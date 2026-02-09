VIDEO | Dinamo – Universitatea Craiova, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Soro deschide scorul

Primasport.ro, 9 februarie 2026 21:20

VIDEO | Dinamo – Universitatea Craiova, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Soro deschide scorul

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Primasport.ro

Acum 5 minute
21:30
Iuliana Demetrescu va arbitra în play-off-ul Ligii Campionilor la fotbal feminin Primasport.ro
Iuliana Demetrescu va arbitra în play-off-ul Ligii Campionilor la fotbal feminin
21:30
VIDEO | Dinamo – Universitatea Craiova, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oltenii egalează Primasport.ro
VIDEO | Dinamo – Universitatea Craiova, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oltenii egalează
Acum 15 minute
21:20
VIDEO | Dinamo – Universitatea Craiova, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Soro deschide scorul Primasport.ro
VIDEO | Dinamo – Universitatea Craiova, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Soro deschide scorul
Acum o oră
21:00
Comitetului Internaţional Olimpic se absolvă de orice responsabilitate după căzătura gravă a lui Lindsey Vonn Primasport.ro
Comitetului Internaţional Olimpic se absolvă de orice responsabilitate după căzătura gravă a lui Lindsey Vonn
20:40
Mihai Stoica a făcut anunţul despre Ngezana: ”Faptul e consumat!” | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
Mihai Stoica a făcut anunţul despre Ngezana: ”Faptul e consumat!” | VIDEO EXCLUSIV
20:40
VIDEO | Dinamo – Universitatea Craiova, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! ”Câinii” au fost aproape să îşi dea autogol Primasport.ro
VIDEO | Dinamo – Universitatea Craiova, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! ”Câinii” au fost aproape să îşi dea autogol
Acum 2 ore
20:30
Titlul unei melodii folosite de o pereche armeană la patinaj artistic a fost schimbat în urma unei plângeri din partea Azerbaidjanului Primasport.ro
Titlul unei melodii folosite de o pereche armeană la patinaj artistic a fost schimbat în urma unei plângeri din partea Azerbaidjanului
20:20
Steaua dă lovitura şi aduce un jucător în care FCSB şi-a pus mari speranţe Primasport.ro
Steaua dă lovitura şi aduce un jucător în care FCSB şi-a pus mari speranţe
20:00
Portarul marocan Yassine Bounou s-a accidentat la umăr Primasport.ro
Portarul marocan Yassine Bounou s-a accidentat la umăr
19:40
Nana Antwi a fost vândut de FCSB! Fundaşul dreaptă pleacă din Superliga Primasport.ro
Nana Antwi a fost vândut de FCSB! Fundaşul dreaptă pleacă din Superliga
Acum 4 ore
19:30
VIDEO | Dinamo – Universitatea Craiova, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start Primasport.ro
VIDEO | Dinamo – Universitatea Craiova, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
19:20
Quadri Taiwo a fost cedat de ”U” Cluj la alt club din România. Atacantul nigerian are şansa să prindă meciuri oficiale Primasport.ro
Quadri Taiwo a fost cedat de ”U” Cluj la alt club din România. Atacantul nigerian are şansa să prindă meciuri oficiale
19:10
Tehnicianul Habib Beye a fost demis de Rennes Primasport.ro
Tehnicianul Habib Beye a fost demis de Rennes
19:10
Bomba zilei! Becali i-a pus contractul pe masă: ”Sută la sută!” | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
Bomba zilei! Becali i-a pus contractul pe masă: ”Sută la sută!” | VIDEO EXCLUSIV
18:50
Antrenorul lui Spurs a făcut marele anunţ despre Drăguşin: ”E gata!” Primasport.ro
Antrenorul lui Spurs a făcut marele anunţ despre Drăguşin: ”E gata!”
