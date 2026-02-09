Bolojan pune în premieră problema reorganizării administrativ-teritoriale: „Cu cât amâni o boală, cu atâta costurile vor fi mai mari”
HotNews.ro, 9 februarie 2026 22:50
Premierul Ilie Bolojan a vorbit luni seară, pentru prima dată, despre posibilitatea unei reorganizări administrativ-teritoriale la nivelul țării, pe fondul situației cu care se confruntă unele autorități locale, care au cheltuieli mai mari decât veniturile.…
• • •
Alte ştiri de HotNews.ro
Acum 30 minute
22:50
Bolojan pune în premieră problema reorganizării administrativ-teritoriale: „Cu cât amâni o boală, cu atâta costurile vor fi mai mari” # HotNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a vorbit luni seară, pentru prima dată, despre posibilitatea unei reorganizări administrativ-teritoriale la nivelul țării, pe fondul situației cu care se confruntă unele autorități locale, care au cheltuieli mai mari decât veniturile.…
Acum o oră
22:20
RO-ALERT la Curtea de Argeș, după identificarea bacteriei Clostridium perfringens în apă # HotNews.ro
Un mesaj RO-ALERT privind prezența bacteriei Clostridium perfringens a fost transmis, luni seară, populației din zona municipiului Curtea de Argeș, informează Agerpres. Potrivit alertei, utilizarea apei din rețeaua de distribuție este interzisă pentru consum uman…
22:10
Ilie Bolojan, explicații despre creșterea taxelor și impozitelor. „Nu mai avem bani pentru scutiri și vouchere. De unde să le plăltim?” # HotNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a recunoscut luni seară că există români pentru care „orice fel de creştere” în ceea ce privește scumpirea traiului, inclusiv majorarea taxelor şi impozitelor locale, reprezintă „o presiune”. Șeful guvernului spune că…
Acum 2 ore
21:40
Resturi de dronă, descoperite pe plaja din Mamaia. SRI și Ministerul Apărării încearcă să recupereze date despre traseu, anunță Radu Miruță # HotNews.ro
Resturi metalice care par să aparţină unei drone au fost găsite pe plaja din staţiunea Mamaia, fiind aduse de apă, a anunţat luni seară ministrul Apărării, Radu Miruţă, potrivit News.ro. Acesta a precizat că specialiştii…
21:30
Într-un moment de tensiuni cu Europa, SUA cedează două comandamente din cadrul NATO, dar obțin altul # HotNews.ro
Statele Unite vor renunța la două comandamente în cadrul NATO, dar vor câștiga altul, într-un moment în care preeșdintele american Donald Trump solicită Europei să își asume o mai mare responsabilitate pentru propria securitate, au…
21:20
Misiunea NATO „Arctic Sentry” este iminentă. Alianța, cu ochii pe „interesul tot mai mare al Chinei pentru Nordul Îndepărtat” și activitatea militară a Rusiei # HotNews.ro
Alianța Nord-Atlantică este așteptată să lanseze misiunea Arctic Sentry („Santinela Arctică”) în zilele următoare, care ar putea consolida supravegherea și resursele militare din Arctica, au declarat cinci surse pentru agenția de presă Reuters, evoluția venind…
Acum 4 ore
20:50
SUA se pregătesc să deschidă un nou front în lupta pentru controlarea mineralelor critice: „Pun bani în spatele retoricii lor” # HotNews.ro
Statele Unite folosesc contracte de preluare garantată a producției („offtake”) și finanțare susținută de guvernul federal pentru a concura pe termen scurt cu China în securizarea aprovizionării cu cupru, cobalt și alte minerale critice din…
20:40
Premierul Ilie Bolojan va acorda în această seară, de la ora 21.00, un interviu pentru televiziunea Digi24. Este prima ieșire publică a președintelui PNL după ce colegul său de partid Hubert Thuma l-a acuzat de…
20:30
Cel puţin patru persoane, între care o mamă şi copilul său, au fost ucise şi mai multe rănite în atacurile Rusiei în noaptea de duminică spre luni în regiunea Harkov (nord-estul Ucrainei) şi la Odesa…
20:10
