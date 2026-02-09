FCSB a stabilit primul transfer al verii: “Sunt convins că-l vom aduce. Cel mai bun din echipa lui!”
Sport.ro, 9 februarie 2026 23:50
Perioada de transferuri din vară a celor de la FCSB va începe cu aducerea unei extreme stânga, mutare dezvăluită, luni seară, chiar de către Mihai Stoica.
Cel mai emoționant moment de la Jocurile Olimpice de iarnă! Sportivul și-a revăzut familia după mult timp: "Parcă a trecut o viață!" # Sport.ro
De câteva zile s-a dat startul la Jocurile Olimpice de iarnă 2026!
Baiaram, primele declarații după ce a pățit pe Arena Națională: „Ăștia sunt dinamoviștii...“ # Sport.ro
Vedeta Universității Craiova a fost în prim-planul unui incident dezgustător în ultimul meci din etapa a 26-a.
Dinamo riscă sancțiuni drastice! Ce a notat Istvan Kovacs în raport după meciul cu Universitatea Craiova # Sport.ro
Dinamo a remizat contra Universității Craiova, 1-1, iar finalul de pe Arena Națională a fost tensionat.
Mihai Stoica a spus totul despre jucătorul care l-a dezamăgit crunt: „Nu-mi închipuiam așa ceva!“ # Sport.ro
Președintele Consiliului de Administrație al FCSB-ului a rămas cu un gust amar. Atât din cauza prestațiilor slabe ale unui om de bază, cât și din cauza motivului din spatele unor gafe repetate.
Regretul lui Kopic. Ce transfer și-ar fi dorit să facă Dinamo în această iarnă: "Trebuie să acceptăm anumite realități" # Sport.ro
Dinamo a remizat cu Universitatea Craiova, scor 1-1, și a ratat șansa de a trece pe locul 1 în campionat.
Istorie la Jocurile Olimpice de iarnă 2026! S-a bătut recordul celui mai în vârstă sportiv # Sport.ro
Jocurile Olimpice din 2026, în Italia, la Milano-Cortina.
Cele două candidate la titlu au încheiat la egalitate, scor 1-1.
Derby-ul etapei, Dinamo - Universitatea Craiova, s-a încheiat cu o remiză pe Arena Națională, scor 1-1.
Final tensionat la Dinamo - Universitatea Craiova 1-1, pe Arena Națională.
Andrei Nicolescu s-a contrazis cu Gică Craioveanu după Dinamo - Craiova, apoi a certat un jucător: "Nu-l înțeleg!" # Sport.ro
Dinamo și Universitatea Craiova au remizat, scor 1-1, iar oltenii își păstrează primul loc în Superliga cu 4 etape rămase de disputat din sezonul regulat.
Pe Arena Națională s-a jucat o partidă destul de echilibrată. De aceea, verdictul venit din tabăra oltenilor a fost cu atât mai surprinzător.
Inter joacă un fotbal extrem de solid în acest sezon, sub comanda antrenorului român Cristian Chivu (45 de ani).
Fotbalul amator românesc își face simțită prezența pe scena internațională prin turnee disputate în destinații exotice.
Manchester United, transfer fantastic! Plătește 100 de milioane de euro pentru mijlocașul rivalei # Sport.ro
Meciurile din Premier League se văd pe VOYO.
Dinamo – Universitatea Craiova, scor 1-1, aruncă în aer lupta pentru titlu: Clasamentul ACUM # Sport.ro
Sezonul regulat se apropie de final, iar lupta pentru supremație se anunță mai incinsă ca oricând.
La omul sărac, nici boii nu trag. Iată o vorbă care descrie perfect situația lui Marius Șumudică, în Arabia Saudită.
Universitatea Craiova a primit o veste proastă în repriza secundă a derby-ului cu Dinamo, de pe Arena Națională.
FCSB, la un pas de un transfer pe ultima sută. MM Stoica a oprit totul: "Te rog frumos să înțelegi" # Sport.ro
Perioada de mercato se încheie la miezul nopții, iar echipele din Liga 1 au luat în calcul mutări pe ultima sută de metri. Printre acestea s-a numărat și FCSB.
Real Madrid, gata să renunțe la un jucător legendar. Spaniolii vorbesc despre cea mai grea decizie din ultimii ani # Sport.ro
Real Madrid ar putea începe o reconstrucție a lotului în vara acestui an, iar printre jucătorii aflați pe lista neagră se numără și legendarul fundaș Dani Carvajal (34 de ani).
Dinamo și-ar dori să aducă un atacant în această iarnă pentru a-i oferi mai multe soluții lui Zeljko Kopic.
Starul portughez a început să boicoteze meciurile echipei sale, acuzând concurența neloială din Arabia Saudită, unde unele echipe primesc jucători mai buni, comparativ cu altele.
Fostul mijlocaș al FCSB-ului tocmai a primit o veste excelentă, la o lună după sosirea sa la Al-Ain.
Inter a urcat pe locul 1, în Serie A, pe „aripile“ unui jucător cu niște cifre extraordinare.
