislaine Maxwell, fosta parteneră şi complice a infractorului sexual, este audiată luni în şedinţă secretă de Congresul SUA. Între timp, au apărut noi videoclipuri cu ea în închisoarea din Brooklyn - VIDEO
Complicea lui Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, care ispăşeşte o pedeapsă de 20 de ani de închisoare, depune mărturie, luni, în faţa unei comisii a Camerei Reprezentanţilor din SUA, dar a avertizat deja că va invoca dreptul de a păstra tăcerea. Această audiere, care ar urma să se desfăşoare în spatele uşilor închise, prin videoconferinţă, din închisoarea din Texas unde se află, are loc în contextul în care, în întreaga lume, se dezlănţuie furtuna provocată de publicarea, pe 30 ianuarie, a unei mari cantităţi de documente din dosarele Epstein, care pun în dificultate numeroase personalităţi prin dezvăluiri stânjenitoare, relatează AFP.
Parchetul European, Direcţia Naţională Anticorupţie şi Departamentul pentru Lupta Antifraudă vor avea acces direct la baza de date MySMIS, cu proiectele finanţate din bani europeni / Pîslaru: Toleranţă zero pentru orice tentativă de fraudă
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a semnat protocoale de colaborare cu Parchetul European, Direcţia Naţională Anticorupţie şi Departamentul pentru Lupta Antifraudă, care vor avea acces direct la baza de date MySMIS, cu proiectele finanţate din bani europeni. Astfel, orice suspiciune de fraudă poate fi investigată fără nicio întârziere sau încetinire birocratică, având în vedere că fondurile europene sunt bani piblici. ”Toleranţă zero pentru orice tentativă de fraudă cu bani europeni”, a transmis ministrul.
Mircea Lucescu a fost externat şi va merge în străinătate pentru o nouă opinie medicală, anunţă preşedintele FRF
Preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, a declarat, luni, că selecţionerul Mircea Lucescu a fost externat şi va pleca în străinătate pentru o nouă opinie în ceea ce priveşte starea sa de sănătate.
Ştefan Bradea şi Monica Felea de la Bad Unicorn (România) au câştigat EFM Distributor Award 2026, premiul acordat în cadrul Festivalului Internaţional de Film de la Berlin unui distribuitor european de film. Premiul, în valoare de 7.500 de euro, sponsorizat de Fintage House, va fi înmânat în cadrul evenimentului EFM Kick-Off, în 11 februarie.
Propunerea legislativă privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române, retrasă din procesul legislativ / Scandal în plen, între PNL şi USR / Pălărie (USR): Retragerea, pentru reacţia mea fermă / Fenechiu (PNL): Indecenţă, lipsă de colegialitate
Propunerea legislativă privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române, a fost retrasă luni din procesul legislativ, dezbaterile provocând un scandal în plen, între PNL şi USR. Liderul senatorilor USR, Ştefan Pălărie, a afirmat că retragerea proiectului se datorează reacţiei sale ferme în timp ce senatorul PNL Daniel Fenechiu l-a acuzat de indecenţă şi lipsă de colegialitate.
Intesa Sanpaolo Bank România semnează două convenţii de garantare cu Banca de Investiţii şi Dezvoltare pentru sprijinirea mediului antreprenorial şi a autorităţilor locale
Intesa Sanpaolo Bank România anunţă semnarea a două convenţii de garantare cu Banca de Investiţii şi Dezvoltare (BID), deţinută de Ministerul Finanţelor. Prima convenţie vizează garanţiile de portofoliu pentru IMM-uri, iar cea de-a doua convenţie are ca obiect garanţiile individuale pentru Unităţi Administrativ-Teritoriale şi alte entităţi de interes public eligibile care solicită finanţare pentru proiecte de investiţii care susţin dezvoltarea durabilă a comunităţilor locale şi regionale.
53 de imigranţi au dispărut sau au murit după ce o ambarcaţiune s-a răsturnat în largul coastelor Libiei. Doar două femei au supravieţuit
Cincizeci şi trei de persoane au murit sau sunt date dispărute după ce o ambarcaţiune care transporta 55 de imigranţi s-a răsturnat în largul coastelor libiene, a anunţat Organizaţia Internaţională pentru Migraţie (OIM), precizând că două femei nigeriene au putut fi salvate, relatează AFP.