Tudor Chirilă, schimb de replici cu ministrul Culturii: „Ar trebui să știi, dacă tot ai ajuns ministru, că există artiști a căror muncă nu se poate măsura cu șublerul” / „Hai să facem o mică recapitulare” # HotNews.ro
Cântărețul și actorul Tudor Chirilă a intervenit public în controversa legată de propunerea Ministerului Culturii de a norma timpul de muncă pentru artiști, într-o postare pe Facebook care a generat un schimb de replici cu…
19:50
Ludovic Orban îl acuză pe Thuma de „minciună gogonată”. Fostul premier relatează cum a fost desemnat Crin Antonescu candidat la președinție # HotNews.ro
Fostul premier Ludovic Orban a afirmat, într-o postare pe Facebook, că liderul PNL Ilfov, Hubert Thuma, propagă „o minciună gogonată” privind o sabotare a canditudaturii lui Crin Antonescu din partea unor liberali, în frunte cu…
19:50
VIDEO Petrolier „urmărit, vânat” și capturat de Marina SUA în Oceanul Indian. Soldații americani descind, ca-n filme, din elicopter la bordul vasului # HotNews.ro
Departamentul american al Apărării (Ministerul Războiului) a anunțat luni că a sechestrat în Oceanul Indian un petrolier care, potrivit Washingtonului, încălca restricțiile impuse de administrația președintelui Donald Trump pentru transferurile de țiței în Caraibe, restricții…
19:30
Controale ANAF 2026: „Așteptați-vă ca inspectorii să fie mult mai bine informați decât în trecut”. La ce să mai fie atente firme # HotNews.ro
Firmele ar trebui să se aștepte în 2026 la controale ANAF mult mai bine pregătite și mai eficiente, a avertizat un specialist în taxe la un eveniment de legislație și fiscalitate la care a participat…
19:30
Serialul „Cavalerul celor șapte Regate” a obținut o notă aproape perfectă cu unul din cele mai bune episoade din istoria „Game of Thrones” # HotNews.ro
Spectatorii sunt mai mult decât încântați după cel de-al patrulea episod al serialului „Cavalerul celor șapte Regate” (The Knight of the Seven Kingdoms), considerat cel mai bun de la premiera seriei și unul dintre cele…
19:10
Cine va beneficia de prima zi de concediu medical plătită, în afară de pacienții cronici # HotNews.ro
Ministerul Sănătății plănuiește să excepteze bolnavii cu afecțiuni cronice de la reglementarea privind neplata primei zile de concediu medical, intrată în vigoare la 1 februarie. Însă pacienții cu afecțiuni acute vor avea plătită prima zi…
Acum 6 ore
19:00
Bolojan, la moțiunea pe Educaţie: „Da, banii educației trebuie să fie tot mai mulți, dar corelat cu creșterea calității și adaptarea la realitatea economică” # HotNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a spus luni, în plenul Senatului, la dezbaterea moţiunii simple pe educaţie, că banii acordați Învățământului ar trebui să fie mai mulți, dar a punctat că un asemenea efort bugetar trebuie corelat…
19:00
O delegație de senatori din SUA a mers în Groenlanda pentru „a reconstrui încrederea”: „Vă considerăm prieteni” # HotNews.ro
O delegaţie de senatori americani s-a aflat luni în vizită în Groenlanda, pentru „a reconstrui încrederea”, zdruncinată de dorinţa preşedintelui SUA, Donald Trump, de a ocupa acest teritoriu arctic, relatează AFP, preluată de Agerpres. „În…
18:30
Declarațiile de avere, un nou subiect de dispută. USR acuză partidele din coaliție că blochează restabilirea caracterului lor public # HotNews.ro
USR acuză „vechile partide” că nu vor ca declarațiile de avere ale demnitarilor și funcționarilor statului să fie publice, invocând opoziția parlamentarilor din Comisia de administrație publică a Camerei Deputaților, provenind din celelalte formațiuni ale…
18:30
Opt procurori candidează pentru șefia celor mai importante parchete din România: Direcția Națională Anticorupție și Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Crimă Organizată și Terorism. Cele două structuri sunt conduse în prezent de Marius Voineag…
18:20
4 din 10 cazuri de cancer la nivel mondial pot fi prevenite. Cele 14 recomandări din Codul European prin care „fiecare cetățean poate contribui la prevenirea cancerului” # HotNews.ro