18:40
Nicolae Carnat a revenit în Superliga şi a fost prezentat oficial Primasport.ro
Nicolae Carnat a revenit în Superliga şi a fost prezentat oficial
18:40
Liverpool a egalat un record negativ istoric Primasport.ro
Liverpool a egalat un record negativ istoric
18:30
Adunarea Generală a FRF va avea loc la 18 martie. Răzvan Burleanu candidează pentru un al patrulea mandat Primasport.ro
Adunarea Generală a FRF va avea loc la 18 martie. Răzvan Burleanu candidează pentru un al patrulea mandat
18:30
Adrian Sârbu o lasă pe Metaloglobus! Semnează cu un club din Liga 2 Primasport.ro
Adrian Sârbu o lasă pe Metaloglobus! Semnează cu un club din Liga 2
18:10
Universitatea Craiova transferă din România în ultima zi de mercato Primasport.ro
Universitatea Craiova transferă din România în ultima zi de mercato
18:00
S-a stabilit unde se va disputa finala Cupei României Primasport.ro
S-a stabilit unde se va disputa finala Cupei României
17:40
Răsturnare de situaţie la FCSB! Ce se întâmplă cu transferurile anunţate pentru ultima zi de mercato Primasport.ro
Răsturnare de situaţie la FCSB! Ce se întâmplă cu transferurile anunţate pentru ultima zi de mercato
17:40
Organizatorii JO anunţă că acordă atenţie maximă motivului pentru care medaliile olimpice se strică Primasport.ro
Organizatorii JO anunţă că acordă atenţie maximă motivului pentru care medaliile olimpice se strică
Acum 6 ore
17:10
MM Stoica ştie ce se va întâmplă după scandalul lui Bergodi şi Cordea: ”Păi ce facem împărţim oamenii din fotbal între români şi străini?!” Primasport.ro
MM Stoica ştie ce se va întâmplă după scandalul lui Bergodi şi Cordea: ”Păi ce facem împărţim oamenii din fotbal între români şi străini?!”
16:40
Elveţianca Mathilde Gremaud, campioană olimpică la schi acrobatic-slopestyle Primasport.ro
Elveţianca Mathilde Gremaud, campioană olimpică la schi acrobatic-slopestyle
16:40
NEWS ALERT | Decizia lui Gică Hagi cu privire la preluarea echipei naţionale pentru barajul cu Turcia Primasport.ro
NEWS ALERT | Decizia lui Gică Hagi cu privire la preluarea echipei naţionale pentru barajul cu Turcia
16:20
Lindsey Vonn a fost operată pentru a doua oară, după fractura la piciorul stâng suferită în timpul probei de coborâre de la JO Primasport.ro
Lindsey Vonn a fost operată pentru a doua oară, după fractura la piciorul stâng suferită în timpul probei de coborâre de la JO
16:20
Caz de dopaj în fotbalul românesc! Conducerea a reacţionat ferm Primasport.ro
Caz de dopaj în fotbalul românesc! Conducerea a reacţionat ferm
16:10
Joan Laporta a demisionat din funcţia de preşedinte al FC Barcelona, pentru a se putea prezenta din nou la alegeri Primasport.ro
Joan Laporta a demisionat din funcţia de preşedinte al FC Barcelona, pentru a se putea prezenta din nou la alegeri
16:10
Un arbitru amator german a fost victima unei agresiuni homofobe după ce şi-a cerut iubitul în căsătorie în timpul unui meci din Bundesliga Primasport.ro
Un arbitru amator german a fost victima unei agresiuni homofobe după ce şi-a cerut iubitul în căsătorie în timpul unui meci din Bundesliga
16:00
„Nu vreau să mai aud de el!” Cristiano Bergodi pune stop prieteniei cu Daniel Pancu: „A pus motorină pe foc! Eu sunt 50% român” Primasport.ro
„Nu vreau să mai aud de el!” Cristiano Bergodi pune stop prieteniei cu Daniel Pancu: „A pus motorină pe foc! Eu sunt 50% român”
Acum 8 ore
15:20
Mircea Lucescu a fost externat! Selecţionerul României a spus ce va face zilele următoare Primasport.ro
Mircea Lucescu a fost externat! Selecţionerul României a spus ce va face zilele următoare
15:10
Clever Group, performanţă remarcabilă în topul audienţelor naţionale pe grupuri media Primasport.ro
Clever Group, performanţă remarcabilă în topul audienţelor naţionale pe grupuri media
14:50
Siyabonga Ngezana va ajunge pe masa de operaţie! Mihai Stoica a dezvăluit cât va lipsi fundaşul FCSB-ului Primasport.ro
Siyabonga Ngezana va ajunge pe masa de operaţie! Mihai Stoica a dezvăluit cât va lipsi fundaşul FCSB-ului
14:30
OFICIAL | Plecat din La Masia, ajuns în SuperLigă! FC Botoşani a adus un fotbalist ce a îmbrăcat tricoul blaugrana Primasport.ro
