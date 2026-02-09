Orange, liderul pieței de comunicații mobile din România, scumpește abonamentele din cauza inflației. De când și cu cât

15:10

Ţările care poluează cel mai puţin sunt printre cele mai vulnerabile la dezastre climatice şi se confruntă cu cele mai mari bariere în a obţine finanţarea de care au nevoie pentru a se proteja, şi pe măsură ce impactul climatic se agravează, datoriile deja mari, costurile financiare şi ratingurile suverane slabe ar putea da naştere unui "cerc vicios" pentru ţările în curs de dezvoltare, conform unui nou studiu Fitch, transmite Bloomberg.