Agenția Internațională pentru Cercetarea Cancerului a lansat o versiune actualizată a Codului European împotriva Cancerului, ce conține 14 recomandări „bazate pe cele mai recente dovezi științifice care arată cum poate fiecare cetățean să contribuie la…
18:20
Lider PSD, atac virulent la Ilie Bolojan, pe care îl acuză că „a luat Guvernul pe persoană fizică” / „Dacă nu vă place această coaliţie, căutaţi-vă altă coaliţie cu USR” # HotNews.ro
Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a susţinut, luni, în plen, la dezbaterea moțiunii simple privind poziția României referitoare la Acordul UE – Mercosur, că premierul Ilie Bolojan „ia decizii unilateral”, transmiţându-i acestuia că, dacă nu-şi…
18:00
„O eră a politicii de demolare”. Raportul Conferinței de Securitate de la Munchen pregătește terenul pentru o confruntare ideologică cu America lui Trump # HotNews.ro
Raportul, care servește drept bază pentru discuțiile din cadrul celei mai mari conferințe mondiale pe tema securității, nu ezită să îl numească pe cel care se află în spatele acestei politici: Donald Trump, scriu Deutsche…
17:50
VIDEO Bolojan, în fața Parlamentului, despre moțiunea privind acordul Mercosur: „Semnatarii sădesc spaime în rândul celor care nu ştiu detaliile / Ei ori nu înţeleg nimic, ori o fac cu bună ştiinţă” # HotNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a apărat, luni, în plenul Senatului, poziția Guvernului cu privire la acordul încheiat de Uniunea Europeană cu țările blocului sud-american Mercosur, acuzându-i pe semnatarii moțiunii simple că „sădesc spaime în rândul celor…
17:50
Procurorii primesc acces direct la proiectele europene aflate în derulare. Dragoș Pîslaru: „Au la dispoziție traseul complet al banilor” # HotNews.ro
Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, a anunțat că a semnat protocoalele de colaborare cu Parchetul European, Direcția Națională Anticorupție și Departamentul pentru Luptă Antifraudă prin care acestea primesc acces direct și commplet la…
17:40
Scandal în lumea artistică, după ce Ministerul Culturii a anunțat că normează munca artiștilor. Uniunea Teatrală: „Nici în perioada comunistă nu era așa” / Actorii Teatrului Național din București ies în stradă # HotNews.ro
Un proiect pilot al Ministerului Culturii care prevede normarea timpului de muncă pentru artiști și personalul din teatrele naționale a generat critici în lumea artistică, iar pentru marți este anunțat un protest al actorilor Teatrului…
17:30
Dosarele Epstein. „Nebunia trebuie să se termine”. Demisia premierului Keir Starmer, cerută de unul din liderii importanți ai laburiștilor # HotNews.ro
Primul-ministru Keir Starmer ar trebui să demisioneze, a declarat Anas Sarwar, liderul Partidului Laburist Scoțian, devenind astfel cel politicianul laburist britanic cu rangul cel mai înalt care cere plecarea lui Starmer ca urmare a scandalului…
17:20
Cum a ajuns omul numit la vârful Fondului care gestionează falimentele RCA să-l împrumute, fără dobândă, pe vicepremierul Cătălin Predoiu și ce spune liderul PNL # HotNews.ro
Noul șef al Fondului de Garantare a Asiguraților este Vasile Alecsandru Strat, decan în cadrul Academiei de Studii Economice din București. Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a numit recent pe președintele Fondului de Garantare a Asiguraților…
Acum 8 ore
17:00
Șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, a acuzat Statele Unite că sabotează eforturile de îmbunătățire a relațiilor bilaterale și că subminează negocierile pentru încheierea războiului din Ucraina, scrie publicația rusă independentă The Moscow Times. Rusia rămâne…
17:00
VIDEO. AUR nu știe dacă mai condiționează intrarea la guvernare de varianta Călin Georgescu premier. „S-a schimbat conducerea partidului” # HotNews.ro