OFICIAL | Plecat din La Masia, ajuns în SuperLigă! FC Botoşani a adus un fotbalist ce a îmbrăcat tricoul blaugrana
13:40
Revenire în SuperLigă! Un deţinător de titlu cu CFR se întoarce în primul eşalon şi va lupta pentru evitarea retrogradării Primasport.ro
Revenire în SuperLigă! Un deţinător de titlu cu CFR se întoarce în primul eşalon şi va lupta pentru evitarea retrogradării
Acum 12 ore
13:30
Români în Europa. Portar şi atacant nou pentru Mircea Lucescu. Trei români au fost declaraţi “Omul Meciul”, la ultima etapă Primasport.ro
Români în Europa. Portar şi atacant nou pentru Mircea Lucescu. Trei români au fost declaraţi “Omul Meciul”, la ultima etapă
13:20
„M-a înjurat de morţi!” Cristiano Bergodi rupe tăcerea şi dezvăluie cuvintele care au provocat scandalul monstru din Gruia Primasport.ro
„M-a înjurat de morţi!” Cristiano Bergodi rupe tăcerea şi dezvăluie cuvintele care au provocat scandalul monstru din Gruia
13:10
Veste bună pentru FCSB! Campioana României îşi întăreşte compartimentul defensiv: „În aproximativ o lună va putea să joace titular” Primasport.ro
Veste bună pentru FCSB! Campioana României îşi întăreşte compartimentul defensiv: „În aproximativ o lună va putea să joace titular”
13:00
Novak Djokovici, impresionat de evoluţia patinatorului Ilia Malinin la JO Primasport.ro
Novak Djokovici, impresionat de evoluţia patinatorului Ilia Malinin la JO
12:10
Schimb de portari în SuperLigă! Două formaţii fac rocadă între titulari, imediat după meciul direct Primasport.ro
Schimb de portari în SuperLigă! Două formaţii fac rocadă între titulari, imediat după meciul direct
11:50
FCSB rămâne fără atacant! Motivul rar întâlnit pentru care „roş-albaştrii” l-au ratat pe vârful cu care au ajuns la o înţelegere: „L-am dezinformat pe Gigi” Primasport.ro
FCSB rămâne fără atacant! Motivul rar întâlnit pentru care „roş-albaştrii” l-au ratat pe vârful cu care au ajuns la o înţelegere: „L-am dezinformat pe Gigi”
11:30
Spectacolul din campionatul Turciei se vede pe Prima Sport şi PrimaPlay.ro! Se anunţă dueluri extrem de spectaculoase Primasport.ro
Spectacolul din campionatul Turciei se vede pe Prima Sport şi PrimaPlay.ro! Se anunţă dueluri extrem de spectaculoase
11:30
OFICIAL | FRF îşi încearcă norocul încă o dată! Forul condus de Răzvan Burleanu a aplicat pentru organizarea finalei Europa League Primasport.ro
OFICIAL | FRF îşi încearcă norocul încă o dată! Forul condus de Răzvan Burleanu a aplicat pentru organizarea finalei Europa League
11:20
Gigi Becali a găsit veriga slabă din primul 11! Jucătorul criticat după victoria cu Oţelul: „Face numai tâmpenii” | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
Gigi Becali a găsit veriga slabă din primul 11! Jucătorul criticat după victoria cu Oţelul: „Face numai tâmpenii” | VIDEO EXCLUSIV
10:10
Verdictul dat de presa din China după debutului lui Nicolae Stanciu la Dalian Yingbo: „Trebuie să îşi recupereze forma” Primasport.ro
Verdictul dat de presa din China după debutului lui Nicolae Stanciu la Dalian Yingbo: „Trebuie să îşi recupereze forma”
09:50
Jocurile Olimpice de iarnă: Trei sportivi români vor evolua luni Primasport.ro
Jocurile Olimpice de iarnă: Trei sportivi români vor evolua luni
09:40
Salt impresionant pentru Sorana Cîrstea după victoria de la Transylvania Open! Românca bate la uşa Top 30 WTA Primasport.ro
Salt impresionant pentru Sorana Cîrstea după victoria de la Transylvania Open! Românca bate la uşa Top 30 WTA
09:10
VIDEO | Dinamo – Universitatea Craiova, ASTĂZI, ora 20:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Duel pentru primul loc în SuperLigă Primasport.ro
VIDEO | Dinamo – Universitatea Craiova, ASTĂZI, ora 20:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Duel pentru primul loc în SuperLigă
Acum 24 ore
00:10
VIDEO | Valencia - Real Madrid 0-2. Luptă extrem de strânsă pentru titlu în La Liga Primasport.ro
VIDEO | Valencia - Real Madrid 0-2. Luptă extrem de strânsă pentru titlu în La Liga
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.