MM Stoica are un nou "client" cu nume în Superligă: "Mai vedem, ne mai întâlnim prin campionat!" # Sport.ro
Mihai Stoica (60 de ani) s-a folosit de scandalul de la finalul meciului CFR - U Cluj 3-2 pentru a continua "feudul" pe care-l are cu Daniel Pancu (48 de ani), declanșat în timpul EURO U21 din 2025.
Campioana Transylvania Open, Sorana Cîrstea explică „bucuria retragerii” din tenis: cum se descrie ca persoană, în viața de zi cu zi # Sport.ro
Sorana Cîrstea a dezvăluit ce o bucură cel mai puternic, când se gândește la retragerea din tenisul profesionist.
Antrenorul Universității Cluj își va afla pedeapsa, în foarte scurt timp, după incidentele de la finalul derby-ului pierdut în fața CFR-ului, scor 2-3.
Mihai Stoica, derapaj după acuzațiile de blat de la Oțelul - FCSB: "Sunt niște handicapați care nu înțeleg" # Sport.ro
FCSB a obținut o victorie clară contra celor de la Oțelul Galați, 4-1, în deplasare, iar campioana României a rămas cu șanse reale în lupta la play-off.
Derby-ul Clujului, CFR – U (3-2), a fost un meci superb. Despre care, din păcate, s-a vorbit puțin spre deloc. Pentru că, imediat după fluierul de final, toată atenția a fost concentrată asupra scandalului. Ca de obicei, în campionatul nostru.
FCSB este gata să ofere o prelungire de contract neașteptată unui jucător care părea că nu mai are șanse de a evolua pentru campioana României.
Culisele întunecate ale fotbalului românesc l-au îndemnat și pe Răzvan Burleanu să ia măsuri. După 12 ani în funcție.
Federația Română de Fotbal, organizatoarea competiției KO, a oferit atât data, cât și locația meciului cu trofeul pe masă.
Tottenham, o echipă cu două finale europene în ultimii ani, în 2019 și în 2025, e amenințată acum de o situație îngrozitoare.
Radu Drăgușin (24 de ani) va reveni în primul 11 al lui Tottenham, echipă care se confruntă în continuare cu mari probleme de lot.
„Dracula” zâmbește lângă Răducanu și Cîrstea, în imaginea finalei Transylvania Open. Halep a fost aclamată la Cluj ca în 2016 # Sport.ro
Sorana Cîrstea, Emma Răducanu, Simona Halep și... „Dracula” au strălucit în finala Transylvania Open 2026, în direct la Pro Arena și pe VOYO.
Președintele Donald Trump l-a atacat, duminică, pe schiorul american de freestyle Hunter Hess, numindu-l drept 'ratat'
JO de iarnă 2026 și poveștile inedite de la Milano Cortina.
Cel mai bun jucător al tuturor timpurilor a confirmat informația care până acum circula doar la nivel de speculație.
FCSB se pregătește să se despartă de un nou jucător în această iarnă, de această dată definitiv.
Prima săptămână a Jocurilor Olimpice de Iarnă a fost marcată, din păcate, de incidentul groaznic care a avut-o în prim-plan pe americanca de 41 de ani.
Sorana Cîrstea, o adevărată stea! Ce mesaj a transmis la două zile după ce a câștigat Transylvania Open # Sport.ro
La 35 de ani, Sorana Cîrstea joacă un tenis excepțional. A demonstrat-o și la Cluj, săptămâna trecută.
Chivu, cel mai respectat român din Italia: ce a spus despre el un colos al presei, remarcabil! # Sport.ro
Ca jucător, Chivu a avut o carieră formidabilă la Inter. Iar ca antrenor, e pe cai mari, deși puțini ar fi mizat pe succesul său, la începutul sezonului.
Lindsey Vonn, a doua operație! Chin la Jocurile Olimpice de iarnă pentru vedeta din SUA. Diagnosticul pus de medici # Sport.ro
Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano Cortina | Ghnion incredibil pentru vedeta de la schi alpin.
Burleanu dezvăluie discuția purtată azi cu Mircea Lucescu, înainte de externare: "Am agreat să luăm o decizie fermă" # Sport.ro
Răzvan Burleanu, președintele FRF, a oferit noi detalii despre starea de sănătate a selecționerului Mircea Lucescu.
Antrenorul Universității Cluj a ieșit în public, la 48 de ore după incidentele de la finalul derby-ului cu CFR, și a bătut obrazul omologului său de la formația rivală.
S-a convins după scandalul Bergodi - Cordea: "Astea vor fi suspendările, stați liniștiți" # Sport.ro
Cristiano Bergodi și Andrei Cordea așteaptă ședința Comisiei de Disciplină, unde vor fi dictate pedepse după scandalul de la finalul derby-ului Clujului.
Răducanu, „timidă ca un copil”, când a văzut-o pe Halep la Cluj: cum i-a evaluat directorul de turneu româna vorbită # Sport.ro
Emma Răducanu, invitată deja la Transylvania Open 2027.
Cu tot mai multe înfrângeri, la Al-Okhdood, tehnicianul român a recurs la metoda pe care a aplicat-o și în Turcia, de câte ori a fost cu spatele la zid.
Caramavrov elogiază cariera unei sportive care și-a dedicat viața tenisului.