Președintele Consiliului Național de Conducere (CNC) al AUR, Petrișor Peiu, și purtătorul de cuvânt al partidului, Ștefăniță Avrămescu, nu au putut spune, concret, întrebați luni de HotNews într-o conferință de presă de la Parlament, dacă…
16:50
Grupul francez de apărare și tehnologie Thales plănuiește să recruteze anul acesta peste 9.000 de angajați la nivel global. Thales are în plan să recruteze aproximativ 3.300 de persoane în Franța, 800 în Regatul Unit,…
16:20
Armata rusă primește noi avioane Su-57, de generația a cincea: „Este cel mai bun avion din clasa sa” # HotNews.ro
Compania de stat rusească Rostec a anunțat că a livrat Armatei „un lot mare” de avioane de vânătoare Su-57, care vin cu un nou design tehnic și cu îmbunătățiri, scrie agenția de presă TASS. Rușii…
16:20
Filiala italiană a Glovo, investigată pentru exploatarea livratorilor, plătiți cu sume care îi țin sub pragul sărăciei # HotNews.ro
Verificările efectuate indică o situație de exploatare reală a forței de muncă, perpetuată de ani de zile în detrimentul unui număr foarte mare de lucrători, care primesc salarii disproporționate față de cantitatea și calitatea muncii…
16:20
Un ucrainean arestat în Elveția, pus sub acuzare în Germania în ancheta despre coletele-bombă legate de serviciile secrete ruse # HotNews.ro
Germania a pus sub acuzare un cetățean ucrainean în dosarul acuzațiilor care vizează un complot legat de serviciile secrete rusești pentru detonarea unor pachete-bombă în Europa, au anunțat procurorii germani luni, într-un comunicat, potrivit Reuters.…
16:00
Misterul medaliilor olimpice care se sparg la Jocurile de Iarnă de la Milano-Cortina îi lasă perplecși pe organizatori # HotNews.ro
Fie că sunt de aur, argint sau bronz, există un lucru pe care medaliile Jocurilor Olimpice de Iarnă de la Milano-Cortina îl au în comun: se pot sparge, relatează Reuters. Organizatorii Jocurilor au declarat luni…
16:00
Un primar PNL care în trecut l-a criticat pe Bolojan îl apără acum în disputa cu Hubert Thuma: „O tabără care vrea să țină PNL în comă” / Ce spun alți lideri liberali # HotNews.ro
Liderul PNL Ilfov, Hubert Thuma, face niște „acuzații gratuite” atunci când acuză că Ilie Bolojan nu l-a susținut de fapt pe Crin Antonescu în alegerile prezidențiale, susține liderul PNL Vasile Blaga. Primarul din Slatina, care…
15:50
FC Hermannstadt a anunțat un schimb de portari cu FC Argeș. Cătălin Căbuz merge la gruparea piteșteană, în timp ce David Lazar ajunge între buturile echipei din Sibiu. David Lazar, portar la FC Hermannstadt. Cătălin…
15:10
Primul proces al lui Călin Georgescu în care poate începe judecata. Fostul candidat la prezidențiale are două dosare penale # HotNews.ro
Judecată în dosarul în care Călin Georgescu este acuzat de propagandă legionară poate începe după ce Tribunalul București a respins luni contestația politicianului. Dosarul se află în camera preliminară unde se vedere dacă rechizitoriul procurorilor…
Acum 12 ore
15:00
Șefia Parchetului General. Lupta se dă între procurorul cu cele mai multe cercetări disciplinare și procuroarea care l-a prins pe Buzatu cu portbagajul cu bani, dar a fost în centrul unei mari controverse # HotNews.ro
Șefa DNA Iași, Cristina Chiriac și procurorul militar Bogdan Pîrlog sunt cei doi candidați pentru funcția de procuror general al României. Actualul șef al Parchetului General, Alex Florența, va candida pentru postul de adjunct al…
14:50
Reacție de la vârful UE după ce JD Vance a fost huiduit la deschiderea Jocurilor Olimpice din Italia # HotNews.ro
Persoanele care l-au huiduit pe vicepreședintele american JD Vance la Jocurile Olimpice de iarnă au arătat „mândrie europeană”, în urma unei serii de comentarii critice la adresa Europei din partea oficialilor americani, a declarat luni…
14:30
Noi finanțări de milioane de euro pentru startup-uri românești: Un manager francez va conduce fondul de venture capital lansat de ADR Vest # HotNews.ro
O serie de startup-uri din regiunea Vest a României vor putea obține finanțări de capital de risc de câte 500.000-4 milioane EUR, prin noul Fond de tip Venture Capital, lansat de Agenția pentru Dezvoltare Regională…
14:30
ANAF a găsit o „gaură” de aproape 2,5 milioane de euro la o firmă care exploata agregate minerale # HotNews.ro
Inspectorii Antifraudă din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) au finalizat în aceste zile o serie de verificări la un operator economic din județul Giurgiu, activ în extracția și comercializarea agregatelor minerale, constatând astfel…
14:20
Vreme schimbătoare până pe 22 februarie. ANM anunță perioade cu ger și temperaturi neobișnuite # HotNews.ro
Vremea va fi oscilantă în toate regiunile țării, cu temperaturi sub normalul perioadei și posibil ninsori, urmate apoi de o încălzire treptată a vremii, potrivit prognozei pentru intervalul 9-22 februarie, publicate luni de ANM. Vremea…
14:20
Modul în care chatboții și aplicațiile AI sunt folosite au ajuns să îi exaspereze pe medici # HotNews.ro
Inteligența artificială (AI) bulversează industrii întregi, de la software și drept până la divertisment și educație. Iar, așa cum învață medici precum dr. Cem Aksoy, ea ridică provocări speciale în medicină, pe măsură ce pacienții…
14:10
Încă un consilier de top al premierului britanic a demisionat în urma scandalului generat de dosarele Epstein / Anunțul lui Keir Starmer # HotNews.ro
Pierderea a doi consilieri de rang înalt într-un interval scurt de timp survine într-un moment complicat pentru Starmer, care încearcă să calmeze criza generată de dezvăluirile privind legăturile strânse ale fostului său ambasador la Washington,…
13:40
Redacția Europei Libere se va închide pe 31 martie. Multe reacții au susținut: nu mai contează. Astăzi publicul comunică mai degrabă cu personalitățile în care are încredere, decât cu instituțiile și cu echipele profesionale. Există…
13:40
Suedia va înăspri regulile de acordare a cetățeniei pentru a reduce imigrația: „Cerințele sunt mult mai dure decât cele din situația actuală” # HotNews.ro
Suedia va înăspri regulile de acordare a cetățeniei, urmând ca solicitanții să se confrunte cu o perioadă de așteptare mai lungă, de opt ani, înainte de a putea depune cererea. Alte criterii vor fi legate…
13:30
Marius Voineag renunță la șefia DNA, dar vrea un post în Parchetul General. „Ies cu fruntea sus din acest mandat” # HotNews.ro
Marius Voineag, care a fost timp de trei ani în funcția de procuror-șef al DNA, candidează acum pentru poziția de adjunct al procurorului general al României. Într-un mesaj în care anunță că va mai continua…
13:30
FOTO. Zăriți în tribune. După ce presa mondenă a scris că două celebrități au o relație secretă, acestea și-au făcut prima apariție oficială # HotNews.ro
Kim Kardashian și Lewis Hamilton și-au făcut prima lor apariție publică împreună, participând duminică la Super Bowl LX, evenimentul plin de vedete care a avut loc la Levi’s Stadium, Santa Clara, California, informează tabloidul britanic…
13:10
JD Vance merge să pună la punct detaliile pentru „Coridorul Trump” în două țări din sudul Rusiei: „Acesta era teritoriul lui Putin” # HotNews.ro
Vicepreședintele american JD Vance va vizita săptămâna aceasta Caucazul de Sud, oprindu-se în Armenia și Azerbaidjan pentru a promova un acord de pace mediat de Washington, care ar putea transforma rutele energetice și comerciale din…
13:10
Giorgia Meloni acuză „deriva iliberală” a stângii, după ce un comediant de dreapta criticat pentru glumele sale s-a retras de la San Remo, în urma presiunilor # HotNews.ro
Comediantul Andrea Pucci, care trebuia să prezinte una din serile festivalului, a fost criticat în trecut pentru glumele homofobe și pentru un moment în care a râs pe seama înfățișării fizice a liderei Partidului Democrat…
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.